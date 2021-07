Il est mathématiquement impossible que les vaccins Covid obtiennent quelque chose d’utile pour la population + De nouveaux décès dus à la COVID-19 explosent en Israël chez les vaccinés

Il est mathématiquement impossible que les vaccins Covid obtiennent quelque chose d’utile pour la population

La course de plusieurs milliards de dollars pour créer un vaccin sûr et efficace contre le SRAS-CoV-2 a présenté environ 96 candidats vaccins et a introduit une technologie expérimentale à ARNm dans le domaine de la vaccination. Quatre de ces vaccins candidats ont publié des études dans des revues scientifiques, mais ces études sur l’efficacité des vaccins ont été mal interprétées et mal appréciées par les médias et les organismes de réglementation.

En fait, ces études ont toutes utilisé une fraude au diagnostic pour déterminer l’incidence de la Covid-19, pour gonfler artificiellement les taux de transmission dans le bras témoin de l’étude. Ces données frauduleuses n’utilisaient pas de critères spécifiques aux symptômes et ne distinguaient pas l’infection active des débris viraux non infectieux. Les études ont utilisé des protocoles d’étude disparates, de faux placebos et des critères d’évaluation frauduleux. Les données de l’étude ne déterminent pas l’exposition antérieure et l’immunité naturelle ni ne mesurent la charge virale ou le risque de fond par individu ; au lieu de cela, les études reposent sur des lectures faussement positives pour gonfler la réduction du risque relatif. Parce que la détermination de l’efficacité du vaccin est basée sur la fraude, il est impossible de promouvoir l’efficacité du vaccin pour un seul individu.

Des pays entiers ont acheté ces vaccins à la hâte sans avoir une image complète de ce que les données montrent réellement. Les données du fabricant du vaccin ne montrent qu’une seule mesure récapitulative – la réduction du risque relatif (RRR). Ces vaccins n’ont fait l’objet d’aucun examen indépendant ou d’analyses scientifiques avant l’approbation d’urgence. Lorsque la réduction du risque absolu (ARR) est configurée, l’efficacité réelle du vaccin est trop faible pour apporter mathématiquement un bénéfice à la population dans son ensemble. Pour aggraver les choses, il a été découvert que les injections provoquaient délibérément une maladie symptomatique chez un grand sous-ensemble de sujets humains auparavant en bonne santé.

Les vaccins Covid ont été approuvés pour fraude et provoquent une maladie symptomatique

Les tentatives précédentes pour développer un vaccin coronavirus contre le SRAS, le MERS, la dengue et Zika n’ont également pas réussi à obtenir quoi que ce soit d’utile et ont finalement atténué les cellules immunitaires, rendant les animaux de test vaccinés plus sensibles à l’infection de type sauvage.

Lorsque les humains sont tombés malades pour la première fois du SRAS-CoV-2, les scientifiques ont séquencé l’agent causal présumé – une protéine de pointe de coronavirus avec des propriétés de gain de fonction améliorées. La séquence de la protéine de pointe a été affinée et rapidement disponible sous forme d’ARNm pour la production de vaccins. Une fois injectées, ces instructions d’ARNm subvertissent les instructions génétiques normales des cellules affectées. Les cellules lisent les instructions nouvellement injectées et commencent à traduire les protéines de pointe, les délivrant à la surface de la cellule. Parce que les vaccins Covid amènent délibérément le corps à s’infecter avec l’agent causal du SRAS-CoV-2, il est impossible pour les vaccins Covid de promouvoir la santé.

Il est déjà assez grave que ces études sur l’efficacité du vaccin utilisent une fraude au diagnostic, mais les études sont également très insuffisantes car elles visent uniquement à prouver que le vaccin réduit le nombre de cas symptomatiques de Covid-19 dans une cohorte donnée de personnes. Les études ne prouvent en aucun cas que le vaccin prévienne l’infection par le SRAS-CoV-2, la transmission, l’hospitalisation, la mort ou même des symptômes moins graves. Ironiquement, les études cliniques et/ou les études post-autorisation montrent que ces vaccins provoquent délibérément une maladie symptomatique sous forme d’événements indésirables graves, d’inflammation systémique, d’évanouissement, de diarrhée, de vomissements, de myocardite, de péricardite, de paralysie de Bell, de syndrome de Guillain Barres et d’hypersensibilité. ex., éruption cutanée, prurit, urticaire, œdème de Quincke). La majorité des sujets vaccinés souffrent de fièvre, de frissons, de maux de tête et de douleurs qui nécessitent une intervention médicale supplémentaire. Parce que les vaccins Covid provoquent délibérément une maladie symptomatique, il est insensé de penser qu’ils pourraient réaliser quelque chose d’utile pour la science et la santé.

