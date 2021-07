Les autorités ordonnent l’EXTERMINATION par VACCINS des employés de la ville, des médecins et des infirmières, car les injections de protéines de pointe MEURTRIÈRES ciblent les secteurs du gouvernement et des soins de santé

C’est le « rêve américain » capitaliste miroité par les élites occidentales, tant vanté au monde, que ne veulent pas voir les citoyens! Comment le leur faire comprendre pour qu’ils bougent? – MIRASTNEWS

Les autorités gouvernementales et les grands groupes de soins de santé ordonnent l’extermination par vaccins de leurs propres membres et travailleurs, exigeant que des injections de protéines de pointe soient injectées à des millions de victimes qui travaillent dans les secteurs du gouvernement et de la santé.

Le maire de New York, Bill de Blasio, par exemple, vient d’annoncer des mandats Covid (vacciner ou subir des tests quotidiens avec des taux de faux positifs élevés) pour l’ensemble des 314 000 travailleurs de la ville. C’est le gouvernement qui cible le gouvernement dans la guerre de dépopulation par les vaccins. Cela signifie que si les vaccins contre la Covid produisent un nombre important de décès ou d’hospitalisations, NYC subira des pertes de personnel et de fortes augmentations des coûts des soins de santé pour ses propres travailleurs, plongeant la ville dans une situation désastreuse où il n’y a plus assez de travailleurs de la ville en vie pour garder la ville en marche.

De même, l’American Medical Association et des dizaines d’autres groupes médicaux se sont entendus pour demander des vaccins obligatoires pour tous les travailleurs de la santé. Leur demande publique prétend faussement que les vaccins contre la Covid sont « sûrs et efficaces », même si la FDA n’a pas pris une telle décision, et les fabricants des vaccins admettent ouvertement dans leurs propres documents que ces vaccins ont des conséquences inconnues et sont des interventions médicales expérimentales.

L’État de Californie et la Veterans Administration ont tous deux annoncé des exigences obligatoires en matière de vaccins pour tous leurs travailleurs. Rien qu’en Californie, 15,4% de la main-d’œuvre est employée par le gouvernement, selon 247WallSt.com, et il y a 2,5 millions de fonctionnaires dans l’État de Californie (bien que tous ne travaillent pas pour l’État lui-même et peuvent plutôt travailler pour le comté ou municipalités).

En Arizona, un grand groupe de soins de santé connu sous le nom de Banner Health a annoncé des exigences obligatoires en matière de vaccins pour ses 52 000 employés. Tous ceux qui refusent le vaccin seront licenciés après le 1er novembre, alors que la saison de la grippe hivernale approche, augmentant probablement la demande de services de santé.

Dans l’ensemble, nous voyons maintenant des gouvernements et des «autorités» de soins de santé ordonner l’extermination par vaccins de leurs propres travailleurs et employés à une échelle jamais vue dans l’histoire de la civilisation humaine. Il s’agit d’une opération d’auto-abattage génocidaire qui cherche clairement à assassiner autant de personnes que possible comme moyen d’effondrer la nation.

Regardez cette infirmière du Maryland avertir le monde de ce qui se passe réellement avec les décès et les blessures dus aux vaccins, bien que les médias d’entreprise menteurs (payés par Big Pharma) et les plateformes criminelles Big Tech (également payées par Big Pharma) censurent tous les travailleurs de la santé qui sont avertissement sur les vaccins Covid:

Une nouvelle façon de réduire la taille du gouvernement

Lorsque des maires comme Bill de Blasio ordonnent à 314 000 fonctionnaires de se faire vacciner avec une intervention de thérapie génique expérimentale dangereuse, mortelle et non prouvée, il fait en fait la promotion d’une nouvelle façon de réduire la taille du gouvernement. En moins de 18 mois, des dizaines de milliers de ces travailleurs pourraient être blessés ou morts à cause des vaccins Covid rien qu’à New York, selon divers avertissements d’un nombre croissant de professionnels de la santé qualifiés tels que les Drs. Hoffe, McCullogh, Tenpenny, Martin, Northrup, Madej, Merritt, Zelenko et autres.

Dans toute la Californie, si tous les fonctionnaires sont contraints de se faire vacciner contre la Covid, un simple taux de mortalité de 10 % pourrait entraîner la mort de 250 000 fonctionnaires dans un avenir proche, laissant le gouvernement californien à une perte dévastatrice pour sa propre continuité de la durabilité du gouvernement (C.O.G.).

