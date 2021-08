LA BOMBE: La DARPA développait secrètement le vaccin à ARNm il y a des années via Moderna, et ils cherchent un contrôle permanent sur votre corps et votre lignée

Avant les blocages mondiaux de 2020, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et les National Institutes of Health (NIH) travaillaient subrepticement sur une nouvelle plate-forme de vaccins à ARNm en utilisant une nouvelle société de biotechnologie appelée Moderna. Leur planification stratégique a commencé en 2013, lorsque les fonds de la DARPA ont été utilisés par Moderna pour inventer des méthodes pour induire une réponse immunitaire de courte durée grâce à l’administration de vaccins à ARNm.

L’inventeur de la plate-forme d’ARNm, le Dr Robert Malone, révèle que « Moderna a été essentiellement fondée par la DARPA ». Des millions de dollars de subventions de la DARPA ont permis de construire le programme de vaccination, grâce à des brevets transmis à Moderna. Cependant, Moderna refuse de divulguer ces récompenses DARPA dans les demandes de brevet qu’ils ont déposées pour la nouvelle technologie vaccinale.

La DARPA est à l’origine de l’expérience sur la protéine de pointe d’ARNm, avec l’aide du NIH

Alors que ce projet secret de la DARPA est révélé, il devient évident que des forces infâmes au sein du gouvernement américain prévoyaient de libérer cette technologie pendant des années avant une « urgence de santé publique ». Pour atteindre la conformité, ils n’avaient qu’à exploiter la psychologie humaine, suspendre l’Etat de droit et menacer les moyens de subsistance des gens pour contraindre la population à participer à cette expérience et à modifier la physiologie naturelle de leurs cellules et fonctions biologiques. Un directeur du NIH, le Dr Anthony Fauci, s’en est assuré lorsqu’il a appelé à un verrouillage national en mars 2020. Pour mener à bien le plan, Fauci appelle maintenant à des injections obligatoires de ce logiciel d’exploitation génocidaire.

Le groupe de surveillance, Knowledge Ecology International, souligne que Moderna a reçu 20 millions de dollars de subventions de la DARPA plusieurs années avant la « pandémie mondiale ». Le groupe affirme que ces fonds ont « probablement » conduit au développement de cette nouvelle technologie vaccinale. Cette opération de longue date comprend 26 brevets attribués à « Moderna » ou « ModernaTx » ainsi que 154 demandes de brevets. Un examen plus approfondi de ces brevets montre que Moderna a participé au programme Autonomous Diagnostics to Enable Prevention and Therapeutics (ADEPT) de la DARPA. Ce financement a ouvert la voie à Moderna pour développer des programmes de vaccins à ARNm pour les virus Chikungunya et Zika, et d’autres agents pathogènes respiratoires à venir.

En réponse à l’enquête, la DARPA a déclaré qu’elle « recherchait activement les récompenses des agences à Moderna pour identifier les brevets et les brevets en instance, le cas échéant, qui pourraient être associés au soutien de la DARPA ». Au lieu de subir un audit indépendant de leur opération de protéine de pointe d’ARNm prévue, la DARPA est autorisée à enquêter sur sa propre piste financière, ce qui conduit assurément à des expériences secrètes d’ARNm menées par leurs agents à Moderna.

Indépendamment du plus grand complot visant à expérimenter sur les populations humaines, Moderna a l’obligation légale de divulguer le soutien du gouvernement fédéral américain dans les demandes de brevet en vertu de la loi Bayh-Dole et des réglementations émises par l’Office américain des brevets et des marques. La DARPA admet clairement qu’elle est l’idée originale de cette expérience mondiale, déclarant sur son site Web : « Le premier vaccin contre le coronavirus à commencer les tests humains provient d’un investissement de la DARPA dans la société Moderna. » Même si les inventions d’ARNm ont été conçues au cours des huit dernières années, Moderna ne divulgue pas que la DARPA était derrière les projets depuis le début et a nié que des fonds fédéraux aient été impliqués.

Jusqu’en 2016, le généticien Daniel Wattendorf était directeur de programme à la DARPA, où il a lancé et dirigé des programmes qui déploient des diagnostics, des médicaments de transfert de gènes, des globules rouges modifiés et des vaccins à ARN. Il était à l’origine du programme ADEPT en 2012 et il a fait progresser la recherche sur l’ARNm via Pfizer et Moderna en 2013. Après avoir dirigé ces programmes de vaccins à ARNm, il a occupé le poste de directeur des solutions technologiques innovantes à la Fondation Bill et Melinda Gates, où il est chargé de créer des tests de diagnostic et des plateformes biotechnologiques pour des « solutions de santé mondiales ».

