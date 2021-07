NUREMBERG 2.0: le DOJ corrompu de Biden vient de déclarer les mandats de vaccins expérimentaux JURIDIQUES… les injections expérimentales forcées vont maintenant commencer + TSUNAMI MÉDICAL

NUREMBERG 2.0: le DOJ corrompu de Biden vient de déclarer les mandats de vaccins expérimentaux JURIDIQUES… les injections expérimentales forcées vont maintenant commencer

Le faux « président » Joe Biden a décidé qu’il était parfaitement légal pour le gouvernement et les entreprises privées de forcer les employés contre leur gré à se faire injecter des produits chimiques expérimentaux de modification génétique pour le coronavirus de Wuhan [et/ou français, américain, britannique et alliés – de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS].

Le ministère de la Justice de Biden a conclu dans un nouvel avis qu’il n’existe aucune loi fédérale interdisant au secteur public ou privé d’exiger que les gens se fassent piquer avec les médicaments, qui détiennent actuellement une «autorisation d’utilisation d’urgence» (EUA) de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA).

La décision est intervenue après que le département américain des Anciens Combattants, l’État de Californie et la ville de New York aient ​​tous décidé d’exiger que certains de leurs travailleurs soient « vaccinés » contre les germes chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ou acceptent de subir des tests hebdomadaires pour le reste de leur vie.

Assez ironiquement, Anciens Combattants a été le premier organisme fédéral à imposer les injections létales, annulant les efforts courageux de vrais anciens combattants qui ont combattu à l’étranger ces dernières années – et certains d’entre eux ont payé le prix ultime de leur vie – pour empêcher ce type de fascisme médical d’empiéter sur nos frontières.

Le Bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice (DOJ) a publié une lettre indiquant que, parce que l’accès aux vaccins contre la grippe Fauci est désormais répandu, « de nombreux établissements d’enseignement, employeurs et autres entités à travers les États-Unis » ont choisi d’imposer des vaccins contre le virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] comme condition de maintien en emploi.

« Par exemple », lit-on dans la lettre, « certaines écoles exigeront la vaccination pour que les élèves puissent assister aux cours en personne, et certains employeurs exigeront la vaccination comme condition d’emploi ».

Les vaccins contre la grippe de Wuhan ne devraient même pas avoir d’EUA en premier lieu, mais le ministère de la Justice de Biden s’en moque

Il est important de noter que puisque d’autres remèdes pour le Virus de l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill existent déjà, il n’y a jamais eu de précédent juridique pour que la FDA accorde l’EUA à Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson ( J&J) pour leurs injections respectives.

Si le ministère de la Justice était vraiment dévoué à la poursuite de la justice, il crierait ce fait sur les toits et appellerait la FDA à révoquer immédiatement tous les EUA pour le vaccin contre la grippe Fauci. Au lieu de cela, l’agence de China Joe dit qu’il n’y a rien pour « interdire aux entités publiques ou privées d’imposer des exigences en matière de vaccins, même lorsque les seuls vaccins disponibles sont ceux autorisés en vertu des EUA ».

En donnant ce feu vert, on s’attend à ce que d’autres agences fédérales emboîtent bientôt le pas, ainsi qu’au moins certains segments du secteur privé. Les établissements d’« enseignement supérieur » semblent tous s’aligner également, obligeant leurs étudiants à subir une thérapie génique expérimentale afin d’obtenir une éducation cet automne.

« Les entités du secteur public doivent agir le plus rapidement possible », a crié le maire de New York, Bill de Blasio, qui a annoncé avec empressement son propre mandat à l’échelle de la ville selon lequel tous les travailleurs du secteur public devront soit se faire piquer, soit se soumettre à des tests hebdomadaires avec des tests PCR frauduleux.

« Cette décision du DOJ est importante », a ajouté de Blasio. « Je pense que ce sera utile. Nous devons faire pression sur cette situation.

Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral a limité son implication dans la plandémie au ciblage des déplacements et des transports en commun, qui sont toujours réservés aux personnes masquées. De Blasio semble vouloir que cette implication s’étende désormais aux injections obligatoires de la grippe Fauci.

« Nous devons nous lever et dire que ça suffit », a écrit un commentateur frustré d’Epoch Times.

