Une dentiste pédiatrique de Los Angeles a un bébé mort-né 12 semaines après avoir été « complètement vacciné » Pfizer + Le catalogue catastrophique des réactions vaccinales

Une épouse, mère et dentiste pédiatrique californienne a perdu son bébé presque à terme, car l’époque où les femmes enceintes évitaient tout, de l’aspirine au soda light, est révolue depuis longtemps.

(Article republié de TheCovidBlog.com)

La Dre Ivy Fua a reçu sa première dose d’ARNm expérimental de Pfizer le 31 janvier, selon son compte Instagram. Elle était alors enceinte de 21 semaines. La Dre Fua a déclaré qu’il s’agissait d’une décision personnelle parce que « je crois en la science et aux vaccins ». Elle a dit qu’il était de son devoir de promouvoir les injections d’ARNm et d’être un modèle.

La jeune mère, âgée d’environ 33 ans selon la date de son diplôme universitaire, a reçu la deuxième injection le 18 février. Elle a déclaré que son bonheur était « indescriptible » en raison de son statut « complètement vacciné » à 24 semaines de grossesse. Le Dr Fua a serré ses collègues dans ses bras ce jour-là et a encouragé les gens à « faire leurs recherches… ne pas se fier uniquement aux informations que vous voyez sur les réseaux sociaux ». Un post-scriptum dans la mise à jour se lit comme suit : « jusqu’à présent, je me sens bien et j’ai eu le vaccin Pfizer ».

La Dre Fua a appris qu’elle allait avoir un garçon et l’a nommé Ara. Elle devait accoucher fin mai. La Dre Fua a publié une mise à jour le 9 mai, fête des mères, se remémorant la naissance de son fils de deux ans, SJ. Le message s’est terminé par « Le compte à rebours est lancé ! T [moins] 3 semaines.

Mais après plusieurs semaines sans nouvelles, en particulier après la date de naissance de Baby Ara, ses amis ont commencé à s’inquiéter.

La pire nouvelle possible est venue ensuite.

La Dre Fua a publié une mise à jour très honnête et déchirante le 9 juin. Elle a déclaré que Baby Ara était «née endormie» et sans battement de cœur le 12 mai, trois jours seulement après sa dernière mise à jour. Le Dr Fua a subi un décollement placentaire. Cela signifie que le placenta s’est partiellement ou complètement détaché de l’utérus. Ainsi, le bébé ne recevait pas suffisamment d’oxygène et de nutriments de la part de la mère. Cette condition se produit dans environ 1 naissance sur 100, selon la Cleveland Clinic.

Mais c’est l’autre condition dont elle parle qui est liée aux effets connus des injections expérimentales d’ARNm. La Dre Fua a déclaré qu’elle avait besoin d’une césarienne d’urgence parce qu’elle était en coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). L’association à but non lucratif Sepsis Alliance décrit la condition de cette façon :

La coagulation intravasculaire disséminée, ou CIVD, est une affection compliquée qui peut survenir lorsqu’une personne souffre d’une septicémie grave ou d’un choc septique. La coagulation du sang et des difficultés de coagulation peuvent survenir, provoquant un cercle vicieux. De petits caillots sanguins peuvent se développer dans votre circulation sanguine, en particulier dans les vaisseaux sanguins microscopiques appelés capillaires, bloquant le flux sanguin vers de nombreuses parties de votre corps, y compris vos membres et vos organes.

L’ancien cadre de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, a parlé de la protéine Syncytin-1 en décembre 2020 lorsqu’il a averti les femmes enceintes de ne pas recevoir les injections expérimentales d’ARNm. La protéine est essentielle au développement et au maintien du placenta. Il a postulé que les protéines de pointe artificielles agiraient comme des anticorps anti-Syncytine-1. De plus, il est désormais scientifiquement établi que les injections d’ARNm Pfizer et Moderna provoquent des caillots sanguins qui conduisent à tout, des amputations des membres à la mort.