La propagande des études sur les vaccins dissimule son véritable taux d’efficacité, qui est abyssal 1

Enfin, la propagande derrière ces études sur l’efficacité des vaccins ne montre qu’une réduction du risque relatif, et non une réduction du risque absolu. Les études utilisent le risque relatif, qui est défini comme le rapport des taux d’attaque avec et sans vaccin. Les études Pfizer-BioNTech ont été conçues de manière à promouvoir un taux d’efficacité de 95%, Moderna affichant un taux d’efficacité de 94%.

Ce taux d’efficacité n’est pas une mesure précise car il n’est pas correctement testé par rapport aux risques réels d’infection et de maladie grave qui varient selon les individus, les populations et les groupes d’âge et ne prend pas en considération les sensibilités du système immunitaire, les niveaux de vitamine D, conditions inflammatoires sous-jacentes, parmi d’innombrables autres caractéristiques uniques qui déterminent la récupération naturelle de l’infection. Alors que le RRR ne prend en compte que les individus à haut risque qui pourraient potentiellement bénéficier de la science des vaccins, le RRR prend en compte l’ensemble de la population.

Pfizer, Moderna et le reste des principaux candidats vaccins ignorent l’ARR car il provoque un effet moins impressionnant. En fait, l’ARR pour le vaccin de Prizer n’est que de 0,84 %, derrière le maigre 0,93 % de Johnson & Johnson et les taux d’efficacité de l’ARR de 1,2 % de Moderna et AstraZeneca. L’ARR est ignoré mais c’est un indicateur plus important de l’efficacité du vaccin, qui est déterminé en calculant le nombre nécessaire pour vacciner pour éviter un cas supplémentaire de Covid-19. Les principaux candidats vaccins ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en fraudant le monde et en cachant leur ARR abyssal.

Lorsque tous les groupes d’âge sont pris en compte et que la santé sous-jacente de l’individu s’améliore, le taux de mortalité par infection diminue et l’immunité naturelle offre des avantages croissants à la population dans son ensemble. Actuellement, le taux de mortalité par infection n’est que de 0,01 % pour les personnes de moins de 40 ans. Étant donné que la réduction du risque absolu pour ces vaccins ne dépasse jamais 1,3%, il n’y a aucun avantage mathématique à vacciner la population dans son ensemble. Le risque absolu qui doit être surmonté s’avère inférieur au bénéfice potentiel que peuvent apporter les injections. Pour ces raisons, cette campagne de vaccination coercitive et trompeuse sera considérée comme l’expérience médicale la plus destructrice et la plus frauduleuse de l’histoire moderne.

Les sources comprennent :

Articles.Mercola.com

TheLancet.com

Labeling.Pfizer.com [PDF]

Pubmed.gov

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source Natural News

De nouveaux décès dus à la COVID-19 explosent désormais dans le pays le plus vacciné au monde : ISRAËL

La poussée du « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) en Israël ne parvient pas à « sauver des vies » alors que des hordes de personnes piquées dans toute la terre promise meurent à cause de la modification de leurs gènes.

Selon les données recueillies par le journaliste Alex Berenson, les vaccins Trump ne protègent pas non seulement contre une infection bénigne par le virus chinois, mais également contre une infection grave.

« C’est une théorie », a tweeté Berenson à propos de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les vaccins contre la grippe Fauci empêchent d’une manière ou d’une autre une infection grave, ajoutant que « les essais cliniques ne l’ont pas (et n’ont pas pu) le prouver ».

Les données du gouvernement en provenance d’Israël montrent que 81 % de tous les nouveaux décès dus au virus chinois et 65 % de toutes les hospitalisations « graves » et « critiques » surviennent chez des personnes qui ont reçu les vaccins. Seul un infime pourcentage de personnes non vaccinées connaît des problèmes de santé.

Le ministère israélien de la Santé a depuis admis que les soi-disant « vaccins » ne sont efficaces qu’à environ 39 %, quoi que cela signifie.

« Le nouveau gouvernement d’Israël prouve au monde aujourd’hui sans l’ombre d’un doute qu’ils sont des soldats du nouvel ordre mondial, promouvant l’esclavage moderne en divisant, en répandant la haine et la panique, la coercition et la discrimination », a tweeté un individu à propos du système israélien de l’apartheid médical, qui divise et dresse les uns contre les autres, les citoyens vaccinés contre les citoyens non vaccinés.

« Oh oui, et ils ne sont pas intelligents à ce sujet aussi », a ajouté cette personne, avec le hashtag #Israhell.

