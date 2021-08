Le Dr Richard Fleming prévient que Fauci, le NIH a déjà développé la PROCHAINE arme biologique à libérer avec des capacités similaires au VIH qui suppriment l’immunité humaine + Étude : les vaccins « imparfaits » tels que les vaccins Covid RENFORCENT la transmission virale et aggravent les pandémies

Le Dr Richard Fleming prévient que Fauci, le NIH a déjà développé la PROCHAINE arme biologique à libérer avec des capacités similaires au VIH qui suppriment l’immunité humaine

Dans une nouvelle conversation de Brighteon, Mike Adams, le Health Ranger, a eu la chance de s’asseoir et de parler avec le Dr Richard Fleming du coronavirus {SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS]. Et ce que Fleming avait à dire à propos de tout cela est vraiment révélateur, y compris ce qui pourrait arriver ensuite dans la saga plandémique.

Au fait, Fleming a un livre à paraître cet automne, intitulé Is COVID-19 a bioweapon? Une enquête scientifique et médico-légale. Il approfondit de nombreux sujets abordés tout au long de l’interview, que vous pouvez regarder ci-dessous :

https://www.brighteon.com/embed/1ea82016-5615-4184-a56a-2cd8cec6370b

En tant que chercheur estimé, Fleming suit de près toutes les données disponibles sur les virus chinois depuis le début de la plandémie. Il a également cherché à savoir d’où venait le virus, découvrant d’horribles vérités sur la façon dont le gouvernement américain l’a financé avec l’argent des contribuables.

Fleming est également préoccupé par la façon dont le virus continue de muter en raison de la vaccination de masse. La chose même qui, selon les médias, mettra fin à la pandémie ne fait que l’alimenter encore plus, prévient-il.

« Ces virus ont beaucoup de variantes », a déclaré Fleming, soulignant que le virus chinois n’était pas un événement aléatoire dans la nature.

«Je surveille en fait les données qui se font sur les changements de ces virus pour regarder ce qui se passe, pour voir quels changements se produisent, quels changements se produisent naturellement, du point de vue de l’évolution de ce virus … il apporte des changements comme le font les organismes vivants. »

Tout comme la façon dont les antibiotiques déclenchent des «supervirus», les vaccins Covid créent des «supervirus»

Le terrier du lapin va assez loin avec ce virus car il a été techniquement conçu sous surveillance américaine, bien que nous sachions maintenant qu’une grande partie de son développement a été délocalisée en Chine, en particulier l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), afin de contourner les restrictions nationales sur le recherche biologique de gain de fonction qui était nécessaire pour le produire.

Tony Fauci des National Institutes of Health (NIH) était bien sûr impliqué, tout comme Peter Daszak d’EcoHealth Alliance et d’autres de Fort Detrick dans le Maryland et de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill. Encore une fois, le terrier du lapin est profond.

Le virus est certainement venu d’un laboratoire, dit Fleming, et il est maintenant en train de muter et de propager de nouvelles variantes dues aux vaccins – un peu comme la façon dont les antibiotiques font que les bactéries qu’ils sont censés combattre se transforment en «superbactéries», dont certaines sont beaucoup plus mortelles que ce qu’ils ont commencé.

« La sélection de pression fonctionne », a expliqué Fleming lors de l’interview sur ce que nous voyons maintenant arriver au virus chinois à cause des vaccins. « Nous savons que si vous faites pression sur une espèce comme ce virus, elle sélectionnera celles qui sont les plus viables pour vivre et poser un problème. »

Pour aggraver les choses, Fleming dit que Fauci et ses amis travaillent déjà sur la prochaine arme biologique qui contiendra des propriétés plus fortes de type VIH conçues pour supprimer l’immunité humaine. Alors que le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] peut être combattu par le système immunitaire, sa prochaine itération sera conçue pour déjouer les défenses naturelles du corps.

Il dit que le virus du SRAS qui a été libéré en 2002 était la première itération de cette arme biologique, et le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] est la seconde. Cela fait du nouveau virus similaire au VIH, déjà en cours de développement, qui sera bientôt le troisième.