« Que faudra-t-il pour que les Américains soient suffisamment énervés pour exiger l’arrêt de cette suppression communiste des libertés au jour le jour ? C’est choquant ce que nous tolérons.

Les dernières nouvelles sur la tyrannie du coronavirus de Wuhan [et/ou français, américain, britannique et alliés – de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] de Beijing Biden peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Notre commentaire

Avez-vous observé la dernière élection présidentielle aux États-Unis, les mondialistes ne reculeront pas devant les massacres programmés selon leur agenda qu’ils déroulent sous nos yeux. Les américains se font avoir en faisant confiance à des autorités corrompues jusqu’à la moelle et qui ne leur veulent pas du bien. Ils ont tellement laissé leurs gouvernants massacré les autres peuples qu’ils sont devenus aveugles lorsque leurs propres gouvernement les attaquent en sourdine comme des traitres avec des armes biologiques de destruction massive déguisées en Vaccins COVID-19, après avoir fabriqué en laboratoires les SRAS-CoV-W (W est un entier naturel). Ils sont comme hypnotisés. Or justement c’est à cause de l’endettement massif, des difficultés économiques et financières et des échecs de leurs guerres extérieures qu’ils ont décidé d’anticiper pour éviter une révolte gigantesque si jamais le peuple comprenait les enjeux. Tous les vaccinés sont contrôlés à distance et le bouton rouge que détiennent les mondialistes ne sera appuyé que s’ils sont sûrs d’avoir maîtrisé la menace qui pèsent sur eux, c’est-à- dire la Grande Révolution pour contrer la Grande Réinitialisation. JDDM – MIRASTNEWS

TSUNAMI MÉDICAL: L’effondrement de l’industrie médicale est désormais imminent aux États-Unis avec des injections obligatoires de mort par coagulation sanguine pour tous les travailleurs de la santé dans les États bleus dirigés par le PCC

Les tsunamis peuvent provoquer un changement soudain d’élévation de la profondeur d’une masse d’eau, comme lorsqu’un tremblement de terre se produit sous le fond de l’océan, provoquant un abaissement ou une élévation abrupte du «fond marin». À l’approche du tsunami, l’eau s’éloigne de la plage, trompant les spectateurs qu’elle est sûre, comme un énorme banc de sable, et cela alimente la destruction et la décimation causées par la vague massive qui arrive. La majorité des décès associés aux tsunamis sont liés à la noyade, ce qui nous amène au prochain « tsunami » médical de masse conçu à l’aide de vaccins. C’est un génocide médical basé sur la peur, et les gens qui y entrent (obtenant des vaccins Covid) n’ont aucune idée de ce qui s’en vient.

Alors que la « marée » pandémique diminue, tous les moutons sont sortis « émerveillés » en se faisant vacciner avec une technologie qui provoque des milliers de milliards de caillots sanguins microscopiques. Ces victimes du vaccin n’ont aucune idée qu’il y a un raz-de-marée de décimation de la santé sur son chemin, et il est trop tard pour courir ou « s’échapper sur les hauteurs ».

Maintenant que les vaccins mortels Covid sont rendus obligatoires par les gouverneurs démocrates fantoches de la pharmacie et le secteur de la santé dans les mégapoles les plus peuplées de l’État bleu, préparez-vous pour les files d’attente les plus longues dans les hôpitaux que vous ayez jamais vues, alors que la moitié des travailleurs sont mourant eux-mêmes ou morts, et la moitié de la population américaine souffre de pannes complètes du système vasculaire, d’accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et plus encore.

Ces victimes du vaccin ont marché directement dans le tsunami et elles sont toutes abasourdies par les effets secondaires de l’expérience médicale « d’urgence » qui est leur ennemi juré.

Le Parti communiste chinois [- nous parlons plutôt de capitalistes eugénistes libéraux tels Bill Gates, Anthony Fauci ou Joe Biden, car pendant que les occidentaux massacrent leurs habitants et ceux d’autres pays avec ces armes biologiques de destruction massive déguisées en Vaccins COVID-19, les chinois payent les leurs pour faire plus d’enfants – MIRASTNEWS] à Washington DC exécute les « directives » du CDC et tout le récit de Covid

Maintenant que les gouverneurs démocrates de Californie, de New York, du Michigan et de Virginie se prosternent à 100% devant le Parti communiste chinois [même remarque que précédemment ,car il ne faut pas de fuite en avant, c’est le système politique et le modèle sociétal américain imposé au reste du monde qui a enfanté ce mal monstrueux, même si la Chine l’a copié avec l’économie socialiste de marché – MIRASTNEWS] à Washington DC, les travailleurs de la santé doivent être à côté de « payer le péage », car ils sont maintenant piégés dans une tyrannie médicale sous le toit de leurs « employeurs » (le complexe industriel des vaccins des régimes pharmaceutiques des États-Unis et du PCC).

