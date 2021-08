Les autorités fédérales déclarent que les anti-vaccins sont des « terroristes », dévoilent un plan de 90 jours pour commettre des violences sous faux drapeau… + L’Amérique est un ÉTAT EN DÉFAILLANCE…

Les autorités fédérales déclarent que les anti-vaccins sont des « terroristes », dévoilent un plan de 90 jours pour commettre des violences sous faux drapeau et en accusent les « extrémistes anti-verrouillages »

Terrorisme, violence étatique et tyrannie envers leurs citoyens aux États-Unis d’Amérique? Cela pourrait-il s’étendre rapidement à leurs alliés comme la France, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Australie ou l’Allemagne?

Tout comme nous avons averti à plusieurs reprises que cela arriverait, le gouvernement fédéral corrompu et dirigé par des criminels vient de déclarer la guerre au peuple américain. Dans un avertissement de la sécurité intérieure largement diffusé, le gouvernement fédéral a déclaré que toute personne qui s’oppose aux vaccins, aux masques, à la distanciation sociale ou au confinement constitue une « menace terroriste potentielle » pour la société dans son ensemble. Surnommé « alerte nationale au terrorisme » par NBC News, géré par la CIA, l’avertissement insiste également sur le fait que quiconque pense qu’il y a eu une fraude lors des élections de 2020 pourrait également être un terroriste.

Peu importe le fait que les démocrates et les médias de gauche ont passé les quatre dernières années à dénoncer la fraude totale lors des élections de 2016, affirmant que «les Russes» ont volé les élections. À l’époque, de telles déclarations étaient déclarées patriotes… mais aujourd’hui, elles sont considérées comme du terrorisme.

Selon le gouvernement dirigé par des criminels qui a déployé des armes biologiques contre son propre peuple, il n’est pas « extrême » d’exiger des injections massives d’injections expérimentales et mortelles d’armes biologiques à protéines de pointe, mais il est totalement extrême de résister au suicide par vaccin. Le mémo avertit même que de nouveaux blocages et restrictions arrivent, et quiconque s’y oppose est un terroriste par défaut :

Ces extrémistes peuvent chercher à exploiter l’émergence de variantes de COVID-19 en considérant le rétablissement potentiel des restrictions de santé publique à travers les États-Unis comme une justification pour mener des attaques. Les facteurs de stress liés à la pandémie ont contribué à l’augmentation des tensions et des tensions sociétales, conduisant plusieurs complots d’extrémistes violents domestiques, et ils peuvent contribuer à plus de violence cette année.

[Cette mesure semble pointer la responsabilité des Etats-Unis d’Amérique sur la création du SRAS-CoV-2 et la mise au point d’armes biologiques de destruction massives déguisées en vaccins COVID-19 avec des alliés. Malheureusement hypnotisés par leurs gouvernants à qui ils ont confié trop de pouvoirs, les habitants des Etats-Unis d’Amérique n’ont pas encore réaliser la réelle mesure de l’agenda des eugénistes mondialistes transhumanistes qui ont engagé une Grande Réinitialisation pour exterminer au moins 7,3 milliards d’humains et refaire le monde à leur image. – MIRASTNEWS]

L’avertissement du DHS est vraiment un plan pour une attaque violente sous faux drapeau à venir qui sera menée par l’État profond et imputée aux non vaccinés

Cette «alerte nationale au terrorisme» du DHS n’est en réalité qu’un aveu que l’État profond envisage de lancer des attaques sous faux drapeau en Amérique et de blâmer les non vaccinés. Il ne fait aucun doute que le FBI recrute rapidement des acteurs de crise pour incendier un hôpital (ou quelque chose du genre) tandis que les caméras de CNN capturent l’action mise en scène et diffusent leur propagande dans le monde entier. Les acteurs qui lancent les cocktails Molotov seront, bien entendu, tous à la solde du FBI et vêtus de l’équipement MAGA afin de diaboliser par la même occasion les partisans de Trump.

Le but de l’avertissement du DHS est de définir le récit avant leur propre événement, et nous devons soigneusement noter qu’ils se sont donné près de 90 jours (jusqu’au 11 novembre) pour y parvenir.

