Les cas de percée de coronavirus continuent d’augmenter parmi les personnes entièrement vaccinées alors que la «pandémie vaccinale» s’aggrave

Plusieurs pays à travers le monde signalaient davantage de cas de coronavirus (COVID-19) parmi les personnes vaccinées. Cela contrasterait avec ce que les médias mainstream, les responsables de la santé publique et les politiciens disaient au public – que nous avons une « pandémie de non vaccinés ».

Il ressemble plus à une « pandémie vaccinale » sur la base de la tendance récente. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé 4 115 infections au [virus de la] COVID-19 parmi les personnes entièrement vaccinées qui ont été hospitalisées ou sont décédées. Fait intéressant, ce rapport n’a pas été mis à jour depuis le 21 juin.

Les 4 115 cas de percée ne représentent que les hospitalisations et les décès vaccinés – et non les infections de percée vaccinées dans l’ensemble, que le CDC a cessé de suivre en avril.

Israël : 64% des patients COVID dans un état grave sont entièrement vaccinés

C’est un problème mondial. (Connexe: les cas de rupture de Covid parmi les vaccinés sont la norme, pas l’exception… les vaccins échouent dans tous les domaines.)

Israël a l’un des programmes de vaccination les plus rapides au monde. Selon le traqueur de vaccins du New York Times, 64% des Israéliens ont reçu au moins une dose et 60% ont été complètement vaccinés au jeudi 12 août. Plus de 650 000 citoyens de plus de 60 ans ou immunodéprimés ont également reçu une troisième dose du vaccin.

Mais le pays a enregistré jeudi 6 525 nouveaux cas de COVID-19 pour une moyenne mobile sur sept jours de 4 937 nouveaux cas.

L’Associated Press a publié une vérification des faits indiquant que ces informations sont présentées sans contexte. « Des publications trompeuses sur les réseaux sociaux déforment désormais les données d’Israël pour prétendre à tort que le programme de vaccination du pays est un échec en raison du nombre de cas révolutionnaires de COVID-19 parmi les vaccinés », a déclaré l’AP.

L’AP a également fait valoir qu' »aucun vaccin n’est parfait pour prévenir les cas de rupture, mais les données montrent que les vaccins réduisent le nombre de personnes gravement malades, hospitalisées ou décédées du virus ». Cependant, le ministère israélien de la Santé a rapporté le mercredi 11 août que 64% des 400 patients atteints de COVID-19 dans des conditions graves étaient complètement vaccinés.

Le Dr Kobi Haviv, directeur médical du centre médical Herzog à Jérusalem, a déclaré dans une interview à Channel 13 News Israel que les infections sont le résultat de la perte « d’efficacité » du vaccin contre le coronavirus.

Les données préliminaires sur le vaccin du pays publiées en juillet ont révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech n’était efficace qu’à 40,5% en moyenne pour prévenir les maladies symptomatiques.

L’analyse, qui a été effectuée alors que la variante delta devenait la souche dominante en Israël, a semblé montrer une efficacité décroissante du vaccin Pfizer-BioNTech. Le vaccin n’était efficace qu’à 16% contre l’infection symptomatique pour ceux qui avaient reçu deux doses en janvier. Pour les personnes qui avaient reçu deux doses en avril, le taux d’efficacité contre l’infection symptomatique s’élevait à 79%.

« La plupart de la population est vaccinée et 85 à 90 pour cent des hospitalisations ici sont des personnes » entièrement vaccinées « », a déclaré Haviv.

Israël n’est pas le seul pays confronté à la même situation.

Les personnes vaccinées représentent la majorité des nouvelles infections à COVID dans plusieurs endroits

Singapour connaît également un nombre élevé de personnes vaccinées infectées par la COVID-19. Selon les données du gouvernement, les vaccinés représentaient 75 % des nouveaux cas dans la cité-État au 23 juillet.

Teo Yik Ying, le doyen de la Saw Swee Hock School of Public Health de l’Université nationale de Singapour, s’attendait à un tel scénario.

« Alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées à Singapour, nous verrons plus d’infections se produire parmi les personnes vaccinées », a déclaré Ying. « Supposons que Singapour atteigne un taux de 100 pour cent entièrement vacciné, alors toutes les infections proviendront des personnes vaccinées et aucune des non vaccinés. »

Singapour a la cinquième population vaccinée la plus élevée au monde avec 77% de ses 5,7 millions de citoyens ayant reçu au moins une dose.

À Gibraltar, le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de plus de 2 500 %. Il est sûr de dire que la plupart, sinon la totalité, des nouveaux patients atteints de coronavirus à Gibraltar ont été entièrement vaccinés, car le territoire britannique d’outre-mer a vacciné plus de 99% de sa population adulte.

Semblable à Gibraltar, l’Islande a également un taux de vaccination extrêmement élevé avec 90 pour cent de la population âgée de 40 à 70 ans recevant le vaccin. Parmi les personnes de plus de 70 ans, le taux de vaccination est de 98 pour cent, selon les données officielles du gouvernement.

Cependant, l’Islande a connu une vague de nouveaux cas de COVID-19 depuis juillet. En raison de la dernière épidémie, le CDC a ajouté l’Islande à sa liste de pays à éviter de visiter.

Des scientifiques et des experts de la santé affirment que les vaccinations de masse n’arrêteront pas les transmissions de COVID

L’avalanche de cas révolutionnaires a peut-être ouvert les yeux de certains scientifiques et experts de la santé travaillant pour les gouvernements. Ils ont commencé à se rendre compte que les vaccinations de masse ne vont pas éliminer le virus. Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, devrait exister pendant très longtemps.

Tout récemment, certains experts britanniques ont appelé à la fin des tests de masse.

« Nous n’avons rien qui arrêtera la transmission, donc je pense que nous sommes dans une situation où l’immunité collective n’est pas une possibilité et je soupçonne que le virus va lancer une nouvelle variante qui est encore meilleure pour infecter les individus vaccinés », Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré à un panel parlementaire. (Connexes: les écrans faciaux en plastique ne peuvent pas empêcher la transmission du COVID-19, avertissent les experts.)

Pollard a fait valoir que si les tests de masse n’étaient pas arrêtés, « le Royaume-Uni pourrait être dans une situation de vaccination continue de la population ». Il a déclaré que seules les personnes présentant des symptômes devraient être testées tandis que les autres devraient vaquer à leurs occupations quotidiennes.

L’expert en maladies infectieuses Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré au panel que la vaccination ne provoquerait pas l’immunité collective. Il a déclaré qu’il était temps d’arrêter de se concentrer sur des cas supposés plutôt que sur des infections réelles.

« Nous devons commencer à nous éloigner de la simple déclaration des infections ou de la simple déclaration des cas positifs admis à l’hôpital, pour commencer réellement à déclarer le nombre de personnes malades à cause de COVID », a déclaré Hunter, qui conseille également l’Organisation mondiale de la santé sur le virus. « Sinon, nous allons nous effrayer avec des chiffres très élevés qui ne se traduisent pas en réalité par une charge de morbidité. »

Selon des rapports récents, une analyse de Public Health England a montré que les personnes vaccinées et non vaccinées ont une charge virale similaire lorsqu’elles attrapent le virus et ont probablement les mêmes chances de le transmettre à d’autres.

L’épidémiologiste de l’État islandais a exprimé des sentiments similaires. « Nous ne pouvons vraiment rien faire d’autre que de laisser le virus suivre son cours pour que la population acquière une immunité collective », a déclaré Porolfur Gudnason, épidémiologiste en chef de la Direction de la santé d’Islande.

« Nous devons essayer de vacciner et de mieux protéger les personnes vulnérables, mais tolérons l’infection. Ce n’est pas une priorité maintenant de vacciner tout le monde avec la troisième dose. »

Suivez Pandemic.news pour plus d’informations sur la pandémie de coronavirus.

