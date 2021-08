Avec des enregistrements d’incidents de « Coronavirus créés en laboratoire », des failles de surveillance et des chercheurs en germes audacieux, que s’est-il vraiment passé dans les laboratoires de l’UNC américains?

Aux côtés du tristement célèbre laboratoire de Fort Detrick, un laboratoire biologique de l’Université de Caroline du Nord (UNC) à Chapel Hill, dirigé par le célèbre expert américain des coronavirus Ralph Baric, est devenu le centre de la suspicion du public dans la recherche des origines de COVID- 19, avec de nombreux observateurs soulignant son piètre bilan en matière de sécurité et la réticence des chercheurs à parler publiquement.

L’équipe de Ralph Baric est l’autorité en matière de recherche sur les coronavirus, avec une capacité largement reconnue de synergie et de modification des coronavirus, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, exhortant les États-Unis à inviter des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à enquêter sur l’installation de l’UNC. « Une enquête sur l’équipe et le laboratoire de Baric clarifierait si la recherche sur les coronavirus a créé ou créera le SRAS-CoV-2 », a déclaré Zhao lors d’une conférence de presse fin juillet.

[Ce n’est pas l’OMS qui devrait mener ce genre d’enquête car une tricherie pourrait se produire étant donné l’étendue des personnalités physiques et morales soupçonnées d’être impliquées et corrompues. Celle-ci devrait être une enquête internationale indépendante inclusive, incluant la Chine, les Etats-Unis, la France, le Canada, l’Australie et des alliés, à laquelle il faudrait adosser une commission scientifique dont le but est de vérifier la sûreté, la sécurité, l’opportunité, l’efficacité et la qualité des vaccins COVID-19 et des tests PCR. JDDM – MIRASTNEWS]

La communauté internationale considère clairement les États-Unis, qui ont vanté la « théorie des fuites de laboratoire » et se sont lancés dans des attaques sans fondement contre la Chine, comme un suspect majeur responsable de la fuite de COVID-19, a déclaré un initié au Global Times.

Recherche sur le coronavirus de Ralph Baric UNC

© Christopher Janaro, Bloomberg

Ralph Baric, expert en recherche sur les coronavirus à l’UNC

Avec un environnement plus mature de synthèse et d’exploitation de virus de laboratoire, ainsi que des cas de fuite de virus dans l’histoire, Covid-19 était évidemment plus susceptible de fuir des laboratoires américains, si l’affirmation de fuite de laboratoire est vraie, a déclaré un spécialiste chinois de la biosécurité surnommé Li ( pseudonyme), qui travaille dans un institut de recherche affilié à l’Académie chinoise des sciences.

[Ceux qui soutiennent une fuite naturelle ont un énorme problème, celui de prouver l’agent vecteur, c’est-à-dire le type de chauve-souris qui aurait pu être à l’origine de ce coronavirus. Or plusieurs faisceaux d’éléments convergent vers le fait que c’est à travers une recherche avancée génétique et particulièrement de gain de fonction que des manipulations ont été faites pour réaliser la maladie COVID-19 (Coronavirus Desease 2019). De nombreux experts du domaine soutiennent cette dernière version que les mondialistes dès le départ ont qualifiée de « théorie du complot » sans le prouver. Or en matière de science il faut être capable de démontrer ce qu’on avance devant ses contradicteurs armés de la même science. A partir du moment où une partie se contente des incantations médiatiques, il y a un problème d’éthique et de déontologie scientifique surtout si on utilise les prérogatives étatiques pour imposer ses vues. JDDM – MIRASTNEWS]

« Nous demandons à l’OMS de mettre les laboratoires américains, y compris celui situé à l’UNC, dans sa deuxième phase d’enquête », a déclaré Li au Global Times.