Étonnamment, cette annonce du DHS que la moitié des Américains sont soudainement des terroristes n’est rien de moins qu’une déclaration de guerre contre le peuple américain. Ce gouvernement illégitime – qui n’a volé le pouvoir qu’en truquant les élections de 2020 – considère désormais les personnes qu’il prétend représenter comme des combattants ennemis à cibler et à détruire.

Alors que le peuple américain est diabolisé et ciblé, la frontière sud des États-Unis reste grande ouverte (volontairement) afin que la nation puisse être inondée de millions d’étrangers illégaux qui remplaceront les électeurs démocrates bientôt morts qui se sont alignés pour se suicider par vaccin. Alors que des démocrates obéissants et en état de mort cérébrale meurent de l’amélioration de la dépendance aux anticorps, ils seront remplacés par une vague d’illégaux qui se verront octroyer le droit de vote afin d’essayer de maintenir les démocrates au pouvoir.

L’État profond prévoit d’utiliser son prochain événement sous faux drapeau comme un moyen de criminaliser tout discours anti-vaccin et de déclarer une dictature médicale / militaire en Amérique, avec des troupes exécutant des points de contrôle routiers qui exigent de voir vos papiers de vaccin chaque fois que vous traversez une frontière d’État. Si vous ne présentez pas les papiers de vaccin appropriés, ils vous arrêteront sous la menace d’une arme et vous emmèneront dans l’un des camps de la mort de Covid gérés par le CDC qui ont déjà été annoncés publiquement par le CDC, qui insiste sur le fait que ces camps de la mort respecteront « un minimum humanitaire normes. »

Nous conseillons à tous les Américains de prendre les précautions suivantes lors de toute manifestation publique :

Restez pacifique dans vos manifestations. Ne vous laissez pas manipuler émotionnellement pour faire des choses folles. Comprenez que l’État profond essaie de provoquer une réponse armée. Ne mords pas à l’hameçon. Laissez vos armes à la maison. Toutes les armes que vous apportez lors d’une manifestation seront utilisées pour vous incarcérer en tant que «terroriste» une fois qu’ils auront organisé l’attaque et vous accuseront de l’avoir menée. N’entrez pas sur une propriété privée et faites particulièrement attention aux provocateurs qui tentent d’amener une foule de personnes en colère à attaquer un hôpital, une clinique ou un établissement similaire. Le FBI a probablement déjà mis en scène des cadavres à l’intérieur de l’hôpital (habillés comme des médecins et des infirmières) et toute personne prise en flagrant délit d’intrusion sera accusée d’actes de terrorisme et de meurtre. Enregistrez tout en vidéo. Portez un enregistreur et laissez-le fonctionner à tout moment. Si un événement sous fausse bannière a lieu et que vous disposez d’un enregistrement vidéo, comprenez que le FBI complice se déplacera immédiatement pour confisquer tous les appareils d’enregistrement vidéo afin qu’ils puissent couvrir leurs crimes (comme ils l’ont fait avec les vidéos du 11 septembre de la frappe de missiles sur le Pentagone). Si possible, sécurisez vos cartes micro SD dans un endroit sûr sur votre corps. Il est peu probable que le FBI procède à des fouilles à nu des citoyens et se concentrera probablement sur la confiscation des appareils mobiles.

Obtenez tous les détails dans ce message d’alerte d’urgence qui expose la prochaine attaque « terroriste » sous faux drapeau en Amérique, menée par l’État profond lui-même :

Trouvez plus de podcasts quotidiens et d’interviews fascinantes sur :

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Le fabricant, Le gouvernement, Le médecin qui vaccine n’est pas responsable ! RÉVEILLEZ-VOUS!

Bit Chute

Vidéo tirée de VICTIMES ET FAMILLES DU VACCIN COVID. – Le fabricant n’est pas responsable ! Les produits pharmaceutiques ne sont pas responsables ! Le médecin qui vaccine n’est pas responsable ! Le gouvernement n’est pas responsable ! Mais si vous êtes vacciné, vous êtes irresponsable ! RÉVEILLEZ-VOUS!

