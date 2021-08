En Israël, le pays le plus vacciné au monde, LA MOITIÉ de toutes les nouvelles infections « delta » surviennent chez des personnes « complètement vaccinées »

Selon les rapports, parmi tous les pays du monde, Israël est celui qui se conforme le plus à la poussée du vaccin contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19). En conséquence, Israël constate également un « pic » de nouveaux cas de « variante delta » parmi les personnes entièrement vaccinées.

La situation est si mauvaise là-bas, selon les porte-parole du gouvernement et des médias, que les responsables rétablissent, comme des chiens dans leur propre vomi, les mandats de masque et d’autres dispositions autoritaires qui, selon eux, contribueront à « sauver des vies ».

Jusqu’à 90 pour cent de toutes les nouvelles infections par la grippe chinoise surviennent chez des personnes qui ont été piquées par obéissance aux fascistes médicaux. Seuls quelques instants de tous les nouveaux « cas positifs » surviennent chez les non vaccinés.

Même ainsi, le gouvernement israélien, comme de nombreux autres gouvernements, continue de pousser ses citoyens non pipés à retrousser leurs manches et à se conformer déjà, sinon des restrictions encore pires pourraient bientôt arriver.

Pour acheter et vendre en Israël, les Israéliens doivent obtenir le vaccin Trump. C’est l’un des régimes les plus oppressifs au monde en ce moment, et il veut que d’autres pays emboîtent le pas.

« L’entrée de la variante Delta a changé la dynamique de transmission », a annoncé le professeur Ran Balicer, directeur de l’innovation de la plus grande société israélienne de gestion de la santé, Clalit.

Les personnes vaccinées sont la nouvelle pandémie

Découverte pour la première fois en Inde, la « variante delta » n’était pas, selon les responsables gouvernementaux, censée être un problème chez les personnes vaccinées. Se faire piquer, nous a-t-on tous répété à plusieurs reprises, était censé fournir une «immunité» contre la maladie.

Nous savons maintenant, cependant, que la plupart des nouvelles infections surviennent chez les personnes qui ont reçu le vaccin. Ces mêmes personnes propagent également la variante à d’autres, ce qui en fait une menace pour la santé publique.

Le problème est prolifique en Israël, et nous le voyons aussi maintenant ici aux États-Unis où des personnes entièrement vaccinées tombent malades et meurent, beaucoup d’entre elles affluant dans les salles d’urgence où elles occupent désormais de rares lits d’hôpitaux.

Ce qui n’était censé être que de rares infections «percées» deviennent rapidement une nouvelle pandémie de vaccinés, tout comme nous l’avons longtemps averti nos lecteurs.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 80 % des Israéliens de plus de 16 ans ont reçu deux doses d’injection d’ARNm (ARN messager) de Pfizer ou de Moderna, qui reprogramme en permanence l’ADN humain et transforme les gens en usines de protéines de pointe.

« Notre objectif pour le moment, avant tout, est de protéger les citoyens d’Israël de la variante Delta qui se déchaîne dans le monde », a proclamé le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans une récente déclaration exhortant davantage d’Israéliens à obtenir la marque de l’injection de la Bête à « vitesse de distorsion ».

[Les gouvernements et les mondialistes se comportent comme les serpents du Jardin d’Éden de la Bible, en jouant le rôle du serpent qui par la ruse réussit à corrompre Eve de manger la pomme interdite par Dieu. Ici le maillon faible est les vaccinés qui se laissent avoir par la ruse, la manipulation, la propagande médiatique et le mensonge et tombent dans leurs filets. Quand ils se vaccinent, ils deviennent des usines à variantes Covid manipulables, puis les propagent à d’autres et ainsi de suite. Ils deviennent des vecteurs de la pandémie, mais sont aussi attaqués eux-mêmes par les composants des vaccins et tombent soit gravement malades ou meurent à court, moyen ou long termes, écourtant ainsi le cycle naturel de leur vie. C’est vraiment grave car les BIG Pharma et leurs complices ont créé un cycle infernal de la transmission et propagation de la maladie. Cela apparaît comme étant un plan diabolique savamment pensé, mis en route par les mondialistes de la Grande Réinitialisation (Great Reset). Ce ne sont pas des vaccins, mais plutôt des armes biologiques de destruction massive. – MIRASTNEWS].

Comme l’a admis le Wall Street Journal, au moins la moitié de toutes les nouvelles infections à variante delta en Israël surviennent uniquement chez des personnes ayant reçu une injection du vaccin Pfizer.

« Pourquoi ce génocide met-il si longtemps à arriver à Nuremberg ? » a demandé l’un de nos commentateurs

« La solution vaccinale finale fait ce qu’elle était censée faire », a écrit un autre, s’inspirant du langage de la Seconde Guerre mondiale à propos de la « solution finale ». « Les vaccinés devraient travailler leurs listes de seaux pendant qu’ils le peuvent encore. »

D’autres ont souligné qu’ils étaient de plus en plus las d’entendre le terme « complètement vacciné » utilisé par le gouvernement et les médias pour décrire les personnes qui ont reçu toutes les injections demandées. C’est un terme de propagande utilisé pour suggérer que les personnes non complètement vaccinées sont un danger pour la société alors que c’est exactement le contraire qui est vrai.