[Toute enquête menée par l’OMS serait jugée partiale car l’OMS est elle-même soupçonnée d’être impliquée dans le dissimulation étant donné que des personnalités comme Bill Gates est un acteur majeur qui la finance. Elle serait donc considére comme nulle et non avenue, car en matière de financement dans le système capitaliste c’est celui qui paye qui dicte sa loi. JDDM – MIRASTNEWS]

Accidents fréquents créés en laboratoire

Semblable au laboratoire de Fort Detrick, le public a découvert que les laboratoires de haute sécurité de l’UCN (UNC en anglais) ont acquis une réputation pour leurs accidents fréquents, attribués à des procédures de sécurité laxistes. Le laboratoire de l’UNC-Chapel Hill a signalé 28 incidents de laboratoire impliquant des organismes génétiquement modifiés aux responsables des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis de janvier 2016 à juin 2020, selon ProPublica, un site d’information à but non lucratif basé à New York.

Six des incidents impliquaient « divers types de coronavirus créés en laboratoire », selon un article publié par ProPublica en août 2020. « Beaucoup ont été conçus pour permettre l’étude du virus chez la souris », a-t-il ajouté.

Les six accidents liés au coronavirus signalés par l’UNC étaient remplis d’erreurs de base et de mesures correctives incorrectes, selon le Global Times.

En août 2015, par exemple, une souris qui avait été infectée par un type non divulgué de virus « adapté à la souris » s’est tortillée sans la main gantée d’un chercheur et sur le sol du laboratoire. Les responsables du NIH ont déclaré à ProPublica qu’il s’agissait d’un type de « coronavirus associé au SRAS ». Les travailleurs impliqués dans l’incident ont été invités à signaler leur température et tout symptôme pendant 10 jours consécutifs.

En avril 2020, une souris s’est retournée dans la main d’un chercheur et a mordu un index à travers deux couches de gants. La morsure de souris a causé une exposition potentielle à une souche de SRAS-CoV-2, qui avait été adaptée pour la croissance chez la souris, selon le rapport de l’UNC. Néanmoins, au lieu d’être placé en quarantaine médicale, le chercheur n’a entrepris que 14 jours d’auto-isolement à domicile.

Il était plus probable que les laboratoires de l’UNC aient divulgué par inadvertance le virus à travers les accidents qui ont infecté des humains, bien que la possibilité soit théoriquement faible, a déclaré Li.

« Un seul incident comme celui signalé par l’UNC pourrait difficilement provoquer une évolution virale immédiate ou une large propagation », a déclaré Li au Global Times, « mais il est possible que la fuite ait conduit à une propagation du virus modifié parmi les humains – potentiellement jusqu’à plusieurs centaines de personnes – sur une période de temps, et que le virus évolue au cours de transmissions d’homme à homme ou d’homme à animal. »

Université de Caroline du Nord (UNC)

© VCG

Université de Caroline du Nord (UNC) à Chapel Hil

Système de biosécurité américain opaque

Les accidents de laboratoire de l’UNC ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne le système de laboratoires biologiques poreux des États-Unis. En 2015, une enquête de USA Today a révélé « des centaines d’erreurs de laboratoire, d’infractions à la sécurité et d’incidents évités de justesse » qui se sont produites dans des laboratoires biologiques d’un océan à l’autre ces dernières années, mettant « les scientifiques, leurs collègues et parfois même le public en danger ».

Plusieurs virologues et biologistes chinois qui avaient traité avec leurs pairs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant le système de biosécurité non transparent des États-Unis, qui, comme l’ont noté beaucoup, manquait de mécanismes de communication et de surveillance des informations adéquats.

Certains laboratoires américains conservent des échantillons des virus qu’ils découvrent au lieu de les signaler, a déclaré Yang Zhanqiu, virologue à l’Université de Wuhan. « Certains échantillons sont même conservés pendant des décennies », a déclaré Yang au Global Times.

