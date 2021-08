La police des vaccins commence à patrouiller dans les rues de Paris en infligeant une amende allant jusqu’à 9 000 euros

La police française des vaccins a commencé à patrouiller dans les rues de Paris en imposant un Pass Virus et en infligeant des amendes pouvant atteindre 9 000 euros.

La France a fait un grand pas lundi en obligeant les gens à montrer un code QR prouvant qu’ils ont un Pass anti-virus spécial avant de pouvoir profiter des restaurants et des cafés ou de voyager en avion, en train ou en bus à travers le pays.

La politique étant désormais en vigueur, une vidéo du journaliste de Reuters Antony Paone a filmé la police parisienne allant de table en table dans un coin salon extérieur demandant aux convives de produire un laissez-passer sanitaire.

La police française des #Vaccins a commencé à patrouiller dans les rues de Paris en imposant un Pass Virus et en infligeant des amendes allant jusqu’à 9 000 euros.

Le laissez-passer spécial est délivré aux personnes qui sont vaccinées contre la COVID-19, ou qui ont la preuve d’un rétablissement récent du virus ou qui ont un test négatif récent. La mesure s’applique également aux touristes visitant le pays.

Les premiers contrôles de Police ont commencé à titre préventif à Paris dans les cafés et restaurants où le Pass Sanitaire est obligatoire dès aujourd’hui. Amende de 135 euros à partir de la semaine prochaine, jusqu’à 9 000 euros en cas de récidive.

Le laissez-passer de santé – connu officiellement sous le nom de certificat numérique de l’UE – indique si une personne a été vaccinée, a reçu un résultat de test négatif récent ou s’est rétablie. Toute personne de plus de 12 ans devra également présenter le Pass pour visiter un cinéma, un musée, un parc à thème ou un centre culturel à partir du 21 juillet.

À qui profitent réellement les Passeports Vaccins ?

Le principal bénéficiaire de ces projets de passeports vaccinaux sera l’industrie pharmaceutique multinationale et non l’homme du commun.

En plus de cela, les gens ordinaires devront partager leurs dossiers médicaux afin de prouver qu’ils sont aptes à voyager à l’étranger ou même à regarder un film.

L’activité estimée que ces géants pharmaceutiques visent est d’une valeur de 1 500 milliards de dollars rien qu’en 2021.

Dès que le nouveau président américain a été installé, un décret a été signé imposant de nouvelles restrictions de voyage et a commencé à tester la faisabilité des passeports vaccinaux COVID-19.

Même le ministre indien de la Santé s’est récemment opposé à l’idée de passeports vaccinaux avant le sommet du G7. Cependant, discrètement, le gouvernement indien a publié des directives pour lier votre certificat de vaccin COVID-19 à votre passeport.

D’autre part, les gouverneurs de nombreux États américains élaborent maintenant une structure juridique et signent des lois pour interdire les passeports vaccinaux et la vaccination obligatoire contre la COVID-19.

Les gouverneurs du Wyoming, de la Caroline du Sud, du Montana, du Dakota du Sud, de l’Arizona, de l’Idaho et du Texas ont émis des décrets pour interdire les passeports pour les vaccins Covid-19, tandis que le Dakota du Nord, la Caroline du Sud, l’Arkansas et l’Utah ont adopté des projets de loi pour interdire les passeports pour les vaccins.

Plan de passeport pour les vaccins

La plupart d’entre nous n’ont entendu parler des « passeports pour les vaccins » qu’après la pandémie, lorsque différents gouvernements ont commencé à insister sur l’exigence des « passeports pour les vaccins » pour voyager dans d’autres pays ou même pour se rendre dans des lieux publics.

Cependant, la planification de la mise en œuvre du concept de « passeports pour les vaccins » a commencé 20 mois avant le déclenchement de la pandémie.

