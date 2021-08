Les autorités sanitaires poussent les plans d’extermination par injection de rappel pour se dépêcher et tuer les masses avant qu’elles ne se réveillent complètement à l’escroquerie Covid + Un politicien australien développe la paralysie de Bell, en direct pendant l’injection

Les autorités sanitaires poussent les plans d’extermination par injection de rappel pour se dépêcher et tuer les masses avant qu’elles ne se réveillent complètement à l’escroquerie Covid

Pour tous ceux qui y prêtent attention, il est tout à fait évident maintenant que l’ensemble de l’escroquerie «plandémique» de la Covid est un plan de dépeuplement mondial visant à effrayer les gens pour qu’ils prennent des injections d’armes biologiques à protéines de pointe («vaccins») qui les tueront au fil du temps. Ce que les mondialistes n’avaient pas prévu, cependant, c’est l’éveil rapide à la vérité qui se répand maintenant comme une traînée de poudre dans le paysage de la médecine et de la science. Avec plus de médecins, de titulaires de doctorat, d’infirmières et de travailleurs de la santé qui se réveillent et dénoncent tous les jours, les mondialistes paniquent pour se dépêcher et tuer les masses avant que les «normes» ne se lancent dans l’arnaque de la dépopulation des vaccins.

D’où la ruée folle vers une injection dit « d’appoint » qui contient bien sûr encore plus d’armes biologiques à protéines de pointe pour accélérer la mort de masse à travers la planète.

Les mondialistes sont tellement désespérés d’effrayer les gens pour qu’ils prennent des injections de rappel qu’ils admettent maintenant ouvertement que les vaccins contre la Covid existants échouent et n’offrent tout simplement pas de protection durable.

Dans un aveu vraiment étonnant de tout cela, le New York Times a publié hier un article intitulé « Israël, une fois le modèle pour vaincre Covid, fait face à une nouvelle vague d’infections ».

L’article admet ouvertement que les vaccins contre la Covid administrés à 2,5 milliards de personnes dans le monde ne fonctionnent plus très bien, et que les personnes qui ont pris ces vaccins sont désormais celles qui tombent malades et meurent. De l’histoire :

L’une des sociétés les plus vaccinées, Israël a désormais l’un des taux d’infection les plus élevés au monde, ce qui soulève des questions sur l’efficacité du vaccin.

Une quatrième vague d’infections se rapproche rapidement des niveaux des pires jours de la pandémie d’Israël l’hiver dernier. Le taux quotidien de nouveaux cas confirmés de virus a plus que doublé au cours des deux dernières semaines, faisant d’Israël un point chaud croissant dans les charts internationaux.

La grande majorité de la population âgée d’Israël avait reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech fin février, et à ce jour, environ 78 % de la population de 12 ans et plus est complètement vaccinée.

Mais certains experts craignent que le taux élevé d’infections en Israël parmi les premiers vaccinés n’indique un déclin des protections du vaccin au fil du temps, une découverte qui a contribué à une décision américaine mercredi de commencer à offrir des injections de rappel aux Américains à partir du mois prochain.

Et parmi les personnes complètement vaccinées, les scientifiques israéliens ont trouvé de plus en plus de preuves d’un déclin de l’immunité, en particulier parmi la population plus âgée qui a été vaccinée en premier.

Les données publiées par le ministère israélien de la Santé fin juillet suggèrent que l’injection de Pfizer n’était efficace que de 39% contre la prévention de l’infection dans le pays fin juin et début juillet, contre 95% de janvier à début avril… ce fléau s’est principalement bien implanté. –dans les banlieues bourgeoises vaccinées.

Même le directeur du CDC a maintenant abandonné la promesse initiale de vaccins Covid

Vous vous souvenez du récit original sur la façon dont les vaccins fourniraient une immunité et une protection absolues et permanentes contre la Covid ? Ce récit s’est maintenant effondré. Même le NYT ne prétend plus que le vaccin offre une immunité durable de quelque nature que ce soit.