Le manque de messagerie ascendante est également un gros problème, a noté Li. Habituellement, les laboratoires de première ligne menant des projets de biotechnologie confidentiels ou sophistiqués ne seront pas punis s’ils ne rapportent pas, ou ne rapportent qu’une partie de l’histoire avec un acquiescement ou une ignorance de haut niveau, a déclaré Li. « C’est pourquoi le gouvernement américain ou même le président disent parfois « Je ne sais pas » en répondant aux demandes des médias et du public – ils ne savent en effet pas ce qui se passe exactement [aux laboratoires de première ligne] », a-t-il ajouté.

Pour les six incidents liés au coronavirus dans les laboratoires de l’UNC, l’université a refusé de répondre aux questions sur les incidents ou de divulguer des détails clés au public, y compris les noms des virus impliqués, la nature des modifications qui leur ont été apportées et les risques encourus pour le public, a déclaré ProPublica, notant que cela était « contraire aux directives du NIH ».

L’UNC n’a apparemment pas payé le prix de sa réticence. De nombreux cas similaires ont révélé des failles de surveillance dans le système de biosécurité, ont noté certains initiés, avertissant que cela pourrait amener quelques chercheurs ou laboratoires américains à « faire ce qu’ils veulent ».

Chercheur de l’Université de l’Iowa, Stanley Perlman recherche sur le Sars Covid

© Tate Hildyard

Chercheur de l’Université de l’Iowa, Stanley Perlman

À l’Université de l’Iowa, le scientifique Stanley Perlman a lancé des travaux sur le virus mortel MERS sans l’approbation de la faculté, a rapporté le Des Moines Register en décembre 2014. Pire encore, l’équipe de Perlman a mené la recherche sur le MERS dans un laboratoire de biosécurité de niveau 2, au lieu d’un niveau- 3 comme l’exigent les régulateurs fédéraux, a-t-il déclaré.

L’université a également été accusée de « retenue abusivement des formulaires » qui permettraient au public d’évaluer « si l’un des agents mortels importés d’un collaborateur en Espagne a été volé, perdu ou libéré », selon Des Moines Register.

Li, qui a personnellement traité avec des experts américains, a déclaré au Global Times que bien que les politiques du gouvernement américain en matière de biosécurité semblent prudentes et modérées, quelques chercheurs individuels (souvent avec des liens militaires) dans des laboratoires de première ligne sans vérification technique étrangère sont « innovants, ouvert et audacieux », a-t-il déclaré.

Compte tenu de la position de leader en biotechnologie des États-Unis et d’une ignorance intentionnelle des départements gouvernementaux, Li pense qu’il est possible que des chercheurs ou des équipes individuels aux États-Unis aient, par exemple sur la base de sa collection considérable de souches de coronavirus, modifié secrètement un précurseur de virus comme [celui de la] COVID-19 sans autorisation. « Nous ne pouvons pas simplement l’exclure. »

Deux poids deux mesures contre la Chine

Aux États-Unis, il existe de nombreuses biobanques couvrant un certain nombre d’industries, notamment l’agriculture et l’énergie, contribuant à une énorme base de données d’échantillons que la Chine ne possède pas, ont déclaré des initiés contactés par le Global Times.

Personne ne peut garantir que les biobanques américaines sont sûres à 100 % et sont soumises à une surveillance efficace, ont-ils noté.

Avec un bilan mitigé en matière de sécurité, l’attitude ambiguë et double standard des États-Unis envers la théorie des fuites de laboratoire COVID-19 a conduit de nombreux membres du public à devenir de plus en plus méfiants : il continue de salir les laboratoires chinois pour avoir « fuité le virus », tout en essayant de dissimuler sa situation intérieure.

[Un autre aspect du problème qui n’est pas pris en compte sur l’artificialité du virus SRAS-CoV-2 est qu’il ait pu être produit pour être utilisé comme arme biologique de destruction massive intentionnelle, pour atteindre des objectifs de dépopulation en l’associant avec des vaccins COVID-19 blessants et mortels. Car en matière d’enquête aucune hypothèse ne doit être écartée, dans le cas contraire, elle est considérée comme orientée et faussée. JDDM – MIRASTNEWS].