En attendant, prévient-il, ceux qui ont reçu des injections de protéines de pointe et de produits chimiques d’ARNm via les vaccins continueront de développer des maladies graves à cause des injections, ainsi que de transmettre ces maladies à d’autres.

N’oubliez pas de consulter l’interview complète de Mike Adams et du Dr Richard Fleming sur Brighteon.com.

Vous pouvez également vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant la plandémie sur Pandemic.news.

Le CDC surpris en train de fabriquer des chiffres de Covid en Floride pour pousser l’hystérie de masse

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mentent une fois de plus sur le nombre présumé de nouveaux « cas » de coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] dans l’État de Floride.

La société privée se faisant passer pour une agence fédérale a gonflé le nombre de virus chinois dans le Sunshine State d’au moins 50 %, indiquent des rapports, et a ensuite été forcée d’« ajuster » ses chiffres à la suite du tollé du département de la santé de l’État de Floride.

Après que le Florida Department of Health (FDH) s’est rendu sur Twitter pour protester contre les chiffres inventés du CDC, le CDC a annoncé qu’il « travaillait » avec le FDH pour trouver un nombre plus précis.

« Encore faux », a tweeté la FDH à propos des chiffres officiels du CDC sur la Covid. « Le nombre de cas @CDCgov publiés pour la Floride aujourd’hui est incorrect. Ils ont combiné PLUSIEURS jours en un seul. Nous prévoyons que le CDC corrigera le record. »

Avant que l’erreur ne soit détectée, le South Florida Sun Sentinel a rapporté les faux chiffres, affirmant qu’il y avait eu 28 317 nouveaux « cas » de germes chinois en Floride en un seul dimanche. Il s’avère que ce nombre a été retiré du CDC pour faire avancer le dernier programme plandémique.

« Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont signalé que l’État avait dépassé les 20 000 pour sa moyenne de 7 jours de nouveaux cas, un jour après que l’agence fédérale eut mal rapporté les chiffres donnés par le Florida Department of Health en combinant les données des trois derniers jours sur deux », a rapporté Fox News.

DeSantis dit que les responsables des écoles publiques qui défient son interdiction de mandat de masque perdront des salaires

Le CDC s’oppose clairement aux politiques «ouvertes aux affaires» de la Floride, qui interdisent les mandats de masque, les passeports vaccinaux et d’autres formes de fascisme médical du coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)]. En conséquence, le CDC essaie de truquer les chiffres pour créer une hystérie de masse.

Cela pourrait fonctionner sans le travail diligent de FDH et d’autres groupes qui continuent de remettre les pendules à l’heure à chaque fois que le CDC ment sur la situation en Floride.

Le gouverneur Ron DeSantis a été un coup dur lorsqu’il s’agit d’écraser les efforts fédéraux pour garder la Floride enfermée et masquée à moins que tout le monde ne soit «complètement vacciné» contre la grippe Fauci.

La situation devient tellement enflammée que DeSantis a averti que tout enseignant d’école publique qui tenterait de défier son interdiction de mandat de masque verrait son salaire retenu jusqu’à ce qu’il accepte de respecter la loi et d’honorer la liberté médicale.

Dans un communiqué, DeSantis a menacé de couper le financement dans le comté de Broward, où un mandat de masque proposé aurait défié son décret interdisant qu’une telle chose soit imposée aux étudiants.

« En ce qui concerne l’application des conséquences financières du non-respect de la loi de l’État concernant ces règles et, en fin de compte, les droits des parents de prendre des décisions concernant l’éducation et les soins de santé de leurs enfants, ce serait l’objectif du Conseil national de l’éducation d’adapter étroitement toute conséquences de l’infraction commise », indique le communiqué du gouverneur.

