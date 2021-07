Le journal allemand s’excuse d’avoir poussé l’hystérie de verrouillage de COVID et de nuire à la société + Les travailleurs de la santé sont soudoyés pour publier des avertissements de copie scénarisés et textuels sur la variante «delta»

Le journal allemand s’excuse d’avoir poussé l’hystérie de verrouillage de COVID et de nuire à la société

Pour ses contributions à la propagation des mensonges du coronavirus de Wuhan (Covid-19) qui ont conduit à des blocages de masse, à des mandats de masque et à des tortures psychologiques et physiques par des responsables gouvernementaux avides de pouvoir, le média allemand Bild a présenté des excuses formelles.

Le journal a publié une vidéo – vous pouvez la regarder ci-dessous – s’adressant spécifiquement à la jeunesse allemande, qui a sans doute le plus souffert de toute la tyrannie. Bild dit avoir commis une erreur en soutenant l’autoritarisme du virus chinois, qui a complètement détruit la société.

« Aux millions d’enfants de ce pays dont notre société est responsable, je veux exprimer ici ce que ni notre gouvernement ni notre chancelier n’osent vous dire : nous vous demandons de nous pardonner », dit maintenant le journal.

« Pardonnez-nous pour cette politique qui, depuis un an et demi, vous a fait des victimes de violence, d’abandon, d’isolement et de solitude. »

https://www.brighteon.com/embed/a1e21534-3c8f-4a2a-b345-0646ec351ee4

Bild a ensuite exprimé ses regrets d’avoir jamais couvert l’une des fausses nouvelles du gouvernement sur la grippe Fauci, qui, selon le journal, était « comme du poison », donnant aux gens l’impression qu’ils « constituaient un danger mortel pour la société ».

« Vous n’êtes pas un danger pour la société », dit maintenant Bild. « Ne croyez pas ce mensonge. C’est à nous de vous protéger. Ce qui est arrivé à nos enfants, beaucoup de gens et Bild l’ont dénoncé.

« Rien ne s’est passé. Merkel a organisé un sommet pour les enfants ? Non! Au lieu de cela, nous avons persuadé nos enfants qu’ils allaient assassiner leur grand-mère s’ils osaient être ce qu’ils sont : des enfants. Ou s’ils rencontraient leurs amis. Rien de tout cela n’a pas été prouvé scientifiquement.

Les fascistes médicaux ont profité d’enfants innocents, les utilisant comme des pions pour pousser plus de tyrannie

Étant donné que les enfants sont incapables de riposter et ne savent même pas souvent qu’ils se font mentir par des adultes ou des figures d’autorité auxquelles ils ont appris à faire confiance, beaucoup ont été forcés de porter des masques ou ont dit qu’ils devaient se faire injecter un vaccin Trump afin d’éviter propagation de la maladie.

Cela a détruit la santé mentale d’innombrables enfants, et beaucoup sont maintenant traumatisés, peut-être à vie, à cause des mensonges de Fauci.

« C’était facile d’imposer cela aux enfants », dit Bild. « Ils ne peuvent pas se défendre et ils ne votent pas. Lorsqu’un État vole les droits d’un enfant, il doit prouver qu’en agissant ainsi il le protège contre un danger concret et imminent. Cette preuve n’a jamais été fournie.

À peu près tout ce qui s’est répandu comme une traînée de poudre au cours de l’année écoulée concernant la grippe de Wuhan était de la propagande organisée par le gouvernement. [Donc les excuses doivent être faites à toute la société, pas seulement aux enfants, mais aux adultes et personnes âgées aussi – MIRASTNEWS] Et à ce jour, cette propagande continue de se répandre, se révélant être le vrai virus.

« Elle a été remplacée par une propagande présentant l’enfant comme un vecteur de la pandémie », dit Bild à propos des mensonges du gouvernement, qui viennent au nom de la « science ».

« Ceux qui voulaient contredire cette propagande n’ont jamais été invités à la table des experts. Nos politiques feraient mieux d’ouvrir des écoles et des salles de sport plutôt que des bureaux de vote, sinon ils auront sur leur conscience, et laisseront dans les livres d’histoire, une multitude d’âmes innocentes.

Ce sont des déclarations puissantes de Bild, et nous félicitons le journal d’avoir eu le courage de s’exprimer. Il est peu probable que vous trouviez une humilité similaire de la part des fausses informations américaines, qui ont choisi de doubler leurs efforts pour répandre leurs mensonges plandémiques.

Le dernier schtick médiatique, en fait, consiste à blâmer les « non vaccinés » pour la « surtension » soudaine de nouveaux cas de la soi-disant « variante delta », qui, selon le régime Biden, tuera tout le monde à moins qu’il ne soit pleinement conforme à l’obtention d’un Trump. Vaccin.

Pour suivre les dernières nouvelles sur la tyrannie de la grippe Fauci, visitez Tyranny.news.

Les sources de cet article incluent :

Brighteon.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les travailleurs de la santé sont soudoyés pour publier des avertissements de copie scénarisés et textuels sur la variante «delta»

Dans un effort pour convaincre davantage d’Américains que la «variante delta» du coronavirus de Wuhan (Covid-19) est une chose vraiment sérieuse dont nous devrions tous avoir peur, le complexe médico-industriel soudoie maintenant des travailleurs médicaux pour qu’ils tweetent mot à mot des histoires « effrayantes » sur la façon dont les salles d’urgence sont envahies par les patients atteints du virus chinois.

Un script qui est répété maintes et maintes fois sur Twitter se lit comme suit :

« Je viens de quitter les urgences.

Nous sommes officiellement de nouveau écrasés par COVID-19.

Le Variant Delta sévit et il est BEAUCOUP plus transmissible que le virus d’origine.

99% de nos admissions ICU n’ont PAS reçu de vaccin.

Pratiquement TOUS d’entre eux souhaiteraient avoir.

Ce message a été posté par une personne nommée « Sam Ghali, M.D. », ainsi que par une autre nommée « Terry », une autre nommée « Alex West » et encore une autre nommée « Julia Song ». Dans chaque cas, le message était identique, suggérant que les évangélistes de la grippe de Wuhan sont tout à fait désespérés pour convaincre plus de gens de se « vacciner ».

