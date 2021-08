Le vaccin COVID de Pfizer peut provoquer une inflammation oculaire de l’uvéite entraînant une perte de vision permanente + Le Dr Fauci a dépensé 424 000 $ pour des expériences où des chiens ont été mordus à mort par des mouches

Le vaccin COVID de Pfizer peut provoquer une inflammation oculaire de l’uvéite entraînant une perte de vision permanente

Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait être lié à une forme d’inflammation oculaire grave appelée uvéite qui peut entraîner une perte permanente de la vision, selon une étude israélienne multicentrique dirigée par le professeur Zohar Habot-Wilner du Centre médical Sourasky de Tel Aviv.

La recherche a été menée au Rambam Health Care Campus, au Galilee Medical Center, au Shaare Zedek Medical Center, au Sheba Medical Center à Tel Hashomer, au Kaplan Medical Center et à Sourasky.

Il a été accepté pour publication par la revue d’ophtalmologie à comité de lecture Retina.

Habot-Wilner, chef du service d’uvéite de l’hôpital, a découvert que 21 personnes (23 yeux) qui avaient reçu deux injections du vaccin Pfizer ont développé une uvéite dans un délai d’un à 14 jours après avoir reçu leur première injection ou d’un jour à un mois après le second, a rapporté le Jerusalem Post.

Vingt et une personnes ont développé une uvéite antérieure et deux ont développé le syndrome des points blancs évanescents multiples (MEWDS).

« Tous les patients de l’étude répondaient aux critères de l’Organisation mondiale de la santé et de Naranjo liant l’apparition de l’uvéite à la vaccination », a déclaré Habot-Wilner.

« Ce délai est cohérent avec d’autres rapports d’uvéite suite à divers vaccins. »

Elle a dit que tous les patients qui avaient d’autres maladies systémiques qui auraient pu être liées à l’uvéite étaient sous contrôle avant la vaccination.

De plus, aucun des patients n’a subi de changement dans ses traitements systémiques pendant au moins six mois avant de recevoir les injections.

Habot-Wilner a souligné que si les gens subissent une crise d’uvéite après avoir pris le vaccin, ils devraient subir un bon examen oculaire et être traités de manière appropriée.

Habot-Wilner a souligné que le développement d’une uvéite due à la vaccination en général est « assez rare », mais que l’inflammation oculaire a été associée à d’autres vaccins.

« C’est très rare, mais si vous sentez que quelque chose ne va pas avec vos yeux, si vous avez des douleurs, des rougeurs ou une détérioration de la vision », a-t-elle dit, « Veuillez consulter votre ophtalmologiste. »

Qu’est-ce que l’uvéite

Selon la clinique Mayo, l’uvéite est une forme d’inflammation oculaire. Elle affecte la couche intermédiaire de tissu de la paroi oculaire (uvée).

Les signes avant-coureurs de l’uvéite (u-vee-I-tis) apparaissent souvent soudainement et s’aggravent rapidement. Ils comprennent la rougeur des yeux, la douleur et la vision floue. La condition peut affecter un ou les deux yeux, et elle peut affecter les personnes de tous âges, même les enfants.

Les causes possibles d’uvéite sont une infection, une blessure ou une maladie auto-immune ou inflammatoire. Souvent, une cause ne peut pas être identifiée.

L’uvéite peut être grave, entraînant une perte de vision permanente. Un diagnostic et un traitement précoces sont importants pour prévenir les complications et préserver votre vision.

Rapport du Comité du Peuple Israélien

Auparavant, le Comité du peuple israélien (IPC), un organisme civil composé d’éminents experts israéliens de la santé, a publié son rapport d’avril sur les effets secondaires du vaccin Pfizer indiquant des dommages à presque tous les systèmes du corps humain.

Le vaccin Pfizer est lié à plus de décès en Israël que celui d’AstraZeneca dans toute l’Europe. Les résultats sont catastrophiques à tous les niveaux possibles. Il s’agit d’un rapport détaillé qui met en évidence les conclusions les plus dévastatrices.

Autres effets indésirables

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a manipulé les protocoles d’essai du vaccin COVID pour obtenir une autorisation d’urgence de la FDA pour les enfants.

