Le Pentagone de Biden prend un risque énorme en ordonnant à TOUS les militaires de recevoir un vaccin COVID-19 expérimental + Un rapport divulgué révèle que le vaccin Moderna COVID a causé 300 000 blessures causées par le vaccin en trois mois, caché au VAERS

Le Pentagone de Biden prend un risque énorme en ordonnant à TOUS les militaires de recevoir un vaccin COVID-19 expérimental

Les démocrates savent depuis longtemps que le tout dernier bastion de la culture pro-américaine est l’armée américaine, et depuis que le régime Biden a pris le pouvoir, l’effort a consisté à transformer fondamentalement notre force de combat patriotique en une force « éveillée » de pensées qui pourraient » se frayer un chemin hors d’un sac en papier, mais dont les membres de la base peuvent réciter la théorie critique de la race dicte textuellement.

Maintenant, dans un effort pour affaiblir une grande partie de la force alors même que la Russie et la Chine se lèvent et unissent leurs forces, le Pentagone met plutôt en danger toute notre force de combat en ordonnant à chaque membre de se faire vacciner contre la COVID-19, sans poser de questions.

« Je demanderai l’approbation du président pour rendre les vaccins obligatoires au plus tard à la mi-septembre, ou immédiatement après « l’autorisation de la Food and Drug Administration, » selon la première éventualité », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans une note à tout le personnel militaire, en les avertissant tous de se préparer à l’exigence.

« Je n’hésiterai pas à agir plus tôt ou à recommander une voie différente au président si j’en ressens le besoin », a-t-il ajouté.

Bien sûr, Biden donnera le feu vert à la vaccination de masse de l’ensemble de notre force militaire, car il a récemment ordonné à tous les employés fédéraux et sous-traitants fédéraux de recevoir également le vaccin – sans poser de questions.

Soit dit en passant, la note d’Austin sert également de WARNO – ordre d’avertissement – aux commandements militaires afin qu’ils puissent commencer à rassembler les matériaux et l’infrastructure pour mettre en place la vaccination lorsque le secrétaire à la Défense donne l’ordre.

Maintenant, tout est dit, il y a un recul à l’effort, comme l’a noté le journal Springfield News-Sun dans l’Illinois :

Un avocat en droit militaire de l’État de New York a déclaré qu’il recevait des appels d’aviateurs servant à la base aérienne de Wright-Patterson – et de membres du service actif à travers le pays – demandant des options si le ministère de la Défense obligeait les militaires à prendre le vaccin COVID.

Les appels arrivent à un moment où le secrétaire à la Défense Lloyd Austin devrait demander au président Biden de déroger à une loi fédérale qui permet aux militaires d’avoir la possibilité de refuser dans le cas de vaccins qui n’ont pas été entièrement autorisés par la Food and Drug Administration. (FDA).

« Nous avons reçu des appels d’aviateurs de Wright-Patterson », a déclaré l’avocat Greg Rinckey, du cabinet d’avocats new-yorkais Tully Rinckey, à un journal distinct la semaine dernière.

Il a déclaré que certains militaires « ont peur et sont sceptiques, fondamentalement, de prendre le vaccin alors qu’il s’agit d’un vaccin expérimental ».

[Il est possible que pour atteindre les objectifs de dépopulation qu’une magouille soit faite pour le rendre effectif et non expérimental. – MIRASTNEWS]

« C’est vraiment ce que nous voyons », a-t-il ajouté, notant que son bureau a reçu « plusieurs appels » de membres qui envisagent des recours collectifs et d’autres refoulements juridiques, car les vaccins sont expérimentaux et ont un record de blessures démesuré.

« Jusqu’au moment où le vaccin est… approuvé par la FDA, les militaires ne peuvent pas être mandatés pour prendre le vaccin, à moins que le président des États-Unis ne renonce à cette exigence », a déclaré Rinckey. « C’est très similaire à ce que nous avons vu avec le vaccin contre l’anthrax dans les années 90. »

Le Pentagone, cependant, se prépare au refoulement, apparemment.

