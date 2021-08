Les lecteurs réguliers sont conscients de toutes les façons dont les marxistes occidentaux ont utilisé et abusé de la pandémie de COVID-19 pour augmenter leur pouvoir, mais maintenant, le virus est sur le point de provoquer à lui seul une perturbation majeure.

Étant donné que l’Occident est depuis longtemps accro aux produits chinois bon marché, toute perturbation des exportations de ce pays créera des problèmes majeurs d’offre et de demande aux États-Unis et en Europe.

Eh bien, en raison de la propagation de la nouvelle variante Delta dans le pays d’origine du nouveau coronavirus, le plus grand terminal d’expédition a maintenant été fermé.

« Le plus grand port maritime du monde en termes de tonnage de fret a fermé l’un de ses terminaux clés à la suite d’un cas confirmé de Covid-19, mettant davantage à rude épreuve l’industrie mondiale du transport maritime et perturbant les chaînes d’approvisionnement », a rapporté le South China Morning Post cette semaine.

« La nouvelle est arrivée alors que les tarifs d’expédition de conteneurs de la Chine et de l’Asie du Sud-Est vers la côte est des États-Unis ont atteint un niveau record de plus de 20 600 $ US par unité équivalente de 20 pieds (EVP) – la mesure standard pour le volume des conteneurs de fret – selon l’indice mondial de fret conteneurisé Freightos Baltic », ajoute le journal.

Les autorités chinoises ont signalé qu’un seul docker de 34 ans au terminal Meishan du port chinois de Ningbo-Zhoushan avait été testé positif pour le virus même si l’employé avait été entièrement vacciné (allez comprendre), ce qui a conduit les autorités à verrouiller l’ensemble du port et de la région.

De plus, selon un communiqué publié par le gouvernement local de Ningbo, dans la province du Zhejiang, toute la zone est désormais fermée indéfiniment.

Cela dit, « le port de Ningbo-Zhoushan, qui est également le troisième port le plus fréquenté au monde en termes de trafic de conteneurs, reste ouvert et les expéditions de Meishan peuvent être redirigées vers d’autres terminaux », a ajouté le SCMP.

Maintenant, combien de temps le port restera ouvert sera difficile à dire ; le virus ne semble pas vouloir être «contenu» du tout, indépendamment de ce que nous faisons en termes de masques, de confinements et même de vaccins. Oui, il semble que les Chinois aient finalement fabriqué un produit supérieur lorsqu’ils ont «fabriqué» le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19.

[Sur commande et/ou entente supervisée par les Etats-Unis et leurs alliés? – MIRASTNEWS].

En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement mondiale, Collapse.news a rapporté la semaine dernière que les taux de fret étaient déjà en hausse alors même que la demande a été quelque peu modérée ces dernières semaines, grâce aux déséquilibres massifs créés par les marxistes et les gauchistes qui ont gâché les choses toute l’année dernière avec des blocages COVID prolongés qui ont complètement perturbé le cycle financier et le système économique normaux.

Cela dit, la demande va rattraper son retard et quand ce sera le cas, les consommateurs voudront leurs produits. Il y a déjà plus d’argent mis dans le système par la Réserve fédérale américaine, les démocrates cherchant à dépenser des milliards de plus, littéralement. Cela inondera absolument l’économie de dollars, et beaucoup d’entre eux iront également vers l’Europe en termes d’échanges.

Le problème avec beaucoup de liquidités dans le système et pas beaucoup de produits, c’est qu’il est mûr pour l’hyper-inflation, ce que nous constatons déjà. L’essence, la nourriture et d’autres formes d’énergie sont toutes en hausse, tout comme les coûts de construction et, comme le rapporte Collapse.news avec le SCMP, les prix du transport et du fret. Toutes ces pressions sur les coûts contribuent également à une inflation massive.

Ajoutez une réduction plus importante et à long terme de la chaîne d’approvisionnement et nous nous dirigeons évidemment vers une «correction» économique monstre.

Remarques SMCP :

Le temps d’attente moyen des navires au port de Ningbo était d’environ un à trois jours, jeudi, selon Akhil Nair, vice-président de la gestion mondiale des transporteurs et de la stratégie océanique chez Seko Logistics.

« Ils détourneront autant de services que possible vers d’autres terminaux de Ningbo, mais on s’attend toujours à ce que la congestion commence à se former », a déclaré Nair. « Le temps d’attente moyen devrait augmenter pour revenir à ce que nous avons vu à Yantian, qui était de sept à neuf jours. »

La chaîne d’approvisionnement mondiale, déjà perturbée par COVID, est sur le point d’être encore plus perturbée. Faites le plein maintenant, pendant que vous le pouvez.