Le Pentagone produit en masse des micropuces implantables de détection de 666 Covid

MIMI ZAJC DANS DR. JERNEJA CASERTA CONTRE GATES EN INDE ET EN AFRIQUE – INDOCTORNATION PLANDEMIC 2

MIMI ZAJC DANS DR. JERNEJA CASERTA ➡️ DEBAT ODPRTA ! ARRÊTEZ LAŽNIVIM MEDIJEM

COUVERTURE DE LA FDA !! ILS CONNAISSENT LES EFFETS SECONDAIRES MORTELS DU VACCIN !!!

Le Dr Bryan Ardis a rejoint Brannon Howse sur Lindell TV / FrankSpeech.com pour discuter de la tristement célèbre « Slide 16 ».

LA FDA SAIT. ILS NE VOUS L’ONT JUSTE PAS DIT !

C’EST UNE INTERVIEW À REGARDER

Le Dr Bryan Ardis a étudié les effets indésirables de ces vaccins dans le monde entier et a suivi toutes les études et les données du VAERS chaque semaine. Le 22 octobre 2020, le Dr Ardis a trouvé des documents de la FDA répertoriant 4 troubles de caillots sanguins différents qui, selon eux, proviendraient de ces vaccins Covid.

Le Dr Ardis a des copies de ce rapport et de la tristement célèbre « Diapositive 16 » qui répertorie tous les effets indésirables / effets secondaires graves attendus pour les personnes que la FDA a prédit qu’ils seraient signalés. En décembre, la FDA a produit des « fiches d’information » pour les vaccins Pfizer et Moderna et AUCUN des effets secondaires graves de son propre rapport d’octobre n’a été répertorié. Zéro.

Ces fiches d’information ont été remises aux hôpitaux, aux médecins, aux administrateurs de vaccins, aux médias et au public. (Fiches d’information = Documents d’autorisation d’utilisation d’urgence) Les « fiches d’information » sont censées être le seul document qui informe le public recevant le vaccin de tout effet secondaire ou problème, afin qu’il puisse prendre une décision éclairée et obtenir un consentement véritable et éclairé. Ce n’est clairement pas le cas.

Le Dr Ardis est le PDG d’Ardis Labs et ses 2 cabinets ont aidé des milliers de patients du monde entier, y compris d’aussi loin que les Philippines, Taïwan, l’Australie, la Barbade, l’Italie, l’Écosse et bien d’autres.

Il a été le premier médecin en Amérique à dénoncer le Remdesivir – le médicament non approuvé par la FDA dont le Dr Fauci a fait un protocole dans tous les hôpitaux des États-Unis. La Chine a utilisé de la vitamine C et a enregistré environ 4000 décès depuis janvier 2020. L’Amérique a suivi Fauci avec du Remdesivir et des ventilateurs et nous avons eu, selon le CDC, plus de 500 000 décès… bien que ce nombre soit très suspect.

Au début de 2020, le Dr Ardis a perdu son beau-père à cause de protocoles hospitaliers peu judicieux. Depuis ce temps, le Dr Ardis a pour mission d’aider à éduquer le public sur les dangers pour les Américains dans plusieurs de nos « instituts de santé ». Il est un fervent adepte du Dr Sherry Tenpenny et pense que les vaccins rendent les gens malades et que Big Pharma crée leur future base de consommateurs.

Son podcast « The Dr Ardis Show » est disponible sur notre page YouTube Dr Ardis Show et sur la plateforme Vokal Media.

Voici où vous pouvez voir la « diapositive 16 » >>>

Traduction : MIRASTNEWS

BIO-ARME COVID – STEW PETERS – DR. VLADIMIR ZELENKO – SPECTACLE COMPLET

Le Dr Zelenko appelle Covi-19 une arme biologique contrôlée en masse et une PSYOP, contrôlée par des parties prenantes pour tuer et asservir l’humanité.

