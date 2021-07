Mauvaise nouvelle pour les vaccinés : le récit officiel du vaccin IMPLOSE : le CDC avertit que le virus échappe aux vaccins ; masques et quarantaines désormais obligatoires pour tous

Pendant des mois, les autorités de santé publique ont dit aux citoyens que « la vie ne reviendrait pas à la normale » à moins que 90 % de la population ne soit vaccinée avec des programmes expérimentaux d’ARNm de protéine de pointe. Les blocages ont été utilisés pour forcer les gens à se conformer aux mandats des vaccins. Des célébrités et des politiciens ont été recrutés pour promouvoir les injections sur les réseaux sociaux alors que les vaccinés étaient censurés. Des loteries de vaccins et des cadeaux de malbouffe ont été distribués aux vaccinés. Les mandats illégaux des employeurs sont utilisés à des fins de menaces et d’intimidation. Le régime de Biden a promis « 100 jours de masquage » pour mettre fin une fois pour toutes au Covid-19, et ils ont même bâtardé le « jour de l’indépendance » en disant aux Américains qu’ils ne retrouveront pas leurs libertés tant qu’ils ne se conformeront pas collectivement à un taux de vaccination national de 70 %.

Mais après toute la terreur, la corruption, la ségrégation, l’intimidation et les abus, les vaccinés reçoivent de très mauvaises nouvelles.

NBC et CNN retournent le script, disent que les vaccinés contractent COVID et facilitent la propagation

Ken Dilanian pour NBC News choque les téléspectateurs américains avec de « nouvelles données » sur l’échec du programme de vaccination de masse contre la Covid-19. « De nouvelles données suggèrent que les individus entièrement vaccinés ne contractent pas seulement le COVID, mais pourraient être porteurs de niveaux de virus plus élevés qu’on ne le pensait auparavant, facilitant la propagation », a-t-il déclaré.

Le rapport a été confirmé par le Dr Leana Wen, qui est apparue sur CNN pour appeler au masquage intérieur universel pour les vaccinés et a même déclaré que des quarantaines devraient être utilisées sur les vaccinés lorsqu’ils sont exposés à une autre personne vaccinée malade. Même Andersen Cooper, un défenseur de la propagande, était déconcerté par les nouvelles directives. Le CDC promeut actuellement des mandats de masque pour les non vaccinés, car l’échec des vaccins est ouvertement admis par la politique.

Le directeur du CDC prévient que le virus échappe aux vaccins

Le directeur du CDC, Walensky, est allé sur Fox News et a laissé entendre que davantage de doses de vaccin seraient nécessaires pour que les gens restent « complètement vaccinés ». Elle a mis en garde contre l’échec du programme de vaccination : « La plus grande préoccupation qui, je pense, nous préoccupe en matière de santé publique et de science, est que le virus et les mutations potentielles s’éloignent, nous sommes d’un virus très transmissible qui a le potentiel d’échapper à notre vaccin en termes de comment il nous protège contre les maladies graves et la mort.

Cette immunité déclinante n’est pas nouvelle; cela a été démontré dans les études cliniques qui ont été à l’origine ignorées par les organismes de réglementation. Cette immunité déclinante se produit déjà dans certains des pays les plus vaccinés, comme Israël et Singapour. Les vaccinés tombent malades et sont hospitalisés à un rythme croissant, car leur soi-disant «immunité» diminue en moins de six mois. Bien que cela ne s’appelle plus « Covid » pour les vaccinés, ils tombent néanmoins malades. Israël a même rétrogradé l’efficacité du vaccin de Pfizer à un abominable 39 pour cent. Qu’est-ce que cela signifie? Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni admet que 60% des personnes admises dans les hôpitaux britanniques sont « complètement vaccinées ». À Singapour, 75 pour cent des nouvelles infections à Covid proviennent de personnes vaccinées. Aux États-Unis, les cas chez les vaccinés sont si élevés que le CDC a dû commettre une fraude médicale en abaissant le seuil de cycle sur les kits de test PCR pour abaisser artificiellement les Covid positifs pour les vaccinés.