« Les responsables militaires ont déclaré qu’une fois le vaccin obligatoire, un refus pourrait constituer un manquement à un ordre et pourrait être punissable en vertu du Code uniforme de justice militaire », a rapporté l’AP.

Rinckey semblait convenir que l’armée aurait le pouvoir d’ordonner aux troupes de se faire vacciner, prédisant «un cas intéressant».

« J’ai tendance à penser que si cela se résume à un tribunal, je pense qu’un tribunal dirait probablement qu’il pourrait être mandaté par l’armée, car l’armée est à proximité », a-t-il déclaré. « Vous êtes sur un navire ; vous êtes dans une caserne ».

Préparez-vous à ramasser les armes, Américains, car nous devrons combattre la Russie et les envahisseurs chinois une fois que notre propre armée sera affaiblie.

Notre commentaire

[Ils sont incroyable ces américains, ils attendent tranquillement que leur armée soit affaiblie pour se préparer à prendre les armes, alors que nombreux d’entre-eux sont déjà blessés gravement ou morts. Qu’est-ce a qui prouve que déjà affaiblis par les pertes humaines et les vaccinations massives, ils auront la force et le courage de combattre les éventuels ennemis dont ils parlent ? Ces éventuels ennemis seraient-ils uniquement externes ou également internes ? Cette situation démontre que la frontière de l’illusion démocratique est dépassée et que l’on est passé dans le champ de la tyrannie interne. Malheureusement cette illusion démocratique est due au « rêve américain » ayant affaibli son peuple qui ne réfléchit plus et ne saisit et ne comprend pas à temps les vrais dangers qui le guette. Et si les militaires payaient là le prix de leurs échecs répétitifs pour les multiples guerres de conquêtes à l’étranger ? En sont-ils conscients ? Dans un tel système, les populations se laissent aveuglement manipuler en suivant bêtement les ordres de leurs bourreaux très rusés et menteurs, qu’ils ont pourtant dit-on élus et qui les envoient cyniquement à l’abattoir à des occasions méticuleusement planifiées, dans des Centres d’empoisonnement nommés abusivement Centres de vaccination, pour assouvir les ambitions diaboliques de la Grande Réinitialisation. JDDM – MIRASTNEWS]

Un rapport divulgué révèle que le vaccin Moderna COVID a causé 300 000 blessures causées par le vaccin en trois mois, caché au VAERS

Moderna est nouveau dans l’industrie des vaccins et fait partie d’un effort mondial visant à introduire une nouvelle technologie de réplication de protéines de pointe d’ARNm dans le domaine de la vaccination. La société est également nouvelle dans le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), une base de données gouvernementale qui collecte les incidences de blessures et de décès liés au vaccin. Un rapport divulgué de la société de collecte de données de Moderna révèle que les vaccins COVID-19 Moderna ont causé plus de 300 000 blessures vaccinales sur une période de trois mois – éclipsant le nombre de blessures vaccinales que Moderna a réellement signalées au VAERS au cours de cette période.

Le CDC et la FDA ignorent des centaines de milliers de blessures vaccinales

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) gèrent le VAERS et sont bien conscients des blessures et des décès généralisés causés par ces vaccins. Le VAERS est tenu de rendre ces blessures publiques chaque semaine, alors même que l’établissement médical continue de bâiller et de se retourner. La base de données VAERS a publié des centaines de milliers de rapports de blessures vaccinales en 2021, mais le CDC et la FDA n’ont rien fait d’important pour lutter contre les fautes professionnelles médicales à grande échelle et les décès injustifiés perpétués par cette expérience d’arme biologique. Le CDC et la FDA refusent de retirer les vaccins du marché et avertissent seulement les jeunes adultes que les vaccins causent « rarement » des problèmes cardiaques, un choc anaphylactique et des caillots sanguins.