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté vendredi un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Pfizer et Moderna Covid-19 pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

La myocardite est une maladie cardiaque qui entraîne une inflammation des muscles cardiaques. L’inflammation est le résultat de la réponse immunitaire du corps à une certaine infection, ce qui entraîne un affaiblissement et un gonflement du cœur.

Source : GreatGameIndia

Le président du syndicat AFL-CIO, Richard Dumka (Trumka), décède après avoir été injecté de l’arme biologique de Fauci

Lab-NOUS POUVONS TESTER UNIQUEMENT POUR COVID PAS POUR LES VARIANTES-comment savent-ils qu’il y a une « surtension » de variante Delta ? : https://www.bitchute.com/video/uHKpSK4sFiHT/

Source : Camelot Daily

REGARDEZ VOS ENFANTS – cet adolescent à l’hôpital APRÈS le vaccin COVID

Pourquoi pensent-ils que c’est drôle ? Ils ne comprennent toujours pas la gravité de ce qu’ils disent. Ses dommages cardiaques sont probablement permanents. Stupide. Ce n’est pas rare et c’est de leur faute mec ! Mince!

UN JEUNE HOMME A EU 8 CHIRURGIES CARDIAQUES APRÈS UNE CRISE CARDIAQUE INDUITE PAR LE VACCIN, EN ATTENDANT UNE GREFFE

C’est « DJ ». Ses parents veulent que son histoire soit racontée. Ils veulent que les gens sachent que les injections de poison ne sont pas sûres. Remarquez que les médecins disent qu’il y en a 15 autres comme lui, ils ont peur de parler parce qu’ils seront poursuivis. Lâches. Vous laissez des enfants être blessés et tués pour protéger votre salaire. J’espère que vous pourrirez en enfer. – JC

SOURCE:

1. https://t.me/RobynOpenshaw/2751

2. https://t.me/RobynOpenshaw/2754

3. https://t.me/RobynOpenshaw/2755

Le Dr Fauci a dépensé 424 000 $ pour des expériences où des chiens ont été mordus à mort par des mouches

Selon des documents obtenus en utilisant la Freedom of Information Act, le Dr Fauci a dépensé 424 000 $ pour commander des expériences où des chiens ont été mordus à mort par des mouches.

Dans l’étude, des beagles en bonne santé reçoivent un médicament expérimental, puis sont intentionnellement infestés de mouches porteuses d’un parasite pathogène qui affecte les humains.

Les dossiers montrent que les chiens « vocalisaient de douleur » pendant les expériences.

Le Dr Fauci a dépensé 424 000 $ pour des expériences où des chiens ont été mordus à mort par des mouches

À la fin de l’expérience en cours, les chiens seront tous tués.

Les expérimentateurs admettent que ce médicament expérimental « a été largement testé et confirmé… dans différents modèles animaux tels que des souris… des gerbilles de Mongolie… et des macaques rhésus… ».

Ces documents ont été obtenus par White Coat Waste Project en utilisant la Freedom of Information Act.

L’agence du Dr Anthony Fauci, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a également mené une série d’expériences secrètes qui ont greffé le cuir chevelu de fœtus avortés sur des souris et des rats vivants.

Près de 400 000 $ ont été dépensés pour ces expériences. Ces études visaient à étudier la tendance de la peau humaine à développer des infections.

Le Dr Fauci a également financé des expériences sur le virus de Wuhan qui ont été interdites par le gouvernement américain pour être dangereuses. Le Dr Fauci a donné 3,7 millions de dollars au laboratoire de Wuhan où des expériences suspectes ont été menées.

Pendant ce temps, le Dr Fauci s’est entendu avec les meilleurs scientifiques britanniques pour dissimuler la recherche sur les armes biologiques COVID-19 et à la place colporter la théorie de l’origine naturelle.

Cette recherche a été financée par un programme international de 200 millions de dollars sur dix ans nommé PREDICT.

Ce programme, à son tour, a été financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international, ainsi que par d’autres pays.

Fauci a nié avoir menti au Congrès lorsqu’il a déclaré en mai que les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis n’avaient jamais financé la soi-disant recherche sur les virus à gain de fonction à l’Institut chinois de virologie de Wuhan.

En raison de son récent témoignage au Congrès, le Dr Fauci risque peut-être 5 ans de prison pour avoir menti au Congrès sur le financement de la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan.