Mais cela empire : le directeur du CDC, le Dr Walenksy, admet maintenant ouvertement que les vaccins augmentent le risque de maladie. Non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils aggravent la maladie. Voici neuf secondes de Walenksy admettant cela:

Cela signifie que, alors que la vague initiale de vaccins inflige des maladies et des décès accélérés parmi les 2,5 milliards de citoyens du monde qui ont déjà été injectés, nous allons assister à une vague d’hospitalisations et de décès parmi les vaccinés. (Les hôpitaux du monde seront submergés.)

Surnommés les cas de « percée » par les médias mainstream frauduleux, ils sont en réalité le résultat des « injections mortelles » de vaccins conçus pour réduire la population humaine.

Mais les gens se rendent compte de l’arnaque, alors ils se dépêchent de faire pression pour des injections de rappel pour tuer les masses avant qu’elles ne se révoltent

En raison de tous les décès, blessures et fraudes pures et simples commis via des « cas » diagnostiqués par PCR, les peuples du monde s’éveillent rapidement à l’étonnante vérité de tout cela : c’est une arnaque pour obtenir une dépopulation mondiale et un contrôle autoritaire sur l’humanité.

Alors que les fermetures s’intensifient, les gens descendent dans la rue et exigent la fin de l’escroquerie. Avec des centaines de milliers de personnes qui manifestent maintenant en France, l’establishment là-bas bloque les personnes non vaccinées hors des épiceries, cherchant à affamer littéralement les non vaccinés. Cela ne servira qu’à réveiller les gens encore plus rapidement, ajoutant aux niveaux de mécontentement qui explosent maintenant à travers la planète.

Nous sommes arrivés à un point de basculement. L’humanité s’éveille à un rythme accéléré, alors maintenant les mondialistes essaient d’exterminer les gens aussi rapidement que possible pour arrêter la propagation de la vérité. Obtenez tous les détails dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, qui couvre également la préparation « sans technologie » à l’aide d’arcs et de lames, ainsi que des nouvelles sur la pénurie d’infirmières initiée par le gouvernement qui s’aggrave déjà.

Le CDC paniqué face à l’échec du vaccin Covid, pousse à la troisième injection de « rappel » alors même que le public devient conscient de l’arnaque

Le gouvernement fédéral se penche sur les dernières données montrant que les «vaccins» contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] échouent énormément.

Le régime Biden fait déjà pression pour que les Américains « complètement vaccinés » soient encore plus « complètement vaccinés » en faisant la queue pour une troisième injection de « rappel » en septembre, ce qui semble être le moment où les fascistes médicaux en auront un prêt à être déployé à « vitesse de distorsion ».

Les deux premières injections du programme « Operation Warp Speed ​​» de Donald « père du vaccin » de Trump ne fournissent pas exactement la protection qui était promise. Par conséquent, les gestionnaires de Pedo Joe se préparent à pousser les rappels (boosters) comme solution finale.

Au moins quatre responsables du régime ont déclaré à Politico que les injections de Tony Fauci ne sont pas efficaces. Au fil du temps, ils aggravent les choses, ce qui ne peut être résolu qu’en injectant plus de seringues.

La première série de prétendues « protections » fournies par les injections a disparu au bout de quelques mois seulement. Cela signifie que les dizaines de millions de personnes qui ont retroussé leurs manches en hiver et au début du printemps ne possèdent plus « l’immunité » artificielle déclenchée par les vaccins.

Ces mêmes individus immunodéprimés qui ont pris les aiguilles propagent également la variante « delta » qui, selon les autorités, ravage le pays. Alors que ces incubateurs de maladies ambulantes rencontrent de plus en plus de personnes, ils « déversent » de nouvelles souches du virus mortel sur d’autres, y compris les « non vaccinés ».

Biden dit que le troisième « rappel » du vaccin fera l’affaire pour garder tout le monde « en sécurité »

Étant donné que les deux premiers vaccins que les gens ont reçus ont complètement échoué, le régime Biden pense bien sûr qu’un troisième du même fera l’affaire cette fois. C’est la folie du « leadership » américain.

« C’est ce qui a fait bouger l’aiguille », aurait déclaré un responsable du régime en faveur de l’incitation à des injections de rappel.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis prétendent avoir des «données» montrant qu’une troisième injection de germes chinois conférera la protection qui aurait dû être fournie avec les deux premiers vaccins. Ces données seront censées être publiées plus tard dans la semaine.