Les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les vaccins Trump peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

Archive.is

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les vaccins Covid rendent le virus PLUS dangereux pour les vaccinés, en particulier le vecteur viral du vaccin Pfizer

Vous avez bien entendu. Les vaccins Covid rendent le virus plus infectieux. Imaginez qu’après tout ce battage médiatique et cette peur au sujet de l’immunité collective, et comment nous devons parvenir à une vaccination à 90 pour cent de la population mondiale ou nous mourrons tous, la propagande continue encore et encore. S’ils l’avaient simplement laissé tranquille et n’avaient pas créé tous ces faux vaccins qui compromettent le système immunitaire, alors le virus à l’état sauvage et la variante « Delta » n’auraient pas autant « d’efficacité » pour attaquer et tuer des humains.

C’est ce qu’on appelle le « risque d’amélioration dépendante des anticorps » (syndrome ADE) et toute la théorie du vaccin a été soufflée hors de l’eau avec ces inoculations aléatoires de Covid, prouvant que les moutons vaccinés sont maintenant plus faibles, plus susceptibles de contracter, de se propager et de mourir de toutes les variantes mutationnelles, y compris Delta.

La réponse vaccinale diminue rapidement tandis que le taux de dépendance aux anticorps pour les moutons vaccinés augmente

C’est pourquoi nous assistons à toutes les épidémies massives de Covid parmi les vaccinés, comme en Israël en ce moment. Le CDC adorerait épingler ces épidémies sur les non vaccinés – et ils ont essayé – mais la seule preuve scientifique de ce schéma se trouve parmi les vaccinés. Pourquoi? Le vaccin Pfizer est trois fois plus faible que Moderna, et les épidémies concernent principalement ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer. Ce qui se passe, c’est que l’efficacité du vaccin Pfizer, qui est censée commencer en dessous de 50 pour cent, diminue en seulement 6 mois.

Le vaccin permet au virus de se répliquer plus efficacement, donc tous ceux qui sont pour le vaccin devraient maintenant être contre. Il s’agit d’une «pilule très dure à avaler», en particulier venant d’un expert en immunologie et en création de vaccins qui croit aux vaccins. Le Dr Robert Malone, MD, MS Physician Scientist, est l’un des inventeurs de la technologie des vaccins à ARNm. Il est le plus loin que vous puissiez obtenir d’être «anti-vaccin», comme l’appellerait l’establishment, maintenant qu’il souligne tout le danger et l’échec des piqûres de Covid, en particulier la blessure de la coagulation de sang «tout en un» de Johnson & Johnson.

Le CDC affirme que les effets secondaires des vaccins sont «normaux», ce qui signifie que les caillots sanguins et la mort sont normaux après les vaccinations contre Covid

L’industrie des vaccins aime parler de « désinformation », mais ce qu’elle oublie de dire à tout le monde, c’est que toute cette désinformation vient d’elle. Sur les sites de faux vaccins comme GetVaccineAnswers.dot.org, ils mentent carrément et vous disent : « Les effets secondaires à long terme suite au vaccin Covid-19 sont extrêmement improbables. » Attendez quoi? Tout d’abord, aucun des vaccins n’est sorti depuis assez longtemps pour mener une étude à long terme, alors abandonnez ce mensonge dès maintenant. Ensuite, ils ont déclaré « … suite au vaccin Covid-19… » alors ils font juste une énorme déclaration sur chaque vaccin Covid-19 que chaque fabricant a fabriqué, et ils disent qu’ils ont tous été étudiés depuis longtemps -à terme au détriment de la santé. Parler de désinformation, c’est un tas de merde au sommet d’une montagne.

Il y a plus. Ils continuent en vous donnant toutes ces « réponses » importantes que vous cherchiez, tout ce que vous avez bloqué en mode « hésitation » quant à l’opportunité ou non d’obtenir les injections mortelles de thérapie génique de la coagulation sanguine pour la grippe chinoise : « Des effets secondaires graves qui pourraient causer un problème de santé à long terme sont extrêmement improbables après la vaccination contre la Covid-19. » Encore une fois, montrez-nous l’étude, car si 8 semaines, ou 3 mois, ou même un an pour vous, c’est « à long terme », vous devez étudier la vie d’un rat injecté, pas d’humains. Même la plupart des rats vivent deux ans.

Le CDC continue de NE PAS surveiller les vaccins Covid-19 pour tout problème de sécurité, y compris les caillots sanguins mortels dans le cerveau, les poumons et l’estomac peu de temps après la vaccination. Si ne serait-ce qu’un seul expert en santé publique pouvait parler des réseaux Médias mainstream (MSM) financés par l’industrie pharmaceutique, tout le monde saurait que la FDA et le CDC ne travaillent PAS vers une « solution appropriée ».

Si vous connaissez quelqu’un qui s’est déjà fait piquer par les inoculations coagulantes de Covid et qu’il souffre de léthargie, de douleur, d’une pensée trouble, c’est ce qu’on appelle le syndrome de CoVax, alors dites-lui de le signaler au VAERS. Consultez également Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité et la prochaine escroquerie « Delta ».

Les sources de cet article incluent :

Pandemic.news

NaturalNews.com

TruthWiki.org

Rumble.com

S.D. puits

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News