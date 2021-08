Mère du Transhumanisme à l’Académie Pontificale des Sciences. Elle a construit l’édition du génome qui a permis la naissance de jumeaux avec un ADN modifié en Chine

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

De l’Hymne à Satan, avec lequel le poète franc-maçon Gosuè Carducci célébrait les progrès de la civilisation, à la belle-mère du transhumanisme accueillie avec les plus grands honneurs par l’Académie pontificale des sciences : dans ces deux moments historiques on peut résumer le début du scientisme prêché par la franc-maçonnerie (athée ou déiste) et son triomphe sur le tapis rouge des cardinaux du Vatican agenouillés devant lui.

Après le Dieu Vaccin idolâtré et prêché par les hautes sphères de l’Église catholique et par le Pape François, berger de plus en plus naïf dans un troupeau de loups déguisés en brebis, voici la consécration de l’édition du génome comme antidote contre la mort qui pour les chrétiens ne devrait être que a Je passe à une vie meilleure après l’épreuve terrestre.

« L’Académie pontificale des sciences a un nouveau membre titulaire et il est lauréat du prix Nobel. La professeure Emmanuelle Marie Charpentier, fondatrice et directrice de l’Unité Max Planck pour la science des pathogènes à Berlin, a été nommée aujourd’hui par le pape François. Né le 11 décembre 1968 à Juvisy-sur-Orge, la scientifique française s’est spécialisée en Biologie, Microbiologie, Biochimie et Génétique à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Elle est professeure honoraire de microbiologie à l’Institut für Biologie de la Humboldt-Universität zu Berlin et a enseigné auparavant à l’Université d’Umeå en Suède. La nomination a été annoncée ce matin dans le bulletin du Bureau de presse du Vatican» a écrit hier Andrea De Angelis sur Vatican News.

Les chercheuses Emmanuelle Charpentier (à gauche) et Jennifer A. Doudna (à droite)

« Le nouveau membre de l’Académie pontificale des sciences est déjà membre de l’Académie des technologies et de l’Académie des sciences en France. L’année dernière, elle a reçu, avec le professeur Jennifer Anne Doudna, le prix Nobel de chimie pour le développement de la méthode d’édition du génome CRISPR-Cas9. Une méthode que l’Académie de Stockholm reconnaît comme révolutionnaire, car en modifiant l’ADN des plantes, des animaux et des micro-organismes avec une extrême précision, « elle a eu un impact majeur sur les sciences de la vie, contribue à de nouvelles thérapies contre le cancer et peut réaliser des rêves. pour soigner les maladies héréditaires » ajoute le site officiel du Saint-Siège.

Comme cela arrive souvent face à la propagande du progrès extrême, on a évité d’évoquer les immenses diatribes de bioéthique suscitées dans le monde entier par CRISPR-Cas9, le kit « couper et coudre » avec lequel modifier des parties du génome humain ainsi que le scientifique chinois a fait He Jiankui, le médecin chinois de la Southern University of Science and Technology à Shenzhen qui a annoncé la naissance des jumeaux Lula et Nana à ADN modifié dans l’espoir d’être vaccinés contre le VIH.

Alors que les experts en bioéthique s’interrogent depuis longtemps sur les mystères de ces filles nouveau-nées affirmant le risque qu’elles aient pu altérer le cerveau, son « père scientifique » en décembre 2019 a été condamné par le tribunal de Shenzhen à trois ans de prison pour pratique médicale illégale et à une amende pour 3 millions de yuans, soit environ 430 mille dollars.

Nous nous sommes souvenus de ces choses avec dégoût lorsque les biochimistes Charpentier et Doudna ont remporté le prix Nobel de chimie, prêts à produire le nouveau kit révolutionnaire « CRISPR-Cas10 ». Il ne semble pas s’être souvenu de ces aspects des « belles-mères du transhumanisme » l’Académie pontificale des sciences.

Risquer une comparaison ce serait comme célébrer dans un colloque scientifique qui devrait être de nature chrétienne – mais c’est légitime d’en douter – Albert Einstein et Enrico Fermi pour avoir permis la construction des bombes atomiques avec lesquelles les USA ont détruit Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 causant plus de 200 mille morts.