Les législateurs américains ont introduit le Fire Fauci Act avec l’intention de licencier le Dr Anthony Fauci pour désinformation concernant COVID-19 et pour dissimulation de l’origine du virus. La Fire Fauci Act portera le salaire de Fauci à 0 $ et nécessitera la confirmation du Sénat pour pourvoir son poste.

Fauci torture_les chiens (beagles) avec des bactéries mangeuses de chair

Source : GreatGameIndia

Dark Outpost 08-06-2021 La Bombe : commutateur de déclenchement COVID et 5G

De nouvelles preuves fournissent une preuve choquante que les tours 5G sont un déclencheur pour une violente réaction de vaccination COVID-19 conçue pour anéantir chaque citoyen américain. John Carman réagira. Michelle Stefanick poursuit son exposé sur l’attentat à la bombe contre l’ambassade d’Afrique, Benghazi et les attentats du 11 septembre. Chris Wilson décompose l’événement d’extinction mondiale que l’armée couvre depuis 1979. De plus… y a-t-il une base nazie sur la lune ? Laissez le monde que vous pensez connaître et rejoignez-nous à l’avant-poste obscur ! Regardez l’émission complète sur https://watch.darkoutpost.tv !

OXYDE DE GRAPHÈNE DANS L’APPROVISIONNEMENT EN EAU AU Royaume-Uni

Miroir de TruthVideos1984 @ https://www.bitchute.com/channel/truthvideos1984/

L’entreprise technologique britannique G2O Water Technologies a décroché son premier contrat commercial pour l’amélioration des membranes de filtration d’eau avec de l’oxyde de graphène.

https://www.watertechonline.com/industry/article/14207913/g2o-water-technologies-contract-approved-to-use-graphene-oxide-to-coat-water-filtration-membranes

Vérifiez également :

g2owatertech

https://www.wateronline.com/doc/membrane-technology-business-accelerating-growth-plans-0001

LE VACCIN POURRAIT CONTENIR DES NANO BOTS SELON LES HACKERS – UN COMMUTATEUR D’HOMME MORT ?

Un document de Pfizer décrit l’« excrétion » du vaccin d’une personne à l’autre

Par Jon Rappoport

(Pour rejoindre notre liste de diffusion, cliquez ici.)

Pop quiz : Au cours de leur essai clinique…

Si Pfizer insiste sur le fait que certaines personnes non vaccinées qui entrent en contact avec une personne vaccinée créent une…

SITUATION DE SÉCURITÉ qui doit être signalée à Pfizer dans les 24 heures…

Diriez-vous que cela implique…

Le transfert des composants du vaccin d’une personne à l’autre peut-il se produire ?

Si vous avez répondu OUI, vous gagnez quatre billets pour Oobladee, une nation insulaire peu connue où les vaccins sont interdits et où les gens restent naturellement en bonne santé et vivent jusqu’à un âge avancé.

Voici un document de Pfizer, admettant et mettant en garde contre le transfert de personne à personne de composants vaccinaux dangereux [1] : «UNE ÉTUDE DE PHASE 1/2/3, CONTRÔLÉE PAR PLACEBO, RANDOMISÉE, À L’AVEUGLE D’UN OBSERVATEUR, POUR ÉVALUER LA SÉCURITÉ, TOLÉRABILITÉ, IMMUNOGÉNICITÉ ET EFFICACITÉ DES CANDIDATS DU VACCIN SARS-COV-2RNA CONTRE LA COVID-19 CHEZ LES PERSONNES EN SANTÉ » (voir page 67).

Je vais prendre cela en petits morceaux et traduire le faux langage clinique au fur et à mesure.

« L’exposition à l’intervention à l’étude pendant la grossesse ou l’allaitement et l’exposition professionnelle doivent être signalées à Pfizer Safety dans les 24 heures suivant la prise de conscience de l’investigateur. »

L’« intervention d’étude » désigne l’injection COVID d’ARN. C’est ce à quoi sert l’étude : intervenir avec un vaccin. « Bonjour, je suis votre intervenante, vous êtes volontaire dans l’essai clinique, et je vais vous frapper au bras avec cette aiguille et vous injecter. »

« Exposition » à l’injection ne signifie pas injection. Cela signifie que quelqu’un qui n’a pas été injecté se rapproche physiquement de quelqu’un qui a été injecté. Ou cela pourrait signifier qu’une personne non injectée touche le vaccin liquide d’un flacon.

