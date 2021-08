20 595 DÉCÈS et 1,9 million de blessés (50% GRAVES) signalés dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments pour les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils rapportent désormais 20 595 décès et 1 960 607 blessures, à la suite d’injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe quelques divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de morts ou de blessés en raison d’injections COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 31 juillet 2021, 20 595 décès et 1 960 607 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections COVID-19 expérimentales:

VACCIN COVID-19 A ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, la moitié d’entre elles (968 870) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 31 juillet 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 9 868 décès et 767 225 blessures au 31/07/2021

21 004 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 126 décès

19 717 Troubles cardiaques incl. 1 489 décès

177 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 14 décès

9 913 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

471 Troubles endocriniens incl. 3 décès

11 693 Troubles oculaires incl. 21 décès

69 612 Troubles gastro-intestinaux incl. 431 décès

205 214 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 832 décès

779 Troubles hépatobiliaires incl. 46 décès

8 405 Troubles du système immunitaire incl. 53 décès

24 114 Infections et infestations incl. 941 décès

9 314 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 146 décès

19 170 Enquêtes incl. 323 décès

5 675 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 178 décès

104 915 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 122 décès

528 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 43 décès

137 631 Troubles du système nerveux incl. 1 081 décès

719 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 24 décès

140 Problèmes de produit incl. 1 décès

13 659 Troubles psychiatriques incl. 130 décès

2 481 Troubles rénaux et urinaires incl. 157 décès

8 028 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

33 642 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 168 décès

36 970 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 87 décès

1 289 Circonstances sociales incl. 13 décès

564 Interventions chirurgicales et médicales incl. 25 décès

21 401 Troubles vasculaires incl. 404 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 5 460 décès et 212 474 blessures au 31/07/2021

3 901 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 49 décès

6 139 Troubles cardiaques incl. 599 décès

86 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 3 décès

2 699 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

165 Troubles endocriniens incl. 1 décès

3 330 Troubles oculaires incl. 13 décès

18 562 Troubles gastro-intestinaux incl. 200 décès

57 313 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 188 décès

345 Troubles hépatobiliaires incl. 20 décès

1 803 Troubles du système immunitaire incl. 9 décès

6 151 Infections et infestations incl. 332 décès

4 652 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 102 décès

4 289 Enquêtes dont 103 décès

2 105 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 125 décès

26 743 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 107 décès

252 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 27 décès

38 118 Troubles du système nerveux incl. 552 décès

432 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 5 décès

46 Problèmes liés au produit

4 224 Troubles psychiatriques incl. 90 décès

1 306 Troubles rénaux et urinaires incl. 85 décès

1 526 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

9 377 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 521 décès

11 300 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 45 décès

925 Circonstances sociales incl. 20 décès

700 Interventions chirurgicales et médicales incl. 55 décès

5 985 Troubles vasculaires incl. 207 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 4 534 décès et 923 749 blessés au 31/07/2021

10 912 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 184 décès

15 131 Troubles cardiaques incl. 523 décès

132 Troubles familiaux et génétiques congénitaux incl. 3 décès

10 643 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

415 Troubles endocriniens incl. 3 décès

16 108 Troubles oculaires incl. 18 décès

91 912 Troubles gastro-intestinaux incl. 229 décès

244 487 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 128 décès

729 Troubles hépatobiliaires incl. 41 décès

3 663 Troubles du système immunitaire incl. 18 décès

22 077 Infections et infestations incl. 284 décès

10.114 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 119 décès

20 068 Enquêtes incl. 105 décès

11 087 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 62 décès

140 986 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 63 décès

446 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 13 décès

194 032 Troubles du système nerveux incl. 727 décès

363 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 8 décès

135 Problèmes de produit incl. 1 décès

17 296 Troubles psychiatriques incl. 39 décès

3 324 Troubles rénaux et urinaires incl. 40 décès

11 369 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

31 980 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 534 décès

42 437 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 30 décès

1 093 Circonstances sociales incl. 7 décès

971 Interventions chirurgicales et médicales incl. 19 décès

21 839 Troubles vasculaires incl. 336 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 733 décès et 57 159 blessés au 31/07/2021

531 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 23 décès

867 Troubles cardiaques incl. 92 décès

21 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

346 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

24 Troubles endocriniens incl. 1 décès

705 Troubles oculaires incl. 3 décès

5 449 Troubles gastro-intestinaux incl. 27 décès

15 097 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 177 décès

78 Troubles hépatobiliaires incl. 7 décès

231 Troubles du système immunitaire incl. 5 décès

915 Infections et infestations incl. 21 décès

529 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 11 décès

2 936 Enquêtes incl. 51 décès

305 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 12 décès

9 614 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 18 décès

24 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 2 décès

12 240 Troubles du système nerveux incl. 90 décès

17 Grossesse, puerpéralité et affections périnatales incl. 1 décès

17 Problèmes liés au produit

659 Troubles psychiatriques incl. 8 décès

207 Troubles rénaux et urinaires incl. 9 décès

354 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

1 878 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 57 décès

1 602 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 2 décès

143 Circonstances sociales incl. 3 décès

468 Interventions chirurgicales et médicales incl. 30 décès

1 902 Troubles vasculaires incl. 81 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Traduction : MIRASTNEWS

Rumble – Il n’y a pas de seconde chance après que vous ayez pris la ou les injections expérimentales et que votre famille et vos amis vous pleurent à vos funérailles.

La fuite d’un accord Pfizer exige une protection contre la responsabilité CRIMINELLE

Source : Health Impact News

Est-ce que toutes ces manifestations de rue fonctionnent ?