Emmanuelle Marie Charpentier rejoint ainsi une Académie dont la particularité consiste à être la seule supranationale au monde dans le domaine des sciences. Fondée à Rome par Federico Cesi, Giovanni Heck, Francesco Stelluti et Anastasio de Filiis le 17 août 1603, sous le nom de Linceorum Academia, dont Galileo Galilei fut associé le 25 août 1610, elle fut refondée en 1847 par Pie IX avec le nom de l’Académie pontificale des Nouveaux Lincei.

Il a déménagé à son emplacement actuel, la Casina Pio IV dans les jardins du Vatican, en 1922 et c’est Pie XI en 1936 qui lui a donné son nom et ses statuts actuels. Sa mission est d’honorer la science pure partout où elle se trouve, d’assurer sa liberté et d’encourager la recherche pour son avancement. L’Académie est dirigée par un Président, assisté du Conseil. Ses 80 académiciens pontificaux sont nommés à vie par le Saint-Père sur la base des propositions du corps académique et choisis, sans aucune forme de discrimination ethnique ou religieuse, parmi les plus éminents scientifiques et spécialistes des sciences mathématiques et expérimentales de tous dans le monde.

Il semble qu’il reste très peu d’éthique catholique et chrétienne dans cette institution…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Pour Gospa News, la confirmation sensationnelle et formidable du massacre causé par les vaccins en provenance d’Allemagne n’est pas nouvelle. Nous avons publié les chiffres sur les quelque 20 000 décès vaccinés dans l’Union européenne et surtout sur les 745 décès causés par la Covid-19 parmi ceux qui avaient reçu l’un des sérums qui auraient dû les immuniser. Pas seulement.

Le biologiste italien Franco Trinca, reprenant les thèses de virologues faisant autorité comme le Français Luc Montagnier et le Belge Gert Vanden Bossche (avec une longue expérience dans le géant des vaccins GSK qui contrôle 70% de Pfizer), avait soutenu que la vaccination en période de pandémie en cours « est une arme de destruction massive » en raison du danger concret, devenu réalité, de créer des variantes du virus SARS-Cov-2 résistantes aux vaccins suivant le même principe malheureusement connu de résistance à l’abus d’antibiotiques.

Ce massacre a été caché par les médias et la politique par lâche obéissance au régime croissant du Nouvel Ordre Mondial, construit pendant au moins deux siècles par la franc-maçonnerie occidentale en complicité avec les financiers sans scrupules du mouvement sioniste, une organisation politique qui n’a rien à faire avec les juifs orthodoxes qui le dénigrent, qui spécule déjà sans retenue sur le lobby des armes sous l’égide de l’OTAN et de Five Eyes (le renseignement militaire des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande). Mais maintenant, cela est maintenant confirmé par un illustre pathologiste allemand dans un article publié par le journal allemand Welt que nous rapportons ci-dessous.

Corona: le pathologiste demande plus d’autopsies pour les vaccinés

Publié par Welt le 08/03/2021

Afin de mieux comprendre l’effet des vaccins, il faudrait autopsier beaucoup plus de cadavres, exige le pathologiste en chef de Heidelberg. Peter Schirmacher suppose un nombre considérable de décès dus au vaccin non signalés – mais reçoit une opposition claire.

Le médecin légiste en chef de l’Université de Heidelberg, Peter Schirmacher, demande de nombreuses autres autopsies de personnes vaccinées. En plus des décès par corona, les cadavres des personnes décédées dans le cadre d’une vaccination devraient également être examinés plus fréquemment, a déclaré Schirmacher de l’Agence de presse allemande à Stuttgart.

Peter Schirmacher, directeur général de l’Institut de pathologie de l’hôpital universitaire de Heidelberg

Le directeur de l’Institut pathologique de Heidelberg met même en garde contre un nombre élevé de cas de décès liés à la vaccination non signalés et se plaint : Les pathologistes ne remarquent rien sur la plupart des patients qui meurent après et peut-être à cause d’une vaccination. Cependant, d’autres scientifiques sont en désaccord avec lui sur ce point, tout comme la Commission permanente de vaccination (Stiko) et l’Institut Paul Ehrlich.

Depuis un an maintenant, les décès dus au corona sont autopsiés dans les cliniques universitaires du sud-ouest afin de mieux comprendre la maladie. L’Etat soutient la recherche d’autopsie Covid-19 des pathologies universitaires à hauteur d’environ 1,8 million d’euros. Schirmacher dirige le projet d’autopsie.

