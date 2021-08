La justification du déploiement continu du vaccin n’est pas évidente

Nous semblons avoir de sérieux problèmes avec le programme de vaccination contre la Covid-19. Les preuves étayant l’efficacité et l’innocuité du vaccin Pfizer BNT162b2 sont très discutables. L’analyse statistique soulève de nombreuses questions et, tant qu’elles ne sont pas résolues, il ne peut pas être démontré que les avantages allégués l’emportent sur les risques.

Avec des préoccupations plus larges exprimées par certains des plus grands immunologistes, virologues et épidémiologistes du monde, la justification de la poursuite du programme de vaccination semble faire défaut. Un risque inacceptable possible est évident dans chaque pays qui a vacciné une proportion importante de sa population.

Les vaccins semblent augmenter le risque de mortalité de Covid-19, ce que les autorités et les organismes de réglementation ont jusqu’à présent montré peu ou pas d’intérêt à enquêter.

Une partie de ce dont nous sommes sur le point de discuter est nécessairement spéculative. Elle est basée sur une analyse statistique complète, mais, en l’absence d’une enquête approfondie, nous ne pouvons pas être certains pourquoi cette analyse semble montrer un risque accru de mortalité liée à la Covid-19 après la vaccination.

De même, un refus d’enquêter sur cette corrélation est intenable. Aucune allégation d’innocuité ou d’efficacité du vaccin n’est justifiée sans une prise en compte appropriée de cette analyse statistique.

Concernant l’émergence de données en Israël

Récemment, la chronique britannique a interviewé, entre autres, le Dr Herve Seligmann. Le Dr Seligmann est titulaire d’un B. Sc. en biologie de l’Université hébraïque de Jérusalem. Il a obtenu un M. Sc. en 1991 et a obtenu son doctorat en 2003. Il a publié plus de 100 articles scientifiques. Il travaille à l’Unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Tropicales Emergentes, Faculté de Médecine, Université Aix-Marseille, Marseille, France. Son partenaire de recherche statistique est l’ingénieur Haim Yativ.

Le Dr Seligmann et M. Yativ ont publié une page de ressources informatives en anglais où vous pouvez voir les mises à jour récentes de leurs recherches. Leur analyse des données israéliennes semble montrer une augmentation significative du risque de mortalité par Covid-19 (pour les vaccinés) pendant la période entre la réception des première et deuxième doses de vaccin, et pendant une brève période après la deuxième dose. Leurs recherches se sont concentrées sur le vaccin Pfizer BioNTech BNT162b2 (tozinameran).

Leurs recherches ont un impact sur l’analyse risques/bénéfices du vaccin à ARNm Pfizer BioNTech. Il met en doute les affirmations concernant son efficacité et sa sécurité. Leur analyse doit être appréciée à la lumière de l’absence d’essais cliniques terminés pour le vaccin BNT162b2, qui sont encore en phase de recrutement.

Il n’y a pas non plus d’essais cliniques terminés pour l’un des autres principaux vaccins utilisés dans les pays occidentaux. L’essai AZD1222 (ou ChAdOx1-S) d’AstraZeneca (NCT04516746) devrait s’achever en février 2023. L’essai de phase III du vaccin à ARNm de Moderna (NCT04470427) devrait être terminé d’ici octobre 2022. L’essai Janssen de Johnson & Johnson (NCT04614948) sera, espérons-le, presque terminé en mai 2023.

Il n’y a pas de résultats publiés pour aucun de ces essais. Les vaccins ont tous été approuvés pour une utilisation dans la population sous autorisation d’urgence pour cette raison. Ce sont des médicaments sans licence et sans autorisation de mise sur le marché. La décision d’approbation a été prise uniquement sur la base des données fournies aux régulateurs par les fabricants.

En Israël, le 11 février 2021, Ynet a publié un article dans lequel ils ont fait la déclaration suivante :

Les données du ministère de la Santé obtenues par Ynet montrent l’énorme écart entre les complètement-vaccinés et les non vaccinés. Selon eux, l’efficacité du vaccin est supérieure à 90 % dans tous les groupes d’âge, à la fois dans la prévention des maladies coronariennes et dans la prévention des maladies graves et des décès.

