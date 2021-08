Certains Israéliens recevant une troisième injection de « booster » COVID ont maintenant du COVID et sont hospitalisés

Par Brian Shilhavy

Comme nous l’avons signalé précédemment, la relation chaleureuse d’Israël avec Pfizer a permis à leurs citoyens de devenir les rats de laboratoire du monde pour expérimenter des injections COVID avant qu’ils ne soient testés sur le reste du monde, car ils sont le premier pays à déployer une 3e injection COVID de Pfizer en tant que « booster » pour la plupart des personnes âgées qui ont survécu aux deux premières injections. Voir:

La population âgée mondiale ciblée par le 3e vaccin COVID-19 pour ceux qui ont survécu aux deux premiers

Maintenant que des dizaines de milliers d’Israéliens ont été injectés avec ce 3e vaccin COVID, des rapports commencent à arriver selon lesquels certaines de ces personnes ont maintenant des diagnostics de COVID et sont hospitalisées, dont certaines graves.

Rapports de ZeroHedge News :

La population d’Israël a été considérée ces derniers temps comme une sorte de cobaye mondial étant donné qu’elle a été le premier pays à mettre en œuvre un programme de rappel à grande échelle pour les personnes de 60 ans et plus qui ont déjà été vaccinées avec deux doses de l’injection COVID-19. Cela n’a été annoncé qu’à la fin du mois de juillet et les premières données commencent à arriver. Israël est considéré comme ayant l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, avec 5,3 millions de ses citoyens ayant été vaccinés avec deux doses, les gros titres déclarant il y a quelques semaines qu’il avait atteint « l’immunité collective » – ​​seulement pour que les gros titres cèdent la place aux rapports de l’alarmante augmentation rapide des cas de rupture. Et maintenant, il semble que même le vaccin de rappel COVID tant vanté pourrait ne pas protéger : « Les données du ministère de la Santé interne montrent que 14 Israéliens ont été infectés par COVID-19 une semaine après avoir reçu un rappel de vaccin, rapporte la Douzième chaîne », a écrit The Times d’Israël dimanche. Déjà au cours du week-end, les médias israéliens ont rapporté que les « cas graves » ont atteint un sommet en quatre mois, avec plus de 324 patients hospitalisés, dont beaucoup dans un état critique. Il y a seulement un peu plus d’une semaine, les Israéliens âgés ont commencé à recevoir la troisième dose, et donc les « premiers résultats » et les observations ont seulement commencé à arriver, et cela ne semble pas bon. Le Times of Israel poursuit dans son dernier rapport : Le réseau indique que 11 des personnes infectées ont plus de 60 ans – dont deux ont maintenant été hospitalisées – tandis que les trois autres ont reçu leur troisième dose parce qu’elles sont immunodéprimées. S’ils sont confirmés dans des échantillons plus importants, les chiffres pourraient mettre en doute l’efficacité du rappel, qu’Israël a commencé à administrer avant que les principaux organismes de santé du monde ne l’aient approuvé. La Douzième chaîne a noté que les nouvelles infections confirmées avaient été révélées sur la base de tests effectués une semaine après que le groupe eut reçu la troisième injection. Trois des personnes ci-dessus sont décrites comme des « patients plus jeunes ». Cela survient alors que le CDC et la FDA ont entamé des discussions pour aller de l’avant avec l’offre de rappels aux États-Unis – peut-être dès septembre, selon certains rapports.

[C’est la date retenue par le président Emmanuel Macron pour la France, ce qui prouve la connexion entre tous les mondialistes eugénistes transhumanistes. – MIRASTNEWS].

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Pendant ce temps, j’ai couvert en détail les mensonges transmis par le CDC et répandus dans les agences de santé gouvernementales et les médias d’entreprise financés par Big Pharma selon lesquels «99 % des hospitalisations COVID aux États-Unis sont parmi les non vaccinés». Voir:

Les règles d’aliénation mentale aux États-Unis alors que les hospitalisations et les décès parmi les cas de « percée » vaccinés augmentent au moment où les autorités sanitaires accusent les « non vaccinés »

Plus de Folie de la CDC : Variante Delta de propagation entièrement vaccinée – Tout le monde doit donc se faire vacciner et porter des masques

Chris Menahan, écrivant pour Information Liberation, a rapporté comment ce mensonge a été exposé même dans les médias d’entreprise, sur la base des propres commentaires publics du CDC.

Le directeur du CDC admet que plus de 99% des décès à l’hôpital de Covid étaient parmi les personnes non vaccinées était indésirable

Bien sûr, la taille de l’échantillon qu’ils utilisaient pour produire ces statistiques était si petite et si dénuée de sens, que cela n’avait même pas vraiment d’importance.

Ne vous attendez pas à trouver AUCUNE vérité concernant COVID ou leurs injections toxiques de la part des agences de santé gouvernementales, ou de leurs porte-parole de propagande médiatique.