Ce dont parlent ces feuilles de route, ce n’est pas seulement un document qui restreindrait votre entrée ou vos déplacements à certains endroits. Ce qu’ils envisagent, c’est un écosystème COVID entier, un avenir où chaque aspect de votre vie est surveillé et réglementé selon les caprices et la fantaisie de ces Pharma Overlords.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Londres fait face à une collection de tests PCR Bin Fiasco alors que les gens sont obligés de laisser leurs tests dans la rue

Londres est confrontée à un fiasco de bacs de collecte de tests PCR, car les clients sont obligés de payer plus cher pour envoyer leurs tests au laboratoire ou de les laisser dans la rue en raison de bacs qui débordent.

Fiasco de Test PCr à Londres

La société de test Randox a dit aux clients de payer pour que les écouvillons soient envoyés par courrier à leur laboratoire s’ils ne sont pas heureux de les laisser entassés dans la rue car il a été révélé qu’il avait gagné au moins 120 millions de livres sterling pendant la pandémie.

Randox a également démenti les allégations selon lesquelles les informations personnelles étaient « laissées à la disposition de quiconque » en raison des piles de tests non collectés ou que le « désordre absolu » à l’extérieur des pharmacies était la raison de tout retard dans les résultats des tests, a rapporté Dailymail.

Randox Health, basé en Irlande du Nord, le plus grand fournisseur de tests PCR Covid-19 au Royaume-Uni avec un chiffre d’affaires de 118 millions de livres sterling par an, est l’une des sociétés offrant le service, avec des points de dépôt pour les échantillons dans 100 emplacements.

Le «gâchis absolu» du système de test PCR «arnaque» britannique a été mis à nu aujourd’hui dans des images choquantes d’échantillons non collectés de 50 £ à la fois empilés à l’extérieur des pharmacies britanniques.

Le chaos dans les boîtes de dépôt Randox à Londres a été révélé par des clients en colère qui ont déclaré qu’ils n’osaient pas quitter leurs tests, les qualifiant de « débordants et peu sûrs ».

Pendant ce temps, le CDC a annoncé qu’il révoquerait l’autorisation d’utilisation d’urgence accordée à la RT-PCR pour les tests COVID-19.

De nombreux tribunaux du monde entier ont déterminé que l’utilisation de la RT-PCR pour la détection du SRAS-COV-2 était peu fiable et carrément frauduleuse.

Une cour d’appel portugaise a statué que les tests PCR ne sont pas fiables et qu’il est illégal de mettre en quarantaine des personnes uniquement sur la base d’un test PCR.

Le tribunal a déclaré que la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés et de la charge virale présente. Citant Jaafar et al. 2020, le tribunal conclut que :

« si quelqu’un est testé par PCR comme positif lorsqu’un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c’est la règle dans la plupart des laboratoires en Europe et aux États-Unis), la probabilité que cette personne soit infectée est inférieure à 3%, et la probabilité que ledit résultat est un faux positif est de 97%. »

De même, le tribunal autrichien a statué que les tests PCR ne sont pas adaptés au diagnostic de la COVID-19 et que les blocages n’ont aucune base légale ou scientifique.

Le tribunal a souligné qu’« un test PCR n’est pas adapté au diagnostic et ne dit donc rien en soi sur la maladie ou l’infection d’une personne ».

« Cependant, le ministre de la Santé utilise une définition de cas complètement différente et beaucoup plus large pour le diagnostic de Covid-19, qui ne peut pas être utilisée pour justifier l’interdiction d’une réunion. »

Ensuite, un parlementaire autrichien a exposé la défectuosité des tests COVID-19 du gouvernement en démontrant au parlement comment un verre de Coca Cola était positif pour COVID-19.

Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même a fait volte-face et a modifié ses critères de test PCR, avertissant les experts de ne pas se fier uniquement aux résultats d’un test PCR pour détecter le coronavirus.