La Dr Fua a publié une mise à jour du 4 juillet sur Instagram. Mais elle a été absente de la plate-forme de médias sociaux depuis.

Il y a eu 522 avortements spontanés signalés dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) le 11 juin. Sept semaines plus tard, et alors que les mandats de « vaccination » et la coercition augmentent, le système a signalé 1 035 avortements spontanés. Soit une augmentation de 98% en moins de deux mois.

Le Dr Sara Beltrán Ponce a été le premier cas d’avortement spontané potentiel induit par l’ARNm que nous avons couvert en février. L’histoire de Mary Voll est devenue virale quelques semaines plus tard, lorsque son bébé est mort-né quelques jours seulement après ses injections d’ARNm. Fait intéressant, dans tous les cas que nous avons couverts, toutes les femmes travaillent dans l’industrie médicale. Le VAERS avait 38 rapports de bébés mort-nés au 30 juillet.

Donnez crédit à la Dr Fua. Elle conserve au moins toutes ces informations sur sa chronologie Instagram, au lieu de les supprimer. Cela doit être très difficile. Mais cela rend un grand service aux femmes et aux familles en général pour prendre des décisions éclairées. Il était une fois (comme il y a deux ans), les femmes évitaient d’ingérer tout ce qui pouvait même nuire à leur bébé à naître. Maintenant, ils reçoivent volontairement ces injections expérimentales en raison de mandats, de coercition ou de signalisation de vertu.

Ce qui se passe actuellement, c’est essentiellement la Troisième Guerre mondiale. Ceux qui refusent de s’effacer volontairement seront contraints ou forcés de s’effacer eux-mêmes. La plupart des Américains ont déjà choisi leur camp. Restez vigilant et protégez vos amis et vos proches.

Pour en savoir plus : TheCovidBlog.com et DangerousMedicine.com.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

(JDDM)

MIRASTNEWS

Source : National News

L’émergence de la variante delta a donné aux gouvernements du monde entier l’excuse parfaite pour intensifier les campagnes de vaccination contre le coronavirus [SRAS-CoV-2 de Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] et imposer des protocoles de santé et de sécurité plus stricts. Les politiciens et les responsables de la santé publique disent les mêmes choses en ce moment : faites-vous vacciner ou souffrez de restrictions imposées par le gouvernement.

« Nous voulons éviter les blocages à tout prix, mais cela signifie que nous allons devoir faire d’autres choses qui ne seront pas nécessairement bien accueillies par les gens », a déclaré le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health (NIH ).

Ces choses indésirables incluent l’obligation pour les personnes vaccinées de porter des masques lors de fêtes à l’intérieur, a déclaré Collins, citant une épidémie dans le Massachusetts dans laquelle de nombreuses personnes infectées ont été entièrement vaccinées. (Connexes: la variante delta du coronavirus sera la nouvelle excuse pour des mesures sanitaires tyranniques.)

Les enfants peuvent également avoir besoin de porter des masques dans les écoles afin d’être protégés contre une source de propagation – quelque chose que Collins a reconnu n’est pas populaire auprès des enfants ou des parents. «Mais si nous voulons éviter des résultats plus graves qui pourraient conduire à des mesures plus extrêmes comme des blocages, nous savons quoi faire. Nous devons juste le faire », a-t-il déclaré.

Collins a noté que les taux de vaccination augmentent, en partie à cause de l’augmentation des cas de COVID-19 causée par la variante delta.

« Les gens prennent conscience de cela », a-t-il déclaré. « C’est ce qui doit désespérément se produire si nous voulons remettre cette variante delta à sa place, car en ce moment, elle organise une assez grande fête au milieu du pays. »

Au 2 août, les États-Unis avaient vacciné 70% des adultes avec au moins une dose du vaccin contre le coronavirus, a déclaré sur Twitter Cyrus Shahpar, directeur des données COVID-19 de la Maison Blanche. C’était l’objectif que l’administration Biden s’était initialement fixé pour le 4 juillet.

Plus de 816 000 doses de vaccin COVID-19 ont été administrées aux États-Unis le dernier jour de juillet. Il s’agissait du cinquième jour consécutif où plus de 700 000 doses ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dans les pays où les taux de vaccination sont relativement faibles, les gouvernements imposent des fermetures strictes pendant de longues périodes.

L’Australie avait complètement vacciné un peu plus de 4% de sa population adulte lorsque la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé un verrouillage de deux semaines dans la région du Grand Sydney le 26 juin. Ce nombre est passé à 16,4% le jeudi 5 août, mais les verrouillages ont continué de tourmenter les résidents dans différentes parties du pays.

Sydney a récemment signalé son pire jour de la pandémie de COVID-19 avec cinq décès et une augmentation record des infections acquises localement. Le verrouillage dur de plusieurs semaines semble avoir aggravé les choses en Nouvelle-Galles du Sud.

Pourtant, les autorités ont annoncé un verrouillage d’une semaine à partir du 5 août dans la région entourant la deuxième plus grande ville de l’État, Newcastle, à 140 kilomètres (87 miles) au nord de Sydney, après que six cas y ont été signalés.

Cela mettra 615 000 personnes supplémentaires en détention, portant le total en Nouvelle-Galles du Sud sous des restrictions strictes de séjour à domicile à 6 millions de personnes sur 8 millions dans l’État, soit environ un quart de la population australienne.

« Notre objectif le plus important est d’aller au fond de la façon dont la maladie a été transmise et introduite à Newcastle », a déclaré aux journalistes Kerry Chant, chef de la santé publique de la Nouvelle-Galles du Sud, car la plupart des cas étaient encore détectés à Sydney, la capitale de l’État et la plus grande ville d’Australie.

Il y a eu 259 nouveaux cas de COVID-19 à Sydney sur 262 dans toute la Nouvelle-Galles du Sud, établissant des records quotidiens pour la ville et l’État. Dans l’État du Queensland, dont la capitale Brisbane est fermée, 16 autres cas de COVID-19 ont également été signalés.

Pendant ce temps, l’État de Victoria a commencé un verrouillage d’une semaine le 5 août. Les habitants de Victoria ont reçu l’ordre de rester à la maison à moins qu’ils ne fassent un travail essentiel, achètent de la nourriture, fassent de l’exercice, reçoivent ou fournissent des soins de santé ou reçoivent un vaccin COVID-19.

Avec les nouvelles restrictions en place, quelque 13 millions de personnes dans les trois plus grandes villes d’Australie, Sydney, Melbourne et Brisbane, sont désormais bloquées. (Connexe : Enfermé sous : près de 12 millions d’Australiens contraints de rester à la maison pour se conformer à encore plus d’hystérie Covid.)

Aux Philippines, Metro Manila a également été placé en quarantaine communautaire renforcée (ECQ) pendant deux semaines à partir du 6 août. L’ECQ est le terme du pays pour son verrouillage le plus strict. Metro Manila, qui s’étend sur 16 villes, abrite quelque 13 millions de personnes.

Certaines provinces ont également été placées sous ECQ, bien que pour 10 jours seulement, tandis que d’autres ont été placées sous quarantaine communautaire améliorée modifiée (MECQ) ou en quarantaine communautaire générale (GCQ) avec des restrictions accrues.

Au 5 août, les Philippines avaient complètement vacciné 10,3 millions de personnes, soit 16,3 pour cent de leurs quelque 63 millions d’adultes.

Suivez Pandemic.news pour plus d’informations sur la pandémie de coronavirus.

Les sources comprennent :

SHTFPlan.com

Edition.CNN.com

Rappler.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : National News

Un homme entièrement vacciné, Patricio Elizondo, est décédé de COVID-19 le mardi 10 août. Il laisse dans le deuil sa fille, Yvonne Rodriguez, qui a déclaré avoir vu son père pour la dernière fois à l’hôpital, luttant pour respirer par lui-même.

Lorsqu’elle a vu une radiographie de la poitrine de son père, on lui a expliqué qu’il avait contracté le [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19 alors qu’il était complètement vacciné. Elle a d’abord pensé que son père souffrait d’une poussée d’insuffisance cardiaque congestive ou d’une infection récurrente. Elizondo avait des problèmes cardiaques et du diabète, ce qui le rendait susceptible de développer une COVID-19 sévère.

Elizondo est principalement resté à l’intérieur et a porté son masque par mesure de prudence, a déclaré Rodriguez, donc ils ne savaient pas où il avait contracté le virus qui a endommagé ses poumons. (Connexe : Les personnes complètement vaccinées sont à nouveau infectées, démontrant une fois de plus que les vaccins ne fonctionnent pas vraiment comme promis.)

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont insisté sur le fait qu’il existe des preuves que la vaccination peut rendre la maladie moins grave pour ceux qui sont vaccinés et qui tombent toujours malades. Le CDC a également déclaré qu’il n’y avait pas de vaccins offrant une protection à 100 % contre le virus, affirmant qu' »il y aura un petit pourcentage de personnes entièrement vaccinées qui tomberont toujours malades, seront hospitalisées ou mourront de la COVID-19″.

Il y a encore un grand nombre de personnes non vaccinées aux États-Unis. Selon les données du CDC, seulement 50,3% des personnes aux États-Unis étaient complètement vaccinées contre la COVID-19 au 10 août.

Ces dernières semaines, les États-Unis ont connu une augmentation des infections à coronavirus chez les personnes vaccinées. Cependant, les responsables de la santé insistent toujours sur le fait qu’il y a peu de raisons de s’inquiéter de ces infections révolutionnaires.

À mesure que la pandémie se poursuit et que de plus en plus de variantes transmissibles du virus circulent, on s’attend à ce que le nombre d’infections révolutionnaires augmente également.

Angela Rasmussen, virologue à l’Organisation des vaccins et des maladies infectieuses de l’Université de la Saskatchewan au Canada, a déclaré: «La réalité est que beaucoup de ces infections révolutionnaires ont été des personnes vaccinées dont le test est positif.»

Le Dr Robert Darnell, médecin principal et biochimiste à l’Université Rockefeller de New York, a déclaré : « Si vous avez beaucoup de bons anticorps, ils sont potentiellement capables de se lier au virus avant qu’il ne cause des problèmes, et cela peut atténuer ou diminuer vos chances de tomber malade.

Des infections révolutionnaires sont attendues car aucun vaccin n’est pleinement efficace, et il existe des cas où les personnes vaccinées peuvent tomber gravement malades et mourir de la COVID-19.

Dr Sarah Fortune, immunologiste au Harvard T.H. La Chan School of Public Health a déclaré que cela était dû au fait que les vaccins agissent comme des écrans pour bloquer la plupart, mais pas nécessairement toutes, les particules virales envahissant le corps. Différents facteurs influencent également la force du vaccin et le nombre de particules virales pouvant traverser les barrières, ce qui indique que les vaccins ne sont pas toujours efficaces pour prévenir les maladies.

Lisez plus de mises à jour concernant l’augmentation des cas de COVID-19 sur Pandemic.news.

Les sources comprennent :

TheHill.com

Newsweek.com

NBCNews.com

Mary Villareal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : National News

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le ministère de la Santé de Singapour a annoncé hier qu’un homme de 16 ans avait reçu 225 000 $ (166 000 $ US) pour frais médicaux après avoir subi une crise cardiaque après la première injection COVID-19 de Pfizer.

Adan Salazar d’Infowars.com rapporte :

« Les personnes qui ont développé une myocardite à partir de leur première dose de vaccins COVID-19 à ARNm ne devraient pas non plus en recevoir d’autres doses », a ajouté le communiqué de presse du gouvernement.

« Par mesure de précaution, tous les vaccinés, en particulier les adolescents et les jeunes hommes, devraient éviter toute activité physique intense pendant une semaine après chacune de leurs première et deuxième doses de vaccin », ajoutant que les résidents devraient consulter un médecin en cas de symptômes cardiaques.

De plus, le ministère de la Santé a souligné un avis aux citoyens de « continuer à éviter une activité physique intense pendant une semaine après chaque dose ».

Le garçon, dont l’état était à un moment donné grave et critique, se porterait mieux, mais « aura besoin d’un traitement et d’une rééducation pendant un certain temps encore pour poursuivre son rétablissement ».

Le ministère de la Santé a souligné que les 225 000 $ (~ 165 113 $ US) de fonds proviendront du programme gouvernemental d’aide financière aux victimes de vaccins, qui offre une aide financière pour aider les individus à payer les frais médicaux associés aux blessures causées par le vaccin.

Le communiqué de presse du gouvernement indique que le garçon a développé une myocardite aiguë après le vaccin, exacerbée par l’haltérophilie et la consommation de boissons énergisantes et de suppléments contenant de la caféine.

Le garçon « a fait un arrêt cardiaque hors hôpital six jours après avoir reçu sa première dose de vaccin COVID-19 le 27 juin 2021 », selon un communiqué du ministère de la Santé de Singapour lundi.

La famille d’un garçon de 16 ans à Singapour recevra plus de 160 000 $ du gouvernement fédéral après qu’il a été déterminé qu’un vaccin Covid-19 lui avait causé une crise cardiaque.

Ici aux États-Unis, comme nous l’avons signalé hier, le CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a maintenant enregistré plus de deux fois plus de décès à la suite des injections expérimentales de COVID-19 non approuvées par la FDA au cours des 8 derniers mois et demi, que décès enregistrés suite à TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années.

Au total, 571 831 personnes ont signalé des réactions indésirables aux injections expérimentales de COVID-19, et étant donné à quel point les médecins et autres travailleurs de la santé hésitent à admettre qu’un vaccin a causé ces blessures, nous savons que ce VAERS est gravement sous-déclaré, ce qui signifie des millions d’Américains souffrent maintenant de blessures causées par le vaccin COVID-19.

Combien de ces personnes blessées par les injections ont reçu une indemnisation du gouvernement américain pour avoir reçu une injection expérimentale qui n’est même pas encore approuvée par la FDA ?

Ce serait ZÉRO. Et il est peu probable que cela change de sitôt, voire jamais.

Cette parodie de justice commence maintenant à attirer l’attention des médias d’entreprise, alors que le LA Times a présenté aujourd’hui l’histoire de l’infirmière Angela Marie Wulbrecht, qui est entièrement assurée et est maintenant invalide en raison d’une injection COVID-19, qui est maintenant obligatoire pour la plupart des travailleurs de la santé comme elle.

Elle a déjà dépensé plus de 35 000 $ en dépenses personnelles et elle ne peut toujours pas travailler.

Bien sûr, ils devaient trouver quelqu’un qui croyait encore au culte religieux du vaccin COVID-19 pour raconter une histoire comme celle-ci, alors la femme handicapée a dû déclarer que son mari avait reçu les vaccins et que sa fille est sur le point de les recevoir, malgré de ses blessures. C’est la seule façon pour une source médiatique d’entreprise comme celle-ci de publier son histoire.

Arthur Allen, écrivant pour Kaiser Health News, rapporte :

Angela Marie Wulbrecht a sauté sur la première chance de se faire vacciner contre le COVID-19, en conduisant trois heures de son domicile à Santa Rosa à un site de vaccination de masse le 19 janvier. Douze minutes après son injection de Moderna, elle est tombée dans la tente paramédicale avec une pression artérielle élevée et un rythme cardiaque accéléré.

C’est ainsi qu’a commencé un calvaire de fatigue intense, de brouillard cérébral, de déséquilibre et d’autres symptômes qui l’accompagnent toujours huit mois plus tard.

Wulbrecht, 46 ans, était infirmière depuis 23 ans avant le coup fatal. Elle était en bonne santé, avait un régime végétalien et était une danseuse de salsa accomplie. Depuis janvier, elle a dû quitter son travail et a raté de nombreuses activités avec son mari et sa fille de 12 ans, Gabriella. Elle a dépensé environ 35 000 $ en frais médicaux, malgré son assurance.

« Je voulais me faire vacciner dès que possible pour aider à lutter contre la pandémie », a déclaré Wulbrecht, qui soutient toujours la campagne de vaccination. Son mari a reçu ses injections malgré sa réaction et Gabriella devait recevoir sa première dose mercredi. « Mais cela aiderait ceux qui hésitent s’ils prenaient soin de ceux d’entre nous qui ont été blessés. »

Les options sont minces pour les personnes qui souffrent de blessures rares qui ont changé leur vie après une injection de COVID-19. C’est un problème dont l’importance augmente à mesure que les États et le gouvernement fédéral réfléchissent de plus en plus aux mandats de vaccination.

Un programme fédéral indemnise les personnes victimes de blessures vaccinales, mais pas les blessures causées par les vaccins COVID-19 – pas encore, en tout cas.

De telles blessures sont rares, mais « si vous voulez en prendre une pour l’équipe, l’équipe doit vous soutenir », a déclaré Katharine Van Tassel, experte en droit des vaccins à la Case Western Reserve University School of Law de Cleveland. « C’est un impératif moral. »

Il y a trente-cinq ans, le Congrès a créé le Programme national d’indemnisation des victimes de vaccins, connu sous le nom de tribunal des vaccins, pour les enfants blessés par les vaccinations de routine administrées comme condition d’entrée à l’école. Depuis qu’il a commencé ses activités en 1988, le tribunal des vaccins a versé plus de 4 milliards de dollars à plus de 8 000 familles qui pourraient fournir une « prépondérance de preuves » que les vaccins contre des maladies comme la rougeole et la coqueluche blessent leurs enfants.

Le tribunal couvre également les blessures causées par les vaccins chez les femmes enceintes et par le vaccin contre la grippe. Mais il ne couvre pas les séquelles des injections de COVID-19.

Un programme fédéral de moindre envergure, le Countermeasures Injury Compensation Program, traite des maladies résultant de médicaments ou de vaccins administrés lors d’une urgence de santé publique, telle que la pandémie de COVID-19. Mais ce programme nécessite des preuves plus difficiles à cerner, ne paie pas les frais d’avocat et les règles par décret administratif, tandis que le tribunal des vaccins a des juges.

Le programme de contre-mesures n’a encore rien payé à quiconque blessé par un vaccin COVID-19, et ses décisions en grande partie invisibles sont « une énigme impénétrable », a déclaré Brian Abramson, expert en droit des vaccins.

David Bowman, porte-parole de la Health Resources & Services Administration du ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que le programme de contre-mesures comptait au total sept membres du personnel et sous-traitants et cherchait à en embaucher davantage. Il a refusé de répondre aux questions sur la façon dont les demandes de vaccin COVID-19 pourraient être traitées à l’avenir.

Wulbrecht, dont les soins ont inclus cinq voyages en ambulance, chacun facturé 3 000 $, a déposé une réclamation en février auprès du programme d’indemnisation des contre-mesures. Elle a reçu une note reconnaissant sa réclamation mais n’a pas eu de nouvelles du programme.

Elle fait partie d’un groupe Facebook créé pour les personnes signalant de graves problèmes neurologiques liés au vaccin COVID-19. Il a été lancé par le Dr Danice Hertz, gastro-entérologue à la retraite à Santa Monica qui a reçu un diagnostic post-vaccination du syndrome d’activation des mastocytes, une maladie rare dans laquelle une partie du système immunitaire se détraque.

Hertz a reçu sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech le 23 décembre, peu de temps après son autorisation par la Food and Drug Administration pour une utilisation d’urgence. Dans les 30 minutes, elle a souffert d’un engourdissement et d’une douleur terribles au visage et à la langue et « a senti des vibrations traverser tout mon corps », a-t-elle déclaré.