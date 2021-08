Public Health England: les niveaux de virus sont les mêmes chez les personnes vaccinées que chez celles qui ne le sont pas + Les Français descendent dans la rue contre les passeports vaccinaux, faisant paniquer les mondialistes

Public Health England: les niveaux de virus sont les mêmes chez les personnes vaccinées que chez celles qui ne le sont pas

Public Health England (PHE) a suggéré que les personnes vaccinées qui attrapent la variante delta B16172 du coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] sont aussi contagieuses que les personnes non vaccinées. L’agence a déclaré que « les résultats initiaux … indiquent que les niveaux du virus [SARS-CoV-2] chez ceux qui sont infectés par [le] [variant] delta ayant déjà été vaccinés peuvent être similaires aux niveaux trouvés chez les personnes non vaccinées. Identifié pour la première fois en Inde, le variant delta B16172 est devenu la souche dominante en Angleterre.

PHE a noté son observation dans un briefing technique du 6 août, en se basant sur les données du National Health Service Test and Trace depuis le 14 juin. Il a constaté que les valeurs moyennes et médianes du seuil de cycle (CT) étaient presque les mêmes pour les individus vaccinés et non vaccinés. Les personnes non vaccinées ont enregistré une valeur CT médiane de 17,8, tandis que les personnes inoculées avec deux doses de vaccin COVID-19 ont enregistré une valeur de 18,0.

Les valeurs CT font référence au nombre de cycles nécessaires pour stimuler le signal viral dans un échantillon utilisé dans un test de transcription inverse-amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR).

Le briefing a déclaré: « Cela signifie que bien que la vaccination puisse réduire le risque global d’infection d’un individu, une fois infecté, il existe une différence limitée de charge virale (et de valeurs CT) entre ceux qui sont vaccinés et non vaccinés. » Il a ajouté qu’étant donné les valeurs CT similaires entre les individus non vaccinés et vaccinés, « cela suggère une différence limitée en matière d’infectiosité ».

De plus, le rapport PHE du 6 août a souligné que « les valeurs CT moyennes pour les cas delta … ont diminué » – ce qui signifie que les charges virales moyennes sont devenues plus élevées. Il s’agit d’un schéma connu dans une épidémie croissante, a déclaré PHE. Cela avait déjà été vu lorsque la souche originale du SRAS-CoV-2 n’était plus répandue.

Les résultats de PHE correspondent à une étude menée par des chercheurs de l’État du Wisconsin. La préimpression de l’étude publiée le 31 juillet dans medRxiv a déclaré qu’il n’y avait « aucune différence de charges virales » entre les individus non vaccinés et les personnes qui subissent des infections à COVID-19.

Les chercheurs du Wisconsin ont souligné que les personnes atteintes d’infections vaccinales révolutionnaires « sont fréquemment positives avec des charges virales compatibles avec la capacité d’excréter des virus infectieux ». Ils ont averti : « Si des individus vaccinés sont infectés par la variante delta, ils peuvent être des sources de transmission du SRAS-CoV-2 à d’autres. »

Les vaccins contribuent à la propagation des variantes du SRAS-CoV-2

Outre la variante delta B16172, PHE a également tiré la sonnette d’alarme sur la variante lambda. Certaines sources d’information ont utilisé la variante lambda pour désigner deux variantes différentes – la variante C37 trouvée pour la première fois au Pérou et la récente souche B1621 signalée pour la première fois en Colombie. (Connexe: L’arnaque ne se termine jamais: Fauci dit qu’une autre variante de COVID « pire que Delta » a fait surface avec des blocages et des restrictions sans fin qui suivront à coup sûr.)

PHE a déclaré dans un document d’évaluation des risques du 6 août que « sur la base de preuves préliminaires de laboratoire », la vaccination et l’immunité contre une infection précédente à la COVID-19 pourraient être moins efficaces contre la souche colombienne B1621. Cependant, l’agence a noté qu' »il n’y a aucune preuve » que la souche colombienne l’emporte sur la variante delta et que la possibilité qu’elle soit plus transmissible « semble peu probable ».

L’article a affirmé que la souche B1621 peut échapper à la fois à l’immunité induite par le vaccin et à l’immunité naturelle contre les infections COVID-19 précédentes sur la base de preuves. « Les résultats de laboratoire pour [B1621] sont jusqu’à présent similaires à ceux de la [variante] bêta [sud-africaine], ce qui soulève la possibilité qu’il puisse manifester des propriétés d’échappement immunitaire similaires », indique le document.