Les résultats de plus de 200 autopsies à ce jour ont conduit, entre autres, à un meilleur traitement et à une meilleure ventilation des personnes atteintes de Covid, dit-il. « Les connaissances acquises ici aident à mieux traiter les malades et à sauver des vies », a déclaré la ministre des Sciences Theresia Bauer (Verts). Schirmacher, membre de l’Académie nationale des sciences Leopoldina depuis 2012, espère que le financement se poursuivra l’année prochaine.

Le médecin veut maintenant faire la lumière sur les effets secondaires rares et graves de la vaccination, tels que la thrombose veineuse cérébrale ou les maladies auto-immunes. Le problème de son point de vue : les personnes vaccinées ne meurent généralement pas sous observation clinique. « Le médecin examinateur n’établit pas de contexte avec la vaccination et certifie une mort naturelle et le patient est enterré », rapporte Schirmacher. « Soit il atteste un type de décès peu clair et le procureur de la République ne voit aucune faute de tiers et libère le cadavre pour inhumation. »

Dans le Bade-Wurtemberg, les pathologistes ont donc travaillé avec les procureurs, la police et les médecins résidents, rapporte Schirmacher. Plus de 40 personnes ont déjà été autopsiées et sont décédées dans les deux semaines suivant leur vaccination. Schirmacher suppose que 30 à 40 pour cent d’entre eux sont morts de la vaccination. À son avis, la fréquence des conséquences fatales des vaccinations est sous-estimée – une déclaration politiquement explosive à une époque où la campagne de vaccination perd de son élan, la variante delta se propage rapidement et des restrictions sur les personnes non vaccinées sont en cours de discussion.

« Restrictions pour les adultes non vaccinés prévisibles à partir de l’automne »

Schirmacher a reçu une contradiction claire de la part d’autres scientifiques. Les déclarations selon lesquelles il existe actuellement trop peu de connaissances sur les effets secondaires et les dangers de la vaccination sont sous-estimés sont incompréhensibles, a déclaré l’Institut Paul Ehrlich. En particulier pour les réactions graves, qui incluent également le décès d’une personne après une vaccination, il existe une obligation de déclaration en vertu de la loi sur la protection contre les infections. « Je ne connais aucune donnée qui permettrait de faire une déclaration justifiable ici et je ne pars pas d’un nombre non communiqué », a déclaré le chef de la Commission permanente de vaccination, Thomas Mertens.

Il n’y a aucune raison de supposer un nombre élevé de complications de vaccination non signalées ou même de décès, a souligné l’immunologiste Christian Bogdan de l’hôpital universitaire d’Erlangen. « Il ne peut être non plus question de négliger les dangers possibles des vaccins COVID-19. » Les dernières semaines et les derniers mois en particulier ont montré que le système de surveillance fonctionne bien. En Allemagne, par exemple, l’apparition rare de thrombose veineuse cérébrale après vaccination avec Astrazeneca (1-2 cas pour 100 000 vaccinations) a été reconnue comme une complication, explique Bogdan.

Schirmacher insiste sur son opinion. « Mes collègues se trompent définitivement car ils ne peuvent pas évaluer cette question spécifique avec compétence », a-t-il répondu. Il ne veut pas semer la panique et n’est en aucun cas opposé aux vaccinations, précise le professeur, qui dit s’être lui-même fait vacciner contre le corona. La vaccination est un élément essentiel de la lutte contre le virus, précise-t-il. Mais il faut peser individuellement les raisons médicales de la vaccination. De son point de vue, la « considération de protection individuelle » se superpose à l’idée d’une vaccination rapide de la société.

L’Association fédérale des pathologistes allemands fait également pression pour davantage d’autopsies de personnes vaccinées. Ce n’est que de cette manière que les liens entre les décès et les vaccinations pourraient être exclus ou prouvés, explique Johannes Friemann, responsable du groupe de travail sur les autopsies de l’association. Cependant, de son point de vue, trop peu d’autopsies sont pratiquées pour parler d’un nombre non déclaré. « Tu ne sais encore rien. » Les médecins généralistes et les autorités sanitaires doivent en être sensibilisés. Les Länder devraient ordonner aux autorités sanitaires d’ordonner des autopsies sur place. L’Association fédérale des pathologistes l’a demandé dans une lettre adressée au ministre de la Santé Jens Spahn (CDU) en mars. Il est resté sans réponse, dit Friemann.

L’alerte de menace terroriste du DHS révèle enfin le croisement COVID / 6 janvier / politique étrangère, comme prévu

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

