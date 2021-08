Les responsables de la santé publique le savent : les personnes récemment vaccinées propagent la maladie

Preuve scientifique de massacres et génocides ciblés des populations nationales et mondiales pour la crise sanitaire COVID-19 ! – MIRASTNEWS

Cet article est ancien mais tout aussi pertinent aujourd’hui.

WASHINGTON, D.C. – 3 mars 2015 – [ GlobeNewsWire ] – Les médecins et les responsables de la santé publique savent que les personnes récemment vaccinées peuvent propager des maladies et que le contact avec les personnes immunodéprimées peut être particulièrement dangereux. Par exemple, le Johns Hopkins Patient Guide met en garde les immunodéprimés d’« éviter tout contact avec des enfants récemment vaccinés » et de « prévenir les amis et la famille qui sont malades ou qui ont récemment reçu un vaccin vivant (comme la varicelle, la rougeole, la rubéole, la grippe intranasale, la polio ou variole) à ne pas visiter. »1

Une déclaration sur le site Web de l’hôpital St. Jude avertit les parents de ne pas autoriser les personnes à rendre visite aux enfants traités contre le cancer s’ils ont reçu des vaccins oraux contre la polio ou la variole dans les quatre semaines, ont reçu le vaccin nasal contre la grippe dans la semaine ou ont des éruptions cutanées après avoir reçu le vaccin contre la varicelle ou le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole).2

« La communauté de la santé publique blâme les enfants non vaccinés pour l’épidémie de rougeole à Disneyland, mais les maladies auraient tout aussi bien pu se produire en raison d’un contact avec une personne récemment vaccinée », a déclaré Sally Fallon Morell, présidente de la Weston A. Price Foundation. La Fondation promeut une alimentation saine, un mode de vie non toxique et la liberté de choix médical pour les parents et leurs enfants. « Les preuves indiquent que les personnes récemment vaccinées devraient être mises en quarantaine afin de protéger le public. »

Les preuves scientifiques démontrent que les personnes vaccinées avec des vaccins à virus vivants tels que le ROR (rougeole, oreillons et rubéole), le rotavirus, la varicelle, le zona et la grippe peuvent excréter le virus pendant plusieurs semaines ou mois après et infecter les vaccinés et les non vaccinés.3,4,5,6,7,8,9,10.11.12

De plus, les personnes vaccinées peuvent être porteuses de maladies au fond de la gorge et infecter d’autres personnes tout en ne présentant aucun symptôme d’une maladie.13,14,15

Les individus non vaccinés et vaccinés courent un risque d’exposition à ceux récemment vaccinés. L’échec vaccinal est généralisé ; L’immunité induite par le vaccin n’est pas permanente et des flambées récentes de maladies telles que la coqueluche, les oreillons et la rougeole se sont produites dans des populations entièrement vaccinées.16,17 Les vaccinés contre la grippe deviennent plus susceptibles de contracter une infection future après une vaccination répétée.18,19

Des adultes ont contracté la polio chez des nourrissons récemment vaccinés. Un père de Staten Island s’est retrouvé dans un fauteuil roulant après avoir contracté la polio en changeant la couche de sa fille. Il a reçu un prix de 22,5 millions de dollars en 2009.20,21

« L’échec des vaccins et le fait de ne pas reconnaître que les vaccins à virus vivants peuvent propager la maladie ont entraîné une augmentation des épidémies de maladies infectieuses chez les individus vaccinés et non vaccinés », explique Leslie Manookian, producteur de The Greater Good. « Le CDC devrait demander aux médecins qui administrent des vaccins d’informer leurs patients des risques posés aux autres par ceux qui ont été récemment vaccinés. »

Selon la Weston A. Price Foundation, la meilleure protection contre les maladies infectieuses est un système immunitaire sain, soutenu par une quantité adéquate de vitamine A et de vitamine C. Les enfants bien nourris se rétablissent facilement des maladies infectieuses et souffrent rarement de complications.

Le nombre de décès par rougeole est passé de 7575 en 1920 (10 000 par an pendant de nombreuses années dans les années 1910) à une moyenne de 432 chaque année de 1958 à 1962.22 Le vaccin a été introduit en 1963. Entre 2005 et 2014, il n’y a eu aucun décès de la rougeole aux États-Unis et 108 décès signalés après le vaccin (MMR) ROR23.

La Weston A. Price Foundation est une fondation d’éducation nutritionnelle 501(c)(3) dont la mission est de diffuser des informations scientifiques précises sur l’alimentation et la santé. Nommée d’après le pionnier de la nutrition Weston A. Price, DDS, auteur de Nutrition and Physical Degeneration, la Fondation basée à Washington, DC publie un journal trimestriel pour ses 15 000 membres, soutient 600 sections locales dans le monde et organise une conférence internationale annuelle. Le numéro de téléphone de la Fondation est le (202) 363-4394, www.westonaprice.org, info@westonaprice.org.

John Hopkins

Avertissement de l’hôpital sur l’excrétion potentielle du vaccin

notice-de-vaccin

Gros plan sur l’avertissement concernant les vaccins susceptibles de transmettre des maladies

guide-patient-caviardé

La version rédigée du guide du patient a été mise en ligne après ce communiqué de presse de la WAPF

Le guide du patient de St. Jude informe les parents sur le risque vaccinal pour les enfants immunodéprimés qui suivent un traitement contre le cancer

Le guide du patient de St. Jude informe les parents sur le risque des vaccins à virus vivants pour les enfants immunodéprimés

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News