Personne n’a peur de la « variante delta » car elle ne semble exister qu’à la télévision, sur Internet et dans la bouche des responsables gouvernementaux. Dans la vraie vie, il n’y a aucune trace de la grippe Fauci – sauf, bien sûr, parmi ceux qui se sont fait injecter et qui propagent maintenant la maladie chinoise entre eux.

Ces « super-épandeurs » vaccinés sont désormais la véritable pandémie puisque leurs corps ont été transformés en usines de protéines de pointe. Pendant ce temps, les personnes non vaccinées avec un système immunitaire sain vivent leur vie normalement, sans masque.

Si vous n’êtes pas vacciné, restez ainsi

La vérité est que les personnes les plus saines en Amérique aujourd’hui sont celles qui ont dit non aux injections expérimentales et ont continué à soutenir leur immunité naturellement avec des choses comme la vitamine C, la vitamine D, le thé vert, le zinc et la quercétine. Ceux qui tombent maintenant malades sont ceux qui ont pris le vaccin et ont détruit leur corps pour toujours.

Il faudra un peu plus de temps pour que cela se manifeste pleinement car il semble y avoir une période d’« incubation » après l’injection pour de nombreuses personnes, mais il sera bientôt évident que la piqûre a été trompée par le système. C’est précisément pourquoi le complexe médico-industriel fait pression pour que tout le monde soit piqué à la «vitesse de distorsion».

Cependant, le château de cartes s’effondre déjà, car même les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) admettent maintenant que les personnes vaccinées « répandent » le virus sur les autres. Il s’avère que les personnes vaccinées portent également une charge virale plus élevée que les personnes non vaccinées.

Ce que cela signifie, bien sûr, c’est que les personnes piquées ont beaucoup de problèmes. Beaucoup d’entre eux mourront dans les mois et les années à venir, et ceux qui survivront seront frappés toute une vie de problèmes de santé pour lesquels ils auront besoin de vaccins « de rappel » réguliers s’ils veulent rester en vie.

De nombreuses personnes qui ont été amenées à se faire piquer en viennent maintenant à cette prise de conscience brutale, et cela les met naturellement en colère. Le problème, cependant, c’est qu’au lieu de se blâmer d’être stupides, ils blâment plutôt les gens qui ont dit non à ces médicaments expérimentaux dès le début.

Beaucoup de ces zombies vaccinés enragés exigent également maintenant que tous ceux qui n’ont pas été piqués soient obligés de le faire comme ils l’ont fait. Cela, disent-ils, entraînera une issue juste et égale de la maladie et de la mort – un « génocide de troupeau », si vous voulez.

« Non seulement les personnes vaccinées sont désormais les super-épandeurs, mais il s’avère également qu’elles sont les« super-éleveurs » de variantes de vaccins», prévient Mike Adams, le Health Ranger.

Les dernières nouvelles sur la tromperie d’injection de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

RumorMillNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

UNE « LETTRE OUVERTE » À LA MAISON BLANCHE, CDC ET FDA DE DR. CIRE CRAIG

https://www.bitchute.com/embed/RPAjZpRWLlfB/?feature=oembed#?secret=UcEkCTyP2C

https://www.bitchute.com/video/RPAjZpRWLlfB

Représentant de Moderna : Toute personne qui prend le vaccin COVID-19 fait « à peu près » partie d’un essai clinique

La fuite audio d’un appel téléphonique entre un représentant de Moderna et une femme qui a développé le syndrome de Guillain-Barre après avoir reçu le médicament expérimental de la société a confirmé quelque chose que beaucoup d’entre nous savaient déjà : nous assistons au plus grand essai clinique de l’histoire des vaccins.

Au cours de la conversation, le représentant de Moderna a admis que tous les receveurs du vaccin contre le coronavirus [SRAS-CoV-3 de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS] font «à peu près» partie d’un essai de médicament. L’audio a été publié en juin par le journaliste Stew Peters.

Que les médias grand public l’admettent ou non, les vaccins COVID-19 sont expérimentaux. Pas moins que la Food and Drug Administration (FDA) l’a dit. Natural Health 365 a rapporté que dans une « orientation à l’intention de l’industrie » datée du 25 mai 2021, la FDA et le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) ont spécifiquement qualifié les vaccins COVID-19 comme « investigation ».

Médicaments expérimentaux contre médicaments expérimentaux, selon la FDA

Ceux qui se demandent à quel point « d’investigation » est différent d’« expérimental », la FDA a expliqué dans sa page Web qu’« un médicament d’investigation peut également être appelé médicament expérimental ».

Il a également déclaré: « Avant de pouvoir recevoir un médicament expérimental soit par le biais d’un essai clinique ou par le biais d’un accès élargi, votre fournisseur de soins de santé doit vous fournir des informations supplémentaires sur les risques potentiels et les avantages potentiels du médicament. »

Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ne sont pas responsables des pertes ou des dommages causés par ces médicaments expérimentaux, comme indiqué dans la loi sur la préparation du public et la préparation aux situations d’urgence (loi PREP).

Le secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) est autorisé à émettre une déclaration PREP Act. La déclaration prévoit l’immunité de responsabilité (sauf en cas de faute intentionnelle) pour les réclamations pour pertes causées, résultant de, liées à ou résultant de l’administration ou de l’utilisation de contre-mesures aux maladies, menaces et conditions ; pour les réclamations déterminées par le secrétaire comme constituant un risque actuel ou crédible d’une future urgence de santé publique ; et pour les réclamations envers les entités et les individus impliqués dans le développement, la fabrication, les tests, la distribution, l’administration et l’utilisation de ces contre-mesures.

Cela signifie que si une personne tombe malade, se blesse ou est tuée à cause d’un vaccin COVID-19, les sociétés pharmaceutiques ne seront pas tenues responsables. (Connexe: l’expérience du vaccin COVID-19 d’Oxford-AstraZeneca est liée à des institutions liées à l’eugénisme.)

