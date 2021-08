Le régulateur britannique des médicaments reçoit un financement de la Fondation Bill & Melinda Gates qui encourage les vaccins et le dépeuplement

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé, ou MHRA, est censée être un organisme neutre chargé de s’assurer que les médicaments et les dispositifs médicaux utilisés dans le pays sont acceptablement sûrs.

Cependant, l’impartialité de l’agence suscite de sérieuses questions car elle reçoit un financement important de la Fondation Bill & Melinda Gates dans ce qui ne peut être considéré que comme un conflit d’intérêts majeur. La fondation détient des actions importantes dans les développeurs de vaccins COVID-19 Pfizer et BioNTech.

Cela explique peut-être pourquoi le vaccin Pfizer et BioNTech a été le premier à être autorisé pour une utilisation chez les enfants de 12 ans et plus en juin et est resté le seul disponible pour ce groupe d’âge jusqu’à ce que le vaccin de Moderna soit approuvé cette semaine.

L’approbation du vaccin de Pfizer a été particulièrement choquante si l’on considère que 86 pour cent des enfants qui ont participé à la très courte et petite étude clinique utilisée pour prendre la décision souffraient d’une réaction indésirable.

Dans une demande d’accès à l’information publiée sur le site Web de la MHRA, un représentant de l’agence a admis qu’elle recevait un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates qui soutient principalement les travaux de renforcement des systèmes de réglementation dans d’autres pays. Ils ont ajouté que la plupart de leurs revenus proviennent des frais payés par l’industrie pharmaceutique.

L’agence a déclaré que le niveau actuel de subvention qu’ils reçoivent de la fondation est d’environ 3 millions de dollars, qui, selon eux, est réparti sur plusieurs projets et trois à quatre exercices.

Ils ont ajouté qu’ils n’approuveraient aucun vaccin COVID-19 tant qu’ils n’auraient pas démontré « l’innocuité, la qualité et l’efficacité grâce à un programme d’essais cliniques robuste, tel que déterminé par la MHRA, et à moins que les preuves ne soutiennent son utilisation ». Cependant, ils ajoutent qu’ils ont soigneusement examiné les données des essais cliniques pour le vaccin de Pfizer dans une étude portant sur seulement 2000 enfants. Ils ont déclaré que les données de sécurité chez les enfants étaient comparables à celles observées chez les jeunes adultes, ce qui n’est guère réconfortant.

Ils ont ajouté que les résultats d’immunogénicité, qui montrent le bon fonctionnement d’un vaccin, ont montré que les enfants âgés de 12 à 15 ans avaient des niveaux d’anticorps neutralisants similaires à ceux âgés de 16 à 25 ans, mais ils n’ont étudié que 200 enfants pour parvenir à cette conclusion.

Pourquoi une agence gouvernementale légitime voudrait-elle être associée à la fondation Bill & Melinda Gates ?

En 2017, la MHRA a annoncé un partenariat d’une valeur de plus de 980 000 £ avec la Fondation Bill et Melinda Gates et l’Organisation mondiale de la santé visant à améliorer la surveillance de la sécurité des médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Deux ans plus tard, ils ont annoncé un partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates pour rechercher « l’utilisation de médicaments qui pourraient avoir un impact sur la santé des femmes enceintes dans le monde ».

Ceci est profondément troublant pour quiconque connaît les antécédents de Gates. Bill lui-même a déclaré publiquement lors d’une conférence TED que les vaccins, les soins de santé et les services de reproduction pourraient réduire la population mondiale de milliards d’humains. La fondation a également été accusée d’avoir distribué des vaccins contenant des produits chimiques de stérilisation à des Africains sans méfiance.

Le Groupe consultatif technique national indien sur la vaccination est même allé jusqu’à rompre les liens avec la fondation après qu’il a été révélé que ses « campagnes » de vaccins menées sur de jeunes filles indiennes sous prétexte de les protéger du cancer du col de l’utérus étaient vraiment une forme d’essais de vaccins masqués qui utilisaient deux vaccins anti-HPV très controversés liés à des blessures et à des décès importants.

Il est difficile de croire que les régulateurs médicaux de n’importe quel pays voudraient s’associer à eux, mais la MHRA est en difficulté depuis de nombreuses années. En 2005, l’agence a été critiquée par le Comité de la santé de la Chambre des communes du Royaume-Uni pour manque de transparence, et ils ont été accusés de défendre les intérêts des sociétés pharmaceutiques au lieu des intérêts de la population par le même comité l’année précédente.