Israël et les États-Unis mentent tous deux aux citoyens sur la « sécurité » et « l’efficacité » des vaccins contre la grippe Fauci

Le nouveau Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a prononcé un discours fasciste l’autre soir affirmant que « les refus de vaccins nous font tous du mal », exhortant les Israéliens à « aller se vacciner » immédiatement afin « d’aplanir la courbe ».

Bennett a appelé tous les Israéliens vaccinés à confronter leurs voisins non vaccinés et à les pousser à se faire injecter. Bennett veut également que les Israéliens vaccinés demandent aux Israéliens non vaccinés pourquoi ils « mettent volontairement en danger le groupe vacciné » par leur existence.

Si les Israéliens vaccinés peuvent toujours « attraper » la grippe Fauci malgré qu’ils aient reçu un vaccin Trump, alors les injections ne fonctionnent évidemment pas. Au lieu d’avouer cela, cependant, le gouvernement israélien double son affirmation selon laquelle la modification permanente de son ADN avec une injection d’ARNm aidera à protéger une personne contre l’infection chinoise.

Lorsque les aiguilles chinoises ont été introduites en masse pour la première fois fin 2020 par Donald Trump, l’affirmation était que les injections étaient efficaces à 96%. Ce chiffre a depuis chuté à 28 %, selon les jours.

Il y a également eu un pic massif de nouveaux cas de germes chinois parmi les vaccinés. Cela est vraiment passé à la vitesse supérieure vers la fin juin et n’est devenu exponentiel que depuis.

Alors que les personnes non vaccinées se portent très bien, à part devoir essayer de vivre normalement dans une société pleine d’idiots soumis au lavage de cerveau, les vaccinés tombent malades et meurent à un rythme sans cesse croissant.

L’une des plus récentes « épidémies » en Israël se serait produite presque uniquement parmi les personnes injectées, tandis que celles qui n’ont pas pris le vaccin s’en sont bien tirées sans effets secondaires.

« Les boosters seront la prochaine grande poussée pour l’automne et l’hiver », a écrit une personne sur Twitter à propos de ce que nous pouvons tous attendre du gouvernement.

« On dirait un amorçage pathogène en effet », a écrit un autre, soulignant que les injections préparent le corps des gens à recevoir et à être infectés par plus de nouvelles variantes.

Le gouvernement israélien, quant à lui, envisage une autre série de fermetures au cours de la prochaine saison des vacances. En forçant tout le monde à rester chez soi, encore une fois, les dirigeants israéliens prétendent qu’ils pourront aplanir la courbe.

Les dernières nouvelles sur la tyrannie de l’injection du coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

Twitter.com 1

Twitter.com 2

Twitter.com 3

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source Natural News

Biden s’attend à ce que la FDA donne « rapidement » l’approbation finale des vaccins expérimentaux contre les coronavirus, malgré l’augmentation des blessures et des décès

Dans une tentative désespérée de vacciner davantage d’Américains contre la Coronavirus [Desease 2019 (COVID-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS], le président Joe Biden a peut-être tenté d’influencer le processus décisionnel de la Food and Drug Administration (FDA) la semaine dernière.

Biden a déclaré à un auditoire de la mairie de l’Ohio le 21 juillet qu’il s’attendait à ce que la FDA donne « rapidement » l’approbation finale des vaccins COVID-19.

« Je m’attends à ce que le groupe de scientifiques que nous avons réuni, plus de 20 d’entre eux et d’autres sur le terrain, c’est qu’à un moment donné, peut-être au début de l’année scolaire, fin août, début septembre, octobre, ils obtiennent une approbation finale », a déclaré Biden.

Le président a également déclaré qu’il s’attendait à ce que les enfants de moins de 12 ans, qui ne sont actuellement pas éligibles pour recevoir le vaccin, puissent bientôt le recevoir en urgence.

Le meilleur évaluateur de médicaments de la FDA vient de Big Pharma

Biden pourrait encore obtenir son souhait d’approbation finale pour les vaccins COVID-19 grâce au personnel clé de l’agence. Le Center for Drug Evaluation and Research (CDER) de la FDA, qui veille à ce que des médicaments sûrs et efficaces soient disponibles aux États-Unis, est actuellement dirigé par le Dr Patrizia Cavazzoni qui a passé deux décennies avec les grandes sociétés pharmaceutiques.

Les commentaires de Biden à la mairie sont intervenus alors que la propagation de la variante delta a entraîné une augmentation nationale des cas de coronavirus. (Connexe: les Américains entièrement vaccinés PROPAGENT la variante delta de Covid, prévient un expert en santé.)

Au cours de la semaine précédant ses remarques, une moyenne d’environ 41 300 cas avait été signalée chaque jour à travers le pays – une augmentation de 171% par rapport à deux semaines auparavant. Le nombre de décès signalés a également augmenté de 42%, pour atteindre une moyenne de 249 par jour au cours de la même période. Les nouvelles infections ont fortement augmenté dans certains États, comme le Missouri, l’Arkansas, la Louisiane et la Floride.