Les sociétés pharmaceutiques vont étendre la taille de l’essai pour les jeunes enfants

Le Rockdale Newton Citizen a récemment rapporté que Moderna étendra la taille de son essai de vaccin chez les jeunes enfants, mais ne demanderait pas d’autorisation d’utilisation d’urgence pour le groupe d’âge avant la fin de 2021 ou le début de 2022.

« Nous discutons activement d’une proposition avec la FDA. L’objectif est d’inscrire une base de données de sécurité plus importante qui augmente la probabilité de détecter des événements plus rares », a déclaré Ray Johnson, porte-parole de Moderna, dans un communiqué.

La taille initiale de l’essai comprenait près de 7 000 enfants âgés de 6 mois à 12 ans. Cependant, la société n’a pas précisé combien de cas supplémentaires le procès comprendra désormais.

Jordan a également déclaré que Moderna demanderait probablement l’autorisation du vaccin à «l’hiver 2021» ou au début de 2022.

Pfizer étendra également ses essais de vaccins pour les jeunes enfants. Un représentant de Pfizer a déclaré qu’il n’avait aucune mise à jour concernant ses calendriers précédents ou des détails sur son essai pédiatrique. Cependant, la société a noté qu’elle avait commencé à tester son vaccin sur des enfants âgés de 5 à 11 ans le 8 juin et sur des enfants de moins de 5 ans à partir du 21 juin. L’essai comprenait désormais jusqu’à 4 500 participants aux États-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne.

Pfizer a également déclaré qu’il attend les premiers résultats de la deuxième phase des essais en septembre pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, et les plus jeunes peu de temps après.

Le président Joe Biden a déclaré que les enfants de moins de 12 ans pourraient être éligibles pour recevoir leur vaccin COVID-19 « bientôt ». Les parents ont hâte de vacciner leurs jeunes enfants alors que les écoles se préparent à ouvrir l’apprentissage en face à face à l’automne. Le vaccin Pfizer est actuellement disponible pour les enfants dès l’âge de 12 ans, mais aucun vaccin n’est encore disponible pour les plus jeunes.

Lisez plus de mises à jour concernant les actualités COVID-19 et les mises à jour sur la vaccination sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

NaturalHealth365.com

FDA.gov

PHE.gov

RockdaleNewtonCitizen.com

Mary Villareal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

1 MILLION OU PLUS DE MORTS. LEURS CRIS SONT TUÉS PAR LES MÉDIAS. C’EST UN MEURTRE. C’EST UN GÉNOCIDE

L’holocauste du vaccin est bien engagé avec des mondialistes en guerre avec 7,8 milliards de personnes : ils ont utilisé deux armes biologiques principales sur nous, un virus conçu en laboratoire et des « vaccins » souvent mortels

Le monde a été pris en embuscade. Nous sommes en pleine guerre contre l’humanité {non déclarée – MIRASTNEWS].

(Article de Walt Gelles republié sur AllNewsPipeline.com)

Pourtant, la plupart des gens ne savent pas qu’il y a une guerre en cours.

Ceux qui ont mené l’embuscade ont facilement et rapidement envahi pays après pays, comme la « guerre éclair » d’Hitler. Ceux qui ont tendu l’embuscade – s’appellent les mondialistes, l’élite du pouvoir au pouvoir, l’Etat Profond Mondial (Global Deep State), le Un Pourcent (en fait une fraction infinitésimale de la population mondiale) – sont une poignée d’élitistes super riches, en guerre avec 7,8 milliards de personnes.

Jusqu’à présent, ils ont utilisé deux armes biologiques principales: un virus conçu en laboratoire et les «vaccins» (agents de modification génétique) nocifs et souvent mortels (agents de modification génétique) soutenus par une campagne de propagande incessante pour amener les gens à se faire vacciner.

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, a lancé cet avertissement en mars 2021 : « Je suis bien conscient des crimes mondiaux contre l’humanité perpétrés contre une grande partie de la population mondiale… Je n’ai absolument aucun doute que nous sommes en présence de produits diaboliques… et dangereux [les vaccins à base de gènes]. Fondant son observation sur ses 40 ans de carrière en recherche médicale, le Dr Yeadon pense que les vaccins sont souvent mortels et ne servent qu’un seul objectif imaginable : la dépopulation.[1]

Nous sommes en très mauvais état. Le monde doit se réveiller ET RAPIDEMENT, ou des dizaines de millions de personnes vont mourir dans ce qui est déjà un holocauste induit par un vaccin.

Arme biologique numéro 1

L’arme biologique numéro 1 déployée par Global Power Elite est un virus conçu en laboratoire, très infectieux mais en réalité moins mortel que la grippe saisonnière. Comme l’explique le Dr Thomas Binder, MD, spécialiste en immunologie et virologie avec 32 ans d’expérience dans le diagnostic des maladies respiratoires aiguës :

COVID-19 « n’est pas un meurtrier de masse. L’estimation réaliste la plus récente de l’IFR mondial [taux de mortalité par infection] est de 0,15%, inférieur à 0,05% pour les moins de 70 ans. Après avoir remplacé le nombre de personnes décédées dans les 28 jours par un test PCR positif quelle qu’en soit la cause par le nombre de personnes décédées du COVID-19, il est encore bien inférieur, bien en deçà de celui de la grippe saisonnière….SARS-CoV-2…évidemment se produit de façon saisonnière de novembre à avril et mute, sans intervention humaine, de telle sorte qu’il devient de plus en plus contagieux mais moins dangereux. En raison de l’immunité de base et de l’immunité croisée, seule une fraction de la population tombe malade. La maladie est généralement auto-limitative et laisse une immunité, peut-être à vie, et mieux que la meilleure vaccination jamais réalisée. Elle tue relativement peu de personnes et, contrairement à la grippe, aucun enfant.

