MASSIF! UNE FUITE DE DONNÉES DE LA FDA MONTRE DES EFFETS SECONDAIRES CONNUS DU VACCIN COVID + APPEL CITOYEN AUX FORCES ARMÉES POUR L’ARRESTATION DES CRIMINELS D’ÉTAT

3 août 2021

Le journal américain

MASSIF! UNE FUITE DE DONNÉES DE LA FDA MONTRE DES EFFETS SECONDAIRES CONNUS DU VACCIN COVID

RÉVÉLÉ : LE NHS AVAIT UN PLAN SECRET POUR EUTHANASIER LES PERSONNES ÂGÉES

The American journal

RÉVÉLÉ : LE NHS AVAIT UN PLAN SECRET POUR EUTHANASIER LES PERSONNES ÂGÉES

APPEL CITOYEN AUX FORCES ARMÉES POUR L’ARRESTATION DES CRIMINELS D’ÉTAT

Christian Cotten, psychosociologue, président de Politique de Vie et Consul du Sénat Souverain de Savoie pour Paris/IdF.

Paris, le 26 juillet 2021

En date du 12 juillet 2021, un représentant de la République Française a décidé de prendre des mesures coercitives à l’égard des peuples de France, aux fins d’imposer à chacun un passeport sanitaire et plusieurs injections d’un produit médical expérimental présenté comme obligatoire, tout particulièrement pour les professions médicales et nombre d’autres.

Jamais depuis 80 ans, les peuples de France n’ont été soumis à de telles violences ordonnées par les plus hautes autorités de l’État.

L’annonce du 12 juillet 2021, suivie du vote par le Parlement d’une loi discriminatoire de désignation à la vindicte populaire des « résistants – complotistes – antivaxx », sont constitutifs d’un véritable coup d’État mené par des individus qui présentent par ailleurs tous les signes de la perversion narcissique, que l’on rencontre si fréquemment chez les cocaïnomanes et les pédocriminels.

Oui, la guerre est ouverte, par agression de certaines élites sous contrôle de prédateurs financiers internationaux contre les populations des « inutiles sans dents qui ne sont rien », comme l’injecte le discours délirant des promoteurs du transhumanisme.

Lire la suite en pdf, dont liens de référence :

https://drive.google.com/file/d/1I4ZgNhmMbJixc1gnmkjpKgnpvLBrspf5/view

Merci des partages !

L’OBJECTIF DES VACCINATIONS EST LA MODIFICATION DE L’ADN

LES LUCIFÉRIENS ONT PARLÉ : L’’homme cesse d’être un homme pour devenir un cyborg.

Et après tout ça, on vient dire aux gens qu’ils sont fous et complotistes d’imaginer un tel monde !

LES GENS MEURENT DU VACCIN

Grève du personnel hospitalier de Lyon, écoutez bien ce qu’elle dit à propos de la situation actuelle et du produit injecté…

Et OUI un nombre TRÈS important de décès depuis le début !!!

18 000 recensés par les Hôpitaux !

Éteignez vos télés !!!

LES VARIANTS PROVIENNENT DES VACCINÉS

Échec vaccinal ! Patients hospitalisés, mourant pour la plupart entièrement « vaccinés » ! par Stew Peters Show

Stew Peters : http://StewPeters.tv

Dr Jane Ruby : https://DrJaneRuby.com

Archives de Stew Peters : https://earthnewspaper.com/?s=Stew+Peters

La majorité des « patients Covid » hospitalisés sont « vaccinés » Dr Jane Ruby lors de l’émission Stew Peters (10:12)

https://www.bitchute.com/video/4QAvi3zshBEf

Vaccins mortels ! Un ancien employé de Pfizer confirme le poison dans le ‘vaccin’ Covid par Stew Peters Show (25:14)

https://www.bitchute.com/video/dnVgJZsbPqIg

Dr. Peter McCullough, Avertissement urgent concernant les injections toxiques, « Une situation angoissante » par Stew Peters (25:30)

https://www.bitchute.com/video/qHTVnuCKOB6a

Archives du Dr Peter McCullough : https://earthnewspaper.com/?s=Dr.+Peter+McCullough

