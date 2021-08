Le rédacteur en chef du plus grand journal allemand s’excuse pour la couverture médiatique COVID motivée par la peur

Le rédacteur en chef du plus grand journal allemand Bild s’est excusé pour la couverture médiatique de COVID par la peur du média, en particulier auprès des enfants à qui on a dit « qu’ils allaient assassiner leur grand-mère ».

Le rédacteur en chef du meilleur journal allemand s’excuse pour la couverture COVID motivée par la peur

Dans un discours prononcé devant la caméra, Julian Reichelt s’est excusé pour la couverture de Bild qui était « comme du poison » et « vous a fait sentir que vous étiez un danger mortel pour la société ».

Reichelt a dirigé son principal sentiment vers les enfants qui ont été terrorisés par la couverture médiatique alarmiste qui a fait monter en flèche la dépression et les suicides d’enfants à travers le monde.

« Aux millions d’enfants de ce pays dont notre société est responsable, je veux exprimer ici ce que ni notre gouvernement ni notre chancelier n’osent vous dire. Nous vous demandons de nous pardonner », a-t-il déclaré.

« Pardonnez-nous pour cette politique qui, depuis un an et demi, vous a fait des victimes de violence, d’abandon, d’isolement et de solitude. »

« Nous avons persuadé nos enfants qu’ils allaient assassiner leur grand-mère s’ils osaient être ce qu’ils sont, des enfants. Ou s’ils rencontraient leurs amis. Rien de tout cela n’a été prouvé scientifiquement.

Julian Reichelt, rédacteur en chef de @BILD – l’un des plus grands journaux d’Allemagne, s’est excusé auprès des enfants allemands pour la couverture COVID-19 dans son journal qui en a fait des « victimes de négligence, d’isolement et de solitude ».

Lisez les sous-titres. pic.twitter.com/hn0B0u5H3E

– Amy Tarkanian (@MrsT106) 2 août 2021

« Lorsqu’un État vole les droits d’un enfant, il doit prouver qu’en agissant ainsi il le protège contre un danger concret et imminent. Cette preuve n’a jamais été fournie. Elle a été remplacée par une propagande présentant l’enfant comme un vecteur de la pandémie.

Reichelt a noté à quel point les voix modérées qui ont tenté d’offrir des perspectives plus calmes sur la pandémie « n’ont jamais été invitées à la table des experts » et a exhorté les téléspectateurs « à ne pas croire à ce mensonge », lorsqu’ils sont confrontés aux proclamations alarmistes du gouvernement.

Le journaliste a appelé les autorités à ouvrir des écoles et des salles de sport au lieu de bureaux de vote, avertissant que ceux qui ont imposé des mesures de confinement brutales, « auront sur leur conscience et laisseront dans les livres d’histoire, une multitude d’âmes innocentes ».

Bild a un tirage quotidien de 1,24 million d’exemplaires et est le journal le plus vendu en Europe, ajoutant encore plus de poids à cette histoire.

Plus tôt, YouTube a également été condamné à une amende de 100 000 euros par le tribunal régional supérieur allemand de Dresde après avoir supprimé à tort la vidéo d’un utilisateur qui montrait des manifestations massives de verrouillage de la pandémie en Suisse – puis n’a pas réussi à rétablir la vidéo « immédiatement » après que le tribunal lui a ordonné de le faire le 20 avril.

Comme on le sait maintenant, selon de nombreux échanges de courriels obtenus par un groupe d’avocats dans le cadre d’un différend juridique, le ministère allemand de l’Intérieur a engagé des scientifiques pour développer un faux modèle de coronavirus afin de justifier un verrouillage strict.

Ce sont également les scientifiques allemands qui ont découvert le processus exact en 2 étapes selon lequel le vaccin COVID-19 provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Les scientifiques ont découvert comment les parties cassées des vaccins COVID-19 Johnson & Johnson et AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde mutent pour déclencher des caillots sanguins chez les receveurs. Les scientifiques disent que le vaccin est envoyé dans le noyau cellulaire au lieu du liquide environnant, où des parties de celui-ci se brisent et créent des versions mutées d’eux-mêmes. Les versions mutées pénètrent ensuite dans le corps et déclenchent les caillots sanguins.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Un homme de 22 ans décède neuf heures après le vaccin C0VID-19

Source : Fat News

Lab-NOUS POUVONS TESTER UNIQUEMENT POUR COVID PAS POUR LES VARIANTES-comment savent-ils qu’il y a une « surtension » de variante Delta ?