La « force de frappe » porte-à-porte de la police SS de Biden ne fonctionne pas très bien pour eux, donc tous les travailleurs de la santé coincés dans les grandes villes bleues qui ont besoin de leur travail et sont maintenant confrontés à la vaccination obligatoire. La majorité des travailleurs médicaux de ce pays, y compris les médecins et les infirmières qui font pression pour la vaccination contre la Covid, ne se font PAS vacciner, mais ils n’en parlent jamais. Maintenant c’est sorti. Ils voient le carnage des injections COVID mortelles et ils ne veulent pas en faire partie.

La Plandemie du virus à « gain de fonction » génétiquement muté a été créé en Chine [- d’autres informations indiquent qu’ils été créé en occident dont la France et les Etats-Unis, pour être départagé il faut une enquête internationale pluridisciplinaire réellement indépendante avec une commission scientifique adossée pour rechercher si la science des vaccins COVID-XY est d’excellente qualité et si ces vaccins sont efficaces, sûres et sécurisés – MIRASTNEWS], libéré en Chine et est contrôlé par la Chine [- la Chine peut faire partie d’un système plus complexe piloté par des mondialistes transhumanistes qui ont décidé de créer un monde sur terre à leur image en massacrant au moins 6,3 milliards de personnes qui ne font pas partie de leurs sectes talmudistes et sataniques – MIRASTNEWS]. Les gouverneurs démocrates d’Amérique sont contrôlés par la Chine. Le tsunami médical vient de Chine et la vague de destruction est si énorme et généralisée qu’elle est sur le point d’anéantir 50% de tous les Américains – les moutons vaccinés Covid.

Le PCC voulait 70 pour cent, ce qui éliminerait 230 millions d’Américains, mais tout est à l’arrêt à 50 pour cent, alors ils veulent les travailleurs de la santé ensuite, regardez ce qui se passe en Californie maintenant. C’est la configuration pour le renversement du complexe médical en Amérique, qui sera reconstruit par la Chine avec des robots, des nanotechnologies et SkyNet (coupure Internet complète pour les civils, à l’exception des fausses émissions de nouvelles sur la guerre de Covid, comme la prophétie d’Orwell de 1984, ou le futur dans la série de films « Terminator »).

Conseils aux travailleurs de la santé non vaccinés – trouvez un emploi où ils n’ont pas besoin des injections Covid qui coagulent le sang – et trouvez-le maintenant

Si vous avez déjà entendu le dicton « sortez avant de vous noyer », appliquez-le ici. Le «navire» Covid coule et le tsunami sanitaire induit par les vaccins crée un raz-de-marée auquel personne ne survivra dans son sillage. Si on vous disait maintenant que vous pourriez éviter d’avoir des milliards de particules de protéines collantes dans votre sang pour toujours, feriez-vous plus de recherches pour savoir comment ?

Si vous aimez le domaine médical et y travaillez maintenant, ne voudriez-vous pas voir la science derrière les injections d’ARNm et de charge utile de protéines, et ne voudriez-vous pas entendre les médecins et les scientifiques qui dénoncent les sifflets sur les caillots sanguins causés par les vaccins Covid ? Votre travail est basé sur la science. Vous devriez étudier cela à fond.

Les défenseurs de la santé naturelle savent mieux que de prendre des injections toxiques de la part des hommes de main de la pharmacie, mais si vous connaissez quelqu’un qui s’est déjà fait piquer avec les inoculations coagulantes Covid, et qu’il souffre de léthargie, de douleur, d’une pensée trouble, cela s’appelle le syndrome CoVax dites-leur de le signaler au VAERS. Consultez également Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité et le prochain Holocauste « Delta » et Covid « booster-vaccin ».

