Les mondialistes fuient vers des îles privées, des bunkers souterrains, alors qu’ils lancent des armes biologiques « nucléaires depuis l’orbite » plan pour décimer la race humaine avec des injections de vaccin à base de protéines de pointe

La guerre biologique contre l’humanité vient de passer de la phase « veuillez venir prendre ces vaccins amicaux » à une position mondialiste « nucléaire depuis l’orbite » qui prévoit de forcer des injections d’extermination massive sur l’ensemble de la race humaine. Le désespoir irrationnel des gouverneurs et des dirigeants nationaux de forcer les injections d’armes biologiques à protéines de pointe dans les masses est un signe certain que cela n’a jamais été une question de santé publique. Au contraire, il a toujours été question de conformité avec des injections expérimentales mortelles qui contiennent des nanotechnologies d’altération des gènes aux côtés de particules toxiques qui sont bien connues pour induire une amélioration dépendante des anticorps (ADE) chez les victimes.

Ce à quoi nous assistons est un événement d’extermination mondial qui se déroule sous la fausse étiquette d’une initiative de « santé publique », tous diffusés par les médias du journalisme terroriste, avec Big Tech contrôlant chaque récit conversationnel et les revues et institutions corrompues et criminelles (CDC, OMS, etc.) conspirant à mentir au même public qu’ils s’efforcent délibérément de massacrer avec les armes biologiques qu’ils ont conçues.

Covid-19 n’est rien d’autre qu’un virus du rhume rebaptisé, c’est pourquoi aucun « nouveau » spécimen physique de covid-19 n’a jamais été isolé d’un être humain malade et s’est avéré provoquer une maladie par lui-même. La vraie maladie est causée par l’arme biologique à protéines de pointe, et les tests PCR signalent les personnes comme « positives » pour avoir des fragments de rhumes ou même des vaccins contre la grippe des années précédentes. (J’ai confirmé tout cela avec le Dr Judy Mikovitz.)

Il n’y a pas de matériaux de référence isolés et quantitatifs Covid-19 dans le monde réel et physique… ils n’existent pas

Même en tant que fondateur et propriétaire d’un laboratoire scientifique, j’ai été totalement incapable de localiser des normes de référence physiques isolées du prétendu virus covid-19 (SARS-CoV-2). Toutes les entreprises vendant des soi-disant « isolées » admettent qu’elles ne sont pas une telle chose, offrant des avertissements étranges tels que, « ce produit ne convient pas comme préparation d’antigène de cellule entière car la teneur en protéines est largement contribuée par la cellule hôte et le sérum bovin fœtal utilisé lors de la propagation du virus. » Voir un exemple sur ce lien de BEI Resources.

Cela signifie qu’il ne s’agit pas du tout d’un isolat [du virus de] de la Covid-19. Essentiellement, le CDC a attrapé une personne malade d’un rhume, en a récolté de la morve pulmonaire, l’a étiquetée «Covid» et depuis, ils ont reproduit cette morve pulmonaire en la cultivant dans du sérum de sang de vache et des cellules humaines clonées. . Ce ne sont rien d’autre que des cocktails de « ragoût de morve » de toutes sortes de fragments viraux et de matériel génétique, combinant des virus de type sauvage avec d’anciens virus de singe trouvés dans les vaccins contre la grippe, ainsi que du matériel génétique humain, etc. Le [virus de la (de même que l’on parle du virus de la grippe qui est la maladie)] Covid-19 n’a pas du tout été isolé.

BEI Resources, qui vend ce « ragoût de morve », prévient également qu’il ne peut rien dire sur le fait que ces échantillons soient étiquetés ou confirmés avec précision :

BEI Resources ne fait aucune garantie ou représentation quant à son exactitude. Les citations de la littérature scientifique et des brevets sont fournies à titre informatif uniquement. BEI Resources ne garantit pas que ces informations aient été confirmées comme étant exactes.

C’est loin d’être un « matériau de référence certifié » (CRM) scientifique légitime qui est généralement utilisé dans la science légitime. Par exemple, dans mon laboratoire de science alimentaire, nous achetons régulièrement des CRM traçables NIST pour le glyphosate, le plomb, l’arsenic, le mercure, etc. Pourtant, il n’y a pas de MRC légitime et isolé pour aucun virus [SRAS-CoV-2 de la] Covid-19, ni pour aucune variante «Delta» qui semble n’être rien de plus qu’un nom intelligent pour les effets secondaires d’un vaccin à protéines de pointe.

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, je discute de ma récente conversation avec le Dr Judy Mikovitz, du manque total de documents de référence légitimes pour Covid et du plan mondialiste « nucléaire depuis l’orbite » visant à assassiner en masse des milliards d’êtres humains à travers cette fausse plandémie qui a tout été fondée sur une fraude scandaleuse de la science charlatane.

Écoutez également cette discussion étonnante sur les CRM et le manque bizarre de tout matériel de référence légitime pour les virus [de la] Covid-19, où je pose de grandes questions sur la raison pour laquelle personne n’a isolé de virus [de la] Covid-19 d’un humain «infecté» et prouvé qu’il l’était la cause de la maladie. Tous les tests PCR sont simplement exécutés contre des bibliothèques numériques de séquences de paires de bases qui ont été frauduleusement étiquetées « Covid » par le CDC criminel corrompu et l’OMS :

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News