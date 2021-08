HORREUR MÉDICALE : les vaccins Covid ont désormais tué plus de personnes que la BOMBE ATOMIQUE larguée sur Hiroshima + Un officiel admet que l’Australie a été verrouillée sur la base d’un mensonge de Covid dans les eaux usées

Un officiel admet que l’Australie a été verrouillée sur la base d’un mensonge de Covid dans les eaux usées

LES MENTEURS PROFESSIONNELS MONDIALISTES!

Un verrouillage de sept jours à l’échelle de l’État en Australie n’était pas basé sur la science mais sur un mensonge selon lequel COVID-19 a été trouvé dans les eaux usées, a admis un responsable.

Les Australiens font part de leurs griefs au Premier ministre de Victoria, Dan Andrews, après avoir admis avoir cité des eaux usées inexistantes contaminées par des coronavirus dans sa décision de verrouiller l’État.

Andrews a annoncé une fermeture de sept jours dans tout l’État le 5 août en réponse à la « détection dans les eaux usées » de Covid-19 à Wangaratta, une ville rurale à environ 236 km (147 miles) de Melbourne.

Annonce d’un verrouillage de sept jours pour assurer la sécurité des Victoriens: pic.twitter.com/KhO8aLZ6OX

– Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) 5 août 2021

La découverte crée le « potentiel que les Victoriens régionaux aient été exposés à Covid-19 », a expliqué Andrews.

La décision d’élargir les restrictions à l’ensemble de l’État a été conçue pour « assurer la sécurité régionale de Victoria », a ajouté le Premier ministre.

L’ordonnance signifie que, en dehors des urgences et des courses, les citoyens de Victoria sont tenus de rester chez eux.

Les rassemblements publics sont interdits, les personnes ne pouvant rencontrer qu’une seule personne dans leur cercle social. Les établissements d’enseignement reviendront également à l’enseignement en ligne.

Mais le raisonnement derrière le décret draconien à l’échelle de l’État a rapidement été rejeté par les autorités locales. Andrews a d’abord affirmé que le test des eaux usées avait été « ping » positif, puis est devenu négatif avant de redevenir positif.

Selon les médias locaux, son explication n’a pas tenu le coup. Moins de 24 heures plus tard, le maire de Wangaratta, Dean Rees, a contesté l’enchaînement des événements du premier ministre.

Plusieurs tests successifs ont donné des résultats négatifs après une détection positive le 30 juillet, ont confirmé les responsables régionaux de la santé.

Les Australiens ont rapidement commencé à parler sur les réseaux sociaux des eaux usées démystifiées du coronavirus d’Andrews. Vendredi après-midi, « #FakePoos » était à la mode, avec d’innombrables tweets appelant le Premier ministre pour avoir enfermé l’ensemble de l’État pour des motifs spécieux.

Ainsi, le gouvernement de l’État qualifie Wangaratta de hotspot Covid, se trompe, puis refuse de s’excuser. C’est une forme pourrie. https://t.co/s0dk6TICU7

– Matthew Guy MP (@MatthewGuyMP) 6 août 2021

Le tumulte a finalement forcé Andrews à admettre que son raisonnement puait.

« Nous nous excusons. Nous essayons d’obtenir les meilleures informations aussi rapidement que possible. Rien n’est parfait et personne n’a jamais prétendu que c’était le cas », a-t-il déclaré samedi.

.@DanielAndrewsMP sur le problème des eaux usées de Wangaratta : « Nous nous excusons » et « rien n’est parfait ». @bordermail

– David Johnston (@david_johnston5) 7 août 2021

Cependant, le Premier ministre a souligné que les eaux usées inexistantes de Covid à Wangaratta n’étaient « pas la seule raison pour laquelle les gens sont enfermés dans tout l’État ».

Malgré l’insistance d’Andrews, le verrouillage était toujours mis en œuvre, les Australiens continuent de faire valoir que les données actuelles ne justifient pas des restrictions générales aussi sévères.

Récemment, le rédacteur en chef du plus grand journal allemand Bild s’est excusé pour la couverture médiatique de COVID par le média, en particulier auprès des enfants à qui on a dit « qu’ils allaient assassiner leur grand-mère ».

Plus tôt, YouTube a également été condamné à une amende de 100 000 euros par le tribunal régional supérieur allemand de Dresde après avoir supprimé à tort la vidéo d’un utilisateur qui montrait des manifestations massives de verrouillage de la pandémie en Suisse – puis n’a pas réussi à rétablir la vidéo « immédiatement » après que le tribunal lui a ordonné de le faire le 20 avril.

Comme on le sait maintenant, selon de nombreux échanges de courriels obtenus par un groupe d’avocats dans le cadre d’un différend juridique, le ministère allemand de l’Intérieur a engagé des scientifiques pour développer un faux modèle de coronavirus afin de justifier un verrouillage strict.

Selon le professeur-docteur Jayanta Bhattacharya, scientifique de renommée mondiale à l’Université de Stanford, et le meilleur économiste mondial Donald Boudreaux, l’idée de l’éradication de Covid est un fantasme dangereux et coûteux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La France a commandé des panneaux de passeport Covid 4 jours avant d’avoir un Covid

https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240496

Cette nouvelle réveillera sûrement certains sur le fait qu’il s’agit d’un plan.