« Par exemple, le State Board of Education pourrait décider de retenir le salaire du surintendant du district ou des membres du conseil scolaire, comme un moyen étroitement adapté pour s’adresser aux décideurs qui ont conduit à la violation de la loi. »

Si seulement plus de gouverneurs suivaient l’exemple de DeSantis, je verrais peut-être la fin de toutes ces absurdités une fois pour toutes. N’importe quels preneurs?

« Les seules personnes qui écoutent encore le CDC ces jours-ci sont les types de personnes qui portent des masques dans leur propre voiture… alors qu’elles sont seules », a écrit un commentateur de Zero Hedge à propos de la folie de tout cela.

« Vous pouvez voir les rues / parcs remplis de « crottes de mouton » (masques usagés) », a plaisanté un autre.

Les dernières nouvelles sur l’hystérie plandémique du virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Étude : les vaccins « imparfaits » tels que les vaccins Covid RENFORCENT la transmission virale et aggravent les pandémies

Lors d’un récent épisode de son podcast, le comédien Joe Rogan a mentionné une étude publiée dans la revue PLOS Biology en 2015 qui décime complètement l’idée que les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] aident de quelque manière que ce soit à arrêter la propagation.

Au contraire, ce que l’étude a révélé, c’est que certains vaccins, que l’étude décrit comme « imparfaits », contribuent en fait à une propagation accrue de la maladie. Il s’avère que les injections de virus chinois entrent carrément dans cette catégorie parce qu’ils « fuient ».

Les injections « leaky », on le sait désormais, exercent une pression sélective sur les virus de manière à les faire muter et devenir plus virulents. Dans le cas de la grippe de Wuhan, c’est pourquoi nous assistons maintenant à une augmentation soudaine de la propagation de nouvelles « variantes » telles que « delta ».

Ceux qui reçoivent des injections qui fuient finissent par devenir des incubateurs ambulants pour ces nouvelles souches, qui semblent se propager des vaccinés aux autres avec lesquels ils entrent en contact.

« Certains vaccins pourraient-ils entraîner l’évolution d’agents pathogènes plus virulents ? » demande l’étude dans son résumé. « La sagesse conventionnelle est que la sélection naturelle éliminera les agents pathogènes hautement mortels si la mort de l’hôte réduit considérablement la transmission. »

« Des vaccins qui maintiennent les hôtes en vie mais permettent toujours la transmission pourraient ainsi permettre à des souches très virulentes de circuler dans une population. »

L’étude a examiné les vaccins contre la maladie de Marek, qui est un virus qui se transmet chez les poulets. Selon les chercheurs, un autre vaccin qui fuit, ces vaccins au poulet, améliore la « mise en forme » de souches plus virulentes de la maladie de Marek, « permettant aux souches hyperpathogènes de se transmettre. »

De plus, la soi-disant « immunité » provoquée par les injections ne parvient pas à empêcher l’infection, la réplication virale et la transmission. C’est également vrai pour les injections de Donald Trump « père du vaccin » de l’« Opération Warp Speed » contre la grippe chinoise.

« Nos données montrent que les vaccins anti-maladie qui n’empêchent pas la transmission peuvent créer des conditions qui favorisent l’émergence de souches pathogènes qui provoquent une maladie plus grave chez les hôtes non vaccinés », expliquent les auteurs de l’étude sur le vaccin contre la maladie de Marek.

Des humains « entièrement vaccinés » marchent et parlent d’usines de variantes

Alors que l’immunité normale et naturelle finirait par éliminer les souches «chaudes» d’un virus en circulation, «l’immunité» induite par le vaccin fait le contraire. Les vaccins qui fuient comme les vaccins contre la grippe Fauci et les vaccins contre le virus du poulet non seulement ne parviennent pas à éliminer les souches virales chaudes, mais en créent en fait plus.

« On s’attend théoriquement à ce que certains types de vaccins puissent provoquer l’évolution d’agents pathogènes plus virulents (‘plus chauds’) », explique l’étude.

