Le CDC annonce des camps d’internement pour Covid au niveau national avec une détention illimitée jusqu’à la fin de la plandémie + Le Dr Richard Fleming met en garde contre le « vaccin est l’arme biologique »

Le CDC annonce des camps d’internement pour Covid au niveau national avec une détention illimitée jusqu’à la fin de la plandémie

Les Américains qui sont considérés comme «à haut risque» de propagation du coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] auront bientôt une nouvelle maison dans l’un des camps d’internement de l’initiative de «protection» des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Selon un document du CDC publié l’année dernière, la société privée se faisant passer pour une agence fédérale a présenté des plans pour isoler les Américains «impurs» dans des camps ou des lieux communautaires pendant une période d’au moins six mois, et jusqu’à toujours, pour les purger de Le coronavirus fabriqué en Chine de [AN]Tony Fauci et Peter Daszak.

Le CDC maintient que les personnes sales qui regorgent peut-être desdits germes chinois doivent être détenues dans ces camps de concentration jusqu’à ce que « une capacité d’hospitalisation suffisante soit établie ; un vaccin ou des options thérapeutiques efficaces deviennent largement disponibles ; ou l’épidémie de COVID-19 affectant la population s’atténue. »

Au cas où les hôpitaux à travers le pays seraient submergés de patients malades, le CDC veut charger des Américains dans des trains pour les faire transporter vers l’installation de « protection » la plus proche pour être « guéris ».

« L’approche de protection vise à réduire le nombre de cas graves de COVID-19 en limitant les contacts entre les individus à risque plus élevé de développer une maladie grave (« à haut risque ») et la population générale (« à faible risque ») », explique le document.

Des personnes âgées, des enfants et d’autres personnes vulnérables seront emmenés dans les camps de concentration du CDC

Dans ce qui s’apprête à devenir un deuxième Holocauste, le CDC dit que les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents et les enfants doivent être emmenés dans ses camps de concentration pour être «nettoyés» de la grippe Fauci – qu’ils le veuillent ou non.

Il n’appartient plus aux individus de prendre leurs propres décisions en matière de santé, car le CDC a décidé qu’il, et lui seul, peut déterminer si une personne est « sûre » ou « dangereuse ». Ceux qui sont « dangereux » doivent être traités dans des « zones sûres ou « vertes » », révèle le document du CDC.

« Les gens dans les ‘zones vertes’ auraient été limités à aucun contact avec le monde extérieur », explique Claire Marie Merkowsky, écrivant pour Life Site News.

« Les zones vertes sont définies comme étant au niveau du ménage, du quartier ou du camp. Un niveau de camp ou de secteur est défini comme « un groupe d’abris tels que des écoles, des bâtiments communautaires au sein d’un camp/secteur (max 50 individus à haut risque par zone verte) où les individus à haut risque sont physiquement isolés ensemble.

Le document du CDC décrit spécifiquement comment chaque camp n’aura qu’un seul point d’entrée par lequel la «nourriture» et les «fournitures» peuvent être apportées pour les impurs. Il y a aussi une « zone de rencontre » désignée où les résidents peuvent interagir avec les visiteurs, à condition qu’ils restent à six pieds l’un de l’autre en tout temps.

« L’isolement / la séparation des membres de la famille, la perte de liberté et les interactions personnelles peuvent nécessiter des structures / systèmes de soutien psychosocial supplémentaires », explique le document. « Séparer des familles et perturber et déconstruire des ménages multigénérationnels peut avoir des conséquences négatives à long terme. »

Selon DeAnna Lorraine, qui s’est présentée contre la démocrate Nancy Pelosi dans le 12e district du Congrès de Californie, les « zones vertes » du CDC sont en fait des « camps de concentration » où les fascistes médicaux espèrent enfermer le troupeau pour la prochaine phase de la plandémie.