Il est important de noter que la déclaration d’Ynet est basée sur une comparaison analytique faite entre les « complètement-vaccinés » et les « non vaccinés ». D’autres données du ministère israélien de la Santé ont ensuite été mises à disposition et rapportées le 11 mars par le point de vente allemand correctiv.org. Le Dr Seligmann et M. Yativ ont ensuite réanalysé les ensembles de données d’origine et ont trouvé des divergences claires entre les données et les avantages rapportés des vaccins.

La clé de ceci était que les bénéfices revendiqués n’ont été mesurés qu’à partir de la fin de la deuxième dose et n’ont pas tenu compte des risques dans la période de 5 semaines entre et immédiatement après la 1ère et la 2ème dose. Seligmann et Yativ ont qualifié cette période de « période de vaccination ». Nous utiliserons « POV » pour cela tout au long du reste de cet article.

Seligmann et Yativ ont analysé les données du ministère israélien de la Santé (incluses dans leur rapport – ci-dessus) et les données de Dagan et al 2021. Ils continuent de surveiller les ensembles de données mais comme déjà indiqué, cette analyse portait sur la période allant jusqu’au 11 mars.

Ils ont calculé un risque de base de mortalité Covid-19 chez les personnes non vaccinées à partir de données couvrant la période de 303 jours entre le 1er mars 2020 et le 20 décembre 2020, date à laquelle le déploiement du vaccin israélien BNT162b2 a commencé. Ils ont analysé le pourcentage de cas et de décès pour les deux tranches d’âge dans les données israéliennes (ceux de moins de 60 ans et plus de 60 ans) publiées par les actuaires de la compagnie d’assurance maladie Clalit.

À l’aide de ces données, Seligmann et Yativ ont calculé le pourcentage quotidien de probabilité de mortalité par Covid-19 pour les cohortes respectives non vaccinées. Pour les moins de 60 ans, il était de 0,00000257% par jour. Pour les citoyens israéliens de plus de 60 ans, il était de 0,00022631 % par jour. Les données publiées par le ministère israélien de la Santé, pour divers intervalles dans le POV, ont ensuite été comparées à ces lignes de base non vaccinées.

Entre 0 et 13 jours après la première dose du vaccin Pfizer, le risque de mortalité quotidien de Covid-19 pour les plus de 60 ans était de 0,003303%. C’était plus de 14,5 fois plus élevé que pour les non vaccinés. Plus de treize jours après la première dose de vaccination, ce risque est passé à 0,005484 % par jour ; un risque plus de 24,2 fois plus élevé que chez les non vaccinés. Cela a encore augmenté pendant les six premiers jours après la deuxième dose à 0,006076 %, ce qui représente un risque accru de 26,85 fois de mortalité par Covid-19 pour les vaccinés.

Dans la deuxième semaine suivant la deuxième dose, le risque pour les plus de 60 ans est resté à 18,4 fois plus élevé pour les vaccinés. Cela a progressivement diminué jusqu’à 6,7 fois pire à quatorze jours après la deuxième dose, et a continué à diminuer au cours des semaines suivantes. Cela a montré un POV d’environ 5 semaines avec un risque significativement accru de mortalité par Covid-19 pour les vaccinés de plus de 60 ans.

Un risque accru similaire de mortalité par Covid-19 a été observé dans les données pour les moins de 60 ans. Au cours des deux premières semaines suivant la première dose, le risque a été augmenté de 23,86 fois. Ce risque a encore augmenté jusqu’à 42,4 fois le risque élevé au cours de la deuxième semaine après la première dose. Au cours de la première semaine suivant la deuxième dose, les données ont indiqué une augmentation de 94 fois du risque quotidien de mortalité par COVID. Pour la période étudiée, il n’y a pas eu d’augmentation du risque notée pour les moins de 60 ans au-delà de la première semaine suivant la deuxième dose.