Et maintenant, le Center for Disease Control veut pousser plus de mandats de masque pour les vaccinés, car les vaccinés deviennent les «super épandeurs» dont ils se moquaient autrefois. Non seulement les vaccinés excrètent des armes biologiques à protéines de pointe de leurs propres cellules, mais ils ont également affaibli leur corps avec une inflammation supplémentaire de ces protéines de pointe, les rendant plus sensibles aux variantes de coronavirus. Pire encore, les vaccinés sont devenus le vecteur pour lequel les coronavirus mutent et se propagent. Pendant ce temps, les personnes vilipendées et socialement ostracisées (les non vaccinés) bénéficient d’une immunité naturelle ou pourraient bientôt avoir une immunité naturelle qui s’est avérée 40 fois plus durable pour prévenir les hospitalisations en Israël. De plus, la science montre que l’immunité naturelle fournit des niveaux d’anticorps persistants, y compris une solide immunité des cellules B et T à mémoire.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

TOUTE LA VÉRITÉ COVID

UN LANCEUR D’ALERTE DANS PFIZER CONFIRME QUE L’OXYDE DE GRAPHÈNE TOXIQUE EST À L’INTÉRIEUR DU VACCIN à ARNm

Un rapport scientifique de l’ancienne employée de Pfizer, Karen Kingston, confirme les rapports des enquêteurs espagnols de La Quinta Columna.

QUESTION : Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé Pfizer et Moderna à inclure un ingrédient toxique exclusif (secret) dans le vaccin EUA ? La FDA a-t-elle été victime de désinformation ou complice ?

INJECTIONS MORTELLES ! Un ancien employé de Pfizer confirme le poison dans le « vaccin » COVID (The Stew Peters Show – 18 juillet 2021)

EXCLUSIF! Karen Kingston, ancienne employée de Pfizer et analyste actuelle pour les industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, a présenté une documentation incontestable qui devrait être partagée avec LE MONDE ENTIER !

L’inoculation désignée sous le nom de « vaccins COVID » est une condamnation à mort toxique, et personne ne devrait se soumettre aux injections.

« Au Royaume-Uni, les cas symptomatiques de COVID-19 parmi les individus « vaccinés » ont augmenté de 40 % en une semaine, tandis que les cas symptomatiques de COVID-19 parmi les non vaccinés ont diminué de 22 % »

UH-OH : les scientifiques disent que le coronavirus est plus susceptible de se fixer aux cellules humaines que le SRAS, grâce à une « mutation » semblable au VIH

Lorsqu’il s’agit de rechercher un nouveau virus ou une nouvelle maladie, il y a toujours de bonnes et de mauvaises nouvelles lorsque vous découvrez ce qui les fait fonctionner.

Tout d’abord, la bonne nouvelle concernant le coronavirus de Wuhan, qui s’est propagé bien au-delà des frontières de la Chine, d’où il est originaire : les scientifiques en apprennent chaque jour davantage sur la façon dont le virus se propage et sur sa source.

Mais la mauvaise nouvelle est que ce virus est beaucoup plus susceptible de coller aux cellules humaines que ne l’était le virus du SRAS (vers la Chine, 2002-2003), ce qui signifie qu’il est probablement plus contagieux et peut-être encore plus difficile à combattre.

Selon le South China Morning Post, il y a une bonne raison à cela :

Le nouveau coronavirus a une mutation semblable au VIH, ce qui signifie que sa capacité à se lier aux cellules humaines pourrait être jusqu’à 1 000 fois plus forte que le virus du SRAS, selon de nouvelles recherches menées par des scientifiques en Chine et en Europe.

Les scientifiques ont montré que le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) pénétrait dans le corps humain en se liant à une protéine réceptrice appelée ACE2 sur une membrane cellulaire. Et certaines premières études ont suggéré que le nouveau coronavirus, qui partage environ 80% de la structure génétique du Sars, pourrait suivre une voie similaire.

