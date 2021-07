De nouvelles preuves suggèrent que le vaccin COVID peut * PROPAGER * le virus: le rapport de NBC News supprimé de l’article de USA Today + Le président mexicain et le secrétaire à la Santé dénoncent Big oPharma pour ses mensonges sur les vaccins (31 juillet 2021)

De nouvelles preuves suggèrent que le vaccin COVID peut * PROPAGER * le virus: le rapport de NBC News supprimé de l’article de USA Today

« NBC News, citant des responsables anonymes au courant de la décision, a rapporté qu’elle survenait après que de nouvelles données suggèrent que les individus vaccinés pourraient avoir des niveaux plus élevés de virus et infecter d’autres au milieu de la vague de cas provoquée par la variante delta du coronavirus », a rapporté le USA Today dans un passage qui a ensuite été effacé d’un article.

(Article republié de BeckerNews.com)

Une capture d’écran de l’article et une archive en ligne du passage soulignent les preuves qui font surface.

« Les individus VACCINÉS pourraient avoir des niveaux plus élevés de virus et infecter d’autres personnes au milieu de la vague de cas provoquée par la variante delta » pic.twitter.com/xjMtOXau5c

– Jason D. Meister (@jason_meister) 27 juillet 2021

L’histoire de USA Today supprime la référence à NBC News, mais corrobore néanmoins la nouvelle : « Le CDC dit que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus, recommande les masques à l’intérieur. »

« La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que de nouvelles données montrent que la variante delta, qui représente plus de 80 % des nouvelles infections aux États-Unis, se comporte » particulièrement différemment « de ses prédécesseurs et pourrait rendre les personnes vaccinées infectieuses », note l’article.

« Les informations sur la variante delta provenant de plusieurs États et d’autres pays indiquent que dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres », a déclaré Walensky en annonçant de nouvelles directives, qui renversent une recommandation du CDC. en mai. « Cette nouvelle science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de notre recommandation. »

NBC News a rendu compte de l’inversion des orientations du CDC lundi.

« Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mardi que les personnes entièrement vaccinées recommencent à porter des masques à l’intérieur dans des endroits où les taux de transmission de Covid-19 sont élevés », a rapporté NBC News. « L’agence recommande également aux enfants de porter des masques dans les écoles cet automne. »

« Les responsables fédéraux de la santé pensent toujours que les individus entièrement vaccinés représentent une très petite quantité de transmission », poursuit le rapport. « Pourtant, certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés qu’on ne le pensait auparavant et potentiellement le transmettre à d’autres. »

On pense maintenant que les représentants de l’État du Texas qui avaient fui l’État pour éviter un vote sur les projets de loi sur l’intégrité des élections ont propagé COVID à des responsables anonymes de la Maison Blanche et à un membre du personnel de la présidente Nancy Pelosi. Tous les démocrates du Texas auraient été vaccinés, et aucun d’entre eux ne portait de masque dans les bus charters ou les avions privés, comme on peut le voir sur des photos publiées.

Même s’il y a une augmentation des cas pour la «variante Delta», il n’y a pas eu d’augmentation drastique des taux de mortalité, qui sont toujours inférieurs à 300 au total par jour aux États-Unis. Il y a au moins 69% des adultes américains qui ont reçu leur premier vaccin COVID.

Pour en savoir plus : BeckerNews.com et DangerousMedicine.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Stats Delta EXPOSÉES : la plupart des tests Covid n’indiquent pas quelle variante les personnes ont ?!

Source : Natural News

La Suède sans masque se rapproche de zéro décès quotidien de Covid

Alors que le CDC exhorte les Américains à se masquer contre la variante Delta, l’épidémiologiste en chef de la Suède a fait valoir que davantage de données sont nécessaires sur l’infectiosité de la souche. Sa nation sans masque plane à zéro décès de Covid par jour.

Anders Tegnell a déclaré vendredi qu’il y avait « beaucoup de choses que nous ne savons pas » sur Delta et a mis en garde contre le fait de tirer des « conclusions de grande envergure » sur la souche de coronavirus. Il a noté que la variante circulait en Suède « depuis un certain temps » avec peu d’effet, en particulier dans les milieux à haut risque tels que les maisons de soins infirmiers.

Ses commentaires ont été faits en réponse à des données récemment publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggérant que la souche Delta est plus transmissible et pourrait potentiellement causer une maladie plus grave.

Les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre la COVID-19 mais qui sont toujours infectées par la souche delta pourraient transmettre l’infection à des personnes non vaccinées, a déclaré mardi la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, en justifiant de nouvelles recommandations pour le port du masque.

