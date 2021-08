La France « ouvre la voie » en Europe en ce qui concerne les « mesures draconiennes pour contenir la pandémie de COVID-19 ». Si vous regardez la biographie du président, qui se considère comme « libéral », vous comprendrez pourquoi.

Source : http://www.globallookpress.com © Vincent Isore via www.imago-imag / Manifestations contre le passeport sanitaire le 24 juillet 2021 à Paris. Le signe se lit comme suit : « Macron – agent du diable » (Macron – agent du diable).

De Kaspar Sachse

Le 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé la vaccination obligatoire pour tous les salariés du secteur de la santé ainsi que l’obligation de présenter un « passeport sanitaire » électronique, qui renseigne sur une vaccination, une maladie survécue ou un test corona négatif, dans de nombreux domaines de la vie publique. Les tests seront bientôt également payés par vous-même – afin d’augmenter la pression de vaccination. Ceux qui refusent n’auront bientôt plus à se rendre dans les restaurants, à avoir accès aux piscines, mais aussi aux bâtiments publics et à voyager en train longue distance.

Une tempête d’indignation contre la vaccination obligatoire

Depuis, les Français ont pris d’assaut – largement inaperçus des médias allemands de qualité pendant longtemps. Dans toute la France samedi dernier et ce samedi seulement, 160.000 manifestants [- c’est la propagande officielle et des médias mainstream pour minimiser l’ampleur de l’évènement, en réalité ils étaient au moins 2 100 000 manifestants dans les rues des villes de la France – MIRASTNEWS] sont descendus dans les rues contre la vaccination corona, obligatoire pour certains groupes professionnels, et l’élargissement du passeport sanitaire. Il y avait toujours des affrontements massifs avec une force de police bien équipée. Dans le département français de la Drôme, plusieurs milliers de médecins et employés hospitaliers se sont mis en grève samedi dernier pour protester contre la vaccination obligatoire des personnels de santé.

Mais comment est-elle allée si loin au pays de « la liberté, l’égalité, la fraternité » ?

Bilan : confinement dur 2020

Mi-mars, Macron annonçait : « Nous sommes en guerre !

Macron a répété ces propos à plusieurs reprises dans son allocution télévisée du 16 mars 2020, deux jours avant qu’Angela Merkel ne jure « d’agir solidairement » et la « communauté du destin » face à la « crise du coronavirus » imminente. Il a décrit le coronavirus comme un « ennemi invisible, intangible » contre lequel tous les Français devraient se ranger dans « la cohésion nationale ».

Ensuite, le verrouillage le plus dur d’Europe a suivi. Les piétons et les automobilistes étaient tenus d’obtenir un permis de circulation, qui devait être présenté à la police aux postes de contrôle à travers la France. Passer du temps à l’extérieur ne devrait être autorisé que pour des « tâches essentielles » telles que des visites chez le médecin, la pharmacie ou le discounter. Le sport ou les promenades peuvent être pratiqués une fois par jour, pendant une heure maximum et un kilomètre maximum autour de votre domicile. Contrairement à l’Allemagne fédérale, les mesures de répression ont été prises de la même manière dans tout le pays – indépendamment de la valeur R, de l’incidence ou du nombre de personnes nouvellement infectées. Des scènes d’unités de soins intensifs diffusées sur toutes les chaînes ont étouffé presque toutes les manifestations.

Pour le temps d’après la crise sanitaire, Macron s’attendait à une « crise financière sans précédent, une vraie crise économique », qu’il voulait combattre avec des milliards d’argent des contribuables et des prêts bancaires pour les entreprises en difficulté.

En près d’un an et demi depuis le discours de Macron, il y a eu un total de 5 933 510 infections confirmées au moyen d’un test PCR et 111 587 décès en France dans la pandémie déclarée par l’OMS jusqu’au 22 juillet 2021, ainsi que 111 587 décès qui, selon les informations officielles, est décédé du virus. La France compte plus de 67 millions d’habitants.

L’histoire de Macron

Si vous regardez la carrière de l’homme de 43 ans qui est arrivé au bureau du président français en 2017 avec des positions prétendument libérales, ses déclarations et positions dans la « crise de Corona » et au-delà ne sont guère surprenantes. Fils d’un couple de médecins, il grandit sans soucis matériels.

