Inde: un étudiant en bonne santé de 19 ans décède d’une hémorragie cérébrale après un vaccin + Des fuites de documents révèlent que Pfizer n’impose pas de vaccins à ses employés alors qu’il y est contraint

En Inde, un étudiant en bonne santé de 19 ans décède d’une hémorragie cérébrale après qu’un vaccin ait déconcerté la fraternité médicale

Un étudiant en bonne santé de 19 ans en Inde est décédé d’une hémorragie cérébrale après avoir reçu le vaccin COVID-19. Alors que la famille de la victime dit qu’elle est décédée à cause des effets secondaires du vaccin, la fraternité médicale est déconcertée par l’incident.

La mort prématurée d’un étudiant diplômé de 19 ans apparemment en forme d’une hémorragie cérébrale dans la ville de Thiruvalla au Kerala jeudi a déconcerté ses proches ainsi que la fraternité médicale.

Nova Sabu, 19 ans, fille de Sabu C Thomas est décédée jeudi matin dans un hôpital privé, a rapporté Manorama, le quotidien du Kerala.

Les membres de sa famille ont allégué qu’elle était décédée des effets secondaires du vaccin COVID-19.

Nova avait reçu la première dose du vaccin Covid lors d’une visite dans un hôpital universitaire de médecine privée à Kochi le 28 juillet. Elle s’était ensuite rendue à l’hôpital pour obtenir un appareil dentaire, ont déclaré ses proches.

Elle se sentit fiévreuse à son retour et éprouva un malaise au bout de deux jours. Elle a été admise dans un hôpital privé de Kozhencherry pour une évaluation plus approfondie.

Cependant, le malaise a continué après avoir été libéré. Les médicaments prescrits n’ont pas aidé non plus.

Nova a été admise dans un hôpital de Thiruvalla lorsque la situation s’est aggravée le 7 août. Après avoir identifié un cas d’hémorragie cérébrale, elle a été transférée vers un ventilateur.

Nova était un étudiant de fin d’études au Collège Amrita à Kochi. Sa mère Jean enseigne à l’école St Mary, Ranni.

« Une enquête a été ouverte et le rapport médical établissant la cause du décès n’a pas encore été soumis », a informé le médecin du district AL Sheeja.

Comme indiqué par GreatGameIndia plus tôt, selon les médecins d’Intermountain Healthcare, les femmes récemment vaccinées contre le COVID-19 peuvent présenter des symptômes de cancer du sein comme effet secondaire du vaccin.

Pendant ce temps, les résultats d’une étude publiée dans l’International Journal of Clinical Practue ont révélé qu’il existe suffisamment de littérature disponible pour déterminer que les vaccins COVID-19 augmentent le risque de maladies plus graves et que les receveurs doivent être informés de tous les risques avant d’être vaccinés.

Les scientifiques ont conclu que les vaccins peuvent aggraver la maladie COVID-19 via l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) et que les risques sont tenus secrets dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement.

Dans le même temps, environ les deux tiers de la population générale ont des anticorps COVID-19 et 67,6% de la population indienne ont été exposés à la maladie, selon la quatrième enquête sérologique menée par l’ICMR au cours de la période juin-juillet 2021.

Le professeur Luc Montagnier, virologue français, lauréat du prix Nobel, dans une interview, a affirmé de manière surprenante que les vaccins COVID-19 eux-mêmes créent des variantes. Il a dit que les épidémiologistes connaissent mais sont « silencieux » sur le phénomène, connu sous le nom de « Antibody Dependent Enhancement » (ADE).

L’avocat Thomas Renz laisse tomber des BOMBES – Des administrateurs d’hôpitaux tuant pour de l’argent et des médecins menaçants

QUELQUE CHOSE DE GRAND ARRIVE….

Ils sont payés pour tuer les membres de votre famille !

