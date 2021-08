Des dizaines de milliers de personnes meurent des deux premiers injections Covid aux États-Unis + Un dénonciateur des soins de santé d’Hawaï dit qu’il a vu plus de personnes mourir des vaccins COVID-19 que du virus

Des dizaines de milliers de personnes meurent des deux premiers injections Covid alors que la FDA et le CDC poussent la troisième injection « de rappel »

Plus d’un demi-million de personnes aux États-Unis ont subi des effets indésirables des injections de Donald Trump « père du vaccin » de l’« Opération Warp Speed », ainsi que près de 13 000 décès, et le gouvernement fédéral pousse maintenant un troisième vaccin comme solution « finale..

Selon les dernières données, près de 80 000 personnes, selon le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, ont subi des «blessures graves» ou sont décédées des suites d’un vaccin contre la grippe Fauci. Il s’agit d’une augmentation de 7 385 cas par rapport à la semaine précédente.

« À l’exclusion des« rapports étrangers » déposés au VAERS, 451 049 événements indésirables, dont 5 859 décès et 36 871 blessures graves, ont été signalés aux États-Unis », rapporte Children’s Health Defense (CHD).

« Sur les 5 859 décès signalés aux États-Unis au 6 août, 13 % sont survenus dans les 24 heures suivant la vaccination, 19 % sont survenus dans les 48 heures suivant la vaccination et 33 % sont survenus chez des personnes qui ont présenté des symptômes après 48 heures de vaccination.

Au 6 août, près de 350 millions de doses d’injection de virus chinois avaient été administrées aux États-Unis. Cela comprend 140 millions de doses d’injection de Moderna, 196 millions de doses d’injection de Pfizer et 13 millions de doses d’injection de Johnson & Johnson (J&J).

« Chaque vendredi, le VAERS rend publics tous les rapports de blessures vaccinales reçus à une date spécifiée, généralement environ une semaine avant la date de sortie », explique CHD. « Les rapports soumis au VAERS nécessitent une enquête plus approfondie avant qu’un lien de causalité puisse être confirmé. »

Des enfants se suicident à cause de leurs blessures liées au vaccin Covid

Au cours de la semaine la plus récente de données VAERS, 16 408 événements indésirables au total ont été enregistrés aux États-Unis, dont 983 classés comme «graves». Au moins 18 personnes sont décédées, dont deux adolescents qui se sont suicidés à cause de leurs blessures causées par le vaccin Covid.

Alors que les enfants étaient déjà fondamentalement immunisés contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] avant la sortie des vaccins Trump, les enfants vaccinés meurent maintenant subitement des complications causées par les injections.

Dans un cas, un garçon de 15 ans a reçu un diagnostic de cardiomyopathie après avoir reçu sa deuxième dose d’injection d’ARNm de Pfizer. Il s’est effondré sur le terrain de football et est entré en tachycardie ventriculaire, pour ensuite décéder.

Dans un autre cas, une fille de 13 ans est décédée après avoir reçu sa première dose de Pfizer. Elle a développé une grave maladie cardiaque à cause du vaccin qui lui a finalement coûté la vie.

De nombreux autres adolescents ont été signalés en une seule semaine comme étant décédés quelques jours ou même quelques instants après avoir reçu leurs vaccins contre la grippe Fauci.

Depuis décembre, date de la première publication des vaccins, les données montrent que la plupart des décès surviennent chez des hommes et qu’un sur cinq est lié à des troubles cardiaques. L’âge moyen du décès était de 73,1 ans, mais cette moyenne diminue à mesure que de plus en plus de jeunes enfants reçoivent des injections de produits chimiques expérimentaux de thérapie génique.

Des milliers de femmes enceintes ont fait une fausse couche ou ont subi leurs propres blessures vaccinales, tandis que des milliers d’autres ont développé la paralysie de Bell, le syndrome de Guillain-Barré, l’anaphylaxie ou des caillots sanguins.

Rien de tout cela ne se produirait sans la sortie des vaccins Trump, il est important de clarifier. Les enfants, en particulier, n’avaient aucun risque de développer des problèmes de santé à cause du « Covid » tout seul, et ne souffrent et ne meurent plus que parce qu’ils se sont fait injecter.

Pendant ce temps, la Food and Drug Administration (FDA) a accordé une approbation « d’urgence » pour une troisième dose « de rappel » des injections Pfizer et Moderna. Ceux qui ont reçu les deux premières doses sont encouragés à retrousser leurs manches pour une troisième dose.