Lorsque le Pentagone finance et déploie une expérience sur l’ensemble de la population, il n’est pas étonnant que les États-Unis soient obligés d’accepter une urgence de santé publique indéfinie dans chaque communauté simultanément. Les États-Unis continuent de souffrir de la loi martiale médicale, de la suspension des libertés civiles et de la menace continuelle de la force totalitaire, même contre les corps des travailleurs de la santé et les membres individuels de l’armée eux-mêmes.

Une expérience mondiale transforme le corps des gens en systèmes d’exploitation, contrôlés par les mises à jour du vaccin à ARNm

La DARPA est claire sur le fait que ces vaccins à ARNm ne sont pas destinés à fournir une immunité, mais invoquent plutôt une «immunité transitoire» qui oblige le corps à créer des anticorps pendant seulement quelques semaines ou quelques mois. Directement de DARPA «Pandemic Prevention Platform»: «Un des principaux avantages de l’approche basée sur les acides nucléiques pour limiter la propagation de l’infection est que les constructions génétiques introduites dans le corps seraient traitées rapidement et ne s’intégreraient pas dans le génome d’un individu. De même, les anticorps produits en réponse au traitement ne seraient présents dans le corps que pendant des semaines, voire des mois. Cela est cohérent avec l’intention de la DARPA de fournir en toute sécurité une immunité transitoire, d’arrêter la propagation de la maladie en créant un pare-feu et de gagner du temps pour développer et déployer des réponses médicales à plus long terme. »

Ce programme d’ARNm est un système d’exploitation installé à l’intérieur des humains – un processus sinistre de contrôle corporel qui est ouvertement admis par Moderna. Ces vaccins sont une arme de contrôle nanotechnologique qui fournit des instructions génétiquement codées pour recâbler les processus cellulaires normaux du receveur. Lorsqu’une toxine spécifique (protéine de pointe) est codée et produite dans le corps du receveur, son système immunitaire est contraint de réagir. Leurs cellules immunitaires sont atténuées sur le long terme et deviennent dépendantes des instructions, à mesure qu’un phénomène biologique appelé amorçage pathogène ou amélioration dépendante des anticorps s’installe.

La première partie de cette expérience globale de contrôle était psychologique, forçant les gens à penser qu’ils devaient reproduire des toxines dans leur corps pour prouver qu’ils étaient immunisés contre quelque chose qui n’avait jamais été isolé ou quantifié. Les populations ont été enfermées et on leur a dit qu’elles ne pouvaient pas entrer en contact humain, que tout le monde était malade et que l’air était contaminé, car les systèmes médicaux isolaient les gens, suspendaient les traitements et assassinaient des patients à l’aide de ventilateurs.

La deuxième partie de cette expérience manipulatrice et contrôlable en temps de guerre consiste à définir le protocole initial à deux injections, qui conditionne les gens à accepter plusieurs injections pour que leur système immunitaire continue de fonctionner conformément à la «science». La troisième partie est actuellement en cours d’introduction à travers le monde, alors qu’une troisième dose de protéines de pointe d’ARNm est injectée dans les personnes qui sont déjà sensibles aux agents pathogènes viraux et qui « ont besoin d’une injection de rappel ».

À partir de chaque année, les gens seront informés qu’ils ont besoin d’une mise à jour de leur système « de rappel de vaccin » car une « nouvelle variante » est annoncée. La plate-forme d’ARNm d’armes biologiques à protéines de pointe qui est lancée aujourd’hui par la coercition et la force a été planifiée il y a des années par la DARPA, le NIH, Moderna et leurs agents de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Le vaccin ModeRNA a causé un cancer mortel du col de l'utérus chez 1500 femmes victimes du vaccin

Écoutez le battage médiatique, lisez la propagande, regardez les menteurs de la télévision boire le Kool-Aid et mourir lentement

C’est ce que votre gouvernement veut pour vous.

Combien doivent mourir avant que suffisamment se rendent compte qu’ils nous mentent ?