Anthony Fauci, l’un des meilleurs experts américains en santé publique, a déjà été critiqué par des personnes aux États-Unis et à l’étranger pour son incohérence sur la théorie des fuites de laboratoire. Fauci a rejeté cette affirmation en juillet, qui contredisait ses déclarations antérieures telles que « pas convaincu que la COVID-19 s’est développée naturellement » et appelant à davantage d’enquêtes axées sur les laboratoires chinois.

L’expert en coronavirus Baric, dont l’équipe aurait cependant réfuté la théorie des fuites de laboratoire, a déclaré aux médias espagnols que certains virus artificiels peuvent être « déguisés » comme provenant de la nature grâce à des techniques, et a même laissé entendre que les fichiers de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) ont les réponses que les gens veulent.

Baric faisait également partie des scientifiques qui ont écrit conjointement une lettre en mai pour critiquer l’enquête de l’OMS sur les origines du virus, qui avait jugé la libération du laboratoire à Wuhan « extrêmement improbable ». « Une enquête rigoureuse aurait examiné le niveau de biosécurité en vertu duquel la recherche sur les coronavirus de chauve-souris a été menée au WIV », a déclaré Baric en juin, citant NBC.

Né en Grande-Bretagne, Peter Daszak, 55 ans, est le président d’EcoHealth Alliance, l’association à but non lucratif qui a canalisé les subventions américaines vers la recherche sur le gain de fonction à WIV et ailleurs. Il est vu ci-dessus en train de participer à l’enquête de l’Organisation mondiale de la santé à Wuhan

Ironiquement, tout en calomniant les laboratoires chinois en utilisant l’allégation lableak, les États-Unis continuent de réprimer les voix qui appellent à des enquêtes sur leurs propres laboratoires. Après que Peter Daszak, un zoologiste britannique qui s’était rendu à Wuhan en tant que membre de l’équipe d’experts de l’OMS, ait condamné le New York Times pour s’être engagé dans des citations erronées sélectives d’experts de l’OMS pour correspondre à son propre récit, il a été diffamé par les médias occidentaux et a vu son financement coupé.

La virologue australienne Danielle Anderson, la seule scientifique étrangère à avoir travaillé dans le laboratoire de haute sécurité BSL-4 du WIV, a été menacée par quelques théoriciens du complot extrêmes pour avoir défendu le WIV et réfuté la fuite du laboratoire. Elle a dû appeler la police et verrouiller l’application en cours d’exécution pour des raisons de sécurité, a rapporté le Sydney Morning Herald en juin.

Virusologue Danielle Anderson

Les plateformes de médias sociaux occidentales ont également aidé à fermer ceux qui soulèvent des questions légitimes sur les laboratoires américains, a découvert le Global Times. « Greg Rubini », par exemple, un compte Twitter qui, selon le gouvernement américain, appartient à un théoricien du complot de droite, a été suspendu après avoir publié des tweets accusant les laboratoires américains, y compris ceux de l’UNC, d’avoir divulgué la COVID-19.

Poussés par le besoin politique de salir et de supprimer les autres, les États-Unis ont été occupés à brouiller les pistes, à stigmatiser et à transformer l’étude de recherche des origines de COVID-19 en une arme politique, a déclaré vendredi Zhao.

Les États-Unis « ont fait du mensonge, de la diffamation et de la coercition leurs pratiques opérationnelles standard sans aucun respect pour les faits, la science ou la justice », a déclaré le porte-parole de FM, Zhao. « Un tel comportement méprisable laissera une tache dans l’histoire de la lutte de l’humanité contre les maladies. »

Avec des enregistrements d’incidents de « coronavirus créés en laboratoire », des failles de surveillance et des chercheurs en germes audacieux, les laboratoires dirigés par Ralph Baric à l’UNC-Chapel Hill sont devenus le centre de la suspicion du public dans la recherche des origines du virus.