EXCLUSIF! « Ils reçoivent plus d’argent lorsqu’ils sont sous Remdesivir, ils reçoivent plus d’argent lorsqu’ils sont sous respirateur, et donc ils les laissent reposer là et mourir et vous ne pouvez pas regarder ».

L’avocat Thomas Renz s’en prend à Tony Fauci, et toute autre personne qui pousse ces injections potentiellement mortelles refuse un traitement viable aux patients diagnostiqués avec « COVID ».

Gros mensonges de Bill Gates – il prétend faussement que 95% des décès de Covid sont des personnes non vaccinées, puis met en garde contre la « désinformation » sur le vaccin (opinion)

(Op-ed) Le faux philanthrope méga-riche Bill Gates a été exposé, à travers ses propres aveux sur vidéo, en disant qu’il voulait débarrasser la planète de quelques milliards de personnes, il est donc en mode de contrôle des dégâts maintenant, apparaissant sur de fausses nouvelles partout essayant de ressembler à un gars sympa qui se soucie. Récemment divorcé de Melinda, Bill le « phare pharmaceutique » Gates, a lancé une campagne de désinformation sur les vaccins Covid, le réchauffement climatique et les OGM dans les aliments afin de remplir son programme de dépopulation. Ces derniers temps, Bill Gates blâme les non vaccinés d’avoir propagé la mort, au lieu des vaccins COVID-19 mortels qu’il finance et promeut de manière si virulente avec de la propagande.

Le milliardaire geek de la technologie prétend sauvagement que 95% de tous les décès de Covid jusqu’à présent sont des personnes non vaccinées, ce qui est une donnée impossible pour lui d’avoir déjà acquis. En fait, c’est surtout l’inverse, où les vaccinés meurent rapidement, et personne ne sait s’il s’agit de Covid Delta ou des vaccins Covid à ARNm coagulant et à charge protéique.

Le psychopathe mondialiste et promoteur des vaccins Bill Gates s’excuse d’être ami avec un violeur d’enfants

Bill Gates dit que sa relation avec Jeffrey Epstein était une « énorme erreur » car les gens découvrent qu’il « traînait » régulièrement avec le violeur d’enfants « suicide ». Existe-t-il une peinture de Bill Gates portant une robe au complexe pédo-île d’Epstein, comme il y en a de « Slick Willy » Bill Clinton ? Est-ce pour cela que le FBI a fait une descente dans le domaine, pour protéger les élites perverses ?

Melinda Gates a divorcé de Bill Gates à cause de sa relation avec Jeffrey Epstein, soit dit en passant. Pourquoi serait-elle si bouleversée qu’il « connaisse » simplement un autre milliardaire ? Se pourrait-il que Bill soit coupable de quelque chose d’horrible, autre que d’empoisonner des gens du monde entier avec ses aliments OGM toxiques et ses vaccins ?

Gates s’est vanté auprès d’Anderson Cooper de sa relation avec Jeffrey Epstein sur CNN, le réseau d’information contrefait, qu’il avait « plusieurs dîners avec lui ». Et qu’est-ce qu’il y avait pour le dessert, un « massage du corps entier » par une fille capturée ? Ensuite, Gates a admis, après plusieurs autres questions de Cooper, que « c’était une énorme erreur de passer du temps avec lui… », puis Gates a déclaré qu’il y avait « beaucoup d’autres dans la même situation ». Dans quelle « situation » est ce Bill, qu’Epstein avait maintenant un effet de levier sur vous ?

Dans cette vidéo, Bill Gates se vante lors d’une conférence TED d’avoir tué des milliards de personnes en utilisant des vaccins et des avortements. Regardez et écoutez par vous-même :

Les humains sont-ils transformés en rats de laboratoire ambulants infectés et mourant d’OGM ?