« Cette idée découle de l’idée que la sélection naturelle élimine les souches pathogènes qui sont si « chaudes » qu’elles tuent leurs hôtes et, par conséquent, elles-mêmes. Les vaccins qui permettent aux hôtes de survivre mais n’empêchent pas la propagation de l’agent pathogène relâchent cette sélection, permettant l’évolution d’agents pathogènes plus chauds.

Les vaccins « parfaits », comme ils les appellent, ne provoquent pas la création et la propagation de nouvelles souches pathogènes chaudes car ils bloquent efficacement la transmission. Malheureusement pour les vaccins contre la grippe Fauci et les vaccins contre le virus du poulet, les vaccins sont tout sauf parfaits.

L’establishment médical contourne la question des vaccins qui fuient depuis plus d’une décennie, prétendant qu’ils n’existaient même pas. La science médicale actuelle, cependant, a mis en garde contre les menaces qu’ils représentent pour la santé publique, à la fois chez les animaux et les humains.

Dans le cas des poulets, il a été découvert que les injections de la maladie de Marek ont ​​finalement entraîné la propagation de souches plus virulentes du virus au sein des populations de volaille. Cela a entraîné la mort d’innombrables oiseaux, grâce à l’« excrétion » de ces souches mortelles d’oiseaux vaccinés.

Il a fallu un certain temps pour que ces effets soient visibles, cependant. Ils ne se sont souvent pas produits immédiatement, ce qui augure de mauvais augure pour l’avenir de l’humanité en ce qui concerne les vaccins contre le virus chinois.

À l’heure actuelle, chaque personne qui a été « complètement vaccinée » contre les germes chinois est une usine de variantes ambulantes. Certains manifestent déjà ces souches chaudes tandis que d’autres les fabriquent encore à l’intérieur de leur corps. Quoi qu’il en soit, ils sont tous une menace de maladie ambulante et parlante.

L’étude sur la maladie de Marek montre très clairement que les vaccins non stérilisants, qui comprennent des injections de virus chinois, ne tuent pas les agents pathogènes. Par conséquent, ils exercent une pression sélective sur lesdits agents pathogènes pour qu’ils mutent.

« Ainsi, les vaccins anti-maladie (ceux qui réduisent la réplication ou la pathogénicité dans l’hôte) ont le potentiel de générer une évolution néfaste pour le bien-être humain et animal », indique clairement l’étude.

Dans le cas des poulets, on pense que les souches de maladies les plus nocives se propagent à travers la poussière contaminée par le «virus excrété». Chez les humains vaccinés par le virus, il pourrait s’agir de ces gouttelettes buccales et nasales toujours redoutées que les fascistes médicaux nous ont tous dit de bloquer en portant un masque facial pendant la majeure partie de 2020.

« L’échec vaccinal face à des agents pathogènes virulents a été documenté pour au moins deux virus autres que le MDV : le calicivirus félin et le virus de la bursite infectieuse chez les volailles », poursuit l’étude.

« Les deux cas sont également associés à l’utilisation à long terme de vaccins anti-maladie qui fuient. »

Les dernières nouvelles sur la tromperie du vaccin contre le virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Le taux de mortalité lié à la COVID-19 baisse au niveau le plus bas jamais enregistré malgré la peur des médias mainstream à propos de la variante delta

Le taux de mortalité du coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] aux États-Unis atteint son plus bas niveau jamais enregistré malgré la peur des médias mainstream concernant la propagation de la variante delta post-vaccin.

Toutes les données montrent que le variant delta post-vaccin est plus contagieux, notamment parce qu’il peut se propager avec l’aide d’individus complètement vaccinés. (Connexe: les Américains entièrement vaccinés PROPAGENT la variante delta de Covid, prévient un expert en santé.)

Ceci est corroboré par les données du Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. Depuis le 5 juillet, le nombre de cas par million est passé de 35 cas par million à plus de 350 cas par million.

Mais malgré cela, une enquête menée par le journaliste Taylor Penley pour The Western Journal montre que le taux de mortalité aux États-Unis a commencé à baisser fortement vers le 15 juillet.

