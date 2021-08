WUHAN-GATES – 40. FAUCI & APPRENTIS SORCIERS. Laboratoire du virus du SRAS depuis 2000 ! affaire américano-chinoise

Toute l’histoire des conavirus chimériques

et des recombinants dont il serait né

SRAS-Cov-2 de la pandémie actuelle

Sur la couverture dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut Anthony Fauci, directeur du NIAID, Ralph Baric, chercheur à l’Université de Caroline du Nord, Bill Gates, financier d’expériences sur les supervirus aux États-Unis et en Chine, Peter Daszak et Zhengli Shi dans le laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

«En bref, le département américain de la Santé et des Services sociaux a participé au financement de l’amplification de la nature infectieuse du coronavirus entre 1999 et 2002 avant que le SRAS ne soit jamais détecté chez l’homme».

Non seulement le SARS-Cov-2 mais aussi celui de 2003 aurait été créé en laboratoire selon ces propos du médecin américain David E. Martin, auteur de la plus volumineuse enquête scientifique au titre sans équivoque « Le Fauci/Covid-19 Dossier ».

Docteur David E. Martin

En 26 pages « préparées pour l’humanité » mais faciles à lire uniquement pour ceux qui sont familiers avec la biochimie, il narre l’intrigue entre des expériences sur des virus animaux artificiellement améliorés par l’ingénierie moléculaire, des études sur des vaccins avec la protéine de Pointe et l’ARN messager (datant de 2000 et 2013), dont les noms de Moderna et Pfizer, un tourbillon de milliards de dollars financés par le gouvernement américain, également via des fonds militaires DARPA, l’Agence de recherche sur les projets avancés de défense contrôlée par le Pentagone, et utilisés pour les brevets déposés par Anthony Fauci, ou par certains Big Pharma.

Mais ce qui ressort avec plus d’inquiétude d’un reportage digne d’un thriller apocalyptique autant que des effets dérivant de la pandémie, c’est la narration de l’histoire des « apprentis sorciers », ainsi nommés par le virologue Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. en 2008, précisément pour des recherches sur les très dangereux supervirus chimériques.

L’enquête du Dr Martin met en lumière la triade menée par Fauci, directeur du NIAID, le National Institute of Infectious Diseases aux USA, et composée de deux chercheurs très célèbres parmi ceux qui ont enquêté sur les origines artificielles du SRAS-Cov-2 : Le Dr Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord et le scientifique Zhengli Shi, directeur des maladies infectieuses à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le dossier sur Fauci et les virus du SRAS de laboratoire – lien vers le texte intégral en anglais en bas de l’article

Le dossier du médecin américain confirme donc la théorie d’un « accord entre la Chine et les États-Unis » uniquement évoquée par le professeur Montagnier mais faisant l’objet de nombreuses enquêtes dans le cycle WuhanGates de Gospa News, résumées dans le livre du même nom. La complexité de l’étude de la littérature scientifique (corroborée par 180 pages de brevets industriels pharmaceutiques) oblige à diviser notre rapport en deux parties : la première sur les expérimentations et recherches vaccinales ; le second sur les conflits d’intérêts macroscopiques autour de Fauci.

« Ce dossier n’est en aucun cas exhaustif. Il est cependant révélateur des nombreuses violations criminelles qui peuvent être associées au terrorisme COVID-19. Tous les matériaux de départ sont ici cités » écrit le Dr Martin en introduction après avoir esquissé sa « mission ». Le célèbre virologue français Luc Montagnier a défini Fauci & co. Des « apprentis sorciers » pour la superficialité avec laquelle ils ont manipulé des virus extrêmement dangereux jusqu’à des vaccins à risque qui, une fois inoculés en pleine pandémie, peuvent devenir une arme de destruction massive pour la création de variants résistants aux vaccins. (Lire la suite…)

Au cours des deux dernières décennies, mon entreprise – M · CAM – a surveillé les violations possibles du Protocole de 1925 pour l’interdiction de l’utilisation dans la guerre de gaz toxiques, toxiques ou autres et des méthodes de guerre bactériologiques (Protocole de Genève) Convention de 1972 sur la Interdiction du développement, de la production et du stockage des armes bactériologiques et toxiques et de leur destruction (BTWC) » lit le dossier.

