Vaccins Covid et un million de réactions « fortuites »

SI VOUS avez pris des antibiotiques et que vous vous êtes soudainement effondré avec un cœur battant, ou si vous avez souffert de difficultés respiratoires ou d’une éruption cutanée, vous ne voudriez pas blâmer le curry de la nuit dernière. Ce sont des effets indésirables connus des antibiotiques.

Mais en ce qui concerne les réactions des vaccins Covid, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), l’organisme gouvernemental chargé de vérifier la sécurité des médicaments au Royaume-Uni, vous dira que si vous avez reçu un vaccin Covid hier et que vous avez développé des caillots sanguins aujourd’hui, cela pourrait n’être qu’une coïncidence, même si vous étiez à 100 % en forme et en bonne santé.

C’est ainsi qu’ils parviennent à maintenir les vaccins Covid en circulation malgré près de 1 500 décès et plus d’un million d’effets indésirables qui ont été signalés par plus de 300 000 personnes.

Aux États-Unis, le chiffre de décès publié par le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) est de 11 000, mais un dénonciateur anonyme a déclaré la semaine dernière que ce chiffre était plutôt de 45 000. Comme notre MHRA admet que seulement 10% des réactions peuvent être signalées, notre chiffre pourrait également être beaucoup plus élevé, plus proche de 15 000 décès et 10 millions de réactions.

Le cardiologue consultant, le Dr Peter McCullough, du Baylor University Medical Center, au Texas, a déclaré à l’animateur de talk-show américain Stew Peters qu’il considérait le programme de vaccination comme un acte de « malfaisance ». Il a dit: ‘. . . nous n’avons pas eu de point de presse des sponsors du programme [vaccin] pour dire aux Américains ce qui se passe en matière de sécurité.

Il n’y a pas eu de conférences de presse organisées par la MHRA ici non plus, malgré les chiffres horribles. Au lieu de cela, ils rapportent leurs conclusions sur leur site Web et insistent: « Sur la base de cet examen en cours, le conseil reste que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques chez la majorité des gens. »

Il y a quatre domaines clés qui causent le plus de problèmes.

Les plus connus sont les caillots sanguins dans le cerveau et le corps causés par le vaccin Oxford/AstraZeneca, désormais connu par les jeunes sous le nom de #clotshot. (Ils appellent également les centres de vaccination des « jabattoirs ».) Les caillots affectent tous les âges, mais sont plus fréquents chez les moins de 50 ans. Sept décès ont été signalés chez les moins de 30 ans et 71 dans tous les groupes d’âge. La MHRA dit que ces réactions sont «extrêmement rares», mais 71 personnes sont mortes de caillots – nom officiel de thrombopénie thrombotique immunitaire (VITT) – seul ! Le vaccin contre la grippe porcine a été retiré après 53 décès au total.

Les injections d’ARNm Pfizer/BioNTech et Moderna sont liées à des problèmes cardiaques. Les receveurs plus âgés semblent souffrir de crises cardiaques inexpliquées tandis que la jeune génération développe une inflammation cardiaque.

Bien que la MHRA ait identifié un lien et l’indique sur son site Web, elle le rejette malgré 17 rapports de myocardite (inflammation du cœur) et 20 rapports de péricardite (inflammation du sac entourant le cœur). Ils disent : « La myocardite et la péricardite surviennent très rarement dans la population générale. On estime qu’il y a environ six nouveaux cas de myocardite pour 100 000 patients par an et environ dix nouveaux cas de péricardite pour 100 000 par an.

«Il y a eu une augmentation récente du signalement de ces événements, en particulier avec les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, avec un schéma cohérent de cas survenant plus fréquemment chez les jeunes hommes après la deuxième dose. Ces rapports sont extrêmement rares et les événements sont généralement bénins.

Dites cela à la mère du garçon de 13 ans en bonne santé qui est décédé après avoir reçu le vaccin Pfizer.

Il y a un nombre phénoménal de problèmes neurologiques avec près de 22 000 signalés, en plus de la migraine, des maux de tête et, plus choquant, de la cécité. Il y a près d’un quart de million de troubles du système nerveux. Les fausses couches et les mortinaissances s’élèvent à 348 et les parents comprendront la douleur permanente de perdre un bébé, quel que soit le stade de la grossesse.