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Naturel News

Voici les injections de rappel COVID sans fin ! Fauci dit qu’il est « probable, inévitable » qu’ils ne finiront jamais

Nous avons parcouru un long chemin, triste et exaspérant, de « deux semaines pour fléchir la courbe » de la propagation du nouveau coronavirus aux vaccins obligatoires, aux passeports vaccinaux et maintenant, aux rappels de vaccins COVID-19 sans fin, qui, si vous ne les prenez pas, vous ne pourrez pas participer pleinement à la société.

[Eh oui, ils créent des vaccins empoisonnés et quand vous les refusez, ils vous y obligent de façon détournée ou directe. – MIRASTNEWS]

La plus grande fraude COVID-19 de toutes, le Dr Anthony Fauci, qui a menti ou s’est trompé sur pratiquement tout en ce qui concerne ce virus, avertit maintenant que les rappels COVID vont devenir « probables » et même « inévitables. »

Tyler Durden de Zero Hedge a noté la progression de cette folie :

En l’espace de quelques jours, le récit est passé de « si » des injections de rappel sont même nécessaires, à « uniquement pour les immunodéprimés », à « uniquement pour ceux qui ont été vaccinés tôt, en raison d’une efficacité décroissante », et maintenant aujourd’hui, Son Omniscience Anthony Fauci a déclaré à ‘CBS This Morning’ que même s’il est imminent que les personnes immunodéprimées reçoivent des rappels du vaccin Covid-19, il est probable qu’à un moment donné dans le futur, tout le monde en aura besoin.

[Les mondialistes sentent que le corps humain de certains vaccinés résiste aux maladies graves et à la mort, il faut donc l’affaiblir davantage pour amplifier les effets secondaires négatifs afin d’atteindre très rapidement les résultats de la dépopulation qu’ils ont planifiée, car sans cela, les survivants demanderaient des comptes tôt ou tard comme cela fut fait par les juifs à la fin de la seconde guerre mondiale. – MIRASTNEWS]

« Il est probable que cela se produise à un moment donné dans le futur », a déclaré Fauci la semaine dernière après avoir été interrogé sur la question de savoir si les gens vont devoir recevoir un rappel d’un vaccin qui ne fonctionne pas de toute façon, en fonction du niveau de nouvelles infections via la variante ‘Delta’.

«Nous commençons déjà à voir des signes dans certains secteurs d’une diminution au fil du temps, c’est la durabilité. Nous ne pensons pas à ce stade particulier, qu’à part les immunodéprimés, nous ne pensons pas avoir besoin de donner des rappels en ce moment. »

Il a poursuivi en disant que les responsables fédéraux de la santé suivraient les données en temps réel, «littéralement sur une base hebdomadaire et mensuelle», avec des membres de plusieurs groupes démographiques différents pour voir si la protection vaccinale continuerait à être réduite.

« Quand il atteindra un certain niveau, nous serons prêts à donner des rappels à ces personnes, mais d’après ce que vous venez de dire il y a un instant, il est imminent que nous le donnions aux immunodéprimés », a déclaré Fauci.

Mais ce n’est pas tout. Dans une interview séparée avec NBC News, « The Fauch » a révélé la vérité : « Inévitablement, il y aura un moment où nous devrons donner un coup de pouce à la population en général. »

Ah bon? Comment sait-il cela ? Parce qu’il n’a pas eu raison de grand-chose sur ce virus chinois jusqu’à présent.

À moins, bien sûr, qu’il soit dans le scandale. Souvenez-vous, c’est « l’expert » qui nous a dit en mars 2020 que personne n’avait besoin de porter de masque ; maintenant, dans certaines parties du pays, vous pouvez littéralement être arrêté ou battu si vous n’en avez pas.

Il a ensuite admis ce que nous savons déjà – qu’en dépit d’être vaccinés, les gens peuvent toujours soit transmettre la variante Delta, soit l’attraper, ce qui rend son affirmation selon laquelle de nouvelles injections de rappel seront encore plus absurdes.

« Les vaccins font toujours ce que vous vouliez à l’origine qu’ils fassent – vous garder hors de l’hôpital pour vous empêcher de tomber gravement malade », a-t-il ajouté.

Mais le sont-ils ?

« Aucun vaccin, du moins pas dans cette catégorie, n’aura une protection indéfinie », a-t-il également admis.

Encore une fois, alors… pourquoi des injections de rappel ?

Rien de tout cela n’a de sens à moins, bien sûr, que vous fassiez partie d’un mécanisme autoritaire de l’État profond avec l’objectif de restreindre les libertés des Américains et les libertés individuelles de manière permanente sans jamais avoir à changer la Constitution – et cela semble être exactement ce qui se passe en ce moment.

