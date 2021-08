Le CDC admet que les Américains « entièrement vaccinés » sont des super-propagateurs porteurs de variantes mortelles et de charges virales élevées + Un document de la FDA admet que le test PCR « Covid » a été développé sans échantillons de Covid isolés

Le CDC admet que les Américains « entièrement vaccinés » sont des super-propagateurs porteurs de variantes mortelles et de charges virales élevées

C’est officiel : la plus grande menace pour la santé publique en ce moment sont les personnes « entièrement vaccinées », que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis préviennent maintenant qu’elles sont des super-propagateurs qui polluent la société avec les « variantes » du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou de la Maladie à Coronavirus Desease 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS].

Rien de ce que le CDC a fait l’année dernière n’a aidé à réduire le décompte des «cas», et l’agence n’a pas non plus sauvé des vies. Au contraire, en poussant des masques faciaux et des vaccins contre la grippe Fauci, le CDC a coûté la vie à des personnes, tout en privant le public d’informations sur la façon de soutenir naturellement son système immunitaire.

Nous avons essayé de le dire à tout le monde et avons été ridiculisés à plusieurs reprises. Pour lui donner du crédit, l’ancien président Donald Trump l’a fait, qui a révélé très tôt que les médicaments existants hors brevet comme l’ivermectine et l’hydroxychloroquine (HCQ) auraient fait le travail sans avoir besoin de fascisme médical et d’injections.

Malheureusement, Trump a décidé de faire tapis avec l’État profond en prenant fièrement possession de « l’Opération Warp Speed ». Depuis lors, l’ancien président a fait la promotion agressive de son vaccin, se faisant appeler le « père » de l’injection de virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Nous savons que certains de nos lecteurs n’aiment pas entendre cela, mais Trump l’a déclaré de ses propres lèvres, ce qui ne le rend pas meilleur que Tony Fauci, Rochelle Walensky ou l’un des autres fascistes médicaux nous disant tout ce dont nous avons besoin pour être injectés afin d’acheter, vendre et garder un emploi.

Le gouvernement assassine des Américains avec sa politique anti-science

Quant aux personnes qui ont reçu le vaccin, l’expert Geert vanden Bossche a lancé un « dernier avertissement » sur la façon dont le programme de vaccination du gouvernement doit s’arrêter immédiatement pour éviter le déclenchement d’une « vague de maladie incurable, mortelle et imparable ».

Nous voyons déjà les premiers signes de cette vague sous la forme de blessures et de décès généralisés liés aux vaccins. Les gens perdent leurs membres, développent des caillots sanguins mortels, et maintenant ils « déversent » des protéines de pointe causant des maladies sur leurs voisins.

L’« érosion » de l’immunité causée par ces variantes d’infections induites par le vaccin engendre un désastre de santé publique bien pire, peut-être différent de tout ce que le monde n’a jamais vu auparavant, semblerait suggérer Bossche.

« [La vaccination de M]asse favorise la sélection naturelle de variantes échappant de plus en plus à l’immunité vaccinale (IV) dans la partie vaccinée de la population », écrit-il dans une nouvelle étude publiée sur son blog.

« Dans l’ensemble, la vaccination de masse menée dans un contexte de taux d’infectiosité élevés permet à des variantes plus infectieuses et s’échappant de plus en plus de l’IV d’augmenter leur prévalence. Cette évolution entraîne inévitablement une inclinaison des taux de morbidité dans la population non vaccinée et vaccinée et précipite l’émergence de variantes virales circulantes qui finiront par résister pleinement à l’immunité à médiation vaccinale (IMV).

Injecter à des personnes des substances médicamenteuses expérimentales et des modificateurs génétiques pendant une prétendue « pandémie » est à peu près la pire chose que les responsables de la santé publique aient pu faire, dit Bossche, en particulier lorsque la maladie en question est provoquée par un virus hautement mutable.

« Il est essentiel de comprendre qu’une baisse rapide des taux d’infectiosité virale qui n’est pas obtenue par une infection naturelle mais résulte simplement de campagnes de vaccination de masse accélérées ne fera que retarder la propagation brutale des variantes virales émergentes et totalement résistantes au vaccin et, par conséquent, ne fera que retarder l’apparition d’une vague élevée de morbidité et de mortalité », suggère-t-il.

La meilleure façon de gérer la plandémie dès le début aurait été d’encourager les gens à renforcer leur système immunitaire avec des vitamines, des minéraux, une alimentation saine remplie d’aliments biologiques sains, des exercices réguliers, un repos de qualité, une hydratation et un stress minimal. Au lieu de cela, le gouvernement a poussé la peur, les produits pharmaceutiques expérimentaux, l’hystérie, la panique et la folie.