Boris Johnson et le médecin-chef Chris Whitty ont souvent dit au public que les vaccins étaient « sûrs et efficaces ». Avec des cas d’hospitalisation parmi les doubles piqûres, et avec 1 receveur sur 142 souffrant d’un événement indésirable, les effets indésirables sont proportionnellement plus élevés que tout autre vaccin jamais produit.

Pourquoi ce vaccin n’a-t-il pas été retiré ?

Voici une ventilation complète des rapports de décès et de réaction du programme de carte jaune de la MHRA publiés le jeudi 22 juillet 2021.

Pfizer/BioNTech : 20 millions de personnes, 32,1 millions de doses. Taux de signalement des cartons jaunes : 1 personne sur 215 impactée.

Oxford/AstraZeneca : 24,7 millions de personnes, 47,5 millions de doses. Taux de signalement des cartons jaunes : 1 personne sur 111 impactée.

Moderna : 1,3 million de personnes ont reçu la première dose. Taux de signalement des cartons jaunes : 1 personne sur 129 impactée.

Dans l’ensemble, 1 personne sur 142 a subi un événement indésirable lié au carton jaune. Cela peut représenter un taux de signalement d’environ 10 pour cent, selon la MHRA. Une proportion importante de ces événements indésirables nécessitent des soins médicaux urgents, peuvent changer la vie ou avoir un effet de longue durée.

Réactions : 256 005 (Pfizer) + 794 545 (AZ) + 29 606 (Moderna) + 2 786 (Inconnu) = 1 082 942

Rapports : 91 567 (Pfizer) + 222 291 (AZ) + 10 109 (Moderna) + 939 (Inconnu) = 324 906

Fatal : 460 (Pfizer) + 999 (AZ) + 7 (Moderna) + 24 (Inconnu) = 1 490

Cœur aigu : 3 759 (Pfizer) + 8 682 (AZ) + 282 (Moderna) + 27 (Inconnu) = 12 750

Anaphylaxie : 433 (Pfizer) + 786 (AZ) + 26 (Moderna) + 1 (Inconnu) = 1 246

Troubles sanguins : 8 332 (Pfizer) + 7 154 (AZ) + 584 (Moderna) + 38 (Inconnu) = 16 108

Infections : 6 166 (Pfizer) + 17 408 (AZ) + 462 (Moderna) + 81 (Inconnu) = 24 117

Maux de tête : 19 098 (Pfizer) + 82 312 (AZ) + 1 534 (Moderna) + 214 (Inconnu) = 103 158

Migraine : 2 080 (Pfizer) + 7 774 (AZ) + 180 (Moderna) + 26 (Inconnu) = 10 060

Troubles oculaires : 4 227 (Pfizer) + 13 182 (AZ) + 307 (Moderna) + 45 (Inconnu) = 17 761

Cécité : 76 (Pfizer) + 261 (AZ) + 6 (Moderna) + 3 (Inconnu) = 346

Surdité : 160 (Pfizer) + 335 (AZ) + 9 (Moderna) = 504

Troubles psychiatriques : 5 006 (Pfizer) + 16 345 (AZ) + 544 (Moderna) + 69 (Inconnu) = 21 964

Troubles cutanés : 18 335 (Pfizer) + 48 834 (AZ) + 5 211 (Moderna) + 183 (Inconnu) = 72 563

Avortements spontanés : 181 + 5 mortinaissance/mort foetale (Pfizer) + 152 + 2 mortinaissance (AZ) + 14 (Moderna) + 1 (Inconnu) = 348 + 7

Vomissements : 2 824 (Pfizer) + 11 185 (AZ) + 301 (Moderna) + 39 (Inconnu) = 14 349

Paralysie faciale incluant la paralysie de Bell : 590 (Pfizer) + 796 (AZ) + 31 (Moderna) + 4 (Inconnu) = 1 421

Troubles du système nerveux : 45 672 (Pfizer) + 169 722 (AZ) + 4 433 (Moderna) + 543 (Inconnu) = 220 370

AVC et hémorragies du SNC : 452 (Pfizer) + 1 854 (AZ) + 10 (Moderna) + 6 (Inconnu) = 2 322

Syndrome de Guillain-Barré : 44 (Pfizer) + 358 (AZ) + 2 (Moderna) + 5 (Inconnu) = 409

Vertiges : 7 207 (Pfizer) + 23 685 (AZ) + 979 (Moderna) + 79 (Inconnu) = 31 950

Tremblement : 1 101 (Pfizer) + 9 549 (AZ) + 95 (Moderna) + 36 (Inconnu) = 10 781

Paresthésie/dysesthésie (sensation de brûlure chronique, douleur nerveuse piquante) : 4 887 (Pfizer) + 15 594 (AZ) + 500 (Moderna) + 46 (Inconnu) = 21 027