L’avantage manquant de la vaccination BNT162b2

L’analyse statistique de Seligmann et Yativ a clairement montré un risque significativement plus élevé de mortalité Covid-19 pour les vaccinés pendant le POV. Ils ont ensuite noté qu’une fois que le vaccin avait fait pleinement effet, le risque de mortalité Covid-19 pour les vaccinés était inférieur au risque pour les non vaccinés. Ils ont trouvé un avantage apparent du vaccin une fois le POV terminé.

Tenant compte du fait que le risque de mortalité par Covid-19 dans la population générale est si faible, ils ont pu calculer combien de jours de protection vaccinale complète seraient nécessaires pour compenser l’augmentation significative du risque de mortalité quotidienne pendant le POV.

Pour les plus de 60 ans, après la première dose, le vaccin BNT162b2 devrait fournir près de 2 ans de protection complète (690,62 jours) pour obtenir un bénéfice net. Seligmann et Yativ ont déclaré :

En mettant en commun les deux classes d’âge, en moyenne, afin de ne pas perdre plus de vies que d’en gagner du fait de la vaccination, les effets protecteurs du vaccin, sans les coûts associés à la 3d [troisième dose] et plus d’injections, devraient être absolus et sans autres décès liés au vaccin mais non liés à la COVID19 pendant une période d’au moins 658 jours.

Les chercheurs ont également noté un certain nombre de mises en garde importantes. Par exemple, la répartition par âge et les classes de risque relatives pour les personnes non vaccinées n’étaient pas claires dans les données israéliennes. Cela pourrait être un facteur aggravant pour leur analyse et ils ont demandé des éclaircissements. Ils n’ont pas encore reçu de réponse.

Leur analyse initiale n’a pas pris en compte les schémas de mortalité non liés à la Covid-19. Ils ont également ignoré le fait que la protection vaccinale n’est pas absolue et ont ensuite extrapolé leurs recherches pour examiner des schémas de mortalité plus larges. Cela indiquait encore plus de motifs d’inquiétude, en particulier chez les enfants, suggérant que les vaccinés présentent un risque pour les non vaccinés.

Seligmann et Yativ ont noté que le ministère israélien de la Santé et les co-auteurs de l’article de Dagan et al avaient des conflits d’intérêts commerciaux avec Pfizer. Cependant, s’en tenant aux données présentées dans l’article de Dagan et al, ils ont noté une multiplication par trois des taux d’infection à la Covid-19 pour les vaccinés au cours des 5 semaines de POV.

Nous pourrions ajouter notre propre mise en garde à ce stade : un test RT-PCR positif n’est pas la preuve d’un « cas » de Covid-19. Cependant, les calculs de Seligmann sont basés sur la définition gouvernementale d’un cas.

En résumé, Seligmann et Yativ ont identifié un risque élevé d’infection et de mortalité consécutive à Covid-19, pendant le POV BNT162b2. Ceci est si marqué que la protection absolue (dont on sait qu’elle n’existe pas) du vaccin devrait être prolongée (de nombreuses années – sans aucun besoin de rappels ou de vaccination supplémentaire). Si ce n’est pas le cas, tout bénéfice net du vaccin est extrêmement improbable.

Les reportages des médias israéliens semblent admettre qu’il n’existe pas de bénéfice net. Le New York Times a récemment rapporté :

Les chercheurs ont estimé que l’injection de Pfizer n’était efficace que de 39% contre la prévention de l’infection dans le pays fin juin et début juillet, contre 95% de janvier à début avril.

Le Telegraph rapporte que les destinataires du BNT162b2 doivent déjà prendre un rappel. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé que l’efficacité revendiquée de Pfizer chute à 84 % en 6 mois. Bourla a déclaré que la prétendue « efficacité » contre les maladies graves diminue de 6 % tous les deux mois. Il allègue que cela nécessite le rappel.

Si l’analyse statistique de Seligmann et Yativ est correcte, cela indique fortement qu’il n’y a aucun avantage possible pour la santé de Covid-19 pour le vaccin BNT162b2. Par conséquent, un « rappel (booster) » de quelque chose qui semble causer du tort serait irrationnel.