« Donc, la nouvelle question est… Comment les magasins/restaurants/entreprises de signalisation de vertu avec des politiques d’entrée mandatées par les vaccins vont-ils contrôler cela ? Les gens auront-ils reçu une triple piqûre pour être autorisés à entrer ? Quadruple piqûre ? » Zero Hedge demande.

Facile : soit vous allez avoir vos « papiers vaccins », soit vous ne pouvez pas fréquenter cette entreprise.

Nous ne nous dirigeons pas vers la tyrannie, les gars. C’est déjà à nous.

JD Heyes

JD Heyes

Source : Naturel News

Source : Naturel News

AVORTEMENTS PAR VACCINS: Même avec plus de 1 200 morts fœtales, le CDC recommande toujours aux femmes enceintes de se faire vacciner

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé qu’ils disposaient de nouvelles données montrant que les injections COVID-19 expérimentales sont sans danger pour les femmes enceintes.

Le CDC admet que cette nouvelle étude portant sur près de 2 500 femmes enceintes ayant reçu une injection COVID-19 à ARNm avant 20 semaines de grossesse n’avait que 13% d’entre elles subissaient des fausses couches, similaire au taux attendu de fausses couches dans la population générale.

Dans une déclaration aux médias, le CDC a déclaré : « Les vaccins sont sûrs et efficaces, et il n’a jamais été aussi urgent d’augmenter les vaccinations alors que nous sommes confrontés à la variante Delta hautement transmissible et que nous constatons des conséquences graves du COVID-19 chez les personnes enceintes non vaccinées. »

Les données antérieures de trois systèmes de surveillance de la sécurité n’ont également révélé aucun problème de sécurité pour les femmes enceintes qui ont été vaccinées en fin de grossesse ou pour les bébés. Combinées, ces données et les risques connus de COVID-19 pendant la grossesse démontrent que les avantages de recevoir tout vaccin COVID-19 pour les personnes enceintes peuvent l’emporter sur tous les risques potentiels connus.

En outre, le CDC a déclaré : « Les cliniciens ont vu le nombre de personnes enceintes infectées par COVID-19 augmenter au cours des dernières semaines. La circulation accrue de la variante Delta hautement contagieuse, la faible utilisation du vaccin chez les personnes enceintes et le risque accru de maladie grave et de complications de la grossesse liées à l’infection au COVID-19 chez les personnes enceintes rendent la vaccination de cette population plus urgente que jamais. » (Connexe: L’OMS met en garde contre l’administration du vaccin contre le coronavirus Moderna aux femmes enceintes.)

Le VAERS affiche des nombres d’effets indésirables plus élevés

Cependant, une recherche dans les systèmes de notification des événements indésirables des vaccins du CDC (VAERS) a montré 1 270 décès fœtaux prématurés chez les femmes enceintes à la suite de l’une des injections expérimentales de COVID-19 non approuvées par la FDA.

Il y a aussi d’autres problèmes.

Un dénonciateur signalé qui siège à un groupe de travail COVID-19 affirme que de nombreuses complications de la grossesse, telles que les naissances prématurées, les fausses couches et les avortements spontanés après les vaccins COVID-19, sont également cachées au public.

Le dénonciateur a également déclaré que les documents fournis par Pfizer à l’Agence européenne des médicaments (EMA) montraient que leurs vaccins COVID-19 à ARNm avaient des essais sur des animaux qui montraient de graves malformations congénitales survenant dans des spécimens de rats.

La Commission consultative des vaccins pour l’enfance (ACCV) a également déclaré lors de sa première réunion trimestrielle le 4 mars que le CDC avait fourni un rapport sur le « résumé de la sécurité de la vaccination maternelle » pour les vaccins COVID-19 qui avaient reçu une autorisation d’utilisation d’urgence.

Cependant, le rapport indiquait ce qui suit :

Les femmes enceintes n’ont pas été spécifiquement incluses dans les essais cliniques de pré-autorisation des vaccins COVID-19. La surveillance et la recherche de sécurité post-autorisation sont les principaux moyens d’obtenir des données de sécurité sur la vaccination COVID-19 pendant la grossesse

Un nombre plus important que prévu de femmes enceintes autodéclarées se sont enregistrées dans v-safe

Le profil de réactogénicité et les événements indésirables observés chez les femmes enceintes dans v-safe n’ont indiqué aucun problème de sécurité

La plupart des rapports au VAERS chez les femmes enceintes (73 %) concernaient des événements indésirables non spécifiques à la grossesse (par exemple, des réactions locales et systémiques)

La fausse couche était l’événement indésirable spécifique à la grossesse le plus fréquemment signalé au VAERS ; les chiffres se situent dans les taux de base connus basés sur les doses présumées de vaccin COVID-19 administrées aux femmes enceintes.