Certaines des données ont été obtenues d’Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde. Les autorités affirment que les personnes âgées, en particulier celles qui ont reçu les premiers vaccins au début de l’année, n’ont plus d’immunité et ont donc besoin de plus d’injections.

La Mayo Clinic a également publié une étude affirmant que le vaccin Pfizer n’est plus efficace, mais peut en quelque sorte être rendu plus efficace si davantage de doses sont injectées dans le corps des gens.

Dans une allocution publique, China Joe a supplié le public américain de se précipiter et de se faire injecter un troisième rappel le plus tôt possible afin d’« aplatir la courbe » de la variante delta.

« Ensuite, je veux parler à tous… euh… à vous tous qui êtes vaccinés. Comment devriez-vous penser au moment où nous nous trouvons ? Premièrement : Sachez que vous êtes hautement protégé contre les maladies graves et la mort du Covid-19. Seule une petite fraction des personnes qui vont à l’hôpital aujourd’hui sont celles qui ont été vaccinées », a marmonné Biden à l’air confus, notant que tous les Américains seront invités à obtenir leurs rappels huit mois après avoir reçu leurs deux premières doses.

«Nous avons la responsabilité de donner le maximum de protection, à vous tous le maximum. Plus tôt dans la journée, nos experts médicaux ont annoncé un plan de rappels pour chaque Américain adulte entièrement vacciné. Cela stimulera votre réponse immunitaire et augmentera votre protection contre Covid-19.»

Les dernières nouvelles sur le génocide du « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] sont disponibles sur ChemicalViolence.com.

Les infirmières et les travailleurs hospitaliers – considérés comme des héros pendant la pandémie de COVID sans vaccin – sont maintenant licenciés par les nazis de la santé pour refus d’obtenir le vaccin

Alors que le régime Biden et les drones démocrates à travers le pays continuent de mettre en œuvre les mandats de vaccination COVID-19, de plus en plus d’Américains se lèvent et disent « non », et cela inclut des professionnels de la santé comme des infirmières hautement qualifiées et très expérimentées.

À Houston, par exemple, 150 infirmières et professionnels de la santé ont refusé de se faire vacciner et savaient qu’elles seraient licenciées pour cela, mais ont décidé de rester fermes dans leur conviction.

L’hôpital méthodiste de Houston a commencé à licencier ses infirmières plus tôt ce mois-ci alors que la variante delta du virus (est-ce même réel?) du coup, nombre d’entre eux souffrent de pénuries d’infirmières.

« Nous savions tous que nous allions être licenciées », a déclaré Jennifer Bridges, 39 ans, à CBS News, selon HumansAreFree.com. «Nous savions que si nous ne nous injecterions pas pour revenir, nous allions nous faire virer aujourd’hui. Il n’y avait pas de si, ni de mais.

« Toute l’année dernière, pendant la pandémie de COVID, nous sommes venus travailler et avons fait notre travail », Kara Shepherd, une infirmière du travail et de l’accouchement qui a rejoint Bridges et d’autres travailleurs dans un procès infructueux, notant qu’ils ont risqué leur vie alors qu’il n’y avait pas de vaccin.

« Nous avons fait ce qu’on nous a demandé. Cette année, on nous dit essentiellement que nous sommes jetables », a ajouté Shepherd – bien que des milliers d’Américains vaccinés continuent de tomber ou de tester positifs pour COVID-19.

Et maintenant, comme le note HumansAreFree, les hôpitaux de la région de Houston souffrent de pénuries de personnel et d’infirmières :

Alors que la plupart des reportages des médias se concentrent sur l’hôpital LBJ, les rapports indiquent également clairement que d’autres hôpitaux, y compris Houston Methodist, connaissent des difficultés similaires. Le Houston Chronicle indique que le Harris Health System (qui comprend LBJ) manque d’environ 250 infirmières, tandis que la branche médicale de l’Université du Texas a demandé 100 infirmières supplémentaires pour aider à combler les pénuries de personnel dans quatre hôpitaux.

Le Baylor St. Luke’s Medical Center, un hôpital privé de Houston détenu conjointement par le Baylor College et un système de santé local, a déclaré que l’hôpital « est définitivement touché » par la pénurie d’infirmières.