Le saumon bio-conçu par AquaBounty est le premier animal génétiquement muté approuvé pour la consommation humaine. Est-ce que tu le manges ? Ceux qui en mangent souffriront-ils de déséquilibres hormonaux, puisque les poissons sont anormalement codés par des gènes pour grandir beaucoup plus vite et plus gros ? La FDA réglemente les animaux OGM en tant que « médicaments ». Les gens ont-ils besoin d’une ordonnance pour manger du saumon GM ? Les médecins de vos enfants tirent-ils des OGM mortels, expérimentaux et non testés dans les veines de vos enfants ? Les nouveaux vaccins Covid créeront-ils des humains qui subiront constamment des milliards de caillots sanguins à partir des protéines prions que leurs cellules sont maintenant chargées de créer ?

Dans cette vidéo, Bill « Eugenics » Gates essaie d’expliquer pourquoi il achète un quart de million d’acres de terres agricoles aux États-Unis (Louisiane, Arkansas et Nebraska principalement), faisant de lui le premier propriétaire de terres agricoles privées du pays. Nous en apprenons beaucoup plus sur l’agenda caché du saumon GM, et comment ils seront « libérés » dans les restaurants sans que personne ne le sache, et bientôt.

Regardez et écoutez Bill Gates admettre la folie des vaccins Covid, nous avertissant littéralement qu’il y a quelque chose à craindre avec la médecine moderne, à propos des effets secondaires, comme ceux des vaccins Covid :

« Nous prenons des choses qui sont des organismes génétiquement modifiés, et nous les injectons dans les bras des petits enfants, nous les INJECTONS juste dans les veines. » – Bill Gates

Consultez Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre l’humanité et le prochain Holocauste « Delta » et Covid « booster-vaccin ». De plus, si vous connaissez quelqu’un qui a déjà été piqué par les inoculations de la coagulation sanguine de Covid, et qu’il souffre de léthargie, de douleur, de pensées embrumées ou d’un cœur enflammé, c’est ce qu’on appelle le syndrome de CoVax, alors dites-lui de le signaler au VAERS.

Les sources de cet article incluent :

Pandemic.news

NaturalNews.com

TruthWiki.org

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

S.D. puits

Nous détruisons la vie de nos jeunes avec des injections expérimentales de COVID

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

De 12 ans à 20 ans, des jeunes autrefois en bonne santé meurent maintenant et sont définitivement paralysés par les injections de COVID.

Parfois, des mots froids comme du texte sur un écran ne rendent tout simplement pas justice à de telles tragédies.

Voici donc un hommage vidéo pour les enfants et les jeunes adultes qui sont décédés et ont été blessés de façon permanente à la suite d’avoir été forcés de recevoir une injection expérimentale de COVID-19, ou les jeunes qui ont été dupés pour prendre cette décision par eux-mêmes, et sont maintenant soit mort ou regrette profondément leur décision parce que leur vie est ruinée.

Il n’y a pas de retour en arrière.

C’est de notre chaîne Rumble, et c’est aussi sur notre chaîne Bitchute.

Les Noirs les plus « hésitants au vaccin » aux vaccins COVID-19 – Plus ignorants ou plus sages que la population générale ?

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

De nombreuses enquêtes montrent que les Noirs sont les plus « hésitants au vaccin » en ce qui concerne les vaccins COVID-19.

Est-ce parce qu’ils sont plus ignorants que la population générale, ou plus sages ?

Les Noirs ont une très forte méfiance à l’égard du gouvernement, une attitude qui, franchement, a été essentielle à la survie de leur peuple dans la plupart des pays.

J’ai regardé ces « manifestations » pathétiques dans le monde entier et je me suis demandé quand les gens vont réellement devenir VRAIS et faire quelque chose pour arrêter ce génocide de masse eugénique ; comme cibler les cliniques de vaccination où ils tuent des gens avec ces vaccins et essayer de réveiller les gens.

La première vidéo que j’ai vue où quelqu’un a réellement fait cela est celle d’un homme noir au Royaume-Uni qui s’est approché d’un bus où les vaccins d’AstraZeneca étaient donnés aux gens. L’injection d’AstraZeneca a été interdite dans de nombreux pays en raison de la coagulation du sang et d’autres effets secondaires graves.

