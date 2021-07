Les personnes entièrement vaccinées sont contagieuses et propagent la variante Delta aux non vaccinés, selon le CDC

Les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre la COVID-19 mais qui sont toujours infectées par la souche delta pourraient transmettre l’infection à des personnes non vaccinées, a déclaré mardi la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, en justifiant de nouvelles recommandations pour le port du masque.

« Dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres », a-t-elle déclaré aux journalistes mardi.

« Cette nouvelle science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de nos recommandations. »

Les recommandations précédentes de l’agence étaient basées sur les données de surveillance de la COVID-19 qui indiquaient que les personnes vaccinées transmettaient rarement le virus à d’autres.

Walensky a déclaré que les enquêtes du CDC ont révélé que la quantité de virus présente chez les personnes vaccinées infectées par Delta est similaire aux niveaux trouvés chez les personnes non vaccinées atteintes d’infections Delta.

C’est une indication que les personnes vaccinées peuvent facilement transmettre le virus – même si elles sont moins susceptibles de tomber malades dans l’ensemble.

Dans les zones de transmission élevée, a déclaré Walensky, environ 1 contact sur 20 – voire 1 sur 10 – d’une personne pourrait conduire à une infection par percée (un cas diagnostiqué après qu’une personne est complètement vaccinée). Cela suppose que les vaccins sont efficaces de 90 à 95 %.

Cependant, environ les deux tiers de la population générale ont des anticorps COVID-19 et 67,6% de la population indienne ont été exposés à la maladie, selon la quatrième enquête sérologique menée par l’ICMR au cours de la période juin-juillet 2021.

La Food and Drug Administration des États-Unis a averti que le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson peut provoquer le syndrome de Guillain-Barre, une maladie rare où le système immunitaire attaque le système nerveux et peut entraîner une paralysie.

Pendant ce temps, la Norvège a annoncé que vous courez un plus grand risque de mourir du vaccin AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde que de COVID-19. En attendant la décision finale sur le vaccin controversé, la Norvège a quant à elle décidé de décharger son stock d’AstraZeneca vers d’autres pays nordiques qui souhaitent effectivement les utiliser malgré les risques associés.

Même le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a ajouté une autre affection sanguine aux effets secondaires potentiels du vaccin d’AstraZeneca sous le nom de Covishield en Inde – le syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est une affection qui provoque une fuite de liquide des vaisseaux sanguins et peut entraîner une pression artérielle très basse, entraînant des douleurs, des nausées et de la fatigue ou, dans le pire des cas, une insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux.

D’un autre côté, le Portugal a accusé le gouvernement britannique de mentir sur les cas de mutation népalaise et de semer la panique face à ce que les autorités ont tenté de présenter comme une « super variante indienne ».

Source : GreatGameIndia

Le CDC avoue que les «vaccins» COVID-19 sont un canular médical… les individus vaccinés ont des charges virales PLUS ÉLEVÉES et peuvent être des super-propagateurs

Beaucoup de gens semblent l’avoir manqué, mais les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont fait un aveu puissant cette semaine qui bouleverse complètement tout ce qu’on nous a dit au cours des derniers mois sur les vaccins contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19). »

Dans une annonce choquante, le CDC a en fait avoué le fait que les vaccins Trump qu’il a poussés de manière agressive comme solution finale au virus chinois n’étaient rien d’autre qu’un canular médical, n’offrant aucune protection contre l’infection ou la propagation.

Après avoir incité des millions de personnes à se faire piquer sur la promesse que la vie redeviendrait «normale» s’ils le faisaient, le CDC admet maintenant qu’être «complètement vacciné» ne combat pas réellement la «variante delta», mais contribue plutôt à davantage d’infections. Pour cette raison, le CDC souhaite désormais que toutes les personnes injectées remettent leurs masques comme avant d’être vaccinées.

Les vaccins contre la grippe Fauci, admet maintenant le CDC, sont plus symboliques qu’autre chose. Les gens qui refusent de les obtenir sont tout aussi en sécurité et protégés contre les germes chinois que ceux qui l’ont fait, c’est tout court. Tant pis pour la « science ».

« Dans les zones à transmission importante et élevée », a annoncé la directrice du CDC Rochelle Walensky, les personnes vaccinées doivent se masquer pour « aider à empêcher la propagation de la variante delta et à protéger les autres ». En d’autres termes, ce n’est pas parce que vous avez été vacciné que vous êtes à l’abri de tuer grand-mère, selon Walensky.