École d’élite ENA

Il avait échoué à deux reprises aux concours d’entrée de l’école normale supérieure de Paris avant de remporter le deuxième essai de l’École nationale d’administration de Strasbourg, devenant le second de sa promotion et pouvant plus tard inspirer de nombreux amis de ses études pour sa campagne présidentielle – Des années avant Macron, on avait critiqué le fait que les hauts fonctionnaires et les politiciens en France provenaient presque toujours d’une petite classe aisée et d’une poignée d’universités d’élite – surtout l' »ENA » – qui ont depuis longtemps perdu de vue la population en général et leurs intérêts.

Contacts avec Jacques Attali

Son diplôme en poche, Macron a été directement installé comme directeur financier dans le secteur public à l’Inspection des Finances, la plus importante direction du Trésor, à partir de 2005. Il y a noué des contacts avec Jacques Attali, peut-être l’expert économique et financier néolibéral le plus influent de France, qui avait conseillé les présidents François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avant Macron. En ce qui concerne la pandémie de grippe porcine, Attali a déclaré en 2009 :

« L’histoire nous apprend que l’humanité ne se développe significativement que lorsqu’elle a vraiment peur : elle construit alors d’abord des mécanismes de défense ; parfois insupportables (boucs émissaires et totalitarisme) ; parfois inutiles (distraction) ; parfois efficaces (thérapeutique, éventuellement abrogation de tous les principes moraux antérieurs). Puis, lorsque la crise est passée, elle transforme ces mécanismes afin de les concilier avec la liberté individuelle et de les inclure dans une politique de santé démocratique. Le début de la pandémie pourrait déclencher une de ces peurs structurantes.»

Institut Montaigne, Rothschild, Nestlé, Sanofi, Pfizer

Après avoir travaillé pour l’État, Macron a rejoint ce qui est probablement le plus grand think tank néolibéral de France, l’Institut Paris Montaigne. Il rencontre à nouveau Attali ainsi que Serge Weinberg, qui deviendra plus tard président de Sanofi, le plus grand fabricant pharmaceutique français.

n 2008, alors qu’il n’a que 31 ans, il a rejoint Attali qui le présente à la banque d’investissement parisienne Rothschild & Cie en tant que banquier d’affaires et l’engage. En 2012, Macron a joué un rôle de premier plan dans le rachat de la division préparations pour nourrissons de la société pharmaceutique américaine Pfizer par la société alimentaire Nestlé pour 11,9 milliards de dollars, dépassant son concurrent Danone. L’accord a également payé pour Macron : il a reçu une commission à sept chiffres.

Macron en tant que président

Il est ensuite revenu à la politique et est devenu ministre de l’Économie sous Hollande en 2014. En quelques années, le « parcours de réforme » de Macron a réussi à rompre avec la politique économique sociale-démocrate traditionnelle. Cela montre des parallèles clairs avec l’Agenda 2010 rouge-vert en Allemagne. Les sociaux-démocrates de gauche en France ont qualifié les réformes de Macron de « cadeau aux patrons ». Environ un an avant la prochaine élection présidentielle, Macron a fondé son propre parti En Marche en 2016 et a démissionné de son poste de ministre des Affaires économiques quelques mois plus tard. Les médias français ont brillamment réussi à styliser Macron comme le sauveur de la « bête blonde » Marine Le Pen – la presse allemande a également fait de son mieux.

La gauche française s’en trouve également affaiblie, on en trouve une image dans le best-seller de Didier Eribon « Retour à Reims », qui analyse excellemment le déracinement des travailleurs français par le mondialisme néolibéral – et leur virage à droite. Qu’il s’agisse de Hollande ou d’autres membres connus du Parti socialiste – ils ont tous accusé Macron d’avoir trahi ses valeurs et qu’il « ne connaît pas de frontières » (Manuel Valls).

En 2017, Macron a remporté l’élection présidentielle contre Le Pen au second tour. Depuis lors, il défend la déréglementation du marché et des entreprises, rejette la démocratie directe et œuvre de plus en plus à l’expansion des institutions européennes – en particulier l’expansion de l’union dite de transfert, c’est-à-dire la « communautarisation des dettes ».