« Il n’y a pas d’épidémie de SARS-CoV-2 d’envergure nationale, donc pas de pandémie. Cela ressort déjà de l’absence de surmortalité corrigée de la démographie, et de l’occupation plutôt faible des unités de soins intensifs, dont les capacités, en outre, ont été massivement réduites depuis avril 2020. »[2]

Les preuves suggèrent que le virus du SRAS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19 a été fabriqué aux États-Unis dans des laboratoires de guerre biologique du gouvernement, puis peut-être affiné en Chine à l’aide de la recherche sur le gain de fonction financée par le Dr Anthony Fauci, directeur du Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. L’arme biologique a peut-être été libérée par des agents américains en octobre 2019 lors des Jeux militaires mondiaux, lorsque 300 militaires américains se trouvaient à Wuhan. « Personne au sein du gouvernement chinois n’était au courant de l’épidémie jusqu’à la fin décembre. Cependant… dès novembre 2019, notre Defense Intelligence Agency [U.S. DIA] avait distribué un rapport secret aux représentants du gouvernement avertissant qu’une épidémie de maladie « cataclysmique » avait lieu à Wuhan…. Le rapport secret de la DIA a été préparé… plus d’un mois avant que quiconque au sein du gouvernement chinois ne découvre l’épidémie. »[3]

Le virus a servi de prétexte pour verrouiller les populations, imposer des restrictions contre-productives absurdes comme la distanciation sociale et le port de masques, et introduire des vaccins génétiques mortels à « vitesse de distorsion » sous le président Donald Trump, puis dans le monde entier. Tout cela malgré le fait que :

* Il n’y a pas de transmission asymptomatique du SARS-CoV-2.

* Aucune société ou nation dans l’histoire n’a jamais imposé de confinement à des personnes en bonne santé.

* Le taux de guérison spontanée de la maladie COVID-19 est de 99,8+%. Il n’y a pas besoin de vaccin; les vaccins Covid sont aussi inefficaces que les vaccins contre la grippe saisonnière, et bien plus dangereux. Il existe des remèdes peu coûteux qui peuvent renforcer son immunité afin que personne n’ait jamais besoin de prendre un « vaccin » contre le Covid.

* Les masques sont non seulement complètement inutiles, mais peuvent également rendre malade le porteur du masque, en particulier les enfants s’ils sont portés pendant de longues périodes, ce qui entraîne une accumulation de dioxyde de carbone qui endommage le cerveau.

Une campagne de propagande incessante menée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les médias grand public contrôlés par Big Pharma a attisé la peur et la panique, de sorte que des millions de personnes crédules et non informées se sont précipitées pour obtenir des agents de modification génétique nocifs, non approuvés, hautement expérimentaux et souvent mortels, mal étiquetés « vaccins ».

Les fermetures et les restrictions ont détruit d’innombrables petites entreprises. La société civile est pulvérisée. La classe moyenne est anéantie alors que les gens du monde entier souffrent du chômage, de l’itinérance, de la faim, de la famine, de l’isolement, du désespoir et du suicide.

La fausse pandémie a facilité le plus grand transfert de richesse de l’histoire de l’humanité – des pauvres, de la classe ouvrière et de la classe moyenne à une poignée d’entreprises super riches et de centi-milliardaires.

Les fermetures gardent les gens confinés à l’intérieur sans soleil et peu d’exercice. Les déplacements chez les médecins sont fortement limités. Tout cela contribue à une mauvaise santé et à une immunité affaiblie. Le nombre de personnes décédées dans le monde du chômage, de la pauvreté et du suicide à la suite de la fausse pandémie dépasse largement le petit nombre de personnes qui seraient décédées de la COVID-19.

Arme biologique numéro 2 : le vaccin

Bien plus mortel que le virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid de type grippe saisonnière est le soi-disant « vaccin », en fait un agent de modification génétique qui ne répond pas à la définition légale ou scientifique d’un vaccin.

Ce qui est maintenant incontestable, c’est qu’un holocauste vaccinal est en bonne voie. Des millions de personnes sont tuées et blessées de façon permanente directement à cause de ces vaccins dans le monde, et le nombre de victimes augmente de façon exponentielle.

Mais les médias grand public menteurs, achetés et payés par Big Pharma et les mondialistes, prétendent que rien ne se passe et répètent le mantra absurde « les vaccins sont sûrs et efficaces ».

Les dernières données du CDC/VAERS (système de notification des événements indésirables des vaccins des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis) fournissent la preuve irréfutable que les vaccins sont des produits nocifs et souvent mortels qui devraient être retirés du marché immédiatement [4] :

9 048 décès

520 747 événements indésirables

7 463 incapacités permanentes

7 822 blessures mettant la vie en danger

26 812 hospitalisations

Le CDC/VAERS est un système de surveillance passive qui enregistre moins de 1 % des décès et des événements indésirables, selon une étude 2010 du département américain de la Santé et des Services sociaux/Harvard Medical School.[5]

Par conséquent, une estimation raisonnable est :

9 048 x 100 = 904 800 décès dus aux vaccins

52 074 700 effets secondaires indésirables

746 300 invalides de façon permanente

782 200 blessures mettant la vie en danger

2 681 200 hospitalisations

Au cours de leurs quatre premiers mois, les «vaccins» expérimentaux contre la COVID-19 ont fait plus de morts et d’événements indésirables graves que tous les autres vaccins combinés au cours des 30 ans d’histoire du VAERS.

Mais les médias d’information contrôlés par Big Pharma insistent sur le fait que toutes ces tragédies ne sont « qu’une coïncidence ». À quel point pensent-ils que nous sommes stupides ? Un pourcentage élevé de vaccinés qui tombent morts dans le mois suivant l’injection, et de nombreuses personnes descendent régulièrement la pente et meurent dans les 12 à 36 heures suivant l’injection. La mort par coïncidence est désormais la première cause de décès en Amérique.

Des dizaines de milliers de victimes des «vaccins Covid», dont la vie détruite par les injections, implorent l’aide de la communauté médicale, organisent des groupes de victimes des vaccins en ligne et s’expriment, mais les médecins et les cliniques dans l’ensemble ont tourné le dos eux. Pendant ce temps, les fabricants de vaccins n’encourent aucune responsabilité.[6]

Ces statistiques horribles ne sont que la pointe de l’iceberg car :

* VAERS a un backlog de 2-3 mois.