Corroboration d’autrui

Les découvertes de Seligmann et Yativ ont apparemment été corroborées par les recherches du Dr Steve Ohana et du Dr Alexandra Henrion-Caude. Ils ont trouvé une forte augmentation de la mortalité parmi le groupe d’âge de 20 à 49 ans en Israël. Ils ont ensuite comparé cela à d’autres pays avec une couverture vaccinale élevée (Angleterre et Pays de Galles) et ont noté le même phénomène. Ils ont conclu :

Les poussées de mortalité chez les jeunes sont des événements très rares, et sont généralement associées à des guerres. Le pic de mortalité chez les 20-49 ans en février-mars 2021 est donc sans précédent et même préoccupant entre la vaccination et la mortalité des jeunes est le fait que des modèles communs de surmortalité ont également été observés en Angleterre et au Pays de Galles. Une telle accumulation d’inquiétudes devrait, selon nous, inciter d’urgence à une pause dans la campagne de vaccination, jusqu’à ce que les raisons de la surmortalité des jeunes observée dans les pays de vaccination de masse soient clarifiées.

Par ailleurs, Peter Schirmacher, directeur de l’Institut pathologique d’Heidelberg, qui prône la vaccination contre la Covid-19, a souligné la nécessité d’examens post mortem immédiats des vaccinés. Schirmarcher a effectué plus de quarante autopsies sur des personnes décédées peu de temps après la vaccination en Allemagne. Il a découvert que jusqu’à 40 % d’entre eux sont morts d’une thrombose veineuse cérébrale ou d’une maladie auto-immune qui pourrait être attribuable aux vaccins.

Il existe même un mécanisme suggéré expliquant comment cette mortalité accrue pourrait se produire. Une autopsie d’un défunt de 86 ans récemment vacciné a révélé que la protéine S-spike, dont la production est induite par le vaccin BNT162b2, a été trouvée dans presque tous les organes du corps de l’homme. Ceci est contraire aux affirmations des fabricants de vaccins à ARNm qui soutiennent que la protéine S-spike n’est produite que par et reste sur le site du vaccin.

Doctors For Covid Ethics fait partie des nombreux scientifiques et médecins de renom qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant la protéine de pointe S produite par les cellules à la suite d’un vaccin COVID à ARNm. Ils déclarent :

La première injection induira l’expression de la protéine de pointe et la formation d’anticorps spécifiques contre celle-ci. La revaccination conduira à un deuxième cycle de production de protéines de pointe, y compris dans les cellules endothéliales. Les anticorps, désormais déjà présents, se lieront à ces pointes et dirigeront l’attaque du système du complément vers ces cellules. Les granulocytes neutrophiles seront également activés par des anticorps liés aux cellules endothéliales. Des dommages vasculaires et des fuites s’ensuivront.

Non seulement il existe des preuves statistiques, suggérant des raisons de s’inquiéter, mais il existe des preuves physiologiques qui pourraient expliquer les données. On ne sait pas si une augmentation apparente de la mortalité est dérivée de ce mécanisme suggéré, et c’est le point. Sans une enquête appropriée, personne ne le sait.

Motif de préoccupation au Royaume-Uni

Actuellement au Royaume-Uni, le programme de carte jaune de la MHRA suggère que plus de 1 500 personnes pourraient être décédées des suites de la vaccination. En outre, la MHRA a déclaré que les rapports sur les cartons jaunes ne représentent que 10% de la mortalité totale liée au vaccin, suggérant jusqu’à présent au Royaume-Uni un nombre plausible de 15 000 décès liés au vaccin.

La MHRA déclare maintenant que cette estimation de sous-déclaration ne devrait pas être utilisée pour les vaccins Covid-19 car elle allègue que la sensibilisation à son programme de carte jaune pour les effets indésirables des vaccins s’est en quelque sorte améliorée. Ils n’ont fourni aucune preuve pour étayer cette affirmation.