Cependant, les chercheurs ont également noté que la protéine ACE2 n’existe pas en qualités substantielles chez les personnes en bonne santé, c’est pourquoi, en partie, cela a contribué à limiter la portée et l’échelle du virus du SRAS, qui n’a infecté qu’environ 8 000 personnes dans le monde, 10 pour cent du nombre déjà infecté par le coronavirus. (Connexe: le géant de la vente au détail en ligne Amazon supprime tout produit mentionnant «CORONAVIRUS» – y compris les produits désinfectants qui tuent réellement le coronavirus sur les surfaces.)

Une étude corroborée

D’autres virus très contagieux comme le VIH et Ebola ciblent une enzyme appelée furine, a rapporté le SCMP. Cela sert d’activateur de protéines dans le corps humain; plusieurs protéines sont soit inactives, soit dormantes lorsqu’elles sont produites et doivent donc être « coupées » à certains endroits pour que leurs différentes fonctions soient activées.

Le professeur Ruan Jishou et son équipe de l’Université Nankai de Tianjin, lors de la cartographie de la séquence du génome de COVID-19, le nouveau coronavirus, ont découvert un segment de gènes mutés non observés dans le SRAS mais qui ressemblaient néanmoins beaucoup à ceux du VIH et Ebola.

« Cette découverte suggère que le 2019-nCoV [le nouveau coronavirus] peut être significativement différent du coronavirus du SRAS dans la voie de l’infection », ont écrit les scientifiques dans un article publié plus tôt ce mois-ci sur Chinaxiv.org, une plate-forme de l’Académie chinoise de Sciences utilise pour présenter des articles scientifiques avant qu’ils n’aient été évalués par des pairs.

Le SCMP rapporte plus loin : « Le virus utilise la protéine de pointe d’extension pour s’accrocher à la cellule hôte, mais normalement cette protéine est inactive. Le travail de la structure du site de clivage est de tromper la protéine furine humaine, afin qu’elle coupe et active la protéine de pointe et provoque une « fusion directe » des membranes virales et cellulaires. »

Comparée à la voie d’entrée pour le SRAS, cette méthode de liaison s’est avérée « 100 à 1 000 fois » plus efficace, a noté le document de recherche.

La recherche a suscité une grande attention, a rapporté SCMP, notant que dans les deux semaines suivant sa publication, il est devenu l’article le plus consulté sur la plate-forme Chinarxiv.

Dans une étude ultérieure, une équipe de scientifiques dirigée par le professeur Li Hua de l’Université des sciences et technologies de Huazhong à Wuhan, dans la province du Hubei, a réussi à reproduire et à confirmer les découvertes de Ruan.

La même mutation n’a pas été observée dans le SRAS, le MERS ou le Bat-CoVRaTG13, un coronavirus lié à la chauve-souris qui était considéré comme la source originale de COVID-19, avec 96% de similitude dans les gènes, a noté l’étude de Li.

Cela pourrait être « la raison pour laquelle le SRAS-CoV-2 est plus infectieux que les autres coronavirus », a écrit Li dans un article qu’il a publié dimanche sur la plateforme scientifique.

D’autres scientifiques en dehors de la Chine font des découvertes similaires. Une étude du scientifique français Etienne Decroly à l’Université d’Aix-Marseille, publiée le 10 février, a également trouvé un « site de clivage de type furine » qui n’est pas trouvé sur des coronavirus similaires et antérieurs.

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Nouvelles de la riposte: même les journalistes rompent les rangs alors que la guerre contre l’humanité bat de l’aile

Des journalistes désabusés forment une alliance contre la censure des points de vue alternatifs sur les coronavirus

Les journalistes allèguent que les médias mainstream ne remettent pas assez en question les récits du gouvernement.

Par Christina Maas

Un groupe de 26 journalistes s’est réuni pour s’opposer à la « peur alarmiste » de COVID-19 et à la censure des opinions alternatives par les médias mainstream et les plateformes Big Tech depuis le début de la pandémie.

Selon le groupe, le résultat de la campagne de peur et de la censure a été que le public a reçu une « vision déformée de la vérité ».

Le groupe s’appelle lui-même « Holding the Line: Journalists Against COVID Censorship ».

Il comprend principalement des journalistes basés au Royaume-Uni travaillant dans des journaux, des diffuseurs et des sociétés de relations publiques en tant que membres du personnel ou indépendants.