Toute cette situation COVID est PLANIFIÉE depuis des années

Hal Turner – Émission de radio Hal Turner 8 août 2021

Des preuves ont fait surface PROUVANT que le gouvernement français avait des panneaux publics pour les PASSEPORTS DE VACCIN requis imprimés QUATRE JOURS AVANT QUE LA FRANCE AIT EU UN CAS DE COVID. Les panneaux ont été imprimés le 20 janvier 2020 mais la France n’a eu son premier cas que quatre jours plus tard, le 24 janvier 2020.

La preuve que toute cette situation de « COVID-19 » dans le monde n’est pas seulement une farce, mais une attaque PLANIFIÉE contre l’humanité, est apparue en France.

La vidéo ci-dessous, prise en France, montre la signalisation publique actuellement installée en France (dimanche 8 août 2021) indiquant au public qu’il est OBLIGATOIRE d’avoir une certification de vaccin. Ces panneaux indiquent la date de production de l’impression du « 20 janvier 2020 » quatre jours avant que la France n’ait jamais eu un cas de COVID dans le pays !

Voici la vidéo :

L’arnaque ne se termine jamais: Fauci dit qu’une autre variante de COVID « pire que Delta » a fait surface avec des blocages et des restrictions sans fin qui suivront à coup sûr

Vous souvenez-vous quand on nous a tous dit que le gouvernement voulait juste « deux semaines pour ralentir la propagation » du virus COVID-19 ? Cela semble il y a si longtemps, même si ce n’était pas le cas.

Il y a environ 16 mois, la grande majorité des Américains ont montré une volonté de faire ce qu’on nous a demandé de faire : fermer nos entreprises et nos magasins, fermer nos lieux de travail et se cacher dans nos maisons, ne s’aventurant que pour des fournitures vitales comme la nourriture et soins médicaux aigus.

Et pourtant, le virus s’est propagé.

Ainsi, pour l’année suivante, nous avons enduré un outrage lié à COVID après l’autre – pas de services religieux, pas de rassemblements publics (à moins que vous ne participiez à une émeute Black Lives Matter), pas d’aller aux gymnases, pas de restaurants, de masques partout… jusqu’à les vaccins sont arrivés.

Eh bien, les lecteurs de longue date savent ce que nous pensons des vaccins ici, en particulier des vaccins expérimentaux, mais pour jouer le jeu, les pouvoirs qui nous sont dits que plus nous sommes nombreux à recevoir le vaccin, plus vite nous pourrions revenir à la normale.

Sauf que ça n’a jamais été le plan ; une fois que les bureaucrates et les démocrates fous de pouvoir ont siphonné le pouvoir au peuple, ils n’allaient jamais le rendre, et maintenant cela devient clairement évident alors que vague après vague de nouvelles variantes COVID « surgissent » à l’improviste.

D’abord, c’était la variante Delta, et maintenant, voici la souche « Lambda », et bien sûr, elle est plus puissante et mortelle que les deux premières souches.

Après tout, le Dr Anthony Fauci, ce parangon de vérité et de vertu, le dit.

« Ce que nous voyons, à cause de cette augmentation de la transmissibilité, et parce que nous avons environ 93 millions de personnes dans ce pays qui sont éligibles pour se faire vacciner qui ne se font pas vacciner – que vous avez un bassin important de personnes vulnérables« , Fauci a déclaré cette semaine, ajoutant que les cas de variantes Delta augmentaient également de « manière très abrupte » et pourraient atteindre 200 000 cas par jour.

« Et donc, lorsque vous regardez la courbe d’accélération des moyennes sur 7 jours de cas par jour, elle augmente de manière très abrupte », a déclaré Fauci.

Bien sûr, ce que les Américains n’obtiennent pas, ce sont des statistiques sur qui tombe malade, s’ils tombent réellement malades ou s’ils sont simplement positifs, et si les décès et les hospitalisations augmentent.

On nous dit qu’ils le sont, mais les données disent le contraire (quand on peut le voir). Mais ce n’est qu’un mensonge après l’autre… après l’autre.

Maintenant, ils nous disent (ceux d’entre nous qui n’ont pas lu UT 4, de toute façon) https://t.co/nMjY8EGiCu

– Alex Berenson (@AlexBerenson) 30 juillet 2021

« Le CDC a rapporté aujourd’hui que seulement 28,4% de la communauté noire ont reçu le vaccin Covid. Avec des États comme CA et NY obligeant les passeports vaccinaux à entrer dans les restaurants et les entreprises, la communauté noire serait la plus touchée par cette ségrégation des temps modernes », note le Dr Drew, personnalité de la santé et médecin de la télévision, leur renvoyant les points de discussion de la gauche.

Ouais. https://t.co/UAxkzm7cNU

– Danse Elvis (@JDHeyes) 5 août 2021

McClatchy Papers a ajouté :

Fauci a déclaré que les données montrent que les personnes infectées par la variante delta ont des niveaux viraux « environ 1 000 fois plus élevés en quantité » que ceux enregistrés chez les personnes infectées par la variante alpha, également connue sous le nom de variante britannique, qui plus tôt cette année est devenue prédominante dans le États Unis.

Des études ont vu le jour ces dernières semaines indiquant que les personnes vaccinées sont à risque de « long COVID » – une série de conditions associées à une infection telles que la fatigue, l’essoufflement et la perte d’odorat qui peuvent durer des semaines ou des mois – même si elles sont en grande partie protégé contre les maladies graves et la mort, a déclaré Fauci.

Et bien sûr, on craint encore plus de souches, comme Lambda. Comment ils le savent, nous n’en sommes pas sûrs.