« Dans notre évaluation mondiale de la technologie 2003-2004 : Vector Weaponization M · CAM a souligné l’implication croissante de la Chine dans la technologie de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en vue de rejoindre la scène mondiale dans la construction chimérique de vecteurs viraux. Depuis lors, sur une base hebdomadaire, nous avons suivi le développement de la recherche et des efforts commerciaux dans ce domaine, y compris, mais sans s’y limiter, les synergies de recherche qui se forment entre les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le National Institutes for Allergies and Infectious Diseases (NIAID), University of North Carolina at Chapel Hill (UNC), Harvard University, Emory University, Vanderbilt University, Tsinghua University, University of Pennsylvania, de nombreux autres instituts de recherche et leurs affiliations commerciales ».

La lecture de la construction chimérique de vecteurs viraux, les virus dits recombinants, dans le même paragraphe où il est fait mention d’affaires commerciales fait immédiatement thésauriser la peau mais ce n’est qu’un avant-goût de la concoction vénéneuse de la tragédie remontée à la surface par la pandémie : peut-être déclenchée par une cause de libération de pathogènes artificiels, peut-être produite par une dispersion préméditée visant une dictature sanitaire, économique et militaire du Nouvel Ordre Mondial, comme évoqué dans les articles précédents.

EXPÉRIENCES DE CORONAVIRUS AVANT LE SRAS 2003

La subvention AI23946-08 du National Institute of Health délivrée au Dr Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (officiellement classée comme filiale du NIAID du Dr Anthony Fauci depuis au moins 2003) a commencé à travailler sur l’altération synthétique des Coronaviridae (le famille des coronavirus) à des fins expresses de recherche générale, d’amélioration des agents pathogènes, de détection, de manipulation et d’interventions thérapeutiques potentielles visant ces mêmes. Dès le 21 mai 2000, le Dr Baric et l’UNC ont tenté de breveter des sections critiques de la famille des coronavirus pour leur avantage commercial. »

Comme le rapporte le dossier de Martin, dans l’un des nombreux articles dérivés des travaux parrainés par cette subvention, le Dr Baric a publié ce qu’il a déclaré être l’ADNc complet du SRAS CoV dans lequel il était clairement indiqué que le SRAS CoV était basé sur un composé. de segments d’ADN.

« À l’aide d’un panel d’ADNc contigus couvrant l’ensemble du génome, nous avons assemblé un ADNc complet de la souche Urbani SARS-CoV et sauvé des virus du SRAS clonés moléculairement (clone infectieux du SRAS-CoV) qui contenaient les mutations de marqueur attendues insérées dans les clones de Composants. «

Le chercheur américain Ralph Baric qui a mené la plupart des expériences sur les coronavirus modifiés en laboratoire depuis 2000

«Le 19 avril 2002 – le printemps précédant la première épidémie de SRAS en Asie – Christopher M. Curtis, Boyd Yount et RalphBaric ont déposé une demande de brevet américain 7 279 372 pour une méthode de production de coronavirus recombinant. Dans le premier dossier public des revendications, ils ont cherché à breveter un moyen de produire « un coronavirus infectieux, défectueux et répliqué ». – met en évidence Martin – Ce travail a été soutenu par la subvention NIH susmentionnée et GM63228. Bref, le département américain de la Santé et des Services sociaux a participé au financement de l’amplification du caractère infectieux du coronavirus entre 1999 et 2002 avant que le SRAS ne soit jamais détecté chez l’homme. »

LE BREVET « ILLÉGAL » DE LA CDC

Dans ce contexte, nous avons noté les efforts inhabituels de poursuite des brevets du CDC, lorsque le 25 avril 2003, ils ont tenté de breveter le coronavirus du SRAS isolé chez l’homme qui aurait été transféré à l’homme lors de l’épidémie de SRAS. 2002-2003 en Asie » explique le dossier, cependant, en notant une énorme anomalie.