VACCINÉS À MORT : Une étude alarmante confirme que les vaccinés seront confrontés à des blessures et des décès catastrophiques liés au renforcement de la dépendance aux anticorps

Depuis plus d’un an, des recherches intensives menées par des experts de la santé comme le Dr Sherri Tenpenny ont mis en lumière des inquiétudes croissantes concernant « l’amélioration dépendante des anticorps » (ADE), un phénomène où les vaccins aggravent la maladie en préparant le système immunitaire à une réaction excessive potentiellement mortelle. Également appelé « réponse hyperinflammatoire » aux infections ultérieures, l’ADE est bien connu pour se produire avec des vaccins contre les coronavirus qui ont été testés dans des expérimentations animales. La grande question est de savoir si elle apparaîtra chez les 2,4 milliards de personnes qui ont maintenant été vaccinées dans le monde.

Selon OurWorldInData.org, 31,7% de la population mondiale a été vaccinée avec un ou plusieurs vaccins Covid. Cela représente environ 2,4 milliards de personnes.

Aux États-Unis, selon le CDC, 199 millions de personnes ont été vaccinées avec au moins une dose.

Notamment, tous les 2,4 milliards de personnes qui ont pris ce vaccin dans le monde ont subi une intervention médicale expérimentale mortelle non prouvée qui a été intentionnellement formulée pour contenir des armes biologiques à protéines de pointe, ou dans le cas des vaccins à ARNm, des instructions pour les propres cellules du corps à fabriquer ces armes biologiques à protéines de pointe. Ainsi, les mondialistes de la dépopulation poussant ce génocide vaccinal ont réussi à injecter environ un tiers de la population humaine mondiale avec des armes biologiques qui sont bien connues pour causer des blessures et la mort.

Pourtant, la question demeure : combien de ces personnes mourront des effets indésirables des vaccins, y compris l’EIM ?

Un nouvel article scientifique publié dans le Journal of Infection semble fournir des preuves solides que les vaccins administrés dans le monde provoqueront, sans aucun doute, des effets ADE chez les personnes exposées à la variante Delta ou potentiellement à d’autres souches de coronavirus. L’étude est intitulée, Les anticorps anti-SARS-CoV-2 améliorant l’infection reconnaissent à la fois la souche originale Wuhan/D614G et les variantes Delta. Un risque potentiel pour la vaccination de masse ?

Rédigé du point de vue de la virologie et de l’épidémiologie conventionnelles, il explique que si les vaccins actuels (basés sur la souche originale Wuhan D615G) offrent un certain niveau d’immunité contre le virus d’origine de la Covid [Coronavirus Desease – MIRASTNEWS], ils présentent un effet secondaire regrettable : l’accélération d’« anticorps améliorant l’infection » qui réagissent de manière excessive aux infections à variante Delta. Ce que l’article décrit est un EIM classique, ce qui signifie qu’une réaction hyperinflammatoire peut tuer la personne alors que son système immunitaire «amorcé» réagit de manière excessive aux nouvelles infections.

L’étude conclut : « L’ADE des variantes delta est un risque potentiel pour les vaccins actuels », et poursuit en expliquant le mécanisme par lequel cet ADE est en train d’émerger :

En utilisant des approches de modélisation moléculaire, nous montrons que les anticorps activateurs ont une affinité plus élevée pour les variantes Delta que pour les MTN Wuhan/D614G. Nous montrons que les anticorps améliorants renforcent la liaison du trimère de pointe à la membrane de la cellule hôte en fixant les MTN aux microdomaines du radeau lipidique… les anticorps facilitants affichent une affinité remarquablement accrue. Ainsi, l’ADE peut être une préoccupation pour les personnes recevant des vaccins basés sur la séquence de pointe de la souche Wuhan d’origine (soit l’ARNm, soit les vecteurs viraux).

Le document poursuit en suggérant que les vaccins originaux devraient être essentiellement mis au rebut et remplacés par de nouveaux vaccins de «deuxième génération» conçus pour attaquer les cibles antigéniques de la variante Delta.

Bien sûr, au moment où cela sera accompli, une nouvelle variante circulera et menacera les mêmes personnes, étant donné que la vaccination des personnes pendant une période de circulation virale généralisée fournit effectivement des pressions évolutives virales qui provoquent de nouvelles, souches résistantes au vaccin à produire dans le corps des personnes vaccinées (comme le Dr Bossche l’a mis en garde à plusieurs reprises). Quel que soit le nombre de vaccins administrés à la population mondiale, le virus mutera toujours en une nouvelle forme, rendant ces vaccins obsolètes.