Ainsi, malgré un nombre plus important que prévu de femmes signalant des réactions indésirables aux vaccins expérimentaux, le CDC a tout de même conclu que cela n’indiquait pas de problèmes de sécurité. Ainsi, ils écartent toutes les morts fœtales en déclarant : « les risques graves connus de COVID-19 pendant la grossesse démontrent que les avantages de recevoir un vaccin COVID-19 pour les personnes enceintes l’emportent sur tous les risques connus ou potentiels ».

[Cela devient une chanson, car les gains sont largement inférieurs aux pertes. Cela est fait parce qu’ils espèrent créer des transhumains eugénistes soit de cette façon, soit en laboratoires. – MIRASTNEWS]

Il reste à voir quels sont exactement ces « avantages » pour recevoir les vaccins qui « l’emportent sur les risques » pour les femmes enceintes ; le CDC a admis que se faire vacciner n’arrête pas la transmission et n’empêche pas non plus de contracter le COVID-19 après la vaccination.

Lisez plus de mises à jour concernant la situation COVID-19, les vaccins et d’autres rapports connexes sur Pandemic.news.

Mary Villareal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Naturel News

Sasse : Retrait d’Afghanistan, pire catastrophe de la politique étrangère américaine

Des combattants talibans montent la garde devant l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan, le 16 août 2021. (Photo AP)

Le sénateur républicain Ben Sasse a qualifié la chute de Kaboul de « pire que Saigon » pour les États-Unis, faisant référence à l’évacuation précipitée des troupes américaines restantes du Vietnam lorsque la ville de Saigon est tombée deux ans après que l’ancien président américain Richard Nixon a retiré les forces américaines dans la campagne.

Dans une déclaration faisant exploser le président américain Joe Biden lundi, le sénateur du Nebraska a déclaré alors que « Biden se recroqueville à Camp David, les talibans humilient l’Amérique ».

« Le retrait d’Afghanistan est notre pire catastrophe en matière de politique étrangère depuis une génération », a déclaré le républicain du Nebraska.

Il a déclaré que l’administration Biden n’avait pas réussi à protéger l’ambassade américaine en Afghanistan et « tournait le dos aux femmes et aux enfants qui avaient désespérément besoin d’espace sur les vols restants pour sortir de l’enfer ».

« Cette effusion de sang n’était pas seulement prévisible, elle était prédite. Pendant des mois, les républicains et les démocrates de la commission sénatoriale du renseignement ont averti l’administration Biden que cela se produirait. Maintenant, l’administration agit comme si c’était une surprise. C’est une tournure honteuse et malhonnête, » a-t-il dit.

« Ne vous y trompez pas : les talibans exploiteront toutes les images du repli américain », a ajouté Sasse. « Les images d’Afghans désespérés entassés dangereusement autour de l’aéroport non surveillé de Kaboul rappellent douloureusement les images de Saigon – des images qui ont cimenté la victoire communiste au Vietnam et montré la faiblesse américaine au monde. »

Les talibans ont pris le contrôle de la capitale Kaboul dimanche et ont déclaré que la guerre en Afghanistan était terminée. Les militants sont entrés dans le palais présidentiel après que le président Ashraf Ghani a fui le pays, affirmant qu’il voulait « empêcher un flot de sang ».

Le journaliste américain Don Debar a déclaré dimanche à Press TV que « toute cette guerre, depuis que Jimmy Carter l’a déclenchée (en utilisant George Bush, le premier de la CIA et les renseignements militaires de Donald Rumsfeld) et George Bush II a déployé des réguliers, à travers Obama-Trump et maintenant le Biden le temps de l’administration, a été un « moment de Saigon ».

Des diplomates américains ont été évacués de l’ambassade en hélicoptère après une avancée fulgurante des militants talibans.

Les talibans seraient sur le point de diriger à nouveau l’Afghanistan 20 ans après avoir été chassés du pouvoir par les forces américaines à la suite des attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

Les autorités de l’aéroport de Kaboul ont déclaré lundi dans un message aux journalistes que tous les vols commerciaux en provenance de Kaboul avaient été annulés, tandis que les autorités de l’aviation civile ont déclaré que l’espace aérien de Kaboul avait été remis aux talibans, conseillant aux vols de transit de se réorienter.

Un porte-parole du département d’État a déclaré que tout le personnel de l’ambassade américaine, y compris l’ambassadeur Ross Wilson, avait été transféré à l’aéroport de Kaboul et était en attente d’évacuation.

Les forces militaires américaines ont pris en charge la sécurité de l’aéroport de Kaboul pour faciliter l’évacuation du personnel civil américain du pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source: RT

Source : Press TV