Le code 35 USC 101 sur les objets brevetables aux États-Unis d’Amérique interdit ce type de brevet parce que « les lois de la nature, les phénomènes naturels et les idées abstraites ne sont pas brevetables ».

« Cette légalité n’a pas découragé le CDC dans ses efforts. Leur application, mise à jour en 2007, a finalement été délivrée sous forme de brevet américain. 7 220 852 et a forcé toute personne non autorisée par son brevet à manipuler le SRAS CoV, à développer des tests ou des kits pour mesurer le coronavirus du SRAS chez l’homme, ou à travailler avec son virus breveté à des fins thérapeutiques. Les travaux associés à ce virus par leurs collaborateurs sélectionnés comprenaient une quantité substantielle d’études d’ingénierie chimérique, de gain de fonction, de caractérisation virale, de détection, de traitement (à la fois vaccinal et thérapeutique) et d’enquêtes sur la transformation d’armes.

Bref, avec le brevet américain 6 593 111 de Baric (revendications 1 et 5) et le brevet 852 de CDC (revendication 1), aucune recherche aux États-Unis n’aurait pu être menée sans autorisation ou contrefaçon.

Nous avons noté que le spécialiste de la rémunération des fonctions, le Dr Ralph Baric, était à la fois le bénéficiaire de millions de dollars de subventions de recherche américaines de diverses agences fédérales, mais était également membre du Comité international de taxonomie des virus (ICTV). Organisation et le Groupe d’étude sur le coronavirus (CSG). A ce titre, il était chargé de déterminer la « nouveauté » des clades d’espèces virales, mais il bénéficiait directement de la détermination des déclarations de nouveauté sous forme de nouvelles autorisations de financement de la recherche et des brevets associés et collaborations commerciales » précise Martin.

« Avec le CDC, le NIAID, l’OMS, des parties universitaires et commerciales (y compris Johnson & Johnson ; Sanofi et leurs nombreuses sociétés de biotechnologie détenant des brevets sur les coronavirus ; Moderna ; Ridgeback ; Gilead ; Sherlock Biosciences ; et d’autres), un groupe d’intérêt puissant a constitué ce que nous suggéreraient des « directions interconnectées » en vertu des lois antitrust américaines » dénonce le dossier qui entre alors au cœur de l’histoire du complot.

«Ces entités étaient également affiliées au Conseil mondial de surveillance de la préparation (GPMB) de l’OMS, dont les membres ont joué un rôle déterminant dans l’exercice de bureau « EVENT 201 » financé par Open Philanthropy sur la pandémie mondiale de coronavirus en octobre 2019. , financé par l’investisseur principal dans Sherlock Les biosciences et le lien entre les partenaires financiers interconnectés, la Fondation Bill et Melinda Gates, dans le mandat du GPMB pour un exercice complet de préparation aux maladies respiratoires qui doit être achevé d’ici septembre 2020 nous a conseillé d’anticiper un scénario d' »épidémie » ».

Nous nous attendions à voir un tel scénario émerger de Wuhan ou du Guangdong, en Chine, du nord de l’Italie, de Seattle, de New York ou d’une combinaison des deux, car les travaux du Dr Zhengli Shi et du Dr Baric sur la transmission zoonotique du coronavirus ont identifié des mutations qui se chevauchent dans le coronavirus chez les populations des chauve-souris situées dans ces zones.

La référence à l’événement 201 oblige à rappeler que parmi les protagonistes se trouvait l’avocate Avril Haines, ancienne directrice adjointe de la Central Intelligence Agency de l’administration Obama-Biden au cours de laquelle les expériences de Baric à Chapel Hill sur les supervirus recombinants, parmi les SRAS, les MERS infectés par Les plasmides VIH/SIDA préparés par le Dr Zhengli Shi, ont obtenu la dérogation du gouvernement au moratoire sur les tests de gain de fonction.

