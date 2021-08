Nous ne laisserons pas les grandes sociétés pharmaceutiques nous dicter, déclare le président mexicain après avoir rejeté le vaccin COVID pour les enfants + Le prochain verrouillage de Delta est CONÇU pour invoquer des manifestations à l’échelle nationale

Nous ne laisserons pas les grandes sociétés pharmaceutiques nous dicter, déclare le président mexicain après avoir rejeté le vaccin COVID pour les enfants

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré qu’il ne laisserait pas Big Pharma dicter au Mexique après avoir refusé d’acheter des vaccins Covid pour les enfants, jurant que le Mexique ne céderait pas aux pressions des entreprises pharmaceutiques.

Dans des propos tenus plus tôt cette semaine, le dirigeant mexicain a déclaré que son gouvernement attendait toujours que la communauté scientifique démontre les avantages de la vaccination des mineurs.

Jusqu’à ce que des preuves concluantes soient fournies, le Mexique refuserait d’acheter des vaccins pour enfants, a annoncé Obrador, ajoutant que les entreprises pharmaceutiques semblaient se concentrer davantage sur la réalisation de bénéfices que sur la nécessité d’assurer la nécessité médicale alors qu’elles engrangeaient des ventes record de vaccins Covid-19.

Il a également critiqué les plans des sociétés pharmaceutiques visant à introduire des injections de rappel de troisième, voire de quatrième dose, estimant que les injections pourraient être «superflues».

Récemment, une étude de Johns Hopkins a révélé qu’il n’y avait eu aucun décès par COVID-19 chez les enfants en bonne santé. Plutôt que de reconnaître la science, le Dr Makary dit que le CDC continue d’utiliser des « preuves fragiles » pour pousser le vaccin COVID sur les enfants.

Selon une autre série de nouvelles études, les décès dus au COVID sont «incroyablement rares» chez les enfants.

S’exprimant sur le même sujet, le sous-secrétaire à la Santé Hugo Lopez-Gatell a affirmé qu’il n’y avait « aucune preuve scientifique » montrant que le vaccin était « essentiel » pour les mineurs, étant donné le taux élevé de vaccination parmi la population adulte, Excélsior, le deuxième plus ancien quotidien de Mexico, signalé.

Largement ignorées par les médias internationaux, les remarques provocatrices d’Obrador sont devenues virales après qu’une vidéo sous-titrée en anglais de son discours a été partagée sur les réseaux sociaux.

Plusieurs commentaires ont salué les « cajones » du président mexicain pour avoir dénoncé la cupidité des Big Pharma. Pfizer, par exemple, a réalisé des bénéfices records et a récemment augmenté les estimations de ventes pour l’année complète de son vaccin à 45 milliards de dollars.

Les inquiétudes du président mexicain concernant les grandes sociétés pharmaceutiques sont très pertinentes au vu des récents assassinats de chefs d’État qui ont refusé de mettre en œuvre leurs politiques.

Jusqu’en juillet de cette année, Haïti était le seul pays de l’hémisphère occidental sans vaccins COVID-19. Ensuite, l’escouade colombienne formée aux États-Unis a assassiné le président haïtien Jovenel Moïse et, en quelques jours, Haïti a reçu la livraison de ses premières doses de vaccin et maintenant la vaccination bat son plein dans le pays.

L’année dernière, le président de la Biélorussie a exposé comment la Banque mondiale a forcé les gouvernements souverains à imposer des restrictions strictes pour l’aide aux coronavirus.

Depuis lors, la Biélorussie est devenue la cible des révolutions de couleur visant à renverser Loukachenko.

Une tentative similaire a été faite sur la Tanzanie. L’Union européenne a donné 27 millions d’euros à la Tanzanie pour imposer les mesures COVID-19 prescrites par l’OMS comme des confinements stricts, des masques et une vaccination de masse.

Le président tanzanien recommence.

L’UE a donné 27 millions d’euros à la Tanzanie pour imposer des mesures strictes contre le #COVID19. La Tanzanie a pris l’argent puis a déclaré le pays indemne de #coronavirus.

Cependant, la Tanzanie a pris l’argent, puis a déclaré le pays exempt de coronavirus. Cela a conduit les Européens à exprimer leur colère au Parlement.