LES FAUX VACCINS : DES CHOSES TERRIBLES N’ARRIVENT PAS AU MOUTON

La variante Delta pour laquelle ils ne peuvent pas mesurer :

Plus d’un million de morts dans le monde à cause de l’injection fatale :

7 enfants sur 8 de CELLULES SOUCHES MEURENT – UCL / MENSONGES DE ORMOND STREET

LE GOUVERNEMENT FERAIT MIEUX DE CESSER DE VACCINER NOS ENFANTS

DES ÉCOLES DEVENANT DES CAMPS DE LA MORT POUR ENFANTS – UN DÉNONCIATEUR EXPOSE LES UNITÉS COVID D’HAWAÏ COMME UNE FRAUDE

VIDÉO RUMBLE CI-DESSOUS pour ceux qui ne peuvent pas voir cette vidéo sur BitChute :

– Si vous voulez vraiment protéger vos enfants, NON, NE LES RENVOYEZ PAS À L’ÉCOLE. Ce qui les attend, c’est l’aiguille …. le VACCIN DE LA MORT qui est tous approuvé par vos responsables de la santé corrompus et des politiciens payés.

– WHISTLEBLOWER expose l’unité COVID d’Hawaï

– LES MAISONS DE SOINS en ANGLETERRE ont désormais la VACCINATION OBLIGATOIRE. Ça s’appelle un MEURTRE !

Paralysée après la 2e injection COVID

Un garçon de 13 ans décède 3 jours après le vaccin COVID | Effet secondaire du vaccin

Mis en ligne le 8.10.21, date de la vidéo d’origine le 29.6.21. Lorsque le Dr Mike a diffusé une diffusion en direct au milieu de l’année dernière, YouTube l’a fermé à la hâte, censurant à son meilleur. Que Dieu bénisse le Dr Mike Hansen d’avoir eu le courage d’informer le public de la vérité. Laissez le CDC » mener des enquêtes » après les décès – nous n’avons PAS à être les cobayes ni à servir nos enfants pour des sacrifices. J’ai envoyé un e-mail au Dr Mike et lui ai demandé de créer une chaîne Bitchute. Prends soin de toi!

Description copiée directement de celle du Dr Mike :

Un garçon de 13 ans dans le Michigan est récemment décédé 3 jours après avoir reçu le vaccin COVID ; c’était le vaccin Pfizer. La cause du décès fait actuellement l’objet d’une enquête par le CDC. Selon la tante du patient sur Twitter, le rapport d’autopsie préliminaire a montré qu’il avait du liquide autour du cœur. Qu’est-ce qui a causé sa mort? Avant de vous faire part de mes réflexions à ce sujet, cela aide d’abord à expliquer ce qu’est la myocardite. Inflammation du cœur. Et péricardite, inflammation du sac péricardique. Parfois, la péricardite peut provoquer une accumulation de liquide dans le sac, c’est ce qu’on appelle un épanchement péricardique. Les premiers rapports de myocardite après la vaccination par l’ARNm du COVID concernaient des patients militaires (américains) et des patients d’Israël4,5. La cohorte israélienne a identifié une prédominance masculine avec une incidence de 1/20 000 (hommes âgés de 18 à 30 ans). Nous savons que les vaccins COVID de Pfizer et Moderna peuvent en être la cause. Mais l’infection réelle au COVID est une cause beaucoup plus fréquente. Le CDC a reçu 1 226 rapports préliminaires de myocardite et de péricardite après environ 300 millions de doses totales de vaccins Pfizer et Moderna. La myocardite est plus fréquente entre 12 et 30 ans et plus fréquente chez les garçons. Chez les personnes de 12 ans et plus, 267 cas d’inflammation cardiaque ont été signalés après une dose de vaccin, 827 après la deuxième dose et 132 après une dose inconnue. Donc globalement, le nombre de cas de myocardite liés aux vaccins à ARNm COVID est très faible. Et pour ceux qui en souffrent, il s’agit généralement d’une petite quantité d’inflammation cardiaque qui dure environ une semaine, nécessitant un traitement minimal.

En fait, non seulement la myocardite est beaucoup plus courante à cause de COVID, mais les risques d’infection pour le cœur peuvent être plus graves. Jetez un œil à cette échographie du cœur, alias échocardiogramme, d’un jeune patient atteint d’une myocardite COVID… c’est un cœur qui pompe mal. C’est pourquoi le CDC recommande toujours la vaccination pour les 12 ans et plus. Maintenant, 3 études récentes ont été publiées qui ont examiné des cas spécifiques de myocardite qui se sont développés après avoir reçu les vaccins à ARNm COVID, Pfizer et Moderna. Dans la première étude, publiée dans la revue Pediatrics, ils ont rapporté 7 cas de myocardite dus au vaccin Pfizer. Tous les patients étaient 7 adolescents de sexe masculin par ailleurs en bonne santé. Tous ont été testés négatifs au COVID. Aucun des patients ne répondait aux critères du syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant (MIS-C). Tous avaient un taux de troponine élevé. La troponine est une protéine présente dans les cellules du muscle cardiaque. Chaque fois que le tissu cardiaque est endommagé, comme cela se produit lors d’une crise cardiaque ou d’une inflammation du cœur, la troponine finit par s’écouler dans la circulation sanguine. Plus la troponine est élevée, plus le tissu cardiaque est endommagé. Un échocardiogramme, qui est excellent pour observer le fonctionnement du cœur, était normal chez tous les patients sauf un. L’IRM cardiaque, qui est particulièrement utile pour examiner la structure détaillée du cœur, en particulier lors de la recherche d’une inflammation cardiaque, a montré une myocardite chez tous les patients.