Le JOURNO-TERRORISME frappe à nouveau : des menaces extrêmes et des tactiques de chasse aux sorcières obligent le Dr Mercola à fermer TOUT son site Web, effaçant 25 ans d’articles sur la nutrition et le bien-être

Les laquais des médias de Big Pharma – les « journo-terroristes » – ont de nouveau frappé, déclenchant cette fois une vague de menaces de mort et de vitriol contre le Dr Joseph Mercola de Mercola.com, qui vient d’annoncer qu’il a été contraint de supprimer l’intégralité de son site Web d’articles et entretiens. Son travail représente 25 ans de recherche et d’écriture sur la nutrition, le bien-être, la prévention des maladies et l’immunité naturelle, et la suppression de son site est sans aucun doute célébrée par les criminels financés par l’industrie pharmaceutique qui conspirent avec Big Tech et la Maison Blanche pour cibler et détruire les éducateurs les plus influents sur la nutrition et le bien-être.

Ce n’est rien de moins qu’une guerre contre l’humanité, le tout justifié sous couvert de « Covid », une fausse plandémie qui est tellement fausse, aucun laboratoire en Amérique ne peut encore produire un standard de matériau de référence isolé de particules virales Covid-19 dont il est prouvé qu’il rend malade. L’ensemble est une imposture délibérée, conçue pour promouvoir des vaccins toxiques et un programme de dépeuplement mondial pour l’extermination à l’échelle planétaire de milliards d’êtres humains [- selon nos calculs au moins 7,3 milliards de personnes puisqu’il est prévu d’en conserver dans les rangs des eugénistes mondialistes et leurs esclaves choisis environ 500 millions – MIRASTNEWS]. Mais pour mener à bien cette extermination de masse, ils ne peuvent pas avoir des gens comme le Dr Mercola qui enseignent au public la vitamine D ou l’ivermectim, par exemple, car l’immunité naturelle est relativement facile à renforcer avec une simple nutrition. (Et Covid-19 ne tue presque personne à lui seul, c’est pourquoi Cuomo a dû utiliser le meurtre médical assisté par ventilateur pour augmenter les statistiques de décès à New York.)

Les « journalistes » des médias mainstream (traditionnels) lancent des campagnes de haine diffamatoires conçues pour provoquer la violence contre les médecins et les éducateurs en santé naturelle

Sous couvert de Covid, de nombreux soi-disant «journalistes» d’aujourd’hui sont devenus des terroristes, menant des campagnes motivées par la haine contre des individus ciblés – la «douzaine sale» – qui impliquent de menacer leurs employés et les membres de leur famille. Leur objectif est simple : intimider et détruire tous ceux qui font obstacle au programme mondial de dépopulation vaccinale. Aucun humain ne doit être laissé non vacciné à court terme, ou laissé en vie à long terme, pensent-ils. À une époque où « l’intimidation en ligne » est censée être un crime condamné par tous, le NYT, le Washington Post, CNN, NBC News et d’autres médias financés par l’industrie pharmaceutique sont devenus les intimidateurs les plus scandaleux et agressifs de tous, publiant un implacable barrage d’articles diffamatoires faux et mensongers qui sont clairement conçus pour attiser la haine et la violence irrationnelles contre leurs cibles visées telles que le Dr Mercola.

Si le FBI ou le DOJ voulaient vraiment enquêter sur le terrorisme domestique réel en Amérique, ils devraient commencer par enquêter sur NBC News, le NYT et d’autres organisations de journalisme terroriste qui attisent sciemment la haine et les menaces de violence contre des éducateurs en santé comme les Bollingers ou Sayer. Ji, Del Bigtree et RFK, Jr. Pourtant, il n’y aura pas de telles enquêtes pour la raison évidente : le régime Biden est une dictature médicale contrôlée par les [grandes firmes – MIRASTNEWS] pharmaceutiques et un syndicat de racket criminel / crime organisé qui blanchit de l’argent par le biais de paiements Covid (pour les vaccins, l’argent de relance, etc.) pour payer les principaux donateurs pharmaceutiques qui soutiennent également les propagandistes des médias avec l’argent publicitaire de Big Pharma. C’est tout une raquette.

Les menaces contre le Dr Mercola sont si intenses qu’il a maintenant été contraint de supprimer l’intégralité de son site Web de contenu, couvrant 25 ans d’articles et d’interviews, dont beaucoup sont largement cités par d’autres éditeurs en raison de la vérification méticuleuse des faits utilisée par Mercola.com. Le Dr Mercola est presque obsédé par l’exactitude, et ses articles sont extrêmement bien documentés et cités, contrairement aux « journalistes » des médias proxénètes qui se contentent de lire les téléprompteurs et de répéter la propagande pro-pharma qui leur est présentée un jour donné.