Comme Loukachenko, même le président tanzanien a exposé les protocoles frauduleux de l’OMS sur la COVID-19.

Il a envoyé les échantillons de l’OMS d’une chèvre, d’une papaye et d’une caille pour des tests et tous sont devenus positifs pour COVID-19.

Sa mort soudaine a soulevé de nombreuses questions, notamment si le président tanzanien a été assassiné pour avoir dénoncé la plandémie COVID-19 en prenant des mesures controversées contre Big Pharma et l’OMS et leur campagne mondiale en faveur des vaccins.

Nos lecteurs se souviendront peut-être que l’année dernière, même le président de Madagascar a accusé l’OMS d’avoir offert un pot-de-vin de 20 millions de dollars pour empoisonner leur remède local COVID-19.

GreatGameIndia a préparé une liste d’assassinats COVID-19 – une liste de personnes engagées dans la recherche sur les coronavirus et les critiques de la plandémie tombant dans des circonstances mystérieuses.

Le prochain verrouillage de Delta est CONÇU pour invoquer des manifestations à l’échelle nationale afin qu’elles puissent être exploitées comme toile de fond d’un événement sous faux drapeau pour blâmer les «anti-vaccins»

Au cours des 12 prochains jours, plusieurs sources nous ont dit que le prétendant en chef Joe Biden annoncera un verrouillage à l’échelle nationale, blâmant frauduleusement la variante « delta » et les « anti-vaxxers » pour l’action trop zélée. Le verrouillage n’aura pas de date de fin spécifique, et il est susceptible de rencontrer une forte résistance de la part des États rouges, tandis que les États bleus seront effectivement transformés en États de police médicale avec une application brutale des mesures de verrouillage.

Plus important encore, le nouveau verrouillage sera perçu comme tellement excessif et totalitaire que des manifestations à l’échelle nationale commenceront bientôt.

Tout cela fait en fait partie du plan. La poussée de verrouillage est conçue pour provoquer un contrecoup, même parmi les gauchistes qui se joindront aux conservateurs pour descendre dans la rue pour protester contre la tyrannie médicale.

Cette toile de fond de manifestations à l’échelle nationale est le cadre dont l’État profond a besoin pour organiser un événement violent sous fausse bannière qui, m’a-t-on dit, ciblera très probablement un établissement médical ou un groupe médical quelconque. Le FBI exécutera bien sûr cela tout comme il a dirigé l’« enlèvement » de Whitmer dans le Michigan ainsi que l’opération sous faux drapeau « siège de la capitale » du 6 janvier. Presque tous les actes de terrorisme en Amérique au cours des deux dernières décennies ont été complotés et dirigés par le FBI corrompu, et il ne fait aucun doute qu’ils planifient une nouvelle comédie théâtrale pour blâmer les soi-disant «anti-vaxxers».

Les criminels Covid créent désespérément une nouvelle crise pour dissimuler leurs crimes précédents

Les criminels des marais qui ont dirigé toute cette plandémie de Covid deviennent désespérés, voyez-vous, et ils doivent créer une nouvelle crise pour essayer de prendre encore plus de pouvoir. Voici comment ce plan fonctionnera, selon plusieurs sources :

Étape 1) Biden annonce un verrouillage national et excessif.

Étape 2) Les Américains réagissent contre la tyrannie médicale et descendent dans la rue pour manifester pacifiquement.

Étape 3) Le régime criminel de Biden exploite le chaos des manifestations pour organiser une violente attaque sous fausse bannière contre un établissement médical afin que le blâme puisse être imputé aux propriétaires d’armes qui sont également « anti-vaccins ».

Étape 4) CNN utilise les images mises en scène, affirmant que les anti-vaccins sont des terroristes. L’ensemble des médias saute sur le récit conçu pour attiser l’hystérie de masse et la haine contre les non vaccinés. Cela divise encore plus l’Amérique tandis que les médias attisent les émotions à des niveaux insensés.

Étape 5) Biden utilise l’hystérie émotionnelle pour publier un décret interdisant toute possession d’armes à feu par des civils. Oui, c’est illégal et inconstitutionnel, mais il va essayer. De nombreux États rouges dénonceront l’effort, ce qui accélérera l’éclatement des États-Unis d’Amérique, car les États rouges se rendront compte qu’ils ne peuvent plus soutenir une cabale criminelle des marais qui ne reconnaît aucune limite au pouvoir du gouvernement.