« L’autorisation d’utilisation d’urgence modifiée de la FDA permet aux personnes qui ont subi une greffe d’organe, ou à celles dont le système immunitaire est affaibli, d’obtenir une dose supplémentaire de vaccin COVID », rapporte The Defender. « Le vaccin J&J n’a pas été inclus car il n’y avait pas suffisamment de données sur les rappels, selon l’agence. »

Les dernières nouvelles sur le génocide de masse des vaccins contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur Genocide.news

COCKTAIL DE PROTÉINE DE POINTE: le Royaume-Uni lance un « programme d’appoint » pour combiner les vaccins Covid et les vaccins contre la grippe et les exiger chaque année

Le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a annoncé le développement d’un nouveau « programme de rappel » qui sera utilisé pour vacciner la population chaque année. Pour garder leur « passe-maladie » à jour, les Britanniques devront prendre l’ARNm de la protéine de pointe du coronavirus dans un bras et un vaccin contre la grippe saisonnière dans l’autre bras. À partir de cette année, le gouvernement britannique souhaite lancer le programme à trente-deux millions de personnes âgées de plus de cinquante ans et à toute autre personne considérée comme «à haut risque».

Le programme Booster combinera les vaccins COVID, les vaccins contre la grippe et d’autres vaccins

Le Dr Matthew Duchars, directeur général du Vaccine Manufacturing and Innovation Center (VMIC), souhaite à terme combiner le vaccin antigrippal avec le vaccin Covid pour rendre le processus plus efficace à l’avenir. Il a même mentionné un vaccin en trois parties qui contient des antigènes spéculatifs pour les souches grippales, des instructions à jour sur l’ARNm pour les protéines de pointe des coronavirus et « un autre vaccin pour autre chose ».

« Cela fera gagner beaucoup de temps et il serait beaucoup plus pratique de ne donner qu’une seule injection, c’est donc quelque chose que nous et les développeurs et producteurs de vaccins examinerons », a déclaré Duchars. « Disons que nous devons administrer un vaccin saisonnier et que les gens ont besoin d’un vaccin contre la grippe, d’un vaccin contre Covid et d’un autre pour autre chose. Si vous pouvez les mettre tous en un, alors c’est évidemment préférable.

Le gouvernement britannique a déjà injecté 66 millions de livres sterling dans ce centre de distribution de vaccins. Le centre a été fondé en 2018 par l’Université d’Oxford, l’Imperial College de Londres et la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Le VMIC devrait ouvrir ses portes en 2022. Il pourrait produire 600 000 doses de vaccin par jour. (Connexes: la DARPA développait secrètement le vaccin à ARNm il y a des années via Moderna, et ils cherchent à contrôler en permanence votre corps et votre lignée.)

Le gouvernement britannique possède désormais le corps des gens et exigera des vaccins sans fin

Duchars a révélé que le gouvernement britannique prévoyait une campagne de revaccination en 2022. « C’est sur quoi nous avons recentré nos efforts et notre attention », a déclaré Duchars. Le déploiement commencera dès septembre 2021, avec les services nationaux de santé pleinement à bord du nouveau plan. Le programme de rappel fournira une nouvelle série de vaccins contre la grippe et la Covid à 2 000 pharmacies. Les systèmes de santé seront incités à administrer au moins 2,5 millions de doses par semaine.

Cela signifie que COVID ne va nulle part; en fait, il est prévu que ce soit une « menace » pour de nombreuses années à venir, car les gens sont tenus de compléter leur système avec de nouvelles instructions d’ARNm chaque année pour « combattre le virus » et « ralentir la propagation ». Même si COVID a remplacé la grippe l’année dernière, le vaccin contre la grippe sera également à nouveau une grosse affaire, alors que le gouvernement et les médias se préparent à annoncer la menace de la grippe saisonnière. Maintenant que le gouvernement britannique possède les corps des gens et contrôle leurs déplacements à l’aide de « passeports de santé », ils peuvent exiger presque tout ce qu’ils veulent. Dans ce nouvel état de biosécurité, des centaines de milliers de vaccins contre la grippe saisonnière seront fabriqués pour les soumis.

« Donc, si le conseil est d’avoir un rappel six mois après votre deuxième injection, alors c’est ce dont vous aurez besoin », a déclaré le secrétaire à la Santé, faisant référence aux exigences actuelles en matière de vaccins pour voyager, se rassembler, manger et travailler.

La population réduite en esclavage en Grande-Bretagne ne sera PAS considérée comme « complètement vaccinée » si elle ne se conforme pas au prochain programme de rappel. Les Britanniques seront contraints de mettre à jour leur passeport vaccinal pour se conformer au nouvel ordre mondial des vaccins. S’ils n’obtiennent pas tous les « coups de feu » obligatoires chaque saison, ils n’obtiendront pas la permission de vaquer à leurs occupations et de participer à la société.