L’établissement médical est un culte de la mort

Il s’agit d’une volte-face complète par rapport à ce que Walensky disait il y a quelques mois à peine lorsque le CDC a décidé que les personnes injectées n’avaient plus à porter de masques. En fait, Walensky avait catégoriquement poussé l’idée, tout comme Tony Fauci, que les personnes vaccinées étaient incapables de propager la maladie chinoise.

Tout cela a changé depuis, maintenant que des millions d’Américains ont mordu à l’hameçon et se sont fait piquer conformément aux directives précédentes du gouvernement. Ce grand oopsie signifie que d’innombrables personnes ont modifié de façon permanente leur ADN avec des produits chimiques à ARNm en vain.

« Les informations sur la variante Delta provenant de plusieurs États et d’autres pays indiquent que, en de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante Delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres », a déclaré Walensky lors d’un appel à la presse.

« Cette nouvelle science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de nos recommandations. »

Ce qui est vraiment inquiétant, c’est le fait que ces soi-disant «experts» se sont tellement trompés qu’ils disent maintenant exactement le contraire de ce qu’ils ont dit plus tôt. C’est une chose d’avoir un peu tort, mais ils avaient vraiment, vraiment tort – tellement tort qu’ils ont, en fait, menti au monde et blâment maintenant la « science en évolution » pour leur tromperie.

Walensky a en outre admis lors de l’appel que les personnes vaccinées portaient la même charge virale potentielle que les personnes non vaccinées. Cela va également à l’encontre de ce qu’elle et d’autres «autorités» ont déclaré il y a quelques semaines à peine, lorsqu’ils ont affirmé que les personnes non vaccinées portaient une charge virale potentielle plus élevée et étaient donc plus «dangereuses» pour la société.

Walensky n’a pas encore pleinement admis que les vaccins Trump propagent activement le virus chinois, mais avec la façon dont les choses se sont passées ces derniers temps, cela pourrait être le prochain ordre du jour dans ce monde bizarre.

D’autres mensonges encore racontés par Walensky incluent l’idée que la « grande majorité de la transmission » de la grippe de Wuhan se produit « presque exclusivement » parmi les « personnes non vaccinées ». Elle prétend également à tort que les personnes non vaccinées représentent 97% de tous les nouveaux cas d’hospitalisation pour virus chinois, ce qui est complètement inventé.

Vous trouverez une couverture des derniers numéros de cirque du virus chinois sur Pandemic.news.

Ethan Huff

Source : Natural News

(UNE BOMBE !!!) JEAN BERNARD FOURTILLAN – Interview Hold-up complète – Malaria, Sida, Covid-19 créé en labo et breveté depuis longtemps !

https://odysee.com/@TheMagicWhispers:3/Jean-Bernard-Fourtillan-Grand-Format_1:c?r=7NXTJ3kUKn9Z5jJXqbhGUemCrAHPTE7H

Jean Bernard Fourtillan a trouvé la vérité sur le SARS-CoV-2

Le professeur Fourtillan, qui est apparu dans « Hold-Up », il a été interné dans un hôpital psychiatrique contre son gré. Jean Bernard Fourtillan professeur de pharmacologie et de toxicologie s’exprime sur l’origine du virus SARS CoV. C’est un héros parmi les héros.

Fourtillan dévoilant le complot SARS-COV-2. Ils l’ont truqué pour pouvoir déployer le vaccin génocidaire. C’est pourquoi ils l’ont enfermé.

J’ai trouvé cette vidéo ici : https://www.brighteon.com/545b716a-ac9b-4410-9077-79429cf92449 où l’auteur déclare :

« J’ajouterais qu’il me semble que le but du vaccin est de s’assurer que l’arme biologique Covid-19 devienne virale partout. Jusqu’à présent, tout ce discours sur les porteurs asymptomatiques a été des conneries, mais autrefois des gens ignorants et dangereux volontairement se faire vacciner, ils deviendront de vrais porteurs asymptomatiques et que dieu aide le reste d’entre nous qui ne toucherait pas au vaccin avec une maudite perche de barge ! monumentalement stupides et tenus à l’écart du reste d’entre nous afin qu’ils ne puissent pas nous infecter. Nous enverrons tous les politiciens qui poussent les vaccins à vivre avec eux. «

Il y en a beaucoup d’autres qui font des commentaires qui mènent dans le même sens – le fait qu’ils aient enfermé Fourtillan devrait faire froid dans le dos. Ses commentaires sont en accord avec les informations précédentes dans cette vidéo : https://www.bitchute.com/video/LtyVhYr9TNtY/