Pendant ce temps, une préimpression d’une étude publiée le 28 juillet dans bioRxiv a déclaré que la souche péruvienne C37 présentait une infectivité et une résistance immunitaire plus élevées. Les chercheurs de plusieurs universités japonaises ont déclaré que deux mutations dans la protéine de pointe de la souche – les mutations T76I et L452Q – étaient responsables de son infectivité accrue.

Les scientifiques ont noté : « L’acquisition d’au moins deux caractéristiques virologiques – une infectiosité virale accrue et l’évasion de l’immunité antivirale – est essentielle à la propagation et à la transmission efficaces du [virus] dans la population humaine. »

De nombreux scientifiques ont affirmé qu’au lieu de protéger les populations du SRAS-CoV-2, les vaccins COVID-19 étaient responsables de la propagation de différentes variantes de l’agent pathogène. Le cardiologue Dr Peter McCullough faisait partie de ces experts critiques de la vaccination de masse.

Lors d’un entretien le 22 juillet avec le président de l’Informed Consent Action Network (ICAN), Del Bigtree, il a mentionné le rôle du vaccin Sinovac Biotech dans l’apparition de nouvelles variantes de COVID-19. Le vaccin fabriqué par la société chinoise a été utilisé dans un certain nombre de pays.

« Dans le cas de l’Inde, c’est l’utilisation du vaccin Sinovac qui a vraiment provoqué l’émergence de la variante delta. Maintenant, nous voyons à nouveau Sinovac être le stimulus de l’émergence de la variante lambda [C37] hors du Pérou. Ainsi, la vaccination de masse, par opposition à la vaccination ciblée, crée en un sens le problème de cette fuite immunitaire du virus », a déclaré McCullough. (Connexe: CDC tongs ENCORE, admet maintenant que des personnes «complètement vaccinées» propagent COVID-19.)

Vaccines.news a plus d’articles sur les infections révolutionnaires COVID-19 malgré les efforts de vaccination de masse.

Les cas de rupture de Covid parmi les vaccinés sont la norme, pas l’exception… les vaccins échouent dans tous les domaines

Un médecin interne avertit que, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les cas « révolutionnaires » de coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019] montent en flèche chez les « complètement vaccinés ».

Plus les gens retroussent leurs manches pour se faire injecter, dit cette personne, plus les gens meurent ou doivent être hospitalisés pour des infections graves. Ce que cela suggère, c’est que les cas révolutionnaires ne sont pas si révolutionnaires après tout et deviennent rapidement la norme.

« Nous continuons d’avoir pas mal d’infections dans la communauté », écrit le médecin. « Dans ma propre pratique, je vois généralement 5 à 15 cas de COVID par jour. La majorité de ces cas sont des percées vaccinées. Il y a eu 2 jours entiers cette semaine où toute la journée a été consacrée à des percées vaccinées. Veuillez noter qu’il s’agit du côté ambulatoire.

Tony Fauci et Rochelle Walensky continuent d’insister sur le fait que les infections révolutionnaires sont «rares» et que la plupart des personnes complètement vaccinées se portent très bien après l’injection. La réalité, cependant, est bien différente.

« Malgré l’assurance du Dr Walensky aux Américains que ceux-ci sont très rares, cela n’a pas du tout été mon expérience », explique le médecin. « Ces percées continuent de se produire dans les clusters. Alors que les positifs non vaccinés ont tendance à être plus isolés et beaucoup moins susceptibles de se propager et de rendre les contacts malades. Les grappes sont aussi presque toujours vaccinées. Je n’ai aucune explication à cela. »

Le virus « essaie de nous dire quelque chose », dit un médecin

Ce qui semble se produire, d’après l’expérience personnelle de ce médecin, c’est que les personnes qui se font vacciner tombent malades à cause des injections. Le plus souvent, ce sont les personnes qui ont obéi au gouvernement qui doivent être transportées d’urgence à l’hôpital pour y être soignées – ou à la morgue pour y être enterrées – par opposition à celles qui ont simplement dit non aux injections.

« J’ai l’impression que le virus essaie de nous dire quelque chose », dit le médecin. « Cela semble être cohérent avec les informations constantes sur les événements groupés parmi les vaccinés dans tout le pays. »

Si des personnes non vaccinées tombent malades, il est probable qu’elles n’ont pas besoin d’être hospitalisées car elles ne semblent certainement pas s’admettre trop souvent. Les vaccinés, quant à eux, remplissent les lits d’hôpitaux à un rythme effarant, alors même que les médias mainstream accusent les non vaccinés de leurs résultats désastreux.