On peut se demander quel est l’intérêt du système de carte jaune MHRA. D’une part, ils déclarent que son objectif est d’agir comme un « système d’alerte précoce » pour d’éventuels dommages causés par les vaccins. Pourtant, ils déclarent également :

Les effets indésirables suspectés décrits dans ce rapport ne sont pas interprétés comme étant des effets secondaires prouvés des vaccins COVID-19.

Cela serait acceptable si la MHRA avait enquêté sur ces effets indésirables possibles pour établir s’il s’agissait d’effets indésirables. Encore une fois, il n’y a aucune preuve qu’ils les ont. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que la MHRA ne les interprète pas comme des effets indésirables des vaccins. Par conséquent, la chance que leur système de carte jaune fournisse réellement un « avertissement précoce » semble être nulle.

Si nous appliquons l’analyse de Seligmann et Yativ aux données de déploiement du vaccin au Royaume-Uni, une image très inquiétante émerge. Les chercheurs israéliens n’ont considéré le vaccin BNT162b2 qu’en Israël. Il s’agissait du premier vaccin administré aux plus vulnérables au Royaume-Uni. Il n’est donc pas déraisonnable d’appliquer leurs conclusions aux données britanniques.

La première dose du BNT162b2 a été administrée à Margaret Keenan le 8 décembre 2020. Le déploiement du vaccin a commencé sérieusement entre une semaine et deux semaines plus tard. Comme en Israël, il battait son plein le 20 décembre 2020.

Brian Pinker a été le premier au Royaume-Uni à recevoir un vaccin AstraZeneca le 4 janvier 2021, près d’un mois plus tard. Le déploiement du vaccin Atrazeneca a également pris quelques semaines pour être pleinement opérationnel.

Les vaccins ont été distribués conformément au calendrier prioritaire du gouvernement britannique. Cela signifiait que les premiers à recevoir le vaccin étaient les plus vulnérables dans les maisons de soins, les hôpitaux et autres établissements de soins du Royaume-Uni.

Le 10 janvier 2021, le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, a confirmé les chiffres indiquant que 2,3 millions de personnes avaient été vaccinées au Royaume-Uni. Bien que des données spécifiques sur la distribution du vaccin n’aient pas été publiées, il est clair que la grande majorité de ces personnes doivent avoir reçu le BNT162b2.

Le 22 novembre 2020, la moyenne sur sept jours de la mortalité quotidienne due à la Covid-19 au Royaume-Uni s’élevait à 466,4. Le 8 décembre, le jour de la vaccination de Keenan, la moyenne était tombée à 428,9. Cela représentait une baisse de 8 % de la moyenne de mortalité quotidienne en un peu plus de deux semaines.

Au 19 janvier 2021, la moyenne de mortalité quotidienne de Covid-19 sur sept jours avait augmenté de près de 300 % pour atteindre 1285,7. En utilisant le POV de Seligmann et Yativ, en supposant un programme complet de vaccination BNT162b2 à partir du 15 décembre, et en utilisant les propres statistiques du gouvernement britannique, il semble qu’une proportion importante des 29 755 décès de Covid-19 signalés puisse être attribuable au risque de mortalité accru présenté par le vaccin.

On ne peut pas dire, sans une enquête approfondie, quelle est cette proportion. Cependant, la distribution de cette mortalité semble fortement corrélée avec la distribution suggérée par l’analyse de Seligmann et Yativ.

Par conséquent, il est raisonnable de conclure que les données de la carte jaune, indiquant un possible 1 500 décès liés au vaccin, semblent sous-estimer considérablement les dommages causés par le vaccin. La sous-déclaration connue combinée à la corrélation remarquable entre l’analyse israélienne, le déploiement du vaccin BNT162b2 et les statistiques officielles du gouvernement britannique, suggèrent que le vaccin Pfizer est dangereux.

Dans l’état actuel des données, il semble que plusieurs milliers de décès présumés de Covid-19 aient pu se produire en raison des risques supplémentaires posés par le seul vaccin BNT162b2. Compte tenu du manque d’essais cliniques, il n’est possible pour personne d’affirmer catégoriquement que l’un des principaux vaccins Covid-19 est efficace ou sûr ; certainement pas BNT162b2.

