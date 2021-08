Le Canada ajoute l’avertissement de paralysie de Bell au vaccin COVID Pfizer + Moderna vient de déclarer que ses propres vaccins échouent

Le Canada ajoute l’avertissement de paralysie de Bell au vaccin COVID Pfizer

Santé Canada, le ministère du gouvernement du Canada responsable de la politique nationale de santé, a ajouté la paralysie de Bell comme avertissement aux étiquettes des vaccins COVID-19 Pfizer.

Des cas de paralysie de Bell ont été signalés chez un certain nombre de personnes au Canada et à l’étranger.

Jusqu’à présent au Canada, « il y a eu un total de 206 rapports de paralysie de Bell à la suite d’une vaccination Pfizer », a déclaré vendredi l’agence de santé à Global News dans un courriel.

Les symptômes après la vaccination peuvent inclure une faiblesse temporaire ou une paralysie d’un côté du visage, selon un avis émis par le département.

D’autres symptômes incluent « un mouvement non coordonné des muscles qui contrôlent l’expression du visage ; perte de sensation dans le visage; mal de tête; larmoiement de l’œil; baver; perte du sens du goût sur les deux tiers avant de la langue ; hypersensibilité au son dans une oreille; ou incapacité à fermer un œil d’un côté du visage », selon l’avis.

Santé Canada a reçu 2 849 déclarations d’effets indésirables graves, notamment une inflammation cardiaque, des réactions allergiques, des caillots sanguins et des accidents vasculaires cérébraux.

L’étiquette du vaccin COVID-19 Moderna contient déjà des informations sur les cas signalés de paralysie de Bell, et Santé Canada « continue d’évaluer ce problème pour tous les vaccins COVID-19 autorisés » actuellement utilisés dans le pays, précise le communiqué. « Le ministère prendra d’autres mesures si nécessaire. »

Santé Canada conseille aux personnes qui ressentent les symptômes de la paralysie de Bell de consulter un médecin.

Plus tôt, il a été révélé que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait être lié à une forme d’inflammation oculaire grave appelée uvéite qui peut entraîner une perte permanente de la vision, selon une étude israélienne multicentrique dirigée par le professeur Zohar Habot-Wilner du centre médical Sourasky de Tel Aviv.

Le Comité du peuple israélien (IPC), un organisme civil composé d’éminents experts israéliens de la santé, a publié son rapport d’avril sur les effets secondaires du vaccin Pfizer indiquant des dommages à presque tous les systèmes du corps humain.

Le vaccin Pfizer est lié à plus de décès en Israël que celui d’AstraZeneca dans toute l’Europe. Les résultats sont catastrophiques à tous les niveaux possibles. Il s’agit d’un rapport détaillé qui met en évidence les conclusions les plus dévastatrices.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a manipulé les protocoles d’essai du vaccin COVID pour obtenir une autorisation d’urgence de la FDA pour les enfants.

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté vendredi un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

La myocardite est une maladie cardiaque qui entraîne une inflammation des muscles cardiaques. L’inflammation est le résultat de la réponse immunitaire du corps à une certaine infection, ce qui entraîne un affaiblissement et un gonflement du cœur.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

COVID est terminé en Norvège, déclare le chef national de la santé

La pandémie de Covid-19 est terminée en Norvège, selon l’un des médecins à la tête de la riposte contre le coronavirus dans le riche pays scandinave.

Preben Aavitsland, médecin-chef de la division de contrôle des infections de l’Institut norvégien de santé publique, a tweeté dimanche un graphique montrant la Norvège avec son plus bas niveau d’hospitalisations depuis la fin de l’été dernier et a écrit : « C’est la fin de la pandémie. »

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr

– Preben Aavitsland (@Prebens) 6 juin 2021

Il a ajouté au journal VG : « Ici en Norvège, la pandémie est pour ainsi dire terminée. Nous pouvons commencer à nous préparer au corona en prenant très peu de place dans notre vie quotidienne. »

« Un chef des pompiers aurait dit : le feu de forêt est éteint, et le danger pour les personnes et les bâtiments est passé, mais il reste un peu de dégagement ici et là, et nous devons être vigilants », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique NRK.

Selon le médecin-chef de l’Institut national de la santé publique, Preben Aavitsland, même avec la souche Delta devenant dominante, le nombre d’hospitalisations et de décès ne dépassera pas celui de l’été dernier. Il a aventuré que le virus « ne disparaîtra pas » en tant que tel, mais deviendra plutôt une « menace mineure ».

