Dénonciateur d’un ergothérapeute certifié par le conseil d’administration : plus de patients meurent à cause du vaccin que de la COVID

« J’ai vu 32 personnes âgées décéder immédiatement après avoir pris le vaccin Moderna. »

Abrien Aguirre est un ergothérapeute certifié qui a récemment rendu public sa connaissance du travail dans 3 unités COVID à Hawaï, dont deux «unités d’isolement». Il déclare qu’il travaille dans le plus grand établissement de soins infirmiers qualifiés d’Oahu, travaillant avec la population gériatrique.

Il a été interviewé par un groupe connu sous le nom de « Hawaii Free Speech News ».

Son témoignage a été enregistré lors d’une récente manifestation en plein air qui s’est tenue au Capitole de l’État d’Hawaï à Honolulu.

Il commence son témoignage en disant que les médias déforment ce qui se passe avec les patients COVID hospitalisés. Il déclare:

Les gens ont déménagé dans l’unité COVID, n’avaient pas de COVID. Ils ont été testés positifs au test PCR, mais la plupart d’entre eux étaient asymptomatiques et ne souffraient que de leurs conditions préexistantes.

Il explique comment les personnes atteintes de maladies en phase terminale ont été inscrites sur les listes de décès COVID, ce qui, selon lui, est une « fraude totale ».

Ils ont déployé les injections expérimentales d’ARNm Moderna dans son établissement, et il dit :

J’ai vu 32 personnes âgées décéder immédiatement après avoir pris le vaccin Moderna. Rien de tout cela n’est évoqué dans les News. Cela ne correspond pas à leur récit. J’ai vu plus de gens mourir du vaccin que je n’en ai dans les unités COVID.

Il explique qu’il a travaillé en tant que «directeur de la réadaptation» dans un établissement de soins infirmiers qualifié pendant 5 mois, et il a vu où le service de facturation demanderait à son thérapeute de changer les codes de diagnostic médical de choses comme les troubles pulmonaires à COVID en raison de remboursements plus élevés. Et cela s’est même produit avec des cas qui n’étaient pas seulement asymptomatiques, mais parfois ils n’avaient même pas de résultat de test PCR positif pour COVID.

C’est juste de la fraude à tous les niveaux.

M. Aguirre déclare qu’il a contacté des politiciens pour exposer cette fraude, y compris le gouverneur d’Hawaï, et la réponse est le silence. Aucun d’entre eux n’a répondu.

Son dernier conseil en interview :

Mon conseil aux gens : si vos personnes âgées sont malades, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre maman, ne les envoyez pas dans un établissement de soins spécialisés. Ils ne recevront pas les soins adéquats. Le traitement leur sera refusé. Ils vont être obligés de porter un masque toute la journée et la distance sociale. Ils vont devenir dépressifs et vouloir se suicider. Parce que c’est ce que je vois dans nos installations.

Ce témoignage d’Abrien Aguirre est l’une des interviews les plus accablantes que j’aie jamais vues. Tout le monde devrait envoyer une copie de cette vidéo à ses responsables « élus », car le système médical américain est maintenant devenu complètement corrompu.

M. Aguirre n’a rien à gagner, et beaucoup à perdre en rendant publique, mettant sa carrière et peut-être même sa vie en jeu pour rendre publique cette information accablante.

Étant donné que les politiciens sont complices de ces meurtres et crimes, il est peu probable qu’ils fassent quoi que ce soit à ce sujet.

Mais en exposant leurs crimes, en particulier ceux qui prétendent qu’ils « ne font que leur travail », nous pouvons garantir qu’ils seront très certainement tenus pour responsables de ces meurtres et crimes contre l’humanité.

Il n’y a pas d’endroit en enfer trop chaud pour l’endroit où la plupart de ces personnes vont se retrouver.

C'est de notre chaîne Rumble, et c'est aussi sur notre chaîne Bitchute.

Regardez ci-dessous ce que cyniquement nos autorités comme Emmanuel Macron, Joe Biden et autres élites tels Bill Gates, Anthony Fauci, l’OMS nous proposent dans leurs Centres de Vaccination COVID!