Les médias grand public fonctionnent désormais comme la branche de propagande autoritaire de Big Pharma. Pire encore, ils mènent des opérations de « chapeau noir » pour attaquer, salir, diffamer et déformer toute personne qui n’acceptera pas leurs mensonges et leur propagande anti-humains et anti-américains. Nous vivons maintenant sous une dictature médicale en Amérique, le maire de New York déclarant maintenant que les personnes non vaccinées sont une nouvelle sous-classe d’humains qui se verront refuser l’accès aux restaurants, aux gymnases et aux bars, les épiceries bientôt bientôt poursuivre.

Je pensais que l’Amérique avait déjà décidé en tant que nation que déclarer un groupe de personnes comme une classe sous-humaine de dégénérés était moralement répréhensible, mais les non vaccinés sont maintenant devenus la nouvelle classe américaine de sous-humains boudés, avec des gouverneurs, des maires et même le président encourage maintenant ouvertement le sectarisme et la discrimination en fonction de qui vous êtes.

Les passeports pour les vaccins sont les nouveaux « papiers d’esclaves », a averti le maire démocrate de Boston, une femme noire qui met maintenant en garde contre ce qui se passe dans la société lorsqu’un groupe de personnes exige la ségrégation et le refus de services sur la base d’un attribut de division.

En Amérique d’aujourd’hui, grâce au mal illimité de la dictature médicale actuellement au pouvoir, les personnes qui choisissent de s’appuyer sur l’immunité naturelle seront discriminées et se verront refuser l’accès aux services de base tandis que celles qui tentent d’éduquer le public sur la nutrition et le bien-être seront diabolisées, vilipendé et probablement bientôt attaqué par des foules furieuses et hystériques poussées dans un état de colère intense par les médias journo-terroristes. En savoir plus sur tout cela sur MedicalFascism.news.

C’est allé trop loin. Tous ceux qui poussent ces attaques de discrimination, de fanatisme et de campagne de haine contre les éducateurs en nutrition doivent être arrêtés et inculpés pour leur propre rôle dans ces crimes coordonnés contre l’humanité.

Et le Dr Mercola devrait poursuivre le NYT pour 1 milliard de dollars de dommages et intérêts pour leur fausse campagne de diffamation contre lui.

Découvrez le reste de l’histoire dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui :

Brighteon.com/a3a12311-b36f-453b-9eeb-eeedaac6bb68

Écoutez un nouveau podcast Situation Update chaque jour de la semaine à :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Enlevez leur têtes

SOURCE DU MIROIR :

Spacebusters : https://odysee.com/@spacebusters:c9

https://odysee.com/@spacebusters:c9/Off-with-their-heads-:0

Quelle est la punition du génocide?

Tous droits réservés, nous nous réservons tous les droits

INVITE https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0 🔔🔔🔔

NOUVEAU !! – Il n’y a pas de variante… pas de nouveauté… pas de pandémie. Dr David Martin avec Reiner Fuellmich 📣

Flyers au format PDF, liens vers la vidéo source :

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/fuellmich-with-qr-code:a

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/fuellmich-with-qr-code-multi:9

Témoignages des travailleurs de première ligne et rapports des VAER 16 MAI 2021 – [PDF DOC] VEUILLEZ PARTAGER LOIN ET LARGE !!! 📣

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Frontline-Workers-Testimonies_News-Reports_VAERS-data_11APR2021:e

Le polyéthylène glycol comme cause d’anaphylaxie [ingrédient dans les injections de COVID !] – PDF DOC

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/s13223-016-0172-7:f

Preuve d’un lien entre COVID-19 et l’exposition aux rayonnements de radiofréquences des télécommunications sans fil [PDF DOC]

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/Rubik-Brown-COVID-19-and-RFR-SUBMITTED:f

Vaccins à base d’ARN COVID-19 et risque de maladie à prions – PDF DOC

https://odysee.com/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503(2):b

https://en.wikipedia.org/wiki/SM-102

https://www.medicdebate.org/en/node/2080

https://leegarrett-thetruth.co.uk/pdf-print-outsNone

Ferromagnétique accordable à température ambiante utilisant un nanocomposite d’oxyde de fer et d’oxyde de graphène

Les gouvernements occidentaux exploitent COVID comme excuse pour la tyrannie alors que l’Australie mobilise des troupes pour faire respecter le verrouillage du virus

Autant les dirigeants occidentaux aiment châtier les gouvernements tyranniques comme la Chine, la Corée du Nord, Cuba et l’Iran, autant ils ratent rarement une chance d’imposer leur propre volonté à leur peuple lorsqu’ils en ont l’opportunité.