Comme GreatGameIndia l’a signalé plus tôt, les tests de coronavirus standard ont généré un grand nombre de cas positifs quotidiennement. Ces tests sont effectués sur la base de protocoles défectueux de l’OMS qui ont été conçus pour inclure également les cas de faux positifs.

Ce fait concernant les faux positifs des tests PCR a été noté pour la première fois en public par le Dr Beda M. Stadler, biologiste suisse, professeur émérite et ancien directeur de l’Institut d’immunologie de l’Université de Berne.

Donc si on fait un test corona PCR sur une personne immunisée, ce n’est pas un virus qui est détecté, mais une petite partie éclatée du génome viral. Le test revient positif tant qu’il reste de minuscules parties brisées du virus.

Correct : même si les virus infectieux sont morts depuis longtemps, un test corona peut revenir positif, car la méthode PCR multiplie même une infime fraction du matériel génétique viral suffisamment [pour être détecté].

Auparavant, le protocole de test de l’OMS avait même été remis en question par l’autorité sanitaire nationale finlandaise. L’OMS avait appelé les pays à tester autant de patients que possible pour le coronavirus.

La Finlande a manqué de capacité de test et a commencé à limiter les tests de coronavirus aux groupes les plus vulnérables et au personnel de santé uniquement. L’autorité nationale de la santé finlandaise a déclaré que tester les personnes présentant des symptômes légers serait un gaspillage de ressources de santé.

Dans une révélation surprenante, le chef de la sécurité sanitaire de la Finlande, Mika Salminen, a rejeté l’avis de l’OMS en disant que l’OMS ne comprend pas les pandémies et que leur protocole de test du coronavirus est illogique et ne fonctionne pas.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le voici: le directeur du CDC « met en garde » contre les vaccins COVID sans fin car nous ne sommes qu’à « quelques mutations » du vaccin d’origine rendu obsolète

Nous ne savons pas qui est le plus diabolique à ce stade, les Chinois communistes pour avoir fabriqué le [SRAS-CoV-2 de – MIRASTNEWS] la COVID-19 et l’avoir déclenché dans le monde ou le système Big Pharma qui crée un nouveau milliardaire après l’autre au cours de cycles de vaccins sans fin.

Mais une chose que nous savons : presque personne au pouvoir n’est honnête à propos de ce virus et de cette pandémie, et cela va entraîner une rébellion massive à un moment donné, cachez-vous et regardez.

En attendant, nous devons faire face à ces menteurs incessants à nos conditions, c’est-à-dire repousser quand et où nous le pouvons.

Vous vous souviendrez peut-être qu’il fut un temps où les Américains étaient «encouragés» à sacrifier pour quelques semaines seulement des blocages et des fermetures d’entreprises pour «infléchir la courbe» de l’épidémie initiale vers le bas. Eh bien, nous sommes passés de cela et pas de masques à des masques constants, des arrêts récurrents, des vaccins COVID-19 et, bientôt, des «passeports» COVID-19.

Oh, et des vaccins sans fin comme le vaccin contre la grippe que des dizaines de millions d’Américains sont obligés de prendre chaque année.

Comme le note Epoch Times, le chef des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, l’a essentiellement admis en ce qui concerne les vaccins perpétuels mercredi matin :

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Dr Rochelle Walensky, a déclaré aux journalistes lors d’une téléconférence le 27 juillet que sa plus grande préoccupation était que le virus du PCC puisse être « à quelques mutations » de la possibilité d’échapper aux vaccins. …

Walensky a indiqué que la menace d’une variante de la COVID-19 immunisée contre les vaccins actuels est la raison pour laquelle davantage d’Américains devraient être vaccinés dans le but de contenir le virus et ses mutations. Plus de 163 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés jusqu’au 27 juillet, selon le CDC.

«La plus grande préoccupation qui, je pense, nous préoccupe en matière de santé publique et de science est ce virus et les mutations potentielles. Nous avons un virus très transmissible, qui a le potentiel d’échapper à nos vaccins en termes de protection contre les maladies graves et la mort », a déclaré Walensky aux journalistes lors de l’appel.