« Le pourcentage de patients vaccinés semble augmenter lentement chaque jour », prévient en outre le médecin. « J’entends de mes amis dans tout le pays dire la même chose. On n’entend plus parler de 1% de vaccinés à l’hôpital. Une prévalence lente mais sûrement croissante des vaccinés dans les hôpitaux.

La plupart des patients admis sont plus âgés, ce qui est logique car leur système immunitaire est fragile et ils sont souvent en mauvaise santé. La plupart d’entre eux sont gros ou diabétiques, ou les deux, explique le médecin, ce qui signifie que leurs propres choix de mode de vie par opposition à la « Covid » sont à blâmer pour les maladies qui en résultent.

« Les non vaccinés sont plus jeunes, généralement de 40 à 60 ans, presque toujours souffrant d’obésité ou de diabète », souligne le médecin, suggérant une fois de plus que des conditions préexistantes, plutôt que « Covid », sont ce qui oblige certaines personnes à nécessiter une hospitalisation.

« Les vaccins ne fonctionnent clairement pas comme promis [- par Bill Gates, Anthony Faucy et les autres escrocs. Maintenant ils font une fuite en avant d’inoculer n doses de rappel, quelle est la science qui les guide ? – MIRASTNEWS]. Un grand nombre de patients vaccinés tombent malades », écrit le médecin.

«Je me souviens quand j’ai fait le post d’invité en décembre sur les essais Pfizer. J’étais et je suis gravement préoccupé par l’establishment médical sous le couvert des rédacteurs en chef du NEJM faisant référence à ces vaccins miraculeux, parfaits à tous égards, comme un triomphe. »

Vous pouvez lire son compte rendu complet sur ce lien.

Vous pouvez également suivre les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur ChemicalViolence.com.

95% des patients sévères dans les hôpitaux israéliens sont vaccinés, prévient un médecin

Israël [- ayant stérilisé les Falachas d’Éthiopie, intégré par des membres véreux comme membre observateur de l’Union africaine – MIRASTNEWS] est devenu l’une des nations les plus tyranniques, forçant la vaccination de ses citoyens. Au 4 juillet, plus de 78% des Israéliens éligibles à la vaccination contre la COVID-19 avaient été vaccinés. Malgré l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, Israël a connu une augmentation progressive des cas graves de coronavirus tout au long du mois de juillet et de la première semaine d’août. Les Centers for Disease Control des États-Unis ont même ajouté Israël à son niveau de risque le plus élevé, conseillant aux citoyens américains d’éviter de se rendre dans l’une des régions les plus vaccinées au monde.

Aujourd’hui, un médecin israélien rompt les rangs avec ses collègues et dévoile la situation médicale actuelle dans le pays. Le Dr Kobi Haviv a parlé à News Israel 13 avec des détails spécifiques sur l’augmentation des hospitalisations à travers Israël. « Je comprends que la plupart des patients soient vaccinés, même les patients « sévères » », a déclaré le Dr Kobi Haviv.

Il rapporte que 95 pour cent des patients sévères ont reçu au moins une dose du vaccin. Il dit que « 85 à 90 % des hospitalisations concernent des personnes entièrement vaccinées ». Il prévient que « l’efficacité du vaccin diminue / s’estompe » et oblige les hôpitaux à ouvrir davantage de services COVID pour faire face aux maladies graves.

Échec du vaccin Pfizer en Israël, fragilisant la population, mutant les coronavirus

Le ministère israélien de la Santé admet maintenant que l’efficacité du vaccin Pfizer est tombée à un insignifiant 39%, alors que de plus en plus de personnes vaccinées tombent malades. Le vaccin affaiblit la population, exerçant une pression sélective sur des protéines de pointe de coronavirus spécifiques, provoquant la propagation de plus de mutations infectieuses.

Au lieu d’abandonner le programme de vaccination, Israël a décidé de l’étendre, obligeant les citoyens à recevoir une troisième dose. Il ne faudra pas longtemps avant qu’une quatrième et une cinquième dose soient également « nécessaires » pour prouver son immunité, avec des rappels saisonniers ou même de vaccins mensuels imposés à la population comme condition préalable à leur liberté.