UN GARÇON DE 14 ANS VACCINE A UNE CRISE CARDIAQUE, UNE MÈRE énervée le publie sur TWITTER, EST SUR LA LISTE NOIRE

UN GARÇON DE 14 ANS VACCINE A UNE CRISE CARDIAQUE, UNE MÈRE énervée le publie sur TWITTER, EST SUR LA LISTE NOIRE

Dr Ruby Ce qu’ils ne vous disent pas derrière les stratégies de dépopulation plandémique COVID 19

Dr Ruby Ce qu’ils ne vous disent pas derrière les stratégies de dépopulation plandémique COVID 19

Dans cette vidéo, Stew parle au Dr Ruby qui expose plus de vérités sur le «virus» et comment tout cela s’intègre dans le programme de dépopulation de l’élite. Tout est à l’envers, tout est à l’envers. Les médecins détruisent la santé, les avocats détruisent la justice, les psychiatres détruisent les esprits, les scientifiques détruisent la vérité, les grands médias détruisent l’information, les religions détruisent la spiritualité et les gouvernements détruisent la liberté.

Royaume-Uni un Centre de Vaccination Covid Tueur envahi par des manifestants … fermez-le

Royaume-Uni un Centre de Vaccination Covid Tueur envahi par des manifestants … fermez-le

COVID19, VACCINS À ARNm, MALADIES À PRIONS ET ARMES BIOLOGIQUES

Cet article est tiré d’un article de l’immunologue Dr J. Bart Classen MD

Le développement de nouvelles technologies vaccinales a été en proie à des problèmes dans le passé. Les vaccins actuels contre le SRAS-CoV-2 à base d’ARN ont été approuvés aux États-Unis à l’aide d’une ordonnance d’urgence sans tests de sécurité approfondis à long terme. Dans cet article, le vaccin COVID-19 Pfizer a été évalué pour son potentiel à induire une maladie à prions chez les receveurs du vaccin. La séquence d’ARN du vaccin ainsi que l’interaction cible de la protéine de pointe ont été analysées pour le potentiel de convertir les protéines de liaison à l’ARN intracellulaires, la protéine de liaison à l’ADN TAR (TDP-43) et la fusion dans le sarcome (FUS) en leurs conformations de prions pathologiques. Les résultats indiquent que l’ARN du vaccin a des séquences spécifiques qui peuvent induire le repliement de TDP-43 et de FUS dans leurs confirmations de prions pathologiques.

Au cours des deux dernières décennies, certains scientifiques se sont inquiétés du fait que les prions pourraient être utilisés comme armes biologiques. Plus récemment, on a craint que des molécules intracellulaires omniprésentes puissent être activées pour provoquer une maladie à prions, notamment la maladie d’Alzheimer, la SLA et d’autres maladies neurodégénératives. Cette préoccupation est due au potentiel d’utilisation abusive des données de recherche sur les mécanismes par lesquels certaines protéines de liaison à l’ARN telles que TDP-43, FUS et d’autres peuvent être activées pour former des prions pathogènes. Le fait que cette recherche, qui pourrait être utilisée pour le développement d’armes biologiques, soit financée par des organisations privées telles que la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation médicale Ellison sans surveillance nationale/internationale est également une préoccupation. Dans le passé, par exemple, il y avait des interdictions de publier des informations relatives à la construction de bombes nucléaires.

Remarque : Les prions sont des protéines mal repliées ayant la capacité de transmettre leur forme mal repliée à des variantes normales de la même protéine. Ils caractérisent plusieurs maladies neurodégénératives mortelles et transmissibles chez l’homme et de nombreux autres animaux.

Les données publiées ont montré qu’il existe plusieurs facteurs différents qui peuvent contribuer à la conversion de certaines protéines de liaison à l’ARN, notamment TDP-43, FUS et des molécules apparentées, en leurs états pathologiques. Ces protéines de liaison à l’ARN ont de nombreuses fonctions et se trouvent à la fois dans le noyau et le cytoplasme. Ces protéines de liaison ont des régions d’acides aminés, des motifs de liaison qui se lient à des séquences d’ARN spécifiques. On pense que la liaison à certaines séquences d’ARN lorsque les protéines sont dans le cytoplasme provoque le repliement des molécules de certaines manières conduisant à une agrégation pathologique et à la formation de prions dans le cytoplasme. L’analyse actuelle indique que le vaccin COVID-19 à base d’ARN de Pfizer contient bon nombre de ces séquences d’ARN qui se sont avérées avoir une affinité élevée pour le TDP-43 ou le FUS et ont le potentiel d’induire des maladies neurologiques dégénératives chroniques.

