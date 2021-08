La Grande-Bretagne veut « stocker massivement des corps » pour extermination de masse + Passeports de santé numériques : le piège attirant des personnes dans le système sans numéraire One-World

Le gouvernement britannique cherche un contrat pour « le stockage excessif des corps » en vue d’un événement d’extermination de masse

Le conseil municipal de Westminster recherche des « services de stockage temporaire des corps » pour se préparer aux événements d’extermination de masse au cours des quatre prochaines années. Ces nouvelles installations sont érigées pour entreposer les corps de manière digne et respectueuse. Sous le code 45215000, le gouvernement britannique cherche à obtenir des contrats pour des travaux de construction « d’immeubles liés aux services de santé et sociaux, de crématoriums et de commodités publiques ».

Le gouvernement britannique admet ouvertement que les zones de stockage sont érigées « en cas de situation de décès excessif pour les 32 arrondissements de Londres et la ville de Londres ». Le contrat devrait durer quatre ans, car le gouvernement s’attend à un excès de décès dans son plan quinquennal.

Le gouvernement britannique prévoit des décès de masse dans les années à venir

Le gouvernement britannique construit des installations de stockage de corps excédentaires avec «l’objectif primordial» de fournir «un fournisseur de cadre unique qui sera en mesure de fournir des installations de stockage de corps temporaires pour héberger les personnes décédées en cas de décès excessif». Ils écrivent: «Le défunt sera stocké avec dignité et respect, à des endroits à déterminer en fonction des besoins locaux de Londres à la période et nécessitera certains éléments de conception pour s’adapter aux conditions et contraintes du site local, tout en étant capable d’un déploiement, d’une construction et d’une mise en service rapides selon une norme convenue. »

Il existe de nombreuses indications selon lesquelles le gouvernement britannique et d’autres dans le monde envisagent de faire mourir de faim et d’interdire les traitements médicaux aux personnes qui ne se conforment pas aux exigences en matière de vaccins. Il existe également de nombreuses indications que les vaccinés mourront encore plus rapidement à mesure que les protéines de pointe sont programmées dans leur chimie cellulaire, provoquant des caillots sanguins et forçant leur système immunitaire à attaquer leurs propres organes. Ces bâtiments sont-ils érigés pour abriter un afflux de citoyens vaccinés qui ont été rendus plus sensibles aux nouvelles infections (grâce à une amélioration dépendante des anticorps) aggravant l’inflammation cardiovasculaire et les attaques auto-immunes ?

Quelle est la prochaine étape pour les gouvernements trompeurs et sans lois qui privent les gens de leurs droits inhérents ?

Si des gouvernements entiers, des organisations de médias mainstream et des sociétés de médias sociaux peuvent tous conspirer à MENTIR sur l’expérimentation d’armes biologiques à gain de fonction ; s’ils peuvent obscurcir la réponse de santé publique à l’aide de tests PCR Covid-19 frauduleux ; s’ils peuvent anéantir le processus scientifique et pousser des expériences mortelles sur la population par la fraude et la force, alors avec quoi sont-ils capables de s’enfuir pour aller de l’avant ?

Si ces entités puissantes peuvent terroriser les gens jusqu’à la privation d’oxygène et l’intubation ; si ces entités peuvent dissuader les gens de rechercher des traitements et des soins médicaux vitaux, tout en attribuant mal leurs causes de décès, alors quels autres actes pervers vont-ils commettre pour dissimuler leurs crimes contre l’humanité ? Alors que des vies sont détruites par le confinement, l’isolement, la maladie mentale, le stress, l’hypertension et la privation de droits, ces puissantes entités forcent les individus à se lancer dans des expérimentations médicales qui se sont avérées blessantes et tuantes.

Le gouvernement britannique est actuellement à la recherche d’un contrat pour « le stockage excessif du corps ». Qu’on le veuille ou non, les personnes en charge de ce paysage infernal mondial se préparent à des pertes massives, alors que les campagnes mondiales de vaccination éliminent des centaines de milliers de personnes, atténuant le système immunitaire humain et faisant pression sur les virus pour qu’ils mute en des formes plus infectieuses et mortelles.