« Comme la variante Delta, Lambda est hautement transmissible, mais les chercheurs japonais pensent que trois mutations dans les protéines de pointe de la variante la rendent plus résistante aux anticorps induits par la vaccination », a rapporté Newsweek. « Lambda, qui est également connue sous le nom de variante C.37, est responsable de 1 037 cas de COVID-19 aux États-Unis, selon les données de l’initiative GISAID. »

COVID est là pour rester si nous permettons à ces tyrans de continuer à nous jouer.

Les sources comprennent :

ZeroHedge.com

Newsweek.com

Vaccines.news

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le vaccin Covid MENSONGE prouvé être efficace à 49% sur le mouton américain

Actuellement, 49% des Américains, environ 162 millions, sont des moutons dupes qui sont tombés dans le mensonge selon lequel les vaccins Covid-19 les protègent contre le virus chinois, alors ils sont allés se faire injecter des neurotoxines et des prions coagulants. Ce sont des mensonges très efficaces et puissants. Le fait est que la plupart des personnes infectées par Covid-19 sont maintenant des « vaccinées », alors le vaccin fonctionne-t-il même ? En plus de souffrir de caillots sanguins et de cœurs enflammés, les « vaccinés » vivent maintenant leurs journées avec un peu moins de peur, mais parce que cette peur est basée sur des mensonges, c’est pire que sans valeur ; c’est nocif. C’est même mortel, car plus de 17 000 personnes sont déjà mortes des vaccins Covid, mais les moutons vaccinés ne le savent pas, car ils sont collés à leurs téléviseurs et journaux.

Chaque Américain qui s’est fait vacciner contre Covid est si complètement paranoïaque à propos des germes, des bactéries et des virus, qu’ils tuent toutes les bonnes bactéries dont ils ont besoin pour faire l’expérience de toute valeur pour la santé. Pour eux, tous les vaccins sont le Saint Graal de la médecine car ils ont subi un lavage de cerveau par les médias et les médecins, grâce à l’argent des Big Pharma.

Chaque Américain du «troupeau de moutons» qui a été piqué pour Covid est absolument terrifié à l’idée de défendre ses propres droits médicaux et sa liberté de choix en ce qui concerne les «traitements» et les «mesures préventives» prises. Parce qu’il n’y a AUCUNE science pour prouver la valeur ou l’avantage de l’une des « expériences médicales » « à usage d’urgence » appelées vaccins Covid, elles doivent être données gratuitement et « forcées » sur d’autres par la coercition du gouvernement, des écoles, des employeurs, magasins et même leurs propres parents.

Parce que les mensonges des vaccins sont si profonds, ils sont trop difficiles à démonter ou à voir à travers les moutons abrutis

Le vaccin qui se trouve au sommet de la pile de mensonges est toujours « sûr et efficace ». Cela a été régurgité tellement de fois à tellement de niveaux que c’est comme un vieux slogan sportif fatigué maintenant… « faites-le ». Y a-t-il maintenant des qualificatifs scientifiques à ce slogan « sûr et efficace » ? Qu’est-ce qui est qualifié de « sûr », si les inoculations provoquent des caillots sanguins chez tous les autres humains injectés, ou chaque troisième personne ? Quel pourcentage correspond à « efficace », est-ce 95 %, ou 50 %, ou 10 %, ou juste si vous le dites beaucoup ? Efficace. Efficace. Efficace.

Voilà, c’est ta preuve — ça marche tout le monde, non ? Vous l’avez lu trois fois de suite, ou l’avez beaucoup entendu dire, donc ça doit être vrai. C’est dans les journaux, sur de fausses nouvelles télévisées, et même lorsque vous l’avez googlé, cela doit donc être vrai. Les faits ont également été vérifiés, donc la recherche est solide, n’est-ce pas ? Devinez qui fait semblant de vérifier les faits ? Tu l’as deviné. L’industrie des vaccins sales, alias Big Pharma.

Qui sait vraiment qu’il y a plus de 17 000 décès enregistrés dus aux vaccins Covid ? C’est juste ce qui a été prouvé jusqu’à présent. Il pourrait facilement y avoir 10 fois ce chiffre, mais les médias mentent et ils mentent sur leurs mensonges. C’est tout ce qu’ils font. En fait, le taux de mortalité des vaccins Covid pourrait bientôt atteindre le « taux effectif » de 62 % pour tuer les vaccinés.

Pourtant, le MENSONGES sur le vaccin Covid-19 a actuellement un taux effectif de 49% en Amérique. Presque la moitié de la nation a été dupée en entendant simplement les mots « sûr et efficace » encore et encore. Tous les vaccins Covid qui sont actuellement coincés chez les humains ne sont PAS approuvés par la FDA comme étant sûrs ou efficaces [- et même si approuvé par corruption, cela ne les rendrait pas sûrs et efficaces – MIRASTNEWS]. Cela est devenu une « urgence » de 2 ans et les LIES des vaccins Covid sont à un facteur de crédibilité de 49% basé sur zéro science, zéro protocole de sécurité et zéro essai clinique vérifié de manière indépendante.

L’OMS et le CDC admettent qu’ils n’ont aucune idée si les vaccins fonctionnent même ou combien de temps dure l’immunité

L’expérience médicale de masse sur l’homme à l’aide d’inoculations mortelles a commencé début décembre 2020. Au moins 13 vaccins différents sont utilisés, bien qu’aucun d’entre eux n’ait prouvé scientifiquement qu’une quelconque immunité est obtenue contre Covid-19 ou ses variantes. En fait, scientifiquement, c’est tout le contraire qui a été prouvé. La plupart des personnes qui attrapent Covid ont maintenant déjà été vaccinées, et cela vaut également pour la variante Delta.