Les revendications du gouvernement concernant les vies sauvées ne résistent pas à l’examen. Lorsque nous considérons également les preuves croissantes des risques associés à d’autres vaccins, la justification du déploiement continu du vaccin n’est pas évidente.

Iain Davis

Auteur, blogueur, chercheur et réalisateur de courts métrages qui fulmine contre in-this-together.com.

https://www.ukcolumn.org/article/the-rationale-for-the-continued-vaccine-roll-out-is-not-evident

LES VACCINS PROVOQUENT DES VARIANTES ET PAS LES NON VACCINÉS

LES VACCINS PROVOQUENT DES VARIANTES ET PAS LES NON VACCINÉS

Sud-Africains… qu’y a-t-il dans le Vaccin? #wewillallbethere

A tous ceux qui prônent les vaccinations obligatoires de cet ARN expérimental. ..SAVEZ-VOUS CE QU’ILS CONTIENNENT ? Avez-vous même le droit de savoir?

#wewillallbethere le 18 septembre pour lutter pour la liberté à la WWD

Décès dus aux vaccins en Afrique du Sud (Audio) #wewillallbethere 18 septembre

Une conversation sur l’un des nombreux groupes communautaires (Hammandskraal) entre un OBNL et une infirmière locale. Puisque les données réelles ne sont pas disponibles pour nous, ceux qui sont obligés de prendre cet ARN, nous devons compiler nos propres données. Un grand merci à tous les médecins et infirmières qui se sont manifestés. #wewillallbethere le 18 septembre pour soutenir et vous remercier.

« Je suis allé chercher le Vax ..et c’est ce qui s’est passé » #wewillallbethere

Merci à Jesse … qui ne doit pas prendre le kak de personne !

Veuillez-vous rendre sur : www.earthunited.global

pour en savoir plus.

Résurgence rapide des talibans, un « échec extraordinaire du renseignement » des États-Unis

Bit Chutehttps://www.bitchute.com/video/c3ugJ1Aakpo/

Le correspondant australien à Washington, Adam Creighton, a déclaré que la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans est un « échec extraordinaire du renseignement » de la part des États-Unis.

Le groupe militant a pris le contrôle de la capitale, Kaboul, quatre mois seulement après que le président Biden ait annoncé le retrait des forces américaines d’Afghanistan.

« Il est difficile de savoir si c’est le président Biden qui a annulé les généraux et les rapports de renseignement, ou les rapports de renseignement eux-mêmes », a déclaré M. Creighton à l’animateur de Sky News, Alan Jones.

« Quelques jours seulement avant la chute de Kaboul, de hauts responsables informaient les médias qu’il était possible que Kaboul soit encerclée dans les 30 jours et prise en charge dans les 90 jours.

M. Creighton a déclaré qu’il y avait une « déconnexion » entre Washington D.C et « ce qui se passe sur le terrain ».

Notre commentaire

Ils ont engagé des guerres foncièrement injustes, ont ruiné leurs nations en enrichissant de façon exagérée la minorité la plus riche et fait piller le monde et ont échoué en Irak, en Syrie et maintenant en Afghanistan sur le plan de la stratégie militaire, laissant derrière eux un cortège de millions de morts. Pensez-vous vraiment que sur le plan sanitaire ils sont aptes à vous sauver la vie ? Agissent-ils réellement pour l’intérêt de l’humanité ? JDDM – MIRASTNEWS

Interview Militaire à la manifestation sur le pass sanitaire 14/08/2021

Merci à ce lieutenant-colonel de réserve pour son témoignage.

Londres chante, mets le Vaccin poison empoisonné💉 dans ton cul !

Londres chante, mets le Vaccin poison empoisonné💉 dans ton cul !

Tombant après le vaccin, Sydney Australie 1

Tombant après le vaccin, Sydney Australie 1

Un écolier s’effondre après avoir obtenu le VACCIN COVID à Sydney 2

Apparemment, au moins 3 enfants se sont effondrés et 2 sont dans le coma à cause de la vaccination de masse des étudiants au stade olympique de Sydney aujourd’hui.

