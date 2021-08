Les records du CDC montrent 12 791 DÉCÈS et 682 873 blessures à la suite des injections COVID-19 expérimentales

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Selon les statistiques les plus récentes publiées par le CDC le samedi 14 août 2021, leur Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a désormais enregistré plus de deux fois plus de décès à la suite des injections COVID-19 expérimentales non approuvés par la FDA au cours des 8 mois et demi passés, que les décès enregistrés suite à TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années.

Ce doit être l’information la plus censurée aux États-Unis en ce moment, même si ces statistiques proviennent directement du CDC.

Ils ont maintenant enregistré 12 791 décès, 16 044 incapacités permanentes, 70 667 visites aux urgences, 51 242 hospitalisations, 13 139 événements mettant la vie en danger, parmi 682 873 blessures signalées pour 571 831 cas.

La réponse officielle du CDC à ces statistiques est qu’il s’agit essentiellement de coïncidences et qu’elles ne sont pas liées aux injections COVID-19 expérimentales.

Les rapports d’événements indésirables au VAERS après la vaccination, y compris les décès, ne signifient pas nécessairement qu’un vaccin a causé un problème de santé. Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a pas établi de lien de causalité avec les vaccins COVID-19. (Source.)

Faire confiance au CDC pour les informations de sécurité COVID-19 est bien évidemment mortel. Parce qu’il est bien connu que ces statistiques qu’ils admettent ne sont qu’une fraction des cas réels, car très peu de professionnels de la santé sont prêts à classer une blessure ou un décès comme causé par des injections COVID-19.

En revanche, les décès consécutifs à tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 années précédant les autorisations d’utilisation d’urgence des injections COVID-19 totalisent 6 068 sur 30 ans selon le CDC.

Ce qui n’est PAS inclus dans ces 12 791 décès que le CDC signale à la suite des injections COVID-19, est le nombre de décès fœtaux à la suite d’injections COVID-19 chez des femmes enceintes, qui compte désormais 1 360 décès selon le CDC.

La FDA et le CDC servent les grandes sociétés pharmaceutiques – pas le public

Le cartel des Big Pharma contrôle désormais à peu près tous les aspects de notre vie. Ils possèdent les médias d’entreprise qui ne rapportent aucune de ces statistiques du VAERS, et ils contrôlent les agences de santé comme le NIH, le CDC et la FDA.

Ils se précipitent maintenant pour supprimer l’autorisation d’utilisation d’urgence sur ces injections COVID-19, afin qu’elles puissent être légalement mandatées, et le Pentagone a déjà déclaré qu’il les mandaterait pour l’armée américaine en septembre.

La FDA a également récemment approuvé un 3e rappel COVID-19 « pour ceux qui sont immunodéprimés ».

Le comté de Los Angeles a commencé à proposer ces 3e injections COVID-19 Pfizer le week-end dernier.

Anthony Fauci a fait la tournée des talk-shows du dimanche hier et a déclaré que les Américains devaient renoncer à leurs libertés (oui, il l’a effectivement dit) parce que nous combattons tous un ennemi commun, « le virus ». [Ce virus qu’ils ont fabriqué à dessein – MIRASTNEWS]

En outre, le Department of Homeland Security a maintenant publié un bulletin déclarant que toute personne qui remet en question les mesures COVID-19 comme les masques et les « vaccins » sont des « terroristes nationaux » potentiels.

Ils utilisent une fausse « épidémie » de COVID-19 appelée « variante Delta », et le CDC a déjà été surpris en train de mentir sur les personnes actuellement hospitalisées, déclarant faussement que les « non vaccinés » remplissent les hôpitaux, alors que presque le c’est exactement le contraire qui se passe dans le monde.

Israël et l’Australie rapportent que 95 à 99 % des personnes hospitalisées sont entièrement vaccinées

La véritable tragédie qui se passe dans les hôpitaux de notre pays est qu’ils sont financièrement motivés pour traiter autant de patients COVID que possible, et cela a entraîné, en particulier parmi notre population âgée, plus de décès dus aux injections COVID-19 qu’aux cas réels de COVID. Voir:

Dénonciateur d’ergothérapeutes certifiés par le conseil d’administration : plus de patients meurent du vaccin que de COVID

C’est notre meilleure histoire la plus lue et la vidéo la plus regardée au cours des 7 derniers jours, et pour cause, car elle EXPOSE TOUT !

Des gens meurent INUTILEMENT parce qu’ils sont obligés d’être traités comme des patients COVID dans les hôpitaux, et c’est vraiment un crime contre l’humanité.

Veuillez consulter cet article si vous ne l’avez pas encore lu, et assurez-vous de lire les commentaires en bas pour comprendre ce que vivent les familles aujourd’hui lorsqu’un membre de la famille est admis dans un hôpital et finit MORT :

Les traitements standard du protocole COVID tuent toujours des patients dans les hôpitaux – Quand les meurtres cesseront-ils?

Qu’allez-vous faire l’Amérique? L’humanité est littéralement en jeu.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Vaccins Covid : Décès post-vaccination

Mise à jour : août 2021

Publié : février 2021

Aux États-Unis et en Europe, plus de 25 000 décès post-vaccination ont déjà été signalés.

Les données des systèmes de déclaration des événements indésirables des vaccins aux États-Unis (VAERS), dans l’UE (EUDRA) et au Royaume-Uni (MHRA) indiquent que les vaccinations contre la Covid ont déjà été associées à plus de 25 000 décès et à des dizaines de milliers d’événements indésirables graves, y compris des chocs allergiques, troubles neurologiques, cardiaques et cardiovasculaires et fausses couches. Ces chiffres peuvent être une sous-estimation substantielle, car les systèmes de notification des vaccins ne couvrent généralement qu’une fraction des événements indésirables.

Certains décès post-vaccination peuvent être sans rapport avec la vaccination. Cependant, aux États-Unis, environ 50 % des décès post-vaccination sont survenus chez des personnes tombées malades dans les 48 heures suivant la vaccination. De plus, une analyse systématique a révélé que même chez les personnes âgées, 86 % des décès post-vaccination signalés au VAERS étaient définitivement ou probablement causés par le vaccin Covid.

Comparé aux centaines de millions de vaccinations Covid déjà effectuées, ces chiffres sont faibles. Par rapport au nombre de décès par Covid également, ces chiffres sont faibles. Mais par rapport aux normes pour les produits médicaux sûrs, ces chiffres sont certainement significatifs. De plus, on sait encore peu de choses sur le profil d’innocuité à long terme des vaccins Covid : en 2009/2010, il a fallu un an au public pour connaître les dommages neurologiques causés par les adjuvants du vaccin contre la grippe porcine.

Le principal problème, cependant, est que les événements indésirables graves et mortels du vaccin Covid peuvent affecter les personnes jeunes et en bonne santé à très faible risque de Covid sévère, ainsi que les personnes qui ont déjà eu la Covid. En fait, certains des événements indésirables les plus graves du vaccin Covid, tels que la myocardite (inflammation cardiaque) et la thrombose veineuse cérébrale (caillots sanguins dans le cerveau), affectent principalement les jeunes.

Pour cette raison, plusieurs autorités sanitaires ont déconseillé la vaccination des enfants et des adolescents ; d’autres autorités sanitaires ont suspendu l’utilisation de certains vaccins, arguant que « les risques l’emportent sur les bénéfices », notamment chez les jeunes à faible risque de Covid sévère.

Il a été avancé que la vaccination peut prévenir le « long Covid » ou le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS) chez les enfants et les jeunes adultes ; cependant, des rapports récents indiquent qu’au contraire, les vaccins Covid peuvent eux-mêmes provoquer un MIS et des conditions de type « long Covid ».

Comme l’a souligné l’avocat new-yorkais Aaron Siri dans un article sur StatNews, ni les gouvernements ni les employeurs ne sont actuellement autorisés à exiger des vaccins Covid, car les vaccins Covid sont des vaccins expérimentaux qui n’ont pas encore été autorisés : ils n’ont reçu qu’une « autorisation d’utilisation d’urgence » aux États-Unis et une « autorisation de mise sur le marché conditionnelle » dans l’UE. En effet, la FDA américaine note spécifiquement que les vaccins Covid sont des « vaccins expérimentaux qui ne sont homologués pour aucune indication ».

Les alternatives aux vaccins Covid actuels comprennent : 1) une infection naturelle, associée à un traitement précoce pour éviter la progression de la maladie ; 2) provocation orale à faible dose de virus vivant sous surveillance médicale (en utilisant la souche la moins virulente); 3) accélérer le traitement des vaccins anti-Covid par voie nasale/orale éventuellement plus sûrs (en cours de développement).

Mises à jour : les dernières informations sur les événements indésirables du vaccin Covid (SPR)

Source d’information

Systèmes de reporting OpenVAERS (USA), EUDRA (EU), MHRA (UK).

Les rapports de cas

Pour étudier les rapports de cas vérifiés de décès et de blessures liés à la vaccination, voir :

La critique

Israël : Augmentation de la mortalité post-vaccination

Israël a connu une augmentation post-vaccination de la mortalité toutes causes confondues de 65 ans et plus. Lire la suite.

Le même effet a été observé chez les jeunes adultes :

Israël : décès toutes causes confondues, 20-29 ans, février à mai, 2015 à 2021 (TP/CBS)

États-Unis : Augmentation post-vaccination de la mortalité toutes causes confondues

Aux États-Unis, la mortalité toutes causes confondues a augmenté dans de nombreux groupes d’âge plus jeunes depuis environ mars/avril 2021, malgré une diminution significative des décès par Covid depuis janvier.

États-Unis : Augmentation de la mortalité toutes causes confondues dans les tranches d’âge 0-24 et 25-44 (USMortality.com)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SWPRS

L’expert en vaccins Vanden Bossche appelle à « l’arrêt immédiat » des vaccinations et dit qu’ils encouragent les variantes «Mutantes Fuitées »

De tous ceux qui ont critiqué nos efforts de vaccination liés à Covid-19, l’expert en vaccins Geert Vanden Bossche se distingue comme l’une des voix les plus fortes de la foule.

Après avoir été présenté sur le podcast Peak Prosperity du Dr Chris Martenson et Dark Horse de Bret Weinstein, Vanden Bossche a été franc – mais mesuré et raisonné – dans sa critique des vaccinations de masse au milieu de la pandémie de Covid. L’un de ses principaux reproches aux efforts de vaccination est que la vaccination au milieu d’une pandémie pourrait potentiellement conduire à une longue piste de variantes, dont certaines peuvent évoluer pour être beaucoup plus difficiles à gérer que le virus Covid d’origine.

Et Vanden Bossche est un expert dans le domaine avec un CV complet. Il a obtenu son DVM de l’Université de Gand, en Belgique, et son doctorat en virologie de l’Université de Hohenheim, en Allemagne. Il a travaillé pour plusieurs sociétés de vaccins (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) pour remplir divers rôles dans la R&D de vaccins ainsi que dans le développement tardif de vaccins.

Il a également rejoint l’équipe Global Health Discovery de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle (États-Unis) en tant que responsable principal du programme avant de travailler avec l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) à Genève en tant que responsable principal du programme Ebola. Chez GAVI, il a suivi les efforts pour développer un vaccin contre Ebola. Il a également représenté GAVI dans des forums avec d’autres partenaires, dont l’OMS, pour examiner les progrès de la lutte contre Ebola et élaborer des plans pour la préparation mondiale à une pandémie.

Il a ensuite rejoint le Centre allemand de recherche sur les infections à Cologne en tant que chef du bureau de développement des vaccins.

Dans un nouvel article de blog publié hier, Vanden Bossche a continué de soulever des questions sur notre programme de vaccination de masse pour lutter contre le Covid.

Dans un résumé de ses conclusions, il écrit : « Dès les premiers jours des campagnes de vaccination de masse, au moins quelques experts ont mis en garde contre l’impact catastrophique qu’un tel programme pourrait avoir sur la santé mondiale et individuelle. La vaccination de masse au milieu d’une pandémie est susceptible de promouvoir la sélection et l’adaptation des variantes d’échappement immunitaire qui se caractérisent par une augmentation de l’infectiosité et de la résistance aux anticorps dirigés contre la protéine de pointe (S), diminuant ainsi la protection chez les vaccinés et menaçant les non vaccinés. »

« Cela explique déjà pourquoi le programme de vaccination de masse de l’OMS est non seulement incapable de générer une immunité collective (HI) mais conduit même à une érosion substantielle de la capacité de protection immunitaire de la population », poursuit-il. « Comme le programme de vaccination de masse universel en cours favorisera bientôt la propagation dominante de mutants hautement infectieux, échappant à la neutralisation (c’est-à-dire les « variants résistants aux anticorps S »), les anticorps naturellement acquis ou neutralisants vaccinaux n’offriront, en effet, plus toute protection aux personnes immunisées alors qu’une pression infectieuse élevée continuera à supprimer le système de défense immunitaire inné des non vaccinés.

«Cela veut dire que chaque augmentation supplémentaire des taux de couverture vaccinale contribuera davantage à forcer le virus à devenir résistant aux anticorps neutralisants spécifiques à S. L’augmentation de l’infectiosité virale, combinée à l’évasion de l’immunité antivirale, entraînera inévitablement un tribut supplémentaire pour la santé humaine et les vies humaines. »

Il appelle ensuite à une « action immédiate », écrivant : « Des mesures immédiates doivent donc être prises afin de réduire considérablement les taux d’infectiosité virale et d’empêcher que certaines variantes d’échappement immunitaire ne se propagent rapidement dans l’ensemble de la population, qu’elle soit vaccinée ou non. Cette première étape critique ne peut être réalisée qu’en interrompant immédiatement le programme de vaccination de masse et en le remplaçant par une utilisation généralisée de la chimioprophylaxie antivirale tout en consacrant des ressources massives de santé publique à l’extension des traitements multimédicaments précoces de la maladie de Covid-19. »

Vous pouvez lire ses conclusions complètes et détaillées sur son blog ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : LewRockWell

Seule une résistance écrasante peut arrêter l’assaut démoniaque de la technocratie contre l’humanité

Les passeports de santé numériques ne font plus l’objet de théories du complot, ils sont là, avec la ville de New York se présentant comme le terrain d’essai américain des technocrates mondiaux.

Si les entreprises se conforment réellement à l’exigence que les gens soient séparés comme du bétail et traités différemment en fonction de leur volonté de se soumettre à un certain traitement médical, alors Dieu nous aide. Ces passeports numériques se répandront rapidement dans d’autres villes d’Amérique. Tout le monde sera tenu de « montrer vos papiers numériques » avant d’entrer dans une entreprise pour acheter ou vendre.

Cela se produit déjà dans toute l’Europe, qui a toujours un peu d’avance sur l’Amérique dans la course pour éliminer la liberté.

J’ai expliqué dans des articles précédents l’importance des passeports numériques, qui en fait la promotion et quel type de société les pouvoirs derrière cette technologie souhaitent créer.

Beaucoup de ces articles m’ont épuisé mentalement et fatigué de la recherche.

Mais si ceux-ci ont été écrits de la tête, celui-ci vient du cœur.

J’ai décidé que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne faisais pas une évaluation sans retenue de la nature diabolique de ce qui envahit maintenant la terre.

La vérité est qu’une révolution des couleurs a été orchestrée avec succès aux États-Unis en novembre et décembre de l’année dernière. Cela a ouvert la porte aux élites du pouvoir mondial qui détestent l’Amérique et tout ce qu’elle représente pour faire leur dernier mouvement désespéré pour un contrôle total sur l’humanité. Leur objectif est la gouvernance mondiale sur une population mondiale considérablement réduite et après des décennies de travail à cette fin, ils estiment que le moment est venu de faire leur dernier pas.

Auraient-ils surjoué leur main ? Je l’espère.

Mais il est également possible qu’ils soient trop investis pour revenir en arrière. Parce que les malins ont retiré leurs masques et ont réclamé avec audace des mesures manifestement totalitaires, telles que le masquage forcé et les injections forcées de chaque homme, femme et enfant, ils ont réveillé un grand nombre au sein des masses endormies.

Avec une population mondiale réveillée et des manifestations éclatant à travers le monde, les mondialistes savent que nous savons ce qu’ils préparent. Ils ne peuvent pas battre en retraite ou ils perdront tout, jusqu’à et peut-être même la tête. Ils doivent doubler.

Ce qu’ils ont prévu, c’est la technocratie mondiale, un système de dictature par des «experts», qui comprennent des scientifiques, des ingénieurs et des bureaucrates comme le Dr Anthony Fauci. Imaginez les régimes d’Hitler, de Staline et de Mao augmentés des pouvoirs de l’intelligence artificielle, des algorithmes informatiques, des logiciels de reconnaissance faciale et des programmes d’édition de gènes. Vous êtes maintenant face à une technocratie des temps modernes.

Alors que beaucoup ont pris conscience de la menace, il y en a encore beaucoup trop qui dorment. Pour le plus grand plaisir des prédateurs mondiaux de la technocratie, ces somnambules restent coincés dans le bourbier du paradigme démocrate contre républicain usé.

Ils regardent toujours à l’horizon 2022 et 2024, anticipant l’arrivée de leurs sauveurs tant attendus. Ils négligent complètement l’importance du présent.

Ils ne comprennent pas que ce qui s’est passé les 3 novembre et 6 janvier a été conçu comme un coup d’État, un transfert permanent du pouvoir loin du peuple et entre les mains d’un nombre relativement restreint d’élites puissantes.

La seule façon d’inverser ce transfert de pouvoir sera par la seule force d’une action humaine agressive. Je ne parle pas de violence. Je parle d’une résistance massive de millions de personnes qui se lèvent et disent « non » aux passeports sanitaires et « non » aux masques déshumanisants. Même les vaccinés soucieux de la liberté devraient refuser d’obscurcir la porte de toute entreprise demandant à voir un passeport sanitaire.

Aucun politicien ne viendra à notre secours en 2022 ou 2024. Aucun tribunal n’interviendra et réparera les torts. Aucun service de police ne va traîner les coupables menottés.

C’est trop tard pour ça. Nous devons le faire nous-mêmes, les gens. À présent.

Nos politiciens du GOP sont pour la plupart des lâches. Ils ne voient pas l’urgence du moment, et même s’ils le faisaient, ils auraient trop peur de faire quoi que ce soit.

Quelques-uns prendront la parole et diront les bonnes choses de temps en temps, mais si les mots ne se traduisent pas en actes, s’ils ne donnent pas de direction aux masses éveillées, leur disant quand et comment résister, à quoi bon ?

Se présenter à un rassemblement Trump et rentrer chez soi n’est pas productif. Le simple fait de voter n’est plus productif à moins que nous ne reprenions d’abord ce qui a été volé.

Si quelqu’un doute de l’imprudence totale du Parti républicain, tout ce qu’il a à faire est de regarder ce qui s’est passé cette semaine. Pas moins de 19 sénateurs du GOP sont passés et ont voté avec Chuck Schumer et les démocrates pour adopter un projet de loi sur les «infrastructures» de 1200 milliards de dollars qui n’a rien à voir avec les infrastructures.

