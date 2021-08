L’Université de Pittsburgh a prélevé des organes de bébés vivants en fonction de la race

Selon des documents internes, l’Université de Pittsburgh a prélevé des organes de bébés vivants en fonction de leur race.

Le gouvernement fédéral a donné au moins 2,7 millions de dollars de l’argent des contribuables aux chercheurs qui ont recherché des bébés appartenant à des minorités qui avaient été avortés afin de prélever leurs organes, selon des documents internes (pdf) publiés mardi.

L’Université de Pittsburgh a ciblé les minorités dans sa demande d’organes de nourrissons, y compris ceux prélevés sur des bébés nés à terme, afin de créer un « pipeline » pour la recherche sur le fœtus.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils avaient besoin que 50 pour cent des fœtus donnés soient des minorités et ont précisé que 25 pour cent doivent provenir de femmes noires. La région métropolitaine de Pittsburgh est composée à 85 % de blancs et à 8 % de noirs.

Les chercheurs ont souligné l’importance de maintenir le flux sanguin des organes dans la demande, ce qui, selon les chiens de garde, pourrait enfreindre la loi fédérale en demandant aux médecins de conserver illégalement les organes pendant les avortements provoquant le travail.

Les National Institutes of Health supervisent des expériences sur les organes fœtaux à l’Université de Pittsburgh depuis 2015 dans ce que l’école prétend être un « centre tissulaire ».

Les bébés avortés utilisés dans cette recherche allaient de 6 à 42 semaines de gestation, selon des documents gouvernementaux.

La demande de subvention de l’université à l’agence gouvernementale rédige des informations clés, y compris le nombre de fœtus obtenus et qui les a fournis. Son langage soulevait cependant des questions troublantes.

David Daleiden, fondateur et président du Center for Medical Progress pro-vie, a appelé le gouvernement fédéral à enquêter sur le NIH et Pitt après avoir obtenu plus de 300 pages d’informations liées au programme via une demande de documents publics.

« Les expériences sur les nourrissons avortés à l’Université de Pittsburgh, parrainées par le NIH, sont comme la maison des horreurs de Kermit Gosnell, mais cette fois financées par le gouvernement fédéral », a déclaré Daleiden au Washington Free Beacon.

«Ce sont les préjugés systémiques et l’extrémisme de l’avortement qui ont permis à Gosnell de se soustraire à la loi pendant si longtemps, et la même chose se produit à Pittsburgh. Ces atrocités méritent la pleine réponse des forces de l’ordre et des représentants du gouvernement – ​​les forces de l’ordre devraient y mettre un terme et arrêter les auteurs. »

La recherche fœtale s’est concentrée sur les reins prélevés. L’Université de Pittsburgh a déclaré que les fœtus auraient dû minimiser le « temps d’ischémie chaude » – un terme médical pour décrire le temps pendant lequel un organe est sans circulation sanguine. Il répertorie également «l’induction du travail» comme une procédure d’avortement utilisée pour obtenir les organes.

« Il est fort possible que certains de ces bébés naissent vivants et que leurs organes et tissus soient ensuite prélevés », a déclaré le Dr David Prentice, vice-président et directeur de recherche de l’Institut pro-vie Charlotte Lozier, au Free Beacon.

C’est horrible, presque médiéval. C’est certainement une science archaïque.

La loi fédérale interdit l’achat de fœtus avortés, qui doivent être donnés pour la recherche. Il est illégal de demander comment les fœtus donnés doivent être avortés.

Un porte-parole de l’université a déclaré que les chercheurs n’avaient joué aucun rôle dans « le moment, la méthode ou les procédures utilisées pour interrompre la grossesse ».

« Dans ce cas, le temps d’ischémie fait référence au temps qui s’écoule après la procédure de prélèvement des tissus et avant le refroidissement pour le stockage et le transport. Cela n’a pas d’impact sur la façon dont la procédure est effectuée, qui est toujours à la discrétion du médecin traitant », a déclaré l’université dans un e-mail.

Le porte-parole a également déclaré que « les projets financés par les National Institutes of Health doivent assurer une inclusion appropriée des femmes et des minorités » et que la répartition raciale de l’étude était appropriée.

L’un des objectifs de l’étude, a-t-il déclaré, était de « soutenir les chercheurs à la recherche de traitements et de remèdes contre les maladies rénales », qui affligent de manière disproportionnée les minorités.