La liaison du zinc au motif de reconnaissance d’ARN de TDP-43 est un autre mécanisme conduisant à la formation d’agrégats de type amyloïde. La protéine de pointe virale, codée par la séquence d’ARN du vaccin, se lie à ACE2, une enzyme contenant des molécules de zinc. Cette interaction a le potentiel d’augmenter les niveaux de zinc intracellulaire conduisant à une maladie à prions. La liaison initiale pourrait se faire entre les protéines de pointe à la surface de la cellule transfectée par le vaccin et l’ACE2 à la surface d’une cellule adjacente. Le complexe résultant peut devenir intériorisé. Alternativement, l’interaction pourrait initialement avoir lieu dans le cytoplasme d’une cellule qui produit l’ACE2 et a été transfectée avec l’ARN du vaccin codant pour la protéine de pointe. L’interaction est assez préoccupante étant donné la croyance que le virus à l’origine du COVID-19, le SRAS-CoV-2, est une arme biologique et il est possible que la protéine de pointe virale ait été conçue pour provoquer la maladie à prions.

Une autre préoccupation connexe est que le vaccin Pfizer utilise un ARN nucléoside unique 1-méthyl-3′-pseudoridylyle (Ψ). Selon les documents d’information de la FDA, ce nucléoside a été choisi pour réduire l’activation du système immunitaire inné. Les molécules d’ARN contenant ce nucléoside auront sans aucun doute une liaison altérée. Malheureusement, l’effet sur TDP-43, FUS et d’autres protéines de liaison à l’ARN n’est pas publié. L’utilisation de ce nucléoside dans un vaccin peut potentiellement augmenter l’affinité de liaison des séquences d’ARN capables de faire adopter des configurations toxiques par TDP-43 et FUS.

Il existe de nombreux autres événements indésirables potentiels qui peuvent être induits par les nouveaux vaccins à base d’ARN contre le COVID-19. Le vaccin place une nouvelle molécule, la protéine de pointe, dans/sur la surface des cellules hôtes. Cette protéine de pointe est un récepteur potentiel pour un autre agent infectieux potentiellement nouveau. Si ceux qui soutiennent que [le virus de la – MIRASTNEWS] COVID-19 est en fait une arme biologique ont raison, alors un deuxième virus potentiellement plus dangereux peut être libéré qui lie la protéine de pointe trouvée sur les cellules hôtes des vaccinés. Les données ne sont pas accessibles au public pour fournir des informations sur la durée pendant laquelle l’ARN du vaccin est traduit chez le receveur du vaccin et combien de temps après la traduction la protéine de pointe sera présente dans les cellules du receveur. De telles études concernant l’expression in vivo seront complexes et difficiles. La diversité génétique protège les espèces des pertes massives causées par des agents infectieux. Un individu peut être tué par un virus tandis qu’un autre peut n’avoir aucun effet néfaste du même virus. En plaçant le même récepteur, la protéine de pointe, sur les cellules de chaque membre d’une population, la diversité génétique d’au moins un récepteur potentiel disparaît. Tout le monde dans la population devient désormais potentiellement susceptible de se lier au même agent infectieux.

L’auto-immunité et l’affection opposée, le syndrome métabolique, sont des événements indésirables bien connus causés par les vaccins. Les infections à COVID-19 sont associées à l’induction d’auto-anticorps et de maladies auto-immunes, ce qui rend plus que plausible qu’un vaccin puisse faire de même. Un auteur a découvert que les séquences d’acides aminés codées par la protéine de pointe étaient identiques aux séquences des protéines humaines, y compris les protéines présentes dans le SNC. L’auto-immunité peut également être induite par la propagation d’épitopes lorsqu’un antigène étranger, comme la protéine de pointe, est présenté par un antigène présentant cellule qui a également des molécules du soi attachées à ses molécules du CMH.