Avant le déploiement du vaccin, Pfizer a conclu un accord avec le gouvernement israélien. Pfizer a accepté de fournir un accès accéléré à son approvisionnement en vaccins en échange d’une immunité légale et de données démographiques sur les personnes vaccinées. Ces accords de vaccination de masse s’avèrent être des expériences de masse fatales, car les vaccins ne confèrent une protection que pendant quelques mois, ce qui expose la population à un risque accru d’infection à long terme. Cette question scientifique sérieuse est exacerbée par les effets secondaires du vaccin, qui vont de la cécité aux caillots sanguins en passant par les convulsions ou la mort.

Le même phénomène se produit à Singapour, où 75 % des nouveaux cas et 35 % des nouvelles hospitalisations surviennent chez des personnes entièrement vaccinées. À Gibraltar, les cas de Covid ont augmenté de 2 500 % par jour, bien que le pays ait un taux de vaccination de 99 %. À Sydney, en Australie, les responsables gouvernementaux de la santé ont annoncé fin juillet que presque toutes les nouvelles hospitalisations liées à la COVID impliquaient des personnes vaccinées – sauf une. Aux États-Unis, les personnes vaccinées tombaient malades à un taux si élevé que le CDC a dû rappeler les cycles d’amplification utilisés dans les tests Covid frauduleux pour réduire artificiellement le nombre de cas de Covid signalés chez les vaccinés.

Israël est un apartheid génocidaire

Israël a réussi à vacciner la majeure partie de sa population en suspendant les libertés civiles et en forçant les citoyens à fournir un passeport vaccinal numérique appelé Green Pass. Ce passeport vaccinal est utilisé pour séparer les personnes non vaccinées, leur interdisant les événements culturels et sportifs, les gymnases, les restaurants et les réfectoires, les conférences, les attractions touristiques et les lieux de culte. Le Green Pass d’Israël s’apparente aux « papiers d’esclaves » modernes. Israël ne respecte plus aucun ensemble de normes médicales ou d’éthique. Le consentement éclairé a été remplacé par le viol médical. Les Israéliens n’ont plus d’autonomie corporelle ni d’intimité médicale. Leurs corps et leurs esprits appartiennent désormais à l’industrie des vaccins et au gouvernement.

Avec l’augmentation des cas graves de Covid et des hospitalisations, le bureau du Premier ministre Naftali Bennett a commencé à appliquer plus strictement le programme Green Pass le 29 juillet. Apparemment, le gouvernement israélien veut s’assurer que davantage de personnes sont affaiblies, hospitalisées et tuées alors que les armes biologiques à protéines de pointe sont répliquées de force dans le corps des gens. En tant que tel, Israël a été réduit à un apartheid génocidaire, voué à la persécution et au dépeuplement.

L’acteur de Braveheart Michael Mitchell décède six jours après avoir reçu un troisième « booster » de Pfizer pour Covid

L’ancien « M. Universe » et l’acteur de Braveheart Michael Mitchell ont été déclarés morts après avoir reçu sa troisième injection « de rappel » recommandée du « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] de Pfizer.

Selon certaines informations, Mitchell a pris ses deux premières doses de Sinovac à la fin du mois de février. Sinovac est disponible dans presque tous les autres pays, à l’exception des États-Unis, de la Russie et d’une grande partie de l’Europe occidentale. C’est le même vaccin qui a tué la chercheuse chinoise sur les virus Novilia Sjafri Bachtiar en juillet.

Après avoir reçu ses deux premières injections de Sinovac, Mitchell avait apparemment peur d’être testé « positif » pour la nouvelle « variante delta », alors il s’est précipité pour prendre une troisième injection de Pfizer, qui l’a tué presque instantanément.

En passant, Mitchell se vantait sur les réseaux sociaux de la façon dont les deux premières injections de Sinovac, fabriquées en Chine, n’avaient produit aucun effet secondaire négatif. Mitchell croyait également aux masques, ayant publié une photo publique sur son Facebook le 31 mars représentant le personnage de dessin animé Charlie Brown portant un masque tout en marmonnant à travers le maillage, « Bon sang, portez simplement le masque. »

Environ un mois plus tard, Mitchell est devenu agressif sur les réseaux sociaux au sujet des cas de grippe de Wuhan censés augmenter en Turquie parce que les gens refusaient de porter leurs masques par obéissance à Tony Fauci.

« Oh non, les cas Covid de Turquie sont devenus fous, à cause des imbéciles qui ne portent pas de masques et de la distance sociale, nous retournons dans un verrouillage complet à partir de [19h] ce soir », a écrit Mitchell dans une tirade, apparemment en Turquie à l’époque.