Les responsables fédéraux ont publié les dossiers 17 mois après la demande initiale de Daleiden – et seulement après que le militant ait demandé l’aide d’avocats auprès du chien de garde du gouvernement, Judicial Watch.

Meredith Di Liberto, l’avocate principale chargée de l’affaire, a déclaré que des informations supplémentaires sur le programme étaient nécessaires pour trouver des preuves définitives d’un comportement illégal, mais les expurgations laissent de nombreuses questions sans réponse.

« Nous continuons à recevoir ce rejet que » Oh, ce n’est pas illégal « – mais tout se fait à huis clos avec des expurgations », a déclaré Di Liberto au Free Beacon.

« Si tout cela est légitime, pourquoi avons-nous dû nous battre si fort pour obtenir un document, et quand nous les recevons, ils sont expurgés ? Pourquoi avons-nous dû aller au tribunal pour voir qui paie pour cela ? »

L’Université de Pittsburgh est impliquée dans la recherche sur les organes fœtaux depuis plus d’une décennie. Il a mené une expérience en 2020 qui a implanté le cuir chevelu de fœtus avortés sur des souris de laboratoire dans une étude financée par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du Dr Anthony Fauci.

La proposition de subvention se vante de l’expérience de l’institution dans la gestion d’une variété d’organes fœtaux, notamment le foie, le cœur, les jambes, le cerveau, les reins et la vessie.

L’université a décrit son objectif de devenir un « pipeline » pour la recherche sur les organes fœtaux, ce qui signifierait non seulement mener cette recherche, mais fournir des organes sur lesquels d’autres institutions pourraient expérimenter.

« Vous voyez des mots comme « nous avons un échantillon » et « subdivisé », et c’est comme, eh bien, nous parlons d’un être humain », a déclaré Di Liberto au Free Beacon. « C’est un peu Frankenstein-ish ».

Terry Schilling, président de l’American Principles Project, a déclaré que les électeurs doivent tenir leurs représentants responsables pour s’assurer que le financement du gouvernement est loin des expériences sur les fœtus avortés.

« Cette dernière découverte selon laquelle des millions de dollars des contribuables ont apparemment financé cette même pratique barbare par le biais du NIH est tout simplement scandaleuse et devrait profondément troubler la conscience de chaque Américain », a déclaré Schilling au Free Beacon.

« Le Congrès devrait agir pour s’assurer que tout financement futur du NIH soit explicitement interdit d’aller vers de telles pratiques inhumaines, et tout législateur qui s’oppose à une telle action devrait être contraint d’en répondre devant ses électeurs. »

Les documents ont expurgé l’identité du fournisseur, mais l’université a des partenariats de longue date avec Planned Parenthood of Western Pennsylvania en tant que « site de soins sous contrat » et partage certains membres du personnel de haut niveau.

Le Dr Beatrice Chen, par exemple, est à la fois directrice médicale de Planned Parenthood of Western Pennsylvania et directrice de la planification familiale à l’Université de Pittsburgh.

Les membres du personnel local de Planned Parenthood ont admis avoir fourni des fœtus avortés à l’Université de Pittsburgh dans une vidéo secrète publiée par le Center for Medical Progress en 2019. Planned Parenthood of Western Pennsylvania a nié que l’une de leurs trois installations participe à des programmes de don d’organes fœtaux.

Par Patrick Hauf. Cet article a été initialement publié sur The Washington Free Beacon.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Une nouvelle étude révèle que le vaccin Pfizer n’est efficace qu’à 42 % contre la variante Delta

Une nouvelle étude soulève des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins à ARNm, révélant que le vaccin Pfizer COVID-19 n’est efficace qu’à 42 % contre la variante Delta.

Une nouvelle étude de préimpression (lire ci-dessous) qui soulève des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins à ARNm contre Delta – en particulier celui de Pfizer – a déjà attiré l’attention des hauts responsables de l’administration américaine.

L’étude a révélé que le vaccin Pfizer n’était efficace que contre l’infection à 42% en juillet, lorsque la variante Delta était dominante. « Si ce n’est pas un signal d’alarme, je ne sais pas ce que c’est », a déclaré un haut responsable de Biden à Axios.

L’étude, menée par nference et la Mayo Clinic, a comparé l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna dans le système de santé de la Mayo Clinic au fil du temps de janvier à juillet.