Quelle ironie que les 49% des Américains qui ont été dupés par le vaccin mentent « sûrs et efficaces » sont les plus à risque d’attraper Covid, d’en mourir ou d’attraper Delta et d’en mourir. Les moutons vaccinés souffrent tous en ce moment, et tout autre vaccin Covid pourrait bien être le dernier clou de leur cercueil.

De plus, si vous attrapez naturellement Covid-19, vous êtes immunisé pendant très longtemps, sinon pour toujours, mais pas si vous recevez une injection de prions protéiques et d’ARNm de thérapie génique. Aucun vaccin n’a jamais été accéléré aussi horriblement, aussi dangereusement et aussi au hasard.

Il suffit de jeter un coup d’œil au laboratoire/usine de fabrication Baltimore J&J Covid où les techniciens ont été filmés en train de traîner des sacs de déchets médicaux et de laisser des taches brunes (selles) sur les sols et les murs, puis de mélanger les ingrédients d’autres vaccins. Parlez de vaccins sales qui sont loin d’être « sûrs », c’est un exemple parfait. Le pire, c’est que les vaccins sont censés être sûrs selon les « normes strictes » de fabrication, car ils constituent une forme de médicament de masse si dangereuse.

Des milliards de personnes dans le monde sont tombées pour le plus gros mensonge de tous les temps, selon lequel les vaccins Covid sont « sûrs et efficaces ». La peur de Covid était tellement exagérée et motivée par la propagande, avec de fausses statistiques et de faux tests PCR faussement positifs, que le mensonge était efficace à 49% en Amérique. Qui d’autre veut participer à l’expérience médicale la plus meurtrière que le monde ait jamais vue ? « Participer » est gratuit, vous ne savez pas ? Cette fois-ci, cependant, les vaccins sont les « ongles » et votre corps est le « cercueil ».

Maintenant, si pour une raison quelconque, vous avez déjà reçu les inoculations de la coagulation du sang Covid et que vous souffrez du syndrome de CoVax, alors signalez-le au VAERS. Consultez également Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité et le prochain holocauste vaccinal.

Les sources de cet article incluent :

Pandemic.news

NaturalNews.com

TruthWiki.org

WHO.int

S.D. puits

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

HORREUR MÉDICALE : les vaccins Covid ont désormais tué plus de personnes que la BOMBE ATOMIQUE larguée sur Hiroshima

Le largage d’une bombe atomique sur Hiroshima est l’un des crimes contre l’humanité les plus odieux jamais commis. Il a été porté par le gouvernement des États-Unis, utilisant une arme de destruction massive contre une population civile composée principalement de femmes et d’enfants. Selon les archives historiques, 135 000 personnes ont été tuées par cette bombe, dont environ la moitié ont été tuées par la deuxième bombe larguée sur Nagasaki.

Les historiens et les observateurs peuvent discuter du « mérite » d’un tel acte, car il a été largement crédité de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, mais personne ne peut affirmer que des pertes civiles massives ont été délibérément infligées par le bombardement. Il ne s’agissait pas de décès accidentels par « dommages collatéraux » ; ils ont été infligés à dessein. La bombe a visé une ville presque entièrement peuplée de civils. Il s’agissait d’un acte délibéré et aveugle de meurtre de masse.

Surtout, cet événement a prouvé que le gouvernement des États-Unis est prêt à commettre des massacres de groupes ethniques ciblés pour atteindre ses objectifs stratégiques. Des années plus tard, le gouvernement américain a largué des armes nucléaires sur l’atoll de Bikini (Îles Marshall), assassinant tout un écosystème et tuant d’innombrables insulaires du Pacifique par empoisonnement aux radiations. Ainsi, quiconque rejette l’idée que le gouvernement assassine maintenant en masse ses propres citoyens avec des injections d’armes biologiques « vaccinales » n’a aucune idée des horreurs que le gouvernement américain est capable de commettre contre l’humanité.

Maintenant, l’armée américaine cible son propre personnel pour une « bombe nucléaire » d’armes biologiques cachée dans des vaccins Covid

Alors que la bombe atomique était dirigée contre un ennemi stratégique (le Japon) qui avait commis ses propres crimes odieux contre l’humanité – le meurtre et le viol de civils chinois innocents pendant la guerre, par exemple – aujourd’hui, le Pentagone « abat » son propre personnel en imposant des injections de protéines de pointe aux armes biologiques à près de deux millions de soldats américains en service actif. (Ce nombre couvre toutes les branches du service militaire actif.) Avec un taux de mortalité post-vaccin de seulement 25 % – ce qui semble être le bas des estimations des experts médicaux que j’ai interrogés – nous examinerions un demi-million de soldats américains en service actif seront tués par des vaccins Covid au cours des prochaines années alors que les dommages vasculaires et les effets d’amélioration de la dépendance aux anticorps se déclenchent.

Ce nombre – 500 000 – éclipse les pertes d’Hiroshima.

Cela vous fait vous demander : quels chefs militaires pourraient être assez stupides pour soumettre l’ensemble de l’armée à une injection expérimentale mortelle et non prouvée consistant en un cocktail d’armes biologiques et de fragments viraux ? La réponse est évidente : il s’agit de décimer la défense nationale des États-Unis d’Amérique par le meurtre de masse des troupes américaines en service actif, faisant place à l’occupation planifiée par l’ONU et au renversement des États-Unis.

La guerre que le Pentagone menait autrefois contre l’empire japonais s’est maintenant retournée contre le peuple américain, et nous ne sommes pas plus en sécurité que ceux qui vivaient à Hiroshima en ce jour fatidique.