Cette étude a porté sur 8 patients hospitalisés pour des douleurs thoraciques dans les 2 à 4 jours suivant la réception du vaccin Pfizer ou Moderna. Tous étaient par ailleurs des hommes en bonne santé âgés de 21 à 56 ans. Tous les patients sauf un ont développé des symptômes après leur deuxième dose. La plupart ont eu des douleurs thoraciques avec un jour ou deux du vaccin. Tous avaient des taux élevés de troponine et une myocardite à l’IRM. Deux d’entre eux présentaient une légère diminution de leur fonction cardiaque. L’un d’eux a subi une biopsie cardiaque et les résultats de la pathologie n’ont montré aucune anomalie. Tous les patients ont eu une résolution de leur douleur thoracique et sont sortis de l’hôpital dans un état stable.

Docteur Mike Hansen, MD

Médecine interne | Maladie pulmonaire | Médecine de soins intensifs

ALERTE ROUGE! Le CDC annonce un plan visant à placer des millions d’Américains dans des camps de travaux forcés

Sous couvert de Covid-19, le CDC entame la prochaine phase de la Grande Réinitialisation : un verrouillage permanent déclenchant un effondrement économique total. Les dirigeants aux niveaux étatique et fédéral doivent agir maintenant pour arrêter cette opération militaire avant qu’il ne soit trop tard.

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les mondialistes. Ne les gardez pas sur des plateformes sûres car la plupart des gens sur ces plateformes sont déjà éveillés aux mensonges de l’agenda du Nouvel Ordre Mondial ! Si vous ne partagez pas cela sur d’autres plateformes, cela devient une chambre d’écho.

Ne peut pas marcher, ne peut pas parler, ne peut pas ouvrir les yeux après avoir reçu le vaccin C0VID

Source: Fat News

La conférence complète de 18 minutes est publiée ici :

ttps://www.bitchute.com/video/sAx6hQvgtBzS/

Une autre victime tombe inconsciente après le vaccin Pfizer, les infirmières ne savent pas quoi faire ! (9 août)

C’est incroyable, avant mars 2020, une personne arriverait aux urgences et toute une équipe se précipiterait pour garder la personne en vie en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour le faire. Depuis mars 2020, ils s’en foutent. Il semble que ces personnes ne soient même PAS des médecins ou des infirmières à quelque niveau que ce soit.

Reba McEntire révèle qu’elle et son petit ami Rex Linn ont contracté le Covid-19 malgré leur vaccination

8.6.21 « Reba McEntire a révélé qu’elle et son petit ami Rex Linn avaient contracté Covid-19 malgré leur vaccination. La superstar de la musique country était récemment en direct sur son profil TikTok, où elle a exhorté ses abonnés à rester à la maison et à rester en sécurité. » Mais elle n’a PAS osé sortir et dire: « Ne vous faites pas vacciner, cela ne fonctionne pas ou cela nous a donné Covid! » Compte tenu de la façon dont elle regardait attentivement la caméra sur son message TikTok lorsqu’elle a répété à plusieurs reprises: « Restez en sécurité! », Ceux d’entre nous qui ont un iota d’intelligence peuvent lire entre les lignes. Prends soin de toi!

Extrait:

Rester à la maison! Reba McEntire espère que les fans suivront ses conseils et pratiqueront la distanciation sociale après avoir révélé qu’elle et son petit ami, Rex Linn, avaient attrapé un coronavirus malgré leur vaccination.

« Je veux juste dire une chose : ça a été une année difficile et ça redevient plus dur », a déclaré le chanteur, 66 ans, lors d’une récente vidéo TikTok. « Vous les gars, s’il vous plaît restez en sécurité. Portez votre masque. Fais ce que tu as à faire. Rester à la maison. »

Elle a poursuivi: « Ce n’est pas amusant d’avoir ça. Je l’ai eu. Rex et moi l’avons eu et ce n’est pas amusant. Vous ne vous sentez pas bien. Nous avons tous les deux été vaccinés et nous l’avons toujours reçu, alors restez en sécurité, restez à la maison et soyez protégé du mieux que vous pouvez. »