Et la pandémie de COVID-19 leur a fourni de nombreuses opportunités, surtout maintenant que, soudainement, une nouvelle variante, Delta, est apparue de nulle part.

Aux États-Unis, le régime Biden utilise les nouvelles souches pour imposer de nouvelles exigences en matière de port de masque, des vaccinations obligatoires pour la main-d’œuvre massive du gouvernement et cherche à imposer sa volonté aux États qui ne veulent pas suivre la ligne.

En Europe, les dirigeants font la même chose, sauf qu’ils ajoutent des passeports vaccinaux à leur liste de mandats, alors même que des millions de personnes repoussent et descendent dans les rues de tout le continent pour protester.

Pendant ce temps, le gouvernement australien va encore plus loin : Canberra fait appel à l’armée australienne pour aider à l’application d’un autre verrouillage, même si cette nouvelle souche peut rendre malade mais ne tue pas comme la souche originale du virus l’a fait.

Reuters a rapporté :

L’armée australienne aidera à imposer un verrouillage à Sydney après que la ville de 6 millions d’habitants a enregistré jeudi une augmentation quotidienne record des cas de COVID-19 et que les autorités de l’État ont déclaré que l’épidémie allait probablement s’aggraver.

Le verrouillage de la plus grande ville d’Australie a accru la pression sur le Premier ministre Scott Morrison, qui est désormais à la traîne dans les sondages d’opinion, et a accru la crainte que l’économie australienne de 2 000 milliards de dollars australiens (1 500 milliards de dollars) ne sombre dans la récession.

Malgré un verrouillage prolongé à Sydney depuis une épidémie de la variante hautement infectieuse du Delta, 239 nouveaux cas de coronavirus acquis localement ont été enregistrés dans la ville sur une période de 24 heures, la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la pandémie.

« Nous ne pouvons que supposer que les choses vont probablement empirer avant de s’améliorer étant donné la quantité de personnes infectieuses dans la communauté », a déclaré Gladys Berejiklian, première ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale.

C’est compris? La situation ne s’est pas encore détériorée à un point grave aux Pays-Bas, mais dans l’hypothèse qu’elle pourrait/peut-être/pourrait, un verrouillage imposé par l’armée a été imposé.

La Chine, la Corée du Nord et l’Iran ne sont-ils pas les pays qui utilisent leurs armées pour faire respecter les décrets de leurs dirigeants tyranniques ?

« Avec peu de signes de restrictions réduisant les infections, Berejiklian a déclaré que de nouvelles restrictions seraient imposées dans les régions sud-ouest et ouest de Sydney où se trouvent la majorité des cas de COVID-19 », a rapporté Reuters, ajoutant ce détail choquant: « Les résidents y seront être obligés de porter des masques à l’extérieur et de rester à moins de cinq km (trois miles) de leur domicile. »

Les masques et les blocages et la «distanciation sociale» n’ont pas aidé à «infléchir la courbe» de l’épidémie initiale car les virus vont devenir des virus. Pourquoi, alors, ces nouvelles mesures qui tuent l’économie résoudraient-elles le problème et mettraient-elles fin à la propagation ?

Ils ne le seront bien sûr pas en Australie, en Europe ou aux États-Unis.

Mais cela n’a pas d’importance dans l’AussieLand ; voici l’armée.

« Le personnel sera déployé vendredi, a déclaré le ministre de la Défense Peter Dutton, et commencera à aider la police à assurer le respect des restrictions la semaine prochaine », a rapporté Reuters.

« Avec une augmentation des activités d’application de la loi au cours de la semaine à venir, j’ai maintenant fait une demande formelle au Premier ministre pour que le personnel (des forces de défense australiennes) aide à cette opération », a déclaré le commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud, Mick Fuller, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters.

Déjà touchés par l’inflation et les disparités économiques grâce aux précédents blocages prolongés, les propriétaires d’entreprises et les travailleurs australiens sont sur le point d’être frappés par une double dose de difficultés financières et par une souche de virus moins mortelle que la première souche.

Mais nous n’avons pas d’autoritarisme en Occident. Seulement ne croyez pas vos yeux menteurs.

Les sources comprennent :

Reuters.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News