Il y a déjà des centaines de milliers de morts vaccinales parmi les civils innocents

Les fanatiques des vaccins anti-humains ne ciblent pas seulement le personnel militaire américain en service actif ; ils ciblent également la population mondiale dans son ensemble… les civils, les femmes, les enfants, les personnes âgées et tout le monde. Le « vaccin » Covid est l’arme ultime de destruction massive, tuant sans discernement, détruisant les tissus humains et provoquant la destruction cellulaire, la souffrance et la mort chez toute personne assez malchanceuse pour en recevoir une injection.

Selon les données du VAERS, plus de 12 200 décès post-vaccins ont jusqu’à présent été signalés aux États-Unis seulement. Sachant que les données VAERS sont très en retard (plusieurs semaines) et que la base de données VAERS ne représente que 1/10e à 1/100e des décès réels qui se sont produits. De manière réaliste, nous examinons très probablement plusieurs centaines de milliers de décès dus au vaccin Covid aux États-Unis à ce jour, dépassant de loin le nombre de personnes tuées à Hiroshima.

Notez que rien dans ce message ne doit être interprété comme faisant la lumière sur l’événement de l’holocauste nucléaire d’Hiroshima que je considère comme un crime contre l’humanité génocidaire et ethnique. L’internement d’Américains d’origine japonaise dans des camps de concentration basés aux États-Unis est un autre crime contre les personnes d’origine japonaise, et cela prouve une fois de plus que le gouvernement des États-Unis est prêt et disposé à jeter ses propres citoyens dans des camps de concentration afin d’atteindre ses propres objectifs stratégiques.

Rappelez-vous ceci : si le gouvernement américain était prêt à jeter des personnes dans des camps de concentration en temps de guerre en fonction de la couleur de leur peau, il est également disposé à jeter des personnes dans des camps de Covid en fonction du statut de leur passeport vaccinal.

Le gouvernement n’a pas mûri ou trouvé la moralité au cours des 80 années qui ont suivi cette guerre, et si quoi que ce soit, le gouvernement fédéral est maintenant plus tyrannique, plus dangereux et plus ivre de pouvoir qu’à aucun autre moment de l’histoire des États-Unis. Au contraire, le gouvernement fédéral semble maintenant ressembler à la branche d’application d’une opération de crime organisé / racket dirigée par des mondialistes anti-humains et Big Pharma.

Le NIH de Fauci a financé le prélèvement d’organes à visée ethnique sur des bébés humains vivants… le tout au nom de la « science »

Si vous n’êtes pas convaincu de la perversité de ce régime, considérez le fait choquant et horrible que le gouvernement américain ait financé le prélèvement d’organes sur des bébés avortés (mais vivants) qui ont été ciblés en fonction de leur couleur de peau. Cette vérité choquante a été découverte et confirmée la semaine dernière par le Washington Free Beacon dans cet article : Des chercheurs financés par le gouvernement ont recherché des minorités avortées pour le prélèvement d’organes.

La lecture de cette histoire vous dit tout ce que vous devez savoir sur la façon dont le gouvernement fédéral vous traitera vraiment en ce qui concerne la pandémie et les vaccins :

Le gouvernement fédéral a donné au moins 2,7 millions de dollars de l’argent des contribuables aux chercheurs qui ont recherché des bébés appartenant à des minorités qui avaient été avortés afin de prélever leurs organes, selon des documents internes publiés mardi.

L’Université de Pittsburgh a ciblé les minorités dans sa demande d’organes de nourrissons, y compris ceux prélevés sur des bébés nés à terme, afin de créer un « pipeline » pour la recherche sur le fœtus. Les chercheurs ont déclaré qu’ils avaient besoin que 50 pour cent des fœtus donnés soient des minorités et ont précisé que 25 pour cent doivent provenir de femmes noires. La région métropolitaine de Pittsburgh est composée à 85 % de blancs et à 8 % de noirs. Les chercheurs ont souligné l’importance de maintenir le flux sanguin des organes dans la demande, ce qui, selon les chiens de garde, pourrait enfreindre la loi fédérale en demandant aux médecins de conserver illégalement les organes pendant les avortements provoquant le travail.

En d’autres termes, le NIH a prélevé des organes sur des bébés noirs vivants afin de fournir des échantillons de tissus aux industries de la biotechnologie et des vaccins. Certains des bébés avaient jusqu’à 42 semaines, ce qui signifie qu’ils étaient assez vieux pour survivre en dehors de l’utérus.

Tout cela a été fait sous Fauci et le NIH, soit dit en passant, le même groupe qui a financé des expériences de gain de fonction à Wuhan pour construire la nanoparticule de protéine de pointe toxique qui a été insérée dans les vaccins pour assassiner en masse l’humanité.

Le NIH est une entreprise de meurtre.

Et ces « vaccins » Covid mortels, tout comme les armes nucléaires, sont des tueurs aveugles qui sont déployés contre l’humanité dans le but exprès de faire un maximum de victimes. Toutes les personnes impliquées dans cette poursuite de la mort de masse sont elles-mêmes complices de meurtres de masse. Et ils ont le soutien total de Big Tech, Big Media, Big Government, Big Pharma et de toutes les autres institutions anti-humaines qui mènent maintenant une guerre pure et simple contre la race humaine à l’échelle mondiale.

Ce qu’ils ont fait à Hiroshima dans les années 40 est maintenant fait au monde entier en 2021. Que Dieu nous aide tous.