Dans l’ensemble, il a constaté que le vaccin Moderna était efficace à 86 % contre l’infection au cours de la période d’étude et que celui de Pfizer était de 76 %. Le vaccin de Moderna était efficace à 92 % contre l’hospitalisation et celui de Pfizer à 85 %.

Mais l’efficacité des vaccins contre l’infection a fortement chuté en juillet, lorsque la prévalence de la variante Delta au Minnesota était passée à plus de 70 %.

Moderna était efficace à 76 % contre les infections et Pfizer n’était efficace qu’à 42 %.

L’étude a trouvé des résultats similaires dans d’autres États. Par exemple, en Floride, le risque d’infection en juillet pour les personnes entièrement vaccinées avec Moderna était d’environ 60% inférieur à celui des personnes entièrement vaccinées avec Pfizer.

Bien qu’elle n’ait pas encore été évaluée par des pairs, l’étude soulève de sérieuses questions sur l’efficacité à long terme des deux vaccins, en particulier celle de Pfizer.

On ne sait pas si les résultats signifient une réduction de l’efficacité au fil du temps, une efficacité réduite contre Delta ou une combinaison des deux.

« Sur la base des données dont nous disposons jusqu’à présent, il s’agit d’une combinaison des deux facteurs », a déclaré Venky Soundararajan, auteur principal de l’étude. « Le vaccin Moderna est probablement – très probablement – plus efficace que le vaccin Pfizer dans les zones où Delta est la souche dominante, et le vaccin Pfizer semble avoir une durabilité d’efficacité plus faible. »

Il a ajouté que son équipe travaille sur une étude de suivi qui tentera de faire la différence entre la durabilité des deux vaccins et leur efficacité contre Delta.

Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait être lié à une forme d’inflammation oculaire grave appelée uvéite qui peut entraîner une perte permanente de la vision, selon une étude israélienne multicentrique dirigée par le professeur Zohar Habot-Wilner du Centre médical Sourasky de Tel Aviv.

La Food and Drug Administration des États-Unis a précédemment ajouté un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins COVID-19 Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

Récemment, Santé Canada, le ministère du gouvernement du Canada responsable de la politique nationale de santé, a ajouté la paralysie de Bell comme avertissement aux étiquettes des vaccins COVID-19 de Pfizer.

Les femmes qui ont reçu le vaccin Pfizer signalent un effet secondaire inattendu – affirmant que leurs seins ont grossi après avoir reçu le vaccin.

Le Comité du peuple israélien (IPC), un organisme civil composé d’éminents experts israéliens de la santé, a publié dans son rapport d’avril les effets secondaires du vaccin Pfizer indiquant des dommages à presque tous les systèmes du corps humain.

Pendant ce temps, il a été révélé que Pfizer a manipulé les protocoles d’essai du vaccin COVID afin d’obtenir une autorisation d’urgence de la FDA pour les enfants.

Lisez l’étude qui a révélé que le vaccin Pfizer n’est efficace qu’à 42 % contre la variante Delta ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Oxyde de graphène utilisé dans les vaccins contre les coronavirus liés à des événements indésirables, voire à la mort

Les composants toxiques des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] ont causé la mort de nombreux Américains vaccinés. Un composant particulier – l’oxyde de graphène – a joué un rôle énorme dans de nombreux décès liés aux vaccins COVID-19. Cependant, un nouveau rapport a révélé que cet ingrédient majeur des vaccins à ARNm faisait partie d’un programme de dépopulation plus large.

L’oxyde de graphène est souvent utilisé en médecine pour détecter des maladies, transporter différents médicaments et produire des matériaux antibactériens. Il est vrai qu’il a servi de composant clé des vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna. L’oxyde de graphène a privé les systèmes organiques de l’oxygène indispensable, ce qui a entraîné de graves réactions indésirables chez de nombreux individus inoculés.

Dans un article pour State of the Nation, Steven Fishman a expliqué comment l’oxyde de graphène mortel tue les individus vaccinés. Fishman a parlé à son ami le Dr Mylo Canderian à ce sujet. Le scientifique d’origine grecque et contributeur médical de l’Organisation mondiale de la santé a développé le brevet pour l’oxyde de graphène en tant qu’arme biologique en 2015.

En dehors de ses réalisations médicales, Canderian a ardemment soutenu Klaus Schwab et son idée de la Grande Réinitialisation. Fishman a décrit son ami comme un « mondialiste génocidaire » qui croyait en l’extermination de la « peste » qu’est l’humanité.