Oui, ceux qui sont prêts à tuer, voler et détruire des vies (tout en feignant l’empathie) ne feront que blâmer les « non vaccinés » pour leurs erreurs, leur carnage humain, leur abattage. Pour brouiller les pistes, ils déclencheront des campagnes de désinformation qui cherchent à séparer et à discriminer les personnes saines, libres, mentalement bien et immunisées. Ces entités maléfiques augmenteront la persécution contre les fidèles qui croient que leur corps est souverain et appartient à Dieu, pas au gouvernement ou aux dirigeants méchants du monde pharmaceutique.

Pour en savoir plus sur le génocide mondial, consultez Depopulation.News.

L’OXYDE DE GRAPHÈNE À METTRE DANS L’ALIMENTATION EN EAU AU ROYAUME-UNI – VIVRE DANS UN MONDE MATÉRIEL PARTIE 2

Une vague de mort massive arrive au milieu des mandats de vaccination alors que la vérité et la révolution remplissent l’air

https://www.globalresearch.ca/massive-death-wave-coming-amidst-vaccine-mandates-while-truth-revolution-fill-air/5751836

LA SANTÉ PUBLIQUE ANGLETERRE INDIQUE PRÈS DE 35% HOSPITALISÉS AVEC COVID-19 ONT REÇU DEUX DOSES D’UN VACCIN

Jeremy James – Les « vaccins » ciblent la chrétienté pour la dépopulation

« Les pays d’héritage chrétien devraient connaître une réduction de population stupéfiante de 53 % – environ 470 millions »

(Makow Disclaimer – Cette thèse est en partie contredite par la Russie, un pays largement chrétien, qui ne devrait pas perdre de population.

Deagel.com est un groupe de réflexion Deep State. Ses projections démographiques ont été supprimées.)

La clause de non-responsabilité du rapport Deagel poursuit en disant :

« L’effondrement du système financier occidental – et finalement de la civilisation occidentale – a été le principal moteur des prévisions, ainsi qu’une confluence de crise avec un résultat dévastateur. Comme COVID l’a prouvé, les sociétés occidentales qui adoptent le multiculturalisme et le libéralisme extrême sont incapables de faire face à de véritables difficultés. »

Par Jeremy James

(henrymakow.com)

Les tristement célèbres projections de dépopulation sur deagel.com (actuellement supprimées) établissent une prévision de la population de chaque pays du monde pour l’année 2025. L’analyse montre que la réduction drastique de la population prédite par Deagel tombe de manière disproportionnée – en fait, massivement – sur les pays avec un héritage chrétien, 22 en tout. Cinq pays non chrétiens figurent également sur la liste. Ceux-ci sembleraient « qualifier » au motif que leur capacité technologique avancée constituerait une menace potentielle pour le contrôle impitoyable envisagé par le Nouvel Ordre Mondial.

Cela soulève une question importante : si le programme de vaccination contre la Covid est destiné à atteindre cette réduction drastique de la population, alors comment ciblera-t-il un ensemble de pays tout en laissant les autres largement épargnés ?

en arrière.jpg (Covid épelé à l’envers)

Il existe deux possibilités : soit (a) les vaccins seront administrés de manière plus intensive dans les pays cibles, avec une proportion significativement plus élevée de la population participante et un nombre moyen de doses par personne administré plus élevé, soit (b) les vaccins eux-mêmes peuvent être différents d’un pays à l’autre, ayant des propriétés différentes et produisant des effets différents. Nous les appelons respectivement l’option d’absorption et l’option de choix.

OPTION DE PRISE EN CHARGE

Les pays d’héritage chrétien devraient connaître une réduction de population stupéfiante de 53 %, soit environ 470 millions. Jusqu’à présent, le taux de vaccination contre la Covid dans ces pays est de 57%. Pendant ce temps, la réduction de population prévue pour les cinq pays du groupe des technologies de pointe (Japon, Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Israël) est de 22%. Ce n’est pas aussi grave que celui du groupe cible principal, mais c’est quand même horrible. À 40 pour cent, le taux de vaccination à ce jour pour ce groupe est également important, mais inférieur à celui du groupe cible principal. Dans l’ensemble, ces chiffres suggèrent que l’option d’adoption pourrait éventuellement être utilisée pour dépeupler des pays sélectionnés tout en laissant d’autres avec un taux d’attrition plus faible.

Cependant, la différence entre les pays cibles et ceux qui subissent peu de dommages, par Deagel, est tout simplement trop grande pour être expliquée par l’option d’absorption.

Nos chiffres montrent que ces derniers devraient subir une réduction de la population de « seulement » 73 millions. Comparez cela avec la chute prévue pour le groupe cible combiné – 515 millions ! C’est une différence de sept fois. Lorsque la densité de population est prise en compte, la différence est encore plus frappante. Les pays cibles devraient subir une réduction de 53 pour cent tandis que les autres subiront une perte nette de seulement 1,5 pour cent.

Ainsi, si le programme de vaccination contre le Covid est l’instrument prévu pour mener le génocide à venir, il aura alors un impact 35 fois plus destructeur sur les pays d’héritage chrétien (plus les cinq dotés de capacités technologiques avancées) que sur les pays communistes et le bloc commercial asiatique. Cette disparité étonnante ne peut pas être expliquée, même en partie, par l’option d’adoption. Cela ne laisse que l’option de choix.

OPTION AU CHOIX

De nombreux lecteurs peuvent être surpris d’apprendre que 21 vaccins Covid ont été approuvés pour un usage général. Nous devons supposer que ceux-ci ont reçu le feu vert, de manière formelle ou informelle, de l’Organisation mondiale de la santé.

Cependant – et c’est là que le sujet devient très sinistre – la quasi-totalité des pays prévus pour une réduction significative de la population d’ici 2025 sont limités à seulement quatre de ces 21 vaccins. Nous les appelons les « Big Four » : Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Seuls quatre des pays « cibles » – le Canada, l’Ukraine, le Japon et Taïwan – ont une « option » en dehors des Big Four.

À la lumière du scénario Deagel et de ses implications dévastatrices pour l’humanité, nous devons nous demander si les vaccins des Big Four contiennent une composante mortelle qui manque aux 17 autres options ? Compte tenu de la tendance frappante qui apparaît dans notre analyse, il semblerait que ce soit le cas.

Un sceptique pourrait faire valoir que, si tel était le cas, les objectifs de réduction de la population pour l’Ukraine et le Canada (sur la liste du patrimoine chrétien) ou le Japon et Taïwan (sur la liste des capacités technologiques avancées) ne seraient pas réalisables, étant donné qu’une proportion de la population recevrait une variété non létale. Il se trouve que l’option vaccinale pour le Canada, à part les quatre grands, est Covishield, une formulation d’AstraZeneca fabriquée en Inde. Ceci, apparemment, est également la seule option actuellement disponible en Ukraine. L’option japonaise, Takeda, est en fait une formulation locale de Moderna, tandis que l’option « étranger » à Taïwan (MVC-Cov1901 fabriqué par Medigen) est exclusive à Taïwan. Aucun autre pays ne l’utilise.

Ainsi, sur les 27 pays de notre liste de réduction de la population, 23 sont limités aux Big Four, tandis que les 4 autres ont des options qui sont soit illusoires, suspectes ou une copie d’un vaccin Big Four.

Pendant ce temps, les pays qui « échappent » à ce programme génocidaire – dirigé par la Chine communiste – pourront aller de l’avant avec leur initiative Belt & Road, un réalignement radical de la puissance économique mondiale dans lequel les citoyens survivants d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale seront un peu plus que des serfs appauvris.

À moins que les habitants des pays énumérés pour le dépeuplement ne prennent conscience du fait qu’ils sont maintenant dans une tyrannie médicale et que leurs propres gouvernements – qui se sont engagés à les protéger – font partie de cette tyrannie, ils seront détruits. C’est vraiment aussi simple. Les dirigeants des ténèbres de ce monde, qui sont dirigés par Satan, sont sûrement déterminés à saisir leur opportunité et à utiliser toute la force nécessaire pour mener leur plan à terme. Jusqu’à présent, ils n’ont rencontré pratiquement aucune opposition, en grande partie parce que les citoyens des nations concernées n’ont aucune idée qu’une méchanceté de cette ampleur est dirigée contre eux.

Passeports de santé numériques : le piège qui attirera de nombreuses personnes dans le système sans numéraire One-World

Par Léo Hohmann

LeoHohmann.com

Plusieurs nouvelles technologies qui semblent distinctes et non liées vont bientôt converger, créant un piège numérique géant qui attirera facilement les masses non informées.

Le piège numérique est déjà tendu et les élites mondialistes utilisent la COVID pour accélérer le processus de convergence. La plupart des gens tomberont dans le piège, ce qui les réduira finalement à un code QR humain – traçable, traçable et dépendant à 100% des Big Tech et du grand gouvernement pour leur existence.

Je vais déballer chacun de ces fils apparemment séparés qui seront progressivement fusionnés en une seule grille de contrôle socio-financière globale.

Le point à l’ordre du jour le plus imminent nécessaire pour relancer ce système est le lancement réussi des passeports de santé numériques.

La France, l’Italie, l’Irlande, l’Allemagne, la Grèce et de nombreux autres pays ont commencé à imposer ces passeports à leurs citoyens, dont beaucoup envahissent les rues pour protester.

Les citoyens protestent contre les passeports de santé dans plus de 150 villes à travers la France.

Le mouvement vers les passeports de santé numériques aux États-Unis se fait plus progressivement, mais il prend de l’ampleur.

Dans un briefing le lundi 2 août, le coordinateur de la réponse au coronavirus de Biden, Jeffrey Zients, a annoncé « qu’il est temps d’imposer certaines exigences » en ce qui concerne les vaccins COVID.

Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements sur les règles COVID qui pourraient être mises en œuvre, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que rien n’était sur la table.

Souvenez-vous de cette phrase : Rien n’est hors de propos.

Cela pourrait impliquer de rassembler les non vaccinés et de les placer dans des camps d’isolement et de quarantaine.

Un consortium universitaire composé de six universités a déjà un contrat avec le département américain de la Sécurité intérieure pour fournir une formation aux parties prenantes du gouvernement, des forces de l’ordre, de la santé et du secteur privé sur la façon de mettre en quarantaine «de grandes parties» des communautés rurales.

Mais la volonté de numériser la vie des Américains commencera dans les villes et se déplacera vers l’extérieur.

Le maire de New York, Bill de Blasio, est devenu le premier homme politique à saisir l’occasion d’exiger des passeports vaccinaux.

Malgré ce que l’on essaie de vous dire, séparer les Américains par statut vaccinal est une première historique. Il n’a jamais été essayé auparavant, pas à travers les épidémies de polio ou de variole des années 1920, 30 et 40, pas pendant la grippe espagnole. Jamais.

De Blasio a ordonné aux entreprises de refuser le service aux non vaccinés, qui représentent 30% de la population de la ville. Il reste à voir comment de Blasio appliquera cet édit. Appellera-t-il la police pour qu’elle ferme les entreprises qui n’exigent pas une exposition de papiers de leurs clients ?

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo vise également des mandats de passeport vaccinal dans tout l’État, mais sait qu’il doit être un peu plus diplomatique dans son approche.

« Les entreprises privées, je leur demande et leur suggère d’aller à l’admission uniquement pour les vaccins. Passez à l’admission réservée aux vaccins », a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse le 2 août.

« Je pense qu’il est dans votre propre intérêt commercial », a-t-il déclaré, « de gérer un établissement exclusivement spécialisé dans les vaccins… Nous avons des applications, dites simplement : « vous devez montrer que vous avez été vacciné lorsque vous franchissez la porte. »

En d’autres termes, « Montrez vos papiers ».

Pensez à ce que Cuomo dit ici.

Il « demande » avec force aux propriétaires d’entreprise d’éliminer 30 % de la population de l’État de leur champ de clients potentiels et de les traiter comme des non-personnes.

Ceci est du fascisme pur et rappelle la propagande nazie qui a contraint les Allemands à refuser de faire des affaires avec les Juifs.

Si les propriétaires d’entreprise de New York écoutaient Cuomo, ils rendraient impossible aux personnes non vaccinées de nourrir leurs enfants.

Apprenez vos droits médicaux en tant qu’employé, étudiant, etc., et comment « dire non à l’aiguille » sur HealthyAmerican.org de Peggy Hall

Les passeports numériques exigent que les gens téléchargent un code QR numérisable sur leur téléphone portable qui permettra aux entreprises de savoir qu’elles ont été vaccinées avant d’être autorisées à entrer et à recevoir le service [acheter ou vendre].

Cela nous amène à la deuxième étape du piège numérique qui cuit dans le four technologique – un nouveau système d’identification numérique mondial capable de fonctionner conjointement avec les passeports de santé numériques et le nouveau complexe médico-vaccinal.

Le leader de ce courant technologique est l’Alliance ID2020, une collaboration de plus de 35 membres dont Accenture, Microsoft, la Fondation Rockefeller, MasterCard, IBM, la Chambre de commerce internationale, MIT SafePaths et GAVI Global Vaccines Alliance de Bill Gates.

En février 2021, ID2020 a lancé le Good Health Pass Collaborative pour encourager une convergence transparente de toutes les applications d’accréditation des vaccins COVID-19 développées par de nombreuses organisations différentes.

« Les certificats de vaccins papier peuvent être facilement falsifiés », prévient l’Alliance ID2020 dans un communiqué de presse. « Le but des informations d’identification de santé est de prouver en toute sécurité qu’une personne a reçu un vaccin ou un test PCR. La nouvelle alliance cible particulièrement les voyages pour garantir que les informations d’identification fonctionnent de manière transfrontalière, intersectorielle et sans friction. »

L’alliance a publié un livre blanc sur le sujet pour ceux qui recherchent plus de détails.

Une autre pièce du puzzle techno-fasciste en évolution est la nouvelle monnaie numérique.

Les banques centrales du monde travaillent sur une monnaie numérique programmable basée sur la technologie de la chaîne de blocs. Cela signifie qu’elles seront en mesure de suivre vos dépenses et de vous arrêter pour quelque raison que ce soit.

Le Fonds monétaire international a publié un article sur son site Web en juillet, saluant l’Inde comme un leader mondial dans la lutte pour éliminer les espèces. Et bien sûr, COVID a été mentionné comme accélérant l’abandon du papier-monnaie. Le FMI a noté :

« COVID-19 a accéléré l’utilisation des paiements numériques sans contact pour les petites transactions alors que les gens essaient de se protéger du virus. Ces avancées s’appuient sur India Stack, un système complet d’identité numérique, de paiement et de gestion des données sur lequel nous écrivons dans un nouvel article (Carrière-Swallow, Haksar et Patnam 2021). »

Comme vous pouvez le voir dans la déclaration ci-dessus, l’objectif est une identité numérique complète, combinant ses données de santé et son statut vaccinal avec des données bancaires et d’autres données personnellement identifiables.

Klaus Schwab nous a prévenus à l’avance du piège que lui et ses copains élitistes nous tendaient.

« La quatrième révolution industrielle conduira à une fusion de nos identités physique, biologique et numérique », a déclaré Schwab au Chicago Council on Global Affairs en novembre 2020.

Même avant cela, dans son livre de 2018, Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution, Schwab a écrit :

« Les technologies de la quatrième révolution industrielle ne s’arrêteront pas de faire partie du monde physique qui nous entoure, elles feront partie de nous. « En effet, certains d’entre nous ont déjà le sentiment que nos smartphones sont devenus une extension de nous-mêmes. Les appareils externes d’aujourd’hui, des ordinateurs portables aux casques de réalité virtuelle, deviendront presque certainement implantables dans notre corps et notre cerveau.

Lorsqu’il a écrit ces idées grandioses en 2018, cela ressemblait à la tarte dans le ciel des rêveries d’un futuriste déconnecté et peu prêté attention.

Post COVID, c’est dans nos visages et prêt à être mis en œuvre.

La dernière étape du programme technologique pour contrôler l’humanité est que les géants de la Big Tech travaillent ensemble pour éliminer toutes les voix dissidentes d’Internet. Leur objectif ultime est de créer un système où tous les utilisateurs ont un passeport Internet, sous réserve d’un examen périodique de votre activité en ligne.

Les géants de la Big Tech ont déjà déclaré qu’ils partageaient activement des informations dans le but de réprimer les « suprémacistes blancs » dans le cadre du Global Internet Forum to Counter Terrorism, un organisme auparavant réservé pour cibler les talibans et al-Qaïda.

PayPal a annoncé qu’il travaillerait avec la Ligue anti-diffamation notoirement marxiste pour parcourir Internet, à la recherche de voix « extrémistes » et « anti-gouvernementales » afin de fermer leurs boutons de don PayPal.

Dans le cadre de ce système de notation sociale à la chinoise, les coupables d’infractions en ligne sont publiquement humiliés et réduits au silence. Les collecteurs d’informations sont payés pour dénoncer leurs voisins et les membres de leur famille. Une fois que votre pointage de crédit social descend en dessous d’un certain niveau, vous devenez tellement discrédité qu’il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi, de voyager en avion, en train, en bus ou en voiture, d’obtenir des prêts ou d’inscrire vos enfants dans les meilleures écoles.

Ceux qui fournissent des informations de contre-récit seront signalés, avertis et finalement bloqués en tant que diffuseurs de «désinformation».

Vous perdez votre liberté d’expression, mais ce n’est pas tout.

Dans la société d’aujourd’hui, être retiré d’Internet signifie que vous ne pourrez pas acheter ou vendre en ligne ou travailler pour un travail nécessitant une connexion Internet.

Ainsi, les passeports de santé, actuellement en cours de déploiement dans le monde entier, vous empêcheront d’acheter en personne de la nourriture et des produits de première nécessité, tandis que le prochain passeport Internet vous empêchera de commander vos produits de première nécessité en ligne. Vous vous retrouverez essentiellement avec le marché noir, en supposant qu’il y en ait un pour ceux qui sont jugés «impurs» et «impropres» pour le monde moderne en raison de leurs opinions dissidentes.

Toutes ces technologies fusionneront à l’intersection de la Big Data, des grandes banques, de la Big Tech et du grand gouvernement. Votre pointage de crédit social sera désormais lié non seulement à votre activité sur Internet, mais aussi à votre compte bancaire et à votre statut vaccinal. Bienvenue dans la Grande Réinitialisation, a/k/a Nouvel Ordre Mondial.

Ajoutez les avancées de l’IA et de la reconnaissance faciale et des millions de caméras de surveillance et vous parlez d’un état d’esclavage verrouillé qui fait que 1984 de George Orwell ressemble à un pique-nique dans le parc.

Mais ne vous plaignez pas. Tout est « pour notre sécurité ».

On ne peut pas faire confiance aux gens pour faire la bonne chose, croire aux faits réels, mener le genre de vie qui aboutit à une société paisible et heureuse. Tous doivent se conformer aux nouveaux maîtres.

Il est maintenant temps de combattre ce système. Mais pour le combattre, vous devez reconnaître son existence et garder une longueur d’avance sur le plan de match maléfique de la cabale.

À un moment donné, la trappe se fermera. Il sera trop tard pour se retirer. Vous vous conformez ou devenez une non-personne. Un ennemi de l’État.

Ces voies distinctes d’évolution technologique finiront par fusionner pour créer une société dans laquelle tout, et chaque personne, est suivie numériquement. Pas seulement le mouvement de leur corps physique, mais leurs actions, leurs comportements et même leurs pensées.

Les élites comptent sur nous pour accepter ce système à ses débuts et fragmentés. La plupart des gens pensent de manière compartimentée. Ils ne relient pas les points. Ils seront trompés.

Les élites ne vont pas vous dire d’emblée que tout est impliqué dans la quatrième révolution industrielle. Ils vont juste vous dire les parties qui sonnent bien – commodité, inclusion, sûreté, sécurité.

Regardez la vidéo effrayante de 42 secondes publiée par le gouvernement australien exhortant les gens à créer une identité numérique.

Une fois cette trappe fermée, il sera très difficile de sortir de ses griffes. Ne téléchargez pas d’applications, payez en espèces dans la mesure du possible et arrêtez de dormir dans le Nouvel Ordre Mondial.