Pas seulement. Haines, un expert en armes biologiques promu plus tard conseiller adjoint à la sécurité nationale à la Maison Blanche (2015-2017), a prophétisé une épidémie de coronavirus lors d’une conférence publique en 2018, et un ordre mondial était nécessaire pour la contrer. Pourquoi s’étonner si le nouveau président américain Joseph Biden, financé dans la campagne électorale par Pfizer (contrôlé par la multinationale GSK qui fait référence à Bill Gates), a nommé Haines à la Direction nationale du renseignement de tous les États-Unis d’Amérique ?

Le rapport de Martin fournit des preuves supplémentaires à l’appui de la plainte de l’avocat Robert F. Kennedy jr, neveu du président JFK et fils de son homonyme, le procureur général des États-Unis, tous deux tués dans des crimes mystérieux dans l’ombre du soi-disant État profond : le potentat des financiers , principalement des sionistes comme ceux qui spéculent sur Pfizer, des francs-maçons, des politiciens et des renseignements militaires.

LA PANDÉMIE PRÉVUE DEPUIS DES DÉCENNIES PAR FAUCI ET GATES

Pour Kennedy, la pandémie de SRAS-Cov-2 a été « planifiée depuis des décennies par Anthony Fauci et Bill Gates ». La grossière reconstitution chronologique de ce riche dossier Covid-19 semble lui donner raison. En fait, voici quelques-unes des dates importantes mentionnées par le Dr Martin dans ses travaux de recherche détaillés.

Première référence à « l’émergence » du CoV en tant qu’agent pathogène respiratoire en 2000 Ralph Baric AI23946 et GM63228 des National Institutes of Health travaillant activement sur les recombinants du CoV. En 2001, l’Institut national de la santé, des allergies et des maladies infectieuses (NIAID d’Anthony Fauci) publie. « Génétique inversée avec une construction d’ADNc infectieux de coronavirus. » 4/1 / 2001-3 / 31/005 1,0 million de dollars de coûts totaux / an. RS Baric,

En 2002, l’épidémie de SRAS Cov a éclaté en Asie. Le 25 avril 2003, le brevet du CDC a été déposé et devient finalement US7 220 852 (le brevet de séquence d’ARN) et 7 776 521 (le brevet de méthodologie de test. Ces brevets donnent au département américain de la Santé et des Services la capacité humaine de contrôler l’exploitation commerciale du SRAS coronavirus Le Dr Anthony Fauci est nominé pour le comité consultatif scientifique des grands défis mondiaux de la Fondation Bill et Melinda Gates (en fonction jusqu’en 2010).

Le 21 juillet 2003, l’équipe de Ralph Baric (utilisant AI23946 et GM63228) a déposé le brevet américain. 7 618 802 qui a été rendu public le 17 novembre 2009. Le Dana Farber Cancer Institute dépose le brevet américain. 7 750 123 sur un anticorps monoclonal pour neutraliser le CoV du SRAS. Cette recherche est soutenue par plusieurs subventions du NIH, notamment les subventions des National Institutes of Health A128785, A148436 et A1053822.

Une des nombreuses expériences sur le virus du SRAS avec des génomes recombinants

Le 6 janvier 2004, le colloque était organisé sur le thème « SRAS et bioterrorisme liés au bioterrorisme et aux maladies infectieuses émergentes : antimicrobiens, thérapeutiques et immunomodulateurs ». Dans cette conférence, le terme « The New Normal » a été introduit par Merck FAUCI ET BARIC commencent à gagner !!!

Dans l’Institut national de la santé, des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), voici l’étude de génétique inverse sur le SRAS. AI059136-01. Coût total de 1,7 million de dollars, RS Baric .. Le projet développe un ADNc infectieux intégral du SRAS-CoV, le développement de particules de réplicon du SRAS-CoV exprimant des gènes hétérologues et tente d’adapter le SRAS-CoV aux souris, produisant un modèle de souris pathogène pour l’infection par le SRAS-CoV. Puis, par la suite, le même effectue la recherche « Remodeler le réseau de régulation du génome du coronavirus du SRAS ». RS Baric, PI 10% d’engagement. 7/1 / 04-6 / 30/09. 2,1 millions de dollars.