Selon Canderian, 95 % de la population mondiale sont des « mangeurs inutiles » qui doivent être exterminés le plus rapidement possible. « Regardez le centre-ville de Chicago, Baltimore ou Los Angeles et vous comprendrez clairement pourquoi les mangeurs inutiles doivent être abattus comme des chiens enragés », a-t-il déclaré.

La formule de fin de cycle – la soi-disant « équation de dépeuplement »

Fishman a noté que Canderian était confiant que le vaccin COVID-19 mettrait fin au « cancer » qu’est l’humanité. Il a demandé au scientifique comment les individus vaccinés peuvent connaître avec certitude leur temps restant sur Terre après avoir reçu le vaccin. Canderian a ensuite révélé des informations sur la formule de fin de cycle (EOCF) facile à calculer.

Il a déclaré à Fishman : « Il y a un cycle maximum de 10 ans entre l’injection et la fin du cycle [c’est-à-dire la mort], et il est extrêmement facile à déterminer. Selon Canderian, le pourcentage de sang d’une personne vaccinée contaminé par de l’oxyde de graphène a été multiplié par le cycle maximal d’une décennie pour déterminer la durée de vie restante de la personne en années. Il a ajouté que tout hématologue peut déterminer immédiatement les niveaux d’oxyde de graphène dans le sang à l’aide d’un microscope standard ou électronique.

Sur la base de la formule, une personne vaccinée dont le sang contenait 20 % d’oxyde de graphène vivrait encore huit ans après l’inoculation (10 – [10*0,20] = 8). De même, une personne vaccinée avec 70 pour cent d’oxyde de graphène dans le sang ne vivrait pas au-delà de trois ans après l’inoculation (10 – [10*0,70] = 3).

Fishman a également posé des questions sur les effets des doses de vaccin successives et leurs effets sur l’EOCF. Canderian a répondu que les doses supplémentaires augmenteraient les niveaux d’oxyde de graphène dans le sang. « Plus il y a de coups de feu… [ils] reçoivent, plus leur sang sera mauvais au microscope – et plus vite ils se transformeront en engrais », a-t-il déclaré. (Connexe : Le vaccin contre le coronavirus est l’arme de dépopulation de la « solution finale » contre l’humanité ; les mondialistes espèrent convaincre des MILLIARDS de personnes de commettre un « suicide par vaccin ».)

Endgame : tous les vaccins COVID-19 contiennent cet ingrédient toxique

L’ancienne employée de Pfizer, Karen Kingston, a confirmé que le vaccin à ARNm BNT-162b2 de la société, fabriqué en partenariat avec la société allemande BioNTech, contenait de l’oxyde de graphène. L’animateur de podcast Stew Peters lui a demandé si le vaccin de la société basée à New York contenait l’ingrédient toxique. « C’est le cas à 100%, et c’est irréfutable », a répondu Kingston.

Peters a également reconnu les conclusions de La Quinta Columna, un groupe de chercheurs indépendants espagnols. Le groupe a révélé dans une vidéo que le vaccin COVID-19 Pfizer contenait des traces d’oxyde de graphène. Un examen plus approfondi de La Quinta Columna a également révélé que les vaccins du vaccin à ARNm-1273 de Moderna et du vaccin à adénovirus à deux doses d’AstraZeneca contenaient également le produit chimique dangereux.

Avant la comparution de Kingston, Peters a invité le Dr Jane Ruby à son podcast. Au cours de son interview, Ruby a montré à Peters des échantillons de sang qui montraient les effets négatifs de l’oxyde de graphène. Ruby a également révélé les découvertes de La Quinta Columna concernant l’oxyde de graphène dans les vaccins COVID-19 lors de sa conversation avec l’animateur de podcast. (Connexe : La Quinta Columna : « 98 % à 99 % du flacon de vaccination est de l’oxyde de graphène ».)

ChemicalViolence.com a plus d’articles sur l’oxyde de graphène toxique trouvé dans les vaccins COVID-19.

Les sources comprennent :

SGTReport.com

Graphene-Info.com

StateOfTheNation.co

Principia-Scientific.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le PM dit que les Australiens non vaccinés pourraient être interdits dans les lieux publics à l’avenir alors que le pays institue des mesures de verrouillage autoritaires

Le Premier ministre australien Scott Morrison a indiqué que les Australiens qui sont complètement vaccinés contre la COVID-19 pourraient bientôt se voir accorder plus de libertés que ceux qui ne sont pas disposés à prendre les risques du vaccin.