Il est difficile de voir comment les gouvernements locaux et étatiques qui imposent actuellement des injections de thérapie génique continueront de fonctionner si ces expériences médicales risquées s’avèrent entraîner de graves complications pour la santé. Si ces injections expérimentales de thérapie génique (« vaccins ») produisent des effets indésirables importants, des hospitalisations et des blessures permanentes, les villes, les États et le gouvernement fédéral seront également dévastés financièrement par l’explosion des coûts des soins de santé engagés par leurs propres travailleurs survivants.

La plupart des villes bleues et des États bleus sont déjà au bord de la faillite en ce moment. Et cela signifie que leur capacité à couvrir la charge financière supplémentaire des pensions de retraite et les coûts des soins de santé liés aux vaccins peuvent être trop lourdes à supporter.

L’extermination par vaccins de médecins, d’infirmières et de travailleurs de la santé

Grâce à l’AMA, qui a abandonné ses propres directives en matière d’éthique médicale et de consentement éclairé, les décès et les blessures induits par le vaccin auront un impact disproportionné sur les travailleurs de la santé, provoquant des pénuries généralisées de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs au moment précis où le reste du pays souffre de blessures causées par des vaccins et a désespérément besoin d’une assistance médicale.

Cette action de la part de l’AMA est au-delà simplement criminelle. C’est l’autodestruction de toute la promesse d’une « autorité » médicale du système médical occidental, qui admet maintenant qu’il assassinera ses propres praticiens afin d’augmenter les profits des Big Pharma.

Aucun médecin n’est vraiment apprécié par l’AMA, car ils jettent leurs propres médecins sous le rouleau compresseur de protéines de pointe des injections expérimentales de thérapie génique à ARNm de Big Pharma, avec des conséquences inconnues soutenues par rien d’autre que des promesses frauduleuses et une forte pression politique pour l’obéissance de masse.

Tout récemment, une assistante médicale de Minneapolis s’est fait amputer les deux jambes après avoir reçu le vaccin Covid Pfizer, rapporte le UK Daily Mail. Les faits saillants de l’histoire ne sont rien de moins qu’horribles :

Jummai Nache, de Minneapolis, Minnesota, a reçu la deuxième dose de son vaccin COVID-19 le 1er février

Quelques jours plus tard, elle a ressenti des douleurs à la poitrine et a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a été testée positive pour le virus

Les médecins lui ont diagnostiqué un syndrome inflammatoire multiple de caillots sanguins artériels (MIS), une maladie dans laquelle plusieurs organes du corps deviennent enflammés.

La santé de Jummai s’est rapidement détériorée et elle a dû être amputée des jambes

Les experts médicaux ne savent pas si le vaccin lui a causé des complications, tandis que son mari cherche des réponses

Jummai aura bientôt besoin d’être amputée des mains, bien que son cœur se soit complètement rétabli

Les médias d’entreprise menteurs – coupables d’un complot visant à assassiner en masse des millions d’êtres humains – ne couvriront pas l’histoire de Jummai, car tous ceux qui sont blessés par les vaccins sont immédiatement mis sur liste noire et diffamés par les médias contrôlés par la pharmacie.

Et parce que le gouvernement corrompu a accordé aux fabricants de vaccins une immunité juridique absolue contre les poursuites pour blessures causées par leurs produits, Big Pharma n’aidera pas Nache à payer ses frais de soins de longue durée ou ses frais médicaux immédiats.

Il existe une page GoFundMe pour Jummai Nache où elle a jusqu’à présent collecté 127 000 $ pour aider à couvrir les frais médicaux. Notez qu’elle aura bientôt besoin d’être amputée des deux mains, ce qui signifie que ses coûts d’assistance médicale à vie s’élèveront sûrement à plusieurs millions de dollars. Veuillez envisager de la soutenir si vous le pouvez.

Il est essentiel de noter ici que les blessures qu’elle a subies correspondent à des caillots sanguins induits par le vaccin causés par la protéine de pointe, dont des milliards sont générés dans ses propres cellules après une injection de thérapie génique d’ARNm. Nache est, techniquement, une victime de la guerre biologique, et cette même guerre est menée contre les médecins, les infirmières, les fonctionnaires et à peu près tous les êtres humains à travers le monde.

« L’extermination par vaccin » est le terme correct pour décrire ce qui se passe aujourd’hui. Les êtres humains sont exterminés par vaccins et les meurtriers de masse dirigent les institutions médicales, les médias, les revues scientifiques et les grandes plateformes technologiques.