Moderna est légalement tenue de transmettre tous les rapports de blessures vaccinales directement au VAERS, mais ils ne font apparemment pas leur part et dissimulent des quantités massives de données sur les blessures vaccinales. Si ces données étaient partagées de manière opportune et transparente, cela corroborerait davantage les nombreuses blessures à grande échelle déjà signalées au VAERS.

Moderna dissimule des centaines de milliers de blessures vaccinales

Selon les données les plus récentes du VAERS, Moderna n’a signalé que 110 500 rapports d’événements indésirables de janvier à mars pour son vaccin COVID-19 SpikeVax. La plupart de ces blessures sont survenues aux États-Unis. Le VAERS signale également 78 000 autres rapports de blessures vaccinales de SpikeVax d’avril à juin, 71 400 de ces blessures provenant des États-Unis. Sur ces 188 500 blessures vaccinales signalées au VAERS, Moderna n’en a lui-même signalé qu’une fraction. La plupart des rapports provenaient de patients, de médecins et d’autres prestataires de soins de santé, qui ont documenté les événements indésirables dans un rapport médical déposé auprès du VAERS.

Plus choquant encore, un service de collecte de données qui travaille pour Moderna a envoyé une note interne mettant en évidence jusqu’à 300 000 événements indésirables survenus sur une période de trois mois en 2021. La société de collecte de données de Moderna s’appelle IQVIA. Cette société aide les fabricants de médicaments à gérer les essais cliniques. IQVIA emploie 74 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars l’année dernière. Le président de la société pour les solutions de recherche et de développement a envoyé une mise à jour du deuxième trimestre intitulée « Confidentiel – pour distribution interne uniquement ». Le rapport comprend plus de 300 000 cas de blessures liées au vaccin signalés directement par des consommateurs blessés.

La note indique qu’IQVIA a appliqué plus de 12 automatisations pour améliorer l’efficacité et la qualité « pour assurer la conformité réglementaire du programme de pharmacovigilance Moderna ». La note indique que « cela a permis à l’équipe de gérer efficacement environ 300 000 rapports d’événements indésirables et 30 000 demandes d’informations médicales sur une période de trois mois pour soutenir le lancement mondial de leur vaccin Covid-19 ». Ces blessures pourraient coïncider avec le témoignage d’un dénonciateur et un procès ultérieur alléguant que 45 000 décès dus aux vaccins Covid-19 ont été dissimulés.

De nombreux médecins ne signalent même pas les blessures causées par les vaccins parce que les médias [mainstream] ont normalisé les blessures, affirmant qu’elles sont « mieux que les symptômes de la Covid ». Tous ces dommages causés par les vaccins sont une activité lucrative pour le système médical. La FDA et le CDC n’ont aucun moyen de s’assurer que les médecins signalent de manière précise et cohérente les blessures causées par les vaccins. Cependant, selon la loi, les fabricants de vaccins doivent transmettre tous les rapports qu’ils reçoivent. Le fabricant doit déclarer « tout événement indésirable répertorié dans le tableau VAERS des événements à déclarer après la vaccination survenant dans le délai spécifié après la vaccination » ou un événement indésirable répertorié par le fabricant du vaccin comme contre-indication à l’administration de doses supplémentaires du vaccin.

Avec ces révélations, Moderna pourrait être en grave violation de la loi.

Rochelle Walensky : Les vaccins Covid n’empêchent pas les infections ou la propagation du SRAS-CoV-2 de la Covid… alors pourquoi tous les médias mentent et prétendent que les vaccins fonctionnent ?

Chaque jour, le gouvernement fédéral semble proposer une nouvelle affirmation bizarre sur le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] et ses « vaccins » associés qui contredisent directement ce qui a été dit la veille. Le dernier aveu déroutant vient de Rochelle Walensky, chef des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui dit maintenant que les injections Covid n’empêchent pas une personne de contracter ou de propager le virus – alors à quoi bon?