Lors d’une conférence téléphonique avec des électeurs cette semaine, il a parlé d’imposer des restrictions aux Australiens qui ne reçoivent pas l’injection qui les verrait interdits de restaurants et de bars.

Ses remarques peuvent être entendues en audio obtenu par le Daily Mail Australia. Lorsqu’un électeur entièrement vacciné a exprimé sa frustration lors de la conférence téléphonique d’être en lock-out malgré l’obtention du vaccin et a déclaré qu’il pensait que davantage d’Australiens se feraient vacciner si les entreprises ne pouvaient s’ouvrir qu’aux clients entièrement vaccinés, Morrison a convenu que c’était quelque chose qui devrait être considéré quand une plus grande partie de la population est vaccinée.

Il a déclaré: «Lorsque nous avons une si grande population non vaccinée et en particulier lorsque nous avons une épidémie de la variante Delta, et que nous obtenons de plus en plus de preuves pour montrer que cela est plus probablement préjudiciable à la santé des gens, cela pourrait se déplacer à travers la population non vaccinée très rapide et pourrait même provenir de personnes vaccinées.

Il a ajouté: « Lorsque nos niveaux de vaccination sont beaucoup plus élevés, je suis d’accord avec vous, et je pense qu’il devrait y avoir ces avantages pour ceux qui l’ont fait et qui en ont profité. »

Cependant, il semble qu’il ne reste pas au courant des dernières recherches – ou qu’il choisisse de l’ignorer – comme il l’a dit : « Parce que si vous êtes vacciné, vous présentez moins de risque pour la santé publique que pour quelqu’un qui est non vacciné. »

Cette semaine, les données du CDC ont montré que la variante Delta du coronavirus est tout aussi contagieuse, qu’elle soit contractée par une personne vaccinée ou non vaccinée. En d’autres termes, toutes les personnes sont également capables de transmettre ce virus aux autres.

Jusqu’à présent, seulement 17% des Australiens âgés de 16 ans et plus sont complètement vaccinés. Morrison a déclaré que les blocages pourraient devenir plus ciblés lorsque 70% du pays seront vaccinés, ce qui, selon lui, pourrait arriver d’ici la fin de cette année.

Les blocages sont fortement appliqués en Australie

Au cours du week-end, la troisième plus grande ville d’Australie, Brisbane, a été plongée dans un verrouillage instantané de trois jours visant à endiguer la propagation de la variante Delta là-bas. Les responsables du Queensland y ont signalé six nouveaux cas de COVID-19, tous liés à un lycéen de la région qui a été testé positif pour le virus la semaine dernière. Les traceurs de contacts ont signalé qu’il pourrait y avoir «un nombre énorme de sites d’exposition» dans la ville et ont exhorté les personnes présentant des symptômes à se faire tester.

Bien que ces fermetures à court terme ne soient pas sans précédent en Australie, l’actuelle est la plus stricte à ce jour dans la ville, les gens n’étant autorisés à quitter leur domicile que pour acheter des biens essentiels, effectuer des travaux essentiels, faire de l’exercice ou se faire soigner.

L’Australie prend des mesures extrêmes pour faire respecter ses blocages. À Sydney, des centaines de soldats ont été déployés pour appliquer un verrouillage COVID-19 qui est en place jusqu’au 28 août au plus tôt. En Nouvelle-Galles du Sud, la police a arrêté des dizaines de personnes qui protestaient contre les restrictions, selon la BBC.

Si le pays va de l’avant avec son projet d’interdire aux personnes non vaccinées de certains espaces publics, ils rejoindront des endroits comme la France, qui a introduit des lois qui obligeront toute personne entrant dans un lieu public intérieur à présenter un certificat de vaccination ou des résultats de test COVID-19 négatifs. Cela comprend les restaurants, les magasins, les hôpitaux, les maisons de retraite, les lieux culturels et les transports longue distance. En Italie, les gens seront tenus de présenter une preuve de vaccination ou des tests COVID-19 négatifs récents pour accéder aux restaurants intérieurs, aux spectacles, aux gymnases, aux examens publics et aux musées. Tant de pays se rapprochent de l’exclusion totale des personnes non vaccinées de la société, même si nous savons maintenant que les personnes vaccinées sont tout aussi contagieuses.

Les sources de cet article incluent :

DailyMail.co.uk

Newsweek.com

BBC.com

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News