Deux hommes développent des bosses remplies de pus sur le visage après avoir reçu le vaccin Moderna

Deux hommes californiens ont développé un gonflement, des croûtes et des bosses remplies de pus sur le visage après avoir reçu une injection du vaccin Moderna. Les chercheurs disent que les vaccins ont provoqué une réaction excessive du système immunitaire chez les hommes, qui avaient tous deux déjà des niveaux élevés de neutrophiles. Les rapports ont été publiés dans JAMA Dermatology, où les chercheurs ont détaillé les cas des patients qui ont visité l’hôpital de l’Université de Californie.

Les hommes présentaient des symptômes tels qu’un gonflement du visage, des croûtes sur les joues et des pustules après avoir reçu le vaccin. Le premier cas était un homme dans la cinquantaine qui s’est rendu aux urgences quatre jours après sa première dose du vaccin Moderna. Bien qu’il n’ait pas eu de fièvre, il avait un gonflement excessif, des pustules et des croûtes sur ses joues et près de ses yeux. Il n’avait pas d’antécédents de réactions allergiques, de comblement facial ou de rosacée. On lui a prescrit des antibiotiques et des corticostéroïdes topiques, et l’état a été résolu en sept jours.

Le deuxième patient était un homme dans la soixantaine qui présentait des symptômes dans les 24 heures suivant son injection. Il a eu un gonflement du visage avec rougeur et douleur, fatigue et fièvre. À l’examen, il avait également des bosses rouges sur la peau, des pustules et des croûtes sur les joues et le nez. On lui a également prescrit des antibiotiques et un médicament immunosuppresseur.

Après examen, les chercheurs ont découvert que les deux patients présentaient des taux très élevés de neutrophiles, un type de globule blanc qui détruit les envahisseurs étrangers dans le corps. Ils pensaient que le vaccin provoquait une réaction excessive dans le corps des hommes, provoquant une augmentation de leur nombre de globules blancs et une réponse du système immunitaire sous la forme d’une éruption cutanée.

Les auteurs ont écrit : « La présentation clinique d’une éruption cutanée faciale avec pustules et les résultats partagés… d’un infiltrat neutrophile dense… soutiennent une éruption neutrophile pustuleuse faciale comme modèle de réaction. De manière rassurante, cette éruption neutrophilique pustuleuse faciale s’est résolue en sept à 10 jours et sans [effets secondaires] graves. »

Ceux-ci sont survenus après que des personnes inoculées avec le vaccin Moderna aient signalé des réactions sur le bras jusqu’à 11 jours après leur dose. (Connexe: le vaccin ADMITS représentant Moderna est expérimental et tous ceux qui le prennent font partie d’un essai clinique aux conséquences inconnues.)

Autres effets secondaires des vaccins

L’Organisation mondiale de la santé a noté que les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves à l’un des composants du vaccin Moderna ne devraient pas être inoculées avec la marque ou tout autre vaccin à ARNm. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les séquelles les plus courantes du vaccin Moderna comprennent la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires et articulaires, les nausées et les vomissements, l’enflure des aisselles, les frissons et la fièvre. Dans de nombreux cas, il peut également provoquer une douleur, un gonflement ou une rougeur au site d’injection.

L’OMS a également indiqué que d’autres effets secondaires moins fréquents sont possibles et sont plus fréquents après la deuxième dose du vaccin. Ces effets secondaires sont des signes normaux que le corps se protège et devraient disparaître dans quelques jours, cependant, il existe de rares cas qui peuvent nécessiter plus de traitement ou de soins médicaux.

Sur une autre note, une étude distincte a révélé qu’il y avait eu des cas de patients développant une éruption cutanée après avoir reçu le vaccin Pfizer. Le zona, également connu sous le nom de zona, commence par une éruption cutanée qui démange avec de petites bosses rouges qui peuvent entraîner des douleurs et des lésions nerveuses. Il peut également provoquer une sensation de brûlure prolongée sur la peau.

Les patients ont signalé avoir eu des réactions cutanées après avoir reçu des vaccins COVID-19, en particulier des injections Pfizer et Moderna. En l’absence de liste définitive des effets secondaires associés à l’un des vaccins, il est conseillé aux individus de peser correctement les risques avant de se faire inoculer.

Lisez plus de mises à jour liées à COVID-19 sur Pandemic.news.

Un dénonciateur des soins de santé d’Hawaï dit qu’il a vu plus de personnes mourir des vaccins COVID-19 que du virus

Un travailleur de la santé à Hawaï a déclaré qu’il avait vu plus de personnes mourir après avoir reçu les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] que du virus lui-même.

Abrien Aguirre est un ergothérapeute certifié qui travaille dans la capitale de l’État d’Honolulu. Il a récemment rendu public ses connaissances sur le travail dans le secteur de la santé à Hawaï.

Aguirre travaille actuellement pour le plus grand établissement de soins infirmiers qualifiés de l’île d’Oahu en tant que «directeur de la réadaptation». Auparavant, il travaillait dans trois unités COVID-19 différentes, qui acceptaient toutes également des patients âgés. Deux de ces unités COVID-19 étaient des « unités d’isolement ».