Macron et les médias

Dans le FAZ 2019, il y a une critique intéressante du livre « Opération Macron« , écrit par l’ancien directeur des programmes de la chaîne publique France 2 Eric Stemmelen. C’est un reportage surprenant sur la campagne électorale de Macron et de ses collaborateurs médiatiques. Là c’est dit :

« Les médias, donc la thèse de l’auteur, ont écrit le scénario du rachat d’Emmanuel Macron. Ils appartiennent à dix milliardaires, dont les chaînes de télévision et de radio ont une part de marché de plus de cinquante pour cent. Dans le cas des quotidiens, ils contrôlent quatre-vingt-dix pour cent du tirage des quotidiens. »

Stemmelen appelle cela une « oligarchie » médiatique que Macron a construite avec le soutien des élites du pays depuis qu’il a pris ses fonctions de ministre de l’Économie – et dont il représente les intérêts. Le livre montre également comment les concurrents de Macron, Alain Juppé et François Fillon, qui avaient de bonnes chances pour la présidence, ont été politiquement mis à l’écart des campagnes médiatiques.

Macron en mondialiste sans faille

La carrière de Macron, qui est abrupte pour un si jeune président, a de nombreux auxiliaires puissants à montrer. L’élite managériale française, les gros sous et la Big Pharma ainsi que les médias et beaucoup d’ambition ont fait de Macron ce qu’il est aujourd’hui : un mondialiste sans faille qui aime faire adopter des lois importantes telles que la réforme des retraites ou les vaccinations obligatoires par décret à lui seul et en contournant le parlement, a réussi avec une grande ambition à étendre les intérêts d’une élite super-riche dans son pays comme jamais auparavant.

En mai de cette année, la France comptait le plus de multimilliardaires parmi les 30 plus grandes fortunes du monde après les États-Unis – plus que l’Allemagne ou la Chine. Ces développements ont encore plus polarisé un pays socialement, culturellement et politiquement profondément divisé qu’avant Macron. « Liberté, égalité, fraternité » c’était hier – aujourd’hui un seul conduit.

RT DE s’efforce d’obtenir un large éventail d’opinions. Les contributions des invités et les articles d’opinion ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue de l’équipe éditoriale.

Plus sur le sujet – La France devient le pays des « super riches »

Traduction : MIRASTNEWS

MIROIR : EFFETS INDÉSIRABLES DU VACCIN SUR LES ENFANTS

TROP C’EST TROP ‼️ 😡

MIROIR : la vie d’une autre femme TOTALEMENT DETRUITE par le vaccin COVID expérimental

Ces moutons croyaient à la propagande mensongère des médias mainstream (MSM) et du gouvernement corrompu et maintenant ils sont handicapés à vie. Personne ne s’en soucie alors que les autres moutons font la queue avec impatience pour recevoir la double dose de la mort.

L’histoire de Peter – Pourquoi il regrette d’avoir pris le vaccin

Source : RT

Les employés des hôpitaux français refusent de donner les frankenvaccins qui ne fonctionnent même pas.

Source: Tap News

L’échec du vaccin de Pfizer en Israël

C’EST ENCORE ! – LA RÉVOLUTION En France ! – Des millions de personnes disent NON aux passeports vaccinaux ! – L’Italie REJOINT !

Josh Sigurdson rend compte du soulèvement massif en France et en Italie alors que des millions de personnes descendent dans les rues pour rejeter la tyrannie des passeports vaccinaux et du crédit social alors que Macron tente de faire avancer le programme le plus totalitaire de l’histoire française moderne.

Avec des gens qui se soulèvent dans les rues de Nice, Marseille et Paris, en France, la révolution est apparente. Il va y avoir un retour de bâton massif sur le gouvernement français et, espérons-le, sur les gouvernements du monde pour leur poussée vers une technocratie totalitaire via la peur et les passeports vaccinaux. Les gens ne l’ont pas.

Alors que le mandat d’avoir un passeport vaccinal pour se rendre au magasin, au restaurant, aux bars, aux transports en commun et même pour avoir accès aux soins médicaux entre en vigueur ce soir, la majorité des Français dit qu’ils n’accepteront pas une attaque aussi vicieuse sur leurs libertés individuelles fondamentales. L’autonomie corporelle est la liberté fondamentale la plus fondamentale dont dispose un individu et de supprimer cela supprime tout le reste.