« Ils sont sur le point de déclencher cela sur nous », a-t-elle déclaré à Stew Peters lors d’un récent épisode de son talk-show. «Nous savons que beaucoup de gens ont parlé de la façon dont Biden allait probablement émettre un autre verrouillage. Accompagner cela, c’est ce qu’ils appellent l’approche de blindage. »

«Et ce qu’est l’approche de protection, c’est de retirer les personnes de leur foyer, de leur famille, même des couples qui se séparent, qui, selon eux, sont à haut risque. Les camps seront construits dans différentes communautés à travers le pays. Chaque ville aura ces camps.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur la tyrannie du virus chinois, assurez-vous de visiter Fascism.news.

Les nouveaux effets secondaires des vaccins Pfizer et Moderna incluent une inflammation des reins, des troubles rénaux et des réactions cutanées

Cet effet secondaire est nouveau mais les autres sont déjà connus. – MIRASTNEWS

L’Agence européenne des médicaments (EMA) signale de nouveaux événements indésirables liés aux vaccins expérimentaux COVID-19 fabriqués par Pfizer et Moderna. Ces nouveaux événements indésirables, qui comprennent des réactions cutanées et des affections rénales, sont plus que de simples effets secondaires – ce sont des symptômes d’empoisonnement, des signes que le sang et les organes de filtration du receveur sont contaminés par des toxines étrangères. Et c’est exactement ce pour quoi ces vaccins sont conçus – infiltrer le sang et les organes avec des protéines de pointe modifiées, répliquées de force par les propres cellules du corps.

Les problèmes de santé nouvellement identifiés comprennent des problèmes de microvascularisation de la peau, une inflammation des reins et une perte excessive de protéines

Ces réactions cutanées et affections rénales nouvellement identifiées peuvent ne pas figurer sur la liste des événements indésirables à déclaration obligatoire de l’EMA après la vaccination, de sorte que l’agence n’est pas en mesure de collecter des données précises et de comprendre l’étendue de l’empoisonnement. Les affections nouvellement identifiées comprennent l’érythème polymorphe, une réaction cutanée médiée par les cellules immunitaires de la microvascularisation superficielle de la peau et des muqueuses buccales. La réaction cutanée peut être légère ou grave, provoquant la formation de lésions à travers la peau. L’érythème polymorphe peut survenir après une infection ou après une exposition médicamenteuse. Étant donné que les protéines de pointe du vaccin sont délivrées à l’extérieur de la cellule, peuvent manifestement circuler dans le sang et provoquer la formation de mini caillots dans le système microvasculaire, cette affection cutanée est probablement un symptôme de dommages causés par le vaccin. Cette blessure pourrait être un signe que les protéines de pointe circulent plus loin dans le système cardiovasculaire qu’on ne le croyait auparavant, interférant avec les complexes immuns de la peau.

Une autre maladie nouvellement identifiée est la glomérulonéphrite, un type d’inflammation des reins. Étant donné que la protéine de pointe peut circuler dans le sang, est de nature inflammatoire et peut se concentrer dans des organes vitaux comme les reins, cette lésion vaccinale est plus que possible.

Enfin, l’EMA examine comment les vaccins COVID provoquent le syndrome néphrotique. Ce trouble rénal entraîne de lourdes pertes de protéines urinaires. Comme de plus en plus de personnes signalent ce problème de santé après la vaccination, cela pourrait être l’un des premiers signes que cette technologie de vaccin à ARNm a recyclé les cellules immunitaires pour attaquer les protéines naturelles du corps. Cette technologie expérimentale est la première tentative de créer des toxines étrangères dans les propres cellules du corps. Si les cellules immunitaires apprennent à attaquer ce que les propres cellules du corps ont produit, un effet d’emballement pourrait se produire, les cellules immunitaires ciblant les protéines naturelles du corps. D’un autre côté, le corps pourrait éliminer les protéines en excès dans le but d’éliminer les protéines de pointe du corps, entraînant une perte excessive d’autres protéines importantes.