Quant à Houston Methodist, l’hôpital aurait également des difficultés – bien qu’ils ne l’aient pas encore admis publiquement.

« Une note interne à l’hôpital méthodiste de Houston a déclaré qu’il « a du mal avec le personnel alors que le nombre de nos patients COVID-19 augmente » », rapporte le Chronicle.

Une autre infirmière de San Diego a dit exactement la même chose que Shepherd lors d’une réunion du conseil d’administration du comté cette semaine.

Une infirmière autorisée qui a démissionné de son travail en raison de l’exigence d’un vaccin obligatoire.

« Je n’ai eu aucun problème à travailler dans le système de santé au cours des 18 derniers mois, sans vaccin, mais maintenant, tout d’un coup, je suis une menace pour la santé publique ? »

« Je n’ai eu aucun problème à travailler dans le système de santé au cours des 18 derniers mois, sans vaccin, mais maintenant, tout d’un coup, je suis une menace pour la santé publique parce que je ne prendrai pas de vaccin expérimental ? » l’infirmière, qui s’est identifiée comme étant Heather Cobble, a déclaré après avoir annoncé qu’elle avait quitté son emploi d’infirmière autorisée la veille en raison du mandat autoritaire de vaccination de la Californie pour les travailleurs de la santé.

La co-organisatrice de Re-Open San Diego, Amy Reichert, prononce un discours devant le @SanDiegoCounty Board of Supervisors.

« Je travaille en fait pour une grande entreprise, et mon PDG a un message pour vous, il ne va pas le faire. Allez marteler le sable @NathanFletcher. »

« En fait, je travaille pour une grande entreprise et mon PDG a un message pour vous, il ne le fera pas. Allez piler du sable », a déclaré la co-organisatrice de Re-Open San Diego, Amy Reichert, au conseil des superviseurs du comté de San Diego.

« L’Amérique n’est pas un hôpital ; La Californie n’est pas un hôpital », a déclaré une autre des orateurs – portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire « si vous n’êtes pas en colère, vous ne faites pas attention » – a déclaré qu’elle a également donné aux superviseurs une leçon d’éducation civique bien méritée. .

« San Diego, ce n’est pas un hôpital. Il s’agit d’une république constitutionnelle qui garantit la protection de la liberté individuelle, de la liberté et d’une procédure régulière », a-t-elle poursuivi.

« Cela s’applique à nos poursuites individuelles d’interventions médicales et de pratiques de santé. San Diego n’est pas une salle d’hôpital dans laquelle nous avons collectivement vérifié et qui soumet tous les patients à des soins médicaux équitablement prescrits sans procédure régulière. Notre constitution ne garantit pas au gouvernement le pouvoir d’imposer une équité forcée dans les mandats et les interventions médicales ou le pouvoir de punir carte blanche », a-t-elle ajouté.

Les Américains en ont marre du nazisme COVID et cette résistance ne fera que grandir à mesure que les démocrates pousseront.

BRAVE INFIRMIÈRE EXPOSE LES MENSONGES DE CDC & FAUCI – Infirmière autorisée Nicole

Une infirmière autorisée courageuse s’est présentée pour dénoncer les mensonges du « vaccin » du CDC, du Dr Fauci et des médias mainstream moqueurs. Son nom dans Nicole et dans les semaines à venir, elle lâchera plus de bombes.

Formulaires de rapport Solari pour les injections de COVID-19 disponibles sous forme de PDF téléchargeables

Un politicien australien développe la paralysie de Bell, un «œil tombant» à la télévision en direct pendant qu’il prend un vaccin Covid

Tout comme une aiguille de « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] était plongée dans son bras alors qu’il était à la télévision en direct, le ministre du Service clientèle de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie) Victor Dominello a développé la paralysie de Bell, avec un « œil tombant » visiblement.

Au moment où les produits chimiques de l’ARNm ont été distribués dans son tissu musculaire, une partie du visage de Dominello est devenue paralysée, une caractéristique de la paralysie de Bell. Son œil unique a également commencé à se fermer, ce qui a laissé les téléspectateurs se demander s’il « faisait un clin d’œil à la caméra ».