Le New York Times et d’autres médias ont publié des articles rapportant que le CDC pense maintenant que la variante Delta est aussi contagieuse que la varicelle – mais cette comparaison n’a pas semblé impressionner Tegnell.

«Il est difficile de dire à quel point Delta est contagieux, [as] en ce qui concerne la varicelle, nous avons pu suivre la maladie depuis plusieurs années. L’infectivité [de Delta] semble être très inégale – dans certains cas, une personne infecte une centaine de personnes, puis nous avons d’autres occasions où une personne infectée n’infecte personne du tout», a-t-il déclaré au suédois Aftonbladet.

Dans des remarques séparées, il a souligné le fait qu’un tiers des municipalités du pays n’ont signalé aucun nouveau cas de Covid au cours de la semaine dernière. Dans le même temps, il y a eu une légère augmentation des cas parmi les jeunes à Stockholm et dans d’autres grandes villes.

Et tandis que les autorités sanitaires américaines font pression sur les Américains dans les zones à « haute transmission » pour qu’ils se masquent, la Suède a abandonné sa dernière recommandation de masque – liée aux transports publics – le 1er juillet.

Bien que l’agence suédoise de santé publique ait soutenu des mesures telles que la distanciation sociale et le travail à distance, elle n’a aucune recommandation pour l’utilisation de couvre-visages dans les espaces publics.

Injuriée par les médias pour avoir refusé d’imposer des confinements sévères, l’approche moins draconienne de la Suède face à la crise sanitaire semble porter ses fruits : la nation scandinave a enregistré un total de huit décès liés à Covid jusqu’à présent ce mois-ci, soit une moyenne de 0,25 décès par jour.

Les hospitalisations quotidiennes ont également oscillé près de zéro en juillet : la plupart des jours de ce mois, le pays a vu entre 0 et 2 cas de Covid nécessitant un traitement hospitalier. Dans le même temps, les cas quotidiens ont fortement baissé depuis avril.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

UN NOMBRE DE MORT MASSIF À VENIR ! – Le gouvernement britannique prédit qu’une personne sur trois mourra ! – La majorité avec VACCIN ?

Josh Sigurdson rapporte les nouvelles insensées du groupe de réflexion du gouvernement britannique, SAGE, car il prédit qu’il est très probable qu’une personne sur trois mourra d’une soi-disant « variante super mutante » Covid qui, selon eux, sera plus susceptible de tuer les vaccinés.

Alors que de plus en plus de nouvelles montrent que les personnes qui ont reçu le vaccin sont beaucoup plus vulnérables, les campagnes de propagande se poursuivent, blâmant les personnes qui n’ont pas été vaccinées. Maintenant, le SAGE du gouvernement britannique affirme que les personnes qui ont été vaccinées sont plus susceptibles de mourir lors d’une mort massive aggravée par la vaccination. Ils affirment qu’une personne sur trois mourra de la variante Covid super mutante. Eh bien, plus probablement, il n’y a pas de variante. Les gens mourront simplement du vaccin et ils préparent les gens pour cela. La plupart des gens sont trop stupides pour comprendre et ils continueront à se stériliser avec des injections de rappel et à crier après tous les libres penseurs qui disent non.

Pendant ce temps, des études menées dans le Massachusetts montrent que la majorité des personnes hospitalisées ont été doublement vaccinées. Les preuves sont abondantes, mais les gens ne semblent toujours pas vouloir écouter.

Nous entrons dans un événement de dépeuplement massif et nous devons nous préparer en conséquence.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur WAM !

Le président mexicain et le secrétaire à la Santé dénoncent Big oPharma pour ses mensonges sur les vaccins (31 juillet 2021)

C’est ce qui arrive quand la vérité sur les vaccins éclate. Espérons que ces deux hommes ne soient pas élimimés de cette Terre pour avoir tenu tête à Big Pharma.

« ZUCKERBERG ADMET QUE LE VACCIN EST UN POISON – PERSONNE NE DEVRAIT PRENDRE L’INJECTION »

« ZUCKERBERG ADMET QUE LE VACCIN EST UN POISON – PERSONNE NE DEVRAIT PRENDRE LE JAB »

Découvrez Freethinker Media Channel : https://www.bitchute.com/channel/2U89eRpfotYb/ + écoutez certains de mes derniers podcasts ici : 1) https://anchor.fm/freethinker-media/episodes/9-A-SHORT-RANDOM-TALK-IN-THE-PARK-e14uvit

2) https://anchor.fm/freethinker-media/episodes/10-OUR-LADY-OF-MEDUGORJE—Message-25th-June–2021-40th-Anniversary-e1535m5

3) https://anchor.fm/freethinker-media/episodes/11-OUR-LADY-OF-MEDUGORJE—Message-25th-July–2021-e1536ab-enjoy!

