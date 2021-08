Lettre accablante à Emmanuel Macron du colonel français + Le lanceur d’alerte de Pfizer confirme le plan d’extermination mondial par Armes biologiques

Lettre accablante à Emmanuel Macron du colonel français

Éditeur d’ER : Nous rappelons aux lecteurs les deux lettres célèbres que les militaires à la retraite et en activité ont envoyées à Macron en avril de cette année. Voir l’armée française émettre un avertissement sévère à Macron & Co. et les militaires français ont largué une autre bombe, cette fois du personnel de service actif.

Lorsque ces lettres ont été récupérées par les MSM, nous nous souvenons qu’il y a eu une réponse favorable du public. Une note positive d’environ 60 % a été signalée, mais nous pensons que la note d’approbation réelle aurait été beaucoup plus élevée.

***

L’incroyable lettre ci-dessous du colonel à la retraite Jacques Amiot, qui a été décoré de la Légion d’honneur en 2013 et d’un autre prix en 2017, expose non seulement toutes les facettes de l’escroquerie de 18 mois perpétrée contre nous tous dans la plupart des pays, mais montre de manière cruciale le niveau de sensibilisation des militaires français. Et il porte un avertissement.

Pour ceux qui veulent pratiquer leur français, nous rappelons aux lecteurs une vidéo diffusée en juin par une policière espagnole, qui parle couramment le français, et un avocat français, faisant appel aux gendarmes français (qui sont mi-policiers, mi-militaires) et l’armée elle-même. Voir https://rumble.com/vhwzd5-message-aux-corps-constitus-.html

********

Messieurs, je ne vous salue pas car un militaire ne salue jamais les criminels

Colonel Jacques Amiot

Besançon, le 28 juillet 2021

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier ministre,

Monsieur le Ministre de la Santé,

Quoi que cela puisse me coûter, je n’hésite pas à dire que vous êtes des criminels et j’associe à cette accusation tous ceux qui vous soutiennent dans votre travail malfaisant : certains élus, journalistes (je ne généralise pas).

Vos premiers crimes remontent au début de l’année 2020 lorsque, par décret, vous avez refusé aux médecins généralistes la possibilité de soigner leurs patients sous de faux prétextes. Depuis ce temps vous avez des dizaines de milliers de morts sur votre conscience car beaucoup de nos concitoyens auraient pu être soignés et sauvés.

Je vous mets au défi de me prouver le contraire, car partout dans le monde, les médicaments ont prouvé leur efficacité. Début 2020, il a également été découvert que la Chloroquine, largement utilisée depuis plus de 70 ans, notamment en Afrique, était mystérieusement devenue un produit dangereux.

Le seul but de cette décision totalement illogique et répréhensible était d’imposer un « vaccin » en essayant de justifier qu’il n’y avait pas d’autre solution.

La vérité finira par éclater ; vous ne pouvez pas la cacher plus longtemps.

Depuis plus d’un an, le général Delawarde mène des recherches minutieuses et publie des analyses approfondies dans lesquelles il démontre que les pays qui pratiquent le traitement précoce ont proportionnellement beaucoup moins de décès que la France ; l’Institut Pasteur vient de confirmer l’intérêt de l’ivermectine. Le général a également démontré que la « pandémie » était largement surestimée et pouvait être gérée de manière beaucoup moins destructrice. Il y a d’autres maladies qui sont bien plus mortelles, mais on n’en parle pas beaucoup.

Vous êtes des criminels car, toujours à cause de ce refus de soins, des hôpitaux ont été bouchés, des opérations et des soins d’urgence ont été reportés avec pour résultat que de nombreuses personnes sont décédées ; sans oublier le « meurtre » de personnes âgées par Rivotril faute de moyens dû à votre négligence.

Vous êtes des criminels car, toujours pour cette raison, vous avez provoqué l’effondrement de l’économie avec pour conséquence un chômage de masse, des suicides…

Je ne suis pas anti-vaccin, messieurs de l’exécutif : depuis des années, ma femme et moi sommes vaccinés contre la grippe, et je ne critique pas ceux qui sont « vaccinés » car c’est leur choix qui, souvent, a été largement provoqué par la propagande des médias.

Il ne faut pas s’étonner de cette attitude de nombreux médias car nombre d’entre eux appartiennent à ceux qui vous ont propulsé au pouvoir par effraction, avec l’aide efficace de la justice, ce qui a fort opportunément disqualifié M. Fillon.