« En ce moment, heureusement, nous n’en sommes pas là. Ces vaccins fonctionnent très bien pour nous protéger des maladies graves et de la mort. Mais la grande préoccupation est que la prochaine variante qui pourrait émerger, à quelques mutations potentiellement éloignées, pourrait potentiellement échapper à nos vaccins », a-t-elle ajouté.

Décès révélé, juste là.

Le régime Biden, en général, est désormais à bord avec la nouvelle poussée des vaccins perpétuels.

« Nous avons affaire à une souche très différente de ce virus par rapport à ce que nous étions encore plus tôt au printemps, en mai, lorsque les directives de masquage ont été faites – fournies par le CDC à l’époque », a déclaré à la presse l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jenn Psaki le 27 juillet en réponse aux questions sur la variante et les nouvelles directives du CDC.

Mais en parlant de Psaki, elle ne peut pas – ou plutôt, elle ne le fera pas – même expliquer pourquoi de nouvelles directives sur le port du masque, même chez les Américains vaccinés, sont nécessaires, c’est-à-dire si les vaccins sont censés être efficaces comme ils le disent.

« S’il s’agit d’une pandémie de non vaccinés, alors pourquoi les personnes vaccinées doivent-elles remettre les masques ? » A demandé le correspondant de Fox News à la Maison Blanche, Peter Doocy, faisant référence à l’augmentation signalée des maladies chez les Américains pour la plupart non vaccinés, prétendument à partir d’une nouvelle variante appelée Delta.

« Si vous êtes vacciné, cela peut vous sauver la vie. Et je pense que les données claires montrent que cette pandémie tue, hospitalise, rend les gens très malades qui ne sont pas vaccinés. Cela continue-t-il d’être le cas, peu importe à quoi ressemble le guidage du masque ? » dit Psaki en réponse.

Doocy a insisté : « Si les vaccins fonctionnent… pourquoi les personnes qui ont reçu le vaccin doivent-elles porter des masques de la même manière que les personnes qui ne l’ont pas eu ?

« Parce que les responsables de la santé publique de notre administration ont déterminé, sur la base de données, que c’est un moyen de s’assurer qu’ils sont protégés, que leurs proches sont protégés, et c’est une étape supplémentaire compte tenu de la transmissibilité du virus », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche.

Cette réponse a conduit l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, à faire la remarque : « Citation : » les leaders de la santé publique de notre administration ont pris la décision « . En d’autres termes, parce que nous l’avons dit. »

Les Américains se font jouer par nos élus à propos de COVID et nous sommes embauchés par Big Pharma.

Les sources comprennent :

TheEpochTimes.com

BizPacReview.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les hôpitaux du monde entier sont désormais remplis de patients malades « entièrement vaccinés » alors que les injections répandent rapidement de nouvelles « variantes »

De nouveaux rapports en provenance d’Australie et d’Israël suggèrent que plus de 95 % de toutes les nouvelles admissions à l’hôpital dans le monde sont des patients malades qui ont été « complètement vaccinés » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)].

Contrairement à ce que prétendent les médias mainstream américains, les seules personnes qui tombent malades au milieu de tous les récents discours sur la «variante delta» sont celles qui ont reçu les injections «Opération Warp Speed» de Donald [Trump] «père du vaccin» pour la grippe Fauci, qui ont blessé et tué des milliers de personnes.

« Je comprends que la plupart des patients sont vaccinés, même les patients « graves », exactement », a déclaré le Dr israélien Kobi Haviv à News Israel 13, démystifiant le mensonge de Tony Fauci et Rochelle Walensky selon lequel les injections de virus chinois protègent contre les symptômes « graves » et l’hospitalisation.

« Les personnes âgées, la plupart d’entre elles sont vaccinées », a ajouté le Dr Haviv, affirmant en outre qu’un ou deux nouveaux vaccins « de rappel » pourraient être nécessaires pour tuer le virus une fois pour toutes.