* Près de 30 % des professionnels de la santé américains déclarent n’avoir jamais entendu parler du CDC/VAERS, selon une étude de 2013 commandée par le CDC lui-même.[7]

* La plupart des médecins subissent d’énormes pressions pour ne pas signaler les blessures ou les décès liés au vaccin. De nombreux médecins refusent catégoriquement les demandes des familles endeuillées de signaler au VAERS le décès d’un être cher lié à la vaccin.

* Les formalités administratives du CDC rendent difficile pour les professionnels de la santé de signaler volontairement les décès/blessures au VAERS.

* Les infirmières ont l’ordre de ne pas discuter ou signaler les effets indésirables des « vaccins ».

* Le gouvernement américain élimine un nombre sans précédent de décès et d’événements indésirables liés à Covid du décompte officiel des décès pour dissimuler le massacre de masse en cours.[8-10]

Les effets indésirables des vaccins COVID-19 signalés sur le CDC/VAERS comprennent :

Décès

Cécité; perte de vision permanente

Caillots sanguins dans le cerveau, le cœur et les poumons

Troubles cardiaques : crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, cardiomyopathie, arythmies, etc.

Thrombocytopénie (numération plaquettaire extrêmement basse)

Paralysie permanente

Inflammation du cerveau

Tumeurs cérébrales

Maladies neurodégénératives

Des tremblements incontrôlables

Thrombose cérébrale

Déficience du système immunitaire

Fausses couches, mortinaissances, malformations congénitales

Dommages à la colonne vertébrale

Choc anaphylactique

Paralysie faciale qui dure douloureusement des semaines ou des mois

Perte d’audition

Défaillance de plusieurs organes

Difficulté à respirer

Dommages au foie, aux poumons, aux reins, au pancréas

Tumeurs

Dommages musculaires et tissulaires

Troubles endocriniens et gastro-intestinaux

Le syndrome de Guillain Barre

Fatigue permanente profonde

Tout aussi dévastatrices sont les données du système de notification du gouvernement britannique pour les effets indésirables du vaccin Covid (1er juillet 2021) et du système de notification des lésions vaccinales de l’Union européenne (3 juillet 2021). Les gros titres racontent l’histoire :

1 007 253 Blessures 1 403 MORTS au Royaume-Uni à la suite d’injections COVID-19, selon le gouvernement britannique [11]

17 503 MORTS et 1,7 million de blessés (50% GRAVES) signalés dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments pour les injections de COVID-19 [12]

On pense que les systèmes de déclaration du Royaume-Uni et de l’UE ne capturent que 1% à 10% des décès réels et des événements indésirables liés aux vaccins Covid. Faire le calcul. Un holocauste vaccinal est en cours.

Piquée à mort

Tous les vaccins de modification génétique (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Covishield, Sputnik V) forcent le corps humain à fabriquer des protéines de pointe. Les fabricants de vaccins ont assuré au public que les milliards de protéines de pointe fabriquées dans votre corps sont des artefacts bénéfiques, inertes et sans vie qui induisent la personne vaccinée à produire des anticorps contre le virus.

Mais il s’avère que la protéine de pointe est une structure biologiquement active avec de fortes propriétés coagulantes – elle provoque des CAILLOTS DE SANG. La protéine de pointe peut pénétrer dans les cellules hôtes et initient l’infection. Elle endommage les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins, entraînant des saignements, des caillots, une inflammation massive et parfois la mort.

Selon le Dr Byram Bridle, immunologiste viral et professeur agrégé à l’Université de Guelph, en Ontario, la protéine de pointe est une toxine pathogène qui constitue une menace sérieuse pour la santé de quiconque choisit de se faire vacciner à base de protéine de pointe. « En vaccinant les gens, nous leur inoculons par inadvertance une toxine. »

La protéine de pointe est la dernière chose que vous voudriez mettre dans un vaccin ou qu’un vaccin demande à votre corps de fabriquer.[13]

Les fabricants de vaccins nous ont menti. Ils nous ont dit que le matériel injecté resterait dans votre bras au site d’injection. Mais il s’avère que les nanoparticules lipidiques d’ARNm qui produisent la protéine de pointe (Pfizer, Moderna) circulent partout dans le corps et s’accumulent en grandes concentrations dans les organes et les tissus, y compris la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales, les ganglions lymphatiques et à des concentrations particulièrement élevées dans les ovaires.[14-15]

« La recherche suggère que cela pourrait conduire à la production de protéines de pointe dans des endroits non prévus, y compris le cerveau, les ovaires et la rate, ce qui peut amener le système immunitaire à attaquer les organes et les tissus entraînant des dommages, et soulève de sérieuses questions sur la génotoxicité et les risques de toxicité pour la reproduction associés avec le vaccin. »[16]

Les fabricants de vaccins nous ont dit que le corps cesserait de produire des protéines de pointe dans 5 ou 6 mois. Mais personne ne sait vraiment quand – ou si – le corps arrêtera de fabriquer des protéines de pointe. Il se peut qu’il n’y ait pas de « coupure ». Et personne ne sait si les protéines de pointe créées par le vaccin persisteront indéfiniment dans votre corps, risquant une potentielle poussée mortelle sur la route si un autre virus émergeant.

Dans la dernière bombe, le Dr Charles Hoffe rapporte que les caillots sanguins microscopiques trop petits pour être détectés sur n’importe quelle tomodensitométrie ou IRM sont surabondants chez les personnes qui ont reçu le vaccin aux protéines de pointe. Ces caillots sanguins, dispersés dans tout le réseau capillaire, ne peuvent être détectés qu’à l’aide d’un test aux D-dimères. En utilisant ce test, le Dr Hoffe affirme avoir trouvé des signes de minuscules caillots sanguins chez 62 % de ses patients qui ont reçu une injection d’ARNm.