Dr. David Martin Just Ended Covid, Fauci, DOJ And Politicians by Stew Peters Show (52:19)

https://www.bitchute.com/video/WCV5ZkFF8k4e

Il n’y a pas de variante… Pas de roman… Pas de pandémie. Dr David Martin Avec le Dr Reiner Fuellmich (1:22:47)

https://www.bitchute.com/video/Ik7FKf9nmWYX

Archives du Dr David Martin : https://earthnewspaper.com/?s=Dr.+David+Martin

Le dossier Fauci/COVID-19

Ce document est préparé pour l’humanité

Par le Dr David E. Martin

Ce que les injections de COVID font à votre sang ! Le docteur publie d’horribles découvertes ! par Stew Peters Show (11:51)

https://www.bitchute.com/video/D00gE4e64BJ4

Le Dr Bryan Ardis expose Fauci ! Meurtre prémédité avec plusieurs cocktails pour « traitement » (34:02)

https://www.bitchute.com/video/7rq6KiJNno3r

Le salon Dr Ardis : https://www.thedrardisshow.com

Des scientifiques espagnols ont examiné le « vaccin » de Pfizer et ont découvert que c’était du poison par Stew Peters Show (15:37)

https://www.bitchute.com/video/d6zpqZkPMSLw

Le Dr Sherri Tenpenny dit toute la vérité avec des faits explosifs crachés sur Stew Peters Show (27:04)

https://www.bitchute.com/video/JZMpG31NRljC

Dr Sherri Tenpenny : https://www.drtenpenny.com

La mort de John McAfee n’est pas un « suicide », des preuves suggèrent un meurtre prémédité et des injections ! par Stew Peters Show (13:00)

https://www.bitchute.com/video/ucNuwlxpPKN8

DeAnna Lorraine : https://DeAnnaLorraine.com

Le Dr Carrie Madej dit toute la vérité sur les vaccins, « Il n’y a pas de bouton d’arrêt » par Stew Peters (22:17)

https://www.bitchute.com/video/nlaU9zmoDc48

Des fuites de documents de compagnies aériennes révèlent des détails horribles sur les pilotes «vaccinés» par Stew Peters Show (16:39)

https://www.bitchute.com/video/DJ5E0GbMvRwm

Stew Peters interviewe le Dr Jane Ruby, nombres VAERS limités, militaire bientôt requis pour se faire piquer (10:58)

https://www.bitchute.com/video/1VTpruO6YOYi

Stew Peters interviewe le Dr Jane Ruby, la magnétofection ajoutée aux injections pour forcer l’ARNm à travers le corps (11:40)

https://www.bitchute.com/video/EvmXRS5tYC1Q

Le pionnier de la technologie de l’ARNm, Luigi Warren, déclare que les personnes injectées peuvent éliminer la protéine de pointe (1:20)

https://www.bitchute.com/video/i9yRAaQZHNg6

EarthNewspaper.com

Toutes les nouvelles honnêtes à publier

Une douzaine ou plus d’articles, d’actualités et de vidéos, provenant de sources fiables, sont publiés quotidiennement.

Plus de 3 600 articles et vidéos ont été publiés et archivés.

Ces postes sont réalisés par jour et par mois ; et consultable dans plus de 1 000 catégories.

La section catégorie indique également le nombre de publications par catégorie.

https://EarthNewspaper.com

Avec plus de 1 500 publications, EarthNewwspaper.com possède la plus grande archive d’articles et de vidéos sur le coronavirus / COVID-19 en ligne.

https://earthnewspaper.com/index.php/category/coronavirus-covid-19

BitChute.com/EarthNewspaper

Abonnez-vous à notre chaîne vidéo gratuite

Plus de 2 850 vidéos téléchargées et de nombreuses nouvelles vidéos téléchargées quotidiennement.

Plus de 18 100 abonnés, soit une moyenne de 102 nouveaux abonnés par jour en juillet.

Plus de 6 350 000 vidéos vues, soit une moyenne de 50 430 vidéos vues par jour en juillet.

https://BitChute.com/EarthNewspaper

Gab.com/EarthNewspaper.com

Abonnez-vous à notre chaîne de médias sociaux Free Speech

Plus de 2 700 articles et vidéos postés, une douzaine ou plus de nouveautés par jour.

https://Gab.com/EarthNewspaper

Subscribestar.com/EarthNewspaper

Abonnez-vous et soutenez-nous aujourd’hui

https://SubscribeStar.com/EarthNewspaper

Mark John Robert David Elsis

Par Mark R. Elsis

https://MarkRElsis.com

Articles et autres créations

Par Mark R. Elsis

https://EarthNewspaper.com/ArticlesAndOtherCreationsByMarkRElsis

La famille et le cabinet juifs de Creepy Joe

Par Mark R. Elsis

https://EarthNewspaper.com/index.php/Creepy-Joes-Jewish-Family-And-Cabinet-by-Mark-R-Elsis

Merci d’avoir aidé à promouvoir et à soutenir EarthNewspaper.com, BitChute.com/EarthNewspaper et Gab.com/EarthNewspaper en vous abonnant et en vous connectant à eux, et en diffusant les nouvelles informatives, les vidéos et les articles qui sont publiés. Pour obtenir notre douzaine ou plus de publications quotidiennes pour votre site Web, utilisez notre flux RSS https://earthnewspaper.com/index.php/feed