Et cette personne non injectée serait une femme enceinte ou qui allaite. Par exemple, il peut s’agir d’un employé de laboratoire ou d’une personne qui fait les injections.

Si CET événement d’exposition se produit, il s’agit d’une situation de sécurité et il doit être signalé dans les 24 heures.

Une employée de laboratoire qui est enceinte ou qui allaite s’approche physiquement d’une personne qui a reçu le vaccin et BANG, c’est grave, et il faut le signaler.

Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a un danger potentiel pour le bébé à naître. Ou la mère, qui allaite déjà son bébé, pourrait transmettre ce danger au bébé par son lait maternel.

La femme vient de s’approcher physiquement d’une personne qui a déjà reçu le vaccin. C’est tout. C’est tout ce qui s’est passé. Mais c’est suffisant. Cela signifie qu’IL PEUT Y AVOIR UN TRANSFERT DE COMPOSANTS DU VACCIN DE PERSONNE À PERSONNE, ET CE N’EST PAS BON, C’EST DANGEREUX POUR LES MÈRES ENCEINTES ET ALLAITANT ET LEURS BÉBÉS.

Voici la prochaine partie du document Pfizer. C’est essentiel :

« Une EDP [exposition au vaccin pendant la grossesse] se produit si un participant masculin qui reçoit ou a interrompu l’intervention de l’étude expose une partenaire féminine avant ou autour du moment de la conception. »

C’est aussi une situation dangereuse. Un homme qui a reçu le vaccin s’approche alors physiquement de sa partenaire féminine, qui n’a pas reçu l’injection. Cela ne veut pas nécessairement dire sexe. Cela signifie un contact physique étroit. Mais l’avertissement porte évidemment sur le danger pour la femme qui va concevoir un enfant ou qui vient de concevoir, et l’avertissement concerne également un danger pour cet enfant. Une sorte de blessure grave. Ou une fausse couche. Encore une fois, le document fait évidemment référence au transfert de composants vaccinaux d’une personne vaccinée à une personne non vaccinée.

Et puis, dans le document de Pfizer, on trouve un exemple de cette situation dangereuse, à déclaration immédiate : « Une femme membre de la famille ou prestataire de soins signale qu’elle est enceinte après avoir été exposée à l’intervention de l’étude par inhalation ou contact cutané… ».

Ici, aussi clairement que le jour, nous voyons deux significations de « entrer en contact étroit avec ». Inhalation et contact avec la peau. Ne présumez pas que cela signifie qu’il faut se frotter physiquement ou respirer le liquide contenu dans le flacon de vaccin. Revenez en arrière et lisez les autres citations que je vous ai données du document Pfizer. Ils parlent clairement de quelque chose de très différent. Ils parlent de contacts étroits entre des PERSONNES, dont l’une a DÉJÀ eu l’injection, et l’autre qui ne l’a pas fait.

Ils parlent de composants de vaccins qui passent de l’intérieur du corps d’une personne à une autre personne.

Appelez-le rejet, appelez-le transfert, appelez-le transmission, appelez-le comme vous voulez. Pfizer était clairement inquiet à ce sujet, car ils insistaient pour que tout incident de ce type soit signalé au personnel de sécurité de l’entreprise.

Ils étaient conscients que des dommages pouvaient en résulter. Dommages causés aux mères qui conçoivent, aux mères enceintes, aux mères qui allaitent et aux bébés.

Par le passage de personne à personne des composants du vaccin.

Une personne pourrait s’y opposer en disant : « Eh bien, peut-être que la femme enceinte a eu un contact cutané avec quelqu’un qui vient d’être vacciné, et la personne vaccinée a une petite quantité de vaccin sur sa peau, parce que cette toute petite quantité de liquide s’est échappée de l’aiguille pendant injection. »

C’est très douteux. Et si vous revenez en arrière et lisez la déclaration de Pfizer au sujet de l’homme qui a reçu le vaccin et a ensuite été en contact étroit avec sa partenaire féminine, aucun délai n’est mentionné. A) Il a reçu le vaccin puis b) à un moment donné, il est entré en contact étroit avec sa partenaire féminine. Cela pourrait être des jours plus tard, des semaines plus tard. Il n’y aurait plus aucune quantité de vaccin sur sa peau.

