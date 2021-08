Les dénonciateurs admettent que le NY Times a tué l’histoire sur les origines de COVID-19 étant donné que les principaux médias ont ignoré le rapport explosif du GOP confirmant la théorie des fuites de laboratoire en Chine

Nos fondateurs ont créé une presse libre protégée de l’ingérence et du contrôle du gouvernement central parce qu’ils voulaient que les citoyens de la nouvelle nation soient à jamais pleinement informés des problèmes qui les concernent.

Cela signifiait généralement que la presse libre protégée par la Constitution demanderait des comptes aux puissants du gouvernement.

Le concept a fonctionné pendant un certain temps, mais aujourd’hui, nos « médias mainstream » ont depuis longtemps oublié leur rôle fondateur et se comportent plutôt comme les médias du roi George, rapportant d’une manière qui protège le régime ainsi que l’appareil d’État profond qui le sous-tend.

Dernier exemple en date : le New York Times.

Deux dénonciateurs du New York Times ont déclaré au Spectator que les rédacteurs en chef du «papier de référence» ont intentionnellement tué toute histoire qui cherchait à découvrir la véritable origine du virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 [Coronavirus Desease 2019 = Maladie à Coronavirus de 2019], car les premiers rapports vus par les connaisseurs indiquaient fortement qu’il avait fui d’un laboratoire à Wuhan, en Chine, ce qui signifie qu’il a été fabriqué et ne s’est pas produit naturellement dans la nature, comme on l’a dit au monde. Vu sous un autre angle, le Times est devenu un organe de propagande du Parti communiste chinois parce que sa rédaction s’aligne manifestement plus sur ce régime autoritaire qu’avec notre propre président de l’époque, Donald Trump, qui a suggéré la théorie des fuites de laboratoire très tôt dans le pandémie.

« Au début de 2020, j’ai suggéré à un rédacteur en chef du journal d’enquêter sur les origines de COVID-19 », a déclaré la source à l’écrivain Spectator Dominic Green.

« On m’a dit qu’il était dangereux de publier un article sur les origines du coronavirus. Il y avait une résistance à l’exécution de tout ce qui pourrait suggérer que [COVID-19 était d’origine humaine ou avait fui accidentellement d’un laboratoire] », a ajouté le dénonciateur.

Mais Trump n’était pas le seul responsable de son gouvernement ou d’autres à faire plus que simplement spéculer sur l’origine du virus, comme l’a rapporté le Spectator :

La pandémie mondiale en était alors à ses débuts. Donald Trump était candidat à sa réélection et qualifiait le SRAS-CoV-2 de « virus chinois ». Son secrétaire d’État Mike Pompeo avait déclaré à ABC’s This Week en mai 2020 qu’il avait vu des « preuves importantes » et « énormes » du virus provenant de l’Institut de virologie de Wuhan. Quelques semaines plus tard, Sir Richard Dearlove, l’ancien chef du service d’espionnage britannique du MI6, a convenu: « Je souscris à la théorie… qu’il s’agit d’un évadé du Wuhan Institute [of Virology] ».

« C’était considéré comme une théorie du complot », a déclaré un deuxième journaliste du Times à Green, qui est un BS complet étant donné que le Times a poussé la mère de toutes les fausses théories du complot, et pendant des années – que la campagne Trump « s’est entendue » avec Mère Russie pour « voler les élections » à Hillary Clinton. La vraie raison est que les rédacteurs du Times sont idéologiquement alignés sur l’autoritarisme chinois et ils ne voulaient donner à Trump aucune sorte de « victoire » alors qu’ils continuaient à faire de lui le centre de la pandémie.

[Ici, nous nous différencions car la Chine pourrait sans doute être l’auteur, mais également les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Australie, le Canada et leurs alliés qui auraient pu avec l’échange des niveaux de connaissances et des données jouer un sale coup à la Chine en le créant dans leurs propres laboratoires ou pourquoi pas, délocaliser comme pour toutes les autres productions afin de minimiser les coûts, la production du virus en Chine avec l’accord de celle-ci dans le but de la Grande réinitialisation (Great Reset). Cela pourrait être vérifié par l’acharnement des leaders mondialistes à imposer par la force leurs mixtures vaccinales COVID à ARNm, Protéines de pointe, oxyde de graphène et autres substances toxiques. Il serait trop facile de ne pas tenir compte du comportement de ces acteurs d’autant plus que l’on indexe certains laboratoires comme Pasteur, L’Université de Caroline du Nord ou Fort Detrick. – MIRASTNEWS]

« C’était intouchable partout. Le fait que Trump l’ait adopté, bien sûr, en a également fait un non-droit », a déclaré le deuxième dénonciateur.

« L’idée était considérée comme dangereuse », a reconnu la première source.

Green a poursuivi en disant que les motivations des rédacteurs n’étaient pas de nature anti-Trump ou politique, mais cela ne va pas, d’autant plus que le Times et pratiquement tous les autres grands médias ont ignoré un rapport explosif des républicains la semaine dernière qui a confirmé que la théorie des fuites de laboratoire n’est pas une théorie mais un fait.