[Mensonge, c’est probablement d’une part, pour s’assurer que les vaccinés devraient absolument mourir, ayant constaté que ces derniers ne meurent pas assez vite comme planifié et d’autre part, vacciner plus de monde avec plus de doses jusqu’à un certain seuil ou l’on déclenchera le « bouton rouge » de contrôle par la 5G du système d’exploitation dont les fabricants vantaient les mérites, pour tous les vaccinés sans aucune résistance dans la société. – MIRASTNEWS].

Presque tous les « patients graves » admis dans les hôpitaux, en fait, ont pris leurs injections à « vitesse de la chaîne » tout comme le gouvernement leur a dit de le faire afin de rester « en sécurité » contre l’infection. Cela prouve que les vaccins sont complètement inutiles en termes de protection et profondément nocifs dans ce qu’ils font réellement au corps des gens.

Les non vaccinés, quant à eux, sont en bonne santé, vivent leur vie normale du mieux qu’ils peuvent – ​​tout comme ils le faisaient avant que la plandémie ne soit dévoilée par le gouvernement fin 2019.

« Nous ouvrons de plus en plus de services de Covid », a ajouté le Dr Haviv, notant que les ressources médicales en Israël s’amenuisent dangereusement en raison de toutes les personnes malades entièrement vaccinées qui inondent les hôpitaux du pays de nouvelles souches de la maladie chinoise.

Presque tous les pays où les taux de vaccination sont élevés connaissent une vague de nouvelles « infections »

Des chiffres similaires émergent de Sydney, en Australie, où des responsables gouvernementaux ont annoncé fin juillet que presque toutes les hospitalisations pour virus chinois se produisent désormais parmi les personnes entièrement vaccinées.

Presque personne qui a refusé le vaccin ne tombe malade, tandis que leurs homologues « sûrs et protégés » qui ont pris l’aiguille développent une maladie grave qui engloutit également les ressources médicales dans ce pays.

Il en va de même à Singapour, où au moins 75 % de tous les nouveaux cas de grippe de Wuhan sont détectés chez des personnes entièrement vaccinées.

Comme nous l’avons signalé, le pays presque entièrement vacciné de Gibraltar a connu une augmentation de 2 500 % des nouveaux cas de « Covid » parmi les personnes injectées au cours des derniers mois, ce qui a incité le gouvernement à imposer un nouveau lot de blocages.

En Islande, où plus de 90 pour cent de toutes les personnes âgées de 40 à 70 ans et 98 pour cent de toutes les personnes de plus de 70 ans sont complètement vaccinées, une tendance similaire est observée avec de nouvelles infections se propageant comme une traînée de poudre.

Parfois, il est difficile de faire des têtes ou des queues quant au véritable ordre du jour avec tout cela. Il est clair que les soi-disant «vaccins» n’offrent pas de protection et rendent les gens malades, mais cela justifie-t-il de nouveaux confinements et mandats de masques ? À quel moment tout cela s’arrête-t-il ou le fait-il ?

« Alors que de plus en plus de personnes vaccinées tombent malades de la maladie même contre laquelle elles sont censées être protégées, les fabricants de vaccins seront-ils jamais tenus pour responsables de la propagation de la maladie ? demande Adan Salazar, écrivant pour Infowars.

[Non, car ils sont protégés par des accords gouvernementaux qui les dédouanent de toutes responsabilités. – MIRASTNEWS].

« Le faux » vaccin « fait ce pour quoi il a été conçu », a ajouté un commentateur d’Infowars. « C’est pourquoi les gens qui l’ont pris sont hospitalisés, malades et mourants. La réponse des menteurs est que les vaccins perdent de leur force et que nous avons besoin de vaccins « de rappel ». Un aveugle peut voir ce qui se passe.

Les dernières nouvelles sur l’hystérie du coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

Infowars.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News