Étape 6) Biden lance des équipes de «force de frappe» porte-à-porte, désormais lourdement armées après le théâtre sous faux drapeau, pour vacciner de force les personnes sous la menace d’une arme et confisquer leurs armes à feu.

La guerre sans merci contre le peuple américain commence ainsi. Exécutions massives dans les rues d’Amérique. Une effusion de sang à une échelle jamais vue auparavant. Les troupes militaires américaines se sont retournées contre des civils et des médecins innocents qui ont promu la vitamine D au lieu d’injections de protéines de pointe toxiques.

Tout arrive, et les premières étapes ne sont plus qu’à deux semaines (ou moins).

Mes conseils pour manifester pacifiquement

Comme je l’explique dans mon podcast ci-dessous, voici ce que je vous suggère de garder à l’esprit lorsque vous vous joignez aux manifestations pacifiques contre la tyrannie médicale :

N’apportez JAMAIS d’armes à une manifestation. Pas même du gaz poivré. Si vous apportez des armes, vous pourriez vous retrouver piégé dans un autre complot terroriste sous fausse bannière du FBI. NE PAS pénétrer dans un bâtiment, y compris un hôpital ou une clinique. C’est ainsi qu’ils ont arrêté des manifestants innocents et pacifiques le 6 janvier. 3. FILMEZ TOUT et soyez prêt à cacher rapidement votre carte micro SD afin que le FBI corrompu ne puisse pas la confisquer après avoir réussi son événement sous faux drapeau. Cela signifie se préparer à l’avance à cacher les cartes micro SD dans votre soutien-gorge, vos chaussures, vos sous-vêtements, vos cheveux ou même d’autres orifices corporels, si vous l’osez. Puisque l’Amérique est en train de devenir la Corée du Nord, les honnêtes Américains doivent désormais recourir aux mêmes techniques de liberté que celles utilisées par les citoyens nord-coréens dissidents qui doivent faire passer en contrebande des vidéos montrant la corruption et la criminalité du régime. 4. ATTENTION aux efforts d’individus ou de tout groupe pour vous pousser à des actions agressives de quelque nature que ce soit. Le FBI dirigera évidemment des agents provocateurs qui essaieront de convaincre les gens de faire des choses scandaleuses, et les caméras de CNN attendront pour vous filmer et détruire votre vie. 5. EN CAS DE DOUTE, restez dehors. Ne vous laissez pas entraîner dans une situation qui semble louche ou incontrôlable. N’entrez pas dans les bâtiments ou les propriétés privées. Faites même attention à ce que vous dites verbalement car il y a des appareils d’enregistrement audio tout autour de vous. En déclarant simplement à voix haute quelque chose comme « Nous devrions faire irruption là-bas ! » vous pouvez être accusé de terrorisme sous le nouveau régime Biden et son DOJ corrompu.

N’oubliez pas non plus que nous, le peuple, n’allons pas gagner cette guerre par un conflit cinétique. Nous allons gagner en exposant la criminalité du régime, et cela signifie tirer avec des caméras, pas avec des fusils. Utilisez les plateformes vidéo disponibles aujourd’hui pour publier vos vidéos et exposer le régime. Les séquences vidéo sont votre plus grande « arme » contre un gouvernement criminel illégitime qui arme maintenant l’hystérie Covid contre le peuple américain.

Apprenez-en plus dans le podcast ultra-important Situation Update d’aujourd’hui :

A noter également aujourd’hui : Message urgent aux personnes récemment vaccinées contre la pilule rouge : Vous pouvez toujours vous SAUVER !

Mike Adams

La première autopsie d’une personne décédée vaccinée contre la Covid contient des protéines de pointe dans chaque organe corporel

Des chercheurs allemands ont mené la toute première étude post mortem au monde sur un cadavre qui, avant sa mort, avait été « vacciné » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou américain, français, britannique et alliés (Covid-19) – MIRASTNEWS]. Ils ont découvert que chaque organe du corps de la personne maintenant décédée était devenu infesté de protéines de pointe en raison du vaccin.