Fox News rapporte :

Les médias mainstream sont restés silencieux sur les conclusions alarmantes de l’enquête des républicains de la commission des affaires étrangères de la Chambre sur les origines possibles de la COVID-19, malgré le fait qu’un législateur l’ait qualifié de « plus grande dissimulation de l’histoire de l’humanité ».

Les résultats de la bombe ont fait le cas le plus détaillé à ce jour que la pandémie de coronavirus résultait d’une fuite d’un laboratoire de virologie de Wuhan, mais CNN, MSNBC, ABC News, NBC News et CBS News n’ont pas couvert le rapport.

Nous n’avons plus vraiment de presse libre en Amérique ; nous avons une ribambelle de médias de propagande.

La Bombe: Bill Gates s’est associé au groupe CCP pour mener des recherches sur le gain de fonction des coronavirus

Au cours des cinq dernières années, le Parti communiste chinois (PCC) via la Fondation nationale des sciences naturelles (NSFC) de Chine a maintenu un partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates qui consiste à mener des recherches scientifiques sur, vous l’aurez deviné : les coronavirus de chauve-souris.

Le National Pulse a publié un exposé approfondi sur le partenariat, révélant que l’Armée populaire de libération (APL) a mené des recherches sur les coronavirus de chauve-souris aux côtés de la Fondation Bill & Melinda Gates au tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan, où le coronavirus de Wuhan (Covid-19) se serait « échappé » après y avoir été envoyé par Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Le groupe scientifique public affirme qu’il est « guidé par les pensées socialistes du président Xi Jinping », qui impliquent normalement la création d' »accords de coopération stratégique » avec la Commission militaire centrale du PCC. Cependant, la Fondation Gates s’est impliquée en 2015, en signant un protocole d’accord avec la NSFC pour « soutenir conjointement des projets de recherche et des ateliers bilatéraux ».

« Ensemble, la Fondation Gates et la NSFC » cofinanceraient des prix allant jusqu’à 1 million de dollars américains et 4 ans pour des collaborations entre des chercheurs chinois et internationaux » », écrit Natalie Winters pour The National Pulse, soulignant les points clés du mémo de la Fondation Gates.

Le milliardaire Gates utilise l’argent de vos contribuables pour développer de nouveaux «vaccins» contre la Covid

Au moment d’écrire ces lignes, la Fondation Gates travaille toujours avec la NSFC sur la recherche sur la grippe Fauci. Il a été identifié comme l’une des nombreuses organisations scientifiques dirigées par le PCC qui «se sont associées» au régime sur une subvention de 5 millions de dollars pour «identifier et confirmer les cas, isoler et soigner en toute sécurité les patients et accélérer le développement de traitements et de vaccins».

À plusieurs reprises, des représentants de la NSFC se sont rendus au siège de la Gates Foundation à Seattle pour discuter de nouveaux projets. Le vice-président Hou Zengqian y a fait une apparition en octobre 2019. En 2016, une délégation de la NSFC a également rencontré le directeur adjoint de la découverte et des sciences translationnelles de la Fondation Gates.

L’une des raisons pour lesquelles vous n’avez probablement jamais rien entendu à ce sujet est que la Fondation Gates contrôle la plupart des principaux médias, orientant ce qui est rapporté pour briller favorablement sur Gates et ses efforts à tout moment.

Heureusement, cette mainmise de la censure commence à montrer des fissures alors que Pulse et d’autres découvrent des vérités qui relient Gates et ses acolytes à la plandémie du virus chinois.

Gates a également organisé son tristement célèbre exercice de pandémie « Event 201 » à l’automne 2019, quelques mois seulement avant que la grippe Fauci ne soit annoncée par les médias mainstream comme une nouvelle menace effrayante pour laquelle nous devons renoncer à nos libertés.

L’événement 201 a dépeint un partenariat public-privé presque exactement comme celui que nous connaissons maintenant entre la Fondation Gates et la Chine communiste, utilisé pour inaugurer un nouvel ordre mondial à la suite d’une alerte aux maladies mortelles.

Gates annonçait clairement la plandémie du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Maladie ç Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] avant qu’elle ne se produise, et très peu de gens semblaient le remarquer à l’époque. Cependant, de plus en plus de gens relient les points ces jours-ci.

« Un autre agent de Satan, lui et Soros », a écrit l’un de nos commentateurs à propos de Bill Gates. «Ces deux-là sont les plus méchants et les plus corrompus. Totalement dégoûtant! »

« Il a été organisé en collaboration avec le « Forum économique mondial » mondialiste dont la Chine fait partie », a écrit un autre.

Un autre encore l’a bien dit en expliquant que la seule pandémie en cours en ce moment est « la politique de la peur pour vendre des vaccins toxiques et réduire la population dans le monde ». L’« élite » se moque de la santé de qui que ce soit, et quiconque pense le contraire vit dans l’illusion.