Les membres ont été interviewés par Press Gazette, la plupart préférant rester anonymes par peur des représailles de leurs employeurs.

Cependant, certains étaient plus qu’heureux d’être nommés, notamment Sonia Elijah et Karen Harradine, journalistes d’investigation pour The Conservative Woman, l’ancien journaliste de la BBC Tony Gosling et Laura Berril, journaliste spécialisée dans les relations publiques et les technologies.

La mission du groupe est de promouvoir un environnement « sans préjugés » où les journalistes peuvent exprimer leurs préoccupations et sensibiliser sur des questions moins couvertes.

Pour eux, les médias font « un travail incroyable ». Mais il y a quelques échecs, en particulier concernant les rapports COVID, tels que «un manque de contexte pour les statistiques, une couverture appropriée pour les traitements alternatifs, un examen minutieux des tests PCR, une attention aux effets indésirables des vaccins ou des examens équilibrés des coûts du verrouillage».

Le groupe a accusé les médias britanniques de publier souvent des rapports « effrayants et parfois inexacts », qui à leur tour créent de l’hostilité envers ceux qui préféreraient ne pas se faire vacciner.

« La manière dont COVID-19 a été signalée au Royaume-Uni, mais pas seulement au Royaume-Uni, dans le monde entier, est sans précédent », a déclaré Sonia Elijah, l’un des membres du groupe qui a autorisé Press Gazette à mentionner son nom.

« Il n’y a eu qu’un seul récit officiel joué dans les médias traditionnels et cela n’a pas changé au fil du temps.

« Il n’y a eu qu’une seule ‘vérité scientifique’ autorisée à être discutée : celle approuvée par les organismes de réglementation gouvernementaux du monde entier, même celle-ci a été très sélective. Cela a donné au public une vision déformée de la vérité qui a été très préjudiciable. »

Elijah a exprimé sa préoccupation au sujet de la censure des informations qui contredit le récit fourni par la Trusted News Initiative.

« Pendant longtemps, nous avons été dans cette ère sombre de censure qui a été incarnée par la Trusted News Initiative qui traverse les grandes technologies et tous les médias grand public », a-t-elle déclaré.

« Il a été conçu autour de cette guerre contre la désinformation ou la déformation – où tout ce qui va à l’encontre du récit officiel n’a pas seulement été » vérifié « , mais a été étouffé ou supprimé. »

Selon Gosling, le groupe se fait le champion d’un débat équilibré.

Gosling a déclaré: «Notre principale préoccupation est qu’il y a un lobby très puissant derrière bon nombre de ces mesures COVID, y compris le traitement, le manque de traitement et de vaccins, évidemment, mais il n’y a pas beaucoup de lobby dans l’autre sens. Et je pense que la plupart d’entre nous ont le sentiment que nos employeurs de toutes sortes n’ont pas représenté les deux côtés. »

Gosling a eu deux de ses entretiens avec des médecins plaidant pour un traitement précoce après le diagnostic, l’efficacité de l’ivermectine et les dangers des vaccins «expérimentaux» supprimés par YouTube.

À titre d’exemple de la couverture «parfois inexacte», il a cité un rapport de la BBC dans lequel le contributeur affirme que le vaccin de Pfizer était «100% sûr» pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Ce n’est qu’après sa plainte que la BBC a retiré l’allégation « choquante » et « dégoûtante » et a apporté une correction.

Gosling a ajouté : « Mon propre objectif est de fournir un équilibre, c’est tout. Et aussi pour signaler au public que les journalistes ne choisissent pas toujours ce qui sera publié.

« Ce sont les propriétaires et les rédacteurs qui ont le dernier mot, donc nous sommes tous du même avis que nous aimerions voir plus de journalistes être rédacteurs et avoir leurs propres journaux, avoir leurs propres stations de télévision/radio mais c’est très, très rare . Donc, il y a toujours un éditeur quelque part qui dit juste non, je ne veux pas de ça, et en particulier à travers cette pandémie, c’est comme ça que ça s’est passé, les gens ont eu du mal à raconter des histoires, et c’est frustrant. »

Traduction : MIRASTNEWS