Seule l’immunité naturelle – une immunité « généralisée » à large spectre – peut arrêter le cycle et arrêter la pandémie. Les vaccins ne peuvent jamais arrêter les mutations, les infections ou la transmission de Covid pour la simple raison que les vaccins ne peuvent jamais voir l’avenir. Même le CDC admet qu’ils n’empêchent pas non plus l’infection ou la transmission.

Même si les vaccins s’arrêtent maintenant, un milliard de personnes pourraient mourir dans le monde au cours des 36 prochains mois alors que les vaccins font des ravages

Ce qu’il est crucial de comprendre, c’est que même si les vaccins mortels contre la Covid sont arrêtés en ce moment, avec 2,4 milliards de personnes déjà injectées, il est tout à fait possible qu’un milliard ou plus de personnes meurent d’ADE, de dommages vasculaires protéiques de pointe, « fou maladie de la vache » des attaques de protéines de pointe sur la neurologie, ou d’autres effets dévastateurs causés par les vaccins Covid.

Aux États-Unis seulement, un taux de mortalité de 20% parmi les vaccinés entraînerait environ 40 millions de décès, la plupart se produisant dans les villes et les États bleus où les moutons de gauche démontrent une grande obéissance aux fausses autorités tout en offrant leur corps pour des expériences médicales mortelles au nom de la « science ». Vous n’avez peut-être pas réalisé que pratiquement tout le parti démocrate aux États-Unis s’est essentiellement porté volontaire pour être des donneurs d’organes post-vaccins, mais en même temps, leurs organes seront colonisés par des nanoparticules de protéines de pointe, donc personne ne voudra de leurs organes de toute façon.

Obtenez tous les détails dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, qui couvre également de nombreuses autres nouvelles en développement sur ce front :

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Après le vaccin, si vous tombez malade, les médecins ne vous aideront pas. Vous êtes mentalement malade

Vous ne pouvez pas marcher. Tout est dans ta tête. La première fille dit qu’elle a des amis qui se sont fait vacciner et qu’ils vont bien. Ce n’est pas correct. Ils n’ont tout simplement pas encore été touchés par l’un des problèmes à venir.

30 questions qui exposent la Covid pour ce qu’elle est… FRAUDE, GÉNOCIDE ET MEURTRE

Combien doivent mourir avant que suffisamment se rendent compte qu’ils nous mentent ?

QUELQUE CHOSE DE GRAND ARRIVE….

La Bombe : les vaccins à ARNm peuvent transformer les gens en usines de protéines à pointes sans fin, « colonisant » le corps avec des armes biologiques sans fin

Le cardiologue nucléaire Richard M. Fleming a récemment parlé avec Mike Adams de la tromperie utilisée pour contraindre la population mondiale à prendre des vaccins à ARNm. Le Dr Fleming a fourni la preuve que les vaccins à ARNm s’auto-répliquaient et transformaient les gens en usines de protéines à pointes sans fin. Il existe maintenant des preuves que la séquence génétique du SRAS-CoV-2 s’auto-assemble et s’auto-amplifie par conception, transportant le code génétique dans l’ADN de la personne par transcription inverse. Ce processus incontrôlable de codage des protéines de pointe dans les cellules humaines a le potentiel de détourner l’expression génétique saine pour les années à venir tout en colonisant les protéines de pointe inflammatoires dans le sang et les organes pour la durée de la vie. Les gens sont littéralement programmés avec des instructions génétiques qui enivrent leur sang et leurs organes à perpétuité… jusqu’à ce qu’ils soient malades et mourants, souffrant d’une maladie chronique.

Les vaccins à ARNm ne sont PAS temporaires et ne sont pas non plus des interventions médicales localisées

Le public a reçu de fausses informations sur les vaccins à ARNm dès le début. Le vaccin à ARNm a été vendu au public en tant que processus temporaire, un médicament renforçant le système immunitaire qui n’interfère pas avec l’ADN humain. De plus, l’ARN messager resterait dans les cellules au site d’injection, mais cela a été réfuté à plusieurs reprises, avec la formation de caillots sanguins et l’accumulation de protéines de pointe mesurées dans divers organes, y compris le cerveau. Les protéines de pointe ne voyagent pas seulement dans le sang et se concentrent dans les organes vitaux, mais ces instructions d’ARNm s’intègrent également dans l’ADN humain pour la réplication future des armes biologiques dans le sang.