Des centaines de millions de personnes descendent dans les rues de Paris, Nice… pour protester contre les passeports vaccinaux

MAINTENANT – Des centaines de milliers de personnes (voire des millions car samedi dernier ils étaient plus de 2 100 000 manifestants dans les rues des villes de France contrairement aux 160 000 dont parlent les médias mainstream comme BFM TV ou CNEWS – MIRASTNEWS) descendent dans les rues de Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille et de nombreuses autres villes de France pour protester contre les passeports vaccinaux et les vaccinations obligatoires.

#manif31juillet

NOW – Hundreds of thousands are taking to the streets in Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille, and many more cities across France to protest vaccine passports and mandatory vaccinations.#manif31juillet pic.twitter.com/yDB02vYNzw — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 31, 2021

31 JUILLET 2021 – MANIFESTATIONS EN FRANCE : PARIS, TOULON, MONTPELLIER, MARSEILLE, LYON, ILE DE LA RÉUNION…

MAIS AUSSI – MAIS AUSSI : BORDEAUX, NICE, MONTAUBAN, AIX-EN-PROVENCE, MONTLUCON, PERIGEUX, NARBONNE, FOIX, PAU…. MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS

Plus de vidéo, manifestations et protestation :

Cuba, Afrique du Sud, France, Grèce, Irlande, Australie, Argentine, Espagne, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Canada, Afrique du Sud….

Ici : https://twitter.com/EliseiNicole

VARIANTE DELTA UTILISÉE COMME HISTOIRE DE COUVERTURE – DÉCÈS PAR VACCIN

VARIANTE DELTA UTILISÉE COMME HISTOIRE DE COUVERTURE – DÉCÈS PAR VACCIN

Les taux de vaccination chutent considérablement aux États-Unis, les médias essaient tous les trucs pour inciter le public à prendre du poison !! – EN France AUSSI AVEC BFM, CNEWS et les autres !!!

Il semble que le peuple américain commence à se rendre compte qu’il ne s’agissait jamais d’un virus. Les 326 millions de personnes continueront-elles à obéir à leur gouvernement insensé ?

ÉCHEC DU VACCIN ! Patients hospitalisés, mourants pour la plupart ENTIÈREMENT « VACCINÉS » !

SOURCE DU MIROIR : 30 juillet 2021

Spectacle Stew Peters : https://rumble.com/c/StewPeters

https://rumble.com/vkjqjm-vaccine-failure-patients-hospitalized-dying-mostly-fully-vaccinated.html

Les données ne mentent pas.

Le Dr Jane Ruby a rejoint Stew Peters pour révéler que le « Delta Variant » n’est peut-être pas le tueur, mais que les « vaccins » sont probablement à l’origine du traumatisme traité dans les hôpitaux.

http://www.StewPeters.tv | www.DrJaneRuby.com

INVITE https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0 🔔🔔🔔

NOUVEAU !! – Il n’y a pas de variante… pas de nouveauté… pas de pandémie. Dr David Martin avec Reiner Fuellmich 📣

Flyers au format PDF, liens vers la vidéo source :

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/fuellmich-with-qr-code:a

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/fuellmich-with-qr-code-multi:9

Témoignages des travailleurs de première ligne et rapports des VAER 16 MAI 2021 – [PDF DOC] VEUILLEZ PARTAGER LOIN ET LARGE !!! 📣

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Frontline-Workers-Testimonies_News-Reports_VAERS-data_11APR2021:e

Le polyéthylène glycol comme cause d’anaphylaxie [ingrédient dans les injections de COVID !] – PDF DOC

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/s13223-016-0172-7:f

Preuve d’un lien entre COVID-19 et l’exposition aux rayonnements de radiofréquences des télécommunications sans fil [PDF DOC]

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Rubik-Brown-COVID-19-and-RFR-SUBMITTED:f

Vaccins à base d’ARN COVID-19 et risque de maladie à prions – PDF DOC

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503(2):b

https://en.wikipedia.org/wiki/SM-102

https://www.medicdebate.org/en/node/2080

https://leegarrett-thetruth.co.uk/pdf-print-outsNone

La fin de l’humanité a commencé

Un autre expert dans le domaine de la microbiologie et de l’immunologie confirme les conséquences désastreuses pour l’humanité si vous prenez l’injection du vaccin Covid.

Tous les crédits et appréciation – vidéo originale :

https://brandnewtube.com/watch/the-end-has-begun_BkrPNGyYEvMt87I.html

Mon site web : www.vicbutton.com

Vérone d’Italie proteste aujourd’hui contre les législations et les passeports Covid