Huang Lanlani est reporter pour le Global Times basé à Shanghai, couvrant des sujets politiques et sociaux particulièrement liés à Shanghai et ses environs. Suivez-la sur Twitter : @eluna_lan

Commentaire : Global Times a soulevé quelques points valables. Une théorie sur l’épidémie d’origine implique Ft. Detrick, dont le personnel a assisté aux Jeux militaires de Wuhan assez près du moment où les premiers cas ont été constatés. Les autorités chinoises ont également légitimement demandé plus d’informations sur une mystérieuse maladie pulmonaire, attribuée au « vapotage » qui a balayé le Midwest américain à la fin de l’été et au début de l’automne 2019. Les autorités américaines n’ont pas fourni de réponses.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT

Objectif : Santé – Dans l’actualité : les brevets montrent que Covid était d’origine humaine | La technocratie numérique est là

C’est l’heure d’une autre édition ‘In the News’ d’Objective:Health et aujourd’hui nous nous concentrons sur (surprise, surprise) l’agenda Covid !

Dans cet épisode, nous jetons un coup d’œil à un article publié sur Mercola.com où une interview de David E. Martin, Ph.D. qui s’occupe du suivi des demandes et des approbations de brevets depuis 1998 avec sa société M-Cam International Innovation Risk Management et a même surveillé les violations des traités sur les armes biologiques et chimiques pour le gouvernement américain en 2001. Martin parle des centaines de brevets qui montrent que le SRAS-CoV-2 est un virus artificiel qui a été bricolé pendant des décennies.

Nous parlons également d’une nouvelle proposition de Biden pour une agence de recherche biomédicale de type DARPA qui fonctionnerait sous le couvert de traitements pour les maladies chroniques, mais qui semble vraiment viser à fusionner la sécurité nationale et la sécurité sanitaire en aspirant des masses de données privées à partir d’appareils numériques et fournisseurs de soins de santé pour évaluer la notation avant le crime. La technocratie numérique contre laquelle nous mettons en garde depuis des années est vraiment à nos portes, et la « pandémie » de Covid n’était que le prétexte nécessaire pour la faire avancer.

Rejoignez-nous dans cet épisode d’Objectif:Santé pour une discussion scintillante sur ce qui précède et plus encore.

Pfizer et Moderna récoltent des MILLIARDS sur le marché des « rappels » d’injection COVID-19

Les fabricants de médicaments Pfizer Inc, BioNTech et Moderna Inc devraient récolter des milliards de dollars grâce aux injections de rappel COVID-19 sur un marché qui pourrait rivaliser avec les 6 milliards de dollars de ventes annuelles de vaccins contre la grippe pour les années à venir, selon les analystes et les investisseurs dans le domaine de la santé.

Pendant plusieurs mois, les entreprises ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que les personnes entièrement vaccinées aient besoin d’une dose supplémentaire de leurs vaccins pour maintenir leur protection dans le temps et pour repousser les nouvelles variantes du coronavirus.

Aujourd’hui, une liste croissante de gouvernements, dont le Chili, l’Allemagne et Israël, ont décidé d’offrir des doses de rappel aux citoyens plus âgés ou aux personnes dont le système immunitaire est affaibli face à la variante Delta à propagation rapide.

Commentaire : Notez que de nombreux citoyens « âgés » sont dans des maisons d’hébergement et qu’ils ont souvent peu d’autonomie réelle sur ce qui est mis dans leur corps. De plus, les deux groupes mentionnés avec une immunité compromise sont les dernières personnes qui devraient subir des injections expérimentales.