Pendant ce temps, en Italie, les gens prennent d’assaut le parlement avec des panneaux « pas de laissez-passer vert », y compris des députés, alors que les gens sont rassemblés et arrêtés. Dehors, des manifestations massives font rage dans les rues.

Nous devons persévérer et nous lever. Nous devons vivre par l’exemple.

D’ÉNORMES Manifestations contre la Tyrannie Anti-Médicale Partout en France ! NON à la coercition nazie de la santé et aux passeports

Rejoignez nos principaux chercheurs sur https://GroupDiscover.com pour trouver les meilleures vidéos des plateformes Internet résistantes à la censure comme Odysee, Rumble, LBRY, Bitchute & Brighteon.

Ajoutez-moi sur ces super plateformes : https://odysee.com/@TimTruth:b/ https://bitchute.com/timtruth/ https://GroupDiscover.com et https://flote.app/timtruth1

Présenté par les grands supporters de cette chaîne qui financent cette recherche. Rejoignez-nous sur SubscribeStar https://www.subscribestar.com/timtruth pour m’aider à rendre cette chaîne encore meilleure.

LES CITOYENS FRANÇAIS EN ONT ASSEZ ! LIBERTÉ FRANCE !

Des foules massives protestent contre les passeports pour les vaccins et les vaccinations obligatoires dans toute la France

Cela arrive maintenant! Par ProTrumpNews Staff Publié le 31 juillet 2021 à 10h50

Les Français en ont assez.

Selon Disclose.tv, des millions de citoyens français sont descendus dans les rues dans toute la France pour protester contre les passeports vaccinaux et les vaccinations obligatoires.

Lire la suite et les 345 commentaires https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/massive-crowds-protest-vaccine-passports-mandatory-vaccinations-france/

Disclose.tv Voitures de police gyrophare@disclosetv

MAINTENANT – Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues de Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille et de nombreuses autres villes de France pour protester contre les passeports vaccinaux et les vaccinations obligatoires.

https://twitter.com/disclosetv/status/1421462935717781514 #manif31juillet

Jack Posobiec@JackPosobiec

Certaines des manifestations anti-Macron à travers le pays aujourd’hui ont commencé à s’appeler la Résistance française

Some of the anti-Macron protests across the country today have begun calling themselves the French Resistance pic.twitter.com/RnVwBTpCUs — Jack Posobiec (@JackPosobiec) July 31, 2021

Marcel@realmarcel1

Même si Macron ne veut pas, il y a de plus en plus de monde métro Villiers au rassemblement des #GiletsJaunes contre le pass sanitaire alors que le départ de la manif est prévu dans une heure.

Caméra vidéo @CerveauxNon

Même si Macron ne veut pas, il y a de plus en plus de monde métro Villiers au rassemblement des #GiletsJaunes contre le pass sanitaire alors que le départ de la manif est prévu dans une heure.

🎥@CerveauxNon#manifestation31juillet #Paris #manif31juillet pic.twitter.com/HDoIke8kTd — Marcel (@realmarcel1) July 31, 2021

REGARDER: Des centaines de personnes protestant contre les passeports vaccinaux prennent d’assaut la mairie française et détruisent le portrait de Macron

Par Cassandra Fairbanks

Publié le 24 juillet 2021 à 13h45

Lire la suite et les 518 commentaires https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/watch-hundreds-protesting-vaccine-passports-storm-french-town-hall-tear-macron-portrait/

#manifestation31juillet #Paris #manif31juillet

#FIGHT4FREEDOM #FIGHT4LIBERTY #HUMANITYATSTAKE #HUMANITYFIRST

FRANCE – UNE FOULE MASSIVE APPELLE À LA Démission du DÉMON MACRON

MAINTENANT : 31/07/2021 ÉNORME MANIFESTATION À VANNES, EN FRANCE POUR PROTESTER CONTRE LES MANDATS ET PASSEPORTS VACCINAUX

DES MILLIONS DANS LES RUES À TRAVERS LA FRANCE POUR PROTESTER CONTRE LES MANDATS ET PASSEPORTS VACCINAUX

CNN vient de déclarer que les personnes non vaccinées devraient mourir de faim

Voici le type de société que les mondialistes-capitalistes-eugénistes sataniques en place ! – MIRASTNEWS

Les personnes qui refusent de se faire injecter un « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] comme l’exige Pedo Joe ne devraient pas être autorisées à entrer dans les épiceries pour acheter de la nourriture pour leur famille, a déclaré Don Lemon de CNN.