La première question qu’il a posée aux personnes dans le bus qui s’injectaient était « Le vaccin est-il sûr ?

Sans hésiter, les deux personnes dans le bus ont dit « oui ».

Il sort ensuite un dépliant qui contenait apparemment des statistiques officielles du gouvernement britannique de leur système de signalement défavorable « Carton jaune » et leur a demandé d’expliquer pourquoi ils disaient que les vaccins étaient « sans danger » avec autant de blessures.

Un gars dit : « C’est de la propagande » sans même le regarder.

L’homme noir qui filmait cette rencontre faisait ce que j’ai vu très peu de gens faire en signe de protestation : se rendre sur les lieux mêmes où ils distribuent les injections et essayer d’éduquer les gens sur leur dangerosité et essayer de sauver des vies !

Regardez comment un autre homme noir, qui a apparemment été embauché pour assurer la sécurité des personnes dans le bus de la « clinique des vaccins », essaie d’empêcher l’homme de poser des questions. J’ai également inclus un clip à la fin d’une femme qui est manifestement « avisée » lorsqu’il s’agit d’évaluer des produits pharmaceutiques.

Je pense qu’il est temps que le reste du monde suive les Noirs, car ils ont beaucoup plus d’expérience pour exposer la corruption du gouvernement et y résister que la plupart du reste de la population.

Nous avons beaucoup à apprendre d’eux, et le moment est venu pour eux d’assumer leur rôle de leader dans la lutte contre les mondialistes lucifériens.

Cela provient de notre chaîne Rumble, et il devrait également être bientôt disponible sur notre chaîne Bitchute.

« Ils expérimentent sur nous » – Pourquoi les New-Yorkais noirs ne font pas confiance au vaccin

Par ZeroHedge Actualités

Extraits :

De nombreux Américains qui n’ont pas prêté une attention particulière au déploiement du vaccin pourraient être pardonnés de croire que ceux qui refusent les vaccins COVID sont pour la plupart des Blancs sans éducation (et, osons-nous dire, ignorants), souvent des partisans de l’ancien président Trump. Mais alors que les taux de vaccination sont, de manière générale, plus élevés dans une poignée de grands États bleus, ces chiffres démentent certaines vérités importantes.

Les minorités, en particulier les Noirs et les hispano-américains, sont largement sceptiques quant au vaccin, un fait que nous rapportons depuis un certain temps.

Pour tenter d’expliquer cela, les progressistes ont rejeté cette hésitation comme l’héritage inévitable d’abus historiques au cours desquels les Noirs américains ont été expérimentés et maltraités par le gouvernement américain (la désormais tristement célèbre Tuskeegee Experiment en est un exemple).

Comme le montrent les données ci-dessous, les Noirs – en particulier les Noirs plus jeunes à d’âge moyen dans la gamme 18-44 ont des taux de scepticisme inégalés par tout autre groupe ethnique, à l’exception des Amérindiens.

Fait-on s’interroger sur les mandats vaccinaux dans les États libéraux…

Les mandats de vaccination sont du racisme systémique https://t.co/c8442Pgj1n – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 13 août 2021

Mais au lieu de se fier aux « experts » et à la sagesse conventionnelle, le NYT a décidé d’envoyer quelques journalistes à Brooklyn, dans le Queens et dans le Bronx pour parler à des voix noires « authentiques » et découvrir directement d’elles : pourquoi seulement 28 % de la population noire de New York dans la tranche d’âge 18-44 ans est vaccinée ?

Eh bien, après des entretiens avec des « douzaines de New-Yorkais noirs », le NYT a déterminé que l’hésitation des New-Yorkais noirs est enracinée dans une litanie de raisons, dont la plupart se résument à ceci : « en ces temps incertains, ils ne pouvaient pas faire confiance au gouvernement avec leur santé. »

(Commentaire de l’éditeur de Health Impact News : si le reste de la population avait la même méfiance envers le gouvernement que les Noirs, nous ne serions pas dans la position où nous sommes aujourd’hui !)