En revanche, il est monstrueux de vouloir injecter de force aux Français des produits encore en test et dont les effets, notamment à moyen et long terme, sont totalement inconnus. A vos yeux, les Français ne sont que des cobayes soumis au bon vouloir de puissants laboratoires pharmaceutiques.

Visiblement vous remplissez scrupuleusement la feuille de route planifiée de longue date par les mondialistes, dont le seul souci est d’imposer un « vaccin » afin de gagner des milliards de dollars.

Pour imposer cette feuille de route, vous avez constamment menti au peuple français et gouverné par la peur, avec des cas, des hospitalisations et des décès largement surestimés.

Les mesures que vous avez décidées le 12 juillet sont le fruit de l’imagination de psychopathes tyranniques. Nous sommes l‘un des cinq pays au monde qui sont entrés dans une tyrannie plus que draconienne. Qu’est devenue la terre des droits de l’homme ?

De plusieurs lectures j’ai compris que pour imposer une gouvernance mondiale, les mondialistes devaient éliminer au préalable les nations souveraines ; J’avais encore un petit doute mais je n’en ai plus.

Klaus Schwab, Jacques Attali, Georges Soros, Bill Gates, Anthony Fauci, et bien d’autres ne s’en cachent pas ; pour s’en convaincre, il suffit de retrouver les déclarations et les écrits de ces oligarques, qui se croient déjà les maîtres du monde.

Avec eux, vous participez activement à la destruction de la France, et vous préparez actuellement la variante Delta, certainement pas plus meurtrière que les précédentes, afin de subjuguer un peu plus le peuple.

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État montrent qu’on ne peut rien attendre d’eux : ils sont complices.

On a bien compris que vous vouliez culpabiliser les non-vaccinés et surtout que votre objectif premier était de monter les Français les uns contre les autres. J’espère qu’ils auront l’intelligence de ne pas tomber dans ce mauvais piège ; sinon, tout peut arriver.

Pour moi, il ne s’agit pas seulement de liberté de choix mais, surtout, de préserver mon intégrité physique et celle de mes proches. Affirmer que les « vaccins » ne présentent pas de risques sérieux relève de la « clairvoyance » et non de la science.

Si j’étais vous, je ne serais pas à l’aise car l’histoire a montré que les tyrans et leurs collaborateurs finissent généralement très mal. Je comprends que certains Français, peut-être naïfs et crédules pour certains, veuillent devenir députés (c’est une bonne position) ; Je comprends que les journalistes veuillent préserver leur emploi, mais beaucoup devraient se garder de trop collaborer avec un pouvoir devenu tyrannique car ils risquent d’en payer le prix fort. On regarde, on note.

Je ne vous salue pas parce qu’un militaire ne salue pas les criminels.

Colonel Jacques Amiot

************

Source

Publié sur The Liberty Beacon depuis EuropeReloaded.com

https://www.thelibertybeacon.com/damning-letter-to-macron-from-french-colonel/

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News

ÉCHEC DU VACCIN !

PATIENTS HOSPITALISÉS, MOURANT POUR LA MAJORITÉ COMPLÈTEMENT « VACCINÉS » !

L’industrie des vaccins de la mort exposée

Intro de David Linden

Un autre briefing très important de Stew Peters et du Dr Jane Ruby.

Court mais rempli d’informations vitales, y compris, mais sans s’y limiter :

Pourquoi les personnes hospitalisées, malades et mourantes du Covid sont de plus en plus nombreuses des double-vaccinées et non des non-vaccinées.

Comment les responsables sont maintenant sur le point de paniquer, se retourner, esquiver et obscurcir dans une vaine bousculade pour rejeter le blâme afin d’empêcher les citoyens de penser qu’ils ont été malicieusement trompés.

Comment les vaccins ont été approuvés pour une utilisation d’urgence pour « prévenir l’infection par COVID-19 », mais il est maintenant clair qu’ils NE LE FONT PAS, donc leur utilisation n’est pas autorisée.

Une explication de l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) causée par le vaccin.

Comment les vaccins expérimentaux ont incité le corps à réagir de manière excessive et fatale lorsqu’il entre en contact de routine avec ce qui devrait être des virus corona relativement bénins (dont il y en a beaucoup, pas seulement SARS-COV-2).

Comment la chose « Delta Variant » est un canular conçu pour expliquer les dommages causés par les vaccins.

Comment le test PCR est maintenant complètement discrédité.

Comment AUCUN TEST ne peut vous dire que vous avez la variante Delta, donc si on vous dit que vous l’avez, demandez quel test spécifique a été effectué pour le distinguer de tout autre virus Corona et demandez à voir les preuves.