Les maladies systémiques auto-immunes, cardiovasculaires et inflammatoires ne sont pas diagnostiquées car les protéines de pointe font des ravages dans la population

L’EMA a divulgué ces nouveaux effets secondaires lorsqu’elle a mis à jour la section sur la sécurité de sa base de données sur les vaccins, ajoutant davantage de problèmes de santé potentiels à une liste croissante de dommages graves causés par les vaccins. Cependant, comme la plupart des événements indésirables, ces problèmes rénaux et réactions cutanées ne seront pas divulgués sur l’étiquette du vaccin. La FDA a déjà averti que les jeunes patients souffrent d’une inflammation cardiaque inutile après avoir été vaccinés. Ces injections provoquent également des caillots sanguins, la cécité et d’autres dommages cardiovasculaires graves. À l’heure actuelle, aucun de ces graves problèmes de santé ne concerne la FDA, le CDC, l’OMS, le NHS, l’EMA et d’autres organismes de réglementation. Ces organismes de réglementation estiment que ces poisons offrent des avantages qui en valent la peine. Bon nombre de ces nouveaux problèmes de santé qui surviennent à l’intérieur du corps des personnes vaccinées ne peuvent pas être étiquetés avec précision comme un événement indésirable ou un effet secondaire, car les problèmes qui se produisent à l’intérieur d’eux sont systémiques, affectent plusieurs organes de différentes manières et présentent divers effets auto-immuns inconnus qui ne peut pas être mesuré de manière cohérente.

ÉTUDE : Les vaccins à ARNm présentent des effets secondaires « tragiques voire catastrophiques »

Une nouvelle recherche publiée dans l’International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research montre que la technologie expérimentale de l’ARNm comporte de graves risques que l’établissement médical refuse de reconnaître.

Le Dr Stephanie Seneff du Massachusetts Institute of Technology et le Dr Greg Nigh, oncologue naturopathe, ont examiné de plus près les injections d’ARNm de Pfizer et de Moderna pour voir comment elles pourraient provoquer des effets indésirables graves, découvrant qu’elles sont beaucoup plus risquées que les gens ne le pensent.

Leur article, intitulé « Pire que la maladie ? Examen de certaines conséquences inattendues possibles des vaccins COVID-19 à ARNm », explique que les vaccins sont très sensibles à la température et sont facilement endommagés s’ils ne sont pas stockés dans des conditions parfaites.

« Les deux sont administrés par injection musculaire, et les deux nécessitent un stockage au congélateur pour empêcher l’ARN de se décomposer », prévient-il.

« C’est parce que, contrairement à l’ADN double brin qui est très stable, les produits d’ARN simple brin sont susceptibles d’être endommagés ou rendus impuissants à des températures chaudes et doivent être conservés extrêmement froids pour conserver leur efficacité potentielle. »

Le type d’ARNm délivré par les injections est également entièrement artificiel sans aucune forme comparative dans la nature. Rien de tel n’a jamais été fait auparavant, et les chances que quelque chose se passe mal sont exceptionnellement élevées avec un fort potentiel de « conséquences inconnues ».

« … la manipulation du code de la vie pourrait entraîner des effets secondaires négatifs totalement imprévus, potentiellement à long terme ou même permanents », préviennent Seneff et Nigh.

Les personnes vaccinées répandent la maladie sur les non vaccinés

Comme on le voit déjà, de nombreux receveurs développent une amélioration dépendante des anticorps, ou ADE, un phénomène provoqué par l’introduction de protéines de pointe créées en laboratoire dans le corps humain.

Ces protéines de pointe s’intègrent dans les cellules présentatrices d’antigène, entraînant la création d’anticorps monoclonaux qui produisent des niveaux élevés d’anticorps à réaction croisée qui réagissent contre les protéines humaines endogènes.

« Étant donné les preuves que partiellement examinées ici », révèle en outre l’article, « il y a des raisons suffisantes de soupçonner que les anticorps dirigés contre la protéine de pointe contribueront à l’ADE provoqué par une infection ou une vaccination antérieure par le SRAS-CoV-2, qui peut se manifester sous forme aiguë ou maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques.