Les admissions à l’hôpital et les décès dus à l’épidémie de COVID-19 ont chuté en Norvège au cours de l’été. En juillet, il n’y a eu que cinq décès, et il y a maintenant 14 patients hospitalisés dans tout le pays, a rapporté le journal Nettavisen.

Les estimations d’Aavitsland ont indiqué que l’IFR (taux de mortalité par infection), ou la proportion de personnes décédées des suites d’une infection, pour COVID-19 était d’environ 0,05 % au cours de la période mai-juillet de cette année.

« En mai, juin et juillet, nous avons eu un total de 23 877 cas avérés, dont 25 sont décédés », a déclaré Aavitsland à Nettavisen.

À titre de comparaison, l’IFR pendant une saison grippale normale est d’environ 0,1, selon les calculs du chercheur pandémique Svenn-Erik Mamelund de l’Université d’Oslo. Citant l’incertitude due à des chiffres non déclarés, Aavitsland a plutôt cité une fourchette comprise entre 0,05 et 0,2%.

Aavitsland a déclaré qu’il faudrait encore plusieurs années pour que la pandémie soit maîtrisée à l’échelle mondiale et a ajouté que les autorités norvégiennes offriraient de plus en plus leur expertise en dehors de leur pays d’origine. « Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini pour tout le monde », a-t-il ajouté.

Plus tôt en juin, la Norvège avait annoncé que vous couriez un plus grand risque de mourir du vaccin AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde que de la COVID-19.

En attendant la décision finale sur le vaccin controversé, la Norvège avait quant à elle décidé de décharger son stock d’AstraZeneca vers d’autres pays nordiques qui souhaitent effectivement les utiliser malgré les risques associés.

C’est l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme qui a le premier confirmé que c’était bien le vaccin AstraZeneca COVID-19 qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

Plus tard, l’Union européenne a appelé à un sommet sur les vaccins d’urgence après que plus d’une douzaine de pays européens aient décidé d’arrêter d’utiliser le vaccin COVID-19 AstraZeneca en raison de graves incidents de caillots sanguins signalés dans de nombreux pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le gouvernement australien menace ses propres citoyens : pas de liberté tant que vous ne respectez pas les quotas de vaccins

Les libéraux occidentaux continuent de prouver qu’ils ne sont pas différents des dictateurs et tyrans du premier, du deuxième ou du tiers-monde alors qu’ils continuent de politiser la pandémie de COVID-19 pour s’emparer du pouvoir.

Aux États-Unis, une ville dirigée par les démocrates après l’autre a commencé à émettre des mandats selon lesquels les citoyens doivent prouver qu’ils ont reçu le vaccin sinon ils ne seront pas autorisés à participer pleinement à la société, comme une sorte de « système de castes » vaccinal de vaccinés privilégiés par rapport à une sous-classe non privilégiée de citoyens de seconde classe qui doivent rester cachés et en dehors du courant dominant.

Le gouvernement fédéral fait la même chose. Le roi du régime, Joe Biden, a exigé que tous les employés fédéraux se fassent vacciner ou seraient obligés de passer un test COVID inconfortable chaque semaine s’ils veulent conserver leur emploi.

En Europe, de nouvelles fermetures provoquent des manifestations massives et des émeutes dans des pays comme le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne.

Et en Australie, le gouvernement utilise en fait l’armée pour appliquer des verrouillages plus obligatoires alors que la «variante delta» de COVID-19 commence à se propager (bien qu’elle ne soit pas du tout aussi mortelle que la souche d’origine et que la grande majorité des personnes infectées ne sont que présentant des symptômes bénins).

Mais c’est pire que cela dans le pays Down Under : maintenant, le gouvernement exige un nombre minimum de vaccinés pour que l’ensemble des citoyens se voient «redonner» leurs droits – prouvant la sagesse des fondateurs de l’Amérique qui ont écrit une Constitution observant et protégeant les inaliénables droits qui ne peuvent être ni accordés ni retirés par le gouvernement.

Reuters rapporte :

Les autorités australiennes ont déclaré qu’elles pourraient assouplir un verrouillage COVID-19 qui exige que les cinq millions de personnes de Sydney restent à la maison jusqu’à la fin août si la moitié de la population est vaccinée, même si de nouvelles infections persistent au niveau critique de 16 mois.…

Alors que l’État a signalé mardi 199 autres cas de COVID-19 acquis localement au cours des dernières 24 heures – au niveau critique de 16 mois de 239 infections enregistrées en une journée la semaine dernière – la première ministre Gladys Berejiklian a déclaré que les restrictions pourraient être assouplies si six millions de personnes à New Le sud du Pays de Galles est vacciné au moment où le verrouillage doit prendre fin.