Lors d’une récente émission, Lemon a lancé une tirade sur la façon dont il pense que les seules personnes qui devraient pouvoir acheter et vendre sont celles qui portent la marque de la science dans leur corps, modifiant de manière permanente les plans génétiques qui y ont été placés par Dieu.

« Euh, je ne sais pas, je suis sûr que beaucoup de gens ne seront pas d’accord avec ça mais, euh, ne vous faites pas vacciner, vous ne pouvez pas aller au supermarché », a blagué Lemon dans un long monologue – regardez ci-dessous.

« N’ayez pas le vaccin, vous ne pouvez pas aller au match de football. Je n’ai pas le vaccin, je ne peux pas aller travailler. Vous n’avez pas le vaccin, vous ne pouvez pas venir ici. Pas de chemise, pas de chaussures, pas de service.

Lemon a en outre déclaré qu’il pensait que c’était là que « nous devrions être en ce moment » car sinon les porte-parole des médias mainstream comme lui devront « continuer à perdre leur souffle avec des gens qui ne vont tout simplement pas changer ».

« Ils sont, vous savez, une logique circulaire, ils n’arrêtent pas de revenir en arrière et de dire, eh bien, c’est ma liberté, c’est n’importe quoi, je suis libre », a poursuivi Lemon.

« Eh bien, votre enfant n’est pas libre de donner à d’autres enfants la méningite dans les écoles, vous devez prendre un vaccin pour le faire. Il faut se faire vacciner pour avoir un emploi. Alors, ah, c’est quoi le problème ? Et tous ces gens disent, je ne veux pas mettre ce truc dans mon corps, ils boivent le week-end et mettent d’autres substances dans leur corps qui sont bien pires pour eux qu’un vaccin, alors, allez, allons être réel. »

Don Lemon veut que les vaccins contre le virus chinois deviennent la marque de la bête

Il y a tellement de problèmes avec la ligne de pensée de Lemon qu’il est difficile de savoir par où commencer. Tout d’abord, personne n’est obligé de se faire injecter quoi que ce soit pour obtenir un emploi. Deuxièmement, la plupart des gens qui ont décidé de simplement dire non aux médicaments expérimentaux du gouvernement ne font pas la fête le week-end.

Faire une telle affirmation montre à quel point Lemon est pitoyablement stupide et non professionnel, ce qui montre clairement qu’il appartient à CNN. Là où Lemon n’appartient pas, cependant, il se trouve dans une position d’autorité où il pourrait essayer de violer médicalement d’autres personnes contre leur gré en les pénétrant avec des aiguilles.

Ni lui ni aucun autre piratage des médias mainstream n’a le droit de violer le corps d’autres personnes sous la menace de leur retirer l’accès à la nourriture et à l’emploi. Suggérer même que le gouvernement possède ce droit fait de Lemon un fasciste, un ennemi intérieur et quelqu’un qui constitue une menace très réelle pour nos droits constitutionnels en tant que citoyens américains.

« C’est parfaitement logique pour moi », a écrit un commentateur de Citizen Free Press sur la façon dont ces injections s’apprêtent vraiment à devenir la marque de la bête. « Si nous ne pouvons pas vous tuer avec le vaccin, alors nous vous mourrons de faim. »

« À la minute où nous cessons de nous soucier de ce que ces CNN / MSNBC, et al. les têtes parlantes pensent que TOUT est le moment où nous commençons à revenir à une prise de décision rationnelle », a écrit un autre, faisant un excellent point sur le fait que si nous éteignions tous la télévision et désactivions nos comptes de réseaux sociaux, les choses pourraient simplement revenir à « la normale. »

Les fascistes médicaux sont encouragés à montrer leurs vraies couleurs laides. Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, visitez Fascism.news.