Environ un mois avant sa mort, l’homme de 86 ans avait reçu sa première dose d’un vaccin contre la grippe Fauci. Il a ensuite été infecté par des germes chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] et a dû être transporté d’urgence dans un hôpital voisin pour y être soigné.

Mais il était déjà trop tard. Le corps de l’homme a été dépassé par les protéines de pointe du vaccin Trump qui ont mangé ses organes vitaux et l’ont laissé pour mort. Selon certaines informations, l’homme avait reçu un « vaccin à ARN BNT162b2 à base de nanoparticules lipidiques et modifié par des nucléosides à une dose de 30 µg ».

« Ce jour-là et au cours des 2 semaines suivantes, il ne présentait aucun symptôme clinique », lit-on dans un article sur le cas publié dans l’International Journal of Infectious Diseases.

« Le jour 18, il a été admis à l’hôpital pour une aggravation de la diarrhée. Comme il ne présentait aucun signe clinique de COVID-19, l’isolement dans un cadre spécifique n’a pas eu lieu. Les tests de laboratoire ont révélé une anémie hypochrome et une augmentation des taux sériques de créatinine. Le test d’antigène et la réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour le SRAS-CoV-2 étaient négatifs. »

Au jour 25, l’homme a finalement été testé « positif » pour les germes chinois

Il a fallu attendre le 25e jour pour que l’homme soit finalement testé « positif » pour la grippe Fauci. Un jour plus tard, il est décédé à l’hôpital d’une insuffisance rénale et respiratoire causée par le vaccin.

Les chercheurs ont découvert plus tard que tout le corps du patient était envahi par des charges élevées d’ARN viral, également connues sous le nom de protéines de pointe induites par le vaccin. L’homme a clairement été tué par le vaccin.

« En résumé, les résultats de notre étude de cas d’autopsie chez un patient ayant reçu un vaccin à ARNm confirment l’opinion selon laquelle l’immunogénicité peut déjà être induite par la première dose de vaccination contre le SRAS-CoV-2, alors que l’immunité stérile n’est pas suffisamment développée », a conclu l’étude.

Bien qu’il ait été découvert que l’injection létale déclenchait une réponse immunitaire à l’intérieur du corps de l’homme, elle n’a absolument rien fait pour arrêter la propagation du virus ou des protéines de pointe qui ont provoqué la défaillance de ses organes.

Ce que tout cela montre, bien sûr, c’est que les vaccins Trump font plus de mal que de bien – s’ils font du bien. Ils semblent également accélérer la propagation du virus chinois et de ses maladies associées.

C’est pourquoi nous exhortons nos lecteurs à simplement dire non aux injections expérimentales de drogues du gouvernement. Il n’est tout simplement pas nécessaire que quiconque prenne ces injections à moins qu’il n’ait une sorte de désir de mort, auquel cas des lignes d’aide au suicide sont disponibles pour les dissuader de se suicider avec les injections mortelles de Fauci.

« Malheureusement, après quelques mois, la vérité sera révélée, et alors ceux qui ont pris les coups deviendront les parias de la société! » a écrit un commentateur à Infowars. « N’oubliez pas que toute cette affaire de faux vaccins viole chaque article du Code de Nuremberg, que les États-Unis ont adopté il y a des décennies. »

« Ce qui est incroyable dans tout cela, c’est que les inventeurs du médicament, ni les fabricants ne sont responsables de toute conséquence indésirable liée à leurs vaccins Covid-19, car ils ont été créés en vertu d’une déclaration d’urgence et considérés à l’abri de toute irrégularité, car leur intention était pour sauver l’humanité », a noté un autre, suggérant que ce format consistant à pousser les masses de drogues mortelles et sans responsabilité fait partie de la « nouvelle normalité ».

« Semble familier? Habituez-vous-y car l’intention couvre une multitude de péchés.

Les dernières nouvelles et informations sur la tromperie du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou américain, français, britannique et alliés (Covid-19) – MIRASTNEWS] peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Le CDC vient d’admettre que 74% des personnes infectées dans l’épidémie de Covid du Massachusetts étaient « complètement vaccinées »

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié un nouveau rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité montrant que trois personnes sur quatre infectées lors de la récente épidémie de « variante delta » du coronavirus de Wuhan (Covid-19) dans le Massachusetts avaient déjà été « entièrement vaccinés » avec un « vaccin » contre la grippe Fauci.