Dans l’Ohio, Biden s’est retrouvé à répondre aux questions des membres du public préoccupés par les faibles taux de vaccination dans leurs communautés.

« C’est une proposition simple et basique », a-t-il déclaré. « Si vous êtes vaccinés, vous ne serez pas hospitalisés. Vous n’allez pas être dans une unité de soins intensifs. Et vous n’allez pas mourir.

Plus tard, comme l’a rapporté le New York Times, Biden a exagéré l’efficacité du vaccin. « Vous n’allez pas attraper COVID si vous avez ces vaccins », a-t-il déclaré.

L’administration Biden a apparemment fixé son objectif de forcer la FDA à approuver pleinement les vaccins COVID-19, tout en rejetant complètement les problèmes de sécurité et d’efficacité en évolution dans le processus. L’autorisation complète des vaccins COVID-19 permettra au gouvernement de surmonter les obstacles juridiques et réglementaires qui découlent de leur statut actuel en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

L’approbation complète ouvrira la porte aux mandats de vaccination

Les experts en santé publique ont prédit que les États-Unis pourraient voir une vague de mandats de vaccins COVID-19 dès que la FDA accorderait une approbation complète à un ou plusieurs des vaccins.

D’anciens responsables de la santé des administrations Biden et Obama ont déclaré que l’approbation réglementaire officielle supprimerait un obstacle juridique et de relations publiques important pour les entreprises et les agences gouvernementales qui souhaitent exiger la vaccination de leurs employés et clients.

« Je pense qu’une fois les vaccins approuvés par la FDA, tout devrait être sur la table, et je pense que tout sera sur la table au niveau des municipalités, des États, des employeurs, des sites, des agences gouvernementales », a déclaré Andy Slavitt, qui a démissionné de ses fonctions de coordinateur de la réponse COVID de Biden le mois dernier et reste en contact étroit avec les responsables de l’administration.

La suggestion de mandats de vaccin COVID, que ce soit par les gouvernements locaux pour les écoliers ou par les entreprises pour leurs clients, a jusqu’à présent rencontré une vive résistance

De nombreuses législatures d’États adoptent des projets de loi protégeant les personnes non vaccinées

Au moins 20 législatures d’État ont adopté des projets de loi ou envisagent des mesures qui interdiraient aux entreprises et aux gouvernements des États et locaux d’imposer des restrictions aux personnes non vaccinées. Mais ces projets de loi n’ont pas empêché certains collèges, salles de concert et employeurs d’exiger des vaccinations contre la COVID-19.

Le processus d’examen accéléré des vaccins COVID-19 a été cité comme un obstacle juridique pour les organisations qui ont hésité à mettre en place un mandat.

Les institutions qui ont mis en place des exigences en matière de vaccins ont déjà fait l’objet de poursuites, les plaignants faisant valoir que la loi créant l’autorisation d’utilisation d’urgence indique que les gens devraient avoir la possibilité de refuser le vaccin. (Connexes: les étudiants de l’Université de l’Indiana déposent une plainte concernant le mandat du vaccin COVID-19.)

La variante Delta donne au gouvernement la possibilité de relancer la campagne de vaccination

Mais avec la nouvelle variante delta qui se propage rapidement, les responsables de la santé publique ressentent un sentiment d’urgence renouvelé de trouver des moyens d’atteindre près d’un Américain éligible sur trois qui n’a pas encore reçu sa première dose.

« Honte à nous si nous nous asseyons ici en juillet et ne faisons rien pour augmenter les taux de vaccination et alors nous ne pouvons pas ouvrir d’écoles ou avoir une situation où, Dieu nous en préserve, l’économie en prend un autre coup parce que les entreprises doivent fermer leurs portes « , a déclaré Kathleen Sebelius, qui a été secrétaire à la Santé et aux Services sociaux sous l’ancien président Barack Obama.

L’administration de Biden a jusqu’à présent résisté à toute exigence de vaccin, mais Slavitt a déclaré qu’il s’attend à ce que cela change avec l’approbation complète de la FDA. « Je pense que chaque agence gouvernementale devrait repenser ce qui est approprié », a déclaré Slavitt. « Il y a un certain nombre de personnes dans les sondages, soit dit en passant, qui disent précisément ces mots: » Je ne vais pas le prendre, à moins que ce ne soit nécessaire. » »

Suivez JoeBiden.news pour plus d’informations sur les efforts de l’administration actuelle pour lutter contre la COVID-19.

Les sources comprennent :

LifeSiteNews.com

NYTimes.com

NBCNews.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News