Le 2 mai, Mitchell a fièrement encadré sa photo de profil Facebook avec une bannière « Entièrement vacciné » après avoir fièrement pris ses deux premières doses. Mitchell a continué d’exhorter ses partisans à obtenir également le leur, affirmant à tort que seulement « 0,005 % » de tous les vaccinés subissent des effets indésirables des vaccins.

« Pourquoi les gens essaient-ils de me faire comprendre que je ne devrais pas prendre le vaccin, en disant simplement », a écrit Mitchell méchamment à côté d’une fausse image contenant des statistiques inventées sur la « sécurité et l’efficacité » des injections de Donald Trump « père du vaccin » de l’« Opération Warp Speed ​​».

Après être tombé mort dans une cabine de marina près de son bateau-maison après l’injection, les médias accusent les « causes naturelles » de la mort de Mitchell

En juin, Mitchell a célébré publiquement l’acceptation par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de Sinovac en tant que vaccin viable contre le virus chinois. C’était apparemment une étape importante pour Mitchell, qui a pris les deux premiers jabs sans savoir s’ils seraient acceptables pour les voyages internationaux.

Le 16 juillet, Mitchell a annoncé qu’il n’avait tout simplement pas reçu suffisamment d’injections à ce moment-là, il a donc décidé d’en obtenir une troisième de Pfizer.

« Eh bien, c’est mon troisième vaccin aujourd’hui Fier de faire partie de cette expérience pour sauver des vies », a écrit Mitchell dans ce qui deviendrait certains ses derniers mots avant de trépasser. En fin de compte, tous les efforts de Mitchell pour « aplatir la courbe » n’ont servi à rien, car les injections mortelles de Big Pharma qu’il aimait tant l’ont finalement fait.

Le dernier message de Mitchell sur les réseaux sociaux a été publié le 21 juillet, disant : « P.S. J’ai eu trois vaccins de marques différentes, nous pouvons donc en savoir plus sur la voie à suivre. » Le lendemain, Mitchell est tombé mort dans une cabine de marina près de sa péniche, selon les rapports.

Certains médias mainstream ont blâmé les « causes naturelles » de la mort de Mitchell, tandis que d’autres ont déclaré qu’il s’agissait d’une « crise cardiaque ». Aucun d’entre eux n’a lié la mort de Mitchell aux vaccins, qui lui ont littéralement coûté la vie au nom de « sauver des vies ».

Les dernières nouvelles sur l’injection de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les Français descendent dans la rue contre les passeports vaccinaux, faisant paniquer les mondialistes

Les Français inspirent partout les amoureux de la liberté avec leurs manifestations contre les passeports anti-vaccins, qui s’étendent maintenant sur une quatrième semaine. Samedi, des [centaines de] milliers, voire des millions [- au moins 5 millions car Paris à elle seule il y a eu 4 rassemblements et plus de 150 villes – ] de personnes dans plusieurs villes françaises, dont Paris, se sont mobilisées contre la mise en place d’un «passeport pour les vaccins» qui n’accorde qu’aux personnes vaccinées l’accès à de nombreuses fonctions sociétales. Des Français de toutes les couleurs et de toutes les croyances ont pesté contre le régime du président français Emmanuel Macron, qui s’est fait connaître en tant qu’employé de la banque d’investissement Rothschild, du nom de la tristement célèbre dynastie bancaire mondialiste.

Un manifestant en France a déclaré à ce journaliste : « Ne vous inquiétez pas. Nous tiendrons la ligne jusqu’à la fin. Le ministère de l’Intérieur a déclaré que nous étions 237 000 à manifester aujourd’hui. Sb ici qui a un contact au ministère de l’Intérieur a indiqué que le nombre réel est de… 2,8 M (millions). Ils sont en panique. »

Le manifestant a ensuite donné des conseils aux Américains alors que nous luttons nous-mêmes contre la dystopie du coronavirus. Le manifestant a déclaré : « N’attendez pas vos dirigeants conservateurs. Ils sont une blague. Ils font la leçon au monde sur la liberté et la démocratie même si votre élection a été volée, vos libertés sont écrasées et votre pays est en train de couler. Pas de politiciens traditionnels dans nos manifestations. Faites comme nous : jetez-les à la poubelle, & agissez.

De nombreux membres respectés de la société française participent aux manifestations, y compris des pompiers qui ont galvanisé les manifestants de Freedom à Marseille.

Des manifestations similaires ont fait rage en Italie, où des manifestants ont brûlé leurs passeports vaccinaux (REGARDER LES VIDÉOS DE L’ITALIE ICI).