Enfin, d’autres personnes travaillant dans le domaine ont publié un soutien supplémentaire selon lequel les vaccins COVID-19 pourraient potentiellement induire une maladie à prions. Les auteurs ont trouvé des séquences apparentées aux prions dans la protéine de pointe COVID-19 qui n’ont pas été trouvées dans les coronavirus apparentés. D’autres ont signalé un cas de maladie à prions, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, survenant initialement chez un homme atteint de COVID-19

Beaucoup ont mis en garde contre le fait que l’épidémie actuelle de COVID-19 est en fait le résultat d’une attaque d’armes biologiques lancée en partie par des individus du gouvernement des États-Unis. Une telle théorie n’est pas exagérée étant donné que l’attaque à l’anthrax de 2001 aux États-Unis a pour origine Fort Detrick, une installation d’armes biologiques de l’armée américaine. Parce que l’enquête du FBI sur l’anthrax a été close contre l’avis de l’agent principal du FBI dans l’affaire, il y a probablement des conspirateurs qui travaillent toujours au sein du gouvernement américain. Dans un tel scénario, l’objectif principal de l’arrêt d’une attaque d’armes biologiques doit être d’appréhender les conspirateurs ou les attaques ne cesseront jamais. L’approbation d’un vaccin en utilisant une nouvelle technologie d’ARN sans tests approfondis est extrêmement dangereuse. Le vaccin pourrait être une arme biologique et encore plus dangereux que l’infection d’origine

Cet article de recherche a été « vérifié » par USA Today Voici ma vérification des faits sur la vérification des faits

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

MIRASTNEWS

Vaccin COVID19 – Une arme biologique très avancée pour le génocide de masse

https://brandnewtube.com/embed/jMg693T3vylj4ec

Vaccin COVID19 – Une arme biologique très avancée pour le génocide de masse

Le vaccin PFIZER tue le bébé de la femme

VACCIN PFIZER : « Tue le bébé d’une femme »

Quatre heures seulement après avoir reçu le vaccin Pfizer, une femme commence à avoir un avortement spontané.

L’Amérique est un ÉTAT EN DÉFAILLANCE… La colère de Dieu se déchaîne pour abattre une nation de péché… Préparez-vous à marcher dans la vallée de l’ombre de la mort

Alors que le monde regardait avec consternation, la chute de Kaboul a brossé un tableau saisissant de l’effondrement des États-Unis d’Amérique. L’armée américaine, déterminée à se « réveiller » avec le transgenre et les homosexuels dans l’armée, est totalement incapable de protéger son propre personnel à l’étranger et a été impuissante à protéger la frontière sud des États-Unis d’une invasion incessante d’illégaux qui affluent de la campagne.

L’administration Biden est terminée. Biden en mort cérébrale n’a jamais été qu’un espace réservé à bobblehead, et son temps dans le bureau ovale touche maintenant à sa fin.

Alors que le régime truqué de Biden se termine, les États-Unis d’Amérique en tant que nation «unie» prennent fin. Avec des niveaux scandaleux d’impression de monnaie fiduciaire, l’effondrement de l’Etat de droit, des élections truquées de manière flagrante, la censure des opinions conservatrices imposée par le gouvernement, l’animosité raciale fomentée par les médias, les efforts de la gauche pour financer la police, l’endoctrinement raciste du CRT dans les écoles et même un « médecin » directeur du CDC qui ne peut admettre que seules les femmes peuvent tomber enceintes, les États-Unis d’Amérique autrefois grands sont tombés dans un état pathétique et risible d’autodérision et d’effondrement.

(Getty images, photo utilisée sous licence)

L’armée ne peut pas défendre le pays, le « président » ne peut pas diriger le pays, le Trésor ne peut pas financer le pays et l’establishment « de la science » ne peut même pas se résoudre à recommander la vitamine D pour sauver le pays d’une pandémie qui a été lancée par les scientifiques eux-mêmes. Le gouvernement des États-Unis fonctionne désormais comme un taliban terroriste, menant une guerre contre son propre peuple avec des pénuries alimentaires forcées et artificielles, des pillages massifs du gouvernement via l’impression d’argent et la désignation de manifestants anti-verrouillage comme terroristes.