Ces toxines étrangères peuvent augmenter les cellules immunitaires pendant une courte période de temps, mais elles induisent également une inflammation cardiovasculaire, neurologique et auto-immune, entraînant des événements indésirables graves et des dommages chroniques chez les jeunes. Au fur et à mesure que les protéines de pointe prolifèrent dans le sang, elles peuvent provoquer la coagulation du sang dans tout le corps et même conduire à la maladie d’Alzheimer par la formation de prions dans le cerveau.

L’expérience de la protéine de pointe de l’ARNm est si controversée que le gouvernement fédéral travaille désespérément avec Big Tech pour censurer de manière algorithmique toute information précise et dissidente sur cette expérience contraire à l’éthique. Cette expérience, enracinée dans la tromperie, protégée par la censure et des contrats sans responsabilité, est imposée à la population mondiale avec des mandats totalitaires, des campagnes de propagande et une fraude généralisée. Malgré les meilleurs efforts pour faire taire l’information et retirer le consentement de l’individu, le principe du consentement éclairé en médecine résistera à l’épreuve du temps.

Les vaccins à ARNm incorporent le SARS-CoV-2 dans l’ADN humain par transcription inverse

Le Whitehead Institute for Biomedical Research à Cambridge, MA, la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences de Harvard, le Department of Biology, Massachusetts Institute of Technology et le Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University ont découvert un ADN sérieux -modifier les détails sur les vaccins à ARNm.

Les chercheurs ont étudié la possibilité que l’ARN du SRAS-CoV-2 puisse être transcrit à l’envers et intégré dans le génome humain. Ce qu’ils ont trouvé était choquant. Lors de l’étude de cellules cultivées et de cellules primaires de patients vaccinés, ils ont trouvé des transcrits chimériques contenant une fusion virale avec des séquences cellulaires qui sont compatibles avec la transcription de séquences virales intégrées dans le génome. Ils ont trouvé vingt-quatre cellules contenant de la transcriptase inverse, qui peuvent toutes être intégrées dans le génome cellulaire et ensuite transcrites. Cette transcription inverse a été activée par « éléments LINE-1 ou par la transcriptase inverse du VIH-1 ».

Il existait un mécanisme moléculaire qui permettait au SARS-CoV-2 de subir une rétro-intégration dans le génome des patients vaccinés. Ce processus permet d’expliquer pourquoi les patients vaccinés continuent à produire de l’ARN viral longtemps après leur rétablissement après la transfection du vaccin. Les personnes vaccinées sont littéralement les super épandeurs, le vecteur de la libération perpétuelle des armes biologiques. Comme l’instruction génétique pour les protéines de pointe imprègne leur ADN, les vaccinés peuvent potentiellement répliquer les protéines de pointe pour le reste de leur vie, mettant la santé publique en danger pour les générations à venir. Oui, cela ressemble au début du transhumanisme, alors que les vaccinés font la queue pour leurs mises à jour génétiques.

Regardez cette interview révélatrice sur Brighteon.com.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une mère enragée dit que le vaccin Pfizer a tué sa fille en 5 heures et d’autres rapports de mort rapide

Ce serait mieux sans masque. Mais elle a raison. Je suis désolé pour elle. Des enfants meurent.

1 million de morts ou plus. Leurs cris sont réduits au silence par les médias. C’est un meurtre. C’est le GÉNOCIDE.

GUYANE – Les travailleurs du gouvernement Démissionnent après LE VACCIN = Govt Backtrack #PEOPLEPOWER

L’Australie est désormais la honte du monde : la police attaque et pulvérise du poivre sur de jeunes enfants parce qu’ils ne portent pas de masques !

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Plus tôt ce mois-ci, nous avons rapporté à quelle vitesse l’Australie était tombée dans la tyrannie, devenant essentiellement un État de police médicale avec la loi martiale. Même la Chine a critiqué leurs mesures autoritaires, et nous avons montré des séquences vidéo de la police arrêtant des personnes âgées et des personnes âgées dans des parcs pour ne pas simplement porter de masques. Voir:

Eh bien, il semblerait que les choses soient encore plus descendues, allant de mal à horrible, car des séquences vidéo circulent maintenant de la police attaquant en fait de jeunes enfants simplement parce qu’ils ne portaient pas de masques, les jetant par terre pour les menotter, et même pulvérisant du poivre sur une Fille de 12 ans.