Il s’est avéré que Dominello était incapable de sentir ce côté de son visage après l’injection. Il a ensuite confirmé via Instagram qu’il avait été officiellement diagnostiqué avec la paralysie de Bell, une condition qui est couramment observée après qu’une personne se soit injectée l’une des injections de Donald « père du vaccin » de Trump de l’ »Opération Warp Speed ».

« Lors de la conférence de presse de ce matin, un certain nombre de personnes ont commenté mon œil tombant », a écrit Dominello sur son compte LinkedIn. «Certaines personnes pensaient – ​​je faisais un clin d’œil au caméraman. Certains pensaient que j’avais fait un AVC. En fait, j’ai reçu un diagnostic de paralysie de Bell.

Dominello a poursuivi en expliquant qu’immédiatement après avoir reçu une piqûre pour la grippe chinoise, il a commencé à ressentir une douleur au crâne juste derrière son oreille. Il s’est réveillé ce matin-là avec des « épingles et aiguilles » sur le côté droit de sa langue, a-t-il dit.

« Mais je n’ai remarqué aucun affaissement autour de mes yeux », a-t-il ajouté.

Dominello ignore le vaccin et attribue le diagnostic de paralysie de Bell au hasard

Après avoir reçu une multitude d’informations de personnes l’incitant à consulter un médecin, Dominello a fait exactement cela. On lui a alors diagnostiqué une paralysie de Bell, conséquence directe de l’injection.

« La raison pour laquelle je publie, c’est parce que j’espère que cela rappellera aux gens de prendre soin de leur santé », a déclaré Dominello à ses abonnés. « Nous nous concentrons sur Covid mais il y a beaucoup d’autres problèmes de santé en cours. »

« Si vous avez des problèmes de santé, veuillez les faire soigner. »

À aucun moment dans son message, Dominello n’a même abordé le vaccin expérimental qu’il a reçu au moment où ses « symptômes » sont apparus. En fait, il a fait tout son possible pour suggérer que ses nouveaux problèmes de santé sont quelque chose de différent de «Covid» et que toute autre personne comme lui qui les remarque devrait immédiatement consulter un médecin.

Seul un bouffon ou un shill serait si dense qu’il ignorerait l’éléphant dans la pièce – alors lequel est-ce, Dominello ? Comment ne pas voir que la thérapie génique expérimentale que vous avez suivie est directement responsable de votre visage maintenant paralysé et de votre œil tombant ?

Heureusement, de nombreux adeptes de Dominello ont répondu à son message en soulignant que les « protocoles C19 superflus inutiles » provoquent ce genre de chose partout.

« Avec tout le respect que je vous dois, vous avez participé à un vaccin expérimental », a écrit une personne. « J’espère que vous avez signalé votre effet indésirable. Nos statistiques suivent lentement le Royaume-Uni. »

Un autre a demandé de but en blanc à Dominello : « Pouvez-vous préciser si cela a quelque chose à voir avec la vaccination que vous venez de recevoir ?

« Vous sembliez bien avant cela, alors que je suis vos messages », a ajouté cette même personne.

Pendant ce temps, une femme officielle à Sydney a fait une annonce publique appelant les Australiens à ne pas « agir comme un humain ».

« Ne parlez pas à vos amis, même masqués », a-t-elle proclamé. « Ne soyez pas amical. Ce n’est pas le moment.

« La fin du jeu de ces « vaccins » est la réduction de la population », a commenté une personne à Information Liberation. « Nous avons été prévenus par diverses personnes, mais comme cela a été qualifié de « théorie du complot », personne ne l’a pris au sérieux, et maintenant il est trop tard. »

Les dernières nouvelles sur le génocide du « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les vaccins COVID-19 sont un génocide, selon un médecin légendaire

Le Dr Vladimir Zelenko, un médecin new-yorkais certifié à la pointe de la lutte contre la pandémie, a fait la une des journaux avec son succès retentissant dans le traitement des patients atteints de coronavirus [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] avec un protocole qui comprenait l’utilisation d’hydroxychloroquine.

Ses taux de réussite sont impressionnants : 100 % pour les patients à faible risque et 99,3 % pour les patients à haut risque.

