La bombe de la dette américaine est sur le point d’exploser grâce à de nouvelles dépenses massives alors que les démocrates et les républicains envisagent davantage de programmes de « stimulus » de plusieurs milliards de dollars

Il n’y a pas si longtemps, les républicains sous le président de l’époque, George W. Bush, étaient responsables du doublement du montant de la dette nationale en huit ans pour atteindre 10 000 milliards de dollars.

Ensuite, Barack Obama a été élu et il a essentiellement dit : « Tiens ma bière. » En huit ans, grâce à l’aide des démocrates et des républicains, il a encore doublé notre dette nationale à près de 20 000 milliards de dollars.

Lorsque Donald Trump a été élu, la première chose qu’il a faite a été d’essayer de tenir sa promesse électorale de réduire le déficit au moins de moitié d’ici la fin de son premier mandat et de l’éliminer complètement d’ici la fin de son second. Mais deux choses se sont produites : l’une, son premier budget, qui contenait les coupes massives qu’il avait promises, a été déclaré « mort à l’arrivée » par les accros aux dépenses du Congrès et les experts politiques des deux côtés de l’allée ; et deuxièmement, Trump s’est fait voler son deuxième mandat.

Maintenant, c’est Joe Biden à la barre, et lorsqu’il a pris le relais, près de 6 000 milliards de dollars supplémentaires ont été ajoutés à la dette nationale. Mais c’était en janvier ; des mesures d’allègement gigantesques « COVID » couplées à d’autres dépenses massives ont conduit la dette à un nouveau record : 28 500 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article ; un chiffre qui aura considérablement augmenté au moment où cette histoire sera publiée rapidement.

À combien cela ressemble-t-il, en termes réels ?

La dette par habitant par Américain est passée d’environ 69 000 $ à plus de 81 000 $ (ce journaliste est assez vieux pour se rappeler qu’autrefois, la dette par habitant par citoyen américain n’était que de quelques milliers de dollars).

Pire encore, la dette nationale déclarée – ce chiffre de 28 500 milliards de dollars – représente en réalité à peu près un tiers du montant réel qui est dû par notre gouvernement et, à son tour, par les contribuables.

Qu’est-ce que tout cela veut dire? Simple : les congrès et présidents américains successifs ont passé notre avenir dans l’oubli, préférant le gain politique à court terme à la croissance à long terme et à la responsabilité budgétaire. Il s’agit toujours des prochaines élections, pas du prochain siècle de grandeur américaine.

« Cela ne prend pas un doctorat en économie pour comprendre la gravité de ce genre de dépenses, mais quand même, les économistes le défendent aux membres inquiets du Congrès sur la base que nous n’avons pas le choix. L’avion doit continuer à voler, que la météo soit au diable », a écrit Bob Anderson, partenaire et directeur financier d’une société de développement hôtelier et ancien ingénieur en aérospatiale qui a travaillé sur la Station spatiale internationale, dans The Federalist en août 2020.

« Peut-être que nous, les électeurs, sommes à blâmer. Les candidats au Congrès promettent de manière fiable de ramener le bacon à la maison, tout comme nous l’exigeons. Malgré notre rhétorique de « limites de mandat », nous les renvoyons fidèlement à D.C., encore et encore. Personne ne veut entendre que des réductions de droits pourraient être nécessaires pour équilibrer les choses, et nous n’avons pas la volonté politique de maintenir les plafonds de la dette. Alors nous volons en avant », a-t-il ajouté.

Anderson a ensuite fait une prédiction.

« Les Américains réaliseront bientôt que chaque dollar imprimé dilue la valeur de ceux qu’ils ont cachés dans leurs comptes d’épargne, leurs comptes de retraite et leurs maisons », a-t-il écrit. « Refaire cela pour couvrir nos dettes nationales pendant une crise représenterait effectivement la plus grosse taxe jamais infligée aux Américains, et elle serait mise en œuvre sans un seul vote du Congrès.

« Quand ce jour viendra, avec la chute du dollar et l’inflation poussant le prix du lait et du pain hors de la fourchette des prix abordables, attendez-vous à ce que la presse diffuse en direct les soi-disant manifestations pacifiques. Ils vont probablement demander comment nous ne l’avons jamais vu venir », a-t-il ajouté.

Et cette impression d’argent va certainement se poursuivre sous le régime actuel de Biden-démocrate, comme l’a noté l’économiste Stephen Moore cette semaine.

« Il y a une gueule de bois à venir. Et si nous restons sur la voie que l’administration Biden veut de nous, je pense qu’il y aura une autre crise financière », a déclaré Moore.

« Je pense qu’au cours des 18 prochains mois, il y aura une grosse correction », a-t-il ajouté.

Correction…comme dans l’effondrement.

Les sources comprennent :

Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News