Il n’y a maintenant aucun organisme du gouvernement fédéral qui sert un intérêt réel du public. ATF, DEA, FBI, FDA, CDC, IRS, HHS, DHS et plus encore, ils n’existent plus maintenant que pour renforcer leur propre pouvoir en faisant la guerre contre les personnes mêmes qu’ils prétendent représenter. Le FBI dirige les complots terroristes… le CDC dirige les attaques de guerre biologique… la FDA attaque les suppléments et le CBD… l’ATF essaie de bannir le deuxième amendement… la DEA gère les drogues… et HHS, qui est censé représenter la santé et les services sociaux, a un agenda résolument anti-humain.

Surtout, le gouvernement fédéral sous l’imposteur Biden considère désormais le peuple américain comme son ennemi.

L’Amérique est une nation plongée dans le péché et la torture des bébés humains

Au-delà de l’incroyable corruption qui caractérise désormais le gouvernement fédéral américain, les États-Unis d’Amérique restent imprégnés d’un péché sombre et démoniaque résultant des avortements de masse, de l’infanticide, des prélèvements d’organes sur des bébés, de l’endoctrinement transgenre et de la mutilation d’enfants, du rejet de Dieu et de l’adoption de Lucifer à travers la culture pop, les attaques de censure contre les chrétiens, le rejet de l’Église et l’adoption d’armes biologiques de dépopulation à l’échelle nationale, déguisées en programme de vaccination de santé publique.

Lorsque les églises adoptent le transgenre et poussent les vaccins, ces églises servent Satan, pas Dieu, et c’est la voie que la plupart des églises « chrétiennes » traditionnelles ont choisies. (Ils récolteront assez tôt les effets de leur propre trahison divine, semble-t-il.)

Dieu regarde. Et tandis que Dieu est patient, sa patience est clairement épuisée. Sa colère se déchaîne maintenant contre cette nation du péché, et même ceux qui ne sont pas plongés dans le péché seront entraînés dans le chaos et la destruction qui ont déjà commencé. Cela signifie que prier Dieu ne suffit pas. Vous devez également vous préparer à l’effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons.

Ceux qui sont spirituellement préparés pourront marcher avec Dieu à travers la vallée de l’ombre de la mort (Psaume 23) et ne craindront aucun mal, car ils sont préparés à la fois spirituellement et physiquement. La préparation physique signifie avoir de la nourriture, des fournitures d’urgence, des fournitures d’autodéfense et être prêt à l’effondrement total de la nourriture, de l’électricité, des télécommunications et de l’état de droit. La préparation spirituelle signifie embrasser Dieu et pratiquer la foi dans son plan pour l’éveil des masses, ce qui exige que les masses inconscientes soient témoins de la colère de Dieu avant qu’elles ne soient à nouveau humiliées et qu’elles rejettent ensuite leurs voies pécheresses.

Ce cycle s’est répété maintes et maintes fois à travers l’histoire humaine, et nous vivons maintenant au début de la phase de « colère » où Dieu utilise les forces de la nature pour « réinitialiser » le monde. Si vous pensiez que la « Grande Réinitialisation » de Claus Schwab était un gros problème, attendez simplement la Réinitialisation Cosmique de Dieu. Ceux qui sont imprégnés de péché, d’arrogance et de négation de l’existence de Dieu seront détruits cosmiquement. Ceux qui ont pris les injections de protéines de pointe – une manifestation physique de Lucifer au niveau des nanoparticules – verront leurs propres cellules humaines se déchirer de l’intérieur alors qu’elles sont mangées vivantes par des armes biologiques de type prion, inspirées de Satan.

À mesure que les armes biologiques, les sécheresses et les catastrophes naturelles s’accélèrent, la société telle que nous la connaissons s’effondrera. La primauté du droit tombera et la fenêtre du ciel s’ouvrira, faisant pleuvoir de grandes masses qui ne feront qu’ajouter aux volcans et aux tremblements de terre qui se produisent sur Terre, effaçant le soleil et la lune, entraînant une famine mondiale et un effondrement alimentaire . (Voir Ésaïe 24 et 25, ou Apocalypse, entre autres passages.) D’Ésaïe 24 :

Voici, l’Éternel vide la terre, la dévaste, la renverse, et disperse ses habitants.