Alors que les avertissements d’une multitude d’experts selon lesquels les jabs expérimentaux sont un grave handicap et une menace pour la santé reviennent à la maison, nous ne pouvons que spéculer maintenant que des millions de personnes ont été frauduleusement vaccinées, combien de personnes vont souffrir d’une maladie grave ou perdre des êtres chers à cause de ça.

A LIRE AUSSI: Dr Pierre Gilbert, sur les vaccins magnétiques. de 1995. La vidéo ne fonctionnera pas mais néanmoins intéressante.

Nous ne pouvons que spéculer également sur ce qui se passera lorsque les gens commenceront à perdre des êtres chers à cause des mensonges après mensonges qui leur seront racontés par les criminels de leur gouvernement.

Pendant ce temps, des gens comme Pfizer engrangent des milliards grâce à l’arnaque la plus importante et la plus meurtrière de l’histoire

LIEN

EMBED CODE

ARTICLE ORIGINAL ICI

Tableau de bord des nouvelles des médias populaires

LE ROYAUME-UNI A RECHARGE LE LIBERTY BEACON SUR LE WEB WIDE NEWS LIBERTY RISING

L’EUROPE RECHARGE TELEGRA.PH AU QUOTIDIEN DES VOIX FORTES

TLBTALK – POUR LES COMBATTANTS DE LA LIBERTÉ

https://www.thelibertybeacon.com/vaccine-fail/

La guerre silencieuse Ep. 6076 : génocide gouvernemental, eugénisme furtif, mandats pour les militaires !

Dans cet épisode de la guerre silencieuse – Les gouvernements tuent-ils des personnes dans des maisons de retraite en utilisant des médicaments comme la morphine et le midazolam tout en l’appelant COVID-19 ?

Est-ce de l’eugénisme ? Le Dépeuplement?

Maintenant, l’armée est confrontée à un mandat pour cette expérience médicale.

Saviez-vous que le dépeuplement est la politique officielle des États-Unis ? Passons en revue le document Kissinger…

Tout cela, et bien plus encore.

Pour les dernières nouvelles de l’un des noms les plus ciblés et censurés au monde, rejoignez notre newsletter 100% gratuite sur www.NemosNewsNetwork.com/news

Suivez-nous également sur Gab

https://gab.com/nemosnewsnetwork

Autres liens

Rejoignez notre chat Telegram : www.NemosNewsNetwork.com/chat

La tyrannie des passeports vaccinaux

Passeports vaccinaux, la « pingdémie », Dominic Cummings et l’autoritarisme conservateur. Nous glissons dans l’autorotarisme. Ils viennent vous chercher avec des passeports et des injections forcées. Nos politiciens vont détruire ce pays avec leur confinement suicidaire et leurs politiques zéro carbone. Tout cela se dirige furtivement vers un programme chinois de crédit social. « Comment le gouvernement ne l’a-t-il pas vu venir ? haha Ils savent ce qu’ils font, ils essaient de détruire le tissu social pour en construire un nouveau.

Rejeter la vaccination forcée suivie d’une discrimination médicale sanctionnée par le gouvernement.

À regarder : le lanceur d’alerte de Pfizer confirme le plan d’extermination mondial par Armes biologiques

DOIT également REGARDER « COUPS MORTELS ! Un ancien employé de Pfizer confirme le poison dans le « vaccin » COVID » https://www.bitchute.com/video/N4o6QTItuBjg/ | Le Dr Andrew Kaufman et Karen Kingston (lanceur d’alerte Pfizer) discutent de la confrontation des informations sur les brevets originaux, du manque de tests, de l’évitement délibéré des tests et des fausses déclarations frauduleuses des résultats des injections d’ARNm.

Extrait de 4th hr Infowars 04/08/21 Message reflété de « Free Speech Warrior » https://www.bitchute.com/channel/free-speech-warrior/ Regardez également https://www.orwell.city/ et « RussBrown » https://www.bitchute.com/channel/g5bLcCrLu8gt/

Regardez aussi « Dr. Jane Ruby : RUPTURE ! La majorité des « patients COVID » hospitalisés sont « VACCINÉS » » https://www.bitchute.com/video/5ciwgvgrSAga/

« Ce que les injections de COVID font à votre SANG ! Le médecin publie des résultats horribles ! » https://www.bitchute.com/video/mfsbosBmlLhS/