Nous parlons du passage des composants du vaccin de l’intérieur du corps d’une personne à une autre personne.

SOURCES:

[1] https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

Source : Tap News

Vaccin COVID – La 1ère injection change votre ADN et tue les personnes âgées – Le 2e injection tue 50 % de ceux qui l’obtiennent

Lab-NOUS POUVONS TESTER UNIQUEMENT POUR COVID PAS POUR LES VARIANTES-comment savent-ils qu’il y a une « surtension » de variante Delta ? : https://www.bitchute.com/video/uHKpSK4sFiHT/

Sources : Non cité par l'affiche originale

LE CDC A ADMIS QU’ILS N’ONT AUCUN TEST DE VARIANTE DELTA ET QU’IL N’EST PAS ENCORE VIRAL…

EMMANUEL MACRON ET LE SYSTÈME EN FRANCE MENTENT ? – MIRASTNEWS

Par Silviu “Silview” Costinescu

AUG 052021

Par Silviu “Silview” Costinescu

Vous savez comment chaque morceau d’un hologramme brisé devient un hologramme plus petit et projette le tout ?

Là.

Je pourrais perdre plus de temps avec blabla, mais soyons honnêtes ici.

Le CDC a admis qu’il n’avait pas de test de la Variante Delta et que, d’une manière ou d’une autre, ce n’est pas encore viral…

Source : Tap News

France : Chants de « Macron, votre passeport, nous n’en voulons pas !

ÉQUATEUR – L’ARMÉE PROTÈGE LE PEUPLE CONTRE LA POLICE CORROMPUE !

« IL EST TEMPS DE DIRE CE QUI SE PASSE EN FRANCE »

Le président français, Emmanuel Macron, a provoqué un énorme soulèvement le jour de la Bastille après avoir annoncé son nouveau mandat de passeport vaccinal #Covid-19. La fondatrice de Children’s Health Defense Europe, Senta Duypudt, donne à Del un point de vue d’initié sur la façon dont le peuple français résiste à son gouvernement tyrannique.

#Macron #EmmanuelMacron #SentaDuypudt #VaccinePassports #GreenPass #Tyranny #WeAreAtWar #GovernmentOverReach #TheHighwire #DelBigtree #HW227

PUBLIÉ : 6 août 2021

Leur récit de Covid tombe en lambeaux

« L’un des nombreux problèmes majeurs avec le gouvernement des gens est celui de qui vous pouvez le faire ; ou plutôt de qui parvient à amener les gens à se les laisser faire. Pour résumer : c’est un fait bien connu que ceux qui doivent vouloir gouverner les gens sont, ipso facto, les moins aptes à le faire. Pour résumer le résumé : quiconque est capable de se faire nommer Président ne doit en aucun cas être autorisé à faire le travail. – Douglas Adams

Un homme de 35 ans décède trois jours après le v@cc!ne C0V1D-19

Lab-NOUS POUVONS TESTER UNIQUEMENT POUR COVID PAS POUR LES VARIANTES-comment savent-ils qu’il y a une « surtension » de variante Delta ? : https://www.bitchute.com/video/uHKpSK4sFiHT/

Source : Fat News

Le chanteur de 28 ans décède 6 mois après un faux vaccin COVID

Il se moquait et faisait la plaisanterie à ceux qui avaient des réactions indésirables au vaccin. Karma est une garce. Maintenant, ce n’est pas si drôle pour sa famille et ses amis.

Un clip vidéo de 27 secondes de lui montrant son ! site d’injection est posté ici :

Source : Fat News

DES PERSONNES SONT MAITRISÉES ET ASSASSINÉES DANS LES SALLES COVID DE L’HÔPITAL DE SYDNEY (miroir)

PARALYSÉE APRÈS LE 2EME DOSE DE VACCIN COVID

La mère de trois enfants a reçu son deuxième vaccin Pfizer COVID le 16 avril. Quelques heures plus tard, une sensation inhabituelle a commencé dans ses jambes.

« Ensuite, cela s’est transformé en une horrible douleur au cou, et cela n’a fait qu’empirer », a raconté Brandy.