Le «protocole Zelenko» comprend des médicaments coûteux, sûrs et efficaces, mais les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont empêché la diffusion des informations.

Zelenko pense que les vaccins COVID-19 pourraient réduire l’espérance de vie de plusieurs décennies en fonction de plusieurs facteurs, notamment si vous devez obtenir des rappels. Michael Yeadon, ancien vice-président et scientifique en chef de la recherche sur les allergies et les voies respiratoires chez Pfizer, pense de la même manière. Il en va de même pour le virologue de renommée mondiale Luc Montagnier, qui a remporté le prix Nobel pour sa découverte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Zelenko : Les vaccins sont des « coups de mort empoisonnés »

Dans son récent témoignage, Zelenko a qualifié les vaccins COVID-19 de « injections de mort empoisonnés ». Il a déclaré que les vaccins font plus de mal que de bien et qu’ils ne sont pas sûrs, efficaces ou nécessaires. Il a noté que forcer quelqu’un à subir des injections expérimentales équivaut à un génocide. (Connexe : représentant de Moderna : Tout le monde qui prend le vaccin COVID-19 fait « en grande partie » partie d’un essai clinique.)

Dans son témoignage, Zelenko a déclaré qu’il est important d’évaluer ces injections expérimentales et que poser les bonnes questions est absolument essentiel avant de se faire vacciner. Selon Zelenko, vous devez savoir si la substance injectée dans votre circulation sanguine est sûre, voir des preuves convaincantes que les vaccins fonctionnent et savoir si vous en avez vraiment besoin.

Les données ont montré que la principale cause de décès après avoir reçu des vaccins COVID-19 implique des caillots sanguins, qui surviennent dans les trois à quatre jours suivant la vaccination dans 40% des cas. Zelenko a expliqué qu’une fois inoculé, le corps devient une usine de production de protéines de pointe, produisant des milliards de cette protéine virale qui migrent vers l’endothélium – la paroi interne de vos vaisseaux sanguins.

Lorsque les cellules sanguines circulent dans les vaisseaux sanguins, de minuscules pointes « épineuses » les endommagent et provoquent des caillots sanguins. Ils surviennent généralement dans le cœur et peuvent entraîner une crise cardiaque. S’ils se produisent dans le cerveau, les caillots sanguins peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral.

Les caillots sanguins ne sont pas les seuls effets secondaires des vaccins COVID-19. Des cas de myocardite chez les jeunes adultes et de fausse couche chez les femmes enceintes ont été signalés. Ces complications sont survenues quelques jours après avoir reçu le vaccin.

Zelenko a déclaré que la sous-déclaration faisait partie du problème. Le nombre réel d’effets secondaires est impossible à déterminer, étant donné que la Food and Drug Administration (FDA) n’a pas insisté sur un système robuste de collecte de données post-vaccination.

Lorsque l’on considère les données réelles, la vaccination de masse n’est pas nécessaire. Zelenko a noté que la peur est un outil extrêmement utile pour manipuler le comportement des gens. Il a déclaré que la peur a été utilisée pour créer une motivation psychologique pour obtenir un vaccin qui n’est pas un médicalement nécessaire, présente de nombreux risques potentiels et une efficacité très discutable.

Zelenko a noté que les gouvernements du monde entier utilisent COVID pour commettre le crime ultime contre l’humanité en autorisant l’expérimentation humaine sur leur propre peuple.

Protéger votre santé après la vaccination

Les personnes qui regrettent de se faire vacciner peuvent toujours protéger leur santé. Après les trois premiers mois suivant la vaccination, les risques de coagulation et d’autres effets secondaires diminuent.

La supplémentation en zinc est importante pour prévenir ou traiter les infections tôt car elle altère la réplication virale. Il est également nécessaire de prendre le complément avec un ionophore de zinc tel que la quercétine, l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine.

Pour plus d’informations et de mises à jour liées à la pandémie de coronavirus, visitez Pandemic.news.

ARNm viral trouvé dans les organes d’un homme décédé vacciné contre le COVID-19

Une étude post mortem révolutionnaire sur le cadavre d’un homme qui avait été vacciné avec un vaccin COVID-19 à ARNm avant sa mort a révélé que chaque organe du corps de l’homme de 86 ans était infesté de protéines de pointe grâce au vaccin.