Il existe également des preuves suggérant que les personnes vaccinées répandent ces protéines de pointe sur d’autres, entraînant la propagation de prions et de maladies neurodégénératives. Cela crée une pandémie en soi et ne se produirait pas si les vaccins n’avaient pas été introduits dans le public.

Plutôt que de se précipiter pour faire injecter tout le monde comme le font le gouvernement et les médias depuis plusieurs mois, il aurait été préférable d’adopter une approche plus prudente, en particulier avec quelque chose d’aussi nouveau et imprévisible que la reprogrammation génétique des ARNm.

« La politique publique autour de la vaccination de masse a généralement été fondée sur l’hypothèse que le rapport risque/bénéfice pour les nouveaux vaccins à ARNm est un ‘slam dunk' », poursuit le document.

« Avec la campagne de vaccination massive bien en cours en réponse à l’urgence internationale déclarée de COVID-19, nous nous sommes précipités dans des expériences de vaccins à l’échelle mondiale. »

Il reste à voir ce qui se passe avec tout cela, mais une chose est sûre : la vaccination de masse avec des vaccins à ARNm n’était pas la bonne chose à faire. Les personnes vaccinées sont une menace pour la santé publique et plus il y a de gens qui reçoivent des vaccins, plus la société est susceptible de voir des maladies.

« Assurons-nous d’être clairs : ce n’est pas un vaccin », a écrit un commentateur de Natural News. « Ils utilisent le terme » vaccin « pour dissimuler cette chose dans le cadre d’exemptions de santé publique. Il s’agit d’ARNm emballé dans une enveloppe graisseuse qui est délivrée à une cellule. Il s’agit d’un dispositif médical conçu pour stimuler la cellule humaine à devenir un créateur d’agents pathogènes.

Les dernières nouvelles sur la pandémie de personnes vaccinées peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Le Dr Richard Fleming met en garde contre le « vaccin est l’arme biologique » dans une interview explosive avec Mike Adams

Pour vraiment comprendre pourquoi le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] est toujours signalé comme un problème près de deux ans après sa première annonce, ne cherchez pas plus loin que les « vaccins », qui, selon le Dr Richard Fleming, sont la véritable arme biologique.

Apparaissant dans une récente conversation de Brighteon avec Mike Adams, le Health Ranger – regardez ci-dessous – Fleming a parlé de son nouveau livre, Le COVID-19 est-il une arme biologique ? Une enquête scientifique et médico-légale, ainsi que l’histoire des armes biologiques contre les coronavirus et comment nous en sommes arrivés là.

Le protocole de vaccination de masse poussé par des gens comme Anthony Fauci a un impact désastreux sur la santé publique, a expliqué Fleming. Cette chose aurait disparu depuis longtemps si le virus avait simplement été autorisé à suivre son cours sans les injections du vaccin de « Operation Warp Speed » de Donald Trump, qui alimentent la mutation et la propagation de nouvelles « variantes » du virus chinois.

https://www.brighteon.com/embed/1ea82016-5615-4184-a56a-2cd8cec6370b

« Si vous prenez un vaccin médicamenteux qui ne vise qu’une partie d’un type de variante d’une espèce de coronavirus, et que vous faites une réponse immunitaire à cela, vous ferez une réponse immunitaire, mais quand vous jetez des milliards de cela dans le corps, vous ferez une réponse immunitaire massive et aurez des effets très néfastes, c’est ce que nous voyons », a expliqué Fleming à Adams à propos de l’augmentation du nombre de nouvelles variantes de « cas ».

« Nous avons pu faire pression sur le virus pour promouvoir l’une des variantes, dans ce cas delta … que si vous attaquez réellement une partie, dans ce cas, le virus, vous favoriserez la propagation des autres types qui sont immunitaire parce que les anticorps sont complètement différents pour ce type de protéine de pointe.