Le 22 novembre 2004, l’Université de Hong Kong brevète la protéine de pointe associée au SRAS sur le CoV et poursuit le brevet américain 7 491 489. Mais en juin 2005, la Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) du Pentagone est également entrée dans le jeu avec un événement appelé Synthetic Coronaviruses. Biohacking : Activation de la technologie de guerre biologique organisée à Washington, DC. Événement parrainé par la DARPA / MITRE. Mais pas le seul laboratoire traitant du SRAS en Chine. La même année, l’Institut de virologie de Wuhan, grâce au financement du projet EPISARS de la Commission européenne dirigé par l’Italien Romano Prodi, a également mené des expériences dangereuses sur le virus du SRAS infecté par des plasmides du VIH/SIDA…

En 2008, le financement de BioDefesa U54 AI057157 commence avec 10 189 682 $ à UNC Chapel Hill. Où, dans les laboratoires de l’université de Caroline du Nord, des expérimentations sur des supervirus chimériques seront menées entre 2014 et 2017, menées malgré le moratoire de Barack Obama sur les gains de fonction. Et en 2010, la « Subvention Biodéfense U54 AI057157 » se poursuit avec 8 747 142 $ à UNC Chapel Hill (subvention non compétitive du NIAID). La délivrance de brevets pour les brevets sur le coronavirus du SRAS a culminé après l’épidémie en Asie avec 391 brevets délivrés.

U54 Biodefense Contribution AI057157 continue avec 7 344 820 $ à UNC Chapel Hill (subvention non compétitive du NIAID) 2012 MERS isolé en Egypte. La contribution à la biodéfense U54 AI057157 se poursuit avec 7 627 657 $ à UNC Chapel Hill (subvention non compétitive du NIAID). En 2013, la subvention Biodefense U54 AI057157 se poursuit avec 7 226 237 $ à UNC Chapel Hill (subvention non compétitive du NIAID).

En 2016, le National Institute of Health, le Scripps Institute et le Dartmouth College ont déposé la demande de brevet WO 2018081318A1 « Prefusion Coronavirus Spike Proteins and their Use » qui révèle une technologie d’ARNm qui chevauche (et est utilisée en tandem avec) la technologie Moderna. Nous examinerons les mérites des brevets pharmaceutiques de Pfizer et Moderna et les revenus de Fauci en conflit d’intérêts avec son rôle dans le prochain rapport WuhanGates.

Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de démontrer, comme le prétend le dossier du Dr Martin, la collaboration dans « un accord entre les États-Unis et la Chine » sur les essais du virus du SRAS comme le prétend le virologue Luc Montagnier. Selon le dossier, en effet, il existe un brevet sur le sujet que « le gouvernement chinois a déposé en Australie en 2013.

Les organisateurs et les sponsors de l’événement 201 comme indiqué sur le site officiel de l’exercice de pandémie présumée

En mars 2019, un diagnostic moléculaire sur le virus du SRAS est testé, financé par Open Philanthropy : la même organisation qui serait le sponsor financier de l’exercice « table-top » de l’Event 201 qui a décrit l’ensemble du plan « pandémie » en octobre 2019 L’événement a été financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, le Forum économique mondial par le théoricien de Great Reset Klaus Schwab, et le Johns Hopkins Bloomberg of Public Health, l’université qui suit les cas de Covid-19 dans le monde.

Just Johns Hopkins a envoyé comme protagoniste de l’Event 201 sa chercheuse Avril Haines, experte en armes biologiques, ancienne directrice adjointe de la Central Intelligence Agency sous l’administration Obama-Biden (qui a financé avec le projet Predict 2 la recherche sur le Coranavirus du Wuhan Institut de virologie en Chine à travers l’agence gouvernementale USAID, instrument financier de la CIA dans les opérations internationales telles que le changement de régime) mais surtout promu par le nouveau président américain Joseph Biden à la tête de toute la communauté du renseignement américain en tant que directeur national de Renseignement (DNI).