Si ses conclusions sont correctes, alors les deux tiers de ceux qui ont reçu les vaccins producteurs de protéines de pointe subiront des dommages permanents et irréversibles au cœur, aux poumons, au cerveau ou à la moelle épinière. Les premiers symptômes tels que l’essoufflement et le manque d’énergie évolueront vers une hypertension artérielle pulmonaire causée par l’obstruction des capillaires, entraînant généralement la mort dans les 3 ans. « Ces personnes n’ont aucune idée qu’elles ont même ces caillots sanguins microscopiques », prévient le Dr Hoffe. « Ces injections causent d’énormes dégâts et le pire est encore à venir… Et à chaque injection successive, les dégâts s’ajouteront et s’ajouteront et s’ajouteront… » Le Dr Hoffe a perdu son emploi à l’hôpital en Colombie-Britannique, au Canada, après avoir courageusement averti le public de les dangers des vaccins expérimentaux Covid.[17]

REMARQUE–Les cocktails génétiques Pfizer et Moderna utilisent un ARN messager modifié (ARNm) pour forcer le corps de la personne vaccinée à fabriquer des milliards de protéines de pointe. Les cocktails génétiques AstraZeneca et Johnson & Johnson (Janssen) utilisent un vecteur adénoviral pour délivrer de l’ADN qui permet à la personne vaccinée de fabriquer des protéines de pointe. Le vaccin indien Covishield, fabriqué en Inde à partir de la semence virale principale d’AstraZeneca, est pratiquement identique au produit AstraZeneca. Le vaccin russe Spoutnik V, utilisé dans quelque 68 pays, est également un vaccin vecteur viral produisant des protéines de pointe.

Des centaines d’éminents médecins de l’Establishment et chercheurs en médecine ont appelé au retrait immédiat de ces « vaccins » dangereux, qui ne sont pas du tout des vaccins – ce sont des agents de modification génétique hautement expérimentaux et non approuvés avec un échec de 100 %. Tous les essais cliniques de phase III pour un vaccin contre le coronavirus ont échoué au cours des 50 dernières années, tous les animaux de test mourant ou devenant extrêmement malades.

Pour en savoir plus : AllNewsPipeline.com et VaccineHolocaust.org.

Mary Villareal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

J’accuse ! La lettre accablante du médecin généraliste au chef du NHS

QUAND le NHS a suspendu le médecin généraliste Dr Sam White sans salaire pour avoir osé remettre en question le récit Covid, ils ont pensé qu’il disparaîtrait docilement. Heureusement, il ne l’a pas fait, car le manque de débat des médecins sur les mesures draconiennes que le pays a subies inutilement a été assourdissant. Au lieu de cela, il a pris des conseils juridiques et son avocat a envoyé une lettre de 23 pages au directeur général du NHS, Sir Simon Stevens.

La couleur a dû disparaître du visage de Stevens lorsqu’il l’a ouvert, d’autant plus maintenant qu’il a été rendu public et lu plus d’un million de fois. Il commençait: « Veuillez considérer cette lettre comme une divulgation d’intérêt public ou un coup d’alerte en ce sens qu’elle soulève des allégations de conduite criminelle présumée et de violation des obligations légales par ceux qui dirigent la réponse Covid. »

C’est la vidéo de démission virale du Dr White qui a mis en colère les chefs des services de santé. Il a décrit comment il avait démissionné en tant que partenaire de son cabinet de médecine générale du Hampshire en raison des dommages causés par les mesures Covid. Il était également empêché d’utiliser des traitements efficaces facilement disponibles pour les patients Covid et il pouvait voir le tribut que l’isolement faisait subir aux personnes âgées et vulnérables. Il était bouleversé à l’idée que les enfants seraient vaccinés contre une maladie dont ils ne sont pas à risque, alors que les vaccins expérimentaux pourraient leur causer des dommages catastrophiques.

Tous les médecins agréés ont un processus de revalidation mené tous les cinq ans soit par leur employeur, leur autorité de santé sous contrat ou par leur organe directeur, le General Medical Council (GMC). Cela permet de s’assurer qu’ils sont aptes à exercer et d’éviter que des médecins voyous, comme le tueur en série Harold Shipman, ne passent inaperçus. Le Dr White avait déjà passé sa revalidation par le GMC sans commentaire en décembre 2020, où il a fait part de ses inquiétudes concernant les masques, l’impossibilité de prescrire des médicaments sûrs et efficaces et le test PCR inexact. Il a été réévalué en avril après que sa vidéo ait fait les mêmes remarques et soit passé à nouveau. Après qu’il soit devenu viral, cependant, enregistrant plus d’un million de vues, il a été suspendu en juin. Le NHS en avait assez et le même médecin qui l’a revalidé l’a effectivement renvoyé.

La lettre juridique du Dr White émise par le cabinet d’avocats pjhlaw accuse le gouvernement de Sa Majesté, le conseil exécutif du NHS, Sage, des membres supérieurs de la fonction publique et le conseil exécutif de la Medicines Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) d’avoir enfreint la common law (dérivé de des centaines d’années d’obligations antérieures plutôt que récentes) et les sept principes de Nolan régissant la vie publique. Le plus important d’entre eux est l’altruisme, ce qui signifie que les décisions doivent être prises uniquement dans l’intérêt public et non pour un gain financier. Comme nous avons vu neuf milliardaires créés grâce à la pandémie, ainsi que des millions de rapports dans le monde entier de décès et de blessures post-vaccination pour une maladie avec un taux de récupération de 99,7%, je pense qu’il est sûr de dire qu’ils ont piétiné Nolan.

L’une des principales plaintes du Dr White est que le public n’a pas reçu le consentement éclairé approprié avant la vaccination. Dans les centres de vaccination éphémères installés dans les parkings, les églises et les cinémas, ils n’ont pas été interrogés sur leurs antécédents médicaux. Cela signifiait que s’il y avait des contre-indications à recevoir le vaccin, le vaccinateur ne savait pas que le vaccin ne devrait pas être administré et les vaccinés n’avaient aucune idée qu’ils pourraient subir un événement indésirable grave qui changerait leur vie.

La lettre ajoute: «Il convient de noter que les personnes présentant les informations n’ont pas déclaré publiquement lors des conférences de presse leurs liens financiers avec l’industrie des vaccins. . . A noter que le cours de l’action Moderna est passé de 10 $ (7 £) à plus de 200 $ (145 £) en l’espace de 18 mois.