Embolie pulmonaire : 302 (Pfizer) + 1 447 (AZ) + 7 (Moderna) + 8 (Inconnu) = 1 764

Thrombose veineuse profonde : 187 (Pfizer) + 1 071 (AZ) + 7 (Moderna) + 8 (Inconnu) = 1 273

Troubles respiratoires : 11 124 (Pfizer) + 26 558 (AZ) + 752 (Moderna) + 89 (Inconnu) = 38 523

Saisies : 616 (Pfizer) + 1 794 (AZ) + 75 (Moderna) + 8 (Inconnu) = 2 493

Paralysie : 245 (Pfizer) + 683 (AZ) + 20 (Moderna) + 4 (Inconnu) = 952

Hémorragie (Tous types) : 2 658 (Pfizer) + 4 515 (AZ) + 228 (Moderna) + 19 (Inconnu) = 7 420

[Types d’hémorragie : cardiaque, oreille, surrénale, œil, gastrique, bouche, langue, gencives, intestinale, site d’injection, cerveau, plaies, stomie, vessie, rein, vaginale, utérine, saignement post-ménopausique, ovaire, pénis, poumon, nasale]

Vertiges/Acouphènes : 2 260 (Pfizer) + 5 990 (AZ) + 194 (Moderna) + 19 (Inconnu) = 8 463

Reproduction/Sein : 12 481 (Pfizer) + 14 776 (AZ) + 1551 (Moderna) + 81 (Inconnu) = 28 889

Des dizaines de milliers de blessés par le vaccin COVID-19 luttent contre la censure pour faire connaître leurs histoires au public

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Un site Web qui prétend avoir «1000 histoires COVID» de personnes blessées par les injections de COVID-19 présente des vidéos déchirantes.

Envisagez-vous de vous faire vacciner COVID? Votre adolescent est obligé de faire une piqûre pour retourner au collège? Avez-vous des amis sur la clôture au sujet des vaccins? Êtes-vous préoccupé par leurs effets secondaires possibles? Si vous allez en ligne et faites des recherches simples sur le terme « Effets secondaires des vaccins COVID », vous obtenez une ribambelle de liens qui sont étrangement similaires. « Les effets secondaires sont mineurs et courants. « Les effets secondaires sont un signe que votre vaccin fonctionne correctement. » Lorsque vous visitez YouTube et effectuez la même recherche, encore une fois, les vidéos ont un thème cohérent. « Le risque des vaccins est inférieur aux risques du COVID » et « les effets secondaires des vaccins sont en fait une bonne chose. » Si vous publiez un commentaire ou une vidéo sur Facebook au sujet des effets secondaires des vaccins, votre message est supprimé et votre compte peut être fermé. Mais lorsque vous allez sur un site Web non censuré comme Bitchute.com ou Rumble.com et que vous effectuez la même recherche, vous voyez des centaines de vidéos de vraies personnes qui ont eu des effets secondaires horribles de leurs injections. Ce site Web est dédié à partager la vérité sur ces personnes et leurs témoignages. Faites attention à vous-même et faites-vous votre propre opinion. Vaut-il la peine de risquer des effets secondaires qui changent la vie et même mortels d’un vaccin contre une maladie à laquelle 99,98 % des personnes de moins de 70 ans survivent ? Ci-dessous, vous trouverez d’innombrables histoires d’effets secondaires directement des personnes impliquées, ou malheureusement, s’ils sont décédés, de leurs proches. (Source.)

J’aurais aimé que certaines de ces vidéos aient plus de documentation, mais nous avons également couvert certaines de ces histoires dans le passé.

De plus en plus de ces personnes se rassemblent en ligne pour trouver du soutien et s’entraider, car on nie que leurs blessures soient liées aux injections COVID-19, et leurs propres médecins n’ont généralement aucune réponse, ou parfois même pas le désir de les aider. .

Voici quelques autres endroits en ligne où les gens se rassemblent pour raconter leurs histoires de « vaccins » COVID-19.

C19vaxreactions.com

Victimes et familles du vaccin Covid19 (Groupe Facebook – 57,5 ​​000 membres)

Vaxlonghaulers.com

Il existe également de nombreux autres groupes sur Facebook et des sites de médias sociaux alternatifs tels que Telegram.

