Des pirates informatiques volent les données de 40 millions d’Américains lors d’une cyberattaque sur T-Mobile

Un piéton passe devant un magasin T-Mobile à San Francisco, en Californie. (Par l’AFP)

Les pirates informatiques ont eu accès aux informations personnelles sensibles d’environ 7,8 millions d’abonnés américains actuels et aux dossiers de 40 millions de personnes qui avaient déjà demandé un crédit auprès du géant américain des services mobiles.

La société a déclaré mercredi que certaines des données exposées comprenaient les noms et prénoms des clients, les numéros de sécurité sociale et le permis de conduire, ajoutant que le piratage comprenait également les codes PIN d’environ 850 000 clients prépayés actifs.

L’opérateur de téléphonie mobile a déclaré qu’il était « informé des allégations faites dans un forum en ligne selon lesquelles un mauvais acteur avait compromis les systèmes T-Mobile », et qu’il enquêtait sur la violation de données depuis la semaine dernière.

Dimanche, les médias américains ont rapporté qu’un vendeur dans un forum en ligne essayait de vendre pour 270 000 $ d’informations volées obtenues à partir des serveurs T-Mobile. La société a confirmé mardi que les données des clients étaient affectées.

Les pirates ont ciblé T-Mobile dans le passé. En 2018, T-Mobile a subi une faille de sécurité qui a compromis les informations personnelles de deux millions de clients, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les numéros de compte. En 2019, le fournisseur de messagerie de l’entreprise a été piraté, révélant certaines informations personnelles des clients et des employés.

La récente violation fait suite à une série de cyberattaques très médiatisées qui ont souligné la vulnérabilité des agences gouvernementales et des entreprises américaines aux intrusions numériques et les dommages que les pirates peuvent infliger au-delà du vol d’informations personnelles.

Ce printemps, une attaque de ransomware contre US Colonial Pipeline a perturbé le réseau de carburant de la côte est, déclenchant des pénuries d’essence dans plusieurs États. Quelques semaines plus tard, une cyberattaque majeure a ciblé la succursale américaine du plus grand fournisseur de viande au monde, JBS, suscitant des inquiétudes quant aux pénuries potentielles et à la hausse des prix du bœuf.

Les législateurs américains ont discuté d’un projet de loi de 2 milliards de dollars en dépenses pour les initiatives de cybersécurité, y compris un programme de subventions de 1 milliard de dollars pour fournir une assistance fédérale en matière de cybersécurité aux États américains et aux gouvernements locaux, qui, selon les experts, sont parmi les institutions les plus vulnérables aux attaques de ransomware, dans lequel les pirates s’introduisent dans les systèmes informatiques et demandent ensuite une rançon pour restaurer l’accès à la victime.

Les experts se sont dits préoccupés par le fait que, de plus en plus, les entreprises et les institutions n’avaient pas mis en place les protocoles de sécurité nécessaires pour protéger les informations sensibles.

Yuan Stevens, chercheur à l’Université Ryerson à Toronto qui a étudié la violation de T-Mobile en 2018, a déclaré que le système de gestion des plaintes de sécurité de l’entreprise incombait aux consommateurs de protéger leurs informations.

« Je ne pense pas qu’il incombe à l’individu de protéger ses données », a déclaré Stevens. « Nous ne devrions pas avoir à refuser d’utiliser les services pour nous protéger. Au lieu de cela, les institutions américaines devraient être responsables de la protection des données des consommateurs. »

Le site Web de Press TV est également accessible aux autres adresses suivantes

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

www.presstv.tv

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

Le programme mondial de dépopulation exposé 12 ans avant Covid

Le programme de dépeuplement dévoilé il y a 12 ans

Le programme de dépopulation du gouvernement (l’État profond) a été exposé par le Dr Rima 12 ans avant le début de Covid.

Le dépeuplement mondial est planifié par les gouvernements depuis des années, dirigé par The Deep State.

Bill Gates et son père ont souvent parlé ouvertement de la dépopulation mondiale massive. Gates (pas un médecin) a poussé le « vaccin » contre la Covid, avec les politiciens et les gens sur la télé-vision pendant des mois.

Bill Gates détient le brevet du « vaccin » Covid.

Les gouvernements, le CDC et les politiciens cachent le nombre réel de décès résultant du «vaccin» Covid (ils se comptent par milliers.)

Covid est la tactique de la peur utilisée par les gouvernements du monde pour effrayer les gens et les faire prendre le « vaccin ». Covid n’est pas le problème, leur « vaccin » l’est !

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) est une société privée au même titre que la Réserve fédérale et reçoit plus des deux tiers de son financement de l’industrie pharmaceutique.

Le Dr Rima Laibow est l’un des plus grands médecins naturels et médecins de l’environnement. Elle a pratiqué la psychiatrie et la médecine sans drogue à New York et est la directrice médicale de la Natural Solutions Foundation qui supervise les activités de bien-être, éducatives et autres au Natural Solutions Center.

Le programme mondial de dépopulation exposé 12 ans avant Covid

Dans cette vidéo avec Jesse Ventura, le Dr Rima E. Laibow explique comment l’« abattage » se produira.

Cette interview avec Jesse Ventura sur le programme de dépeuplement de l’État profond a eu lieu plus d’une décennie avant que la tactique de la peur de Covid ne soit mise en place pour effrayer les gens et leur faire subir le coup de mort (le « vaccin » contre la dépopulation mondiale).