[C’est un gros mensonge, car l’épidémie reprendra avec d’autres variants qu’ils créeront ou que les organises fabriqueront et ils obligeront les autres d’être piqués, c’est la tactique du grignotage. Leur peur c’est d’avoir un très grand nombre valide non manipulable capable de leur demander plus tard des comptes, étant donné qu’il s’agit d’une expérimentation gigantesque sur des vaccins à technologies dont les effets à long terme ne sont pas connus. – MIRASTNEWS]

« Six millions de vaccinés, c’est environ la moitié de la population avec au moins une ou deux doses », a déclaré Berejiklian aux journalistes à Sydney la semaine dernière. « Cela nous donne des options supplémentaires quant à la vie le 29 août. »

C’est de la tyrannie, franchement. Les droits sont des droits, et ils ne dépendent pas du fait qu’il y ait ou non une pandémie qui balaie le pays, qu’il y ait une pluie de météores en cours ou que la Terre soit attaquée par de petits hommes verts de deux galaxies plus loin.

C’est en tout cas ce que signifie « inaliénable » dans la Constitution américaine. Et tandis que les gouvernements occidentaux sont façonnés sur des libertés à l’américaine, ce ne sont pas les mêmes gouvernements, loin de là, comme l’Australie le prouve.

De plus, les Australiens ont un autre problème qui est très similaire à la raison pour laquelle il y a tant d’hésitation face aux vaccins en Amérique : la désinformation.

« Bien que l’Australie ait largement maintenu son nombre de COVID-19 relativement bas, avec un peu plus de 34 500 cas et 925 décès, son déploiement national de vaccination a rencontré plusieurs obstacles en raison de la modification des conseils médicaux sur les doses d’AstraZeneca (AZN.L) à causede problèmes de caillots sanguins et de contraintes d’approvisionnement pour l’inoculation Pfizer (PFE.N) », a ajouté Reuters.

Pendant ce temps, l’épidémie en Australie a été de toute façon très légère dans l’ensemble; seulement environ 35 000 cas au moment d’écrire ces lignes et moins de 1 000 décès. Mais cela n’a pas d’importance parce que les gauchistes occidentaux qui dirigent ce pays sont les mêmes que les autres gauchistes de tout l’Occident, des autoritaires qui se moquent de la «science», alors même que leurs dirigeants gouvernementaux élitistes vivent en grand et sont pris en charge.

« Le verrouillage de Sydney devrait voir l’économie australienne se contracter au cours du trimestre en cours, et le trésorier Josh Frydenberg a averti que la durée des ordonnances de séjour à domicile déterminera si une récession peut être évitée », a ajouté Reuters.

L’Occident est envahi par des tyrans qui attendaient l’opportunité politique que COVID leur offrait.

[Ne l’auraient-ils pas créé eux-mêmes à dessein ? – MIRASTNEWS]

Les sources comprennent :

NYPost.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les personnes licenciées pour avoir refusé des «vaccins» Covid peuvent se voir refuser des allocations de chômage, selon les médias

Alors que de plus en plus de sociétés multinationales basées aux États-Unis exigent que leurs travailleurs soient « vaccinés » pour le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie du Coronavirus de 2019] afin de conserver leur emploi, beaucoup se demandent maintenant : « Operation Warp Speed » disqualifier une personne du bénéfice des allocations de chômage ? Selon les médias mainstream, la réponse est oui.

Un rapport de WUSA9 affirme que les employés de Disney, Walmart, Tyson et d’autres entreprises géantes qui sont licenciés pour avoir refusé de se faire vacciner contre la grippe Fauci ne seront pas éligibles pour recevoir des allocations de chômage car une poignée d’avocats ont décidé que les lois sur la protection des travailleurs ne s’appliquent plus aux non injectés.

Selon Diane Seltzer de The Seltzer Law Firm et John T. Harrington de The Employment Law Group, les mandats d’injection de virus chinois [et/ou américain, français, britannique, canadien, australien et autres alliés – MIRASTNEWS] au niveau de l’entreprise sont une forme de « politique d’entreprise » qui justifie qu’un employé soit licencié pour avoir refusé d’obéir.

« Dans la plupart des régions des États-Unis, si vous êtes licencié pour avoir enfreint une politique de l’entreprise, vous n’êtes pas éligible aux allocations et paiements de chômage », affirme le rapport.