Fauci coupable d’avoir violé le traité de la Convention sur les armes biologiques en introduisant le virus de la COVID-19 dans le monde

Cette pression dont parle Fleming est une pression sélective induite par les injections. Tout comme la façon dont l’utilisation d’antibiotiques alimente la mutation et la propagation de «superbugs» souvent plus mortels, les vaccins contre la grippe Fauci font la même chose contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19).

« Le virus est comme les bactéries résistantes aux anticorps : ces bactéries sont déjà résistantes, mais si vous jetez des antibiotiques dans le système sans discernement, vous tuerez celles qui ne peuvent pas gérer cela, mais celles résistantes aux anticorps prospéreront. » c’est ainsi que Fleming l’a dit.

« Quand ils parlent du fait que les non vaccinés ont aussi des problèmes, eh bien, bien sûr, car tout a été sélectionné pour produire ces variantes delta légèrement plus infectieuses. »

Cela signifie que Fauci et ses amis créent une autre nouvelle pandémie à partir des injections, qui se greffent sur la dernière pandémie qu’ils ont créée avec le virus SARS-CoV-2 beaucoup moins problématique qui provient de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

[Cela explique donc pourquoi Fauci parle d’un nouveau variant Lamda de la Covid de longue durée – MIRASTNEWS]

Soit dit en passant, tout cela a été fait avec l’argent des contribuables américains, canalisé par Fauci vers un certain nombre de canaux différents, ici et à l’étranger. Fort Detrick dans le Maryland aurait été impliqué, tout comme l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Et toutes les personnes impliquées, y compris Fauci, ont violé le traité de la Convention sur les armes biologiques dans le processus.

« Maintenant, ces personnes sont criminellement coupables », dit Fleming. « Ils ont violé le Traité de la Convention sur les armes biologiques. Ils ont violé le Consentement Éclairé avec la Déclaration d’Helsinki. Ils ont violé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils ont violé le Code de Nuremberg. Les médecins aux États-Unis qui vaccinent des personnes qui n’ont pas lu les notices d’emballage pour obtenir les informations sur les médicaments violent leur serment d’Hippocrate – mais attendez une minute, il n’y a rien sur ces notices car elles sont intentionnellement vides.

Assurez-vous de regarder l’interview complète sur Brighteon.com

Vous trouverez également la dernière couverture médiatique sur la nouvelle pandémie de coronavirus de Wuhan induite par un vaccin sur Pandemic.news.

Personnes vaccinées provoquant l’émergence de souches de coronavirus résistantes au vaccin: étude

Des individus non vaccinés ont été accusés d’être responsables de la propagation de variantes du coronavirus de Wuhan résistant aux vaccins (COVID-19). Les autorités et les médias mainstream ont pointé du doigt les Américains refusant de se faire vacciner alors même que la variante delta se propage dans tout le pays. Cependant, une nouvelle étude a déclaré que les personnes vaccinées contre COVID-19 sont à blâmer.

Dans une étude publiée le 30 juillet dans Scientific Reports, des chercheurs d’Autriche, de Suisse et d’Espagne ont utilisé la modélisation statistique pour déterminer comment les variantes du SRAS-CoV-2 – le virus à l’origine de la COVID-19 – mute et contournent l’immunité induite par le vaccin.

Les auteurs de l’étude ont découvert dans leur modèle que « le risque le plus élevé d’établissement de souches résistantes se produit lorsqu’une grande partie de la population a déjà été vaccinée, mais que la transmission n’est pas contrôlée ». Ils ont également noté que lorsqu’une grande partie de la population est vaccinée, en particulier ceux à haut risque de COVID-19, «les décideurs et les individus seront amenés à revenir aux directives et aux comportements pré-pandémiques propices à un taux élevé de transmission du virus.»

« Lorsque la plupart des gens sont vaccinés, la souche résistante au vaccin a un avantage sur la souche d’origine », a déclaré le co-auteur Simon Rella aux médias le 6 août. « Cela signifie que la souche résistante au vaccin se propage à travers la population plus rapidement à la fois quand la plupart des gens sont vaccinés.