Obtenez plus de détails dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui :

Brighteon.com/19d99bd7-27e3-4518-b489-803c92d022f6

https://www.brighteon.com/embed/19d99bd7-27e3-4518-b489-803c92d022f6

Découvrez chaque jour un nouveau podcast sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une Australienne décède après avoir reçu la première dose de vaccin AstraZeneca

Une femme australienne de 34 ans est décédée le 4 août après avoir reçu sa première dose de vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. Des responsables ont déclaré que le résident de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) est décédé d’une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT), qui impliquait des caillots sanguins et une faible numération plaquettaire. L’homme de 34 ans était la septième personne décédée des effets secondaires associés au vaccin COVID-19 du fabricant britannique de médicaments.

L’Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) a confirmé le décès de la femme dans l’édition du 5 août de son rapport hebdomadaire sur la sécurité COVID-19. « La TGA présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous sommes en communication étroite avec [le ministère de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud], qui [est] en train d’entreprendre une enquête plus approfondie sur cette affaire », a-t-il déclaré.

La mort de la femme de 34 ans faisait partie des sept décès liés à la première dose du vaccin AstraZeneca, réalisée en partenariat avec l’Université d’Oxford. Six décès – dont la femme de NSW décédée le 4 août – étaient liés au TTS. L’autre décès a été confirmé comme étant un cas de thrombocytopénie immunitaire, un trouble dans lequel le système immunitaire du corps attaque par erreur les plaquettes sanguines responsables de la coagulation.

Le régulateur australien a déclaré dans son rapport du 5 août : « La TGA examine tous les décès signalés chez les personnes qui ont reçu la vaccination [COVID-19]. Nous surveillons également la base de données des rapports pour détecter les signaux pouvant être liés à la sécurité des vaccins afin de faire la distinction entre les événements fortuits et les effets secondaires possibles du vaccin. » Les rapports d’effets secondaires suspectés du vaccin AstraZeneca sont « généralement cohérents avec ce qui est observé au niveau international », a poursuivi la TGA.

Il a ensuite déclaré à l’Australian Broadcasting Corporation (ABC) que les cas graves de TTS affectaient généralement les femmes, en particulier dans les groupes d’âge les plus jeunes. Près de la moitié des femmes atteintes de TTS ont eu besoin de soins intensifs, a-t-il ajouté. En outre, il a constaté qu’un total de trois rapports de caillots sanguins post-vaccination et de faible numération plaquettaire ont été évalués comme TTS confirmé ou probable au cours de la semaine dernière. (Connexe : une infirmière australienne hospitalisée avec trois caillots sanguins après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.)

Malgré les risques du vaccin AstraZeneca, l’Australie insiste toujours pour l’utiliser

D’éminents médecins de Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, ont appelé les gens à se faire vacciner contre AstraZeneca. Le groupe consultatif technique australien sur la vaccination (ATAGI) a souscrit aux conseils des professionnels de la santé et a défendu l’efficacité du vaccin de fabrication britannique. Environ 6,8 millions de doses du vaccin ont été administrées en Australie au 1er août 2021.

Le panel a déclaré dans un communiqué : « ATAGI réaffirme [son] avis précédent selon lequel, lors d’une grande épidémie, les avantages du vaccin COVID-19 [from] AstraZeneca sont supérieurs au risque de … effets secondaires pour tous les groupes d’âge. » Selon ATAGI, il a publié ses dernières directives au milieu du risque croissant de COVID-19 à Sydney et de la gravité de la souche delta B16172.

Alors que les autorités australiennes ont insisté pour utiliser le vaccin AstraZeneca, d’autres pays ont limité leur utilisation pour certaines populations, voire l’ont complètement interrompu. (Connexes: le Queensland retire le vaccin AstraZeneca après davantage de cas de caillots sanguins.)

Deux pays européens – le Danemark et la Norvège – ont été parmi les premiers à interrompre définitivement l’utilisation du vaccin à la suite de rapports de caillots sanguins. Søren Brostrøm, le directeur général de l’Autorité danoise de la santé, a annoncé dans un communiqué du 14 avril que les vaccinations contre la COVID-19 au Danemark progresseraient sans le vaccin AstraZeneca.

« Sur la base des découvertes scientifiques, notre évaluation globale est [that] il existe un risque réel d’effets secondaires graves associés à l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca. Nous avons donc décidé de retirer le vaccin de notre programme de vaccination », a déclaré Brostrøm.

Un mois plus tard, la Norvège a suspendu définitivement l’utilisation du vaccin COVID-19 AstraZeneca dans son inoculation. Selon un rapport de Bloomberg, le Premier ministre norvégien Erna Solberg a annoncé la suspension lors d’une conférence de presse le 12 mai. « Le gouvernement a décidé que le vaccin AstraZeneca ne sera pas utilisé en Norvège, même pas volontairement », a-t-elle déclaré aux journalistes.

L’annonce de Solberg a suivi les conseils de Geir Bukholm de l’Institut norvégien de santé publique (NIPH). Bukholm, directeur de la division du contrôle des infections et de la santé environnementale du NIPH, a déclaré le 15 avril : « Nous en savons maintenant beaucoup plus sur le lien entre le vaccin AstraZeneca et les… incidents graves de faible taux de plaquettes, de caillots sanguins et de saignements. »

Il a ajouté : « Sur la base de ces connaissances, nous sommes parvenus à une recommandation selon laquelle le vaccin AstraZeneca doit être retiré du programme de vaccination [coronavirus] en Norvège. »

VaccineInjuryNews.com a plus d’articles sur les dangers du vaccin COVID-19 AstraZeneca.