Comparant les mandats de vaccination contre la grippe de Wuhan [et/ou américain, français, britannique, canadien, australien et autres alliés – MIRASTNEWS] à un code vestimentaire d’entreprise, Harrington dit que refuser de retrousser ses manches est une forme d' »insubordination » et « inconduite » qui « vous empêcherait probablement de recevoir des allocations de chômage ».

« Même quelque chose d’aussi simple qu’un code vestimentaire qui dit que vous devez porter une cravate, et c’est la politique de l’entreprise, et vous dites: » Je ne crois pas au port de cravate, alors je ne vais pas le faire. « C’est de l’insubordination », allègue Harrington.

Licencié pour ne pas avoir reçu de vaccin Covid ? POURSUIVRE EN JUSTICE!

Ce n’est, bien sûr, que l’opinion de Harrington et une expression de son parti pris évident en faveur des injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique, canadien, australien et autres alliés – MIRASTNEWS]. Pour chaque Harrington qui existe, il y a de fortes chances qu’il y ait au moins deux ou trois non-Harrington qui soutiendraient le contraire.

Le statut d’injection est une affaire privée, que les injections en question aient ou non une approbation complète ou simplement une «autorisation d’utilisation d’urgence» (EUA). Personne, employeur ou autre, n’a le droit constitutionnel de refuser à un individu le droit de travailler parce qu’il refuse d’être pénétré avec une aiguille chimique de Big Pharma.

Il semblerait que les Harrington du monde et leurs complices médiatiques veuillent faire peur aux Américains en leur faisant croire qu’il n’y a pas de protections légales en place pour se protéger contre ce type de fascisme médical. La vérité est qu’il existe des protections si les gens sont prêts à les exercer.

[Le problème est que tout l’ensemble système est corrompu. Il ne faut pas rêver d’un système qui défend le droit comme auparavant, il s’agit d’un système tyrannique qui s’installe en utilisant les prérogatives de l’ancien système démocratique pour museler les gens. Cela est clair aux Etats-Unis, car même le président Donald Trump qui a instauré l’Operation Warp Speed a été lui-même muselé pendant les élections. La Cour suprême a refusé de regarder de près le dossier de fraude. Ce ne sont donc pas les citoyens qui vont réussir, c’est une fausse route, car il semble que même les avocats reçoivent des pressions des mondialistes, l’État profond et Big Pharma. – MIRASTNEWS]

Ce que tout Américain épris de liberté doit faire en ce moment, c’est rechercher un avocat constitutionnel ou un groupe de droit qui comprend le consentement éclairé et le droit de choisir lorsqu’il s’agit d’interventions médicales, en particulier celles qui présentent des risques extrêmes pour la santé.

Les travailleurs américains ont également le droit de déposer une demande de chômage indépendamment de ce que dit Harrington. Seltzer a reconnu cela, au moins, notant que les employés licenciés peuvent toujours remplir le formulaire et postuler et défendre leur cause – mais elle affirme toujours que c’est une « faute grave » de refuser une injection de virus chinois [et/ou américain, français, britannique, canadien, australien et autres alliés – MIRASTNEWS].

Une autre chose à garder à l’esprit sont les exemptions, qui, selon l’état dans lequel vous vivez, peuvent englober des objections personnelles, philosophiques, religieuses et/ou médicales à la vaccination forcée avec des produits chimiques expérimentaux modifiant l’ADN.

Les Américains qui préfèrent ne pas détruire de façon permanente leur système immunitaire et modifier leur ADN donné par Dieu peuvent demander une exemption et l’exercer, les exemptant de ne jamais avoir à être injecté comme condition d’emploi. Toute personne ayant accès à ces exemptions voudra probablement en profiter immédiatement.

Les dernières nouvelles sur la tyrannie de l’injection de virus chinois [et/ou américain, français, britannique, canadien, australien et autres alliés – MIRASTNEWS].peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

WUSA9.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Moderna vient de déclarer que ses propres vaccins échouent ; maintenant, il dit que tout le monde a besoin d’une troisième dose de « relance » avant l’hiver

La grande magouille. En réalité les eugénistes veulent inoculer à tout le monde leurs « vaccins » toxiques pour contrôler les survivants à travers la 5G et l’Intelligence artificielle (IA), afin d’installer rapidement leur tyrannie sans opposition. – MIRASTNEWS

Le vaccin à deux doses contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) de Moderna ne protège pas les destinataires contre les germes chinois [et/ou américain, français, britannique, canadien, australien et autres alliés – MIRASTNEWS], c’est pourquoi la société insiste maintenant pour que tout le monde reçoive une troisième injection de « rappel » avant l’arrivée de « l’hiver sombre » de Joe Biden.