Les données de Johns Hopkins montrent que le taux de mortalité est passé d’environ 2,29% le 15 juillet à environ 0,70% le mardi 10 août.

« C’est un contraste frappant avec il y a quelques mois à peine, lorsque le taux de mortalité aux États-Unis atteignait 2,91% vers le 2 mars. Et cela nous oblige à nous demander pourquoi les nouvelles de cette baisse ne sont pas plus répandues », a écrit Penley.

Le taux de mortalité Delta difficile à déterminer

Plusieurs sources soulignent que les données ne permettent pas de déterminer si la variante delta post-vaccin est plus mortelle ou non.

Parce que les données ne sont pas concluantes, les soi-disant experts en santé publique aiment plutôt souligner que la plupart des décès dus à la COVID-19 aux États-Unis sont probablement dus à la variante delta. Cela ignore commodément le fait que la plupart des cas actuels de COVID-19 sont dus à la variante post-vaccinale.

« Étant donné que les dernières projections suggèrent que plus de 94% des cas actuels de COVID-19 sont dus à [la variante delta] … nous pouvons être assez confiants que l’écrasante majorité des décès que nous observons sont dus au delta », a déclaré le Dr Francesca. L. Beaudoin, chaire intérimaire d’épidémiologie à l’Université Brown.

Steffanie Strathdee, doyenne associée des sciences de la santé mondiale à l’Université de Californie, Département de médecine de San Diego, a expliqué pourquoi il est difficile pour les chercheurs de calculer le taux de mortalité de la variante delta post-vaccin.

Elle a déclaré que les États-Unis « ne sont pas en mesure de surveiller ». Il est entendu qu’une grande majorité des cas actuellement actifs dans le pays proviennent de la variante delta, mais le manque de chiffres exacts rend difficile la compréhension de son taux de mortalité.

« Si nous ne testons que les personnes malades, celles qui présentent des symptômes légers ou qui sont asymptomatiques ne se retrouvent pas dans le dénominateur », a-t-elle déclaré.

Pour compliquer encore les choses, les analystes ne tiennent pas compte des personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19. Cela signifie que les taux de mortalité des personnes entièrement vaccinées ne sont même pas pris en compte, encore moins comparés aux taux de mortalité des personnes non vaccinées.

Stephen Kimmel, président du département d’épidémiologie de l’Université de Floride, a expliqué que d’autres facteurs doivent également être pris en compte.

« Les taux de mortalité différeront également en fonction des facteurs de risque sous-jacents d’une personne », a-t-il déclaré. « Ils seront beaucoup plus élevés chez les personnes âgées et celles présentant des facteurs de risque sous-jacents et plus faibles chez les jeunes individus en bonne santé. »

Les médias mainstream continuent de semer la peur sur la variante delta

Mais ce manque de données concluantes concernant la prétendue échéance de la variante delta n’a pas empêché les médias mainstream de tenter de la présenter comme telle.

National Geographic a récemment titré un article : « Pourquoi le delta est-il plus infectieux et mortel ? De nouvelles recherches contiennent des réponses. Le présentateur de CNN, Jim Acosta, a qualifié la variante de « variante DeSantis » et a averti le gouverneur de Floride Ron DeSantis de « tous les funérailles des jours à venir ».

« La fixation des médias de l’establishment reste sur la présence maussade et puissante de cette variante qui [supposément] prend d’assaut le pays – et le monde -« , a écrit Penley. Elle a en outre émis l’hypothèse que l’alarmisme concernant la variante delta visait à maintenir le contrôle de la population. Elle a écrit:

« Nous pouvons spéculer sur les raisons pour lesquelles ils évitent de signaler tout progrès : les gouvernements qui ont utilisé le coronavirus comme excuse pour contrôler la population pourraient être réticents à laisser la perception de la situation s’améliorer trop ; Les grandes technologies et les médias de l’establishment, qui encouragent ces gouvernements depuis le début, sont incités à le minimiser. »

Apprenez-en plus sur les tentatives d’exagérer et de faire peur à propos de la variante delta post-vaccin en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