Les sources comprennent :

News.com.au

9News.com.au

ABC.net.au

SST.dk

Bloomberg.com

FHI.no

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le CDC bascule ENCORE, admet maintenant que des personnes «entièrement vaccinées» propagent COVID-19

En mars, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré qu’il était impossible pour les personnes « vaccinées » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] de le transmettre à d’autres. Au 27 juillet, cependant, le CDC a fait volte-face en décidant que les receveurs du vaccin contre la grippe Fauci propageaient en fait activement la maladie.

Dans sa dernière proclamation de «science», le CDC soutient que les personnes «entièrement vaccinées» devraient porter un masque facial à l’intérieur car elles pourraient infecter les autres avec l’une des «variantes» en circulation, dont nous savons qu’elles sont propagées par les injections Trump.

Rochelle Walensky a déclaré que selon sa « science », les dernières variantes du virus chinois sont « uniquement différentes » de celles qui circulaient l’année dernière. Cela, dit-elle, signifie que les personnes complètement injectées sont infectieuses et doivent être évitées.

« Les informations sur la variante delta provenant de plusieurs États et d’autres pays indiquent que dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres », a déclaré Walensky dans un communiqué, contredisant les déclarations qu’elle a faites pas plus tard qu’en mai.

« Cette nouvelle science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de notre recommandation. »

Même si les vaccins contre la maladie chinoise infectent et tuent activement ceux qui les prennent ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils entrent en contact, Walensky est toujours convaincu que tout le monde devrait recevoir les vaccins car ils pourraient aider à « aplatir la courbe ».

Si tout le monde ignorait le gouvernement, la « pandémie » disparaîtrait

Walensky souhaite également que la jeunesse américaine soit muselée huit heures par jour au cours de la prochaine année scolaire. Le visage d’un enfant ne doit jamais être visible et doit toujours être recouvert d’un voile de la grippe Fauci. C’est le seul moyen de garder tout le monde « en sécurité », insiste-t-elle.

« Le CDC recommande que tout le monde dans les écoles K-12 porte un masque à l’intérieur, y compris les enseignants, le personnel, les étudiants et les visiteurs, quel que soit le statut vaccinal », a annoncé Walensky.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, est d’accord, exhortant les Américains à échanger de l’oxygène contre un excès de dioxyde de carbone (CO 2 ) et des déchets respiratoires, car c’est le seul moyen d’arrêter la propagation des maladies, selon le gouvernement.

« La réalité est que vous avez affaire à une souche de ce virus très différente de celle que nous étions encore plus tôt au printemps de mai », a babillé Psaki lors d’une récente apparition, affirmant que le travail du CDC consiste à « examiner l’évolution des informations, l’évolution données et une pandémie historique en évolution et fournir des conseils au peuple américain. »

La seule « pandémie », bien sûr, est celle alimentée par ceux qui reçoivent les injections, qui reprogramment l’ADN des gens et les transforment en usines de variantes ambulantes. C’est ce que veut le gouvernement, semble-t-il, afin de lancer une autre ronde de tyrannie cet automne.

Plus tôt les Américains apprendront que des gens comme Walensky et Psaki ne sont jamais dignes de confiance ni écoutés, plus tôt cette « pandémie » prendra fin. Elle n’existe encore, en d’autres termes, que parce que certaines personnes le croient parce qu’elles regardent trop la télévision et lisent trop de fake news.

« Les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus – elles ne tombent pas malades », a déclaré Walensky lors d’une interview au printemps avec Rachel Maddow de MSNBC.

Walensky a insisté à l’époque sur le fait que les « essais cliniques » et les « données du monde réel » montraient que les personnes entièrement vaccinées étaient entièrement protégées contre les germes chinois – et elle en était certaine. Maintenant, Walensky veut vous faire croire que la science a magiquement « évolué ». Ignorez-la simplement.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous devriez ignorer tout ce que le gouvernement vous dit de faire pour rester « en sécurité » contre les germes chinois, visitez ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

Archive.is 1

Archive.is 2

NaturalNews.com

Archive.ph

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

160 députés du shérif de San Francisco menacent de démissionner en raison de l’exigence obligatoire du vaccin COVID-19

Environ 160 députés du shérif de San Francisco menacent de démissionner et de chercher un emploi ailleurs ou d’opter pour une retraite anticipée en raison de la politique obligatoire de vaccination contre la COVID-19. Les responsables de San Francisco ont récemment annoncé que tous les employés de la ville devront être vaccinés sous peine de licenciement.

Un certain nombre de députés de San Francisco chercheront un emploi ailleurs ou opteront pour une retraite anticipée s’ils sont tenus de prendre le vaccin COVID-19 dans le cadre d’un nouveau mandat de vaccin imposé, a averti vendredi le syndicat du shérif de la ville.

Les responsables de San Francisco ont récemment annoncé que tous les employés de la ville devront être vaccinés sous peine de licenciement.

Il y a environ 35 000 employés de la ville. Des exemptions religieuses ou des raisons médicales peuvent permettre à certains de contourner le mandat, mais ceux qui refusent l’injection et n’ont pas d’exemption subiront des conséquences pouvant entraîner un licenciement, a rapporté le San Francisco Chronicle.

L’Association des shérifs adjoints de San Francisco a publié une déclaration sur Facebook, affirmant qu’elle soutenait toujours les mesures de sécurité contre le virus, mais le problème est qu’environ 160 de leurs shérifs ne veulent pas prendre le vaccin en raison de leurs croyances.