Tard jeudi, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé une dose de rappel de vaccins de Pfizer Inc (PFE.N) et Moderna Inc (MRNA.O) pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Commentaire : Il s’agit d’autorisations d’urgence, c’est-à-dire que les injections n’ont toujours pas passé les règles de sécurité et d’efficacité.

Pfizer, avec son partenaire allemand BioNTech, et Moderna ont réalisé ensemble plus de 60 milliards de dollars de ventes de vaccins uniquement en 2021 et 2022. Les accords incluent la fourniture des deux premières doses de leurs vaccins ainsi que des milliards de dollars en rappels potentiels pour les nations riches.

À l’avenir, les analystes prévoient des revenus de plus de 6,6 milliards de dollars pour le tir Pfizer/BioNTech et de 7,6 milliards de dollars pour Moderna en 2023, principalement des ventes de rappels. Ils voient finalement le marché annuel s’établir à environ 5 milliards de dollars ou plus, avec des fabricants de médicaments supplémentaires en concurrence pour ces ventes.

Les fabricants de vaccins affirment que les preuves de la baisse des niveaux d’anticorps chez les personnes vaccinées après six mois, ainsi qu’un taux croissant d’infections révolutionnaires dans les pays touchés par la variante Delta, soutiennent la nécessité de vaccins de rappel.

Commentaire : Les niveaux d’anticorps diminuent naturellement après l’exposition à un virus, c’est ainsi que le corps fonctionne, mais si le même virus revient, le corps a l’empreinte et est capable de créer une nouvelle série d’anticorps pour le combattre ; jamais dans l’histoire de l’humanité, il n’a eu besoin de vaccins « de rappel » pour éloigner un virus relativement inoffensif.

Certaines premières données suggèrent que le vaccin Moderna, qui délivre une dose plus élevée au départ, peut être plus durable que le vaccin de Pfizer, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si cela est influencé par l’âge ou la santé sous-jacente des personnes vaccinées.

En conséquence, il est loin d’être clair combien de personnes auront besoin de rappels et à quelle fréquence. Le potentiel de profit des injections de rappel peut être limité par le nombre de concurrents qui entrent sur le marché. En outre, certains scientifiques se demandent s’il existe suffisamment de preuves que les rappels sont nécessaires, en particulier pour les personnes plus jeunes et en bonne santé. L’Organisation mondiale de la santé a demandé aux gouvernements de suspendre les injections de rappel jusqu’à ce que davantage de personnes dans le monde reçoivent leurs doses initiales.

Commentaire : Près de la moitié de la planète n’est pas vaccinée, et il est peu probable que l’OMS attende avant de commencer à pousser ces rappels non prouvés.

« Nous ne savons pas quelles seront les forces du marché », a déclaré le président de Moderna, Stephen Hoge, dans une interview la semaine dernière. « À un moment donné, cela deviendra un marché plus traditionnel – nous examinerons quelles sont les populations à risque, quelle valeur créons-nous et quel est le nombre de produits qui servent cette valeur. Cela aura finalement un impact sur le prix. »

Commentaire : Dans une pandémie mortelle (et avec un gouvernement digne de confiance), la discussion sur le « coût » ne serait pas pertinente, les citoyens obligeraient leurs gouvernements à le gérer et personne ne serait autorisé à faire des bénéfices importants.

Pfizer a refusé de commenter l’histoire. Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société, les dirigeants ont déclaré qu’ils pensaient qu’une troisième dose serait nécessaire 6 à 8 mois après la vaccination, et régulièrement par la suite.

UN MODÈLE EN VACCINS DE GRIPPE

Si des rappels COVID-19 réguliers sont nécessaires parmi la population générale, le marché ressemblerait le plus au secteur du vaccin contre la grippe, qui distribue plus de 600 millions de doses par an. Quatre concurrents se partagent le marché américain de la grippe, qui est le plus lucratif et représente environ la moitié des revenus mondiaux, selon Dave Ross, cadre de l’unité de vaccin antigrippal de CSL Seqirus.