Toutes les preuves sont dans : Le vaccin Covid est un échec

Chers lecteurs,

Les vaccinés et les anti-vaccinés s’efforcent de faire du vaccin Covid un problème de vaccin.

(Article de Paul Craig Roberts republié à partir de PaulCraigRoberts.org)

Ce n’est pas un problème de vaccin.

C’est une question de vaccin. En raison de la cupidité de Big Pharma et de l’orgueil de Tony Fauci, une technologie expérimentale a été précipitée dans une utilisation de masse avant que ses nombreuses conséquences néfastes ne soient connues.

En faire un problème de vaccin rend difficile l’arrêt de l’utilisation du vaccin doublement dangereux car aucun vacciné ne veut concéder la défaite aux anti-vaccinés.

La solution est de lever la censure des experts et l’interdiction des remèdes connus. L’ivermectine et d’autres substances connues peuvent arrêter la propagation du virus, et le débat d’experts peut conduire à des traitements pour les millions de personnes qui ont été endommagées par le vaccin.

L’autoritarisme aveugle et ignorant actuel doit cesser.

LIRE URGENTE

Toutes les preuves sont réunies : le vaccin Covid est un échec

Paul Craig Roberts

Chers lecteurs,

Dans mes efforts pour fournir de bonnes informations à la place de la propagande des grandes sociétés pharmaceutiques sur Covid et le vaccin, je vous ai signalé à partir des bases de données officielles le grand nombre de décès et de problèmes de santé associés au vaccin. Pour certains groupes d’âge, le vaccin est plus dangereux que le virus.

Je vous ai également signalé à partir de rapports officiels que le plus grand pourcentage de nouveaux cas sont associés à ceux qui sont complètement vaccinés. La question est : s’agit-il réellement de nouveaux cas ou s’agit-il de maladies associées à la vaccination ?

Suite aux conclusions d’un lauréat du prix Nobel de médecine et d’autres experts de haut niveau, j’ai attribué ce que l’establishment médical appelle les nouveaux cas, les percées, la variante delta, aux réactions indésirables au vaccin lui-même, remettant ainsi en question l’existence de la variante delta. Mais après avoir écouté le Dr Robert Malone, il semble qu’il existe également des variantes, et qu’il y en aura plus. Ainsi, la nouvelle cassure de ce qui est signalé comme cas de Covid comprend à la fois des réactions indésirables au vaccin et des maladies causées par les nouvelles variantes.

Le Dr Malone est l’inventeur de la technologie de l’ARNm qui a été utilisée pour développer le vaccin à ARNm. Il est membre de l’établissement. Ce n’est pas un fou, un théoricien du complot ou un anti-vaxxer. Il est un membre si solide de l’establishment que le ministère de la Défense compte sur lui depuis des années. Là où le Dr Malone diffère de l’establishment, c’est dans sa réticence à se taire lorsqu’il voit que le récit de Covid au pouvoir ne correspond pas aux faits.

Le Dr Malone explique (au bout de 50 minutes) que ce que fait le vaccin, en plus de tuer et de nuire à la santé des gens, ce qu’il n’insiste pas, fait évoluer le virus, en quelque sorte, l’entraînant à échapper aux vaccins. En d’autres termes, le vaccin lui-même amplifie des variantes qui ne peuvent pas être prévenues par les vaccins.

Vous pouvez écouter ses explications dans les 57 premières minutes de cette vidéo adressée à un groupe professionnel de personnes instruites de la Silicon Valley. Même si vous n’êtes pas bien éduqué, Malone parle avec une clarté qui vous permettra de comprendre l’essentiel de l’explication. https://rumble.com/vl0zpf-dr.-robert-malone-the-liberty-forum-8-10-2021.html

Les 25 premières minutes sont consacrées à l’explication de Malone sur qui il est, ses antécédents et son expérience. Il explique l’origine et la raison de la politique officielle de santé publique selon laquelle les experts, quelle que soit leur distinction, sont censurés lorsqu’ils s’écartent du récit officiel (et en constante évolution) du CDC, du NIH, de l’OMS et de la FDA. En d’autres termes, les bureaucraties officielles de la santé publique ont le monopole de l’explication. Il explique que les médias mainstream sont étroitement liés aux bureaucraties de la santé publique et agissent en tant qu’agent de censure. Il parle avec humour. Il décrit avoir été « vérifié des faits » et déformé par un décrocheur du secondaire employé pour mettre fin à la « désinformation », qui est tout ce qui s’écarte du récit officiel de la journée. Nous avons atteint le point de notre absurdité où des scientifiques distingués sont censurés par des idioties totales.