Blâmant la « variante delta » pour l’échec de ses injections, Moderna a expliqué dans un communiqué de l’entreprise que sa « perspective et stratégie Covid-19 mises à jour » consiste à pousser de nouvelles injections de rappel qui aideront peut-être les personnes vaccinées à arrêter de tomber malades et mourant des deux premières doses.

« Nous pensons qu’une force d’infection accrue résultant de Delta, de la fatigue des interventions non pharmaceutiques (NPI) et des effets saisonniers (déplacement à l’intérieur) entraînera une augmentation des infections chez les personnes vaccinées », insiste maintenant Moderna.

[C’est faux, il s’agit bel et bien des effets secondaires graves des mixtures toxiques dites vaccins COVID-19 qui permettent même au sein de l’organisme des transformations de l’ADN et la production des variants contaminant tous les autres autour d’eux, selon de nombreux experts. – MIRASTNEWS]

« Alors que nous constatons une efficacité durable de la phase 3 sur 6 mois, nous prévoyons que les titres neutralisants continueront de diminuer et finiront par avoir un impact sur l’efficacité du vaccin. »

En d’autres termes, les injections expérimentales d’ARNm (ARN messager) de Moderna sont des médicaments de charlatan, donc la société souhaite que ceux qui ont pris ledit médicament de charlatan injectent encore plus de médicaments de charlatan dans leur corps à une «vitesse de distorsion», car Moderna a un stock surévalué à maintenir.

« Compte tenu de cette intersection, nous pensons qu’un rappel de dose 3 sera probablement nécessaire avant la saison hivernale », a déclaré Moderna.

Quiconque est assez stupide pour prendre une troisième injection Covid mérite ce qui lui arrive ensuite

Les options proposées incluent « un portefeuille de candidats boosters » à des doses variables, selon la société. Parmi ceux-ci se trouvent un vaccin prototype (ARNm-1273), des candidats à un rappel spécifique à une variante (ARNm-1273.351 et ARNm-1273.617) et une plate-forme multivalente (ARNm-1273.211 et ARNm-1273.213).

En faisant sonner tout scientifique et tout, Moderna espère que tous ceux qui ont été dupés pour prendre ses deux premières injections s’aligneront pour une troisième, et probablement une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite pour le reste de l’éternité.

[– Ainsi donc une infinité de doses. Malheureusement à ce rythme tous pourraient mourir avec les soignants déjà piqués, à moins qu’une formule miraculeuse aient été trouvée pour les rebooster jusqu’à un certain moment et retarder ainsi les effets secondaires graves à long terme. – MIRASTNEWS].

Si suffisamment de personnes peuvent être dupées là-dedans, Moderna continuera à faire des profits tout en dépeuplant massivement la planète – un gagnant-gagnant pour l’entreprise et ses parties prenantes.

Vous pouvez être sûr que les fascistes médicaux attendent avec impatience le déploiement de ce troisième rappel, qui apparaîtra plus que probablement par magie au bon moment pour donner à Moderna ce petit coup de pouce supplémentaire au cours des actions.

Pour être franc, seule une personne idiote croit encore que tout ce qui se passe est légitime. Les «variantes» ne sont que des maladies induites par la vaccination, et le monde peut en attendre beaucoup plus à mesure que les gens retroussent leurs manches pour se faire injecter.

Avant qu’une masse critique de personnes ne comprenne enfin tout, Big Pharma, le gouvernement et les médias mainstream se précipitent à toute vitesse pour injecter le plus grand nombre possible afin de modifier de façon permanente leur ADN et de détruire leur système immunitaire, pour qu’ils n’aient plus choix que de se conformer à une chaîne éternelle de nouveaux vaccins de rappel.

Comme beaucoup l’ont spéculé, ces rappels seront probablement nécessaires pour que les vaccinés continuent à vivre, car ils ne possèdent plus aucune immunité naturelle. Grâce aux injections, les personnes qui les ont prises marchent maintenant dans des usines de protéines à pointes – et continueront de le faire pour le reste de leur vie.

« Moderna n’a aucune preuve scientifique pour étayer ses affirmations », a noté un commentateur de Citizen Free Press à propos de la folie de toutes ces absurdités pseudoscientifiques.

« Les vaccins Covid sont analogues à jeter de l’essence sur un feu qui fait rage, puis à verser de l’eau dessus, ce qui ne fera que le répandre davantage en dispersant des gouttes de carburant loin du feu et ainsi aider le feu à s’étendre plus rapidement. »

Les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

CitizenFreePress.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News