Diaporama sur les effets indésirables des vaccins, partie 1

Le Blog Covid sur Telegram – Voici un lien vers une archive de messages de personnes souffrant (2 500 personnes) de réactions sévères.

Diaporama sur les effets indésirables des vaccins, partie 2

Le Blog Covid sur Telegram – Voici un lien vers une archive de messages de personnes souffrant (2 500 personnes) de réactions sévères.

https://drive.google.com/drive/folders/1GU2PimECNIgXTOBVHyBVbCr13vSVtjlT?usp=sharing

Une femme a reçu une injection ModeRNA – 3 heures plus tard, elle ressent une fatigue extrême, s’évanouit et se fend la tête

Cela ne la dissuadera pas, elle va avoir sa deuxième injection dès qu’elle le pourra.

Vaccination Covid-19 – Un homme meurt d’un cœur élargi

Une femme blessée par un vaccin répond à un membre du culte de la mort pro-Vaccin disant qu’elle simule ses tremblements

Elle ne le fait pas semblant, elle souffre clairement.

J’ai reçu le vaccin Covid – Ne vous faites pas vacciner. DÉFEND TON TERRITOIRE

De celui qui l’a malheureusement découvert trop tard. Source : Non cité par l’affiche originale.

Comment pouvez-vous avoir une « surtension » dans une variante de Covid alors qu’ils ne peuvent pas tester de variantes ? C’est un autre mensonge :

Le vaccin Janssen (J&J) a fait perdre la sensation à une femme du côté gauche du corps, de la fatigue et des maux de tête

Le vaccin contre le Covid-19 détruit 25 autres vies

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, reçoit une formation sur les vaccins COVID par ses électeurs

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a entendu ses électeurs lors d’une récente assemblée publique, qui l’ont informé des faits entourant les « vaccins » COVID-19.

Pensez-vous qu’il écoutera ses électeurs puisqu’il a prêté serment de respecter la Constitution et de les protéger?

Voir la vidéo. C'est sur notre chaîne Rumble, et est également sur notre chaîne Bitchute.

Ils nous veulent des notes mortes ou stérilisées Lee Merritt, MD

Savez-vous qui ils sont? Elle ne le dira pas ou ils la traiteront de folle. Le « ils » est le plus mauvais.

Source : Nouvelles de la graisse

Interview complète ici https://www.bitchute.com/video/u4BWe9OElELR/

Ils ne peuvent tester aucune variante de Covid, il n’y a pas de variante « Delta », tout est faux :

Le vaccin Covid-19 provoque des problèmes neurologiques chez une jeune femme

Le vaccin Pfizer provoque chez la femme des problèmes neurologiques et des mouvements involontaires

Vaccin Covid-19 – L’histoire de Jule et Ben – Problèmes neurologiques et paralysie des cloches

Vaccin ModeRNA – L’histoire de Kellai – Problèmes neurologiques et mouvements involontaires

Un vaccin ModeRNA tue une mère de 51 ans – Souffrant de respirer par terre – Meurt devant sa famille

Triste que tant de gens soient pris dans ce piège.

Vaccination Covid-19 Astrazeneca – L’histoire de Kevin – L’injection a ruiné ma vie – Peut à peine marcher

« Ce vaccin Covid 19 traverse mon corps et prend des morceaux tous les jours. »

Blessure vaccinale ? – Pom-pom girl adolescente couverte d’éruptions cutanées sur le visage, le dos, les jambes et la poitrine

Beaucoup plus de cette folie sur ma chaîne et j’essaie de mettre à jour fréquemment

Blessure au vaccin COVID J&J – Vous l’avez deviné ; « Extrêmement rare » et il vous encourage à l’obtenir 🤦‍♂️

Blessure due au vaccin COVID – Syndrome de Guillain-Barré – Sûr et efficace !

Une Canadienne souffre de tremblements corporels après le vaccin Pfizer et veut être entendue

La vaccination contre le Covid-19 a causé une douleur intense à une femme de 22 ans

Après sa deuxième dose, elle a ressenti un délire, une confusion, un brouillard cérébral, un engourdissement, des picotements, des spasmes musculaires, une faiblesse, des maux de tête qui ont duré 4 semaines d’affilée, un réveil avec de l’urticaire, un gonflement du front, des ecchymoses apparaissant sur le corps, des épisodes de tremblements soudains. Les médecins ont diagnostiqué son état horrible comme « une réaction indésirable d’hypersensibilité retardée ».