Et étonnamment, plusieurs policiers eux-mêmes ne portent même pas de masques ! Regardez les images ci-dessous dans le reportage vidéo que j’ai préparé. Cela commence assez doucement avec une jeune fille expliquant que sa sœur venait d’être arrêtée pour ne pas porter de masque, mais ensuite d’autres policiers arrivent et la situation dégénère rapidement en chaos – à cause de la police.

Je dois admettre que mon sang bouillonnait en regardant ces grands hommes musclés entièrement armés se jeter autour de jeunes enfants inoffensifs.

Si c’est ce qu’il vous faut pour vous sentir comme un homme, alors vous n’êtes pas un homme du tout ! Vous êtes un ver qui doit être piétiné et écrasé !

Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard.

24 000 adolescents séparés de leurs parents recevront des injections COVID-19 dans un auditorium

Dans un autre clip vidéo d’Australie qui circule depuis hier, le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, parle de faire venir 24 000 étudiants dans un auditorium où ils seront séparés de leurs parents, puis injectés avec les vaccins COVID-19.

Il précise très clairement que la « police » sera là pour les aider et que les parents ne devraient « pas s’inquiéter ».

J’ai creusé un peu là-dessus, et bien que certains le fassent apparaître comme un événement unique qui ne s’est peut-être pas encore produit, il semble que cela ait été mis en œuvre en juin, en préparation de la nouvelle année scolaire. (Source.)

Il y a des rapports que certains étudiants s’évanouissaient juste après avoir reçu ces vaccins, et qu’ils ont essayé de le cacher, et j’ai également inclus un clip dans le reportage vidéo à ce sujet.

Je m’excuse que les vidéos que je produise et que j’inclus avec certaines de nos histoires ne soient pas « polies ». J’ai reçu quelques critiques sur la qualité de ces vidéos, mais sachez que je suis un écrivain, pas un producteur professionnel de vidéos ou de films.

Mon objectif en les produisant est simplement d’exposer ce qui se passe parce que la plupart de cela est censuré par les médias d’entreprise. Ils comprennent de nombreux clips tournés par des gens ordinaires avec leurs téléphones portables, essayant d’exposer les choses horribles qui se produisent actuellement dans le monde.

L’une des premières que j’ai produites récemment, la vidéo « In Memoriam » il y a quelques semaines, mettant en lumière les 8 premiers mois du déploiement de vaccins COVID-19 expérimentaux, a maintenant été visionnée par plus d’un demi-million de personnes.

J’ai produit ça tard une nuit parce que je ne pouvais pas dormir. Couvrir ces histoires tous les jours a un impact émotionnel, et j’ai donc mis mon agitation au travail cette nuit-là pour produire cela, et il semble que les gens l’aient trouvé utile, c’est pourquoi je continue à les produire, même si la qualité est évidemment inférieure à la normale et ils nécessitent un travail supplémentaire chaque jour pour que je continue à les produire.

Si vous ne les aimez pas, ne les regardez pas plutôt que de m’en plaindre. Merci.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

La richesse des milliardaires augmente de 5 500 milliards de dollars pendant la Covid

Les milliardaires mondiaux voient une augmentation de la richesse pandémique de 5,5 billions de dollars

Les défenseurs mondiaux appellent à une taxe d’urgence unique de 99% sur les bénéfices pandémiques des milliardaires pour financer les vaccins COVID-19 pour le monde entier.

Les milliardaires du monde ont vu leur richesse augmenter de plus de 5 500 milliards de dollars depuis le début de la pandémie en mars 2020, soit un gain de plus de 68 %. Les 2 690 milliardaires mondiaux du monde ont vu leur richesse combinée passer de 8 000 milliards de dollars le 18 mars 2020 à 13 500 milliards de dollars au 31 juillet 2021, en s’appuyant sur les données de Forbes.

La richesse totale des milliardaires mondiaux a augmenté davantage au cours des 17 derniers mois de la pandémie qu’elle ne l’a fait au cours des 15 années précédant la pandémie. Entre 2006 et 2020, la richesse mondiale des milliardaires est passée de 2 650 milliards de dollars à 8 000 milliards de dollars, soit un gain de 5 350 milliards de dollars.