« Bill Gates et sa fondation caritative sont des investisseurs importants dans Moderna. Beaucoup de ceux qui présentent les informations au public sont associés ou employés directement ou indirectement par des organisations qui ont été financées par la Fondation Gates. La MHRA, l’organisme de réglementation britannique approuvant les vaccins, a elle-même été financée [don de 1 million de livres sterling] par la Fondation Gates.

La lettre couvre ensuite le manque de fiabilité des tests PCR qui sont abandonnés par les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis en décembre; le fait que dans la plupart des décès, les patients sont décédés « avec » Covid plutôt que « de » Covid ; l’introduction coercitive de passeports vaccinaux pour les voyages et le travail, et l’utilisation inutile de masques faciaux.

Le NHS a renvoyé le cas du Dr White au GMC, qui dit avoir reçu 18 plaintes de médecins anonymes offensés par sa vidéo de démission, mais comme d’habitude dans tous les cas de médecins soumis à une chasse aux sorcières parce qu’ils ont remis en question le récit, aucune ne provient d’un patient.

Le Dr White a déclaré: «J’ai reçu 155 pages de plaintes, ce qui est assez pénible et bouleversant, et elles sont tout simplement fausses. Il y a un plaignant alléguant que j’ai utilisé le mot C pour parler d’un patient, ce que je n’aurais jamais fait.

Le département des normes professionnelles du NHS England et du NHS Improvement ont du mal à trouver des preuves concrètes de ses délits présumés. Le seul qu’ils puissent prouver est qu’il ne portait pas de masque facial lorsqu’il se promenait dans son cabinet médical (bien qu’il en portait un pour consulter les patients) et n’a pas conseillé à ses patients âgés de les porter car ils les trouvaient pénibles. S’écarter des directives du NHS est considéré comme inacceptable et soulève pour eux de sérieuses inquiétudes quant à l’aptitude du Dr White à exercer. Oubliez le fait qu’il a été largement rapporté que les masques faciaux peuvent faire plus de mal que de bien et ne sont rien de plus que du théâtre.

Incidemment, pour en revenir au Dr Harold Shipman, qui a assassiné plus de 250 patients, il n’a pas été suspendu sans salaire. Shipman, qui a été arrêté en 1998, a conservé son salaire de 70 000 £ de l’autorité sanitaire de West Pennine même après avoir été condamné et emprisonné pour avoir tué 15 patients. Il ne l’a perdu que deux ans après son arrestation, lorsque le GMC l’a finalement radié. À ce moment-là, sa famille avait reçu plus de 100 000 £. En revanche, le NHS a maintenant décidé, en appel, que le Dr White peut recevoir 90% des revenus d’un mois de son travail de suppléance jusqu’à ce que le GMC décide de son sort.

Le Dr White, qui pratique maintenant la médecine fonctionnelle, a déclaré: « L’incertitude totale quant à mon avenir financier est vraiment inquiétante. » Il en a effectivement été réduit à mendier de l’argent pour vivre et à lutter contre son procès contre Stevens et al. Il espère que deux crowdfunders l’aideront à faire les deux jusqu’à ce qu’il se remette sur pied.

https://www.crowdfunder.co.uk/dr-sams-subsistence-funds

https://www.crowdjustice.com/case/take-back-control/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Israël devient le premier pays au monde à pousser un troisième vaccin COVID pour les personnes déjà vaccinées

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Pfizer a poursuivi son programme d’utilisation d’Israéliens comme rats de laboratoire cette semaine alors qu’Israël est devenu le premier pays au monde à autoriser un troisième « vaccin » COVID-19 pour ceux qui ont déjà reçu deux injections d’ARNm Pfizer, en commençant par les personnes de plus de 60 ans. .

Rapports de ZeroHedge News :

Dans ce qui est un signe probable de choses à venir ailleurs, Israël pousse maintenant un troisième jab, ou rappel de suivi pour ceux qui ont déjà reçu leurs deux vaccins, pour les personnes âgées de plus de 60 ans. L’éminent journal israélien Haaretz a révélé jeudi que le pays serait le premier au monde à commencer à le faire après l’approbation du gouvernement, écrivant qu’Israël » commencera à offrir un troisième vaccin COVID aux personnes de plus de 60 ans à partir de dimanche, après que le ministère de la Santé a approuvé la décision jeudi. » « Les injections de rappel seront administrées aux personnes de plus de 60 ans qui ont reçu leur deuxième dose il y a au moins cinq mois. Israël est le premier pays à annoncer qu’il commencera à donner des injections de rappel », indique le rapport. Le président israélien Naftali Bennet a dévoilé le plan à la nation dans une allocution télévisée : « J’annonce ce soir le début de la campagne pour recevoir le vaccin de rappel, le troisième vaccin », a déclaré Bennett. « La réalité prouve que les vaccins sont sûrs. La réalité prouve également que les vaccins protègent contre la morbidité grave et la mort. Et comme le vaccin contre la grippe qui doit être renouvelé de temps en temps, il en est de même dans ce cas. »

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Plus tôt cette année, Vera Sharav, une survivante de l’holocauste, a rapporté comment le gouvernement israélien avait conclu un accord avec Pfizer pour vacciner autant de personnes en Israël le plus rapidement possible et surveiller les résultats, vendant leurs citoyens comme des « rats de laboratoire ».

Voir notre couverture précédente sur cette question:

Le gouvernement a condamné la population israélienne à être des sujets humains dans une expérience massive

Les Israéliens crient au monde d’arrêter les injections obligatoires de COVID alors qu’un procès est déposé devant la Cour pénale internationale pour violation du code de Nuremberg

Il semble que désormais le peuple israélien sera également le premier à être testé avec une troisième injection, comme le président israélien Naftali Bennet a confirmé ce à quoi la plupart d’entre nous s’attendaient : il y aura des rappels COVID-19 constants, tout comme les vaccins annuels contre la grippe.