Australie : police tyrannique ou y a-t-il autre chose ?

Il se peut qu’il ait déclaré qu’il « tirerait » sur la police. Peut-être que quelqu’un d’en bas pourra nous éclairer là-dessus

FORCER LE »VACCIN » SUR LES CITOYENS NON VACCINÉS EN PLEIN VERROUILLAGES – NOUVELLE STRATÉGIE D’ISOLEMENT FORCÉ POUR ABATTRE FACILEMENT LES GENS?

Les Australiens avertissent de ne pas s’engager dans des conversations

Si ce n’est pas incroyable, je ne sais pas ce que c’est. Tout cela fait partie de leur grand rituel « satanique » mondial pour dégrader et séparer les gens autant que possible. Et cette salope psychopathe, derrière son visage, adore chaque instant. Réfléchissez beaucoup.

Europe : La Dernière Bataille : https://www.bitchute.com/video/YDyz9eZKkSQv/

Revue n°1 de « Europa : The Last Battle » : https://www.bitchute.com/video/cMDUrF8PONrT/

‘Europa: The Last Battle’ Review #2: https://www.bitchute.com/video/qGnovzw5cYrp/

Notre raison d’être, notre destinée : https://www.bitchute.com/video/ak6275GK3MjZ/

Ils savent où vous trouver. D’abord les lettres puis les troupes. Hors de ce canapé, les gens.

https://discord.gg/hemV2Jsrwv

Si vous cherchez de l’aide et des idées, c’est un moyen de vous connecter aux gens. Nous sommes en train de reconstruire un grand projet de résistance nouvellement interdit.

ÉCHEC DU VACCIN ! Patients hospitalisés, mourants pour la plupart ENTIÈREMENT « VACCINÉS » !

Le Dr Jane Ruby a rejoint Stew Peters pour révéler que le « Delta Variant » n’est peut-être pas le tueur, mais que les « vaccins » sont probablement à l’origine du traumatisme traité dans les hôpitaux.

Si vous prenez l’injection empoisonnée, vous êtes condamnés, dit un médecin.

Source : Inconnue – Non donné par l’affiche originale

1 million de morts ou plus. Leurs cris sont réduits au silence par les médias. C’est un meurtre. C’est le GÉNOCIDE :

Un responsable de la santé de Biden dit qu' »il est temps d’imposer des exigences »

sur les Américains à se faire vacciner dans une annonce dystopique.

LES MENTEURS : Le Premier ministre belge surpris en train de simuler le vaccin. Il n’y a pas d’aiguille

Ils envoient les autres populations à l’abattoir et eux simulent, font semblant ou en prennent des faux. Heureusement ici il y a eu vigilance.

Le directeur du CDC surpris en train de mentir (Un vrai choc serait le CDC surpris en train de dire la vérité)

Source : Nouvelles de la graisse

1 million de morts ou plus. Leurs cris sont réduits au silence par les médias. C’est un meurtre. C’est le GÉNOCIDE :

Vaccination COVID des infirmières

Richard A Rothschild dépose une demande de brevet sur le test COVID-19 ….. De retour en 2015

Ils avaient prévu de nous assassiner depuis le début… vous voudrez peut-être télécharger cette vidéo. Ce brevet est effacé de la vue du public pendant que je tape ceci. Ils l’ont retiré de la plupart des endroits normaux où vous trouveriez ce brevet

Source : Guerrier de la liberté d’expression

ENCORE : LE CARTEL VACCINAL DU CDC EXPOSÉ. LA VÉRITÉ DE LA FDA ET D’ISRAËL ? MEURTRE POUR ARRÊTER ALT CURE & ROCK VIDÉO

Il s’agit d’une retransmission de l’épisode #37 de Conspiracy Theory News de Marz Theron : Le CDC est le support de propagande et le terrain de jeu privé de Gates. Biden et compagnie mentent également. La vérité a été divulguée par la FDA et Israël de partout ! Ils assassinent les personnes âgées et les enfants. Le Cartel Big Pharma divise le monde. Ils ont suicidé un grand médecin qui utilisait avec succès un traitement médical alternatif et sauvait des vies. Je montre une vidéo rock que j’ai faite il y a des années. J’ai de nouveau lancé un appel à l’action.

Contactez-moi pour un thé d’amélioration du système immunitaire Anti Spike Protein: theronmarz@yahoo.com

Les dernières choses qui peuvent arrêter la protéine de pointe sont les feuilles de pissenlit, l’aiguille/l’écorce de pin, l’anis étoilé, le moringa, la réglisse, le champignon chaga et le fenouil. Je les combine dans des sachets de thé. D’autres choses qui sont censées aider sont l’ivermectine, la quinine en capsules ou l’eau tonique ou maison. Natto et suppléments : Iode, zinc, CoQ10 et Quercétine ainsi que Carbone 60 et PQQ. MANGEZ BIO ! Parce que le poison au glyphosate est amplifié par les vaccins. Un régime riche en soufre (ne devenez pas trop fou), le jeûne et le sauna aident votre système immunitaire à se débarrasser de la merde avec laquelle ils essaient de nous tuer. Gardez vos niveaux C et D élevés; prenez du soleil !

LE TEST COV APPARAÎT ÊTRE UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION SELON LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES

documents d’exemption de vaccins assortis :

contaminants dans les écouvillonnages nasaux

https://rense.com/general96/hydrogel-lithium-photos.php

https://therealtruthnetworkcom.wordpress.com/2021/04/28/how-to-neutralize-mrna-vaxx-damage/

Les vaccins transformeront les gens en zombies à partir de 1995

Formulaire à donner à un employeur qui insiste sur le « vaccin »