Les milliardaires ont récolté une aubaine inconvenante à un moment où des millions de personnes ont perdu la vie et leurs moyens de subsistance. La pandémie a aggravé les inégalités mondiales existantes, les riches profitant de la fermeture des principales économies de rue dans le monde.

Les défenseurs mondiaux de l’égalité appellent les gouvernements nationaux à prélever une taxe unique de 99% sur ces gains pandémiques milliardaires, à payer pour que tout le monde sur Terre soit vacciné contre le COVID-19 et à fournir une subvention en espèces de 20 000 $ à tous les chômeurs. L’analyse et la proposition ont été publiées aujourd’hui par Oxfam, la Fight Inequality Alliance, l’Institute for Policy Studies et les Patriotic Millionaires. Les organisations appellent les gouvernements à taxer les ultra-riches qui ont profité de la crise pandémique pour aider à compenser ses coûts.

[Nous nous distinguons ici sur l’usage à faire des sommes d’argent issues de l’imposition à 99%. Il est bon de mettre en place une telle taxation, mais l’argent récolté ne doit pas servir à financer des vaccins dont de nombreux spécialistes disent qu’ils sont empoisonnés et que la population mondiale serait décimée si tout le monde recevait la piqûre COVID-19 expérimentale. Ces sommes d’argent pourraenit être affectées à une recherche médicamenteuse diversifiée et mieux ciblée. Elle devrait aussi permettre aux particuliers qui ont tout perdu de reprendre des forces pour lancer des activités économiques lucratives et réaliser des projets en suspens. L’accumulation de la richesse par la minorité riche devrait donc permettre d’améliorer la répartition pour réduire les inégalités et relancer les économies nationales.. – MIRASTNEWS]

L’impôt d’urgence unique sur les milliardaires COVID-19 permettrait de lever 5 445 milliards de dollars et laisserait toujours aux 2 690 milliardaires du monde 55 milliards de dollars de plus qu’avant que le virus ne frappe (une moyenne de 37 millions de dollars par milliardaire). Les gouvernements du monde entier sous-taxent massivement les particuliers les plus riches et les grandes entreprises, ce qui compromet la lutte contre la COVID-19, la pauvreté et les inégalités.

La richesse de Jeff Bezos d’Amazon a augmenté de 79,4 milliards de dollars pendant la pandémie, passant de 113 milliards de dollars en mars 2020 à 192,4 milliards de dollars le 31 juillet 2021. On estime que 325 nouveaux milliardaires ont rejoint le «club des 3 virgules» depuis le début de la pandémie, soit environ un nouveau milliardaire frappé chaque jour.

Moins d’un pour cent des habitants des pays à faible revenu ont reçu un vaccin, tandis que les bénéfices réalisés par Big Pharma ont permis aux PDG de Moderna et de BioNTech de devenir milliardaires. La crise de la COVID-19 a plongé plus de 200 millions de personnes dans la pauvreté et a coûté aux femmes du monde entier au moins 800 milliards de dollars de revenus perdus en 2020, soit plus que le PIB combiné de 98 pays. Dans le même temps, 11 personnes meurent maintenant de faim et de malnutrition chaque minute, dépassant les décès dus à la COVID-19.

« Avec une taxe de 99% sur les gains de richesse des milliardaires COVID-19, nous appelons le temps sur cette ère de cupidité », a déclaré Njoki Njehu, coordinateur panafricain de la Fight Inequality Alliance. « La richesse d’un milliardaire ne se gagne pas. Les milliardaires profitent de la dure greffe et de la douleur des travailleurs. C’est leur argent « gagné » par votre sueur et il est grand temps que la sueur commence à porter ses fruits. Les gouvernements doivent taxer les riches pour que nous ayons une chance de renverser la crise des inégalités dans laquelle nous nous trouvons. » La Fight Inequality Alliance organise le Festival to Fight Inequality, un rassemblement virtuel de deux jours de milliers de militants de près de 30 pays, qui aura lieu du 13 au 14 août. Ils discuteront des solutions à l’aggravation de la crise mondiale des inégalités, notamment en taxant les riches.