Mordechai Sones, avec America’s Frontline Doctors, a interviewé cette semaine l’expert en sécurité Ehden Biber qui prétend avoir récupéré des contrats non rédigés entre Pfizer et les gouvernements mondiaux qui, selon lui, obligeaient ces pays à interdire ou à rendre illégaux les traitements existants pour COVID-19, tels que l’ivermectine, pour être en mesure de distribuer les injections COVID-19 à ARNm de Pfizer.

Expert en sécurité de l’information sur les accords révélés de Pfizer : « Il y a une bonne raison pour laquelle Pfizer s’est battu pour cacher les détails de ces contrats »

« Si vous vous demandiez pourquoi l’ivermectine a été supprimée, c’est parce que l’accord que les pays ont eu avec Pfizer ne leur permet pas d’échapper à leur contrat, qui stipule que même si un médicament est trouvé pour traiter la COVID-19, le contrat ne peut pas être annulé. . «

Par Mordechai Sones

Les médecins américains de première ligne

Extraits :

Des contrats non rédigés pour l’agent biologique expérimental connu sous le nom de «vaccin COVID-19» entre la société Pfizer et divers gouvernements continuent d’être révélés. L’expert en sécurité de l’information Ehden Biber a déclaré à l’agence américaine Frontline Doctors (AFLDS) Frontline News que le premier document récemment sorti a été découvert par le journal albanais Gogo.al. Biber a ensuite pu localiser le contrat brésilien signé numériquement et au moins deux autres, l’un avec la Commission européenne et l’autre avec la République dominicaine. Le directeur scientifique de l’AFLDS, le Dr Michael Yeadon, a répondu aux révélations après avoir pris connaissance du contrat avec l’Albanie, affirmant qu’il « semble authentique ». Il a poursuivi: « Je connais l’anatomie de base de ces accords et rien ne manque que je m’attendrais à être présent, et je n’ai vu aucun indice suggérant que c’est faux. » Yeadon a noté ce qu’il a trouvé « la révélation la plus étonnante », citant la clause qui stipule « s’il existe des lois ou des règlements dans votre pays en vertu desquels Pfizer pourrait être poursuivi, vous acceptez de CHANGER LA LOI OU LE RÈGLEMENT pour fermer cela ». (C’est lui qui souligne) Dans un fil Twitter qui a depuis été supprimé, à l’exception du premier tweet du fil, Biber a expliqué l’importance des accords révélés : « Parce que le coût de développement des contrats est très élevé et prend du temps (cycles d’examen juridique), Pfizer, comme toutes les entreprises , élaborez un modèle d’accord standardisé et utilisez ces accords avec des ajustements relativement mineurs dans différents pays. « Ces accords sont confidentiels, mais heureusement, un pays n’a pas suffisamment protégé le document contractuel, alors j’ai réussi à en obtenir une copie. « Comme vous êtes sur le point de le voir, il y a une bonne raison pour laquelle Pfizer se battait pour cacher les détails de ces contrats. »

Lisez l’article complet sur America’s Frontline Doctors.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

PREMIÈRE CONFIRMATION QUE LES MORGELLONS À AUTO-ASSEMBLAGE COMME LES NANOBOTS AU GRAPHÈNE SONT DANS LES VACCINS COVID

Le CDC forcé d’admettre 35 000 cas de percée de Covid par semaine chez les vaccinés

Le président israélien reçoit un rappel salin, les données israéliennes sur l’efficacité des vaccins sont également publiées et terribles. Bloomberg se penche sur l’embauche de diversité de Beijing Biden CDC. Le CDC tente de limiter les dégâts. Comment leur reste-t-il une quelconque crédibilité…

La variante Delta COVID-19 jetée par des personnes vaccinées, se propage comme la varicelle, suggère un document du CDC

© AP Photo / Nam Y. Huh

MOSCOU (Sputnik) – La souche Delta COVID-19 se propage aussi facilement que la varicelle, des personnes entièrement vaccinées transmettant également le virus, a rapporté le Washington Post, citant un document interne des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, attendu à paraître plus tard vendredi.

La transmissibilité de la variante Delta est presque aussi élevée que la varicelle, chaque personne infectée en infectant en moyenne huit ou neuf autres, selon le document.

Les personnes entièrement vaccinées peuvent transmettre le virus ainsi que les personnes non vaccinées, a-t-il également déclaré. La vaccination, cependant, offre une protection substantielle contre le virus, ajoute le document.

[D’autres études indiquent que les complications sont beaucoup plus graves lorsqu’on est vacciné, car les vaccinés fabriquent en eux-mêmes des virus variants. Vacciner tout le monde signifie augmenter les usines de fabrication des virus variants et ce serait un cycle infernal, ce qui pourrait être dangereux pour la suite. Est-ce l’objectif réel visé ? De plus les complications des vaccinés conduisent aussi à la mort. Il y a beaucoup plus de chances de survivre au SRAS-CoV-2 et ses variants sans être vaccinés et en suivant d’autres thérapies. La fonction d’un vaccin est d’assurer l’immunité de celui qui est vacciné, or là ce n’est pas le cas. Quel est donc le véritable rôle joué par ces vaccins s’ils ne protègent pas ? – MIRASTNEWS].

Un navetteur porte un masque sous une signalisation de sécurité publique alors que les cas de la variante infectieuse du coronavirus Delta continuent d’augmenter à New York, New York, États-Unis, le 26 juillet 2021. REUTERS / Andrew Kelly

ANDRÉ KELLY / Un navetteur porte un masque sous une signalisation de sécurité publique alors que les cas de la variante infectieuse du coronavirus Delta continuent d’augmenter à New York, New York, États-Unis, le 26 juillet 2021. REUTERS / Andrew Kelly

Le centre de contrôle des maladies a appelé à des exigences universelles en matière de masques et à la vaccination comme le meilleur outil contre la variante Delta.

Les États-Unis connaissent actuellement un pic de cas de COVID-19, la souche Delta représentant plus de 80% des nouvelles infections au 20 juillet. Quelque 70 % des adultes américains, soit 178 millions, ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19 et 60 %, soit 155 millions, sont entièrement vaccinés, selon le CDC

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News