Pensez-y.

Près de 40% de nos sénateurs du GOP ont voté avec les démocrates pour un projet de loi chargé de pilules empoisonnées destiné à effondrer ce qui reste de notre économie capitaliste et à inaugurer le nouvel accord vert, les villes intelligentes à la chinoise et la surveillance numérique totale.

Sur le pont se trouve un projet de loi d’amnistie accordant un statut juridique à plus de 30 millions de migrants illégaux et envoyant le message aux futurs migrants que si vous venez, vous obtiendrez la pleine citoyenneté américaine, sans poser de questions.

Ce croisement de 19 voix réfute l’argument selon lequel nous avons « perdu le Sénat » en janvier parce que les électeurs conservateurs de Géorgie ne se sont pas présentés pour deux sénateurs du GOP lors d’une élection spéciale. La vérité est que nous avons perdu le Sénat le jour où les sénateurs du GOP ont voté pour soutenir le lèche-bottes mondialiste Mitch McConnell en tant que chef. À la Chambre, nous avons Kevin McCarthy, un embrasseur mondialiste tout aussi inepte.

Qu’en est-il de la Cour suprême et de ses six juges nommés par les républicains ? Peut-on leur faire confiance ? N’oubliez pas qu’il s’agit de l’organe estimé qui a même refusé d’examiner les preuves suggérant une fraude électorale massive lors des élections de 2020, citant l’excuse ridicule que personne, pas un seul Américain, n’avait la capacité juridique de porter une telle affaire devant eux. Comment osent-ils même essayer !

Les lois et la Constitution ne vont pas nous sauver car ceux qui sont chargés de les appliquer manquent de courage pour tenir tête aux putschistes.

La police ne va pas nous sauver. En fin de compte, ils suivront les ordres.

Les militaires? Les signes n’ont pas vraiment inspiré confiance.

Le coup d’État qui s’est produit fin 2020 et début 2021 pourrait encore être inversé, mais cela ne se produira pas par les urnes – pas lorsque nous aurons un fournisseur privé tiers extérieur qui se cache derrière son logiciel propriétaire contrôlant les élections dans les 50 États. Ces vendeurs privés ne sont pas responsables envers nous les gens, ils ne nous répondent pas, et tant qu’ils sont en charge de la tabulation des votes, rien ne changera.

Cette fraude électorale systémique et technologique ne se limite pas aux élections présidentielles. Les cyber-experts du symposium sur la cybersécurité de Mike Lindell, qui s’est tenu cette semaine à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, ont déclaré que lors de la course au gouverneur du Kentucky en 2018, les votes étaient passés du républicain Matt Bevin au démocrate Andy Beshear, suffisamment pour donner à Beshear une marge très mince. de victoire.

Ce n’est pas seulement un problème américain. Les machines à voter électroniques sont utilisées dans le monde entier et contrôlées par une poignée d’entreprises mondiales bien connectées.

La révolution réussie des couleurs aux États-Unis a déclenché un jeu de pouvoir mondial plus large qui est maintenant en cours. Des nations autrefois libres tombent dans le totalitarisme sous prétexte de « protéger la santé publique ».

Cela pourrait bien marquer la fin de l’ère des États-nations individuels et des droits individuels, entrant dans une nouvelle ère de mondialisme technocratique, où tout le monde est censé s’aligner au profit du « bien collectif mondial ». Le problème est que ceux qui définissent les termes de ce qui est moralement juste et bon sont la même foule qui a répété à plusieurs reprises que « sauver la planète » nécessite un dépeuplement et moins de liberté individuelle.

L’ancien gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger a caractérisé l’attitude des élitistes envers ceux d’entre nous qui refusent leurs masques, leurs médicaments et leur distanciation sociale.

Lire l’article en entier

Leo Hohmann

Technocracy News

Traduction : MIRASTNEWS

Source : LewRockWell