Commentaire : Vous voyez, ce sont des affaires, ce n’est pas une pandémie mortelle.

Les taux de vaccination contre la grippe dans les pays développés se sont établis à environ 50% de la population, et les rappels COVID suivraient probablement un schéma similaire s’ils étaient largement approuvés, a déclaré Steve Chesney, analyste chez Atlantic Equities.

Les vaccins contre la grippe coûtent entre 18 et 25 dollars la dose, selon les données du gouvernement américain et la concurrence a maîtrisé les augmentations de prix, les producteurs augmentant les prix de 4 ou 5 % en 2021.

Pfizer et Moderna peuvent avoir un plus grand pouvoir de tarification pour leurs rappels, du moins au début, jusqu’à l’arrivée des concurrents. Pfizer a initialement facturé 19,50 dollars par dose pour son vaccin aux États-Unis et 19,50 euros pour l’Union européenne, mais a déjà augmenté ces prix de 24 % et 25 %, respectivement, lors d’accords d’approvisionnement ultérieurs.

AstraZeneca Plc (AZN.L) et Johnson & Johnson (JNJ.N) recueillent tous deux des données supplémentaires sur les rappels de leurs vaccins. Novavax, Curevac et Sanofi pourraient également potentiellement être utilisés comme rappels, bien que leurs vaccins n’aient pas encore reçu d’autorisation réglementaire.

« Beaucoup de ces entreprises ne sont même pas encore sur le marché. Je pense que d’ici un an, toutes ces entreprises auront des stratégies de relance », a déclaré Damien Conover, analyste de Morningstar, qui couvre Pfizer.

L’analyste de Mizuho Securities, Vamil Divan, s’attend à au moins 5 acteurs sur le marché des rappels COVID-19 d’ici quelques années.

Il y a encore beaucoup d’incertitude quant à la façon dont les rappels seraient déployés aux États-Unis. Pourtant, il est possible ou même probable que les gens soient stimulés avec des vaccins différents de ceux avec lesquels ils ont été vaccinés à l’origine. L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses teste déjà le rappel mixte, et d’autres pays qui ont utilisé ce qu’on appelle la vaccination mixte n’ont pas eu de problèmes avec cette stratégie.

Commentaire : Les données selon lesquelles même un vaccin peut être nocif, sans parler de plusieurs ainsi que de « mélanger et assortir », sont déjà disponibles : vaccin Pfizer en Israël : le taux de mortalité « des centaines de fois plus élevé chez les jeunes vaccinés »

Un facteur qui pourrait freiner les prix est que le gouvernement américain continue de payer pour la plupart ou la totalité des injections administrées dans le pays, plutôt que de les laisser entre les mains d’assureurs-maladie privés. Dans ce scénario, le gouvernement négocierait toujours les prix directement avec les fabricants de vaccins et pourrait utiliser son pouvoir d’achat pour éviter les augmentations de prix.

Bijan Salehizadeh, directeur général de la société d’investissement dans le secteur de la santé Navimed Capital, a déclaré que le gouvernement américain voudra probablement continuer à payer afin de maintenir les taux de vaccination à un niveau élevé et d’éviter de nouvelles poussées de COVID, en particulier si une administration démocrate est toujours au pouvoir.

« Cela va être payé jusqu’à ce que le virus disparaisse ou mute pour être moins virulent », a déclaré Salehizadeh.

Commentaire: Si l’establishment réussit, la peur de la pandémie qui a si bien fonctionné pour eux jusqu’à présent est là pour rester: NewsReal: Echoes of Nazism – Governments’ Vaccine Passports Spark Mass Disobedience

https://odysee.com/$/embed/Vaccine_Nazis_Disobedience/e9f691fde7f5eb6bfbc9a820da8c18d26c1d6ef0?r=7gY2mtKNyxdiocBUH9PkyoBdCriQCLf2

Michael Erman