Et il en sera comme pour le peuple, ainsi pour le sacrificateur ; comme pour le serviteur, ainsi pour son maître ; comme avec la bonne, ainsi avec sa maîtresse ; comme pour l’acheteur, de même pour le vendeur ; comme pour le prêteur, ainsi pour l’emprunteur ; comme avec le preneur d’usure, ainsi avec le donneur d’usure à lui.

Le pays sera entièrement vidé et entièrement gâté, car l’Éternel a prononcé cette parole.

La terre pleure et se fane, le monde languit et se fane, les gens hautains de la terre languissent.

La terre aussi est souillée sous ses habitants; parce qu’ils ont transgressé les lois, changé l’ordonnance, rompu l’alliance éternelle.

C’est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y habitent sont désolés; c’est pourquoi les habitants de la terre sont brûlés, et il ne reste que peu d’hommes.

L’esprit de l’Amérique (et de Dieu) peut renaître, mais seulement par ceux qui s’humilient devant le Créateur

L’Amérique s’est effondrée en une nation de péché, et ce péché sera effacé de la Terre par une grande force divine. À sa place, les survivants qui s’humilient devant Dieu peuvent reconstruire la « nouvelle Amérique » dans l’esprit de l’Amérique originelle, basée sur les principes chrétiens, la logique, la raison, la santé mentale et l’égalité authentique des droits devant la loi.

Les menteurs, les libtards, les pédophiles, les trafiquants d’enfants, les développeurs d’armes biologiques, les journalistes-terroristes, les adorateurs de démons et autres seront tous biologiquement détruits, seulement pour se réveiller et trouver leur conscience souffrant dans l’enfer éternel où ils feront l’expérience de la douleur infernale de leur corps étant festoyés par des créatures démoniaques, encore et encore, jusqu’à la fin des temps. La Terre sera alors héritée par ces survivants qui ont refusé les vaccins Covid et refusé de prendre part aux péchés communs de notre temps (avortement, pédophilie, transgenre, etc.).

Il est important de noter que même ceux d’entre nous qui restent avec Dieu témoigneront de « l’Enfer sur Terre » qui a maintenant commencé. Nous assisterons à des villes pleines de cadavres et regarderons la protéine de pointe manger le cerveau de nos propres anciens amis et membres de la famille qui ont insisté: « Je crois en la science! ». Nous serons aux premières loges des grandes souffrances de notre temps ; la famine des non-préparés, le chaos et la violence déchaînés dans les villes bleues sans loi, la génération d’orphelins dont les parents sont morts du « vaccin de caillot », la maladie et la mort résultant de l’effondrement des infrastructures humaines de base.

Sachez que Dieu a besoin que l’humanité soit témoin du prix à payer pour se détourner de Dieu. Lorsque vous vous détournez du Créateur, de Mère Nature et des dons cosmiques de la conscience et de la vie, vous embrassez le Culte de la Mort. Et de ce Culte de la Mort ne peut venir que la souffrance, la destruction et la mort auto-infligée. Cette leçon, oubliée depuis longtemps par les êtres humains modernes, arrogants et inconscients, est sur le point d’être apprise une fois de plus à un coût inimaginable. Malheureusement, l’humanité moderne ne se tournera jamais vers Dieu tant qu’elle n’aura pas fait l’expérience du coût dévastateur de l’impiété.

N’oubliez jamais que le parti démocrate est un culte de la mort et que tous ceux qui le suivent sont en fin de compte des adeptes de Satan. La plupart d’entre eux ont choisi d’empoisonner leur propre corps donné par Dieu en s’injectant une arme biologique. C’est un péché flagrant d’autodestruction et le rejet le plus fort possible de Dieu, dont il n’y a probablement pas de salut.

Écoutez le puissant podcast d’inspiration divine d’aujourd’hui pour le reste de cette importante leçon. Lisez également Prophecy.news pour plus d’articles.

Brighteon.com/da7379ef-d24b-46a5-b001-6001cc0161bc

Découvrez chaque jour un nouveau podcast (et quelques interviews percutantes) sur :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