Les sources de cet article incluent :

CitizenFreePress.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Aux portes de l’enfer | Ce documentaire expose l’homme avec le brevet W0-2020-060606

Source : Natural News

Le Dr Mercola remet un avis juridique au New York Times et exige que le chiffon de désinformation cesse de publier des mensonges flagrants pour le salir

Comme vous l’avez peut-être vu, le Dr Joseph Mercola fait la une des journaux ces jours-ci pour avoir prétendument diffusé de la «désinformation» sur la façon dont les gens peuvent rester en bonne santé avec des choses comme la vitamine D et le zinc. Eh bien, maintenant il se bat.

Dans un avis juridique au New York Times, le Dr Mercola a averti le géant des fausses informations de cesser de publier des mensonges à son sujet, sinon il envisage de poursuivre le média de propagande pour diffamation.

L’un des mensonges que le Times répand sur le Dr Mercola l’accuse à tort d’avoir menti au sujet d’une étude évaluée par des pairs sur les bienfaits de la vitamine D dans le traitement du coronavirus de Wuhan (Covid-19).

« Vous avez indiqué que vous ne pouviez pas valider que le Dr Mercola a publié une étude évaluée par des pairs sur la vitamine D dans la gravité de COVID-19 », a écrit Robert J. Borrello, Esq. dans la lettre au Times.

« Dr. Mercola a fourni le lien direct en réponse à vous (ci-joint), et tout journaliste ou vérificateur de faits trouverait simplement l’étude en recherchant « Mercola » dans PubMed.

Un autre mensonge que le Times répand sur le Dr Mercola allègue qu’il a été condamné à une amende de « millions » par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

« C’est complètement fabriqué », souligne Borrello. « Dr. Mercola n’a jamais été condamné à une amende par la FDA.

Adressée à Sheera Frenkel, la « journaliste technologique » du Times, la lettre appelle le Times à émettre immédiatement une rétractation pour le faux article, ainsi qu’à préserver toutes les communications et tous les documents liés au Dr Mercola.

Continuez le combat, Dr Mercola !

Comme nous l’avons signalé en mai, le Dr Mercola a dû adopter diverses tactiques défensives contre toutes les attaques auxquelles il a été confronté ces derniers temps, ce qui l’a incité à retirer un tas d’articles de son site Web pour se protéger.

Beaucoup de ces articles contenaient des informations précieuses que les gens utilisaient pour renforcer naturellement leur système immunitaire, ce qui est exactement ce que les fascistes médicaux voulaient qu’il fasse afin de garder autant de personnes dans l’ignorance que possible.

Vous voyez, il n’y a pas de place pour des informations concurrentes lorsque les bénéfices de Big Pharma sont en jeu. Et à peu près tout ce que le Dr Mercola dit et fait menace cette vache à lait, c’est pourquoi il est menacé de silence.

Lorsque cette information a été extraite, ce fut une déception pour beaucoup qui espéraient que le Dr Mercola continuerait le combat. Et maintenant, il semble qu’il soit avec cette nouvelle menace légale contre le Times.

Même si sa propre vie a été menacée par des copains associés à l’eugéniste milliardaire Bill Gates, le Dr Mercola se bat avec acharnement pour défendre sa réputation d’être ternie par des criminels de fausses informations qui mentent à son sujet et essaient d’empêcher le public d’entendre ce qu’il a. dire.

Le travail du Dr Mercola a sauvé d’innombrables vies, équipant les gens ordinaires des outils dont ils ont besoin pour s’emparer de leur santé et éviter de tomber dans la spirale de la mort des médicaments pharmaceutiques.

Si le Times se souciait de ses lecteurs, il ferait la promotion du travail du Dr Mercola, pas le diffamerait.

« Il est répréhensible de refuser au public des informations légitimes et de qualité sur tous les moyens possibles de rester en bonne santé », a écrit l’un de nos propres commentateurs à propos de l’agression des médias grand public contre le Dr Mercola.

«Très mal et j’ai suivi le Dr Mercola pendant des années. Ses informations sont toujours bien recherchées. Il ne dit rien non plus que les médecins traditionnels n’ont pas dit depuis le début. En outre, la vitamine C, la vitamine D et le zinc sont conseillés par presque tous les professionnels de la santé à qui j’ai parlé personnellement de la Covid et de la prévention.

Vous trouverez plus d’informations sur la mafia médicale à l’origine de la plandémie virale de Chapel Hill, en Caroline du Nord, sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

NaturalNews.com

Gab.com

VisionTimes.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News