Obtenez plus de détails sur cet holocauste vaccinal dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, via Brighteon.com :

Retrouvez chaque jour un nouveau podcast sur :

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les pays « Zéro Covid » avec une tyrannie stricte et une conformité stricte aux vaccins voient la plus grande explosion de nouveaux « cas »

C’est un fait gênant que les nations les plus durement touchées par les dernières « variantes » en circulation du coronavirus de Wuhan [Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] soient celles qui bloquent leurs populations tout en poussant agressivement les vaccins « Operation Warp Speed ​​» de Donald Trump.

Le journaliste indépendant Jordan Schachtel de The Dossier avertit que les nations «Zéro Covid», c’est-à-dire celles qui ont adopté «des décrets gouvernementaux sévères et des contrôles de population», sont les pires lorsqu’il s’agit d’éradiquer le virus chinois [- et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

En fin de compte, ne pas sombrer dans la panique provoquée par la peur des germes chinois [- et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] est le meilleur moyen de laisser la grippe Fauci suivre son cours naturel et éventuellement s’éteindre. Essayer de le contrôler avec des masques, des injections mystérieuses, des décrets de « distanciation sociale » et d’autres bêtises ne fait qu’empirer les choses.

« Les pays de ‘success story’ largement salués qui ont suivi l’idéologie radicale qu’est Zero COVID n’ont non seulement pas réussi à contenir un virus, mais assistent maintenant à la propagation incontrôlée de ce virus dans leurs centres de population », écrit Schachtel.

[L’augmentation peut aussi être imaginaire, inventée pour continuer à faire peur à la population, même si l’on sait que les vaccins COVID à ARNm modifiant l’ADN fabriquent eux-mêmes des variants dans l’organisme des vaccinés. – MIRASTNEWS]

« Les gouvernements engagés dans cette aventure pseudo-scientifique et totalitaire se bousculent pour trouver des options et réagissent en verrouillant leurs nations et en violant davantage les droits de leurs citoyens. Le couvercle s’est envolé de l’autocuiseur Zero COVID, révélant les lacunes d’une entreprise idéologique aussi imprudente. »

Les gens doivent simplement vivre et respirer normalement sans vaccins ni masques

L’Australie, qui a imposé l’une des pires tyrannies du virus chinois [- et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] au cours de la dernière année et demie, connaît une résurgence massive de personnes malades. Bien qu’ils soient restés complètement fermés au reste du monde pratiquement pendant tout ce temps, les nouveaux cas de maladie montent en flèche.

Il est évident pour toute personne ayant un cerveau que le coupable est les « vaccins », qui propagent davantage de « variantes » du virus chinois [- et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS]. Et en réponse, le gouvernement australien pousse plus de vaccins, de verrouillages et d’autres restrictions.

Pour la cinquième fois en un an, Melbourne impose un nouveau confinement. Sydney ferait également la même chose parce que pourquoi pas ? Le peuple australien l’a pris une fois sur deux, alors pourquoi ne pas continuer à le faire pour toujours ?

« Les blocages de l’Australie ont été tristement impitoyables. Dans certains endroits, les fermetures signifiaient que les citoyens n’étaient autorisés à quitter leur domicile qu’une heure par jour et qu’ils n’étaient pas autorisés à sortir d’un certain rayon autour de leur domicile », a déclaré Schachtel.

« Dans de nombreux endroits, l’acte de protester est illégal et il sera accueilli par la police anti-émeute. L’Australie a également mis en place des camps de quarantaine obligatoires pour les citoyens suffisamment privilégiés pour être autorisés à retourner dans le pays. »

Au cas où vous l’auriez manqué, le gouvernement australien a en fait admis que les vaccins contre la grippe Fauci sont une forme de « poison » qui blesse et tue les gens tout en les « protégeant » soi-disant contre les germes chinois [- et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Le Vietnam, la Corée du Sud, Singapour, la Chine, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande, qui ont été aussi agressifs en ce qui concerne les blocages, les mandats de masque et d’autres restrictions liées au virus chinois [- et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], connaissent également une énorme résurgence de nouveaux cas, ce que leurs gouvernements respectifs prétendent être mettant à rude épreuve leurs systèmes de santé.

« Chaque pays qui a adopté la notion radicale de Zero COVID a fini par ne pas contenir le virus et/ou ne pas accepter que les coûts de la tentative de contenir le virus ont été exponentiellement pires que les avantages de contenir le virus », prévient Schachtel .

« Les ‘remèdes’ promis ont été infiniment pires que la maladie. Il n’y a plus de « success stories » impliquant des nations utilisant des moyens tyranniques pour tenter d’arrêter un virus. Zero COVID, comme toute personne rationnelle aurait pu le prédire il y a longtemps, a échoué de manière spectaculaire. »

Vous trouverez plus d’informations sur l’arnaque sans fin du coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

Dossier.substack.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News