Dr. Jane Ruby sur le Stew Peters Show | GUERRE AUX ENFANTS ! Fuite de données Vaccinales, avertissement urgent

Le Dr Jane Ruby a rejoint le « Stew Peters Show », fournissant des chiffres et des données époustouflants, ainsi qu’un puissant AVERTISSEMENT concernant les vaccinations chez les enfants. 16 août 2021

https://www.redvoicemedia.com/….video/2021/08/war-on – 16 août 2021

www.StewPeters.tv | www.DrJaneRuby.com

APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE CONTAMINÉ À L’OXYDE DE GRAPHÈNE

APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE CONTAMINÉ À L’OXYDE DE GRAPHÈNE

Immédiatement après la prise du vaccin

Immédiatement après la prise du vaccin

VOUS N’ÊTES PAS CENSÉ VOIR CELA !

VOUS N’ÊTES PAS CENSÉ VOIR CELA !

L’insert du Vaccin Moderna est intentionnellement laissé vide ? Les images!

BTW, les réactions allergiques sont une chose réelle, donc ce serait bien de savoir si cela contient quelque chose qui pourrait vous tuer ! Nous verrons tous dans environ deux ans!

Dernier message de l’ancien vice-président de Pfizer sur les vaccins Covid – Tout le monde doit écouter !

Le Dr Yeadeon met en garde contre les dangers de la nouvelle technologie d’ARNm.

Ingrédients du vaccin Covid : altération de l’ADN créée par un laboratoire

Des choses intéressantes que vous devriez tous savoir.

Pas étonnant que le secrétaire à la Défense soit en larmes – l’Afghanistan est la plus grande humiliation militaire du Royaume-Uni depuis Suez

Les Afghans se pressent sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul le 16 août 2021 pour fuir le pays étant donné que les talibans contrôlaient l’Afghanistan après que le président Ashraf Ghani eut fui le pays et reconnu que les insurgés avaient gagné la guerre de 20 ans. © AFP

Paul A. Nuttall est historien, auteur et ancien homme politique. Il a été membre du Parlement européen entre 2009 et 2019 et a été un éminent militant pour le Brexit.

Anthony Eden a été contraint de quitter Downing Street à la suite de la débâcle militaire en Égypte il y a 65 ans, alors Boris Johnson perdra-t-il son poste de Premier ministre à cause de cette déroute tout aussi embarrassante ? Il devrait…

Alors que les talibans réaffirment leur domination sur l’Afghanistan et que le sabordage inconvenant de l’Occident se poursuit, le Royaume-Uni tente à la hâte de faire sortir ses citoyens de la capitale. Ce n’est pas seulement une capitulation devant les forces de l’islamisme extrême – c’est un embarras national.

Environ 4 000 ressortissants britanniques et afghans éligibles pour demander refuge au Royaume-Uni tentent de fuir Kaboul. Quelque 600 membres de notre régiment de parachutistes hautement qualifiés et courageux ont été déployés pour sortir autant de personnes que possible. Pourtant, il est clair maintenant que tous ne réussiront pas dans leurs tentatives de départ.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui est lui-même un ancien soldat, n’a pas pu cacher sa consternation et a lutté pour retenir ses larmes lors d’une interview à la radio lors de l’examen de la question. En effet, il a admis que « certaines personnes seront laissées pour compte », avant de s’étouffer à l’idée de laisser ces personnes faire face aux terribles conséquences. Ils seront bloqués à Kaboul et sans aucun doute la proie des islamistes, qui chercheront des représailles pour les années d’occupation. Mon cœur saigne pour ces malheureux – cela ne devrait pas arriver.

Et maintenant, le Parlement britannique est rappelé pour discuter de la situation en Afghanistan et les députés sont invités à écourter leurs vacances et à retourner à Westminster. Mais quel est l’intérêt et qu’est-ce qui sera réellement réalisé ? Le cheval s’est déjà envolé et, au moment où le Parlement se réunira, les talibans seront déjà fermement installés à Kaboul et prendront les commandes de l’État. Si le Parlement devait être rappelé, cela aurait dû être la semaine dernière, avant l’arrivée des talibans dans la capitale afghane.