PDG de Pfizer : 3e coup « probablement » nécessaire d’ici un an

Son mari James savait que quelque chose n’allait vraiment pas. « Elle criait de douleur. C’est une personne assez stoïque. C’est ce qui a créé le sentiment d’urgence.

James a précipité Brandy aux urgences de Vanderbilt, puis l’inimaginable s’est produit.

« Je me suis réveillé. Je ne peux pas bouger mes bras. Je ne peux pas bouger mes jambes. Alors, il panique. Les médecins paniquent », se souvient Brandy.

« Je tiens sa main, et sa main est molle pendant tout ce temps alors qu’elle hurle de douleur », se souvient James, « Et tous les résultats des tests sont négatifs. »

L’éradication du COVID est un fantasme dangereux et coûteux

Selon le professeur-docteur Jayanta Bhattacharya, scientifique de renommée mondiale à l’Université de Stanford, et le meilleur économiste mondial Donald Boudreaux, l’idée de l’éradication de Covid est un fantasme dangereux et coûteux.

Bhattacharya et Boudreaux ont expliqué le concept dans un article d’opinion publié dans le Wall Street Journal :

« Cela semblait fonctionner en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais maintenant, les blocages ruineux et oppressants sont de retour.

Une grande partie de la pathologie sous-jacente à la politique de Covid découle du fantasme qu’il est possible d’éradiquer le virus.

Capitalisant sur la panique pandémique, les gouvernements et les médias conformes ont utilisé l’attrait du zéro-Covid pour inciter à l’obéissance à des politiques de verrouillage dures et arbitraires et aux violations associées des libertés civiles.

Le bilan peu impressionnant de l’humanité en matière d’éradication délibérée des maladies contagieuses nous avertit que les mesures de verrouillage, aussi draconiennes soient-elles, ne peuvent pas fonctionner.

Jusqu’à présent, le nombre de ces maladies ainsi éliminées s’élève à deux, et l’une d’entre elles, la peste bovine, n’affectait que les ongulés à doigts pairs.

La seule maladie infectieuse humaine que nous ayons délibérément éradiquée est la variole. La bactérie responsable de la peste noire, l’épidémie de peste bubonique du XIVe siècle, est toujours parmi nous, provoquant des infections même aux États-Unis.

Alors que l’éradication de la variole – un virus 100 fois plus mortel que Covid – était un exploit impressionnant, il ne devrait pas être utilisé comme précédent pour Covid.

D’une part, contrairement à la variole, qui n’était véhiculée que par les humains, le SRAS-CoV-2 est également véhiculé par les animaux, dont certains pensent qu’il peut transmettre la maladie aux humains.

Nous devrons nous débarrasser des chiens, des chats, des visons, des chauves-souris et plus encore pour arriver à zéro.

D’autre part, le vaccin contre la variole est incroyablement efficace pour prévenir les infections et les maladies graves, même après une exposition à la maladie, avec une protection de cinq à 10 ans.

Les vaccins Covid sont beaucoup moins efficaces pour empêcher la propagation.

Et l’éradication de la variole exigeait un effort mondial concerté pendant des décennies et une coopération sans précédent entre les nations.

Rien de tel n’est possible aujourd’hui, surtout si cela nécessite un confinement perpétuel dans tous les pays du monde.

Le seul cours pratique est de vivre avec le virus de la même manière que nous avons appris à vivre au fil des millénaires avec d’innombrables autres agents pathogènes. »

Source : GreatGameIndia

RUPTURE : LES VACCINS TOXIQUES ONT TUÉ 1,2 MILLION D’AMÉRICAINS

LA VARIANTE DELTA UTILISÉE COMME HISTOIRE DE COUVERTURE POUR CACHER LES DÉCÈS PAR VACCIN

C’est ma réponse aux vaccins obligatoires !

Vidéo prise depuis Impfschaden Corona.

Télégramme https://t.me/CoronaImpfschaden

L’OMS CONCÈDE QUE LE VIRUS COVID EST JUSTE COMME LA GRIPPE COMMUNE – 500 000 AMÉRICAINS MORTS PAR LE VACCIN

L’OMS CONCÈDE QUE LE VIRUS COVID EST JUSTE COMME LA GRIPPE COMMUNE – 500 000 AMÉRICAINS MORTS PAR LE VACCIN

Exposer l’intrigue secrète pour exploiter le canular COVID contre le monde entier !