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Des fuites de documents révèlent que Pfizer n’impose pas de vaccins à ses employés alors qu’il y est contraint

Des documents internes divulgués suggèrent que Pfizer n’impose pas la vaccination contre le coronavirus de ses employés. D’autres entreprises, quant à elles, sont mandatées pour vacciner leurs employés de force.

Les images d’un livret « confidentiel » de Pfizer écrit par le vice-président exécutif et directeur des ressources humaines Payal Betcher indiquent que l’entreprise a défié la pression du président américain Joe Biden pour que les entreprises privées imposent la vaccination et n’exige que des tests pour ses employés non vaccinés.

« Veuillez noter que si vous avez déclaré que vous n’êtes pas vacciné, que vous refusez de déclarer votre statut ou que vous avez un accommodement médical ou religieux, Pfizer exigera que vous participiez à un régime de test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) COVID-19. » images de la littérature lue.

Hé, devinez quel fabricant de médicaments ne fait PAS vacciner ses employés contre Covid ?

Et jusqu’à 20 % des employés américains ne sont-ils PAS vaccinés ?

Et est-ce que le resserrement des règles, mais TOUJOURS n’obligera pas les injections ?

Indice : cela a probablement fait le vaccin Covid que vous avez reçu

Les documents divulgués surviennent après que Biden a rencontré des dirigeants de compagnies aériennes pour les convaincre d’exiger des vaccinations pour leurs employés.

« Mais les entreprises se sont débattues avec l’étendue de leur autorité pour exiger des injections », a rapporté Reuters. « Parmi les préoccupations, il y a la possibilité que les entreprises soient exposées à des poursuites pour discrimination alors qu’elles rappellent le personnel à leur bureau après 18 mois de travail à domicile induit par la pandémie. »

« J’aurai le dos et le dos d’autres dirigeants des secteurs privé et public s’ils prennent de telles mesures », a-t-il déclaré le 3 août.

Selon une enquête menée par des consultants de Mercer étudiant plus de 200 entreprises américaines, 14% exigent que le personnel soit vacciné pour travailler au bureau.

Biden a déclaré mercredi qu’il avait des avocats du gouvernement fédéral pour déterminer s’il pouvait imposer des vaccinations pour tous les Américains.

« Des gens meurent et mourront s’ils n’ont pas à mourir. Si vous n’êtes pas vacciné, vous n’êtes pas obligé de mourir », a-t-il déclaré le 29 juillet.

Pendant ce temps, environ 160 députés du shérif de San Francisco menacent de démissionner et de chercher un emploi ailleurs ou d’opter pour une retraite anticipée en raison de la politique obligatoire de vaccination contre le COVID-19.

Les responsables de San Francisco ont récemment annoncé que tous les employés de la ville devront être vaccinés sous peine de licenciement.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, de nombreux membres de l’armée américaine ont également déclaré qu’ils démissionneraient si les forces armées imposaient un vaccin COVID-19, après qu’un rapport a affirmé que le quartier général de l’armée avait dit aux commandants de se préparer aux vaccinations obligatoires en septembre.

Selon un rapport du Pentagone, près de 75 % des troupes américaines ont refusé de prendre le vaccin COVID-19. Abordant l’allégation de dissimulation, le porte-parole de l’agence, John Kirby, a informé les médias de la raison du manque de données exactes.

Selon une enquête, plus de la moitié des Américains ne veulent pas de vaccin COVID-19.

En Inde, l’Indian Air Force a reçu un avis de justification par la Haute Cour du Gujarat pour avoir forcé le licenciement d’un officier après avoir refusé de prendre le vaccin COVID-19, déclarant qu’il utilisait des médicaments ayurvédiques suggérés par le ministère AYUSH pour augmenter son immunité contre la COVID-19.