Les dernières nouvelles sur les chiffres louches derrière la plandémie du coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Alerte : l’AGENT DE LA PEUR du virus « Delta » augmente grâce à une campagne de propagande médiatique complète basée sur la science zéro

Soi-disant, l’Organisation mondiale de la santé « suit et surveille » la variante Delta dans le monde entier. Nous sommes tous censés trembler dans nos bottes 24h/24 et 7j/7 en raison du taux de « transmissibilité » si élevé de Delta, selon les derniers experts (pharma shill of the week). Delta est encore « plus efficace » à l’épandage que la variante Alpha, dont l’existence n’a pas encore été prouvée non plus.

Le CDC, avec Fauci, Gates et le CCP, possède-t-il des brevets sur toutes ces variantes ? Ont-ils tous une capacité de « gain de fonction » ? Sont-ils libérés chaque saison par l’industrie des vaccins, comme des brins et des souches de grippe ? Trouvons des réponses à ces questions que l’industrie des fausses nouvelles semble lire dans son livre de jeu plandémique.

En juillet 2021, la variante Delta a été « signalée » dans 100 pays, car signalé signifie qu’un « expert » financé par l’industrie pharmaceutique l’a dit

Sans aucune preuve scientifique que ce soit, tous les « experts en virus » répandent de la désinformation comme une pandémie, et la propagande suffit à elle seule à provoquer des effets secondaires, notamment des maux de tête (en entendant les mêmes mensonges encore et encore), des vomissements (de trop fausses nouvelles), et la léthargie (se lassé par le battage médiatique). Ils ne peuvent même pas expliquer comment ils « testent » la variante Delta. Des tests PCR ? Rétracté.

Les shills nous avertissent que nous avons « augmenté la mixité sociale ». Laquelle? C’est le contraire de la théorie de l’immunité collective, donc personne n’est censé aller nulle part, pour quoi que ce soit, plus jamais, jusqu’à ce que toutes les variantes soient conquises ! Obtenez toutes vos informations erronées sur les vaccins sous un même toit à l’OMS.

Selon l’OMS, connaître votre risque vous permet de réduire votre risque en « prenant des mesures » chaque jour. Ce conseil vient des mêmes «experts» qui ont déclaré que les masques étaient inutiles au début de la pandémie. Ce sont les mêmes scientifiques, médecins et régulateurs de l’industrie qui ont déclaré que Covid pourrait anéantir la planète si nous ne nous arrêtons pas et ne développons pas un vaccin. Ce qu’ils voulaient vraiment dire, c’est que les vaccins Covid peuvent anéantir la planète, mais ils ne fonctionnent que si tout le monde reçoit la « dose complète ».

Le message de la Maison Blanche est clair – ils ne sont pas clairs sur tout

Vous êtes censé ouvrir les fenêtres à l’intérieur pour une bonne circulation de l’air, mais portez un masque en tout temps pour restreindre considérablement la circulation de l’air. Gardez vos distances avec tout le monde, même si pendant des décennies, tout ce que nous avons entendu dire que les vaccinés se protègent mutuellement grâce à l’immunité collective. Quand c’est votre «tour», faites-vous vacciner, disent-ils, et maintenant cela ressemble à chaque saison, car les vaccins s’avèrent avoir un facteur d’efficacité pathétique de 15 pour cent seulement 4 à 6 semaines après l’injection de la deuxième dose «complètement vaccinée».

Assurez-vous et obtenez « les doses complètes » de vaccination, vous dit également l’OMS, car évidemment la moitié ne fournirait que 2 à 3 semaines de « protection », et vous devrez alors vous procurer un vaccin « rappel » ou « variante » au moins. une fois par mois pour être en sécurité. C’est la logique que le CDC et l’OMS livrent au monde de l’idiotie du lavage de cerveau.

D’après les sons, des millions de personnes dans le monde qui ont reçu leur première dose de vaccin anticoagulant contre la grippe chinoise ne sont jamais revenues en arrière, car elles sont toujours sous le choc des effets néfastes sur la santé, souffrant d’effets secondaires et d’événements indésirables comme jamais auparavant, de tout autre vaccin sale que l’Amérique délivre sous couvert d’immunité. Nous parlons de caillots sanguins induits par le vaccin dans le cerveau, les poumons et l’estomac. Ceux-ci peuvent-ils même être appelés « effets secondaires ? » Cela ressemble plus à des « effets de mort ».

Écoutez les imposteurs donner toutes sortes de conseils basés uniquement sur d’autres shills qui parlent, dont la plupart contredisent complètement ce que les autres viennent de dire il y a des jours, des semaines ou des mois. Écoutez ces PIGEONS TABOURETS régurgiter le script pharmaceutique, avec des questions lobées et des réponses aléatoires basées sur la science zéro avec aucune preuve de quoi que ce soit :

Consultez Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité et le prochain Holocauste « Delta » et Covid « booster-vaccin ». De plus, si vous connaissez quelqu’un qui a déjà été piqué par les inoculations de la coagulation sanguine de Covid, et qu’il souffre de léthargie, de douleur, de pensées embrumées ou d’un cœur enflammé, c’est ce qu’on appelle le syndrome de CoVax, alors dites-lui de le signaler au VAERS.