« L’augmentation de la richesse mondiale des milliardaires alors que des millions de personnes ont perdu la vie et leurs moyens de subsistance est une maladie que les pays ne peuvent plus supporter », a déclaré Morris Pearl, ancien directeur général de BlackRock et président des Patriotic Millionaires. « Les riches qui s’enrichissent sans cesse n’est bon pour personne. Nos économies s’étouffent avec cette ressource accumulée qui pourrait servir un objectif beaucoup plus important. Les milliardaires doivent cracher cette boule d’argent et les gouvernements doivent les obliger à le faire en taxant leurs richesses. »

Dans le passé, les gouvernements se sont tournés vers les plus riches en réponse aux crises majeures. Après les Première et Deuxième Guerres mondiales, des impôts sur la fortune ponctuels ont été prélevés dans les pays européens et au Japon pour financer la reconstruction. La France, par exemple, a imposé les gains de richesse excessifs en temps de guerre à un taux de 100 pour cent après la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, à la suite de la crise financière mondiale de 2008, des pays, dont l’Islande, ont introduit des impôts sur la fortune temporaires pour aider à recharger les coffres publics.

Les décideurs politiques, les principaux économistes, les organisations de la société civile, l’ONU, le FMI et la Banque mondiale appellent à des « impôts de solidarité » uniques et à des impôts sur la fortune à plus long terme destinés aux super-riches pour atténuer les impacts économiques de la pandémie et réduire les inégalités. En décembre 2020, l’Argentine endettée a adopté un prélèvement spécial unique surnommé la «taxe du millionnaire» qui a rapporté environ 2,4 milliards de dollars pour payer la reprise après une pandémie.

« Le milliardaire Jeff Bezos pourrait personnellement payer suffisamment de vaccins pour le monde entier, mais il préférerait dépenser sa fortune pour un voyage à sensation dans l’espace », a déclaré Max Lawson, responsable de la politique mondiale sur les inégalités d’Oxfam International. « COVID-19 transforme le fossé entre riches et pauvres en un gouffre infranchissable. Les niveaux de richesse obscènes gagnés par la pandémie par une poignée de méga-riches devraient immédiatement être imposés à 99%, suffisamment pour vacciner complètement tout le monde sur Terre et aider des millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de COVID-19. Ce n’est qu’avec ce type d’élaboration de politiques radicales et progressistes que nous pourrons lutter contre les inégalités et mettre fin à la pauvreté. »

Un mouvement mondial pour taxer les riches

Le coût de la vaccination de la population adulte mondiale a été calculé comme suit : deux doses à 7 dollars par dose pour 5 milliards de personnes, pour un total de 70 milliards de dollars. Ceci est basé sur le coût moyen par dose. Oxfam, The Fight Inequality Alliance, Patriotic Millionaires et IPS n’approuvent pas des prix aussi élevés pour les vaccins et font campagne pour un accès sans brevet afin de permettre aux fabricants de génériques de produire des vaccins COVID-19 pour faire baisser les prix.

Selon le rapport phare de l’OIT sur l’emploi et les perspectives sociales dans le monde 2021, 220 millions de personnes sont actuellement au chômage. Parmi eux, 114 millions de personnes ont perdu leur emploi à cause du COVID-19. Offrir une subvention unique de 20 000 $ en espèces à tous les travailleurs actuellement au chômage coûterait 4 400 milliards de dollars.

L’analyse des listes de milliardaires en temps réel et annuelles de Forbes montre que les milliardaires du monde ont augmenté leur richesse de 5 500 milliards de dollars au cours des 17 derniers mois, passant de 8 000 milliards de dollars le 18 mars 2020 à 13 500 milliards de dollars le 31 juillet 2021. C’est plus que le 5 400 milliards de dollars ont gagné 5 400 milliards de dollars sur une période de 15 ans, de 2006 à 2020.

Au moins neuf personnes sont devenues de nouveaux milliardaires depuis le début de la pandémie, grâce aux bénéfices excessifs que réalisent les sociétés pharmaceutiques détenant le monopole des vaccins COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a plongé plus de 200 millions de personnes dans la pauvreté, selon les estimations des chercheurs de la Banque mondiale.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les gouvernements à « envisager un impôt de solidarité ou sur la fortune pour ceux qui ont profité de la pandémie, afin de réduire les inégalités extrêmes ». Le FMI et la Banque mondiale ont également appelé à des impôts sur la fortune pour aider à couvrir les coûts de COVID-19.

L’Argentine a collecté 223 milliards de pesos (environ 2,4 milliards de dollars) grâce à son impôt unique sur la fortune en cas de pandémie.

Traduction : MIRASTNEWS