Selon Children’s Health Defence, les résultats de l’étude du 30 juillet suivaient le concept de pression sélective – qui fait référence à la force qui dirige l’évolution des organismes. Le co-auteur de l’étude, Fyodor Kondrashov, a expliqué : « En général, plus les gens sont infectés, plus les chances d’apparition d’une résistance au vaccin sont élevées. »

« En ayant une situation où vous vaccinez tout le monde, une [souche] mutante résistant au vaccin obtient en fait un avantage sélectif », a expliqué Kondrashov, ajoutant que c’était la raison de la nature plus infectieuse de la variante delta. (Connexe: cas « révolutionnaires » de Covid-19 causés par le VACCINÉ alors que Joe Rogan révèle la science évaluée par des pairs derrière cela sur son podcast de renommée mondiale.)

Les autorités INSISTENT sur les rappels contre les souches résistantes aux vaccins

L’expert médical belge, le Dr Geert Vanden Bossche, avait précédemment exprimé son inquiétude concernant les campagnes de vaccination de masse contre la COVID-19. Il a déclaré en mars 2021 que la poursuite des campagnes de vaccination de masse « permettra à de nouvelles variantes virales plus infectieuses de devenir de plus en plus dominantes » et provoquera une forte augmentation des nouveaux cas.

« Il ne fait aucun doute que cette situation conduira bientôt à une résistance complète des variantes en circulation », a-t-il déclaré.

Malgré ces découvertes, les autorités américaines ont doublé le besoin de rappels.

En juillet 2021, la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Dr Rochelle Walensky, a exprimé sa crainte que le SRAS-CoV-2 puisse évoluer et contourner les vaccins. Elle a déclaré aux journalistes lors d’une téléconférence le 27 juillet : « La plus grande préoccupation… est que [nous] sommes inquiets à propos du [virus SARS-CoV-2] et les mutations potentielles. Nous avons un virus très transmissible, qui a le potentiel d’échapper à nos vaccins en termes de protection contre les maladies graves et la mort.»

Mais Walensky a averti que leur « grande préoccupation est la prochaine variante qui pourrait émerger, à quelques mutations … sans arrêt, pourrait potentiellement échapper à nos vaccins ». Le directeur du CDC a réitéré la nécessité de la vaccination COVID-19 pour garder le virus et ses mutations sous contrôle.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), le Dr Anthony Fauci, a également défendu la nécessité de vaccins de rappel contre la variante delta. Lors d’une apparition face à la nation le 8 juillet, il a déclaré qu’une troisième dose de vaccin COVID-19 pourrait être nécessaire pour les Américains.

« Certainement. Il est tout à fait concevable, peut-être probable, qu’à un moment donné, nous ayons besoin d’un coup de pouce », a déclaré Fauci. (Connexe: IL N’Y A JAMAIS DE FIN: Anthony Fauci dit qu’une dose de rappel du vaccin contre le coronavirus sera nécessaire à l’avenir.)

Le directeur du NIAID a toutefois précisé qu’un rappel « peut être différemment nécessaire en fonction de l’âge des individus et de leurs conditions sous-jacentes ». Il a poursuivi qu’une recommandation officielle et finale pour les injections de rappel sera basée sur les données des « études de laboratoire et cliniques ». Selon Fauci, les National Institutes of Health – l’agence mère du NIAID – étaient chargés de mener les études aux côtés du CDC et d’autres agences.

VaccineDamage.news a plus d’articles sur les vaccins COVID-19 contribuant à l’augmentation des souches résistantes du SRAS-CoV-2.

Un scientifique d’Oxford Vaccine admet qu’il n’y a pas d’immunité de troupeau à partir des vaccins

Le vaccin ne protège pas ou le fait-il ? Le directeur du CDC, Walensky, dit que l’évidence – cela n’arrête pas la transmission par le vacciné. Maintenant, un professeur de l’Oxford Vaccine Group (AstraZeneca) affirme que l’immunité collective est impossible. Alors pourquoi sommes-nous obsédés et forcés aux injections ?