Sur les 469 « cas » de virus chinois identifiés dans le comté de Barnstable, 346, ou 74 %, se sont produits chez des « personnes entièrement vaccinées… reçu une dose unique de vaccin Janssen [Johnson & Johnson] [au moins] 14 jours avant l’exposition.

Selon le CDC, le séquençage génomique d’échantillons prélevés sur 133 patients a révélé la présence de B.1.617.2, que le gouvernement appelle « delta » même s’il refuse d’expliquer comment et quand le protocole de test pour « Delta » a été développé.

« Dans l’ensemble, 274 (79%) patients vaccinés avec une infection percée étaient symptomatiques », a déclaré le CDC à propos de l’épidémie. « Parmi les cinq patients COVID-19 qui ont été hospitalisés, quatre ont été entièrement vaccinés ; aucun décès n’a été signalé.

Le CDC admet avoir utilisé des tests PCR frauduleux pour identifier les cas « Delta »

Le CDC a révélé qu’il utilisait des valeurs de seuil de cycle (Ct) frauduleuses en temps réel pour la transcription inverse et la réaction en chaîne par polymérase (RT-PCR) pour établir ses diagnostics positifs pour les patients « delta » qu’il a identifiés.

Non seulement les tests PCR sont frauduleux, générant des faux positifs, en particulier lorsqu’ils sont poussés à un niveau élevé comme ils l’ont été tout au long de 2020, mais ils ont également été conçus et calibrés pour identifier la grippe commune, et non le virus chinois.

Ce que beaucoup de gens testent « positif » pour, en réalité, c’est juste la grippe saisonnière ordinaire. C’est pourquoi il n’y a pas eu de saison grippale en 2020, bien sûr, car tout le monde était positif aux germes chinois.

Malgré cela, le gouvernement continue de faire peur à propos de la «variante delta», accusant les non vaccinés de sa propagation continue parmi les vaccinés.

« La variante Delta du SARS-CoV-2 est hautement transmissible ; la vaccination est la stratégie la plus importante pour prévenir les maladies graves et les décès », soutient le CDC.

CDC : La seule façon de survivre au « Delta » est d’arrêter de vivre

Selon le gouvernement, les vaccins ne suffisent pas. Les personnes vaccinées doivent également porter un masque à l’intérieur en tout temps si elles espèrent « aplatir la courbe ». Le masquage à l’intérieur « indépendamment du statut vaccinal » est la dernière recommandation de Fauci et de ses amis.

Le CDC essaie également d’effrayer les Américains pour qu’ils évitent d’autres êtres humains cet été en évitant les barbecues et en restant à l’écart des grands événements. Vivre contribue à la « propagation » de la grippe de Wuhan, soutient le CDC, donc les gens doivent arrêter de vivre pour rester « en sécurité ».

Si les Américains refusent de le faire eux-mêmes, le CDC recommande que les juridictions locales imposent de nouvelles mesures de verrouillage pour garder tout le monde aussi misérable que possible. Faire cela aidera à «aplatir la courbe», explique le CDC.

Gardez à l’esprit que le CDC a également admis que le test PCR est incapable d’identifier la présence de virus infectieux ou de tout agent causal des symptômes cliniques. Il peut être ajusté pour produire à peu près tous les résultats souhaités par le gouvernement, y compris de nouvelles «variantes» pour lesquelles il peut inciter le public à se faire piquer et à porter des masques.

« Les performances de ce test n’ont pas été établies pour le dépistage du sang ou des produits sanguins pour la présence de 2019-nCoV », lit-on à la page 38 d’un document de la FDA sur le test PCR. « Ce test ne peut pas exclure les maladies causées par d’autres agents pathogènes bactériens ou viraux. »

« Et tous les blocages, masques, mandats, » vaccins « , etc. étaient basés sur le nombre de faux cas positifs de PCR », a écrit l’un de nos commentateurs. « Il n’y a eu fondamentalement pas de pandémie. »

Les dernières nouvelles sur les mensonges du gouvernement sur le virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