Lors d’une interview avec Hawaii Free Speech News, un groupe de presse citoyen-journaliste, Aguirre a admis qu’au cours de son travail avec les unités COVID-19, il avait vu plus de personnes mourir des vaccins COVID-19 que du virus lui-même.

« J’ai vu 32 personnes âgées mourir immédiatement après avoir pris le vaccin Moderna », a-t-il déclaré. « Rien de tout cela n’est évoqué aux actualités. Cela ne correspond pas à leur récit. J’ai vu plus de gens mourir du vaccin que je n’en ai dans les unités COVID. »

Hawaii Free Speech News a interviewé Aguirre lors d’une récente manifestation en plein air au Hawaii State Capitol à Honolulu. La manifestation était contre les nouveaux mandats de vaccins COVID-19 des États et des comtés mis en œuvre en raison de l’augmentation des cas post-vaccins COVID-19.

Écoutez l’intégralité de l’interview d’Aguirre avec Hawaii Free Speech News ici :

https://www.brighteon.com/embed/887ac7cd-236f-41e0-bd73-6fb3fae1e408

Les patients sans COVID-19 étaient toujours répertoriés comme ayant le virus

Aguirre a expliqué que les médias mainstream dénaturent ce qui se passe avec les patients hospitalisés COVID-19. Il a déclaré que beaucoup de ces patients ne sont pas réellement confrontés au coronavirus.

Dans l’une des unités COVID-19 pour lesquelles il travaillait, les patients qui y ont été déplacés n’avaient pas réellement le coronavirus.

« Ils ont été testés positifs avec le test PCR », a-t-il déclaré. « Mais la plupart d’entre eux étaient asymptomatiques et ne souffraient que de leurs conditions préexistantes. » (Connexe : un document de la FDA admet que le test PCR « Covid » a été développé sans échantillons de Covid isolés pour l’étalonnage du test, admettant effectivement qu’il teste autre chose.)

En plus de cela, il a expliqué comment un service de facturation dans un établissement de soins infirmiers dans lequel il travaillait avait des travailleurs de la santé qui ont changé leurs codes de diagnostic médical pour des conditions telles que les troubles pulmonaires en COVID-19. Il a dit que c’était pour que l’établissement puisse obtenir plus de remboursements pour les patients qu’ils traitaient.

Aguirre a affirmé que les personnes asymptomatiques mais dont les tests PCR COVID-19 étaient positifs étaient également répertoriées comme ayant COVID-19. Une situation similaire s’est produite pour certains patients qui ont été testés négatifs pour le virus.

Dans cet établissement de soins infirmiers, les patients atteints de maladies en phase terminale ont également été inscrits sur ce qu’il a appelé les «listes de décès COVID». Cela signifie qu’une fois qu’ils sont décédés, leur décès serait répertorié comme étant dû à une infection à la COVID-19. Il a déclaré que cette opération était une « fraude totale ».

Dans d’autres cas, Aguirre a déclaré que certains des patients qu’il devait gérer n’avaient même pas été testés positifs pour COVID-19 mais étaient toujours répertoriés comme ayant le virus.

« C’est juste de la fraude à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

Aguirre a déclaré qu’il avait essayé de contacter divers responsables, dont le gouverneur d’Hawaï David Ige, un démocrate. Il veut exposer la fraude en cours dans les systèmes de santé d’Hawaï, mais il n’a reçu de réponse de personne.

Aguirre avertit les gens de ne pas envoyer leurs proches dans des établissements de soins infirmiers qualifiés

À la fin de son entretien, Aguirre avait une chose à dire aux gens : n’envoyez pas les membres de votre famille ou vos proches malades dans des établissements de soins infirmiers qualifiés.

« Mon conseil aux gens: si vos personnes âgées sont malades, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre mère, ne les envoyez pas dans un établissement de soins infirmiers qualifié », a-t-il déclaré.

« Ils ne recevront pas de soins adéquats », a-t-il ajouté. « Le traitement va leur être refusé. Ils vont être obligés de porter un masque toute la journée et la distance sociale. Ils vont devenir dépressifs et vouloir se suicider. Parce que c’est ce que je vois dans nos installations.

Les données actuelles montrent qu’Hawaï est l’un des États les plus vaccinés du pays. Au moment de mettre sous presse, 65,5% de tous les adultes de l’État sont entièrement vaccinés, et 20,9% des adultes ont déjà reçu au moins une dose des vaccins COVID-19.

Aguirre n’a témoigné que d’avoir été témoin de 32 décès liés au vaccin COVID-19. On ne sait pas combien d’autres sont décédés à cause des vaccins expérimentaux et criblés d’effets secondaires, mais n’ont pas été signalés.

Apprenez-en plus sur les dangers de la prise des vaccins COVID-19 en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