L’officier qui a contesté son licenciement devant la Haute Cour du Gujarat a réussi à obtenir une suspension du tribunal.

D’autre part, la police française des vaccins a commencé à patrouiller dans les rues de Paris en imposant un Virus Pass et en infligeant des amendes pouvant atteindre 9 000 euros.

Des manifestations anti-tyrannie partout en France ! #Manif14Aout #NonAuPasseportSanitaire

Un élève du lycée n°1 en Chine s’est effondré sur le coup et est décédé après avoir reçu le vaccin !

Vidéo prise depuis Impfschaden Corona. – Un élève du lycée n°1 du village de Guo, district de Jiangdu, ville de Yangzhou, PCC Chine s’est effondré sur le coup et est décédé après avoir reçu le vaccin.

Bienvenue en 1938 : d’abord, ils sont venus pour les non vaccinés

C’est le commentaire le plus important que j’ai jamais écrit.

(Article de Wayne Allyn Root republié à partir de WND.com)

C’est l’heure de sonner l’alarme. Il est temps pour moi de jouer le rôle de Paul Revere : « Les tyrans et dictateurs communistes arrivent ! Les tyrans et dictateurs communistes arrivent ! Ils viennent en premier pour les Américains non vaccinés.

Nous sommes en 1938. Je suis juif. Je comprends maintenant un peu ce que c’était que d’être juif en 1938. Non, ce n’est pas l’Holocauste. Rien ne peut être comparé à l’Holocauste. Déjà.

Mais 1938 n’était pas l’Holocauste. C’était avant l’Holocauste. C’était l’époque avant le cauchemar, lorsque les fondations étaient posées pour détruire la liberté, la liberté d’expression, les entreprises et la vie de millions de Juifs.

Tout ce qui arrive aujourd’hui au peuple américain… à la Constitution américaine… à la liberté… et en particulier aux Américains non vaccinés me rappelle 1938. Ce n’est que le début. C’est bien pire à partir d’ici.

Premièrement, « les papiers ». Les mandats de vaccination et les passeports de vaccination sont comme en 1938, lorsque la Gestapo a exigé des papiers de chaque Allemand.

Les républicains ont demandé des « papiers » aux migrants qui s’étaient introduits par effraction dans notre pays. Les criminels. Les démocrates ont dit : « Non, c’est du racisme. » Les républicains ont demandé des « papiers » une fois tous les deux ans pour les élections fédérales, pour prouver que vous avez le droit de vote. Les démocrates ont dit : « Non, c’est du racisme. »

Maintenant, les démocrates veulent que les citoyens américains, pas les étrangers illégaux, pas les criminels, mais les patriotes nés dans ce pays, produisent des papiers 24h/24 et 7j/7. Nous aurons besoin de papiers pour entrer dans les restaurants, bars, discothèques, concerts, casinos, conventions et hôtels et pour monter à bord d’un train, d’un avion ou d’un bus. Nous aurons besoin de papiers pour entrer dans un supermarché, ou nous mourrons de faim. Le tout pour le crime d’être non vacciné contre… attendez…

La grippe.

Tout cela pour le crime de ne pas vouloir injecter dans notre corps un projectile non testé, précipité en production, expérimental, « à usage d’urgence uniquement ».

Qu’est devenu le cri de guerre des démocrates : « Mon corps, mon choix » ? Cela ne s’applique qu’au meurtre de bébés, mais cela ne s’applique pas aux injections expérimentales dangereuses que nous ne voulons pas injecter dans notre corps.

Les Juifs n’ont-ils pas été injectés avec des médicaments expérimentaux par le gouvernement nazi dépravé ? N’était-ce pas un élément clé des procès de Nuremberg ? Qu’aucun gouvernement ne pourrait plus jamais injecter des injections expérimentales dans le corps de citoyens réticents ? N’est-ce pas un droit humain fondamental ?