Bien sûr, le rappel du Parlement donnera aux politiciens travaillistes l’occasion de se tordre les mains et de dénoncer le gouvernement pour son incompétence. Mais auraient-ils ou auraient-ils pu faire quelque chose différemment ? La réponse simple est non. Et, d’ailleurs, qui sont-ils à critiquer ? C’est un premier ministre travailliste, Tony Blair, qui nous a mis dans ce pétrin en premier lieu.

La secrétaire fantôme aux Affaires étrangères, Lisa Nandy, a fait l’éloge de Biden, affirmant qu’il avait fait preuve d’un « leadership lucide » et que « Boris Johnson pourrait apprendre du nouveau président ». Elle a également récemment salué un rapport qui appelait au remplacement des forces armées britanniques par des « services de sécurité humaine » qui étaient « équilibrés entre les sexes et ethniquement diversifiés ». Ainsi, les travaillistes sont les dernières personnes dont nous devrions prendre des leçons en matière d’affaires militaires.

Néanmoins, il est indéniable que toute la situation est une farce peu édifiante. Avec mon chapeau d’historien, je ne peux pas penser à une humiliation militaire plus ignominieuse depuis le retrait de Suez, tout le chemin du retour en 1956. Cette humiliation a entraîné la chute d’un Premier ministre. Alors, la prochaine question doit être, Boris Johnson survivra-t-il à ce retrait embarrassant, ou ira-t-il dans le même sens qu’Anthony Eden ?

Eh bien, regardons d’abord les similitudes des situations. Premièrement, Eden et Johnson partagent une caractéristique en ce sens qu’ils ont tous deux convoité le poste le plus élevé pendant de nombreuses années. Deuxièmement, les deux situations dans lesquelles ils se sont retrouvés étaient le résultat d’actions prises par les États-Unis. Dans le cas d’Eden, c’était la décision des États-Unis de ne pas soutenir l’occupation du canal de Suez ; chez Johnson, c’était la décision de l’administration Biden de quitter l’Afghanistan, ne laissant aux Britanniques d’autre choix que de faire de même.

La différence entre Suez et l’Afghanistan, cependant, est que les Britanniques n’ont pas d’autre choix que de suivre l’exemple des États-Unis ces jours-ci, indépendamment de ce que pourraient dire quelques politiciens conservateurs. Comme je l’ai écrit ici récemment, le Royaume-Uni n’a tout simplement plus la capacité militaire d’agir de manière indépendante, et c’est la faute des politiciens de tous bords au cours des 40 dernières années.

Si quelque chose de bon ressort de cette humiliation, ce pourrait être un changement de politique et d’attitude. Peut-être pourrions-nous commencer à financer correctement nos forces armées et ne pas dépendre autant des États-Unis. En effet, si cette triste situation a appris quelque chose au Royaume-Uni, c’est sûrement qu’il ne peut pas toujours se fier aux caprices des présidents américains. Les politiciens britanniques doivent se rendre compte que le pays a besoin de la capacité d’agir de manière indépendante, car, parfois, les décisions prises dans les couloirs de Washington sont manifestement mauvaises, comme c’est le cas aujourd’hui. n

Je ne doute pas que Johnson, contrairement à Eden, survivra à cette triste escapade. Pas parce qu’il le mérite, mais surtout parce qu’il n’y a pas d’alternative viable pour lui. Cependant, il ne fait aucun doute que l’image et la réputation du Royaume-Uni dans le monde ont été ternies par cette farce. Désormais, nous serons perçus comme un partenaire peu fiable et perçus avec méfiance par ceux qui devraient être nos alliés, à savoir les personnes cherchant à échapper aux dictatures fondamentalistes et aux théocraties dangereuses. Il n’y a vraiment pas d’autre façon de le dire : c’est une semaine triste et honteuse pour la Grande-Bretagne.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de RT.

Source : RT