Dans une récente interview avec Wolf Blitzer de CNN, Walensky a expliqué sans cesse pourquoi elle pense que tous les Américains devraient toujours prendre les vaccins de Donald [Trump] « père du vaccin » de l’« Opération Warp Speed », même s’ils ne fonctionnent pas. Walensky dit que la possibilité de symptômes réduits, qui n’est pas prouvée, est suffisante pour garantir que tout le monde en souffre, même si davantage de nouvelles «variantes» se propagent en conséquence.

« Je pense que nous devons tous reconnaître que, euh, avec 164 millions de personnes vaccinées, euh, nous devrions peut-être nous attendre à des dizaines de milliers d’infections révolutionnaires », a déclaré Walensky. « Nous avons un nombre énorme de personnes qui sont vaccinées et ces infections révolutionnaires ont tendance à être bénignes et non graves. »

Ce que cela signifie, bien sûr, c’est que se faire injecter pour la grippe de Wuhan est totalement inutile si votre objectif est de rester « en sécurité » et d’arrêter la propagation. Si votre objectif est simplement d’obéir au signal du gouvernement et de la vertu, alors peut-être que Walensky vous donnera une étoile d’or pour vos efforts, camarade.

Walensky accuse « delta » d’avoir rendu les vaccins Covid sans valeur en termes d’arrêt de la maladie

Tony Fauci avait apparemment tort en déclarant que les injections de virus chinois inaugureraient le monde dans une « nouvelle normalité » sans plus de maladie. Il a insisté sur le fait que se faire piquer éradiquerait miraculeusement tous les tests «positifs» et mettrait fin à la plandémie, pour que Walensky dise maintenant exactement le contraire.

Cependant, Walensky souhaite toujours que vous et votre famille soyez piqués si vous ne l’avez pas déjà fait, car les injections fonctionnent toujours « incroyablement bien », pour citer sa récente interview. Ils fonctionnent, et pourtant ils ne fonctionnent pas, les deux à la fois, selon Walensky.

Éteignez simplement votre cerveau et faites ce qu’on vous dit, et personne ne sera blessé – à l’exception de tous les effets secondaires horribles des vaccins, bien sûr. Si vous les ignorez, alors « aplatir la courbe » est simple, maintient le gouvernement.

Si tout cela ne suffit pas, Walensky souhaite également que vous et votre famille obteniez un troisième, et peut-être même un quatrième et un cinquième, vaccin « booster » pour les germes chinois en septembre. Selon Blitzer, la Food and Drug Administration (FDA) travaille actuellement sur une « stratégie nationale » pour apporter des injections de rappel à tous les Américains avant l’arrivée de l’hiver sombre.

Même si les deux premières injections n’ont pas réussi à faire ce que Fauci et d’autres ont prétendu, Walensky veut vous faire croire qu’une troisième fera l’affaire. Allez-y, retroussez votre manche, tirez et « aimez votre voisin », l’Amérique – tout va bien, selon Walensky.

« Portez le masque. Ne portez pas le masque. Certaines personnes doivent porter le masque. Portez le masque si vous ne vous faites pas injecter. Portez le masque si vous êtes injecté. Tout le monde porte le masque maintenant », a plaisanté un commentateur de The Conservative Treehouse à propos du récit en constante évolution du coronavirus de Wuhan (Covid-19) venant du gouvernement.

« Les injections arrêtent la Covid. Les injections n’arrêtent pas la Covid. Les injections provoquent des symptômes bénins. Les injectés sont hospitalisés avec des symptômes graves. Les injections sont sans danger. Les injections n’affectent pas la fertilité. Les injections Covid sont très sûres et efficaces. Réveille-moi quand cette plandémie sera terminée ! »

Pour plus d’informations sur le récit en constante évolution du «vaccin» contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