Pour en savoir plus : BigLeaguePolitics.com et Freedom.news

« Long Covid » est la phrase de code de Fauci pour les dommages à long terme des vaccins

Selon Anthony Fauci, qui fait basculer les conseils de sécurité Covid presque quotidiennement, un nouveau syndrome est arrivé appelé « long COVID », et c’est toute une série de problèmes de santé à long terme causés par les vaccins Covid, mais imputés au virus. Ces « conditions » comprennent la fatigue, l’essoufflement et la perte des sens, y compris l’odorat, le goût, la vue et l’ouïe. À long terme, cela signifie qu’il ne s’atténuera peut-être jamais ou ne disparaîtra jamais, soit dit en passant. Tout cela selon de nouvelles études qui ont vu le jour, mais qui sont enterrées par les HSH.

« Long Covid » est maintenant la couverture des effets secondaires et des événements indésirables débilitants du vaccin Covid

Chaque jour, nous entendons dire que Delta se propage, mais il n’y a pas de test pour cela. Tellement bizarre. Maintenant, Fauci est tout sourire tout en expliquant qu’une nouvelle variante de Covid plus meurtrière appelée Lambda recherche des humains pour la destruction massive. Les variantes ont été le premier alibi pour les blessures et les décès induits par le vaccin, mais comme Delta est si faible, le récit passe rapidement à « Deadly Lambda » et « Long Covid » comme raison pour laquelle des dizaines de milliers de personnes meurent d’événements rares. « comme des caillots sanguins soudains dans les poumons, le cerveau et l’estomac apparaissant quelques jours seulement après la vaccination contre Covid.

Pour couronner le tout, Fauci a admis que les vaccins Covid sont littéralement responsables de la propagation de la maladie. En d’autres termes, la théorie du troupeau est dévoilée comme un canular parce que les moutons vaccinés perdent et propagent leur maladie GM injectée les uns sur les autres, d’autant plus que les milliers de milliards de minuscules caillots sanguins causés par les injections Covid affaiblissent le système immunitaire, et le flux sanguin est sévèrement limité en oxygène et en nutriments. Ajoutez les masques Covid privés d’oxygène toute la journée et vous avez une vraie pandémie, et c’est presque tout entre les vaccinés Covid, qui s’avèrent être 50 pour cent de tous les Américains.

Fauci affirme que les cas « révolutionnaires », ce qui signifie que les personnes qui se font vacciner et qui reçoivent encore un léger cas de Covid par la suite, sont sensibles au « Long Covid »

« Nous savons déjà que les personnes qui contractent des infections révolutionnaires et ne développent pas une maladie avancée nécessitant une hospitalisation, elles aussi sont sensibles au long COVID », affirme Fauci. C’est la couverture ultime pour les vaccins qui non seulement ne fonctionnent PAS, mais causent des dommages au corps, y compris des dommages au système vasculaire, à la motricité, aux voies respiratoires, aux 5 sens et à la fonction immunitaire globale.

Toute personne souffrant de dommages causés par le vaccin est rapidement étiquetée «anti-vax» et «anti-science» si elle en parle sur les réseaux sociaux ou informe les médias de quelque manière que ce soit. Ensuite, tous leurs dommages à la santé causés par l’ARNm et les «injections de charge utile de protéines» sont tous imputés aux variantes de Covid et à «Long Covid», un terme complètement inventé que Fauci ne craint pas d’utiliser parce que tout ce qu’il a dit s’est avéré à composer aussi.

Réalisez que si quelqu’un que vous connaissez est pro-vaccin en ce moment, cela signifie également qu’il est anti-science, car s’il regardait la science, il verrait clairement que les vaccins ne sont ni sûrs ni efficaces, mais plutôt dangereux et défectueux.

Des cas révolutionnaires se produisent parce que les vaccins Covid fonctionnent à peine, et quand ils le font, ils perdent de leur puissance en un mois ou deux, jusqu’à un pourcentage très faible et inefficace d’environ 15 à 20 %. C’est pourquoi l’ensemble de l’industrie des vaccins, y compris le CDC et le NIH, demande que les vaccins Covid soient obligatoires et se produisent tous les trois mois, pour lutter contre les nouvelles « variantes » et comme « boosters » lorsque les faux vaccins « s’usent ».

Réglez votre fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité induits par des vaccins, ainsi que le scoop sur le prochain « Delta » et « booster-vaccine » Holocauste, partie II.