UN ACCORD ENTRE LES USA ET LA CHINE SOUTENU PAR MONTAGNIER

Dans le prochain rapport, nous verrons les intrigues entre Big Pharma et Fauci. Dans le suivant, ceux entre l’État profond de Chine et les États-Unis dans une toile sensationnelle entre le Parti démocrate américain et les extrémistes du Parti communiste chinois du soi-disant Gang de Shanghai qui ont piloté les expériences sur les virus du SRAS infectés par le VIH / Le sida à Wuhan comme l’a amplement démontré le reportage WuhanGates 38. Pour l’instant, limitons-nous aux jugements du dossier de Martin.

Le CDC et le NIAID dirigés par Anthony Fauci ont conclu des affaires entre les États (y compris, mais sans s’y limiter, travailler avec EcoHealth Alliance Inc.) et avec des pays étrangers (notamment l’Institut de virologie de Wuhan et l’Académie chinoise des sciences) par le biais de la subvention 2014 et suivantes des National Institutes of Health R01AI110964 pour exploiter leurs droits de brevet », explique Martin.

Cette recherche était connue pour impliquer des protéines de surface dans le coronavirus qui avaient la capacité d’infecter directement les systèmes respiratoires humains. En violation flagrante du moratoire du NIH sur la recherche sur le gain de fonction, le NIAID et Ralph Baric ont persisté à travailler avec des composants chimériques du coronavirus spécifiquement pour amplifier la pathogénicité du matériel biologique », lit-on dans le dossier, qui ne mentionne toutefois pas la dérogation au moratoire Oba sur le gain de fonction accordée par le NIJ à 5 études sur le Gof (gain de fonction).

« En octobre 2013, la protéine de pointe S1 du coronavirus du Wuhan Institute of Virology 1 a été décrite dans le cadre de travaux financés par le NIAID en Chine. Ce travail a impliqué le NIAID, l’USAID et Peter Daszak, le chef de l’Alliance EcoHealth. Ce travail, financé par le R01AI079231, a contribué à isoler et à manipuler des fragments viraux sélectionnés provenant de sites à travers la Chine qui contenaient un risque élevé de réponse humaine sévère », ajoute Martin.

« En mars 2015, la virulence de la protéine de pointe S1 et le récepteur ACE II étaient connus pour présenter un risque considérable pour la santé humaine. Le NIAID, EcoHealth Alliance et de nombreux chercheurs se sont plaints que le public n’était pas suffisamment inquiet au sujet du coronavirus pour financer adéquatement la recherche souhaitée », poursuit le dossier.

Le Dr Peter Daszak de l’EcoHealth Alliance a fourni une explication apparente : « Daszak a réitéré que, tant qu’une crise de maladie infectieuse n’est pas très réelle, présente et à un seuil d’urgence, elle est souvent largement ignorée. Pour soutenir la base de financement au-delà de la crise », a-t-il déclaré, nous devons accroître la compréhension du public de la nécessité du MCM en tant que vaccin pan-grippal ou pan-coronavirus. Un facteur clé est les médias et l’économie suit le battage médiatique. Nous devons utiliser ce battage publicitaire à notre avantage pour aborder les vrais problèmes. Les investisseurs réagiront s’ils constatent un profit à la fin du processus, a déclaré Daszak.

Des propos lourds puisqu’ils ont été prononcés par le zoologiste anglo-américain Daszak qui a invité 27 scientifiques du Lancet, le célèbre magazine britannique pour lequel il était coordinateur des recherches sur les origines du SRAS-Cov-2, à soutenir l’origine naturelle du virus pandémique. . Tout comme il l’a fait lorsqu’il a été nommé au groupe de travail de l’Organisation mondiale de la santé envoyé en Chine, en conflit d’intérêts évident, par le directeur de l’OMS, Tedros Ashanom Ghebreyesus, considéré comme une marionnette de Gates qui l’a fait nommer au sommet. de l’agence de santé des Nations Unies, pour enquêter sur l’origine de l’agent pathogène.

Pour lire en un coup d’œil tout le contexte du laboratoire SARS-Cov-2, achetez le livre WuhanGates …

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