Pour rester au courant des dernières nouvelles sur les blessures et les décès liés au vaccin Covid, assurez-vous de visiter ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

NaturalNews.com

SeeMoreRock.is

Independent.co.uk

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un document de la FDA admet que le test PCR « Covid » a été développé sans échantillons de Covid isolés pour l’étalonnage du test, admettant effectivement qu’il teste autre chose

Un document qui vient d’être publié par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis admet ouvertement que le tristement célèbre test PCR pour le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou de la Maladie à Coronavirus Desease 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] a été développé non pas avec des échantillons réels du virus chinois, mais plutôt avec ce qui semble être du matériel génétique provenant d’un virus du rhume.

Étant donné que la grippe Fauci sous aucune de ses formes «variantes» n’a pas encore été correctement isolée, la FDA a plutôt utilisé des virus du rhume/de la grippe réguliers pour produire des tests PCR – ce qui signifie que tous ceux qui sont «positifs» pour les germes chinois sont en fait simplement positifs pour le grippe saisonnière.

Cela expliquerait bien sûr pourquoi la grippe a presque disparu en 2020, car tous ceux qui sont tombés malades ont reçu un diagnostic de « Covid ». Beaucoup disaient cela depuis le début et étaient appelés «théoriciens du complot», mais maintenant la FDA avoue la vérité que tout cela était une arnaque depuis le début.

Dans le document de la FDA, il est clairement indiqué que le matériel génétique ordinaire de la grippe saisonnière a été utilisé comme marqueur de test dans les kits de test PCR parce que les autorités savaient que de nombreuses personnes seraient testées « positives », leur permettant ainsi d’utiliser ces résultats pour créer le récit « Covid ».

C’est un peu une longue lecture, mais regardez par vous-même et voyez la tromperie à la vue de tous. Il n’y a aucun test légitime qui identifie avec précision la présence de la grippe Fauci, et c’est le pistolet fumant. À partir du document :

Étant donné qu’aucun isolat de virus quantifié du 2019-nCoV n’était disponible pour une utilisation par les CDC au moment où le test a été développé et cette étude menée, des tests conçus pour la détection de l’ARN 2019-nCoV ont été testés avec des stocks caractérisés d’ARN complet transcrit in vitro ( Gène N ; accession GenBank : MN908947.2) de titre connu (copies d’ARN/µL) ajouté à un diluant composé d’une suspension de cellules humaines A549 et d’un milieu de transport viral (VTM) pour imiter l’échantillon clinique.

Une autre révélation du document est l’admission par la FDA que les résultats des tests sont « regroupés » pour produire des chiffres inexacts. La FDA fabrique littéralement des données dans le cadre du récit de la plandémie, et tout est révélé dans le document.

Des tests PCR frauduleux sont utilisés pour pousser au génocide vaccinal

Ce que tout cela prouve, c’est que le récit plandémique, tel qu’il s’est répandu au cours de la dernière année et demie, est artificiel et faux. Ce que les gens testent vraiment « positif » reste inconnu, ou n’est que la grippe commune, car les tests sont intrinsèquement frauduleux.

Si davantage de personnes examinaient simplement les faits de plus près, nous pourrions peut-être mettre un terme au programme de génocide par vaccin du gouvernement, qui vise à vacciner de force tout le monde contre son gré sous le couvert d’une « urgence » de santé publique.

Bien que nous ne soyons pas encore tout à fait à ce stade, le régime Biden avance à toute vapeur avec des plans visant à priver les Américains de travail, d’éducation et même de nourriture s’ils refusent de prendre un vaccin Trump pour aider à « sauver des vies ».

Nous sommes à la croisée des chemins en tant que société où le moment est venu de décider si nous allons permettre à ce type de fascisme médical de persister, ou si nous allons enfin simplement dire non à la tyrannie du gouvernement.

Surtout en ce qui concerne les enfants [ – non, pour tout le monde, enfants ou pas – MIRASTNEWS -], ce que le gouvernement pousse en utilisant ces tests PCR frauduleux comme support n’est rien de moins qu’un génocide. Et si nous ne l’arrêtons pas, cela finira par nous affecter tous.

« Si le vaccin fonctionne, alors les vaccinés devraient être protégés du reste d’entre nous », a souligné à juste titre l’un de nos commentateurs. « Si les vaccinés contractent toujours le virus ou une variante, alors le vaccin ne fonctionne pas, alors pourquoi insistent-ils pour que nous le prenions ?

« S’ils disent qu’ils attrapent les variantes de nous les non vaccinés, quelle preuve ont-ils pour étayer cela ? Comment peuvent-ils affirmer avec certitude qu’ils ne l’ont pas attrapé d’une autre personne vaccinée ? Ils ne peuvent pas. Voyant que les vaccinés peuvent le contracter, ils doivent aussi pouvoir le propager. »

Les dernières nouvelles sur la tromperie du virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

FDA.gov

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News