Soit dit en passant, il ne s’agit pas de vaccins. Si vous voulez le vaccin, prenez-le. Je ne vous arrêterais jamais. Je ne limiterais jamais votre liberté, votre choix. Il s’agit de mandats de vaccination – d’injecter de force des Américains qui n’en veulent pas. C’est en 1938.

Mais il y a beaucoup plus en commun avec 1938. Mandats de masque. Si vous avez peur, portez-les. Je n’ai pas peur. Je ne veux pas les porter. Les mandats consistent à forcer les individus à perdre leur liberté, leur choix, leur individualité et leurs droits humains. C’est en 1938.

Les confinements sont à la hauteur du ghetto de Varsovie. Les Juifs étaient enfermés. Les Juifs ne pouvaient pas travailler. Les Juifs ne pouvaient pas voyager. Les entreprises juives ont été étiquetées « non essentielles ».

Si le gouvernement peut nous forcer à fermer nos entreprises, à tuer nos emplois, à décider qui n’est pas essentiel, alors nous sommes en 1938.

Étoiles sur les vêtements. Ça arrive. Les vaccinés entrent dans les restaurants, les bars, les concerts, les supermarchés, les avions et les trains. Ils gardent leur emploi. Le reste d’entre nous est marqué comme « sous-humain » à vie. C’est l’étoile. C’est en 1938.

Les médias et les médias sociaux en tant qu’aile des relations publiques du gouvernement. C’est ce qu’on appelle de la propagande. Vous rappelez-vous 1938 ? À l’époque, les livres des Juifs étaient brûlés. Aujourd’hui, ce sont ceux des conservateurs, des patriotes et plus précisément des non vaccinés. Nous sommes réduits au silence. Nos faits sont qualifiés de « trompeurs ». Seuls les faits qui sont en accord avec le programme du grand gouvernement comptent. C’est en 1938.

Intimidation de porte-à-porte et établissement de listes de ceux qui ne sont pas d’accord avec « le gouvernement sait le mieux ». Croyez-moi, cette armée de laveurs de cerveaux de vaccins en porte-à-porte sera bientôt transformée en une Gestapo de voleurs d’armes. 1938 est l’année où les nazis ont interdit aux Juifs de posséder des armes à feu. Ils les ont emmenés de porte en porte. C’est en 1938.

Il y a quelques jours à peine, un ancien responsable du ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que les personnes non vaccinées devraient figurer sur la liste fédérale d’interdiction de vol. C’est exactement ainsi que les nazis ont attaqué les Juifs et d’autres qui n’étaient pas d’accord avec leur programme. C’était toujours des listes. Des listes de personnes à disparaître en pleine nuit ; les listes de ceux qui seront envoyés dans les camps de rééducation ; les listes de ceux qui seront envoyés dans les camps de concentration ; listes d’ennemis de l’État. Cela se produit encore. Peut-être que cette fois, vous ne perdrez que votre emploi ou votre liberté d’expression. Il s’agit, encore une fois, de 1938.

Tout cela est dégoûtant et honteux. Mais je vous préviens, ce n’est que le début. Tout est en train de s’effondrer à partir d’ici – vite. C’est la fin de l’Amérique. Nous sommes en 1938.

À moins que nous l’arrêtions maintenant. À moins que nous ne prenions position maintenant. À moins que nous ne tracions une ligne dans le sable maintenant.

D’abord, ils sont venus pour les non vaccinés. Croyez-moi : Ensuite, ils viennent pour vous.

En savoir plus sur : WND.com

Nous avons le devoir de résister à la nouvelle Sodome des mondialistes.

Nous devons construire des Arches ; nous devons trouver et saisir les occasions de nous séparer de la nouvelle Sodome des mondialistes.

Il n’est pas nécessaire de perdre énormément de temps à chercher des preuves de tels complots présumés ou à essayer de convaincre les sceptiques qu’un tel mal fait partie du plan The Great Reset. Nous n’avons même pas besoin d’essayer de persuader les gens que l’impact matériel de leur système techno-féodal sera une richesse fabuleuse pour le Petit et une misère écrasante pour le Beaucoup.