Réaction indésirable de J&J – Une femme craignant pour sa vie et souffrant de ce poison – ÉCOUTEZ

Le vaccin J&J a permis à une femme après 2 semaines d’être admise à l’hôpital pour des caillots sanguins dans les jambes

Une femme blessée par un vaccin J&J raconte les douleurs lancinantes dans ses jambes, ne peut pas marcher et tremble

Les propres statistiques du CDC montrent 1 270 morts fœtales prématurées suite à des injections COVID, mais recommandent aux femmes enceintes de recevoir des injections COVID

Le CDC américain a annoncé aujourd’hui qu’il disposait de « nouvelles données » qui, selon eux, montrent que les injections COVID-19 expérimentales sont désormais sans danger pour les femmes enceintes.

Bien sûr, ils ont toujours recommandé que les femmes enceintes reçoivent les injections expérimentales, il semble donc qu’il s’agisse simplement d’une nouvelle stratégie de marketing pour amener plus de femmes enceintes à se faire vacciner.

Le CDC admet que cette « nouvelle étude » portant sur près de 2 500 femmes enceintes ayant reçu une injection COVID-19 à ARNm avant 20 semaines de grossesse a fait que 13% d’entre elles ont fait des fausses couches. Ils ont conclu que :

les risques graves connus de COVID-19 pendant la grossesse démontrent que les avantages de recevoir un vaccin COVID-19 pour les femmes enceintes l’emportent sur les risques connus ou potentiels. (Source.)

Une recherche du CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) répertorie 1 270 décès fœtaux prématurés chez les femmes enceintes à la suite de l’une des injections COVID-19 expérimentales non approuvées par la FDA. [Et même le système étant corrompu, il la FDA les déclarera valides même si c’est faux. – MIRASTNEWS]. (Source.)

Comme nous l’avons déjà signalé ici à Health Impact News, un groupe pro-vie du Nouveau-Mexique a signalé qu’un lanceur d’alerte qui fait partie d’un groupe de travail COVID-19 affirme que de nombreuses complications de la grossesse, y compris les accouchements prématurés, les fausses couches et les avortements spontanés les vaccins COVID suivants sont cachés au public. Voir:

Un lanceur d’alerte révèle de nombreuses complications de grossesse à la suite d’injections COVID expérimentales – « Un vaccin laissant une traînée de mères dévastées »

Ce dénonciateur a découvert des documents que Pfizer avait fournis à l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui montrent que leurs vaccins COVID à ARNm ont fait l’objet d’essais sur des animaux qui ont montré que de graves malformations congénitales se sont produites dans les spécimens de rats. Voir:

Des documents de l’EMA Pfizer sur les injections COVID-19 expérimentales à ARNm révèlent que des études sur des animaux ont été menées au cours des essais – les risques de grossesse sont dissimulés mais vérifiés par les données du VAERS

De plus, lors de la dernière réunion trimestrielle de la Commission consultative des vaccins de l’enfance (ACCV), le 4 mars 2021, le CDC a fourni un rapport sur le « résumé de la sécurité vaccinale maternelle » pour les vaccins COVID qui avaient obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence.

Vous pouvez voir ça ici.

Le propre rapport du CDC a déclaré:

Résumé de la sécurité vaccinale maternelle * Les femmes enceintes n’ont pas été spécifiquement incluses dans les essais cliniques de pré-autorisation des vaccins COVID-19 – La surveillance et la recherche de sécurité post-autorisation sont les principaux moyens d’obtenir des données de sécurité sur la vaccination COVID-19 pendant la grossesse * Un nombre plus important que prévu de femmes enceintes autodéclarées se sont inscrites dans v-safe * Le profil de réactogénicité et les événements indésirables observés chez les femmes enceintes dans v-safe n’ont pas indiqué de problèmes de sécurité * La plupart des rapports au VAERS chez les femmes enceintes (73 %) concernaient des événements indésirables non spécifiques à la grossesse (par exemple, des réactions locales et systémiques) * La fausse couche était l’événement indésirable spécifique à la grossesse le plus fréquemment rapporté au VAERS ; les chiffres se situent dans les taux de base connus sur la base des doses présumées de vaccin COVID-19 administrées aux femmes enceintes

Ainsi, même s’il y avait «un nombre plus important que prévu de femmes enceintes autodéclarées» signalant des effets indésirables aux vaccins expérimentaux, et même si «la fausse couche était l’événement indésirable spécifique à la grossesse le plus fréquemment signalé», le CDC a conclu que cela « n’a pas signaler tout problème de sécurité« .

Et c’est ce qu’ils font avec cette étude, qui, selon eux, a causé des fausses couches chez 13% des femmes.

Ils écartent toutes ces morts fœtales en déclarant :

les risques graves connus de COVID-19 pendant la grossesse démontrent que les avantages de recevoir un vaccin COVID-19 pour les femmes enceintes l’emportent sur les risques connus ou potentiels. (Source.)

Mais quels sont exactement ces « avantages » de recevoir un « vaccin » COVID-19 qui « l’emportent sur les risques ? » Ils admettent qu’ils n’arrêtent pas la transmission, ils admettent que vous pouvez toujours attraper COVID-19 après avoir été vacciné, et ils admettent que les personnes complètement vaccinées meurent toujours.

Faites-vous confiance au CDC ?

Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises ici à Health Impact News, le CDC est une organisation corrompue à laquelle on ne peut pas faire confiance. Ils sont le plus grand acheteur et distributeur de vaccins au monde, allouant plus de 5 MILLIARDS DE DOLLARS dans leur budget (fourni par les contribuables américains) chaque année pour acheter et distribuer des vaccins de Big Pharma. Voir:

Le CDC devrait-il superviser la sécurité des vaccins lorsqu’ils achètent plus de 5 milliards de dollars de vaccins auprès de Big Pharma ?

Le CDC détient également plus de 56 brevets sur des vaccins, et nombre de leurs scientifiques perçoivent des redevances sur la vente de vaccins. (Source.)

Le CDC a une longue histoire de corruption, et au fil des ans, bon nombre de leurs propres scientifiques ont essayé de dénoncer cette corruption avant d’être réduits au silence. Voir certaines de nos couvertures précédentes sur la corruption du CDC :

Peut-on faire confiance au CDC ? Le British Medical Journal révèle que le CDC ment sur les liens avec les grandes sociétés pharmaceutiques

Les dénonciateurs scientifiques du CDC confirment la corruption au sein du CDC

Dénonciateur du CDC: Le CDC a dissimulé le lien entre le vaccin ROR et l’autisme chez les garçons afro-américains

L’histoire de la fraude à la recherche du CDC concernant les vaccins et l’autisme

En outre, de nombreux directeurs qui dirigent le CDC travaillent pour Big Pharma développant des vaccins après avoir terminé leur mandat au CDC. Voir:

L’ancienne directrice du CDC qui a approuvé le vaccin Gardasil et est devenue chef de la division Vaccins de Merck nommée « Femme de l’année »

Le CDC protège l’industrie pharmaceutique. Ils se font prendre à mentir tout le temps. Ils ne sont pas vos amis, ils ne se soucient pas de votre santé et ils ne se soucient pas de savoir si votre bébé à naître vit ou meurt.

GÉNOCIDE EXPOSÉ

Le Dr Vladimir Zelenko a déclaré : « Si j’organisais cela, je viendrais voir un leader mondial comme Bibi et lui dirai écoutez : voici 500 millions de dollars. Je le mettrai sur un compte que personne ne pourra retracer. Écoutez-nous simplement. Si tu ne le fais pas, on va te tuer. »

Sa pensée pourrait être exactement ce qui se passe dans le monde. Plusieurs dirigeants de pays qui ont rejeté le vaccin pour leur peuple ont été assassinés. Le Dr Vladimir Zelenko et le Dr Jane Ruby exposent avec une grande clarté le canular COVID/VACCINE perpétré par les trillionnaires du monde.