« DR. LUIS MARCELO MARTÍNEZ : LA PROTÉINE S EST DU GRAPHÈNE À L’INTÉRIEUR DE VOTRE CORPS « SPIKING » VOUS’ » https://www.bitchute.com/video/UUfaVB9M7RpE/ et « 98 % à 99% du flacon est de l’oxyde de graphène ; le composant principal du vaccin est l’oxyde de graphène ! » » Protégez les ENFANTS : PROGRAMMATION PRÉDICTIVE des Jeux Olympiques de Londres 2012 : https://www.bitchute.com/video/XlbeFMf27WQE et « L’ANCIEN VODAFONE BOSS BLOWS WHISTLE ON 5G & CORONA VIRUS AGENDA » https://www.bitchute.com/video/A1kMNUublZ0f/ Protection 5G pour vos enfants et votre famille – Passez à l’action ! https://www.bitchute.com/video/i5ucgKVVakqe/ Protégez votre famille, vous-même, votre lieu de travail et tout ce que vous aimez. Obtenez 50 % de rabais en achetant un forfait de démarrage de concessionnaire. Nous recommandons le pare-feu humain unique RayGuard qui aide les gens du monde entier. PROTECTION EMF 5G : https://tinyurl.com/rayguardhumanfirewall

« Dr Pierre Gilbert 1995 Magnetic Vaccines (Sous-titres anglais) » https://www.bitchute.com/video/6DwBb5Op6NeP/

« Est-ce que ça vous dit quelque chose : la fabrication d’une psychose de masse – La raison peut-elle revenir dans un monde fou ? » https://www.bitchute.com/video/WnQEHxIGcBO1/

« Dr Ruby : MAGNÉTISME – AJOUTÉ INTENTIONNELLEMENT À L’ARNm – ÉTIQUETTE D’AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER SUR LES HUMAINS » https://www.bitchute.com/video/j5dCGGJO9to4/

« Dr Jane Ruby : le test PCR est une fraude + SARS-CoV-2 jamais isolé. » https://www.bitchute.com/video/quCffTYtvLVO/

« Dr Jane Ruby : L’empoisonnement à l’oxyde de graphène de la vie sur Terre est la réinitialisation » https://www.bitchute.com/video/7qGSU3ksM2mw/

« THE 666 GRAPHENE NANO HIVE MIND SE PRODUIT MAINTENANT » https://www.bitchute.com/video/OoGbc06W6tUp/

« Le Dr Jane Ruby met en garde contre le graphène dans le vaccin Pfizer ‘COVID’ – causant des caillots sanguins répandus? » https://www.bitchute.com/video/qmGXIc6jx7VI/

« Dr Jane Ruby : MAGNÉTISME – Vaxxed, UnVaxxed, Food – Que se passe-t-il ? Qui se cache derrière le produit phare du graphène ? » https://www.bitchute.com/video/IkCYrd2HFCPV/

« Dr Jane Ruby : INJECTIONS EXPÉRIMENTALES CAUSANT UNE MALADIE RARES HORRIFIANTE (avertissement graphique) » https://www.bitchute.com/video/5TCuIGzJHKNV/

« La société ‘MAGNETOFECTION’ partage son adresse avec le fabricant de PCR – Dr. Jane Ruby » https://www.bitchute.com/video/w3aOeizCbGZq/

AUCUN ENREGISTREMENT TROUVÉ! https://tinyurl.com/norecordfound et MONTRE-NOUS LE VIRUS : https://www.showusthevirus.info/

Doit regarder environ 45 000 morts en 72 heures : « POURSUITE DE VACCINE DÉPOSÉE : UN INITIÉ SOUFFLE UN SIFFLET SUR LA COUVERTURE… INTERVIEW EXCLUSIVE DE L’AVOCAT » https://www.bitchute.com/video/5gvH9Gi2CZGs/ et « Plus de 45 000 MORTS PAR UN COUP EXPÉRIMENTAL DE COVID EN JUSTE 72 HEURES – PROCÉDURE MAJEURE ENTRAÎNÉE ! » https://www.bitchute.com/video/MIGBIh4W85Eo/ et » DEATH FOR PROFIT » = MEURTRE DE MASSE PREMEDITEE – Le » JAB » EST UN ACTE DE TERRORISME » https://www.bitchute.com/video/ES0lFUuzeNvD/ et « Dr. Peter McCullough – AVERTISSEMENT URGENT à propos des jabs toxiques – « Une situation angoissante » » https://www.bitchute.com/video/kMWALxhQEp3S/ et « Dr. David Martin Just Ended COVID, Fauci, DOJ, Politicians in ONE INTERVIEW » https://www.bitchute.com/video/koE62mOkzhGp/