Comme nous l’avons vu, ceux-ci peuvent se résumer au développement, à la surveillance et au transhumanisme.

Les « problèmes » du climat et du COVID ont été créés, exagérés ou exploités afin de pousser l’humanité vers ces « solutions » prédéfinies.

Cet ensemble d’objectifs consciemment révolutionnaires vise explicitement à détruire tout ce qui a précédé – le christianisme, le capitalisme et les particularismes locaux – et à les remplacer par une nouvelle économie, une nouvelle façon d’organiser la société et une nouvelle religion.

Malgré toute l’embardée de la Grande Réinitialisation vers un hybride destructeur du monde du communisme d’entreprise, c’est cet objectif final qui est le plus révolutionnaire. Pas seulement en termes de sens ou de changement de société, mais aussi dans le sens de rotation et de retour au début.

Parce que nous sommes déjà venus ici. L’idée que l’homme mortel pourrait utiliser la Connaissance pour atteindre le pouvoir ultime et que, ce faisant, il pourra vivre dans un paradis de son choix et de sa création. Saisissez simplement la pomme de la technologie du transhumanisme, transformez-vous en cyborgs et vous serez libéré du besoin, de la maladie et peut-être même de la mort.

‘… le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux…’ siffla le Serpent à Adam et Eve dans Genèse 3:5

Puisque succomber à la tentation a conduit à la Chute originelle et au bannissement du Jardin d’Eden, quelle pourrait être la punition divine pour la deuxième infraction ?

En effet, l’arrogance et le péché de Schwab sont encore pires que la première fois. Adam et Eve ont « simplement » fait ce qui était interdit par Dieu.

Les Grands Réinitialiseurs s’érigent en Dieu, prévoyant d’usurper son pouvoir pour créer de nouvelles espèces de surhommes bioniques et d’hybrides humains-animaux pour les servir.

Derrière l’excuse selon laquelle le monde qu’il nous a donné est « menacé » se cache la conviction qu’il n’est plus assez bon et qu’il doit être refait. Même les créatures sur lesquelles il nous a donné la domination doivent être recréées ou remplacées par des « alternatives » créées par l’homme. Deus Faber, Dieu le créateur, doit être remplacé par Home Faber, l’homme le créateur. Ou encore comme le proposent certains théoriciens transhumanistes, Homo Deus, Man The God. Peut-on concevoir un blasphème plus grave ?

Il n’y a pas lieu de se demander si cela finira bien ou non. Car il est déjà clair que ce ne sera pas le cas. Au contraire, cela finira en enfer. Pour Schwab personnellement, et pour tous ses associés dans ce complot monstrueux contre Dieu et les hommes mortels.

Mais aussi dans un enfer sur Terre, car il n’y a aucune possibilité que bricoler avec les complexités insondables de la société humaine et du monde naturel, à l’échelle que font ces gens, puisse se terminer par autre chose qu’un vaste accident de train de conséquences imprévues.

Les châtiments du déluge et de Sodome et Gomorrhe deviendront sûrement insignifiants avec ce qui est à venir, à la fois par la colère divine et les résultats simples et inévitables de l’arrogance humaine, de la corruption et de la folie.

Alors, où en sommes-nous?

Où cela vous laisse-t-il ?

Avec le devoir de résister au programme diabolique de ceux qui voudraient jouer à Dieu et nous imposer à tous un système sataniquement anti-humain. Et avec à la fois le besoin et l’obligation de se préparer et de survivre aux temps terribles que tout cela va nous faire subir. Nous devons construire des Arches ; nous devons trouver et saisir les occasions de nous séparer de la nouvelle Sodome des mondialistes. Tel est le but de ce livre ; que ce soit aussi le but de votre vie. Deus Vult !

Le résumé du chapitre 1 La grande réinitialisation de Deus Vult – La grande résistance à la réinitialisation.

Image par Tap.

Source : Tap News