«Le problème auquel nous sommes confrontés maintenant est le strict mandat de San Francisco qui est de vacciner ou d’être résilié. Si les shérifs adjoints sont obligés de vacciner, un pourcentage d’entre eux prendront une retraite anticipée ou chercheront un emploi ailleurs », indique le communiqué.

L’Association du shérif note que 160 de leurs 700 députés ne sont pas disposés à prendre le vaccin et qu’ils ne peuvent pas se permettre de les perdre car ils ont déjà le personnel le plus bas de tous les temps en raison des restrictions de test imposées par le maire.

« La majorité des shérifs adjoints sont vaccinés. Environ 160 shérifs adjoints sur 700 ne sont pas vaccinés [et] préfèrent se masquer et tester chaque semaine au lieu d’être vaccinés en raison de croyances religieuses et autres.

Actuellement, l’effectif de l’OFS est au plus bas jamais atteint en raison de la restriction des tests des candidats des 9 derniers mois imposée au bureau du shérif d’ici le mois de mai. »

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, de nombreux membres de l’armée américaine ont également déclaré qu’ils démissionneraient si les forces armées imposaient un vaccin COVID-19, après qu’un rapport a affirmé que le quartier général de l’armée avait dit aux commandants de se préparer aux vaccinations obligatoires en septembre.

Selon un rapport du Pentagone, près de 75 % des troupes américaines ont refusé de prendre le vaccin COVID-19. Abordant l’allégation de dissimulation, le porte-parole de l’agence, John Kirby, a informé les médias de la raison du manque de données exactes.

Selon une enquête, plus de la moitié des Américains ne veulent pas de vaccin COVID-19.

En Inde, l’Indian Air Force a reçu un avis de justification par la Haute Cour du Gujarat pour avoir forcé le licenciement d’un officier après avoir refusé de prendre le vaccin COVID-19, déclarant qu’il utilisait des médicaments ayurvédiques suggérés par le ministère AYUSH pour augmenter son immunité contre la COVID-19.

L’officier qui a contesté son licenciement devant la Haute Cour du Gujarat a réussi à obtenir une suspension du tribunal.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les studios de la BBC PRIS D’ASSAUT par des manifestants de passeports anti-Covid, la VIDEO montre des affrontements avec la police au milieu d’une tentative d’effraction

Une capture d’écran d’une séquence en direct du BBC Television Centre à Shepherds Bush, à Londres. © YouTube / Résistance GB

Les studios de la BBC au Television Center dans l’ouest de Londres ont été ciblés par un groupe agité de manifestants s’opposant aux plans du gouvernement Covid-19. La foule a tenté de s’introduire dans le bâtiment, provoquant des affrontements avec la police.

La confrontation dramatique à l’entrée des studios de la BBC a été filmée par des témoins sur les lieux. Les images montraient une douzaine d’officiers de la police métropolitaine se précipitant pour arrêter les manifestants, qui semblaient déterminés à entrer de force.

Les manifestants officiels de Voice contre les passeports vaccinaux et la vaccination des enfants tentent de prendre d’assaut les studios de la BBC dans la ville blanche pic.twitter.com/AWN4ZrGHMb

– Willow (@Willow__Bella) 9 août 2021

Le Royaume-Uni proteste contre les vaccins pour les enfants devant les studios de la BBC. pic.twitter.com/ond4aa5TcA

– Nouvelles pour toute l’Irlande (@NewsForAllIre) 9 août 2021

Les esprits s’échauffaient alors que les membres du groupe de manifestants se tenaient en chaîne humaine devant la police, disant aux autres manifestants de rester en ligne. La foule, qui s’est rapidement agrandie, a commencé à scander « Honte à vous ! », mais s’est abstenue d’essayer de rentrer à nouveau. Une poignée d’enfants debout derrière la foule a rejoint le chant.

Des manifestants britanniques se rassemblant devant la BBC, en colère contre le ton des reportages et la BBC poussant l’agenda des passeports vaccinaux. La BBC nationale suit simplement la ligne du gouvernement, payée par vous et dirigée par eux. Jamais ainsi.#NoVaccinePassportspic.twitter.com/ZWXD2aA5JK

– Tweets de Bernie (@BernieSpoforth) 9 août 2021

L’impasse chaotique a également été filmée par Resistance GB, un groupe sceptique au verrouillage qui diffusait en direct la manifestation, et d’autres journalistes citoyens.

Le Met a déclaré qu’il était « au courant d’un groupe de manifestants » à l’extérieur des studios de la BBC à Wood Lane, White City.

« Il n’y a eu aucune arrestation, mais des policiers sont présents et continueront de surveiller la situation », a déclaré un porte-parole de la police.

La BBC a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire sur les questions de sécurité. Des images en direct de la scène ont montré des personnes à l’intérieur du bâtiment plaçant des tables à côté de certaines des portes verrouillées, ce que les manifestants ont considéré comme une tentative de barricader les entrées.

Les manifestants se méfient de la gestion par le gouvernement de la pandémie de Covid-19 – en particulier de l’introduction des passeports vaccinaux et de la vaccination des enfants. Ils pensent que les dirigeants du pays sont de mèche avec les sociétés pharmaceutiques et les médias pour tromper le public britannique à la fois sur la maladie et les vaccins.

La BBC a apparemment été distinguée pour être un radiodiffuseur financé par l’État – qui, de l’avis des manifestants, agit dans l’intérêt du gouvernement plutôt que dans celui du peuple britannique.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT