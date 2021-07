Plus de la moitié des patients hospitalisés ont été testés positifs au COVID-19 seulement après avoir été admis – Fuite des données du NHS

Selon les données divulguées du NHS, plus de la moitié des personnes hospitalisées avec Covid-19 au Royaume-Uni n’ont été testées positives qu’après leur admission à l’hôpital.

Plus de la moitié des personnes hospitalisées avec Covid-19 au Royaume-Uni n’ont été testées positives qu’après l’admission – ce qui suggère que « un grand nombre sont classés comme hospitalisés par Covid lorsqu’ils ont été admis avec d’autres maladies, avec le virus étant détecté par des tests de routine », selon The Telegraph, citant des chiffres divulgués par le gouvernement.

Cela peut signifier que les statistiques publiées quotidiennement peuvent surestimer de loin les hospitalisations de Covid – et par conséquent, les pressions sur le National Health Service (NHS).

Les données divulguées – couvrant toutes les fiducies du NHS en Angleterre – montrent que, jeudi dernier, seulement 44% des patients classés comme hospitalisés avec Covid avaient été testés positifs au moment de leur admission.

La majorité des cas n’ont été détectés que lorsque les patients ont subi des tests Covid standard, effectués sur toutes les personnes admises à l’hôpital pour quelque raison que ce soit.

Dans l’ensemble, 56% des hospitalisations de Covid entrent dans cette catégorie, montrent les données, vues par The Telegraph.

Surtout, ce groupe ne fait pas de distinction entre les personnes admises en raison d’une maladie grave, dont il s’est avéré plus tard qu’elles sont causées par le virus, et celles hospitalisées pour différentes raisons qui n’auraient peut-être jamais su qu’elles l’avaient attrapé.

– Télégraph

En juin, les responsables de la santé britanniques ont demandé aux fiducies du NHS de fournir « une ventilation du nombre actuel de patients Covid » entre ceux qui ont été hospitalisés principalement pour Covid et ceux admis pour d’autres raisons. Jusqu’à présent, le NHS n’a pas publié ces informations désormais divulguées.

Sur plus de 780 hospitalisations datées de jeudi dernier, 44% ont été testés positifs dans les 14 jours précédant l’admission, tandis que 43% ont été testés positifs dans les deux jours suivant l’admission et 13% ont été testés positifs «dans les jours et les semaines qui ont suivi» – y compris ceux probables avoir attrapé le virus à l’hôpital.

« Les experts ont déclaré que le nombre élevé de cas détectés tardivement – ​​à un moment où les tests PCR étaient largement disponibles – suggérait que de nombreux patients de ce type avaient été admis pour d’autres raisons », selon le rapport.

« Ces données sont incroyablement importantes et devraient être publiées de manière continue », a déclaré le professeur Carl Heneghan, directeur du Center for Evidence-Based Medicine de l’Université d’Oxford.

« Lorsque les gens entendent parler d’hospitalisations avec Covid, ils supposent que Covid est la cause probable, mais ces données montrent quelque chose de tout à fait différent – ​​il s’agit de Covid détecté après que des tests l’aient recherché. »

Heneghan a exhorté les autorités britanniques à être plus transparentes avec ces données – y compris si le virus était ou non la principale cause d’admission à l’hôpital.

« Cela doit être corrigé de toute urgence », a-t-il déclaré, ajoutant que les données actuellement publiées pourraient conduire le public « vers de fausses conclusions », qui exagèrent le véritable niveau de pression sur le système médical britannique.

« Près de 18 mois après le début de la crise de Covid, il est absurde que les données sur les admissions à l’hôpital ne soient toujours pas accessibles au public de manière régulière », a déclaré Sir Graham Brady, président du comité de 1922 des députés conservateurs.

« Compter tous les patients dont le test est positif en tant qu’hospitalisations pour Covid est inévitablement trompeur et donne une fausse image de l’impact continu du virus sur la santé. »

Greg Clark, président du comité restreint de la science et de la technologie de Commons, a déclaré lundi soir qu’il écrirait à Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, pour lui demander de publier régulièrement la ventilation après la divulgation du Telegraph.

« Si les hospitalisations de Covid sont un déterminant clé de notre inquiétude et de la rapidité avec laquelle les restrictions doivent être levées, il est important que les données ne soient pas présentées d’une manière qui pourrait conduire à tirer de mauvaises conclusions », a-t-il déclaré.

« Alors que certaines de ces personnes peuvent être admises en raison de Covid, nous ne savons actuellement pas combien. Et pour ceux qui ne le sont pas, il y a une grande distinction entre les personnes qui sont admises à cause de Covid et celles qui sont pour autre chose mais qui ont Covid sous une forme si bénigne que ce n’était pas la cause de leur hospitalisation.

Les statistiques divulguées proviennent des rapports de situation quotidiens du NHS, collectés par toutes les fiducies hospitalières en Angleterre.

– Telegraph

« Cela donne l’impression que toutes ces personnes vont à l’hôpital avec Covid, et ce n’est tout simplement pas le cas. Les gens sont inquiets et effrayés et ne comprennent pas vraiment la vraie image – c’est ce que je trouve méprisable », a déclaré un expert en données du NHS au Telegraph.

Selon les projections de la principale agence de mannequins du Royaume-Uni, la troisième vague de pic de COVID-19 hospitalisera et tuera 60 à 70% des personnes qui ont pris les deux doses de vaccin.

Le document suggère que la résurgence des hospitalisations et des décès sera dominée par ceux qui ont reçu deux doses du vaccin, représentant respectivement environ 60% et 70% de la vague.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia