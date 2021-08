Avertissement sur l’effondrement des soins de santé : la protéine de pointe du vaccin déclenchera des dommages neurologiques généralisés qui submergeront les systèmes médicaux du monde

Imaginez vivre dans un monde où chaque hôpital est envahi par des patients vaccinés de tous âges, souffrant de dommages neurologiques extrêmes qui placent les personnes auparavant valides dans la catégorie nécessitant une assistance médicale constante pour survivre. Imaginez tant de personnes mourant à cause d’injections de protéines de pointe («vaccins») que des immeubles entiers sont abandonnés et condamnés même avec les cadavres infestés de protéines de pointe à l’intérieur parce que personne n’est disposé à retirer les corps dangereux.

Cette vision sombre de la société pourrait bientôt se réaliser lorsque tous les effets des dommages causés par les protéines de pointe seront réalisés. Avec près de 2,5 milliards dans le monde déjà injectés d’armes biologiques à protéines de pointe, et avec près de 200 millions d’Américains qui se sont alignés pour être infecté, le monde lance les dés sur une expérience médicale mondiale qui risque la survie de nations entières (sinon la civilisation lui-même) dans les années à venir.

Nous savons déjà que jusqu’à 500 000 Américains ont déjà été tués par le « l’injection de caillot », mais surtout, ce ne sont que les effets vasculaires à court terme de la coagulation du sang. Ces décès ne tiennent pas compte des dommages neurologiques à long terme et à action lente qui semblent ressembler à la forme humaine de la maladie de la vache folle, un trouble du repliement des protéines induit par les prions qui détruit de manière irréversible le tissu cérébral au fil du temps. Dans une interview menée hier (et bientôt publiée), le Dr Chris Shaw, un expert en neurologie et en toxicité élémentaire, m’a averti que des dommages neurologiques généralisés et accélérés sont désormais une possibilité très réelle puisque la protéine de pointe et les particules d’ARNm traversent le sang. -barrière cérébrale.

Cela signifie que des nanoparticules toxiques circulent dans le cerveau des vaccinés. Des études de Biodistribution ont en outre confirmé que les injections de protéines de pointe ne restent pas au site d’injection. Au lieu de cela, des nanoparticules de protéines de pointe (ou des instructions d’ARNm) circulent dans la plupart des organes du corps, y compris le cerveau.

Que se passe-t-il lorsque le cerveau est exposé à une protéine de pointe armée, développée via une recherche sur le gain de fonction dans un laboratoire dirigé par une armée communiste ? (Laboratoire de Wuhan, via le PCC.)

La réponse ne devrait pas être surprenante : la protéine de pointe désassemble les tissus neurologiques sains, détruisant les cellules du cerveau et altérant ainsi la cognition.

Imaginez si des millions d’Américains s’effondraient soudainement au niveau cognitif de Joe Biden. Nous pourrions voir des masses sans abri et désespérées errer sans but dans les rues des villes bleues, chier sur les trottoirs et marmonner des choses absurdes pour elles-mêmes. Bien sûr, nous voyons déjà cela à San Francisco et dans de nombreuses villes libérales, mais imaginez que le nombre de personnes affligées explose en plusieurs millions.

Même ceux qui surveillent de près les blessures causées par les vaccins et les décès liés aux vaccins peuvent passer à côté des implications neurologiques à plus long terme de cette attaque insidieuse de protéines de pointe contre l’humanité. Qu’arrive-t-il à la société lorsque des dizaines de millions de personnes sont blessées ou tuées par une arme biologique créée par le gouvernement et conçue pour attaquer les tissus humains ? Il semble que nous sommes sur le point de le découvrir.

Peu importe ce qui se passera dans les mois à venir, ce n’est certainement pas le bon moment pour avoir besoin de soins hospitaliers. Nous exhortons vivement tous les lecteurs à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir un mode de vie sain enraciné dans la prévention des maladies et une alimentation saine. Au cours de la prochaine année (ou moins), les établissements de santé peuvent être envahis par les personnes endommagées par les vaccins, et les services médicaux « de routine » peuvent s’effondrer en conséquence.

Apprenez-en plus dans le podcast urgent d’aujourd’hui sur la mise à jour de la situation, qui présente tous les détails :

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Dr de Chazournes : des nouvelles concernant les AMM

Ciel Voilé

Avant la crise sanitaire, notre association diffusait de l’information essentiellement sur le contrôle en cours du climat, sur la géo-ingénierie en cours et sur la destruction, délibérée ou non, de l’atmosphère, du sol, de l’eau et de tout le vivant sur terre. Mais devant la démesure des décisions prises par tant de gouvernements qui semblent tous suivre la même feuille de route, devant les atteintes gravissimes au droit et aux libertés individuelles et collectives, devant les dévastations économiques sans précédent, nous donnons la parole à ceux que les médias aux ordres, ignorent ou censurent. Nous sommes les témoins d’un basculement de civilisation.

Outre le fait que les « vaxins » arrivent à péremption en octobre 2021, le Docteur Philippe De Chazournes, médecin de la régul du 15, à l’ile de la Réunion, et Membre du Conseil Scientifique Indépendant nous fait cette déclaration incroyable mais vraie qui pourra peut être nous libérer de ces poisons.

Philippe de Chazournes : « J’ai plusieurs nouvelles intéressantes pour nous tous .

Premièrement, les labos (Pfizer, Moderna, Astra-zenea et Janssen) n’ont pas respecté les protocoles de phase III.

Deuxièmement, sachez qu’aucun des labos n’a renouvelé sa demande d’AMM (autorisation de mise sur le marché) conditionnelle qui devait être faite à 6 mois.

Donc, officiellement, les vaccins actuels N’ONT PAS D’AMM !!!

C’est Maître Ludot qui vient de me le dire.

L’ANSM est bien embêtée par les décisions du président ! …

Maitre Ludot va donc assigner en justice le Ministre de la Santé et tous les labos !

Pas d’AMM (autorisation de mise sur le marché) pas, de vaccination obligatoire ?

Me Emmanuel Ludot : avocat au barreau de Reims, spécialisé dans les contentieux

Dr De Chazournes Philippe

Diffusez largement cela et contactez maître Ludot pour vos démarches individuelles »

Moralité : même le diable se prend les pieds dans les méandres de l’administration Française !

Recherche de l’association Ciel voilé :

Voici un extrait de l’article suivant :

Le prémisse 9 explicite la durée de validité de l’AMM conditionnelle qui est de un an :

« Conformément au règlement (CE) no726/2004, les autorisations de mise sur le marché conditionnelles auront une durée de validité d’un an renouvelable. Le délai pour l’introduction d’une demande de renouvellement doit être de six moisavant l’expiration de l’autorisation de mise sur le marché et l’avis de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée « l’Agence ») sur la demande devra être adopté dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci. Afin d’assurer que les médicaments ne sont pas retirés du marché sauf pour des raisons de santé publique, pour autant que la demande de renouvellement soit introduite dans les délais, l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle doit être valable jusqu’à ce que la Commission prenne une décision fondée sur la procédure d’évaluation de la demande de renouvellement ».

Construction en cours d’un camp de quarantaine Covid massif en Australie alors que le plan du CDC appelle à des centres d’internement Covid à travers l’Amérique

Melbourne, en Australie, est sur le point d’avoir son propre camp de concentration de coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] où les résidents réputés infectés par des germes chinois doivent être placés en « quarantaine ».

Surnommé le «Centre pour la résilience nationale», l’établissement, qui serait en train d’être « accéléré », commencera avec 100 lits pour que les voyageurs rentrent dormir jusqu’à ce qu’ils ne soient plus « impurs », selon les normes gouvernementales.

Une session « d’engagement communautaire » a eu lieu à Mickleham pour discuter de la construction à « vitesse de distorsion » de l’installation, qui contourne le processus de consultation normal pour les projets de cette envergure.

« Les travaux de terrassement ont commencé dans un enclos vide dans le nord de Melbourne, qui se trouve à côté de l’installation de quarantaine pour animaux de compagnie du gouvernement fédéral et à environ 300 mètres des maisons », a rapporté le Brisbane Times.

« Le projet est calqué sur le centre de Howard Springs dans le Territoire du Nord, qui s’est avéré très efficace pour prévenir les fuites de COVID-19 par rapport à la quarantaine hôtelière. »

Quatre-vingt pour cent des bâtiments de l’installation sont préfabriqués hors site, et le plan est d’étendre continuellement la taille du complexe jusqu’à ce qu’il puisse contenir jusqu’à 3 000 lits.

Les habitants ont exprimé leurs inquiétudes quant à la façon dont le camp de concentration affectera la valeur des propriétés, sans parler du fait que la grippe Fauci pourrait s’échapper de l’installation et se propager dans la communauté voisine.

Le Tennessee est-il le prochain à lancer des camps de concentration de Covid ?

Aux États-Unis, pendant ce temps, l’État du Tennessee pourrait être le prochain à lancer ses propres camps de concentration contre le virus chinois, grâce à un décret récemment signé par le gouverneur Bill Lee, un républicain.

Comme nous l’avons signalé, Lee a maintenant autorisé la Garde nationale à rassembler les Tennessiens non vaccinés sous la menace d’une arme, si nécessaire, et à les transporter dans des camps d’«internement involontaire» qui seront situés dans tout l’État.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont jeté les bases de ce type de chose en 2020 lorsqu’ils ont appelé à la construction des camps de concentration de la grippe de Wuhan au « niveau camp / secteur ». Ces camps doivent être utilisés pour héberger des Américains considérés comme « à haut risque ».

Il est intéressant de noter qu’un État «rouge» comme le Tennessee serait le premier, du moins à notre connaissance, à adopter les plans fascistes du CDC pour une nouvelle société américaine post-Covid fondée sur le contrôle total du gouvernement sur le peuple.

Ces camps de prisonniers, qui semblent arriver bientôt dans le Tennessee s’ils n’y sont pas déjà, seront des « zones vertes » strictement appliquées où, comme l’a souligné le CDC : « Aucun mouvement à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone verte » ne sera toléré.

Les Américains « à haut risque », c’est-à-dire les Américains qui refusent de retrousser leurs manches pour l’une des injections « Opération Warp Speed » de Donald « père du vaccin » de Trump, seront punis de préjugés afin de « sauver des vies » et « aplatir le courbe. »

« C’est ce qui se passe pendant la tribulation », a écrit un commentateur de Natural News à propos du moment où ces camps de concentration seront pleinement utilisés, faisant référence à des textes bibliques sur le Temps des Troubles de Jacob, également connu sous le nom de Grande Tribulation.

« Si vous n’avez pas la marque, alias tatouage quantique, vous serez transporté dans un camp pour une décapitation. »

« Je ne pourrais pas supporter de me regarder dans le miroir si je devais me soumettre volontairement et me permettre d’être emprisonné pour mes croyances », a écrit un autre commentateur sur la façon dont elle, à 67 ans, n’ira jamais volontairement dans un camp de concentration Covid.

« Comment ai-je pu faire cela alors que tant de membres de ma famille avant moi ont risqué et donné leur vie pour avoir la chance de vivre dans une Amérique libre ? »

Pour suivre les dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19), assurez-vous de consulter Fascism.news.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

« Les injections répétées seront mortelles », prévient un chercheur sur la façon dont la protéine de pointe du vaccin Covid détruit l’immunité naturelle

Une analyse indépendante de l’échec immunitaire qui a tendance à se produire après qu’une personne se soit « vaccinée » pour le coronavirus de Wuhan [de la Coronaviruse Desease 2019 (Covid-19)] a révélé qu’au moins l’une des causes est une accumulation de protéines de pointe induites par le vaccin à l’intérieur du corps.

Walter Chesnut de WMCResearch.org prévient que la « réponse immunitaire robuste » déclenchée par les injections « peut avoir un coût mortel », que cela se manifeste immédiatement ou plus tard sur la route.

Après avoir examiné une étude scientifique évaluée par des pairs et une conférence informative, Chesnut a découvert qu’une fois que les protéines de pointe du vaccin s’installent vraiment et commencent à faire ce pour quoi elles ont été conçues, la télomérase d’une personne injectée devient inactivée.

La télomérase, au cas où vous ne la connaîtriez pas, est une enzyme de l’ADN humain qui régule le vieillissement. À mesure que les télomères qui encapsulent l’ADN se raccourcissent avec le temps, le vieillissement commence vraiment à s’accélérer. Cela suggérerait que les injections de Donald « père du vaccin » de Trump « Opération Warp Speed »accélèrent le processus de vieillissement.

1) ALTERNANCE LÉTALE : LA RÉPONSE IMMUNITAIRE À LA PROTÉINE DE SPIKE VS. L’INACTIVATION DE LA TÉLOMÉRASE PAR LA PROTÉINE DE SPIKE – UNE EXPLICATION DES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS EN ISRAL

La « réponse immunitaire robuste » générée par la protéine de pointe peut avoir un coût mortel. Un article récent publié pic.twitter.com/F4JlPvQbSA

– Walter M Chesnut (@Parsifaler) 15 août 2021

L’étude dont Chesnut a tiré ses conclusions, publiée dans le Journal of Bacteriology & Parasitology, « démontre de manière convaincante » que les protéines de pointe du vaccin ont « des effets délétères sur la télomérase, altérant sa synthèse », explique Chesnut.

« Avec [sic] cette activité est inhibée, il faut du temps pour que l’épuisement inévitable des cellules immunitaires apparaisse », ajoute-t-il. « Cela peut être le « cadeau » caractéristique du cheval de Troie de la pointe. Quelle que soit la réponse immunitaire de courte durée, c’est de l’or du fou qui remplace la capacité du système immunitaire à se reconstituer. »

Les vaccins Covid détruisent la télomérase des gens tout comme la chimiothérapie, les faisant vieillir rapidement

Ce phénomène est déjà observé en Israël, l’un des pays les plus vaccinés contre la Covid au monde. Les effets à long terme des injections s’accélèrent dans leur manifestation, montrant que les protéines de pointe du vaccin « peuvent être chroniquement présentes » dans le corps des personnes où elles « suppriment continuellement la télomérase ».

Sans télomérase, prévient la conférencière Elizabeth Blackburn, « les cellules clés du corps sont incapables de se reconstituer et de « s’épuiser » bien avant qu’elles ne le devraient au cours d’une durée de vie normale ». Vous pouvez regarder la conférence de Blackburn ci-dessous :

«Nous voyons essentiellement les effets de la CHIMIOTHÉRAPIE avec la protéine de pointe. Mais d’une manière tout à fait unique », dit Chesnut. « Les cellules à réplication rapide sont épuisées. Nous pouvons maintenant expliquer les rapports trop courants de perte de cheveux, par exemple. »

En d’autres termes, les vaccins contre la grippe Fauci bombardent le corps des gens avec des protéines de pointe qui agissent de la même manière que la chimiothérapie, provoquant l’effondrement de leur système immunitaire et son manque de régénération. Ce ne sont rien de plus que des injections mortelles déguisées en « médicaments ».

Cela expliquerait pourquoi la grande majorité des nouveaux patients « Covid » admis dans les hôpitaux sont des personnes qui ont reçu les injections par obéissance au gouvernement et paient désormais le prix de leur erreur.

