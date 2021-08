Les passeports vaccinaux Covid sont une forme de « ségrégation des temps modernes », prévient le Dr Drew

Le Dr David Drew Pinsky, mieux connu sous le nom de « Dr. Drew », se prononce contre les « passeports vaccinaux » du coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS], qualifiant l’idée de forme de « ségrégation des temps modernes ».

Dans un tweet récent, le Dr Drew a révélé que seulement 28,4 de la « communauté noire » avait reçu une injection de virus chinois [et/ou américain, français, britannique, australien, canadien et autres alliés – MIRASTNEWS] du programme « Operation Warp Speed ​​» de Donald Trump, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Cela signifie que la plupart des Noirs en Amérique ne pourront plus participer à la société, du moins pas dans les zones où une preuve de «vaccination» est requise pour entrer.

« Le CDC a rapporté aujourd’hui que seulement 28,4% de la communauté noire ont reçu le vaccin Covid », écrit le Dr Drew. « Avec des États comme CA et NY obligeant les passeports vaccinaux à entrer dans les restaurants et les entreprises, la communauté noire serait la plus touchée par cette ségrégation des temps modernes. »

Il y a, bien sûr, des dizaines de millions de Blancs qui refusent également de se faire piquer avec un vaccin contre la grippe Fauci. Eux aussi seront traités comme des citoyens de seconde zone dans des régions où les fascistes médicaux ont décidé d’imposer un nouveau système d’apartheid basé sur le statut d’injection.

Le Dr Drew a dit d’autres choses « politiquement incorrectes » dans le passé, notamment lorsqu’il a mis en garde contre l’effondrement de Los Angeles dans le statut du tiers-monde en raison de l’itinérance généralisée et de l’immigration illégale.

En ce qui concerne les vaccins Trump, le Dr Drew craint qu’ils ne soient utilisés pour diviser davantage l’Amérique en deux pays distincts : l’un où la liberté de santé est une valeur, et l’autre où « se conformer ou mourir » est la « loi » du pays.

Les gauchistes sont amoureux du fascisme médical

Le Dr Drew mérite l’honneur d’avoir fait entendre sa voix sur cette question importante, d’autant plus qu’il est depuis longtemps une figure à Hollywood où le fascisme médical semble être pleinement adopté comme la norme.

Ses déclarations ne sont cependant pas venues sans réaction, y compris du « commentateur de télévision sur la santé mentale », le Dr Gail Saltz. En réponse au tweet du Dr Drew, Saltz a essayé de prétendre que parce que les injections de virus chinois sont disponibles pour tout le monde, quelle que soit la couleur de leur peau, il n’y a pas de discrimination avec les passeports vaccinaux.

Étant donné qu’être non vacciné n’est pas un « paramètre immuable » comme l’est la couleur de la peau Rachel Dolezal soutiendrait bien sûr le contraire), Saltz dit qu’il est facile de ne pas être discriminé : tout ce que vous avez à faire est de retrousser votre manche et de modifier de façon permanente vos plans génétiques avec une injection Trump.

La Maison Blanche est d’accord, affirmant que les personnes de toutes les couleurs de peau sont libres de faire la queue pour un vaccin Fauci à leur pharmacie locale ou à un autre point d’injection établi par le gouvernement.

Des milliards de dollars des contribuables américains continuent d’être acheminés directement dans les coffres de Big Pharma afin que vous et vos amis noirs et bruns puissiez faire la queue pour obtenir un vaccin Trump « gratuit » dans votre clinique la plus proche, si vous ne l’avez pas déjà fait.

« Devez-vous montrer une pièce d’identité pour vous faire vacciner ou obtenir une carte vaccinale ? Raciste! La fête de l’esclavage, de la ségrégation et Jim Crow est de retour », a plaisanté un commentateur de Breitbart News.

« Les Blancs dans l’ensemble sont des moutons stupides », a écrit un autre, évoquant le fait qu’il est honteux de voir combien de Blancs succombent volontairement à la propagande du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)].

« Ils ne sont pas incapables, mais sont trop paresseux pour approfondir n’importe quelle question. Ils préfèrent être divertis perpétuellement. Ils s’aligneront en masse pour les injections et vous persécuteront, vous et moi, afin qu’ils n’aient pas à se sacrifier et puissent rester dans leur captivité confortable.