C’est selon un article qui a été publié dans l’édition de juin 2021 de l’International Journal of Infectious Diseases intitulé « Premier cas d’étude post mortem chez un patient vacciné contre le SRAS-CoV-2 ».

Dans le journal, des chercheurs allemands décrivent ce qu’ils ont trouvé dans une étude post-mortem d’un homme de 86 ans qui vivait dans une maison de retraite et avait reçu une dose du vaccin COVID-19 Pfizer. L’homme avait des antécédents d’hypertension artérielle, de démence, de cancer de la prostate et d’insuffisance veineuse chronique, mais il était asymptomatique avant de se faire vacciner.

Deux semaines plus tard, il s’est effondré en prenant son petit-déjeuner ; il est allé à l’hôpital trois jours plus tard avec une diarrhée qui s’aggravait progressivement. Sa santé s’est rapidement détériorée à partir de là et il est décédé quatre semaines seulement après avoir reçu le vaccin Pfizer.

Les auteurs de l’étude notent que l’homme avait été testé négatif pour COVID-19 à son arrivée à l’hôpital et n’avait aucun symptôme pendant son séjour, mais il a été testé positif la veille de sa mort. Les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’il avait été infecté par un patient avec qui il partageait une chambre d’hôpital.

Les chercheurs ont également noté que sa cause de décès était officiellement répertoriée comme étant une bronchopneumonie aiguë et une insuffisance rénale, même si ses tissus ne présentaient aucune « caractéristiques morphologiques caractéristiques de COVID-19 ».

Le corps de l’homme a été envahi par des protéines de pointe induites par le vaccin

La partie la plus préoccupante de leur étude était le fait que les tests ont trouvé le SRAS-CoV-2 dans presque tous les organes testés, y compris le cerveau, les poumons, la trachée, les reins et le cœur de l’homme. En bref, tout son corps était envahi par des charges élevées de protéines de pointe induites par le vaccin, ou d’ARN viral.

Cela a incité les auteurs à conclure que la première vaccination peut créer une forte réponse immunitaire, mais elle ne conduit pas à une immunité stérile, ce qui signifie que l’immunité que le vaccin confère à une personne n’empêche pas complètement le SRAS-CoV-2 de provoquer la maladie. Le vaccin a déclenché une réponse immunitaire chez l’homme en question, mais il n’a rien fait pour empêcher le virus et les protéines de pointe de se propager et de provoquer la défaillance de ses organes.

Pour que les vaccins atteignent une immunité stérile, ils doivent déclencher le système immunitaire pour générer des anticorps neutralisants qui ciblent et neutralisent les agents pathogènes. Plusieurs publications de recherche médicale ont montré que les vaccins à ARNm actuellement disponibles n’offrent pas ce niveau d’efficacité. Cela a été assez clair alors que nous voyons de plus en plus de personnes complètement vaccinées connaître des cas dits de percée.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une étude, de nombreux experts pensent que cela deviendra une constatation courante alors que nous continuons à traverser la pandémie. Les auteurs de l’étude ont écrit : « Une analyse complète des données d’autopsie doit être effectuée pour fournir des informations plus détaillées sur les effets indésirables mortels et les décès associés à la vaccination. »

Malheureusement, de nombreux médecins ont peur de remettre en question le récit, car ceux qui ont soulevé des questions importantes sur l’efficacité des vaccins ont été moqués, évités, mis sur liste noire et menacés de perdre leur licence. Sur les réseaux sociaux, le simple fait d’évoquer un doute que vous avez sur les vaccins ou un effet secondaire que vous avez pu ressentir après un vaccin suffit à vous faire taire.

Alors que nous aimerions tous croire que les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces et pourraient mettre fin à cette pandémie une fois pour toutes, ce n’est tout simplement pas la réalité que nous voyons en ce moment, et il est important d’avoir une meilleure comprendre ce que ces injections font aux gens au lieu d’insister aveuglément pour que le monde entier se conforme et de menacer les gens d’isolement social pour ne pas le faire.