À partir de 35 minutes, Malone entre au cœur du dilemme auquel nous sommes confrontés. Il indique clairement que les autorités se sont trompées et qu’il n’y a aucun espoir que les vaccins soient la réponse. Il indique clairement que la variante delta va traverser la population et qu’aucune quantité de vaccination, de masques et de blocages ne peuvent rien y faire. L’accent doit être mis sur le traitement. Il existe des traitements efficaces connus, et d’autres sont en cours de développement et de test. Malone lui-même a été guéri par l’ivermectine.

Heureusement, rapporte-t-il, la variante delta est moins grave que Covid-19, mais les futures variantes pourraient ne pas l’être si nous continuons à utiliser un vaccin qui entraîne de nouvelles variantes pour échapper au système immunitaire. Un certain nombre d’éminents scientifiques sont arrivés à la même conclusion. Voir, par exemple, https://www.lewrockwell.com/2021/08/tyler-durden/vaccine-expert-vanden-bossche-calls-for-immediate-halt-to-vaccinations-says-they-encourage-escape -mutant-variantes/

Pour la première fois dans l’histoire, la population mondiale a été utilisée pour des tests cliniques de masse d’un vaccin expérimental. Les preuves s’accumulent. Les bases de données officielles sur les rapports montrent un nombre extraordinaire de décès et de blessures associés au vaccin Covid. La grande majorité des nouveaux cas sont associés à des personnes complètement vaccinées. Les personnes entièrement vaccinées ont propagé le virus aussi facilement que les patients Covid non vaccinés selon le CDC et le Dr Fauci lui-même. Le vaccin est associé à des avortements spontanés. Ce sont tous des faits maintenant discrètement reconnus par les bureaucraties maladroites de la santé publique, mais toujours principalement cachés à la population.

Les bureaucraties de la santé publique ne savent pas comment réagir à l’échec du vaccin car elles parient tout le jeu de balle sur le vaccin à ARNm. Tous les espoirs et affirmations associés au vaccin étaient erronés. C’est un long parcours à remonter, surtout quand ils n’ont pas d’autre politique à proposer.

Ne sachant pas quoi faire, le CDC recommande plus de coups avec le vaccin toxique. https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/cdc-panel-recommends-third-covid-19-vaccine-dose-for-immunocompromised_3948012.html?utm_source=News&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-08-13-3&mktids=092db3c2207e302e76724bb7ec9567e0&est=%2F8lqto%2B7%2BWPg%2BZW0EFu7j%2BNb4wY4dqytO%2FhsQbKFOqNMqq9OCLh7%2Fg%3D%3D

Tous les mécanismes de « fact check » mis en place pour faire taire ceux qui comprennent ce qui se passe sont toujours en place et censurent toujours les experts qui ont de vraies solutions.

De toute évidence, la suppression des experts doit maintenant cesser. Le dilemme de santé dans lequel l’ignorance et l’arrogance des responsables de la santé publique, des politiciens stupides et des médias stupides nous ont piégés ne peut être résolu que par un débat ouvert entre les experts du monde entier. Plus d’explications contrôlées, ou nous risquons tous de mourir sinon du vaccin puis d’une variante créée par le vaccin.

L’ivermectine a arrêté Covid en Inde et les médias couvrent la bonne nouvelle

Covid financé par le NIH a apporté le totalitarisme au monde

La pression sur les non vaccinés s’intensifie

https://www.globalresearch.ca/pressure-unvaccinated-intensifies/5752891

Ceux qui protestent contre le récit « officiel » de Covid-19 sont classés dans la catégorie des « psychopathes »

https://www.globalresearch.ca/collective-narcissism-and-the-dark-triad-those-who-protest-against-the-official-covid-19-narrative-are-categorized-as-psychopaths-is- c’est-une-chasse-aux-sorcières/5722151

CDC est le Meurtre incorporé

Les propres statistiques du CDC montrent 1 270 morts fœtales suite à des injections de COVID, mais le CDC continue de recommander aux femmes enceintes de recevoir des injections de COVID

https://www.globalresearch.ca/cdc-own-stats-show-1270-premature-fetal-deaths-following-covid-shots-recommend-pregnant-women-get-covid-injections/5752897

Si vous prenez le vaccin, cela pourrait être votre destin