Les dernières nouvelles sur le fétiche de l’Amérique de gauche pour le fascisme médical peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

BRAS DE SITE D’INJECTION DEVENU NOIR

Du télégramme à vous. Utilisez vos propres yeux et votre bon sens pour filtrer ces données.

https://153news.net/watch_video.php?v=G39826GSSA8M

Une affiche du passeport santé français montre que le gouvernement les a imprimés en janvier 2020

« Je vais vous montrer quelque chose : regardez la date. C’est en direct. Ce n’est pas une fausse affiche. La date est le 20 janvier 2020, donc même avant la première vague, ils avaient déjà leurs affiches prêtes. Eh bien, n’est-ce pas gentil ? Ils avaient prévu ça en 2020. Je mets ça en public (date de l’enregistrement vidéo sur l’affiche). C’est tout à fait normal (sarcastique). Ils ne nous prennent pas pour des idiots. »

Téléchargez la vidéo :

https://up-load.io/3s49g93zdy8f

CHOQUANT! LE GOUVERNEMENT EN FRANCE VA OUVRIR A PARTIR DE SEPTEMBRE 7000 CENTRES DE VACCINATION DANS LES ÉCOLES !

Miroir de . https://www.bitchute.com/video/F6Ub1dOFvDfR/ – SixthSense

DES SCÈNES INCROYABLES – LES MANIFESTANTS FRANÇAIS AUJOURD’HUI À PARIS FRANCE 07/08/21

France : Rodez manifeste contre la dictature sanitaire

France : Valence contre la dictature sanitaire et contre les vaccins

France : Narbonne manifeste contre les vaccinations obligatoires

France : Mulhouse manifeste contre le Pass Santé et contre la dictature de la santé

France : La Rochelle contre la dictature sanitaire et contre le Green-Pass (Timelapse)

France : Rennes libre contre l’autoritarisme et contre le Pass Santé

France : Vannes contre la dictature sanitaire de Macron

Camps CDC Green FEMA et vaccin obligatoire

Les États-Unis s’apprêtent à annoncer des fermetures permanentes cette semaine et à envoyer les non-vaccinés dans des camps d’internement

SOURCE : Le pasteur Greg Locke prêche la NON-conformité

VIDÉO SUR RUMBLE

Si c’est VRAI, il est temps de sortir l’artillerie ou d’aller sous terre jusqu’à un refuge sûr s’il n’y a plus une telle chose.

Cela devient un peu sérieux en ce moment alors que le FAKE BIDEN propose d’annoncer de nouvelles mesures de VERROUILLAGE dès le 11 août 2021.

Ceux qui ne croient pas cela peuvent avoir raison.

Beaucoup pensaient que Trump prêterait serment le 20 janvier… beaucoup pensaient que Trump prêterait serment le 4 mars à Washington car les hôtels étaient complets pour cette occasion… ce qui ne s’est jamais produit.

Beaucoup pensaient que la fausse invasion extraterrestre aurait lieu fin juillet …… ce qui ne s’est jamais produit.

Le 20 août 2021 est une autre date où beaucoup disent que TRUMP reviendra ….. Ne retenant pas mon souffle.

Donc, ce 11 août est une autre date que tout le monde regarde pour voir si le Fake Biden de 78 ans enlèvera enfin son masque pour révéler sa Vraie Identité et infliger la DOULEUR ultime à l’AMÉRIQUE …… COMMUNISME PERMANENT.

[Il s’agit pour nous si cela est confirmé, de l’Eugénisme Transhumaniste des mondialistes, produit pur du capitalisme libéral comme le fut le nazisme fasciste d’Adolf Hitler. Ce serait trop facile de se débarrasser de ses tares et de les refiler à d’autres en se voilant la face. Karl Marx n’écrivait-il pas pas que le capitalisme contient en son sein les germes de sa propre destruction ? – MIRASTNEWS].

Ce président américain vieillissant, trébuchant et maladroit semble rajeunir de jour en jour alors que les rides et ridules du vieillissement disparaissent lentement.

QUI EST CE TYPE …….VRAIMENT …..QUI EST-IL?