Rien de tout cela n’est une surprise pour quiconque a prêté attention à tout ce que les experts indépendants ont mis en garde concernant les vaccins et leurs protéines de pointe. Pour ceux qui font confiance à Fauci, cependant, les poulets rentrent maintenant à la maison pour se percher.

« Ils vont bientôt mendier un remède contre cette nouvelle peste qu’ils ont invitée dans leur corps », a écrit un commentateur d’Infowars sur ce qui deviendra finalement de tous ceux qui ont pris le vaccin.

« Peut-être que les ‘morts vaccinés’ seront le groupe qui se soulèvera et détruira leurs créateurs, un peu comme dans le livre ‘Frankenstein’. Ce serait ironique, mais je suis sûr que ces salauds qui ont fabriqué le ‘vaccin’ ont déjà joué ce scénario comme une possibilité.

Un autre commentateur a demandé pourquoi les Américains permettaient à des gens comme Fauci de s’en tirer en poussant ouvertement ces injections de génocide alors qu’il menaçait de fermer à nouveau le pays si les réfractaires «non vaccinés» refusaient d’obéir à ses ordres.

Il semble de plus en plus que la véritable « pandémie » se cache à l’intérieur des vaccins et que le virus n’était qu’une ruse pour amener les gens à faire la queue et à recevoir des injections mortelles, dont le contenu serait ensuite « déversé » sur d’autres, y compris des personnes qui ont refusé les vaccins en premier lieu.

Dans un tweet plus récent sur la façon dont les gens peuvent faire face à la destruction des télomères induite par le vaccin, qui est associée à la maladie d’Alzheimer, à la maladie de Parkinson, à la ferroptose, à l’hypothalamus et à l’autophagie, Chesnut a tweeté un lien vers un article sur le champignon reishi – voir ci-dessous :

télomères. Parkinson. Alzheimer. Ferroptose. Hypothalamus. Autophagie. Tout ce sur quoi je me suis concentré.

CHAMPIGNON REISHI ??!!!

Veuillez lire cet article fascinant de mai. Des pensées ? https://t.co/SuUEvHTmm4

– Walter M Chesnut (@Parsifaler) 17 août 2021

La protéine de pointe du vaccin Covid « désactive la transcription de / épuise les télomères AUF1 et WRN », a écrit Chesnut dans un autre tweet. « C’est une catastrophe. C’est ce dont vous ne voyez maintenant que le début. »

« Vous pouvez SUPPRIMER LES TELOMERES », prévient en outre Chesnut. « Nous rapportons ici que les cellules dépourvues de WRN présentent une SUPPRESSION DES TÉLOMÉRES. Une forme de mort cellulaire que vous ne connaissez peut-être pas : la létalité synthétique. Épuisement du WRN induit.

N’oubliez pas de consulter le site Web de Chesnut pour vous tenir au courant de ses dernières recherches.

Vous trouverez plus d’informations sur le programme de vaccination contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Biden exhorte tous les adultes américains à recevoir des rappels de vaccin, après que le CDC et la FDA ont déclaré que l’immunité diminue avec le temps

PHOTO DE DOSSIER: Une seringue est remplie d’une dose de vaccin contre le coronavirus de Pfizer sur un site de vaccination contextuel à Valley Stream, New York. © Reuters / Brendan McDermid

Le président américain Joe Biden a appelé tous les adultes du pays à recevoir des rappels de vaccin, affirmant qu’une troisième dose offrirait une meilleure protection contre la Covid-19 après que les responsables de la santé aient averti que les vaccins perdent de leur efficacité.

« Plus tôt dans la journée, nos experts médicaux ont annoncé un plan de rappels pour chaque adulte américain entièrement vacciné. Cela renforcera votre réponse immunitaire, cela augmentera votre protection contre Covid-19 », a déclaré Biden mercredi, ajoutant « C’est le meilleur moyen de nous protéger des nouvelles variantes qui pourraient survenir. »

[Se faire vacciner avec les vaccins Covid-19 était le seul moyen de la traiter la maladie selon Bill Gates et avec une dose, puis deux doses. Or malgré cela les vaccinés attrapent la Covid. Ils disent maintenant que pour contrer les variantes, il faut des rappels de vaccins à l’infini, alors que les vaccinés transmettent déjà la Covid aux vaccinés et non vaccinés et meurent de Covid. Cela s’apparente désormais aux systèmes d’exploitation d’ordinateurs mentionnés par Moderna qui nécessitent des mises à jour perpétuelles. Plusieurs personnes ont reçu trois doses et sont mortes de Covid. En réalité il faut s’attendre que ceux qui prendront des doses de rappel aient leur immunité naturelle totalement détruite et seront de plus en plus faibles devant toutes sortes de maladies et infections comme le soulignent de nombreux experts de la virologie. – MIRASTNEWS]

Le plan est que chaque adulte reçoive une injection de rappel huit mois après avoir reçu votre deuxième injection.

Biden exhorte les Américains à recevoir une injection de rappel Covid huit mois après avoir reçu une deuxième injection. « Cela vous rendra plus sûr et plus longtemps, et cela nous aidera à mettre fin à la pandémie plus rapidement » https://t.co/h7zzlCUymopic.twitter.com/kH9opztNJy

– Bloomberg Quicktake (@Quicktake) 18 août 2021

Les sites de vaccination commenceront à administrer les troisièmes doses à partir du 20 septembre, a poursuivi Biden, notant qu’à cette date, toute personne complètement vaccinée au plus tard le 20 janvier sera éligible.

Alors que les doses de rappel n’ont pas encore reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA), plus tôt mercredi, les principaux organismes de santé américains, dont la FDA, ont déclaré qu’un examen des données a montré qu' »un rappel sera nécessaire pour maximiser le vaccin -induit une protection et prolonge sa durabilité« , car l’immunité « commence à diminuer avec le temps ».

« Nous avons élaboré un plan pour commencer à offrir ces injections de rappel cet automne, sous réserve que la FDA procède à une évaluation et à une détermination indépendantes de l’innocuité et de l’efficacité d’une troisième dose des vaccins à ARNm Pfizer et Moderna », ont déclaré les agences de santé.

Aujourd’hui, les experts médicaux et de santé publique du HHS ont publié une déclaration sur le plan de l’administration pour les injections COVID-19 de rappel pour le peuple américain. Lire la suite : https://t.co/GWQZz2hoAh. pic.twitter.com/xpZ5XDj7cg

– HHS.gov (@HHSGov) 18 août 2021

La semaine dernière, la FDA a donné son accord pour les injections de rappel pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, tandis que Pfizer a annoncé lundi avoir soumis des données d’essai préliminaires pour l’administration de troisièmes doses à tous les adultes américains en bonne santé. Le géant pharmaceutique et d’autres producteurs de vaccins, tels que Moderna, avaient précédemment laissé entendre que leurs formulations à deux doses n’offriraient pas de protection durable contre le virus, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, suggérant même que des vaccinations annuelles pourraient être nécessaires à partir de maintenant.

Le principal conseiller de la Maison Blanche pour Covid, Anthony Fauci, s’est également prononcé en faveur des rappels la semaine dernière, affirmant que tous les Américains en auraient probablement besoin à un moment donné, inversant brusquement le cours après avoir souligné précédemment que les troisièmes doses n’étaient pas encore nécessaires.

La FDA et d’autres organisations de santé ont également fait valoir que ceux qui ont reçu le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson auraient probablement besoin d’une deuxième injection, tout en notant qu’elle s’attend à avoir de meilleures données dans les semaines à venir, car le vaccin J&J a été approuvé plusieurs mois après les concurrents. Pfizer et Moderna.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT